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Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel

 

«Туризм — лучший отдых!» Плакат о прелестях и доступности туристического отдыха на Родине. Сонин А., 1961 год. «Туризм — лучший отдых!» Плакат о прелестях и доступности туристического отдыха на Родине. Сонин А., 1961 год.
«Путешествуйте по горам Кавказа!» Рекламный плакат. Соловьёв М. 1947 год. «Путешествуйте по горам Кавказа!» Рекламный плакат. Соловьёв М. 1947 год.
«Будь туристом!» Путешествуй по Родной стране! Зеленский Б.М., 1949 год. «Будь туристом!» Путешествуй по Родной стране! Зеленский Б.М., 1949 год.
«Деньги для поездки на курорт можно накопить в сберегательной кассе» Кузгинов К., 1956 год. «Деньги для поездки на курорт можно накопить в сберегательной кассе» Кузгинов К., 1956 год.
Советские туристы "Грудь широка, рука крепка, Остер и верен глаз, — Страна Советов велика — Сбирайся в путь сейчас. От океана вечных льдов — Пройдя Сибирь – Алтай — До знойных крымских берегов Познай советский край. К вершинам в снежном серебре По диким скалам лезь, Иди в аул, что на горе Пораскидался весь. С кавказских гор в Кубань спустись, Пойди вдоль волжских вод, — Смотри как дружно строит жизнь Трудящийся народ." СССР, 1928 г. Костяницын В.Н. Советские туристы "Грудь широка, рука крепка, Остер и верен глаз, — Страна Советов велика — Сбирайся в путь сейчас. От океана вечных льдов — Пройдя Сибирь – Алтай — До знойных крымских берегов Познай советский край. К вершинам в снежном серебре По диким скалам лезь, Иди в аул, что на горе Пораскидался весь. С кавказских гор в Кубань спустись, Пойди вдоль волжских вод, — Смотри как дружно строит жизнь Трудящийся народ." СССР, 1928 г. Костяницын В.Н.
"Туристы", 1959 г. Автор: Н.А. Сысоев. "Туристы", 1959 г. Автор: Н.А. Сысоев.
Рекламный плакат "Интуриста" 1934 года "СССР — страна 189 народов". СССР, 1934 г. Жуков Н.Н., Сахаров С.Г. Рекламный плакат "Интуриста" 1934 года "СССР — страна 189 народов". СССР, 1934 г. Жуков Н.Н., Сахаров С.Г.
Новая страна для путешествий Плакат "Интуриста" первой половины 1930-х гг., рекламирующий туризм в "новой стране" — СССР. СССР, 1930 -е гг. М.М. Литвак Новая страна для путешествий Плакат "Интуриста" первой половины 1930-х гг., рекламирующий туризм в "новой стране" — СССР. СССР, 1930 -е гг. М.М. Литвак
1938 год, СССР Советский плакат «Незаменимые предметы в дороге». Художник Побединский А.Н. НАРКОМПИЩЕПРОМ СССР. Главпарфюмер. 1938 год, СССР Советский плакат «Незаменимые предметы в дороге». Художник Побединский А.Н. НАРКОМПИЩЕПРОМ СССР. Главпарфюмер.


08.11.2023 «Яндекс плюс» запускает опцию для путешественников

«Яндекс плюс» запускает опцию «Путешественникам», в которой объединены предложения по бронированию отелей и авиабилетов. При
03.11.2023 Спланировать путешествие по Кольскому полуострову туристам поможет цифровой гид

Цифровая экосистема МТС запустила онлайн-путеводитель для гостей Мурманской области. Путешественники, приезжая в регион любым видом транспорта, будут получать приветственное SMS-
18.10.2023 Туристов Карачаево-Черкесии будет встречать первый цифровой гид от МТС

Цифровая экосистема МТС запустила первый онлайн-путеводитель для гостей Карачаево-Черкесии. Путешественники, приезжая в республику, будут получать приветственное SMS-сообщение со ссылко
18.10.2023 Туристов Кабардино-Балкарии будет приветствовать и знакомить с республикой первый цифровой гид от МТС

