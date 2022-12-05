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Туризм TravelTech ТревелТех цифровые технологии в туристической отрасли

Туризм - TravelTech - ТревелТех - цифровые технологии в туристической отрасли


05.12.2022 Корпорация «Туризм.РФ» при поддержке компании WIAT внедрила российскую ОС — Astra Linux

30.09.2020 Культуру и туризм Чувашии прокачали «цифрой»

изма, и для компаний, которые разрабатывают эти цифровые решения, открывается большое окно возможностей. Те, кто готов перенимать опыт и внедрять, те, конечно, будут впереди. Мне очень хочется, чтобы туризм в Чувашии был не только на слуху, но и на виду», - сказал Дмитрий Краснов, министр экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики.
21.11.2013 Конкурс Ростуризма на создание и развитие АИС «Туризм» не состоялся

ксной поддержки развития внутреннего и въездного туризма в РФ в рамках реализации федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011-2018 гг.)» (АИС «Туризм»). Согласно информации, опубликованной на официальном сайте для госзакупок РФ, на участие в торгах поступила только одна заявка — от компании «Ай-Теко». В результате рассмотрения комисси
06.09.2013 Ростуризм выделит 223 млн руб. на создание и развитие АИС «Туризм»

сной поддержки развития внутреннего и въездного туризма в РФ в рамках реализации федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011-2018 гг.)» ( АИС «Туризм»). Согласно конкурсной документации, АИС «Туризм» представляет собой единую распределенную государственную информационную систему, обеспечивающую формирование и обработку данных,

30.04.2009 IV Международная Конференция "Туризм и рекреация" завершила работу

28-29 апреля на площадке географического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова состоялась традиционная ежегодная IV Международная научно-практическая конференция "Туризм и рекреация: фундаментальные и прикладные исследования". Организаторами конференции выступили географический факультет МГУ, Российская академия наук (РАН), Национальная академия туризма

24.09.2008 Туризм: дефицит инфраструктуры восполнит неогеография

Мероприятие прошло в рамках «Конгресса просветительского движения России». Участники круглого стола констатировали ущербность современной туристической инфраструктуры, ориентированной прежде всего на туризм зарубежный и, как подчеркнул профессор географического факультета МГУ Юрий Мазуров, туризм гедонистический. Отрасли туризма необходимо вернуть ее исконный – рекреационный – смысл.
27.10.2005 МиГ-25 включается в "космический" туризм

е до конца конкурса как минимум одну гиперссылку на игру LaunchNow, а также обеспечить как минимум 50 игровых аккаунтов за этот же период. Какая именно часть ВВС России включится в «околокосмический» туризм, на сайте не сообщается. Указывается, что счастливчик поднимется над Землей на высоту, более чем в три раза превышающую высоту Джомолунгмы. Небо на такой высоте становится темно-голубым,
27.10.2005 МиГ-25 включается в "космический" туризм

е до конца конкурса как минимум одну гиперссылку на игру LaunchNow, а также обеспечить как минимум 50 игровых аккаунтов за этот же период. Какая именно часть ВВС России включится в «околокосмический» туризм, на сайте не сообщается. Указывается, что счастливчик поднимется над Землей на высоту, более чем в три раза превышающую высоту Джомолунгмы. Небо на такой высоте становится темно-голубым,
07.10.2005 Михаил Фрадков: космический туризм полезен для здоровья

23.01.2002 Туризм и экспортный бизнес определяют развитие e-commerce в Кении

анные исследования рынка электронной коммерции в Восточной Африке, представленные компанией BMI-TechKnowledge, свидетельствуют о том, что движущей силой развития электронной торговли в Кении являются туризм и экспортный бизнес. Из числа восточно-африканских стран Кения стоит на первом месте по уровню готовности к активному внедрению электронной торговли, даже несмотря на не особенно большое
27.04.2001 "РБК-Туризм" - новый туристический портал

