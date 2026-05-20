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Туризм TravelTech ТревелТех цифровые технологии в туристической отрасли
- TravelTech – использует IT технологии для бронирования и для улучшения опыта путешественников и оптимизации процессов в индустрии туризма
- Туристический сектор экономики
- Гостинично-ресторанный бизнес
- Экскурсионные туры
- Космический туризм
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru
|20.05.2026
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«Аэроклуб» представил GATE – новый TravelTech-сервис управления командировками для бизнеса любого масштаба
Компания «Аэроклуб», участник рынка делового туризма и поставщик TravelTech-решений для индустрии, представила GATE – сервис для организации командировок с бы
|18.05.2026
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МТС с помощью платформы «Геоэффект» проанализировала туристический поток в Карелию
Компания МТС с помощью обезличенных данных платформы «Геоэффект» проанализировала туристический поток в Республику Карелия в период с 1 по 11 мая 2026 г. Выяснилось, что на треть увеличилась доля однодневных визитов в регион, а среди гостей стало больше мужчин, ведущих здоро
|03.03.2026
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МТС разогнала LTE в разгар туристического сезона в Листвянке
лучили доступ к новым скоростям МТС в главных туристических локациях – в Байкальском музее и нерпинарии, на горнолыжном комплексе и рыбном рынке, а также в гостиницах и супермаркете. В разгар зимнего туристического сезона Листвянку посещают десятки тысяч туристов и жителей региона, приезжающие погулять, полюбоваться льдом, покататься на хивусах и собачьих упряжках. Теперь все онлайн-сервисы
|18.02.2026
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Аналитика Bronevik.com: бронирование туристического жилья на мартовские праздники обойдется на 16% дороже, чем неделей ранее
Платформа Bronevik.com проанализировала ранние бронирования туристического жилья в России на мартовские праздники 2026 г. Согласно исследованию, проживание в отелях и других объектах размещения в праздничные даты обойдется на 16% дороже, чем на предыдущ
|10.12.2025
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Аналитика Bronevik.com: рост стоимости бронирования туристического жилья в 2025 году замедлился до 5%
. Это во многом связано с растущим спросом на отдых в уникальных природных локациях и экологический туризм. Калининград традиционно привлекает путешественников своей исторической и культурной и
|19.11.2025
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МТС поможет Пермскому краю развивать туризм с помощью больших данных
ти (более 16% от всех гостей), а среди зарубежных гостей на первом месте – граждане Китая. А анализ туристического потока на Дягилевский фестиваль прошлого года показал, что мероприятие привлек
|29.08.2025
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«Туризм.РФ» запустила ИИ-платформу для работы с инвестпроектами в сфере туризма
Корпорация «Туризм.РФ» объявила о запуске собственной корпоративной ИИ-платформы, развернутой во внутреннем защищенном цифровом контуре и изолированной от внешних сетей. Новое решение под названием «Copilo
|28.07.2025
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Аналитика Bronevik.com: Центральная Россия и Татарстан – главные драйверы туристического спроса в осеннее межсезонье
Платформа Bronevik.com (входит в экосистему МТС) проанализировала ранние бронирования туристического жилья на межсезонье – с середины сентября по декабрь 2025 г. По данным на конец июля, самыми быстрорастущими направлениями в этот период стали регионы Центральной России и Татарс
|24.07.2025
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Трафик на популярные сайты бронирования туристического жилья за год вырос в 1,5 раза
нтерес к ряду направлений заметно усилился. Лидерами по приросту оформлений роуминга стали Вьетнам (132%), Тунис (118%), Мальдивские острова (48%), Оман (41%) и Египет (31%). Какие сайты бронирования туристического жилья стали популярнее Россияне стали больше времени проводить на сайтах бронирования отелей и другого туристического жилья, показало исследование Билайн.аналитики. В сред
|04.06.2025
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Туристическая платформа Т2 позволяет анализировать портрет туриста до района
, российский оператор мобильной связи, представил обновление геоаналитической платформы для анализа туристического потока на основе больших данных. Расширение функциональных возможностей коробо
|28.05.2025
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Аналитика Bronevik.com: на июньские праздники россияне забронировали вдове больше туристического жилья
