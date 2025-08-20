В «Почте Mail» появился раздел для путешественников

Почта Mail представила новую функциональность для путешественников. Теперь в разделе «Поездки» пользователи смогут быстро находить билеты и бронирования, а также приобретать цифровые SIM-карты для доступа в интернет за рубежом. Об этом CNews сообщили представители Mail.

Искусственный интеллект (ИИ) в «Почте» выделит важную информацию о будущей поездке и сгруппирует ее в разделе «Поездки» в «Покупках». Все данные будут собраны по месту назначения туриста. Пользователи увидят ленту предстоящих и прошедших путешествий в виде интерактивных карточек, в которых собраны билеты на транспорт и информация о бронировании отелей.

Также путешественники смогут приобрести цифровую SIM-карту для доступа в интернет в более чем 200 странах в разделах «Поездки» и «Все товары» в «Витрине». Сервис позволяет оплачивать цифровые SIM-карты российскими банковскими картами. Для активации eSIM пользователю нужно отсканировать QR-код — она автоматически подключится к сети.

Новый виджет «Собрали то, что теряется» во «Входящих» поможет не упустить важное — в нем собраны наиболее важные письма, например, напоминания о предстоящем событии или заказе. Пользователи смогут найти их без долгих поисков — в один клик.

«Запуск раздела для путешественников — это еще один наш важный шаг к персонализации информации для пользователей. Ежемесячно мы обрабатываем более 10 млн писем с билетами и бронированиями. В условиях быстрого темпа и большого потока разной информации нам важно создать удобный инструмент для быстрого доступа к самому важному в поездке, чтобы не тратить время на поиск и скачивание важных документов», — сказал Александр Суровов, руководитель продуктового направления «Покупки Mail».