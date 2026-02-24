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Туризм Туристический сектор экономики Турбизнес туристические агентства Путешествия Tourism, travel

Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel

 

Всей семьей на отдых Художник: В. И. Говорков, 1957г. Всей семьей на отдых Художник: В. И. Говорков, 1957г.
Умей отдыхать! (Неизвестный художник ) 1970-1980-е гг. Умей отдыхать! (Неизвестный художник ) 1970-1980-е гг.
Проводите свой отпуск в путешествиях! (П. Голубь.) 1947 год Плакат туристско-экскурсионного управления ВЦСПС (Всесоюзный Центральный Совет Профессиональных Союзов). Проводите свой отпуск в путешествиях! (П. Голубь.) 1947 год Плакат туристско-экскурсионного управления ВЦСПС (Всесоюзный Центральный Совет Профессиональных Союзов).
В выходной день - на туристскую прогулку! (М. Соловьев) 1948 В выходной день - на туристскую прогулку! (М. Соловьев) 1948
«ЮНЫЙ ТУРИСТ, СВОЙ КРАЙ ИССЛЕДУЙ И ИЗУЧАЙ» П. Караченцев, 1934 год. «ЮНЫЙ ТУРИСТ, СВОЙ КРАЙ ИССЛЕДУЙ И ИЗУЧАЙ» П. Караченцев, 1934 год.
Дети на камне, 1938 Худ.: Волков Василий Романович Дети на камне, 1938 Худ.: Волков Василий Романович
«Круглый год нас тропа туристская зовет!» Плакат СССР о развитии спорта в стране. Королева В., 1966 год. «Круглый год нас тропа туристская зовет!» Плакат СССР о развитии спорта в стране. Королева В., 1966 год.
1960-е годы, СССР. Снеговик на лыжах. Туристы — на лыжи! 1960-е годы, СССР. Снеговик на лыжах. Туристы — на лыжи!
«Туризм — лучший отдых!» Плакат о прелестях и доступности туристического отдыха на Родине. Сонин А., 1961 год. «Туризм — лучший отдых!» Плакат о прелестях и доступности туристического отдыха на Родине. Сонин А., 1961 год.
«Путешествуйте по горам Кавказа!» Рекламный плакат. Соловьёв М. 1947 год. «Путешествуйте по горам Кавказа!» Рекламный плакат. Соловьёв М. 1947 год.
«Будь туристом!» Путешествуй по Родной стране! Зеленский Б.М., 1949 год. «Будь туристом!» Путешествуй по Родной стране! Зеленский Б.М., 1949 год.
«Деньги для поездки на курорт можно накопить в сберегательной кассе» Кузгинов К., 1956 год. «Деньги для поездки на курорт можно накопить в сберегательной кассе» Кузгинов К., 1956 год.
Советские туристы "Грудь широка, рука крепка, Остер и верен глаз, — Страна Советов велика — Сбирайся в путь сейчас. От океана вечных льдов — Пройдя Сибирь – Алтай — До знойных крымских берегов Познай советский край. К вершинам в снежном серебре По диким скалам лезь, Иди в аул, что на горе Пораскидался весь. С кавказских гор в Кубань спустись, Пойди вдоль волжских вод, — Смотри как дружно строит жизнь Трудящийся народ." СССР, 1928 г. Костяницын В.Н. Советские туристы "Грудь широка, рука крепка, Остер и верен глаз, — Страна Советов велика — Сбирайся в путь сейчас. От океана вечных льдов — Пройдя Сибирь – Алтай — До знойных крымских берегов Познай советский край. К вершинам в снежном серебре По диким скалам лезь, Иди в аул, что на горе Пораскидался весь. С кавказских гор в Кубань спустись, Пойди вдоль волжских вод, — Смотри как дружно строит жизнь Трудящийся народ." СССР, 1928 г. Костяницын В.Н.
Неледва Галина Туристы. 1960-е Неледва Галина Туристы. 1960-е
"Туристы", 1959 г. Сысоев Николай Александрович (1918 - 2001) "Туристы", 1959 г. Сысоев Николай Александрович (1918 - 2001)
Плакат «Не устраивай ночлега в пойме рек», 1972 Худ.: Эммануил Миниович Плакат «Не устраивай ночлега в пойме рек», 1972 Худ.: Эммануил Миниович
«Путешествия по СССР» Рекламный плакат Общества пролетарского туризма и экскурсий (ОПТЭ). Неизвестный художник, ≈1935 год. «Путешествия по СССР» Рекламный плакат Общества пролетарского туризма и экскурсий (ОПТЭ). Неизвестный художник, ≈1935 год.
Рекламный плакат "Интуриста" 1934 года "СССР — страна 189 народов". СССР, 1934 г. Жуков Н.Н., Сахаров С.Г. Рекламный плакат "Интуриста" 1934 года "СССР — страна 189 народов". СССР, 1934 г. Жуков Н.Н., Сахаров С.Г.
Новая страна для путешествий Плакат "Интуриста" первой половины 1930-х гг., рекламирующий туризм в "новой стране" — СССР. СССР, 1930 -е гг. М.М. Литвак Новая страна для путешествий Плакат "Интуриста" первой половины 1930-х гг., рекламирующий туризм в "новой стране" — СССР. СССР, 1930 -е гг. М.М. Литвак
Плакат «Посетите СССР зимой», 1950-е Плакат «Посетите СССР зимой», 1950-е
Посещайте СССР зимой, 1960-е Посещайте СССР зимой, 1960-е
«Вечерняя прогулка на теплоходе — лучший отдых после трудового дня». Советский рекламный плакат. Паскевич Ю. А., 1965 год. «Вечерняя прогулка на теплоходе — лучший отдых после трудового дня». Советский рекламный плакат. Паскевич Ю. А., 1965 год.
1938 год, СССР Советский плакат «Незаменимые предметы в дороге». Художник Побединский А.Н. НАРКОМПИЩЕПРОМ СССР. Главпарфюмер. 1938 год, СССР Советский плакат «Незаменимые предметы в дороге». Художник Побединский А.Н. НАРКОМПИЩЕПРОМ СССР. Главпарфюмер.
«Поездка на судах речного флота — приятное и незабываемое путешествие» Советский рекламный плакат Московского речного пароходства. Сахаров С. Г., 1960-е гг. «Поездка на судах речного флота — приятное и незабываемое путешествие» Советский рекламный плакат Московского речного пароходства. Сахаров С. Г., 1960-е гг.
Реклама "Интуриста" 1930-х гг. Реклама "Интуриста" 1930-х гг.
У моря. Семья. 1964 г. Д.Д. Жилинский. У моря. Семья. 1964 г. Д.Д. Жилинский.
Страхование туризма: Госстрах Плакат, выполненный в технике линогравюры. Графический лист призывает пользоваться услугами Госстрах, не надеясь на излишнюю "удачу" и не доверяя свою жизнь воле случая. Е. Ксенита, 1989г. Страхование туризма: Госстрах Плакат, выполненный в технике линогравюры. Графический лист призывает пользоваться услугами Госстрах, не надеясь на излишнюю "удачу" и не доверяя свою жизнь воле случая. Е. Ксенита, 1989г.
Всей семьей на отдых Художник: В. И. Говорков, 1957г.