Платформа Bronevik.com (входит в экосистему МТС), изучила бронирования туристического жилья на длинные выходные, приуроченные к празднованию Дня России. Согласно исследованию, в 2025 г. количество заказов по стране на праздничные даты увеличилось на 101% год к год
|15.05.2025
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МТС запустила LTE-сеть в Агинском Бурятском округе к началу туристического сезона
з разных регионов России и соседних стран посещают храмы и сакральные места, участвуют в народных фестивалях и традиционных спортивных играх, дегустируют блюда местной кухни. Поэтому к началу летнего туристического сезона мы провели работы по улучшению качества мобильной сети и запустили новое телеком-оборудование, чтобы путешественники пользовались цифровыми туристическими сервисами и опер
|21.04.2025
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«Авито Путешествия» и «Туризм.РФ» назвали топ-20 направлений на майские праздники
вно бронируют посуточное жилье для будущих туристических поездок. «Авито Путешествия» и корпорация «Туризм.РФ» провели исследование и отметили топ-20 самых привлекательных регионов на ближайшие
|09.04.2025
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Количество бронирований туристического жилья в Карачаево-Черкесии увеличилось на 38%
Цифровая экосистема МТС и платформа Bronevik.com проанализировали бронирования туристического жилья в России в I квартале 2025 г. Выяснилось, что несмотря на отсутствие дополнительных выходных на гендерные праздники, количество поездок в январе-марте выросло на 10% год к
|25.03.2025
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Внутренний туризм и цифровизация стимулируют рост e-travel в России
дставители Kokoc Group. Рост внутреннего туризма и самостоятельного планирования поездок После нестабильного периода 2020–2022 гг. сегмент e-travel демонстрирует устойчивый рост. В 2023 г. внутренний туристический поток в России достиг 75 миллионов человек, что на 16,5% больше по сравнению с 2022 г. Более 70% россиян предпочитают самостоятельно организовывать свои путешествия, что повышает
|21.01.2025
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«МегаФон»: на новогодних праздниках россияне выбрали активный отдых
направления для внутреннего туризма показали значительный рост, а лидерами по привлечению отдыхающих стали горнолыжные курорты. Об этом свидетельствуют результаты совместного исследования корпорации «Туризм.РФ» и «МегаФона» на основе обезличенных данных абонентов. Как показал анализ поездок россиян, с 30 декабря 2024 г. по 17 января 2025 г. заметно увеличился интерес к активному отдыху и, в
|17.12.2024
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Аналитика Bronevik.com: в 2024 г. количество туристического жилья на онлайн-витринах выросло в полтора раза
Платформа Bronevik.com, сервисы МТС Travel и RealtyCalendar провели совместное исследование присутствия российского туристического жилья на агрегаторах. Выяснилось, что с начала 2024 г. количество отелей и других объектов размещения на онлайн-витринах выросло на 44%. Об этом CNews сообщили представители МТС.
|10.12.2024
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Опрос МТС Travel: 60% путешественников в 2024 году практиковали событийный туризм
ные к событиям, обходились опрошенным в сумму от 10 до 50 тыс. руб. на человека, об этом сообщили половина респондентов. Еще 23% опрошенных рассказали, что потратили от 50 до 100 тыс. руб. Событийный туризм россияне чаще всего совмещают с посещением туристических достопримечательностей (60% ответов), гастрономических точек (46%), местных рынков и магазинов (41%), музеев, театров и выставок
|06.12.2024
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«Авито Путешествия» и «Туризм.РФ» определили самые популярные курорты федерального значения
начения, лечебно-оздоровительных местностей и курортных регионов. «Авито Путешествия» и корпорация «Туризм.РФ» провели исследование и отметили топ-20 локаций, которые с января по октябрь 2024 г
|08.11.2024
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TravelTech-платформа для путешественников «Погнали!» выпустила мобильное приложение
формировать народную карту по России и всему миру. Кроме того, платформа предлагает открытый доступ к страницам регионов России, позволяя местным жителям продвигать уникальный туристический контент. TravelTech-платформа «Погнали!» была запущена в июне 2024 г. предпринимателем Евгением Елфимовым. «Погнали!» развивает такие функции, как интеграция с внешними бронированиями и внедрение искусс
|03.09.2024
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Погибли создатели популярного отечественного туристического онлайн-агрегатора
