Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel

Всей семьей на отдых Художник: В. И. Говорков, 1957г. Всей семьей на отдых Художник: В. И. Говорков, 1957г. Умей отдыхать! (Неизвестный художник ) 1970-1980-е гг. Умей отдыхать! (Неизвестный художник ) 1970-1980-е гг. Проводите свой отпуск в путешествиях! (П. Голубь.) 1947 год Плакат туристско-экскурсионного управления ВЦСПС (Всесоюзный Центральный Совет Профессиональных Союзов). Проводите свой отпуск в путешествиях! (П. Голубь.) 1947 год Плакат туристско-экскурсионного управления ВЦСПС (Всесоюзный Центральный Совет Профессиональных Союзов). В выходной день - на туристскую прогулку! (М. Соловьев) 1948 В выходной день - на туристскую прогулку! (М. Соловьев) 1948 «ЮНЫЙ ТУРИСТ, СВОЙ КРАЙ ИССЛЕДУЙ И ИЗУЧАЙ» П. Караченцев, 1934 год. «ЮНЫЙ ТУРИСТ, СВОЙ КРАЙ ИССЛЕДУЙ И ИЗУЧАЙ» П. Караченцев, 1934 год. Дети на камне, 1938 Худ.: Волков Василий Романович Дети на камне, 1938 Худ.: Волков Василий Романович «Круглый год нас тропа туристская зовет!» Плакат СССР о развитии спорта в стране. Королева В., 1966 год. «Круглый год нас тропа туристская зовет!» Плакат СССР о развитии спорта в стране. Королева В., 1966 год. 1960-е годы, СССР. Снеговик на лыжах. Туристы — на лыжи! 1960-е годы, СССР. Снеговик на лыжах. Туристы — на лыжи! «Туризм — лучший отдых!» Плакат о прелестях и доступности туристического отдыха на Родине. Сонин А., 1961 год. «Туризм — лучший отдых!» Плакат о прелестях и доступности туристического отдыха на Родине. Сонин А., 1961 год. «Путешествуйте по горам Кавказа!» Рекламный плакат. Соловьёв М. 1947 год. «Путешествуйте по горам Кавказа!» Рекламный плакат. Соловьёв М. 1947 год. «Будь туристом!» Путешествуй по Родной стране! Зеленский Б.М., 1949 год. «Будь туристом!» Путешествуй по Родной стране! Зеленский Б.М., 1949 год. «Деньги для поездки на курорт можно накопить в сберегательной кассе» Кузгинов К., 1956 год. «Деньги для поездки на курорт можно накопить в сберегательной кассе» Кузгинов К., 1956 год. Советские туристы "Грудь широка, рука крепка, Остер и верен глаз, — Страна Советов велика — Сбирайся в путь сейчас. От океана вечных льдов — Пройдя Сибирь – Алтай — До знойных крымских берегов Познай советский край. К вершинам в снежном серебре По диким скалам лезь, Иди в аул, что на горе Пораскидался весь. С кавказских гор в Кубань спустись, Пойди вдоль волжских вод, — Смотри как дружно строит жизнь Трудящийся народ." СССР, 1928 г. Костяницын В.Н. Советские туристы "Грудь широка, рука крепка, Остер и верен глаз, — Страна Советов велика — Сбирайся в путь сейчас. От океана вечных льдов — Пройдя Сибирь – Алтай — До знойных крымских берегов Познай советский край. К вершинам в снежном серебре По диким скалам лезь, Иди в аул, что на горе Пораскидался весь. С кавказских гор в Кубань спустись, Пойди вдоль волжских вод, — Смотри как дружно строит жизнь Трудящийся народ." СССР, 1928 г. Костяницын В.Н. Неледва Галина Туристы. 1960-е Неледва Галина Туристы. 1960-е "Туристы", 1959 г. Сысоев Николай Александрович (1918 - 2001) "Туристы", 1959 г. Сысоев Николай Александрович (1918 - 2001) Плакат «Не устраивай ночлега в пойме рек», 1972 Худ.: Эммануил Миниович Плакат «Не устраивай ночлега в пойме рек», 1972 Худ.: Эммануил Миниович «Путешествия по СССР» Рекламный плакат Общества пролетарского туризма и экскурсий (ОПТЭ). Неизвестный художник, ≈1935 год. «Путешествия по СССР» Рекламный плакат Общества пролетарского туризма и экскурсий (ОПТЭ). Неизвестный художник, ≈1935 год. Рекламный плакат "Интуриста" 1934 года "СССР — страна 189 народов". СССР, 1934 г. Жуков Н.