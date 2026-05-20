Туризм - TravelTech - ТревелТех - цифровые технологии в туристической отрасли

«Аэроклуб» представил GATE – новый TravelTech-сервис управления командировками для бизнеса любого масштаба Компания «Аэроклуб», участник рынка делового туризма и поставщик TravelTech-решений для индустрии, представила GATE – сервис для организации командировок с бы

МТС с помощью платформы «Геоэффект» проанализировала туристический поток в Карелию Компания МТС с помощью обезличенных данных платформы «Геоэффект» проанализировала туристический поток в Республику Карелия в период с 1 по 11 мая 2026 г. Выяснилось, что на треть увеличилась доля однодневных визитов в регион, а среди гостей стало больше мужчин, ведущих здоро

МТС разогнала LTE в разгар туристического сезона в Листвянке лучили доступ к новым скоростям МТС в главных туристических локациях – в Байкальском музее и нерпинарии, на горнолыжном комплексе и рыбном рынке, а также в гостиницах и супермаркете. В разгар зимнего туристического сезона Листвянку посещают десятки тысяч туристов и жителей региона, приезжающие погулять, полюбоваться льдом, покататься на хивусах и собачьих упряжках. Теперь все онлайн-сервисы

Аналитика Bronevik.com: бронирование туристического жилья на мартовские праздники обойдется на 16% дороже, чем неделей ранее Платформа Bronevik.com проанализировала ранние бронирования туристического жилья в России на мартовские праздники 2026 г. Согласно исследованию, проживание в отелях и других объектах размещения в праздничные даты обойдется на 16% дороже, чем на предыдущ

Аналитика Bronevik.com: рост стоимости бронирования туристического жилья в 2025 году замедлился до 5% . Это во многом связано с растущим спросом на отдых в уникальных природных локациях и экологический туризм. Калининград традиционно привлекает путешественников своей исторической и культурной и

МТС поможет Пермскому краю развивать туризм с помощью больших данных ти (более 16% от всех гостей), а среди зарубежных гостей на первом месте – граждане Китая. А анализ туристического потока на Дягилевский фестиваль прошлого года показал, что мероприятие привлек

«Туризм.РФ» запустила ИИ-платформу для работы с инвестпроектами в сфере туризма Корпорация «Туризм.РФ» объявила о запуске собственной корпоративной ИИ-платформы, развернутой во внутреннем защищенном цифровом контуре и изолированной от внешних сетей. Новое решение под названием «Copilo

Аналитика Bronevik.com: Центральная Россия и Татарстан – главные драйверы туристического спроса в осеннее межсезонье Платформа Bronevik.com (входит в экосистему МТС) проанализировала ранние бронирования туристического жилья на межсезонье – с середины сентября по декабрь 2025 г. По данным на конец июля, самыми быстрорастущими направлениями в этот период стали регионы Центральной России и Татарс

Трафик на популярные сайты бронирования туристического жилья за год вырос в 1,5 раза нтерес к ряду направлений заметно усилился. Лидерами по приросту оформлений роуминга стали Вьетнам (132%), Тунис (118%), Мальдивские острова (48%), Оман (41%) и Египет (31%). Какие сайты бронирования туристического жилья стали популярнее Россияне стали больше времени проводить на сайтах бронирования отелей и другого туристического жилья, показало исследование Билайн.аналитики. В сред

Туристическая платформа Т2 позволяет анализировать портрет туриста до района , российский оператор мобильной связи, представил обновление геоаналитической платформы для анализа туристического потока на основе больших данных. Расширение функциональных возможностей коробо

Аналитика Bronevik.com: на июньские праздники россияне забронировали вдове больше туристического жилья Платформа Bronevik.com (входит в экосистему МТС), изучила бронирования туристического жилья на длинные выходные, приуроченные к празднованию Дня России. Согласно исследованию, в 2025 г. количество заказов по стране на праздничные даты увеличилось на 101% год к год

МТС запустила LTE-сеть в Агинском Бурятском округе к началу туристического сезона з разных регионов России и соседних стран посещают храмы и сакральные места, участвуют в народных фестивалях и традиционных спортивных играх, дегустируют блюда местной кухни. Поэтому к началу летнего туристического сезона мы провели работы по улучшению качества мобильной сети и запустили новое телеком-оборудование, чтобы путешественники пользовались цифровыми туристическими сервисами и опер

«Авито Путешествия» и «Туризм.РФ» назвали топ-20 направлений на майские праздники вно бронируют посуточное жилье для будущих туристических поездок. «Авито Путешествия» и корпорация «Туризм.РФ» провели исследование и отметили топ-20 самых привлекательных регионов на ближайшие

Количество бронирований туристического жилья в Карачаево-Черкесии увеличилось на 38% Цифровая экосистема МТС и платформа Bronevik.com проанализировали бронирования туристического жилья в России в I квартале 2025 г. Выяснилось, что несмотря на отсутствие дополнительных выходных на гендерные праздники, количество поездок в январе-марте выросло на 10% год к

