Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel

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Какие средства от простуды и ОРВИ желательно взять в отпуск?
Жаропонижающие и обезболивающие – парацетамол или ибупрофен (в таблетках или порошках). Леденцы или спрей от боли в горле. Сосудосуживающие спрей (ксилометазолин, оксиметазолин) от насморка.
Какие препараты необходимы при отравлении и расстройстве ЖКТ?
Сорбенты – активированный уголь, смекта (при отравлении). Регидратанты – регидрон (при обезвоживании из-за рвоты или диареи). Противодиарейные – лоперамид (только для экстренных случаев). Спазмолитики – дротаверин, мебеверин при болях в животе. Антацидные препараты (при изжоге и боли в желудке).
Какие средства помогут при травмах и ранах?
Антисептики – хлоргексидин, перекись водорода. Перевязочные материалы – бинт, пластыри (обычные и гидроколлоидные от мозолей). Противовоспалительная мазь – банеоцин, левомеколь (при инфицированных ранах). Обезболивающий гель – диклофенак (при ушибах и растяжениях). Дополнительно – солнцезащитный крем (SPF 30-50) и Пантенол (при ожогах). Репелленты (от укусов насекомых) и фенистил-гель (при зуде).
СОБЫТИЯ
|24.02.2026
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«Телфин» автоматизировал работу отдела продаж туристической компании «Прогулки»
туриндустрии помогает не только повышать качество обслуживания, но и понимать потребности клиентов. Туристы часто выражают свои предпочтения или сомнения во время звонка. Анализ разговоров сист
|24.02.2026
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«Домклик» определил самые популярные города для коротких путешествий
В связи с праздниками 23 февраля и 8 марта аналитики «Домклик» изучили наиболее популярные направления, которые выбирают туристы на два-три дня в этот период. В тройке лидеров – Москва (7,4%), Санкт-Петербург (7,1%) и Уфа (4,8%). Об этом CNews сообщили представители «Домклик». Где отдыхают россияне в межсезонье В
|17.02.2026
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Туристы из Китая стали в 6 раз чаще приезжать в Дагестан — big data T2
тмечают с 17 февраля по 3 марта, проанализировал активность абонентов из Китая в 2025 г. Количество туристов из Поднебесной, которые приезжали в Россию со своими SIM-картами, выросло на треть г
|03.02.2026
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Власти остановили развитие туристической ГИС, которая обошлась бюджету в полмиллиарда
развития не размещало. Сейчас в системе не работает личный кабинет туроператора, загрузить какие-либо данные невозможно, техподдержка недоступна, рассказал собеседник газеты в одном из туроператоров. Туриндустрия ничего не потеряет Весной 2025 г. уже случались перебои в работе «Электронной путевки». НТТ, которая в 2022-2024 гг. принимала участие в исполнении госконтрактов на эксплуатацию ГИ
|12.12.2025
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Россияне отправятся на новогодние каникулы в Санкт-Петербург, а эксклюзивные проекты стали главным хитом уходящего года
оссию приходится 63% бронирований, на отели в других странах — 37%. Несмотря на то, что большинство туристов проведут праздники в России, за год заметно вырос интерес к зарубежным поездкам: дол
|11.12.2025
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«Лаборатории Касперского: каждый третий россиянин боится остаться без связи во время путешествия
ования отелей и апартаментов «Островок» отмечают рост спроса на поездки за границу среди российских туристов: на предстоящие новогодние праздники число бронирований в отелях выросло на 35% отно
|11.12.2025
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Итоги осени: россияне совершили 6 тысяч кругосветных путешествий на каршеринге
«Делимобиль» подвел итоги осеннего сезона. За три месяца пользователи сервиса преодолели свыше 230 млн км – почти шесть тыс. кругосветных путешествий. Больше всего поездок россияне совершали по субботам. Об этом CNews сообщили представители «Делимобиля». Этой осенью россияне чаще всего выбирали в каршеринге Kia Rio, Geely Coolray
|05.12.2025
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Половина жителей России планирует путешествия на новогодних праздниках
и 10 тыс. жителей страны*, чтобы узнать о планах на поездки по стране в начале января. Отправится в путешествие половина респондентов (51%), а средний бюджет на поездку составляет около 55 тыс.