Цифровая экосистема МТС запустила первый онлайн-путеводитель для гостей Кабардино-Балкарии. Путешественники, приезжая в республику любым видом транспорта, будут получать приветственное

16.10.2023 МТС создала подстраивающийся под желания туриста цифровой гид по Санкт-Петербургу

сообщении по приезде в Петербург. *** МТС Travel (входит в цифровую экосистему МТС) создает сервисы для путешественников по России и миру. В МТС Travel входит одноименная витрина отелей, отельн
28.09.2023 Гостей Волгограда будет встречать виртуальный гид МТС

т актуальная информация и советы местных жителей и экскурсоводов о том, как спланировать интересное путешествие по региону и организовать досуг, куда отправиться с детьми и какие традиционные б
22.09.2023 МТС запустила цифровой гид для первого знакомства туристов с Приморьем

очки притяжения, маршруты, возраст и даже интересы гостей региона. Поэтому в помощь самостоятельным путешественникам, которые только начинают открывать для себя красоту Приморья, мы создали пол
12.09.2023 Студенты создали «Вконтакте» сервис для путешествий по Северному Кавказу

сшая школа экономики при поддержке платформы«Россия — страна возможностей» и программы «Больше, чем путешествие». В сервисе гости Северного Кавказа могут узнать, какие канатные дороги работают

08.09.2023 МТС запустила бесплатный речной аудиогид Ульяновск-Казань

ывающего про историю и достопримечательности области на ее волжских берегах, поможет сделать речное путешествие для горожан и туристов ярким и запоминающимся. МТС реализует масштабный социальны
05.09.2023 Гостей Томской области встретит цифровой путеводитель МТС

ТС Travel, входящий в цифровую экосистему «МТС», запустил мобильный гид для гостей Томской области. Путешественники и иногородние студенты, которые приезжают в Томскую область, будут получать п
29.08.2023 Автомобильный гид от МТС будет сопровождать туристов в Дагестане

ta МТС. Наши аналитики говорят, что в основном туристы прибывают в Махачкалу и отсюда начинают свое путешествие по Дагестану на арендованном авто или на машине с гидом. Самым популярным направл
29.08.2023 В Волгограде запустили аудиогид о жизни на волжских берегах

лжских берегах. Аудиогид начинается с пристани речного порта на Центральной набережной и сопроводит туристов и жителей региона на речных прогулках по Волге. Об этом CNews сообщили представители
28.08.2023 МТС ускорила мобильный интернет для хлынувших в Китай забайкальских туристов

ания МТС путешественники могут просматривать туристические приложения и онлайн-карты, планируя свое путешествие и покупки в торговых центрах, пользоваться интернет-банкингом и просматривать вид
22.08.2023 МТС запустила бесплатный речной аудиогид Чебоксары-Нижний Новгород

Мы не только развиваем удобную онлайн-платформу для бронирования жилья МТС Travel, но и предлагаем путешественникам возможность самостоятельно спланировать свой досуг. Наши онлайн-путеводители
18.08.2023 Цифровой гид от МТС расскажет туристам о главных точках притяжения Липецкой земли

Липецка в наушниках с аудиогидом «Городские легенды», а еще подскажет, как спланировать интересное путешествие с детьми и забронировать жилье для комфортной поездки. Советы о путешествии по ро
16.08.2023 МТС запустила бесплатный речной аудиогид Чебоксары-Казань

Мы не только развиваем удобную онлайн-платформу для бронирования жилья МТС Travel, но и предлагаем путешественникам возможность самостоятельно спланировать свой досуг. Наши онлайн-путеводители
15.08.2023 МТС познакомит туристов с историями городов на Волге в цифровом формате

Мы не только развиваем удобную онлайн-платформу для бронирования жилья МТС Travel, но и предлагаем путешественникам возможность самостоятельно спланировать свой досуг. Наши онлайн-путеводители
14.08.2023 МТС оцифровала туристический маршрут из Калининграда в Железнодорожный

й Косе. Уверена, что новый бесплатный железнодорожный аудиогид до Железнодорожного приятно дополнит путешествие и увлечет туристов и жителей региона, интересующихся историей родного края», – от
10.08.2023 МТС обеспечила мобильной связью село на границе «земли манулов»