Внутренний туризм и цифровизация стимулируют рост e-travel в России дставители Kokoc Group. Рост внутреннего туризма и самостоятельного планирования поездок После нестабильного периода 2020–2022 гг. сегмент e-travel демонстрирует устойчивый рост. В 2023 г. внутренний туристический поток в России достиг 75 миллионов человек, что на 16,5% больше по сравнению с 2022 г. Более 70% россиян предпочитают самостоятельно организовывать свои путешествия, что повышает

«МегаФон»: на новогодних праздниках россияне выбрали активный отдых направления для внутреннего туризма показали значительный рост, а лидерами по привлечению отдыхающих стали горнолыжные курорты. Об этом свидетельствуют результаты совместного исследования корпорации «Туризм.РФ» и «МегаФона» на основе обезличенных данных абонентов. Как показал анализ поездок россиян, с 30 декабря 2024 г. по 17 января 2025 г. заметно увеличился интерес к активному отдыху и, в

Аналитика Bronevik.com: в 2024 г. количество туристического жилья на онлайн-витринах выросло в полтора раза Платформа Bronevik.com, сервисы МТС Travel и RealtyCalendar провели совместное исследование присутствия российского туристического жилья на агрегаторах. Выяснилось, что с начала 2024 г. количество отелей и других объектов размещения на онлайн-витринах выросло на 44%. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Опрос МТС Travel: 60% путешественников в 2024 году практиковали событийный туризм ные к событиям, обходились опрошенным в сумму от 10 до 50 тыс. руб. на человека, об этом сообщили половина респондентов. Еще 23% опрошенных рассказали, что потратили от 50 до 100 тыс. руб. Событийный туризм россияне чаще всего совмещают с посещением туристических достопримечательностей (60% ответов), гастрономических точек (46%), местных рынков и магазинов (41%), музеев, театров и выставок

«Авито Путешествия» и «Туризм.РФ» определили самые популярные курорты федерального значения начения, лечебно-оздоровительных местностей и курортных регионов. «Авито Путешествия» и корпорация «Туризм.РФ» провели исследование и отметили топ-20 локаций, которые с января по октябрь 2024 г

TravelTech-платформа для путешественников «Погнали!» выпустила мобильное приложение формировать народную карту по России и всему миру. Кроме того, платформа предлагает открытый доступ к страницам регионов России, позволяя местным жителям продвигать уникальный туристический контент. TravelTech-платформа «Погнали!» была запущена в июне 2024 г. предпринимателем Евгением Елфимовым. «Погнали!» развивает такие функции, как интеграция с внешними бронированиями и внедрение искусс

Погибли создатели популярного отечественного туристического онлайн-агрегатора Крушение туристического вертолета на Камчатке В ходе крушения вертолета на Камчатке погибли основатели крупного онлайн-агрегатора в сфере туризма «Большая страна», супруги Михаил и Юлия Репниковы. Инфор

МТС инвестирует до 500 млн руб. в TravelTech-проекты том CNews сообщили представители МТС. Набор стартапов в МТС Travel Accelerator осуществляется по трем ключевым направлениям: HotelTech (решения для отельеров), OTATech (сервисы для цифровых витрин) и TravelTech (решения для путешественников). Финалисты смогут пилотировать свои решения на инфраструктуре сервиса путешествий МТС Travel и, в случае успеха, заключить с ним долгосрочное сотруднич

В разгар туристического сезона МТС подарила Камчатке цифровой гастрономический гид ан МТС Travel при поддержке министерства туризма Камчатского края. Цифровой путеводитель раскрывает особенности и достоинства местной кухни и локальных деликатесов. Гастрообзор станет частью большого туристического путеводителя по краю, ссылку на который получают гости полуострова в приветственном SMS. Об этом CNews сообщили представители МТС. Гастрогид знакомит туристов со специалитетами и

Аналитика Bronevik.com: апарт-отели, пансионаты и глэмпинги стали лидерами роста цен на рынке туристического жилья Платформа Bronevik.com, входящая в МТС Travel, изучила бронирования туристического жилья в России за последние 12 месяцев (по июнь 2024 г.). Как показало исследование, средний чек за ночь в стандартном номере вырос на 10% год к году и составил 4,5 тыс. руб., а

Цифровые решения «МегаФона» улучшают туристическую инфраструктуру в Чите Данные сервиса «Цифровой туризм» «МегаФона» помогают регионам привлекать инвестиции в развитие туристической отрасли.

