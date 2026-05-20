Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199231
ИКТ 15374
Организации 11762
Ведомства 1510
Ассоциации 1112
Технологии 3583
Системы 27061
Персоны 86987
География 3117
Статьи 1580
Пресса 1318
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 894

Туризм TravelTech ТревелТех цифровые технологии в туристической отрасли

Туризм - TravelTech - ТревелТех - цифровые технологии в туристической отрасли

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


20.05.2026 «Аэроклуб» представил GATE – новый TravelTech-сервис управления командировками для бизнеса любого масштаба

Компания «Аэроклуб», участник рынка делового туризма и поставщик TravelTech-решений для индустрии, представила GATE – сервис для организации командировок с бы
18.05.2026 МТС с помощью платформы «Геоэффект» проанализировала туристический поток в Карелию

Компания МТС с помощью обезличенных данных платформы «Геоэффект» проанализировала туристический поток в Республику Карелия в период с 1 по 11 мая 2026 г. Выяснилось, что на треть увеличилась доля однодневных визитов в регион, а среди гостей стало больше мужчин, ведущих здоро
03.03.2026 МТС разогнала LTE в разгар туристического сезона в Листвянке

лучили доступ к новым скоростям МТС в главных туристических локациях – в Байкальском музее и нерпинарии, на горнолыжном комплексе и рыбном рынке, а также в гостиницах и супермаркете. В разгар зимнего туристического сезона Листвянку посещают десятки тысяч туристов и жителей региона, приезжающие погулять, полюбоваться льдом, покататься на хивусах и собачьих упряжках. Теперь все онлайн-сервисы
18.02.2026 Аналитика Bronevik.com: бронирование туристического жилья на мартовские праздники обойдется на 16% дороже, чем неделей ранее

Платформа Bronevik.com проанализировала ранние бронирования туристического жилья в России на мартовские праздники 2026 г. Согласно исследованию, проживание в отелях и других объектах размещения в праздничные даты обойдется на 16% дороже, чем на предыдущ
10.12.2025 Аналитика Bronevik.com: рост стоимости бронирования туристического жилья в 2025 году замедлился до 5%

. Это во многом связано с растущим спросом на отдых в уникальных природных локациях и экологический туризм. Калининград традиционно привлекает путешественников своей исторической и культурной и
19.11.2025 МТС поможет Пермскому краю развивать туризм с помощью больших данных

ти (более 16% от всех гостей), а среди зарубежных гостей на первом месте – граждане Китая. А анализ туристического потока на Дягилевский фестиваль прошлого года показал, что мероприятие привлек
29.08.2025 «Туризм.РФ» запустила ИИ-платформу для работы с инвестпроектами в сфере туризма

Корпорация «Туризм.РФ» объявила о запуске собственной корпоративной ИИ-платформы, развернутой во внутреннем защищенном цифровом контуре и изолированной от внешних сетей. Новое решение под названием «Copilo
28.07.2025 Аналитика Bronevik.com: Центральная Россия и Татарстан – главные драйверы туристического спроса в осеннее межсезонье

Платформа Bronevik.com (входит в экосистему МТС) проанализировала ранние бронирования туристического жилья на межсезонье – с середины сентября по декабрь 2025 г. По данным на конец июля, самыми быстрорастущими направлениями в этот период стали регионы Центральной России и Татарс
24.07.2025 Трафик на популярные сайты бронирования туристического жилья за год вырос в 1,5 раза

нтерес к ряду направлений заметно усилился. Лидерами по приросту оформлений роуминга стали Вьетнам (132%), Тунис (118%), Мальдивские острова (48%), Оман (41%) и Египет (31%). Какие сайты бронирования туристического жилья стали популярнее Россияне стали больше времени проводить на сайтах бронирования отелей и другого туристического жилья, показало исследование Билайн.аналитики. В сред
04.06.2025 Туристическая платформа Т2 позволяет анализировать портрет туриста до района

, российский оператор мобильной связи, представил обновление геоаналитической платформы для анализа туристического потока на основе больших данных. Расширение функциональных возможностей коробо
28.05.2025 Аналитика Bronevik.com: на июньские праздники россияне забронировали вдове больше туристического жилья

Платформа Bronevik.com (входит в экосистему МТС), изучила бронирования туристического жилья на длинные выходные, приуроченные к празднованию Дня России. Согласно исследованию, в 2025 г. количество заказов по стране на праздничные даты увеличилось на 101% год к год
15.05.2025 МТС запустила LTE-сеть в Агинском Бурятском округе к началу туристического сезона