Н., Сахаров С.Г. Рекламный плакат "Интуриста" 1934 года "СССР — страна 189 народов". СССР, 1934 г. Жуков Н.Н., Сахаров С.Г. Новая страна для путешествий Плакат "Интуриста" первой половины 1930-х гг., рекламирующий туризм в "новой стране" — СССР. СССР, 1930 -е гг. М.М. Литвак Новая страна для путешествий Плакат "Интуриста" первой половины 1930-х гг., рекламирующий туризм в "новой стране" — СССР. СССР, 1930 -е гг. М.М. Литвак Плакат «Посетите СССР зимой», 1950-е Плакат «Посетите СССР зимой», 1950-е Посещайте СССР зимой, 1960-е Посещайте СССР зимой, 1960-е «Вечерняя прогулка на теплоходе — лучший отдых после трудового дня». Советский рекламный плакат. Паскевич Ю. А., 1965 год. «Вечерняя прогулка на теплоходе — лучший отдых после трудового дня». Советский рекламный плакат. Паскевич Ю. А., 1965 год. 1938 год, СССР Советский плакат «Незаменимые предметы в дороге». Художник Побединский А.Н. НАРКОМПИЩЕПРОМ СССР. Главпарфюмер. 1938 год, СССР Советский плакат «Незаменимые предметы в дороге». Художник Побединский А.Н. НАРКОМПИЩЕПРОМ СССР. Главпарфюмер. «Поездка на судах речного флота — приятное и незабываемое путешествие» Советский рекламный плакат Московского речного пароходства. Сахаров С. Г., 1960-е гг. «Поездка на судах речного флота — приятное и незабываемое путешествие» Советский рекламный плакат Московского речного пароходства. Сахаров С. Г., 1960-е гг. Реклама "Интуриста" 1930-х гг. Реклама "Интуриста" 1930-х гг. У моря. Семья. 1964 г. Д.Д. Жилинский. У моря. Семья. 1964 г. Д.Д. Жилинский. Страхование туризма: Госстрах Плакат, выполненный в технике линогравюры. Графический лист призывает пользоваться услугами Госстрах, не надеясь на излишнюю "удачу" и не доверяя свою жизнь воле случая. Е. Ксенита, 1989г. Страхование туризма: Госстрах Плакат, выполненный в технике линогравюры. Графический лист призывает пользоваться услугами Госстрах, не надеясь на излишнюю "удачу" и не доверяя свою жизнь воле случая. Е. Ксенита, 1989г. Всей семьей на отдых Художник: В. И. Говорков, 1957г.

Какие средства от простуды и ОРВИ желательно взять в отпуск?

Жаропонижающие и обезболивающие – парацетамол или ибупрофен (в таблетках или порошках). Леденцы или спрей от боли в горле. Сосудосуживающие спрей (ксилометазолин, оксиметазолин) от насморка.

Какие препараты необходимы при отравлении и расстройстве ЖКТ?

Сорбенты – активированный уголь, смекта (при отравлении). Регидратанты – регидрон (при обезвоживании из-за рвоты или диареи). Противодиарейные – лоперамид (только для экстренных случаев). Спазмолитики – дротаверин, мебеверин при болях в животе. Антацидные препараты (при изжоге и боли в желудке).

Какие средства помогут при травмах и ранах?

Антисептики – хлоргексидин, перекись водорода. Перевязочные материалы – бинт, пластыри (обычные и гидроколлоидные от мозолей). Противовоспалительная мазь – банеоцин, левомеколь (при инфицированных ранах). Обезболивающий гель – диклофенак (при ушибах и растяжениях). Дополнительно – солнцезащитный крем (SPF 30-50) и Пантенол (при ожогах). Репелленты (от укусов насекомых) и фенистил-гель (при зуде).