Крушение туристического вертолета на Камчатке В ходе крушения вертолета на Камчатке погибли основатели крупного онлайн-агрегатора в сфере туризма «Большая страна», супруги Михаил и Юлия Репниковы. Инфор
|27.08.2024
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МТС инвестирует до 500 млн руб. в TravelTech-проекты
том CNews сообщили представители МТС. Набор стартапов в МТС Travel Accelerator осуществляется по трем ключевым направлениям: HotelTech (решения для отельеров), OTATech (сервисы для цифровых витрин) и TravelTech (решения для путешественников). Финалисты смогут пилотировать свои решения на инфраструктуре сервиса путешествий МТС Travel и, в случае успеха, заключить с ним долгосрочное сотруднич
|25.07.2024
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В разгар туристического сезона МТС подарила Камчатке цифровой гастрономический гид
ан МТС Travel при поддержке министерства туризма Камчатского края. Цифровой путеводитель раскрывает особенности и достоинства местной кухни и локальных деликатесов. Гастрообзор станет частью большого туристического путеводителя по краю, ссылку на который получают гости полуострова в приветственном SMS. Об этом CNews сообщили представители МТС. Гастрогид знакомит туристов со специалитетами и
|02.07.2024
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Аналитика Bronevik.com: апарт-отели, пансионаты и глэмпинги стали лидерами роста цен на рынке туристического жилья
Платформа Bronevik.com, входящая в МТС Travel, изучила бронирования туристического жилья в России за последние 12 месяцев (по июнь 2024 г.). Как показало исследование, средний чек за ночь в стандартном номере вырос на 10% год к году и составил 4,5 тыс. руб., а
|14.06.2024
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Цифровые решения «МегаФона» улучшают туристическую инфраструктуру в Чите
Данные сервиса «Цифровой туризм» «МегаФона» помогают регионам привлекать инвестиции в развитие туристической отрасли.
|06.05.2024
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Nubes предоставила облако для TravelTech-платформы «Погнали!»
ъектного хранилища S3. 30 апреля российская ИТ-компания «Погнали!» вывела на российский рынок новую TravelTech-платформу. С ее помощью пользователи могут находить людей и идеи для путешествий п
|11.04.2024
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Большие данные «МегаФона» помогут открыть новые направления туризма в Приморье
ов и запустить новые туристические маршруты. Аналитические сведения, собранные платформой «Цифровой туризм» переданы Туристско-информационному центру Приморья и Агентству по туризму Приморского
|20.03.2024
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VK и Самарская область будут развивать туризм с помощью ИИ
инструментами для путешествующих по нашей стране. Подписанное соглашение с этим холдингом закрепляет наши намерения и желания сотрудничать по целому ряду направлений: от аналитики портрета туриста и туристического потока в Самарской области до продвижения наших туристических возможностей в других регионах нашей страны. Соглашение имеет практическую плоскость и в самой ближайшей перспективе
|29.02.2024
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«МегаФон» «оцифровал» туризм в Северной Осетии
Аналитический сервис «МегаФона» «Цифровой туризм» поможет республиканскому Фонду развития туризма повысить привлекательность региона дл
|08.09.2023
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Исследование «VK рекламы»: 9 из 10 запросов пользователей приходятся на внутренний туризм
й — железнодорожный, на втором месте авиаперелеты, на третьем автобусы. В топе запросов «спортивный туризм», «отпуск куда поехать», «свадебный тур», «туристическая фирма» и «сайт туризма». Активность туристического бизнеса «Вконтакте» «Вконтакте» свое дело развивают десятки тысяч предпринимателей из сферы туризма. Около 20% из них специализируется на активном отдыхе, такие же доли у гостини
|19.05.2023
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МТС к началу туристического сезона оцифровала наследие «ситцевых королей» в Тейково
авная фабричная печать и другие раритеты, рассказывающие о жизни купеческой династии, которая в семи поколениях работала на благо Тейково и в итоге основала город. «Мы видим рост спроса на внутренний туризм в регионе, поэтому провели работы по увеличению скорости мобильного интернета в популярных туристических локациях Ивановской области – в Шуе, Лухе, Пучеже, теперь в городе Тейково. В каж
|07.04.2023
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МТС к началу туристического сезона оцифровала в Туле «Императорский маршрут»
ено на Красноармейском проспекте, где можно увидеть величественное здание в стиле русского классицизма – дом известной тульской купеческой династии потомственных почетных граждан Добрыниных. К началу туристического сезона МТС «разогнала» мобильный интернет и вблизи Тульского кремля со всем историко-культурным комплексом, где находятся музей «Тульский кремль», «Тульские самовары», Тульский о