з разных регионов России и соседних стран посещают храмы и сакральные места, участвуют в народных фестивалях и традиционных спортивных играх, дегустируют блюда местной кухни. Поэтому к началу летнего туристического сезона мы провели работы по улучшению качества мобильной сети и запустили новое телеком-оборудование, чтобы путешественники пользовались цифровыми туристическими сервисами и опер
21.04.2025 «Авито Путешествия» и «Туризм.РФ» назвали топ-20 направлений на майские праздники

вно бронируют посуточное жилье для будущих туристических поездок. «Авито Путешествия» и корпорация «Туризм.РФ» провели исследование и отметили топ-20 самых привлекательных регионов на ближайшие
09.04.2025 Количество бронирований туристического жилья в Карачаево-Черкесии увеличилось на 38%

Цифровая экосистема МТС и платформа Bronevik.com проанализировали бронирования туристического жилья в России в I квартале 2025 г. Выяснилось, что несмотря на отсутствие дополнительных выходных на гендерные праздники, количество поездок в январе-марте выросло на 10% год к

25.03.2025 Внутренний туризм и цифровизация стимулируют рост e-travel в России

дставители Kokoc Group. Рост внутреннего туризма и самостоятельного планирования поездок После нестабильного периода 2020–2022 гг. сегмент e-travel демонстрирует устойчивый рост. В 2023 г. внутренний туристический поток в России достиг 75 миллионов человек, что на 16,5% больше по сравнению с 2022 г. Более 70% россиян предпочитают самостоятельно организовывать свои путешествия, что повышает

21.01.2025 «МегаФон»: на новогодних праздниках россияне выбрали активный отдых

направления для внутреннего туризма показали значительный рост, а лидерами по привлечению отдыхающих стали горнолыжные курорты. Об этом свидетельствуют результаты совместного исследования корпорации «Туризм.РФ» и «МегаФона» на основе обезличенных данных абонентов. Как показал анализ поездок россиян, с 30 декабря 2024 г. по 17 января 2025 г. заметно увеличился интерес к активному отдыху и, в
17.12.2024 Аналитика Bronevik.com: в 2024 г. количество туристического жилья на онлайн-витринах выросло в полтора раза

Платформа Bronevik.com, сервисы МТС Travel и RealtyCalendar провели совместное исследование присутствия российского туристического жилья на агрегаторах. Выяснилось, что с начала 2024 г. количество отелей и других объектов размещения на онлайн-витринах выросло на 44%. Об этом CNews сообщили представители МТС.
10.12.2024 Опрос МТС Travel: 60% путешественников в 2024 году практиковали событийный туризм

ные к событиям, обходились опрошенным в сумму от 10 до 50 тыс. руб. на человека, об этом сообщили половина респондентов. Еще 23% опрошенных рассказали, что потратили от 50 до 100 тыс. руб. Событийный туризм россияне чаще всего совмещают с посещением туристических достопримечательностей (60% ответов), гастрономических точек (46%), местных рынков и магазинов (41%), музеев, театров и выставок

06.12.2024 «Авито Путешествия» и «Туризм.РФ» определили самые популярные курорты федерального значения

начения, лечебно-оздоровительных местностей и курортных регионов. «Авито Путешествия» и корпорация «Туризм.РФ» провели исследование и отметили топ-20 локаций, которые с января по октябрь 2024 г
08.11.2024 TravelTech-платформа для путешественников «Погнали!» выпустила мобильное приложение

формировать народную карту по России и всему миру. Кроме того, платформа предлагает открытый доступ к страницам регионов России, позволяя местным жителям продвигать уникальный туристический контент. TravelTech-платформа «Погнали!» была запущена в июне 2024 г. предпринимателем Евгением Елфимовым. «Погнали!» развивает такие функции, как интеграция с внешними бронированиями и внедрение искусс
03.09.2024 Погибли создатели популярного отечественного туристического онлайн-агрегатора

Крушение туристического вертолета на Камчатке В ходе крушения вертолета на Камчатке погибли основатели крупного онлайн-агрегатора в сфере туризма «Большая страна», супруги Михаил и Юлия Репниковы. Инфор
27.08.2024 МТС инвестирует до 500 млн руб. в TravelTech-проекты

