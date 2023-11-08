Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel

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|08.11.2023
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«Яндекс плюс» запускает опцию для путешественников
«Яндекс плюс» запускает опцию «Путешественникам», в которой объединены предложения по бронированию отелей и авиабилетов. При
|03.11.2023
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Спланировать путешествие по Кольскому полуострову туристам поможет цифровой гид
Цифровая экосистема МТС запустила онлайн-путеводитель для гостей Мурманской области. Путешественники, приезжая в регион любым видом транспорта, будут получать приветственное SMS-
|18.10.2023
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Туристов Карачаево-Черкесии будет встречать первый цифровой гид от МТС
Цифровая экосистема МТС запустила первый онлайн-путеводитель для гостей Карачаево-Черкесии. Путешественники, приезжая в республику, будут получать приветственное SMS-сообщение со ссылко
|18.10.2023
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Туристов Кабардино-Балкарии будет приветствовать и знакомить с республикой первый цифровой гид от МТС
Цифровая экосистема МТС запустила первый онлайн-путеводитель для гостей Кабардино-Балкарии. Путешественники, приезжая в республику любым видом транспорта, будут получать приветственное
|16.10.2023
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МТС создала подстраивающийся под желания туриста цифровой гид по Санкт-Петербургу
сообщении по приезде в Петербург. *** МТС Travel (входит в цифровую экосистему МТС) создает сервисы для путешественников по России и миру. В МТС Travel входит одноименная витрина отелей, отельн
|28.09.2023
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Гостей Волгограда будет встречать виртуальный гид МТС
т актуальная информация и советы местных жителей и экскурсоводов о том, как спланировать интересное путешествие по региону и организовать досуг, куда отправиться с детьми и какие традиционные б
|22.09.2023
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МТС запустила цифровой гид для первого знакомства туристов с Приморьем
очки притяжения, маршруты, возраст и даже интересы гостей региона. Поэтому в помощь самостоятельным путешественникам, которые только начинают открывать для себя красоту Приморья, мы создали пол
|12.09.2023
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Студенты создали «Вконтакте» сервис для путешествий по Северному Кавказу
сшая школа экономики при поддержке платформы«Россия — страна возможностей» и программы «Больше, чем путешествие». В сервисе гости Северного Кавказа могут узнать, какие канатные дороги работают
|08.09.2023
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МТС запустила бесплатный речной аудиогид Ульяновск-Казань
ывающего про историю и достопримечательности области на ее волжских берегах, поможет сделать речное путешествие для горожан и туристов ярким и запоминающимся. МТС реализует масштабный социальны
|05.09.2023
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Гостей Томской области встретит цифровой путеводитель МТС
ТС Travel, входящий в цифровую экосистему «МТС», запустил мобильный гид для гостей Томской области. Путешественники и иногородние студенты, которые приезжают в Томскую область, будут получать п
|29.08.2023
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Автомобильный гид от МТС будет сопровождать туристов в Дагестане
ta МТС. Наши аналитики говорят, что в основном туристы прибывают в Махачкалу и отсюда начинают свое путешествие по Дагестану на арендованном авто или на машине с гидом. Самым популярным направл
|29.08.2023
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В Волгограде запустили аудиогид о жизни на волжских берегах
лжских берегах. Аудиогид начинается с пристани речного порта на Центральной набережной и сопроводит туристов и жителей региона на речных прогулках по Волге. Об этом CNews сообщили представители
|28.08.2023
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МТС ускорила мобильный интернет для хлынувших в Китай забайкальских туристов
ания МТС путешественники могут просматривать туристические приложения и онлайн-карты, планируя свое путешествие и покупки в торговых центрах, пользоваться интернет-банкингом и просматривать вид
|22.08.2023
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МТС запустила бесплатный речной аудиогид Чебоксары-Нижний Новгород
Мы не только развиваем удобную онлайн-платформу для бронирования жилья МТС Travel, но и предлагаем путешественникам возможность самостоятельно спланировать свой досуг. Наши онлайн-путеводители