|23.03.2023
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ITentika помогла компании ORS с доработкой ИТ-решений для участников авиационного и туристического рынка
ITentika, российский разработчик программного обеспечения, участвовала в доработке и адаптации ИТ-решений компании ORS, разработчика ПО для авиационного и туристического рынка. По ходу проекта команда ITentika помогала в реализации новой и оптимизации существующей функциональности в высоконагруженных программных модулях HA/HL (High Availability/H
|22.11.2022
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Решения «Мегафона» помогут создать новый туристический кластер в Мурманской области
е данные «Мегафона» легли в основу развития транспортной и туристической инфраструктуры Мурманской области. Проанализировав передвижение жителей и гостей региона при помощи цифровых решений «Цифровой туризм» и «Аналитика городской среды», правительство области приняло решение о создании нового туристического кластера и проектов по модернизации дорог. Об этом CNews сообщили представители «Ме
|26.11.2021
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Туристическая платформа Tele2 поможет в развитии индустрии гостеприимства
о запуске первого «коробочного» решения в области больших данных (big data) – платформы для анализа туристического потока и портрета гостя территории. Пользователи ресурса могут самостоятельно
|13.10.2021
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Ростовская область с помощью больших данных МТС изучит туристический поток внутри региона
формации о посещающих Ростовскую область туристах и проанализировать ее по сотням параметров. Big Data МТС успешно используется во многих российских регионах - помогает развивать не только внутренний туризм, но и транспортную и социальную инфраструктуры. МТС уже несколько лет применяет Big Data в своих внутренних процессах. Например, исходя из анализа транспортных потоков и активности абоне
|16.03.2021
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«Сбер» представил аналитический инструмент развития туризма
«Сбер» представил аналитическую панель «Туризм», предназначенную для глав субъектов РФ, их профильных заместителей, представителей администраций и отраслевых министерств. Аналитическая панель с глубоким охватом данных на облачной пла
|30.09.2020
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Культуру и туризм Чувашии прокачали «цифрой»
тей. Те, кто готов перенимать опыт и внедрять, те, конечно, будут впереди. Мне очень хочется, чтобы туризм в Чувашии был не только на слуху, но и на виду», - сказал Дмитрий Краснов, министр эко
|21.11.2013
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Конкурс Ростуризма на создание и развитие АИС «Туризм» не состоялся
ксной поддержки развития внутреннего и въездного туризма в РФ в рамках реализации федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011-2018 гг.)» (АИС «Туризм»). Согласно информации, опубликованной на официальном сайте для госзакупок РФ, на участие в торгах поступила только одна заявка — от компании «Ай-Теко». В результате рассмотрения комисси
|06.09.2013
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Ростуризм выделит 223 млн руб. на создание и развитие АИС «Туризм»
сной поддержки развития внутреннего и въездного туризма в РФ в рамках реализации федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011-2018 гг.)» ( АИС «Туризм»). Согласно конкурсной документации, АИС «Туризм» представляет собой единую распределенную государственную информационную систему, обеспечивающую формирование и обработку данных,
Туризм и организации, системы, технологии, персоны:
|Гончаренко Марина 35 20
|Путин Владимир 3454 13
|Холодов Андрей 55 9
|Мельников Вадим 13 9
|Кабанов Марат 91 8
|Игнатова Мария 143 7
|Кашников Артемий 32 7
|Зимин Константин 102 7
|Матвиенко Роман 33 7
|Сергунина Наталья 375 7
|Евтушенков Владимир 217 7
|Ляк Александр 51 6
|Сахарова Наталья 99 6
|Каппушев Расул 20 6
|Тимонин Сергей 48 6
|Сысоева Евгения 129 6
|Липатова Юлия 7 5
|Тиунов Леонид 51 5
|Хлевтова Анна 42 5
|Лихобабин Сергей 23 5
|Токаренко Максим 48 5
|Чекмарев Шамиль 50 5
|Лосев Станислав 45 5
|Самойленко Игорь 68 5
|Кромочкин Артем 18 5
|Чернышенко Дмитрий 581 5
|Соловенчук Александр 156 5
|Кочкин Александр 34 5
|Белов Андрей 135 5
|Калашникова Людмила 27 4
|Легченко Михаил 31 4
|Савушкин Алексей 46 4
|Евлоев Мурад 56 4
|Занько Мария 64 4
|Груша Георгий 5 4
|Бойко Денис 50 4
|Garvin Jim - Гарвин Джим 7 4
|Медведев Дмитрий 1665 4
|Кайгородова Оксана 102 4
|Briggs David - Бриггс Дэвид 58 3
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