Интернет-холдинг РБК представил свой новый проект - туристический интернет-портал "РБК-Туризм". Основная задача ресурса - обеспечить пользователям Рунета удобный доступ ко всем туристическим услугам, причем потребитель может в кратчайшие сроки выбрать самое выгодное предложение н

Публикаций - 268, упоминаний - 269

Туризм замечен на рынке с организациями, системами, технологиями и персонами:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 10329 41
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 7521 15
Yandex - Яндекс 6263 15
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10539 14
АФК Система ПАО 1759 13
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8313 13
Huawei 3643 10
Google LLC 11281 10
Microsoft Corporation 23921 9
7457 7
Цифра ГК 2235 6
Amazon Inc - Amazon.com 2864 6
5nine Software 1913 5
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг - Т2 Мобайл 2644 5
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 790 5
SAP SE 5048 5
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 6542 5
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4424 4
Орбита 287 4
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5625 4
Cisco Systems 4970 4
VK - Mail.ru Group 3269 4
Rambler Group - Рамблер ГК 864 4
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1967 4
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1356 4
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3120 4
Dell EMC 4959 4
Росатом РИР - Русатом Инфраструктурные решения 83 4
Promobot - Промобот 121 4
Oracle Corporation 6446 3
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 974 3
Ситроникс - Sitronics 1155 3
БАРС Груп 523 3
Telegram Group 1347 3
Intel Corporation 11817 3
РТИ Микрон - Micron 1319 3
Yahoo! 3688 3
HP Inc. 5603 3
Zoom Int - Zoom Video Communications 1369 3
Рексофт - Reksoft 398 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6307 18
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6725 11
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 4681 10
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1355 9
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 695 8
HeadHunter Group - HH Group 326 4
Альфа-Банк 1649 4
eBay Inc 1604 4
МТС Трэвел - MTS Travel 52 4
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 63 3
РОСНО СК - Страховая компания 196 3
МТС Трэвел - Броневик - Bronevik 32 3
Связной ГК 1354 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2565 3
Visa International 1902 3
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 301 3
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 450 2
ПСБ - Промсвязьбанк 773 2
Лента - Сеть розничной торговли 1845 2
Окей - О'Кей - Гипермаркет 199 2
Netflix - онлайн-кинотеатр 460 2
Роснефть НК - нефтяная компания 495 2
Ингосстрах СПАО 377 2
РЖД - Российские железные дороги 1731 2
АльфаСтрахование СГ 286 2
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 456 2
Мариинский театр - Государственный академический 43 2
Бизнес-Недвижимость 13 2
Ренессанс Страхование 132 2
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 204 2
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 352 2
Газпром ПАО 1203 2
Сбер - СберЗдоровье - DocDoc - ДокДок 69 2
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк - МТС Финтех 397 2
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 397 2
Интеррос - Росбанк АКБ 572 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1047 2
ГПБ - Газпромбанк 996 2
Открытие ФК - Банк Открытие 522 2
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 643 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 10063 16
Президент Российской Федерации 3948 12
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5395 11
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4620 10
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2649 8
Правительство Москвы 2127 7
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1706 7
Минэкономразвития РФ - Ростуризм - Федеральное агентство по туризму 73 7
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2554 6
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1139 5
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3122 5
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 357 5
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1003 5
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3381 4
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2813 4
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4046 4
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1679 4
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3089 4
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2601 4
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 917 4
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1706 4
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4970 4
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2156 4
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1098 3
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2086 3
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1264 3
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 735 3
Юриспруденция - Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное и областное 266 3
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1279 3
ГЦМСИР - Государственный центральный музей современной истории России 68 3
Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 224 3
МВД РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации 1242 2
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 287 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2862 2
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 377 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1273 2
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 699 2
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 271 2
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 571 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2507 2
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 109 5
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2633 4
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 622 4
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1382 3
ООН Всемирная туристская организация - ЮНВТО, ВТООН - UNWTO - United Nations World Tourism Organization 5 3
