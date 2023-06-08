МТС оцифровала Сасово к Всероссийскому фестивалю имени А. П. Аверкина

ПАО «МТС», цифровая экосистема, сообщает об увеличении скорости мобильного интернета в городе Сасово Рязанской области на 30%. 30 июня и 1 июля 2023 г. здесь пройдет XXVI Всероссийский фестиваль народного творчества, посвященный композитору Александру Петровичу Аверкину. Быть на связи смогут более тысячи участников и зрителей, которые съедутся со всей страны. Об этом CNews сообщили представители МТС.

МТС прокачала сеть в Северном микрорайоне, где находятся основные площадки фестиваля – Муниципальный культурный центр и Парк 40 лет ВЛКСМ. 30 июня 2023 г. там пройдут литературные чтения, Межрегиональный конкурс исполнителей народной песни с участием солистов и коллективов из разных регионов страны. Участники смогут быстро созваниваться для координации мероприятий, переписываться в мессенджерах, а зрители загружать интернет-страницы официального сайта фестиваля с программой и отправлять фото и видео в соцсетях.

На связи будут участники пешеходных экскурсий по Сасово, которые будут проводиться каждые два часа. Пользоваться навигационными картами, загружать дополнительную историческую информацию из интернета, и даже слушать записи песен смогут пассажиры туристического маршрута «Поющий автобус». Концерт-экскурсия с остановками и интерактивной программой пройдут по центральным улицам города.

1 июля 2023 г. в Северном микрорайоне программа продолжится экскурсией по Музею русской песни имени А.П. Аверкина, который откроется к фестивалю после реконструкции. Здесь, на улице Ленина, МТС также установила дополнительное телеком-оборудование, чтобы участники и гости могли больше узнавать об истории города, его культуре и самом композиторе. Финалом конкурса станет большой Гала-концерт, который пройдет в Парке 40 лет ВЛКСМ.

«Всероссийский фестиваль имени А. П. Аверкина – одно из самых заметных мероприятий событийного туризма в Центральной России, поэтому мы подготовили сеть МТС для обслуживания большого количества абонентов. Установленное телеком-оборудование имеет запас емкости и справится с нагрузкой. Качественная голосовая связь и мобильный интернет значительно повышает привлекательность региона и его туристических локаций, а также позволяет пользоваться в полной мере всеми цифровыми сервисами, которые могут понадобиться в путешествии. Например, забронировать гостиницу в Сасово на все время фестиваля», – сказал директор МТС в Рязанской области Александр Ляк.

Также МТС установила дополнительное телеком-оборудование к началу летнего сезона на улицах Горького, Тюрина, Краснознаменной, а также в Южном микрорайоне и Авиагородке.

Ранее МТС усилила покрытие скоростным мобильным интернетом на участке трассы М5 на выезде из Шацка в направлении Сасово, в центральной части соседнего Шацка, а также в его пригородах Черная и Казачья Слобода.