ие мобильной сети на пути к популярным туристическим локациям, таким как Национальный парк «Чикой». Путешественники могут добираться на личном транспорте, используя навигационные системы, польз
02.08.2023 В «Танцующем лесу» впервые появился интернет

в котором стволы деревьев петляют причудливыми зигзагами. Новое оборудование охватывает популярные туристические места — «Танцующий лес» и дюну «Ореховая». Благодаря специалистам «Мегафона» зд
01.08.2023 На Алтае туристов встретит цифровой гид от МТС

, обнаруженная в 1993 г. на Алтае мумия. Советы о путешествии по Алтайскому краю и Республике Алтай туристу дают и местные жители – гид и фотограф Валерий Степанюк, авторы туров по Алтаю Мария

31.07.2023 Тревел-эксперты и специалисты по кибербезопасности предупредили о ловушках для туристов в период летних отпусков

сов, которые могут принадлежать одним и тем же владельцам. В зоне риска чаще оказываются популярные туристические бренды, а туристы об обмане порой узнают только на стойке регистрации в отеле.

27.07.2023 «Мегафон» разогнал 4G в древней столице Сибири

тво сети улучшили на территории Свято-Знаменского Абалакского монастыря и туристического комплекса. Путешественники уже оценили новое качество связи – летом 2023 г. на родине Менделеева и Алябь
26.07.2023 Oukitel WP26 2023 года – смартфон для путешественников

Бренд Oukitel представляет новый мобильный гаджет для путешественников — прочный смартфон Oukitel WP26 с емким аккумулятором и несколькими режи
20.07.2023 Высокоскоростной интернет пришел на пляжи Зарубино в Приморье

оператора в Хасанском районе. Эти южные территории Приморья являются любимым местом отдыха у тысяч туристов со всего Дальнего Востока и других регионов России. Мобильная связь «Мегафона» вперв
18.07.2023 Мобильная базовая станция «Мегафона» поможет туристам с комфортом отдохнуть на озерах Алтая

«Мегафона» в Алтайском крае Мария Занько. – Мы понимаем, что качественная связь важна для туристов. Путешественники стремятся не только увидеть природные красоты, но и поделиться ими в соцсетях
13.07.2023 «Контур.отель» интегрировался с платформой «Яндекс путешествия»

«Экстранета» в интеграции с «Контур.отелем» — значимое событие для гостиничного направления «Яндекс путешествий». Плотное взаимодействие с командой партнера и фокус на качество интеграции сдела
12.07.2023 МТС оцифровала автомобильный маршрут к туристической жемчужине Татарстана

«Казань-Болгар» и следовать по маршруту. Аудиогид работает автономно, можно в любом месте подключиться и прослушать рассказ о ближайшей локации. «Татарстан остается в топе популярных направлений для туристов. К примеру, в этом году, по данным «МТС Travel», Казань наравне с Москвой и Анапой вошла в пятерку наиболее популярных направлений для летнего отдыха. По итогам анализа обезличенных да
12.07.2023 МТС оцифровала один из главных курортов Карачаево-Черкесии

арачаево-Черкесии и МЧС России по Карачаево-Черкесской Республике 50 GPS-трекерами, которые помогут путешественникам оставаться на связи со спасателями во время походов и прогулок на многочисле
07.07.2023 МТС в Муроме раскинула «цифровую дорожку» для речных туристов

s сообщили представители МТС. МТС провела технические работы в центре Мурома, где находятся главные туристические достопримечательности – памятник Илье Муромцу и городская пристань. Ежедневно з
07.07.2023 МТС добавила скорости на «пути из варяг в греки» в Смоленской области

на Истоке Центр сохранения историко-культурного наследия, что сразу поднимет значение этой локации. Туристов будет больше, увеличится число массовых мероприятий, в том числе федеральных. Поэтом
06.07.2023 Новые условия партнерской программы «Яндекс путешествий»: выше комиссия и больше инструментов