том CNews сообщили представители МТС. Набор стартапов в МТС Travel Accelerator осуществляется по трем ключевым направлениям: HotelTech (решения для отельеров), OTATech (сервисы для цифровых витрин) и TravelTech (решения для путешественников). Финалисты смогут пилотировать свои решения на инфраструктуре сервиса путешествий МТС Travel и, в случае успеха, заключить с ним долгосрочное сотруднич
25.07.2024 В разгар туристического сезона МТС подарила Камчатке цифровой гастрономический гид

ан МТС Travel при поддержке министерства туризма Камчатского края. Цифровой путеводитель раскрывает особенности и достоинства местной кухни и локальных деликатесов. Гастрообзор станет частью большого туристического путеводителя по краю, ссылку на который получают гости полуострова в приветственном SMS. Об этом CNews сообщили представители МТС. Гастрогид знакомит туристов со специалитетами и
02.07.2024 Аналитика Bronevik.com: апарт-отели, пансионаты и глэмпинги стали лидерами роста цен на рынке туристического жилья

Платформа Bronevik.com, входящая в МТС Travel, изучила бронирования туристического жилья в России за последние 12 месяцев (по июнь 2024 г.). Как показало исследование, средний чек за ночь в стандартном номере вырос на 10% год к году и составил 4,5 тыс. руб., а

14.06.2024 Цифровые решения «МегаФона» улучшают туристическую инфраструктуру в Чите

Данные сервиса «Цифровой туризм» «МегаФона» помогают регионам привлекать инвестиции в развитие туристической отрасли.

06.05.2024 Nubes предоставила облако для TravelTech-платформы «Погнали!»

ъектного хранилища S3. 30 апреля российская ИТ-компания «Погнали!» вывела на российский рынок новую TravelTech-платформу. С ее помощью пользователи могут находить людей и идеи для путешествий п
11.04.2024 Большие данные «МегаФона» помогут открыть новые направления туризма в Приморье

ов и запустить новые туристические маршруты. Аналитические сведения, собранные платформой «Цифровой туризм» переданы Туристско-информационному центру Приморья и Агентству по туризму Приморского
20.03.2024 VK и Самарская область будут развивать туризм с помощью ИИ

инструментами для путешествующих по нашей стране. Подписанное соглашение с этим холдингом закрепляет наши намерения и желания сотрудничать по целому ряду направлений: от аналитики портрета туриста и туристического потока в Самарской области до продвижения наших туристических возможностей в других регионах нашей страны. Соглашение имеет практическую плоскость и в самой ближайшей перспективе
29.02.2024 «МегаФон» «оцифровал» туризм в Северной Осетии

Аналитический сервис «МегаФона» «Цифровой туризм» поможет республиканскому Фонду развития туризма повысить привлекательность региона дл
08.09.2023 Исследование «VK рекламы»: 9 из 10 запросов пользователей приходятся на внутренний туризм

й — железнодорожный, на втором месте авиаперелеты, на третьем автобусы. В топе запросов «спортивный туризм», «отпуск куда поехать», «свадебный тур», «туристическая фирма» и «сайт туризма». Активность туристического бизнеса «Вконтакте» «Вконтакте» свое дело развивают десятки тысяч предпринимателей из сферы туризма. Около 20% из них специализируется на активном отдыхе, такие же доли у гостини
19.05.2023 МТС к началу туристического сезона оцифровала наследие «ситцевых королей» в Тейково

авная фабричная печать и другие раритеты, рассказывающие о жизни купеческой династии, которая в семи поколениях работала на благо Тейково и в итоге основала город. «Мы видим рост спроса на внутренний туризм в регионе, поэтому провели работы по увеличению скорости мобильного интернета в популярных туристических локациях Ивановской области – в Шуе, Лухе, Пучеже, теперь в городе Тейково. В каж
07.04.2023 МТС к началу туристического сезона оцифровала в Туле «Императорский маршрут»

ено на Красноармейском проспекте, где можно увидеть величественное здание в стиле русского классицизма – дом известной тульской купеческой династии потомственных почетных граждан Добрыниных. К началу туристического сезона МТС «разогнала» мобильный интернет и вблизи Тульского кремля со всем историко-культурным комплексом, где находятся музей «Тульский кремль», «Тульские самовары», Тульский о
23.03.2023 ITentika помогла компании ORS с доработкой ИТ-решений для участников авиационного и туристического рынка