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 204 2
АРМИТ - Ассоциация разработчиков медицинских информационных технологий 29 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6171 2
WMO - World Meteorological Organization - IMO - International Meteor Organization - Всемирная метеорологическая организация 41 2
Опора России - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 57 2
ACI - Airports Council International - Международный совет аэропортов 9 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 264 1
Ассоциация Экспорта Технологического Суверенитета 5 1
СРП - Союз Российских Писателей 6 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 238 1
Der Bitkom e. V. - Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien - Федеральная ассоциация информационной экономики, телекома и новых средств коммуникаций 29 1
ФИО - Федерация Интернет Образования 66 1
Информация для всех ОД - Общественное движение 77 1
РГО ВОО - Русское географическое общество Всероссийская общественная организация 35 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 161 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 202 1
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 93 1
НАТ - Национальная ассоциация телерадиовещателей 28 1
ЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 33 1
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 60 1
РСА - Российский союз автостраховщиков 116 1
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 67 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 265 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 992 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 57109 99
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 42648 86
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 18554 38
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e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 10730 31
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ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 4462 12
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4826 12
Google Android 13193 10
Microsoft Windows 2000 9160 7
Apple - App Store 2728 7
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 2972 7
Apple iOS 7209 6
Google Play - Google Store - Android Market 3111 6
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 3079 6
Apple iPhone - серия смартфонов 6795 6
МТС Big Data 96 5
ВГТРК - Смотрим 561 4
NASA Apollo program - Аполлон космическая программа 70 4
Oracle Java - язык программирования 2838 4
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1232 4
NASA Mars Odyssey orbiter 59 4
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2572 4
Depositphotos - фотобанк 429 4
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Apple iPad 3778 3
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 203 3
Amadeus Certified - Amadeus Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 232 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 351 3
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Huawei Watch GT - Умные часы 64 2
Google Earth - Google Планета Земля 455 2
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 486 2
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Microsoft Edge - браузер 1955 2
Stafory - робот Вера 310 2
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Евтушенков Владимир 206 7
Чернышенко Дмитрий 517 6
Кивокурцев Олег 81 3
Зорин Александр 51 3
Гольцов Александр 70 2
Шамолин Михаил 124 2
Федосеев Алексей 20 2
Хлевтова Анна 16 2
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 278 2
Асланов Эмиль 2 2
Владимиров Владимир 15 2
Петрухин Дмитрий 17 2
Михайлов Артем 8 2
Осташевский Герман 2 2
Горбунов Владимир 9 2
Смирнов Михаил 64 2
Аитов Тимур 197 2
Цой Иннокентий 28 2
Карамышев Дмитрий 5 2
Матвиенко Роман 19 2
Курцер Марк 3 2
Богачев Игорь 178 2
Хайрук Сергей 27 2
Коротов Павел 3 2
Козак Алексей 3 2
Хасис Лев 105 2
Кашников Артемий 14 2
Никольский Антон 22 2
Кружалин Виктор 4 2
Сергунина Наталья 329 2
Айгистов Александр 9 2
Ласкавый Сергей 18 2
Шоржин Валерий 44 1
Наумов Виктор 126 1
Овчаренко Юрий 33 1
Собянин Сергей 274 1
Скорочкин Андрей 10 1
Зарубин Юрий 8 1
Алексеев Антон 31 1
Россия - РФ - Российская федерация 129743 193
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 40029 63
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50687 47
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 15833 34
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15763 27
Земля - планета Солнечной системы 10061 21
Европа 21283 20
Германия - Федеративная Республика 12329 18
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13078 16
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Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13794 14
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 6665 14
Турция - Турецкая республика 2174 14
Франция - Французская Республика 7653 13
Армения - Республика 1938 12
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1492 11
Украина 7407 11
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи 1362 10
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13547 9
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3461 9
Индия - Bharat 5204 9
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Россия - СФО - Новосибирск 3871 8
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Канада 4760 7
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Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1047 7
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Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 46316 83
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 44103 72
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 16199 65
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 25648 60
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HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 4340 44
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 21790 43
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Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3376 20
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 9880 19
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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