|02.12.2025
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Россияне готовятся путешествовать на Новый год
зад. Эксперты связывают это с открытием аэропорта, благодаря которому значительно облегчился доступ туристов из Москвы и других регионов как в город, так и в прибрежные курорты. Среди курортных
|01.12.2025
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«Авито» о планах россиян совместить путешествие с удаленкой в 2026 году
Согласно опросу* сервисов «Авито Путешествия» и «Авито Работа», практически половина работающих респондентов планируют отправиться в путешествие и одновременно работать удаленно в 2026 г.: 11% уже выбрали направление, а 38% пока изучают варианты. Чаще других такой способ совместить дела с отдыхом рассматривают россияне в воз
|28.11.2025
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МТС запустила LTE в живописном сахалинском селе у моря и трех озер
твенниками и друзьями в интернете. Высокоскоростной интернет МТС позволит также оставаться на связи путешественникам, направляющимся на мысы Великан и Свободный — природные локации, популярные
|27.11.2025
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«Туту» поможет россиянам арендовать автомобиль в поездке
Сервис путешествий «Туту» вышел на рынок аренды автомобилей. Теперь путешественники могут забронировать автомобиль в 22 туристических городах, включая Москву, Са
|26.11.2025
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Versta.io автоматизировал работу с курьерскими и транспортными компаниями для сервиса путешествий
Цифровой логистический оператор Versta.io автоматизировал для одного из сервисов путешествий взаимодействие и процесс оформления заказов с транспортными компаниями, курьерскими службами и «Почтой России». Теперь заказчик сможет управлять отправкой посылок и корреспонденции
|26.11.2025
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Туристы в полтора раза чаще стали выбирать поездки в Петербург зимой
я жилья в регионе вырос почти в полтора раза за год. Несмотря на широкий выбор туристического жилья туристы предпочитают резервировать здесь номера как можно раньше, страхуясь от высоких цен и
|24.11.2025
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МТС расстелила ускоренный LTE-ковер над автовокзалом и центральным рынком Черкесска
колоритом популярен как среди жителей республики, совершающих здесь регулярные покупки, так и среди туристов, приезжающих за сувенирами и местными продуктами. Автовокзал обслуживает рейсы из со
|20.11.2025
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«Аэрофлот» и «Сбер» создадут умный онлайн-сервис на основе генеративного ИИ для планирования путешествий
перелёт на предстоящие выходные море не дороже 40 тыс. руб. или выбрать самые выгодные направления для путешествий с детьми во время каникул. Андрей Чиханчин, первый заместитель генерального д
|19.11.2025
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МТС поможет Пермскому краю развивать туризм с помощью больших данных
ая и региональный Центр развития туризма могут анализировать потоки гостей, видеть цифровой портрет туриста и планировать развитие туристической инфраструктуры в регионе. Об этом CNews сообщили
|18.11.2025
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От «Кавказской пленницы» до «Белого лотоса»: как кино меняет туристические маршруты россиян
евым увлечением, становится заметным трендом, влияющим на выбор маршрутов для путешествий. При этом путешественники подходят к поездкам по местам съемок прагматично, не желая переплачивать за к
|07.11.2025
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«Туту» даст путешественникам 14 дней на оплату билетов на поезд
ковые сезоны, например, перед Новым годом, билеты еще и разбирают быстро. Отложенная оплата поможет путешественникам гибко планировать поездки и экономить при покупке билета», — отметили предст
|29.10.2025
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МТС расширила покрытие LTE в начале туристического маршрута по Полярному Уралу
стей. К примеру, через Лабытнанги и Харп пролегает этнотур к стойбищу оленеводов, который позволяет путешественникам познакомиться с бытом и обычаями кочевого народа Севера, оценить национальну
|22.10.2025
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«Ростелеком» успешно протестировал умную платформу для мониторинга отрасли гостеприимства
лекта структурирует и анализирует информацию из различных тематических источников (социальные сети, туристические агрегаторы и др.) о возможных местах размещения туристов на заданной территории
|16.10.2025
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«Яндекс Карты» помогут российским туристам сориентироваться в аэропорту Стамбула
«Яндекс Карты» научились строить маршруты внутри крупнейшего аэропорта Турции — главного аэропорта Стамбула (IST). Обновление поможет туристам построить маршрут прямо до выхода на посадку и не заблудиться при пересадке. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс Карт». Чтобы построить маршрут по аэропорту, пользователю дост
|07.10.2025
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Трафик на Соловках в сезон паломничества вырос в четыре раза в 2025 году – статистика T2
заняли не более месяца. В результате жители, представители местного бизнеса, а также десятки тысяч туристов и паломников, ежегодно посещающих архипелаг, смогут полноценно пользоваться современ
|07.10.2025
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«Туту» добавил афиши концертов и фестивалей к маршруту путешественника