ITentika, российский разработчик программного обеспечения, участвовала в доработке и адаптации ИТ-решений компании ORS, разработчика ПО для авиационного и туристического рынка. По ходу проекта команда ITentika помогала в реализации новой и оптимизации существующей функциональности в высоконагруженных программных модулях HA/HL (High Availability/H
22.11.2022 Решения «Мегафона» помогут создать новый туристический кластер в Мурманской области

е данные «Мегафона» легли в основу развития транспортной и туристической инфраструктуры Мурманской области. Проанализировав передвижение жителей и гостей региона при помощи цифровых решений «Цифровой туризм» и «Аналитика городской среды», правительство области приняло решение о создании нового туристического кластера и проектов по модернизации дорог. Об этом CNews сообщили представители «Ме
26.11.2021 Туристическая платформа Tele2 поможет в развитии индустрии гостеприимства

о запуске первого «коробочного» решения в области больших данных (big data) – платформы для анализа туристического потока и портрета гостя территории. Пользователи ресурса могут самостоятельно

13.10.2021 Ростовская область с помощью больших данных МТС изучит туристический поток внутри региона

формации о посещающих Ростовскую область туристах и проанализировать ее по сотням параметров. Big Data МТС успешно используется во многих российских регионах - помогает развивать не только внутренний туризм, но и транспортную и социальную инфраструктуры. МТС уже несколько лет применяет Big Data в своих внутренних процессах. Например, исходя из анализа транспортных потоков и активности абоне
16.03.2021 «Сбер» представил аналитический инструмент развития туризма

«Сбер» представил аналитическую панель «Туризм», предназначенную для глав субъектов РФ, их профильных заместителей, представителей администраций и отраслевых министерств. Аналитическая панель с глубоким охватом данных на облачной пла
30.09.2020 Культуру и туризм Чувашии прокачали «цифрой»

тей. Те, кто готов перенимать опыт и внедрять, те, конечно, будут впереди. Мне очень хочется, чтобы туризм в Чувашии был не только на слуху, но и на виду», - сказал Дмитрий Краснов, министр эко
21.11.2013 Конкурс Ростуризма на создание и развитие АИС «Туризм» не состоялся

ксной поддержки развития внутреннего и въездного туризма в РФ в рамках реализации федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011-2018 гг.)» (АИС «Туризм»). Согласно информации, опубликованной на официальном сайте для госзакупок РФ, на участие в торгах поступила только одна заявка — от компании «Ай-Теко». В результате рассмотрения комисси
06.09.2013 Ростуризм выделит 223 млн руб. на создание и развитие АИС «Туризм»

сной поддержки развития внутреннего и въездного туризма в РФ в рамках реализации федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011-2018 гг.)» ( АИС «Туризм»). Согласно конкурсной документации, АИС «Туризм» представляет собой единую распределенную государственную информационную систему, обеспечивающую формирование и обработку данных,


