Ростовская область с помощью больших данных МТС изучит туристический поток внутри региона

МТС и Агентство по туризму и деловым коммуникациям Ростовской области с помощью технологии больших данных (Big Data) проанализируют внутренний туристический поток на территории донского региона. Аналитические срезы помогут определить портрет отдыхающего и сформировать привлекательный туристический продукт.

Анализ обезличенных данных абонентов МТС позволяет определить наиболее популярные у туристов места на территории региона, составить портрет туриста с основными характеристиками, в числе которых уровень дохода, регион постоянного проживания, количество дней, проведенных в Ростовской области.

На основе этой информации региональные власти смогут выстроить эффективную стратегию продвижения туристского потенциала Ростовской области. Имея представление о целевой аудитории, можно будет сформировать более привлекательный туристический продукт, строить туристическую инфраструктуру именно там, где она нужна.

«За последние пять лет нашу область посетили более пяти миллионов человек. Серьезный толчок увеличению турпотока в регион дало проведение в Ростове-на-Дону матчей чемпионата мира по футболу в 2018 г. После этого события Ростовская область стала узнаваема на туристической карте России. Особую роль регион отводит событийному туризму. Мы ставим перед собой задачу не просто инициировать мероприятия, но и делать их популярными среди жителей и гостей региона. Для этого нам необходимы современные цифровые инструменты, которые в дополнение к привычным методам помогут прогнозировать целевые потоки туристов и их предпочтения», — сказала директор Агентства по туризму и деловым коммуникациям Ростовской области Татьяна Горяйнова.

«С помощью обезличенных «больших данных» можно получить массу информации о посещающих Ростовскую область туристах и проанализировать ее по сотням параметров. Big Data МТС успешно используется во многих российских регионах - помогает развивать не только внутренний туризм, но и транспортную и социальную инфраструктуры. МТС уже несколько лет применяет Big Data в своих внутренних процессах. Например, исходя из анализа транспортных потоков и активности абонентов, мы планируем строительство сети или открытие салонов», — отметил директор МТС в Ростовской области Игорь Марьясов.