з (по всем вертикалям — отели, авиа- и ж/д билеты) составляет 8%, средний заработок партнера в месяц — 50 тыс. рублей, а максимальный может превышать полмиллиона рублей. Партнерская программа «Яндекс путешествий» позволяет веб-мастерам, владельцам сайтов, CPA-сетей и блогерам получать доход с каждого бронирования отеля и заказа билетов, совершенных благодаря ним. Помимо баннеров и промокодо
05.07.2023 «Золотой источник» в сети: в популярной туристической локации Тувы запустили 4G

я высокоскоростной мобильный интернет. «Мегафон» установил здесь базовую станцию, которая обеспечит туристов и сотрудников местных туристических предприятий устойчивой голосовой связью и мобиль
29.06.2023 «Мегафон» ускорил 4G в туристической жемчужине Югры

и доступны привычные цифровые сервисы, требующие стабильного качества передачи данных, а уникальные туристические локации становились еще безопаснее и комфортнее», – отметил директор «Мегафона»
20.06.2023 Туристический трафик по России вырос на 7,7% – big data Tele2

ные. Топ-5 самых посещаемых регионов чуть отличается от рейтинга регионов, где живут самые активные путешественники. Итак, чаще всего приезжали в Московскую область и Москву, Краснодарский край
14.06.2023 МТС прокачала сеть для проекта «Музейное лето в Туле»

о района и других локациях, где также увеличена скорость мобильного интернета для местных жителей и туристов. «По данным МТС Travel и Bronevik.com, Тула в этом году наравне с Москвой, Санкт-Пет
26.05.2023 МТС подготовила железнодорожный вокзал в Тобольске к наплыву туристов

-Петербурга. Прогнозируя высокий турпоток в летнее время, мы прокачали сеть в районе вокзала, чтобы путешественники, например, могли уже на перроне скачать бесплатный аудиогид по самым интересн
22.05.2023 МТС разогнала интернет для бизнес-туристов Казани

события, иметь доступ к рабочим цифровым сервисам, вести онлайн-трансляцию для подписчиков в социальных сетях и мессенджерах. «Казань уже завоевала статус спортивной столицы, стала местом притяжения туристов, и все больше привлекает внимание организаторов масштабных деловых событий всероссийского и международного масштаба. Только на прошлой неделе мероприятия на казанских площадках посетил
22.05.2023 МТС подготовила сеть в Петергофе к приезду многочисленных туристов

ми направлениями для путешествий внутри страны. Кроме того, мы отмечаем рост количества иностранных туристов. Поэтому мы продолжаем улучшать нашу сеть в популярных туристических местах, чтобы к
12.05.2023 МТС купила портал о путешествиях из-за его «эмоциональной заряженности»

и туризма» создавались в 2003 г. как журнал для турагентов. В 2009 г. на базе проекта появился сайт для путешественников, а с 2014 г. издание полностью ушло в онлайн. В 2022 г. его среднемесячн