Публикаций - 887, упоминаний - 933

Туризм и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 246
МегаФон 10742 165
Yandex - Яндекс 9216 35
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1580 34
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 29
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 23
Ростелеком 10948 22
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 19
Google LLC 12688 17
Microsoft Corporation 25775 16
Telegram Group 2940 15
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 14
Huawei 4676 13
9594 13
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 11
МТС - Экосистема МТС - Erion - Эрион 152 10
Amazon Inc - Amazon.com 3277 9
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 1001 8
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1101 8
SAP SE 5601 7
Apple Inc 13154 7
Intel Corporation 12811 7
AOL Inc - America Online 1883 7
БУХта - Buhta 103 6
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 6
VK - Mail.ru Group 3602 6
Sabre Corporation - Sabre Holdings 177 6
ВымпелКом - Билайн Бизнес - Beeline Business 496 6
Samsung Electronics 11064 5
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 5
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 5
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 5
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1351 5
Amadeus IT Group - Amadeus Global Travel Distribution - Amadeus Global Hotel Group - Amadeus Leisure Group - Амадеус Россия - Амадеус-ИТ - Амадеус – Информационные технологии 103 5
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1461 5
Цифровые Привычки 69 4
Сбер - Сбер2В - ТОТ - Технологии Отраслевой Трансформации - СберАналитика 62 4
ORS - ОРС - Онлайн резервейшн систем 42 4
Dell EMC 5180 4
Cisco Systems 5372 4
МТС Трэвел - MTS Travel 292 94
МТС Трэвел - Броневик - Bronevik 191 90
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 34
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 15
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 14
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 11
Expedia Group 136 11
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 10
Красная Роза - бизнес-центр Москва 111 10
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 737 9
Островок.ру - Ostrovok.ru 138 9
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 8
РПЦ - Русская православная церковь - Московский патриархат 238 8
РЖД - Российские железные дороги 2096 7
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 7
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 7
eBay Inc 1640 6
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 6
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 444 6
Альфа-Банк 1979 6
Аэроклуб 28 6
Expedia - Orbitz 28 5
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 5
Курорты Северного Кавказа - КСК 9 5
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 5
Visa International 1993 5
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 5
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 5
Airbnb 101 5
Aviasales - Авиасейлс - Jetradar - Билетики 83 5
OneTwoTrip Travel Agency LLP 58 5
Газпром ПАО 1493 4
Связной ГК 1401 4
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 4
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 4
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 4
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 493 4
Международный аэропорт Пулково - ВВСС - Воздушные Ворота Северной Столицы - IATA: LED, ICAO: ULLI - Northern Capital Gateway 255 4
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 4
СладКо - Славянка ГК - Кондитерское объединение - Конфи - Волжанка - Заря 57 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 31
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 23
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 19
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 19
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 18
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 17
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 15
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 12
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 11
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 11
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 11
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 10
Туризм.РФ Копорация развития территорий - Национальная Корпорация Развития Туризма 16 9
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 9
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 8
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 8
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 8
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 8
Минэкономразвития РФ - Ростуризм - Федеральное агентство по туризму 77 8
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 299 8
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 7
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 7
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 7
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 6
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 6
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 6
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 6
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 737 6
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 5
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 5
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 5
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 5
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 456 5
Правительство Забайкальского края - Губернатор Забайкальского края 170 5
Юриспруденция - Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное и областное 303 4
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 4
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 382 4
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 4
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 4
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 4
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 7
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 114 5
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 5
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 227 4
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 4
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 4
ООН Всемирная туристская организация - ЮНВТО, ВТООН - UNWTO - United Nations World Tourism Organization 5 3
АТОР - Ассоциация туроператоров России 10 3
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 3
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 3
РГО ВОО - Русское географическое общество Всероссийская общественная организация 54 3
WMO - World Meteorological Organization - IMO - International Meteor Organization - Всемирная метеорологическая организация 44 2