 

Какие средства от простуды и ОРВИ желательно взять в отпуск?
Жаропонижающие и обезболивающие – парацетамол или ибупрофен (в таблетках или порошках). Леденцы или спрей от боли в горле. Сосудосуживающие спрей (ксилометазолин, оксиметазолин) от насморка.

Какие препараты необходимы при отравлении и расстройстве ЖКТ?
Сорбенты – активированный уголь, смекта (при отравлении). Регидратанты – регидрон (при обезвоживании из-за рвоты или диареи). Противодиарейные – лоперамид (только для экстренных случаев). Спазмолитики – дротаверин, мебеверин при болях в животе. Антацидные препараты (при изжоге и боли в желудке).

Какие средства помогут при травмах и ранах?
Антисептики – хлоргексидин, перекись водорода. Перевязочные материалы – бинт, пластыри (обычные и гидроколлоидные от мозолей). Противовоспалительная мазь – банеоцин, левомеколь (при инфицированных ранах). Обезболивающий гель – диклофенак (при ушибах и растяжениях). Дополнительно – солнцезащитный крем (SPF 30-50) и Пантенол (при ожогах). Репелленты (от укусов насекомых) и фенистил-гель (при зуде).

СОБЫТИЯ


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развития не размещало. Сейчас в системе не работает личный кабинет туроператора, загрузить какие-либо данные невозможно, техподдержка недоступна, рассказал собеседник газеты в одном из туроператоров. Туриндустрия ничего не потеряет Весной 2025 г. уже случались перебои в работе «Электронной путевки». НТТ, которая в 2022-2024 гг. принимала участие в исполнении госконтрактов на эксплуатацию ГИ
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оссию приходится 63% бронирований, на отели в других странах — 37%. Несмотря на то, что большинство туристов проведут праздники в России, за год заметно вырос интерес к зарубежным поездкам: дол
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и 10 тыс. жителей страны*, чтобы узнать о планах на поездки по стране в начале января. Отправится в путешествие половина респондентов (51%), а средний бюджет на поездку составляет около 55 тыс.
02.12.2025 Россияне готовятся путешествовать на Новый год

зад. Эксперты связывают это с открытием аэропорта, благодаря которому значительно облегчился доступ туристов из Москвы и других регионов как в город, так и в прибрежные курорты. Среди курортных
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я жилья в регионе вырос почти в полтора раза за год. Несмотря на широкий выбор туристического жилья туристы предпочитают резервировать здесь номера как можно раньше, страхуясь от высоких цен и