|18.08.2023
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Цифровой гид от МТС расскажет туристам о главных точках притяжения Липецкой земли
Липецка в наушниках с аудиогидом «Городские легенды», а еще подскажет, как спланировать интересное путешествие с детьми и забронировать жилье для комфортной поездки. Советы о путешествии по ро
|16.08.2023
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МТС запустила бесплатный речной аудиогид Чебоксары-Казань
Мы не только развиваем удобную онлайн-платформу для бронирования жилья МТС Travel, но и предлагаем путешественникам возможность самостоятельно спланировать свой досуг. Наши онлайн-путеводители
|15.08.2023
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МТС познакомит туристов с историями городов на Волге в цифровом формате
Мы не только развиваем удобную онлайн-платформу для бронирования жилья МТС Travel, но и предлагаем путешественникам возможность самостоятельно спланировать свой досуг. Наши онлайн-путеводители
|14.08.2023
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МТС оцифровала туристический маршрут из Калининграда в Железнодорожный
й Косе. Уверена, что новый бесплатный железнодорожный аудиогид до Железнодорожного приятно дополнит путешествие и увлечет туристов и жителей региона, интересующихся историей родного края», – от
|10.08.2023
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МТС обеспечила мобильной связью село на границе «земли манулов»
ие мобильной сети на пути к популярным туристическим локациям, таким как Национальный парк «Чикой». Путешественники могут добираться на личном транспорте, используя навигационные системы, польз
|02.08.2023
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В «Танцующем лесу» впервые появился интернет
в котором стволы деревьев петляют причудливыми зигзагами. Новое оборудование охватывает популярные туристические места — «Танцующий лес» и дюну «Ореховая». Благодаря специалистам «Мегафона» зд
|01.08.2023
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На Алтае туристов встретит цифровой гид от МТС
, обнаруженная в 1993 г. на Алтае мумия. Советы о путешествии по Алтайскому краю и Республике Алтай туристу дают и местные жители – гид и фотограф Валерий Степанюк, авторы туров по Алтаю Мария
|31.07.2023
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Тревел-эксперты и специалисты по кибербезопасности предупредили о ловушках для туристов в период летних отпусков
сов, которые могут принадлежать одним и тем же владельцам. В зоне риска чаще оказываются популярные туристические бренды, а туристы об обмане порой узнают только на стойке регистрации в отеле.
|27.07.2023
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«Мегафон» разогнал 4G в древней столице Сибири
тво сети улучшили на территории Свято-Знаменского Абалакского монастыря и туристического комплекса. Путешественники уже оценили новое качество связи – летом 2023 г. на родине Менделеева и Алябь
|26.07.2023
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Oukitel WP26 2023 года – смартфон для путешественников
Бренд Oukitel представляет новый мобильный гаджет для путешественников — прочный смартфон Oukitel WP26 с емким аккумулятором и несколькими режи
|20.07.2023
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Высокоскоростной интернет пришел на пляжи Зарубино в Приморье
оператора в Хасанском районе. Эти южные территории Приморья являются любимым местом отдыха у тысяч туристов со всего Дальнего Востока и других регионов России. Мобильная связь «Мегафона» вперв
|18.07.2023
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Мобильная базовая станция «Мегафона» поможет туристам с комфортом отдохнуть на озерах Алтая
«Мегафона» в Алтайском крае Мария Занько. – Мы понимаем, что качественная связь важна для туристов. Путешественники стремятся не только увидеть природные красоты, но и поделиться ими в соцсетях
|13.07.2023
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«Контур.отель» интегрировался с платформой «Яндекс путешествия»
«Экстранета» в интеграции с «Контур.отелем» — значимое событие для гостиничного направления «Яндекс путешествий». Плотное взаимодействие с командой партнера и фокус на качество интеграции сдела
|12.07.2023
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МТС оцифровала автомобильный маршрут к туристической жемчужине Татарстана
«Казань-Болгар» и следовать по маршруту. Аудиогид работает автономно, можно в любом месте подключиться и прослушать рассказ о ближайшей локации. «Татарстан остается в топе популярных направлений для туристов. К примеру, в этом году, по данным «МТС Travel», Казань наравне с Москвой и Анапой вошла в пятерку наиболее популярных направлений для летнего отдыха. По итогам анализа обезличенных да