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 2
АРМИТ - Ассоциация разработчиков медицинских информационных технологий - Ассоциация развития медицинских информационных технологий 33 2
ЛДПР 116 2
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 2
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 78 2
Опора России - ОООМиСП - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 80 2
Информация для всех ОД - Общественное движение 78 1
IMO - International Maritime Organization - Международная морская организация 15 1
ФИО - Федерация Интернет Образования 66 1
СРП - Союз Российских Писателей 6 1
Ассоциация Экспорта Технологического Суверенитета 6 1
Русское воздухоплавательное общество - Межрегиональная общественная организация 8 1
Reporters Without Borders - Reporters Sans Frontieres - Репортёры без границ 52 1
Коминтерн - Коммунистический интернационал 16 1
Коммунизм - Коммунистические партии 71 1
АЭРОНЕКСТ - AERONEXT - Ассоциация работодателей и предприятий индустрии беспилотных авиационных систем 10 1
ACI - Airports Council International - Международный совет аэропортов 10 1
Der Bitkom e. V. - Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien - Федеральная ассоциация информационной экономики, телекома и новых средств коммуникаций 30 1
Authors Guild - Authors League of America - Гильдия авторов США 19 1
РАИ - Российская Академия Интернета 21 1
КонфОП - Международная конфедерация обществ потребителей 8 1
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 1
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 73 1
АИВ - Ассоциация интернета вещей - Российская ассоциация интернета вещей - Ассоциация участников рынка интернета вещей 39 1
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 132 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 202
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 201
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 189
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10151 185
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 149
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 145
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 136
Бронирование - Booking 983 114
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 98
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 97
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 89
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 88
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 87
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4431 87
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 78
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 76
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 76
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3713 74
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3273 73
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6238 72
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 71
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9357 71
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6480 66
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7892 61
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 60
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 56
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8648 54
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2741 50
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 50
Телевидение спутниковое - Спутниковое вещание - Satellite television 1407 48
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 46
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 44
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9303 44
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 43
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4180 41
VoLTE - Voice over LTE - Voice over Long Term Evolution - Технология передачи голоса по сети LTE на IP Multimedia Subsystem (IMS) 1750 38
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 35
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 7060 35
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 34
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 30
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 32
МТС Big Data 324 26
Google Android 15243 19
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 19
Apple iOS 8583 13
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 12
Apple - App Store 3109 9
Avito - Авито Путешествия 60 8
Апартмент системс - RealtyCalendar 16 8
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 8
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 8
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги - Yandex Money 958 8
Oracle Java - язык программирования 3469 8
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 340 8
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС Энтертейнмент - МТС Live App 94 7
Microsoft Office 4170 7
Сбер - ЮMoney - ЮKassa - Яндекс.Касса - ЮScan 254 7
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 477 7
Яндекс.Путешествия - Яндекс.Авиабилеты 115 7
Правительство Москвы - Мостуризм - Московский центр информационной поддержки туристов - RussPass - туристический сервис 34 7
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС KION - МТС Кион - онлайн-кинотеатр 335 6
Avito - Авито работа - Авито подработка - Авито Гиг Решения 616 6
Мегафон - Цифровой туризм 7 6
ByteDance - TikTok 355 6
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 6
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 370 6
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 5
NASA Apollo program - Аполлон космическая программа 71 5
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1045 5
Google YouTube - Видеохостинг 3002 5
Microsoft Windows 16882 5
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1287 5
Baikal Electronics - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 370 5
Booking.com 126 5
Сбер - SberPay - Мульти QR - бесконтактная оплата по QR-коду - Оплата одним взглядом - Оплата улыбкой 241 5
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 762 5
Microsoft Windows 2000 8678 5
NASA Mars Odyssey orbiter 59 4
ФГИС ДДО - Федеральная информационная система доступности дошкольного образования - ГИС НСО - Электронный детский сад Государственная информационная система - Запись детей в школу и детский сад 179 4
NSO Group - Pegasus 98 4
Гончаренко Марина 35 20
Путин Владимир 3454 13
Холодов Андрей 55 9
Мельников Вадим 13 9
Кабанов Марат 91 8
Игнатова Мария 143 7
Кашников Артемий 32 7
Зимин Константин 102 7
Матвиенко Роман 33 7
Сергунина Наталья 375 7
Евтушенков Владимир 217 7
Ляк Александр 51 6
Сахарова Наталья 99 6
Каппушев Расул 20 6
Тимонин Сергей 48 6
Сысоева Евгения 129 6
Липатова Юлия 7 5
Тиунов Леонид 51 5
Хлевтова Анна 42 5
Лихобабин Сергей 23 5
Токаренко Максим 48 5
Чекмарев Шамиль 50 5
Лосев Станислав 45 5