Публикаций - 4999, упоминаний - 7162

Туризм замечен на рынке с организациями, системами, технологиями и персонами:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 10452 491
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 7596 342
Microsoft Corporation 23955 187
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8352 168
Google LLC 11308 167
Sony 6477 167
Yandex - Яндекс 6330 157
Samsung Electronics 9912 148
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10590 130
Apple Inc 11554 128
1С-СофтКлаб - SoftClub 1136 109
Intel Corporation 11845 106
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1139 95
Sabre Corporation - Sabre Holdings 165 94
Meta Platforms - Facebook 4363 93
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг - Т2 Мобайл 2659 89
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2627 88
7522 84
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3178 79
Zoom Int - Zoom Video Communications 1371 77
VK - Mail.ru Group 3268 75
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5631 71
Nvidia Corp 3284 68
Canon 1382 68
IBM - International Business Machines Corp 9313 66
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4458 63
EA - Electronic Arts 1282 61
Nikon 614 58
ASUS - AsusTek Computer Inc 1987 57
Sabre Travel Solutions - Sabre Travel Network - Sabre Travel AI 58 55
Olympus 465 54
SITA at Airports - SITA AMS - SITA Airport Management Solution - SITA ATI - SITA Air Transport Industry 467 53
Huawei 3658 51
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2460 51
Dell EMC 4964 51
Цифра ГК 2246 51
Amazon Inc - Amazon.com 2871 44
HP Inc. 5608 44
X Corp - Twitter 2782 43
Oracle Corporation 6471 43
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6733 168
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6379 97
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 76
Лента - Сеть розничной торговли 1868 58
РЖД - Российские железные дороги 1753 55
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1807 47
МТС Трэвел - MTS Travel 58 47
Expedia Group 134 47
Visa International 1908 46
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2585 42
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 748 39
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1063 36
Открытие ФК - Банк Открытие 523 35
Россети Ленэнерго 1698 34
Связной ГК 1356 34
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 993 32
eBay Inc 1605 32
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1989 31
Альфа-Банк 1649 30
МТС Трэвел - Броневик - Bronevik 38 29
Евросеть 1402 28
Май - Майский чай - российская торговая компания 1093 27
Expedia - Travelocity 60 27
Deutsche Lufthansa AG 115 26
British Airways - British Midland International 125 25
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 314 24
Aviasales - Авиасейлс - Jetradar - Билетики 66 23
РПЦ - Русская православная церковь - Московский патриархат 171 23
Туту.ру - Tutu.ru - Новые Туристические Технологии, НТТ - российский сервис путешествий 54 22
Boeing 990 22
Qiwi 963 22
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 403 22
OneTwoTrip Travel Agency LLP 43 22
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 601 21
Островок.ру - Ostrovok.ru 70 21
American Airlines 83 21
Tesla Motors 363 21
China UnionPay - CUP, UPI - платёжная система 112 19
РусславБанк - РСБ - Русский Славянский банк 165 19
Carl Zeiss AG 291 19
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3383 139
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 10181 84
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5030 75
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4643 59
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2681 54
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5393 50
Президент Российской Федерации 3970 47
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4118 44
Правительство Москвы 2137 44
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2093 41
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1762 39
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1706 32
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3089 32
МВД РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации 1243 31
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1725 27
Минэкономразвития РФ - Ростуризм - Федеральное агентство по туризму 74 26
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 920 25
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3129 24
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2572 23
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1139 23
Судебная власть - Judicial power 2196 22
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 278 21
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2880 19
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 461 19
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2619 18
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1283 18
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2523 18
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1740 17
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1012 15
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1098 15
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1280 14
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1091 14
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 740 13
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1727 13
МИД РФ - Министерство иностранных дел 400 13
Федеральное казначейство России 1636 12
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 485 12
ГЦМСИР - Государственный центральный музей современной истории России 70 11
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2806 11
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 3289 11
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6174 109
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1387 80
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2639 29
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 993 22
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 67 19
4CIO 762 16
РГО ВОО - Русское географическое общество Всероссийская общественная организация 38 11
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 201 9
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 93 8
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 445 8
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 276 7