|12.07.2023
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МТС оцифровала один из главных курортов Карачаево-Черкесии
арачаево-Черкесии и МЧС России по Карачаево-Черкесской Республике 50 GPS-трекерами, которые помогут путешественникам оставаться на связи со спасателями во время походов и прогулок на многочисле
|07.07.2023
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МТС в Муроме раскинула «цифровую дорожку» для речных туристов
s сообщили представители МТС. МТС провела технические работы в центре Мурома, где находятся главные туристические достопримечательности – памятник Илье Муромцу и городская пристань. Ежедневно з
|07.07.2023
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МТС добавила скорости на «пути из варяг в греки» в Смоленской области
на Истоке Центр сохранения историко-культурного наследия, что сразу поднимет значение этой локации. Туристов будет больше, увеличится число массовых мероприятий, в том числе федеральных. Поэтом
|06.07.2023
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Новые условия партнерской программы «Яндекс путешествий»: выше комиссия и больше инструментов
з (по всем вертикалям — отели, авиа- и ж/д билеты) составляет 8%, средний заработок партнера в месяц — 50 тыс. рублей, а максимальный может превышать полмиллиона рублей. Партнерская программа «Яндекс путешествий» позволяет веб-мастерам, владельцам сайтов, CPA-сетей и блогерам получать доход с каждого бронирования отеля и заказа билетов, совершенных благодаря ним. Помимо баннеров и промокодо
|05.07.2023
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«Золотой источник» в сети: в популярной туристической локации Тувы запустили 4G
я высокоскоростной мобильный интернет. «Мегафон» установил здесь базовую станцию, которая обеспечит туристов и сотрудников местных туристических предприятий устойчивой голосовой связью и мобиль
|29.06.2023
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«Мегафон» ускорил 4G в туристической жемчужине Югры
и доступны привычные цифровые сервисы, требующие стабильного качества передачи данных, а уникальные туристические локации становились еще безопаснее и комфортнее», – отметил директор «Мегафона»
|20.06.2023
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Туристический трафик по России вырос на 7,7% – big data Tele2
ные. Топ-5 самых посещаемых регионов чуть отличается от рейтинга регионов, где живут самые активные путешественники. Итак, чаще всего приезжали в Московскую область и Москву, Краснодарский край
|14.06.2023
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МТС прокачала сеть для проекта «Музейное лето в Туле»
о района и других локациях, где также увеличена скорость мобильного интернета для местных жителей и туристов. «По данным МТС Travel и Bronevik.com, Тула в этом году наравне с Москвой, Санкт-Пет
|26.05.2023
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МТС подготовила железнодорожный вокзал в Тобольске к наплыву туристов
-Петербурга. Прогнозируя высокий турпоток в летнее время, мы прокачали сеть в районе вокзала, чтобы путешественники, например, могли уже на перроне скачать бесплатный аудиогид по самым интересн
|22.05.2023
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МТС разогнала интернет для бизнес-туристов Казани
события, иметь доступ к рабочим цифровым сервисам, вести онлайн-трансляцию для подписчиков в социальных сетях и мессенджерах. «Казань уже завоевала статус спортивной столицы, стала местом притяжения туристов, и все больше привлекает внимание организаторов масштабных деловых событий всероссийского и международного масштаба. Только на прошлой неделе мероприятия на казанских площадках посетил
|22.05.2023
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МТС подготовила сеть в Петергофе к приезду многочисленных туристов
ми направлениями для путешествий внутри страны. Кроме того, мы отмечаем рост количества иностранных туристов. Поэтому мы продолжаем улучшать нашу сеть в популярных туристических местах, чтобы к
|12.05.2023
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МТС купила портал о путешествиях из-за его «эмоциональной заряженности»
и туризма» создавались в 2003 г. как журнал для турагентов. В 2009 г. на базе проекта появился сайт для путешественников, а с 2014 г. издание полностью ушло в онлайн. В 2022 г. его среднемесячн
Туризм замечен на рынке с организациями, системами, технологиями и персонами:
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