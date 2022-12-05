Туризм - TravelTech - ТревелТех - цифровые технологии в туристической отрасли

Культуру и туризм Чувашии прокачали «цифрой» изма, и для компаний, которые разрабатывают эти цифровые решения, открывается большое окно возможностей. Те, кто готов перенимать опыт и внедрять, те, конечно, будут впереди. Мне очень хочется, чтобы туризм в Чувашии был не только на слуху, но и на виду», - сказал Дмитрий Краснов, министр экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики.

Конкурс Ростуризма на создание и развитие АИС «Туризм» не состоялся ксной поддержки развития внутреннего и въездного туризма в РФ в рамках реализации федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011-2018 гг.)» (АИС «Туризм»). Согласно информации, опубликованной на официальном сайте для госзакупок РФ, на участие в торгах поступила только одна заявка — от компании «Ай-Теко». В результате рассмотрения комисси

Ростуризм выделит 223 млн руб. на создание и развитие АИС «Туризм» сной поддержки развития внутреннего и въездного туризма в РФ в рамках реализации федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011-2018 гг.)» ( АИС «Туризм»). Согласно конкурсной документации, АИС «Туризм» представляет собой единую распределенную государственную информационную систему, обеспечивающую формирование и обработку данных,

IV Международная Конференция "Туризм и рекреация" завершила работу 28-29 апреля на площадке географического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова состоялась традиционная ежегодная IV Международная научно-практическая конференция "Туризм и рекреация: фундаментальные и прикладные исследования". Организаторами конференции выступили географический факультет МГУ, Российская академия наук (РАН), Национальная академия туризма

Туризм: дефицит инфраструктуры восполнит неогеография Мероприятие прошло в рамках «Конгресса просветительского движения России». Участники круглого стола констатировали ущербность современной туристической инфраструктуры, ориентированной прежде всего на туризм зарубежный и, как подчеркнул профессор географического факультета МГУ Юрий Мазуров, туризм гедонистический. Отрасли туризма необходимо вернуть ее исконный – рекреационный – смысл.

МиГ-25 включается в "космический" туризм е до конца конкурса как минимум одну гиперссылку на игру LaunchNow, а также обеспечить как минимум 50 игровых аккаунтов за этот же период. Какая именно часть ВВС России включится в «околокосмический» туризм, на сайте не сообщается. Указывается, что счастливчик поднимется над Землей на высоту, более чем в три раза превышающую высоту Джомолунгмы. Небо на такой высоте становится темно-голубым,

МиГ-25 включается в "космический" туризм е до конца конкурса как минимум одну гиперссылку на игру LaunchNow, а также обеспечить как минимум 50 игровых аккаунтов за этот же период. Какая именно часть ВВС России включится в «околокосмический» туризм, на сайте не сообщается. Указывается, что счастливчик поднимется над Землей на высоту, более чем в три раза превышающую высоту Джомолунгмы. Небо на такой высоте становится темно-голубым,

Туризм и экспортный бизнес определяют развитие e-commerce в Кении анные исследования рынка электронной коммерции в Восточной Африке, представленные компанией BMI-TechKnowledge, свидетельствуют о том, что движущей силой развития электронной торговли в Кении являются туризм и экспортный бизнес. Из числа восточно-африканских стран Кения стоит на первом месте по уровню готовности к активному внедрению электронной торговли, даже несмотря на не особенно большое