Самойленко Игорь 68 5
Кромочкин Артем 18 5
Чернышенко Дмитрий 581 5
Соловенчук Александр 156 5
Кочкин Александр 34 5
Белов Андрей 135 5
Калашникова Людмила 27 4
Легченко Михаил 31 4
Савушкин Алексей 46 4
Евлоев Мурад 56 4
Занько Мария 64 4
Груша Георгий 5 4
Бойко Денис 50 4
Garvin Jim - Гарвин Джим 7 4
Медведев Дмитрий 1665 4
Кайгородова Оксана 102 4
Briggs David - Бриггс Дэвид 58 3
Россия - РФ - Российская федерация 166168 618
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 279
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 191
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1775 81
Беларусь - Белоруссия 6289 78
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 77
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 77
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2282 73
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 69
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 62
Европа 24964 54
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1668 47
Армения - Республика 2449 46
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 46
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2364 44
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 42
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 42
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2854 42
Россия - СКФО - Ставропольский край 1083 40
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1439 39
Турция - Турецкая республика 2620 39
Россия - СЗФО - Калининградская область 1471 38
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 37
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3178 36
Россия - ПФО - Нижегородская область 2296 34
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3047 33
Земля - планета Солнечной системы 10865 32
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1547 32
Россия - СФО - Новосибирск 4876 31
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2831 30
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль - Ярославская агломерация 831 29
Казахстан - Республика 6048 28
Германия - Федеративная Республика 13221 28
Россия - ДФО - Сахалинская область 1077 28
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 1090 28
Россия - УФО - Свердловская область 1951 27
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1420 27
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 26
Россия - СКФО - Дагестан Республика 778 26
Россия - ЦФО - Ярославская область 975 25
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 515
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5770 236
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 164
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 157
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 153
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 148
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 127
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 3174 111
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 95
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 82
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18148 78
Астрономия - Гравитация - притяжение, всемирное тяготение - gravity - gravitas 1290 75
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 69
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 68
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 57
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6056 54
Туризм - Экскурсии - Экскурсионные туры - Аудиоэкскурсии 697 52
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2711 50
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 3163 49
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 49
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5620 46
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 45
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 44
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4514 40
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3791 38
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5884 38
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 2117 37
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8838 35
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2825 35
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6079 35
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки - Bleisure-путешествия 1400 34
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8969 33
Санаторно-курортное лечение - Санатории - Курорты 344 33
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5778 32
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 32
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7039 31
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4428 29
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6171 28
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1918 28
Английский язык 7030 27
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 19
МТС Трэвел - Тонкости туризма 54 17
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 7
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - AOL TW - AOL Time Warner 555 6
AP - Associated Press 2007 6
CNews RND - R&D.CNews 2274 5
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - Time Warner - Warner Communications Inc - Time Inc 609 4
Vivendi SA - Vivendi Universal 332 3
Washington Profile 142 3
КомИнфо Консалтинг - Алло Плюс - Business Online 38 3
Forbes - Форбс 1002 3
CNews - ZOOM.CNews 1866 3
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - CNN Money - CNNfn 934 2
Future - Space.com 200 2
TerraDaily 141 2
Foreign Policy 7 2
РБК Туризм - tour.rbc.ru - turist.rbc.ru 6 2
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 2
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 2
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 2
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 512 2
Чудо техники 60 2
Известия ИД 770 2
Медиа-Телеком - МЕДИА1 - Муз-ТВ - телеканал 62 2
9to5Mac 70 1
Вести 24 - Российский информационный канал 47 1
Digg 68 1
Ananova 250 1
SiliconValley.com - SV.com 239 1
Открытые системы ИД 176 1
Los Angeles Times - LA Times - Лос-Анджелес Таймс 88 1
InfoWorld 56 1
CNET Networks - CNET News 1643 1
GamaGama.com 1 1
Минкультуры РФ - Культура.РФ - Культурный стриминг 14 1
Phone Scoop 5 1
Informa PLC - Informa Telecoms & Media 69 1
NEWSru.com - Инопресса - Inopressa 92 1
Петербург Online 7 1
Krutoy Media - Love Radio - Радио Дача - Радио Шансон - Радио Русский Хит - Такси FM - Восток FM - Первое Спортивное 4 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 15
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 9
IDC - International Data Corporation 4975 6
Gartner - Гартнер 3658 6
Jupiter Media Metrix - Jupiter Research 392 5
Forrester Research 834 5
Brookings Institution - Брукингский институт - Институт Брукингс 16 4
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 432 4