акие концерты, спектакли и шоу можно посетить в городе в даты поездки. Такая интеграция полезна как для путешественников, так и для организаторов мероприятий. Туристы смогут дополнить маршрут к
|30.09.2025
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Аналитика «МегаФона»: Россия нарастила турпоток иностранцев за лето
ёртая позиция) и Белоруссия (+79% и третья строчка). По числу гостей лидером остаётся Китай. Однако туристов из Поднебесной стало на 8% меньше, что сказалось и на всей азиатской доле в структур
|23.09.2025
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Этим летом туристы-райдеры чаще всего в Тюмени посещали Цветной бульвар и набережную Туры
ый сценарий также сохраняется — среднее время поездок на отдыхе не превышало 14 минут. Свой маршрут путешественники из Тюмени предпочитали строить по популярным туристическим локациям, популярн
|17.09.2025
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Аналитика Kion и BelkaCar: четверть туристов в отпуск отправляется на пляжи Геленджика
нг BelkaCar провели совместное исследование и выяснили самые популярные локации и любимый контент у туристов, приезжающих в Краснодарский край. Самая посещаемая достопримечательность региона –
|17.09.2025
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62% туристов этим летом впервые открыли для себя Карачаево-Черкесию
его сезона путешествий в 2025 г. По данным аналитиков, Карачаево-Черкесия стала на 30% популярнее у туристов по сравнению с прошлым годом. Об этом CNews сообщили представители МТС. Главным трен
|17.09.2025
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Исследование «МТС Юрент»: в каких городах пользователи кикшеринга совершали поездки этим летом
и клиентов в «не домашних» для себя регионах и выбрал города, где чаще всего брали самокаты райдеры-путешественники. Об этом CNews сообщили представители «МТС Юрент». В ТОП городов России по по
|11.09.2025
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«Норбит» выпустила приложение для туризма в парке Ингилор
го автономного округа. За 10 месяцев на базе iOS и Android создан цифровой сервис, который позволит путешествовать удобно и безопасно: получить разрешение на посещение и ориентироваться на мест
|09.09.2025
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Россияне стали больше путешествовать на поездах и авто
сех реализованных билетов), Краснодарский край (14%) и Санкт-Петербург (14%). По данным «МегаФона», путешествовать наземным транспортом обычно предпочитают мужчины, их доля на ключевых автотрас
|03.09.2025
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Три четверти россиян путешествуют со своими питомцами
рина Полякова. О более серьезном отношении к домашним животным свидетельствует и желание владельцев путешествовать вместе. Согласно опросу на сайте «ЮMoney», почти 48% россиян, у которых есть п
|03.09.2025
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Бархатный сезон на пляжах в районе Ливадии проходит на высоких интернет-скоростях
ользоваться мобильным интернетом. Стабильный LTE-сигнал очень важен в локациях, где отдыхают тысячи туристов со всей страны. По данным big data «МегаФона», этим летом, помимо приморцев, на пляж
|26.08.2025
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Туристические Карасук и Эдиган получили связь «МегаФона»
ставаться на связи с экстренными службами, чтобы при необходимости разрешить внештатные ситуации. А тревел-блогеры будут публиковать фото- и видеоконтент на своих ресурсах благодаря скорости мо
|21.08.2025
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Опрос Билайна: почти 90% клиентов уверены, что нейросети помогают экономить в путешествиях
DeepSeek, Gemini и др., которые могут помочь мониторить билеты, искать локации, составлять маршруты путешествий и подбирать варианты отдыха. В «план б.» за 490 рублей*** в месяц также включены
|20.08.2025
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2ГИС добавил более 1500 туристических маршрутов на карту
В 2ГИС теперь можно найти туристические маршруты — для прогулок, походов, велопоездок, экскурсий и пробежек как в город
|20.08.2025
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В «Почте Mail» появился раздел для путешественников
рактивных карточек, в которых собраны билеты на транспорт и информация о бронировании отелей. Также путешественники смогут приобрести цифровую SIM-карту для доступа в интернет в более чем 200 с
|18.08.2025
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Не только Кавминводы: «МегаФон» определил самые популярные туристические места Ставрополья
ро Провал, Курортный парк и Каскадная лестница остаются самыми посещаемыми объектами. Однако сейчас путешественники стремятся выйти за рамки привычных маршрутов, открывая для себя новые уголки
|17.08.2025
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Офлайн-карты для туриста: лучшие приложения, которые работают без интернета
рования, которое позволяет использовать карты как в офлайн, так и онлайн-режиме. Guru Maps подходят для путешественников, охотников,геологов и участников экспедиций. Туристам пригодятся отметк
|14.08.2025
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Сбербанк помогает туроператору Anex внедрить цифровые решения
пасно. Мы планируем и дальше развиваться в направлении технологий и улучшения сервиса, чтобы каждый турист отдыхал без забот, наслаждаясь впечатлениями, а партнер - мог оценить комфорт от сотру
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