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 251 6
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 243 5
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 266 5
Опора России - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 57 5
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 109 5
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 417 4
Демократическая политическая партия США 109 4
ООН Всемирная туристская организация - ЮНВТО, ВТООН - UNWTO - United Nations World Tourism Organization 5 4
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 633 4
ГИС-Ассоциация - Межрегиональная общественная организация содействия развитию геоинформационных технологий и услуг 275 3
ACI - Airports Council International - Международный совет аэропортов 9 3
ЛДПР 100 3
OGC - Open Geospatial Consortium - Open GIS Consortium - консорциум открытых ГИС 16 3
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 240 3
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 206 3
Справедливая Россия — За правду - российская политическая партия 97 3
International Red Cross and Red Crescent Movement - Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца - Российский Красный Крест 69 3
CBI - Confederation of British Industry - Конфедерация британской промышленности 7 2
8K Association - Ассоциация 8K 171 2
Аль-Каида - террористическая организация 53 2
CEA - Consumer Electronics Association - Ассоциация потребительской электроники 28 2
РАМУ - Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг 49 2
TIA - Telecommunications Industry Association 88 2
CIPA - Camera & Imaging Products Association 48 2
ФРИ - Фонд Развития Интернет 149 2
WWF - World Wide Fund for Nature - Всемирный фонд дикой природы 40 2
IFPI - International Federation of the Phonographic Industry - International Standard Recording Code - Международная федерация производителей фонограмм - Международная федерация индустрии фонограмм 123 2
РосКомСвобода - Общественная организация 86 2
EISA - European Imaging and Sound Association - Европейская ассоциация журналов по аудио- и видеотехнике - Европейская ассоциация изображения и звука 30 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 43128 1092
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 57600 951
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 26444 762
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 6231 565
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 22454 526
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 23140 515
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 16405 502
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы 9504 479
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 7444 457
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 19593 426
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 18787 399
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13213 389
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 13916 383
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 22458 352
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13417 351
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 9548 346
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 11938 346
Аккумулятор электрический - системы хранения электроэнергии - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 8982 342
Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12065 331
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 6736 311
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 10801 298
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 19777 278
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 13665 268
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 11637 262
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5035 260
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 6844 256
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 7847 247
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 27655 240
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9580 236
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12087 235
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы 4127 234
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 15324 233
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4556 226
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2449 224
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) 5813 220
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 11153 219
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10226 219
ОС - Операционная система - OS - Operating system 23291 212
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 2786 210
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 5471 209
Google Android 13254 273
Apple iOS 7246 212
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4832 208
Apple iPhone - серия смартфонов 6812 127
Microsoft Windows 14912 116
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 3962 114
Apple - App Store 2743 102
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1506 101
Microsoft Windows 2000 8661 96
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 4516 94
Google Play - Google Store - Android Market 3125 89
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 3020 80
Apple iPhone 6 4862 67
МТС Big Data 106 64
Apple iPad 3786 64
Google Maps - Карты Google 778 64
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2384 52
Google YouTube - Видеохостинг 2544 52
VK - Mail.ru Одноклассники 1637 47
Oracle Java - язык программирования 2857 47
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2907 46
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2579 45
Microsoft Skype 2006 43
Sony DSC - Sony Digital Still Camera - Sony Cyber-shot - серия цифровых фотокамер 310 39
Linux OS 8930 37
Panasonic Lumix - семейство цифровых фотоаппаратов 230 36
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1036 36
Canon EOS D - Серия цифровых зеркальных фотоаппаратов 274 36
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone 1603 34
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1884 34
Booking.com 111 34
Microsoft Office 3567 34
Nikon D - серия цифровых зеркальных фотоаппаратов 254 33
Canon PowerShot - серия цифровых фотоаппаратов 194 33
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1285 32
SanDisk CompactFlash - формат карт флеш-памяти - CompactFlash Association 559 32
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 726 31
Intel Core 2 Duo - Intel Penryn - Intel Yonah 951 30
Роскосмос - Прогресс РКЦ - Союз - семейство трёхступенчатых ракет-носителей среднего класса 463 29
Космодром Байконур 1055 29
Ксенин Алекс 311 42
Путин Владимир 2899 36
Tito Dennis - Тито Дэннис 36 33
Газаров Артур 77 30
Сергунина Наталья 330 25
Медведев Дмитрий 1641 25
Shuttleworth Mark - Шаттлворт Марк 73 24
Gates William Henry - Гейтс Билл 902 21
Marston John - Марстон Джон 28 18
Сысоева Евгения 34 15
Лаптева Марина 114 14
Branson Richard - Брэнсон Ричард 50 13
Лавренюк Анастасия 13 13
Тиунов Леонид 20 13
Никифоров Николай 1173 13
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 280 13
Menke Shawn - Менке Шон 15 12
Камакин Юрий 30 12
Цой Иннокентий 28 12
Лисовский Евгений 20 11
Сергеев Иван 74 11
Рейман Леонид 1037 11
Кивокурцев Олег 83 11
Киричек Алексей 66 10
Решетин Олег 42 10
Чернышенко Дмитрий 523 10
Jobs Steve - Джобс Стив 1004 10
Козин Алексей 20 10
Einstein Albert - Эйнштейн Альберт 182 10
Соловенчук Александр 79 10
Арлазаров Владимир 196 10
Юрчихин Федор 37 10
Jones Wade - Джонс Уэйд 10 10
Гагарин Юрий 75 10
Щеголев Игорь 695 10
Шакиров Марат 51 9
Николаев Вячеслав 95 9
Кашников Артемий 18 9
Хлевтова Анна 16 8
Ляк Александр 29 8
Россия - РФ - Российская федерация 130647 2468
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50726 827
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 40103 815
Европа 21275 490
Земля - планета Солнечной системы 10074 389
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 15884 386
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15822 336
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13801 315
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13081 292
Беларусь - Белоруссия 4934 284
Германия - Федеративная Республика 12338 284
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13609 248
Франция - Французская Республика 7662 233
Армения - Республика 2017 230
Япония 13075 221
Солнце - звезда Солнечной системы 4968 218
Украина 7414 178
Испания - Королевство 3644 176
Италия - Итальянская Республика 4251 174
Южная Корея - Республика 6407 151
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 6706 143
Турция - Турецкая республика 2181 134
Азия - Азиатский регион 5229 125
Казахстан - Республика 5193 116
Финляндия - Финляндская Республика 3519 112
Солнечная система - Solar system 2469 106
Индия - Bharat 5214 98
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3465 97
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи 1369 96
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2727 92
Канада 4766 90
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2545 88
Россия - УФО - Екатеринбург 3538 87
Россия - СФО - Новосибирск 3891 86
Египет - Арабская Республика 939 79
Луна - спутник Земли 1453 79
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1157 78
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1501 76
Нидерланды 3379 75
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2423 75
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 44447 619
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 4364 606
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 16433 541
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 21924 495
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 46505 483
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 25815 440
Русский язык - День русского языка - 6 июня 10254 402
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2467 367
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9374 355
Спорт - Спортивная сфера - Спортивные мероприятия - Sport 5162 296
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2238 259
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9218 243
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6044 234
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 14972 233
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2103 232
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 4431 227
Английский язык 6324 222
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5206 213
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 7653 205
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8187 184
Страхование - Страховое дело - Insurance 5324 178
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 8820 177
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Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4567 158
Кредитование - Сrediting - Заём 6253 135
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3621 133
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 9963 132
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ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 11802 125
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4200 121
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 2586 121
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 4989 120
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1488 118
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Абонентская база - Абонентская плата 5398 110
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3214 109
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РБК - РосБизнесКонсалтинг 11070 91
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2680 47
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5824 33
New Scientist 1447 32
AP - Associated Press 1994 30
CNews RND - R&D.CNews 2273 29
NYT - The New York Times 1011 24
Коммерсантъ - Издательский дом 1501 21
TechCrunch - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1193 20
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1260 17
CNET Networks - CNET News 1641 15
Известия ИД 536 15
Bloomberg 1171 14
FT - Financial Times 1184 11
Forbes - Форбс 696 11
Phys.org 972 10
Wikipedia - Википедия 449 10
Yahoo! News - Yahoo! Actualites 852 10
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 884 10
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 755 9
Fortune 203 9
The Guardian - Британская газета 352 9
Казахстан Сегодня 308 9
Газпром ГПМ НТВ - Телекомпания 464 8
NEWSru.com - Инопресса - Inopressa 92 8
Times 601 8
CNews Games - Боевой народ - Combat folks 369 8
Nature 801 8
AT&T - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 637 7
Газпром ГПМ Матч ТВ - спортивный телеканал 256 7
AT&T - WarnerMedia - AOL Time Warner 528 7
Wired - Издание 226 7
Space Daily 528 7