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 4
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 3
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Admetrix - Эд Метрикс - Исследовательская компания 195 3
РАЭК - Экономика Рунета 21 3
Ookla - Downdetector - Speedtest - Сервис мониторинга сайтов - Рейтинг скорости мобильного интернета 98 2
comScore 379 2
eMarketer 206 2
Internet Stock Report 994 2
Thomson Financial - Thomson First Call 386 2
Gartner - Marketvisio Consulting - Market-Visio Consulting - Маркет Визио Консалтинг/Гартнер - ExactData Company, EDC 84 2
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 262 2
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 144 2
Ipsos Group - Ipsos Comcon - Ipsos MORI - Ipsos Public Affairs - Ipsos Healthcare - Ipsos Reid - Angus Reid Group 136 2
CNews Mobile - рейтинг 23 2
CNews Рынок ИТ-услуг 171 2
РАЭК - Мобильная Экономика 1 1
РОЦИТ - Индекс цифровой грамотности 9 1
World Bank’s Doing Business Index - рейтинг Всемирного банка 21 1
Gartner - Dataquest 353 1
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 227 1
Минстрой РФ - IQ городов - Умный город - Индекс цифровизации городского хозяйства 6 1
Computer Economics 32 1
comScore Networks 35 1
BMI International - BMI-TechKnowledge 4 1
GreatList - международный ресторанный гид 2 1
Juniper Research 131 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 1
Data Insight - Дейта Инсайт - Исследовательское агентство 149 1
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь - Международный институт маркетинговых и социальных исследований 285 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 364 1
Эксперт РА - Рейтинговое агентство 145 1
НАФИ - Национальное агентство финансовых исследований 89 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 10
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 7
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 6
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 6
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 280 6
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 5
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 5
UT Austin - University of Texas at Austin - Техасский университет в Остине 218 4
РАН - Российская академия наук 2122 4
PU - Purdue University - Университет Пердью 144 4
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 3
Сбер - Сбербанк Школа 21 - Sberbank School 21 91 3
Роскосмос - НИИ ЦПК имени Ю.А. Гагарина ФГБУ - Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина - ранее ЦПК ВВС 52 2
СГУ - Сочинский государственный университет 5 2
UZH - University of Zurich - Universität Zürich - Цюрихский университет 24 2
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 471 2
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 350 2
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова - Сеченовка 281 2
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 2
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 2
Элемент ГК - НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 193 2
ВолГУ - Волгоградский государственный университет 50 2
НИУ ВШЭ - ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 142 2
University of Bristol - Бристольский университет 86 2
АГТУ ФГБОУ ВО - Астраханский государственный технический университет 12 1
ПГНИУ - Пермский государственный национальный исследовательский университет 59 1
РАМН - Российская академия медицинских наук 131 1
Школа цифровых технологий 24 1
ЮУрГГПУ - Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет - ЧГПИ - Челябинский государственный педагогический университет 11 1
СГТУ - Саратовский Государственный Технический университет имени Ю.А. Гагарина - СЭИ СГТУ - Социально-экономический институт Саратовского государственного технического университета имени Гагарина Ю. А. 33 1
Правительство Москвы - Библиотеки Москвы - Московские библиотеки - Единый читательский билет (ЕЧБ) 38 1
Grenoble Ecole de Management (GEM) - Гренобльская Высшая Школа Бизнеса - Гренобльская школа менеджмента 6 1
Югорская шахматная академия АУ 2 1
КГНЦ ФГУП - Крыловский ГНЦ - Крыловский государственный научный центр - Федеральное государственное унитарное предприятие 18 1
МГУ - Географический факультет 12 1
РАН ДВО - ИВиС - Институт вулканологии и сейсмологии 12 1
ЮФУ ИТА - Инженерно-технологическая академия - Таганрогский технологический институт - Таганрогский радиотехнический институт имени В.Д. Калмыкова 20 1
РАН ИФ - Институт философии 12 1
КГУ - Курганский государственный университет 8 1
QUT - Queensland University of Technology - Квинслендский технологический университет 14 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 11
День молодёжи - 27 июня 1087 8
Международный женский день - 8 марта 418 8
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 6
Рождество Христово - Рождественские каникулы 664 4
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 4
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 4
Масленица - Масленая неделя 26 3
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 660 3
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 3
РИФ - Российский Интернет Форум 109 3
Цифровая прокачка региона 29 2
Астрономия - Космос - День космонавтики - 12 апреля 114 2
Дягилевский фестиваль 4 2
CNews AWARDS - награда 571 2
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 399 2
МАКС - Международный авиационно-космический салон 232 1
РАЭК - Премия Рунета - Национальная премия за вклад в развитие российского сегмента сети Интернет 104 1
Высокие технологии XXI века 78 1
GeoВласть 45 1
ICGA WCCC - World Computer Chess Championship - Чемпионат мира по шахматам среди компьютерных программ 2 1
Байкальская миля 2 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ - StartHub.Moscow - Программа-конструктор для развития технологического бизнеса 24 1
Старт Хаб 21 1
ПЛАС-Форум 14 1
Битва роботов 14 1
Kazan Digital Week 19 1
Суздальфест - фестиваль анимации 1 1
Берега вкуса - международный гастрофестиваль 2 1
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 1
ВЭФ - Восточный экономический форум - Дальневосточный экономический форум 95 1
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 228 1
Startup Village - международная стартап-конференция 62 1
НТИ - НТО - Национальная технологическая олимпиада - всероссийская инженерная олимпиада - Талант НТО - конкурс цифровых портфолио - ТехноГТО 24 1
Рейтинг Рунета - Всероссийский конкурс сайтов и приложений 95 1
РИФ - Российский инвестиционный форум 83 1
Каннские львы - международный фестиваль производителей рекламы 9 1
VK Fest 20 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463266, в очереди разбора - 724351.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Обзор пылесоса Dreame Z40 AquaCycle Pro: сухая и влажная уборка без усилий

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще