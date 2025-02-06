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Индексная книга (каталог) CNews*
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VK Mail.Ru Покупки

VK - Mail.Ru Покупки


06.02.2025 Покупки Mail расскажут, на что пользователи тратят деньги 1
28.11.2024 Пользователи «Почты Mail» совершили более 458 млн покупок в период ноябрьских распродаж 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

VK и организации, системы, технологии, персоны:

Почта России ПАО 2118 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13539 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1338921, в очереди разбора - 770375.
Создано именных указателей - 167877.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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