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17.08.2025 Офлайн-карты для туриста: лучшие приложения, которые работают без интернета

рования, которое позволяет использовать карты как в офлайн, так и онлайн-режиме. Guru Maps подходят для путешественников, охотников,геологов и участников экспедиций. Туристам пригодятся  отметк
14.08.2025 Сбербанк помогает туроператору Anex внедрить цифровые решения

пасно. Мы планируем и дальше развиваться в направлении технологий и улучшения сервиса, чтобы каждый турист отдыхал без забот, наслаждаясь впечатлениями, а партнер - мог оценить комфорт от сотру

Публикаций - 7529, упоминаний - 12333

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Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 92
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 80
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 67
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 64
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 62
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 59
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 59
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 56
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 45
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 45
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 44
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 42
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 41
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 40
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 37
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 299 34
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 29
Минэкономразвития РФ - Ростуризм - Федеральное агентство по туризму 77 28
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 27
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 27
Судебная власть - Judicial power 2500 26
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 25
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 24
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 24
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 24
Правительство Забайкальского края - Губернатор Забайкальского края 170 23
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 737 22
Московский Кремль ГМЗ - Государственный Кремлёвский дворец - Красная площадь - Государственный историко-культурный музей-заповедник - музейный комплекс 168 22
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 22
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 21
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1208 19
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 19
Минкультуры РФ - Министерство культуры - Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации - Федеральное агентство по культуре и кинематографии 313 19
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 17
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 15
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 386 15
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 15
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 14
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 130
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 83
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 23
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 73 23
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 18
РГО ВОО - Русское географическое общество Всероссийская общественная организация 54 17
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 110 11
АТОР - Ассоциация туроператоров России 10 9
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 9
РСТ - Российский союз туриндустрии 9 8
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 8
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 8
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 6
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 6
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 105 5
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 5
Опора России - ОООМиСП - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 80 5
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 114 5
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 4
ООН Всемирная туристская организация - ЮНВТО, ВТООН - UNWTO - United Nations World Tourism Organization 5 4
ACI - Airports Council International - Международный совет аэропортов 10 4
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 141 4
Демократическая политическая партия США 122 4
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 3
Authors Guild - Authors League of America - Гильдия авторов США 19 3
ГосИнформСистемы 160 3
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 227 3
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 151 3
ЛДПР 116 3
Справедливая Россия — За правду - российская политическая партия 109 3
OGC - Open Geospatial Consortium - Open GIS Consortium - консорциум открытых ГИС - Открытый геопространственный консорциум 24 3
ГИС-Ассоциация - Межрегиональная общественная организация содействия развитию геоинформационных технологий и услуг 276 3
International Red Cross and Red Crescent Movement - Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца - Российский Красный Крест 84 3
ICOM - International Council of Museums - ИКОМ - Международный совет музеев 6 2
TIA - Telecommunications Industry Association 90 2
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 2
WWF - World Wildlife Fund - World Wide Fund for Nature - Всемирный фонд дикой природы 55 2
CIPA - Camera & Imaging Products Association - Ассоциация японских производителей кино-фотооборудования - Ассоциация ассоциацией фотопроизводителей 55 2
Талант и успех - Общественный фонд 21 2
РАМУ - Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг 62 2
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 1522
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10151 1291
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 1287
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 1016
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53875 955
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 941
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 839
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 820
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 745
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 696
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 592
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 566
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 565
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 552
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4431 535
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9357 533
Туризм - TravelTech - ТревелТех - цифровые технологии в туристической отрасли 887 515
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3713 473
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7892 469
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 440
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 423
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 409
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 408
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3273 401
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10697 400
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9302 392
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10255 382
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6480 379
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6238 373
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ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 322
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 305
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 304
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Google Android 15243 364
Apple iOS 8583 290
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 235
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 222
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 144
Microsoft Windows 16882 126
МТС Big Data 324 126
Apple - App Store 3109 122
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4166 120
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 103
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1548 102
Microsoft Windows 2000 8678 99
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 3047 80
Яндекс.Путешествия - Яндекс.Авиабилеты 115 78
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Google YouTube - Видеохостинг 3002 66
Apple iPad 4011 66
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Яндекс.Карты и Транспорт - Yandex Maps - Яндекс Геолокация 669 54
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Panasonic Lumix - семейство цифровых фотоаппаратов 251 43
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 340 40
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Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1045 39
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МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС Энтертейнмент - МТС Live App 94 36
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Россия - РФ - Российская федерация 166168 3857
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 1469
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Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 852
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Франция - Французская Республика 8177 286
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 268
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Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1668 144
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СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 136
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5770 1129
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Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 864
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Астрономия - Гравитация - притяжение, всемирное тяготение - gravity - gravitas 1290 236
Туризм - Экскурсии - Экскурсионные туры - Аудиоэкскурсии 697 227
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Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 224
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РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 99
МТС Трэвел - Тонкости туризма 54 54
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 51
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