Nubes предоставила облако для TravelTech-платформы «Погнали!» ъектного хранилища S3. 30 апреля российская ИТ-компания «Погнали!» вывела на российский рынок новую TravelTech-платформу. С ее помощью пользователи могут находить людей и идеи для путешествий п

Большие данные «МегаФона» помогут открыть новые направления туризма в Приморье ов и запустить новые туристические маршруты. Аналитические сведения, собранные платформой «Цифровой туризм» переданы Туристско-информационному центру Приморья и Агентству по туризму Приморского

VK и Самарская область будут развивать туризм с помощью ИИ инструментами для путешествующих по нашей стране. Подписанное соглашение с этим холдингом закрепляет наши намерения и желания сотрудничать по целому ряду направлений: от аналитики портрета туриста и туристического потока в Самарской области до продвижения наших туристических возможностей в других регионах нашей страны. Соглашение имеет практическую плоскость и в самой ближайшей перспективе

«МегаФон» «оцифровал» туризм в Северной Осетии Аналитический сервис «МегаФона» «Цифровой туризм» поможет республиканскому Фонду развития туризма повысить привлекательность региона дл

Исследование «VK рекламы»: 9 из 10 запросов пользователей приходятся на внутренний туризм й — железнодорожный, на втором месте авиаперелеты, на третьем автобусы. В топе запросов «спортивный туризм», «отпуск куда поехать», «свадебный тур», «туристическая фирма» и «сайт туризма». Активность туристического бизнеса «Вконтакте» «Вконтакте» свое дело развивают десятки тысяч предпринимателей из сферы туризма. Около 20% из них специализируется на активном отдыхе, такие же доли у гостини

МТС к началу туристического сезона оцифровала наследие «ситцевых королей» в Тейково авная фабричная печать и другие раритеты, рассказывающие о жизни купеческой династии, которая в семи поколениях работала на благо Тейково и в итоге основала город. «Мы видим рост спроса на внутренний туризм в регионе, поэтому провели работы по увеличению скорости мобильного интернета в популярных туристических локациях Ивановской области – в Шуе, Лухе, Пучеже, теперь в городе Тейково. В каж

МТС к началу туристического сезона оцифровала в Туле «Императорский маршрут» ено на Красноармейском проспекте, где можно увидеть величественное здание в стиле русского классицизма – дом известной тульской купеческой династии потомственных почетных граждан Добрыниных. К началу туристического сезона МТС «разогнала» мобильный интернет и вблизи Тульского кремля со всем историко-культурным комплексом, где находятся музей «Тульский кремль», «Тульские самовары», Тульский о

ITentika помогла компании ORS с доработкой ИТ-решений для участников авиационного и туристического рынка ITentika, российский разработчик программного обеспечения, участвовала в доработке и адаптации ИТ-решений компании ORS, разработчика ПО для авиационного и туристического рынка. По ходу проекта команда ITentika помогала в реализации новой и оптимизации существующей функциональности в высоконагруженных программных модулях HA/HL (High Availability/H

Решения «Мегафона» помогут создать новый туристический кластер в Мурманской области е данные «Мегафона» легли в основу развития транспортной и туристической инфраструктуры Мурманской области. Проанализировав передвижение жителей и гостей региона при помощи цифровых решений «Цифровой туризм» и «Аналитика городской среды», правительство области приняло решение о создании нового туристического кластера и проектов по модернизации дорог. Об этом CNews сообщили представители «Ме

Туристическая платформа Tele2 поможет в развитии индустрии гостеприимства о запуске первого «коробочного» решения в области больших данных (big data) – платформы для анализа туристического потока и портрета гостя территории. Пользователи ресурса могут самостоятельно

Ростовская область с помощью больших данных МТС изучит туристический поток внутри региона формации о посещающих Ростовскую область туристах и проанализировать ее по сотням параметров. Big Data МТС успешно используется во многих российских регионах - помогает развивать не только внутренний туризм, но и транспортную и социальную инфраструктуры. МТС уже несколько лет применяет Big Data в своих внутренних процессах. Например, исходя из анализа транспортных потоков и активности абоне

«Сбер» представил аналитический инструмент развития туризма «Сбер» представил аналитическую панель «Туризм», предназначенную для глав субъектов РФ, их профильных заместителей, представителей администраций и отраслевых министерств. Аналитическая панель с глубоким охватом данных на облачной пла

Культуру и туризм Чувашии прокачали «цифрой» тей. Те, кто готов перенимать опыт и внедрять, те, конечно, будут впереди. Мне очень хочется, чтобы туризм в Чувашии был не только на слуху, но и на виду», - сказал Дмитрий Краснов, министр эко

Конкурс Ростуризма на создание и развитие АИС «Туризм» не состоялся ксной поддержки развития внутреннего и въездного туризма в РФ в рамках реализации федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011-2018 гг.)» (АИС «Туризм»). Согласно информации, опубликованной на официальном сайте для госзакупок РФ, на участие в торгах поступила только одна заявка — от компании «Ай-Теко». В результате рассмотрения комисси