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 303 7
Rambler - Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 164 7
National Geographic 84 6
The Register 1480 6
SpaceDaily - Space Daily 187 6
NEWSru.com 229 6
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Gartner - Гартнер 3503 29
IDC - International Data Corporation 4878 28
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 2657 20
Jupiter Media Metrix - Jupiter Research 392 14
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 952 13
Forrester Research 819 13
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 428 11
comScore 394 10
BCG - Boston Consulting Group 102 9
Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 177 7
Ookla - Downdetector - Speedtest - Сервис мониторинга сайтов - Рейтинг скорости мобильного интернета 63 6
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента 545 6
Frost & Sullivan 199 6
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 195 5
Internet Stock Report 994 5
IHS iSuppli 397 5
Juniper Research 509 4
comScore Networks 35 4
Ipsos Group - Ipsos Comcon - Ipsos Public Affairs - Ipsos Healthcare - Ipsos Reid - Angus Reid Group 81 4
Gallup - American Institute of Public Opinion - TNS Gallup Media - TNS Gallup AdFact - BMF Gallup Media 68 4
GfK Rus - ГФК-Русь 204 4
Computer Economics 32 4
Data Insight - Исследовательское агентство 107 4
Fortune Global 500 284 4
Fitch Ratings - Международное рейтинговое агентство 66 3
B2B International 50 3
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 3
Thomson Reuters - Yankee Group - Yankee Research Group 167 3
Mobile Research Group 69 3
Ромир - Romir Monitoring - Исследовательский холдинг 103 3
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 308 3
eMarketer 203 3
Moody's Investors Service 135 2
Gartner - Dataquest 347 2
Check Point Research - Check Point Malware and Vulnerability Research Group 54 2
IBM Research 107 2
Microsoft Research 138 2
ABI Research 233 2
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 189 2
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 690 19
РАН - Российская академия наук 1741 18
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 929 16
NASA JPL - Jet Propulsion Laboratory - Лаборатория реактивного движения 241 12
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1375 11
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 798 11
ASU - Arizona State University - University of Arizona - Аризонский университет 216 9
Роскосмос - НИИ ЦПК имени Ю.А. Гагарина ФГБУ - Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина - ранее ЦПК ВВС 46 9
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 743 9
University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона - Университет штата Вашингтон 250 9
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 543 7
UQ - The University of Queensland - Квинслендский университет - Университет Квинсленда 35 6
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 285 6
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 447 6
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 516 6
Max Planck Institutes - Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V., MPG - Общество научных исследований имени Макса Планка 211 6
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 274 5
U.S. NOAA - National Oceanic and Atmospheric Administration - National Oceanographic and Atmospheric Administration - Национальное управление океанических и атмосферных исследований 132 5
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 231 5
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 264 5
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 146 5
UF - University of Florida - Флоридский университет- Университет Флориды 74 5
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 270 4
UT Austin - University of Texas at Austin - Техасский университет в Остине 216 4
Princeton University - Принстонский университет - PEAR, Princeton Engineering Anomalies Research - PPPL, Princeton Plasma Physics Laboratory - Принстонская лаборатория физики плазмы - PNI, Princeton Neuroscience Institute - институт нейробиологии 150 4
PU - Purdue University - Университет Пердью 137 4
CSU - Colorado State University - Университет штата Колорадо - Колорадский университет 113 4
Севергрупп ТТ - TalentTech - Фоксфорд - Foxford - онлайн-школа 28 4
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 477 4
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 210 4
University of Bristol - Бристольский университет 80 3
Harvard Smithsonian Center for Astrophysics, CfA - Гарвард-Смитсоновский центр астрофизики - Смитсоновская астрофизическая обсерватория 103 3
Санкт-Петербург - Петропавловская крепость - памятник архитектуры 17 3
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 211 3
University of London - Лондонский университет - Университет в Лондоне 39 3
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 466 3
University of Virginia - Виргинский университет 19 3
Max Planck Computing and Data Facility - MPCDF - Общество Макса Планка 206 3
Caltech - California Institute of Technology - Калтех - Калифорнийский технологический институт 224 3
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Астрономия - Космос - День космонавтики - 12 апреля 41 8
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 219 8
Huawei Developer Conference - HDC - Huawei Developer Day 33 7
CeBIT 611 7
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МАКС - Международный авиационно-космический салон 220 5
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 364 5
CNews FORUM Информационные технологии завтра 993 5
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МТС Поколение М - творческий благотворительный проект 24 4
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МТС Телеком Идея 52 4
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ИгроМир 118 3
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Неогеография XXI - форум 65 3
Startup Village - международная стартап-конференция 60 3
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 171 3
Восточный календарь - Китайский календарь - Китайский Новый год - Праздник весны 32 3
Red Dot Design Award 54 3
Industrie Forum Design Award 2 2
UEFA Cup - Лига чемпионов Европы - Кубок УЕФА 30 2
Старт Хаб 20 2
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2023 годы.
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