IBS разработала калькулятор по расчету эффективности автоматизации тестирования ции тестирования, которая учитывает специфику бизнеса и позволяет еще на этапе сравнения подходов оценить требуемое количество ресурсов и примерные сроки окупаемости проекта. С помощью универсального калькулятора IBS можно рассчитать стоимость автотестов на основе информации о типе приложения для автоматизации (десктоп, мобайл, веб, АПИ, база данных) и параметрах тестирования (количество те

Bercut разработал открытый TCO-калькулятор для расчета стоимости интеграционных решений — без «черных ящиков» и скрытых лимитов. Универсальный TCO-калькулятор Bercut позволит бизнесу еще на этапе рассмотрения разных интеграционных решений оценить их потенциальную окупаемость. С помощью калькулятора Bercut компания может делать расчеты стоимости лицензии ESB на основе данных о количестве маршрутов, их типов, трафика и времени обработки, а также оценивать число необходимых уста

Калькулятор расчета сроков закупок по закону № 44-ФЗ появился в системе «КонсультантПлюс» В систему «КонсультантПлюс» включен новый калькулятор «Калькулятор расчета сроков закупок по 44-ФЗ». С помощью него специалисты

«Кросс технолоджис» запустила калькулятор расчета финансовых потерь при утечке персональных данных егратор решений и поставщик сервисов для информационной безопасности «Кросс технолоджис» разработал калькулятор, который рассчитывает возможные финансовые потери, которые понесет компания, допу

Новые калькуляторы по госзакупкам в «КонсультантПлюс» В систему «КонсультантПлюс» включены новые калькуляторы: калькулятор лимитов от СГОЗ по 44-ФЗ; калькулятор обеспечения исполнения контракта по 44-ФЗ; калькулятор обеспечения заявок по 44-ФЗ. Об этом CNews сообщили представители «Консуль

«Ренессанс страхование» разработала онлайн-калькулятор для расчета стоимости ДМС На сайте «Ренессанс страхование» заработал новый функционал — онлайн-калькулятор для расчета стоимости программ добровольного медицинского страхования (ДМС). Об этом CNews сообщили представители «Ренессанс страхования». Для многих компаний, впервые рассма

УК «Альфа-Капитал» запустила интерактивный калькулятор для инвесторов ение, ЛДВ. Калькулятор доступен не только клиентам и представлен на сайте УК. Чтобы воспользоваться калькулятором, необходимо ввести сумму первоначальных инвестиций, предполагаемый срок и ожида

Сбербанк запустил налоговый калькулятор в мобильном приложении есяц около 35 тыс. клиентов, которые могут получить налоговый вычет, но пока не сделали этого. За 2024 г. мы уже помогли вернуть на счета клиентов в совокупности 18 млрд руб. Запуск умного налогового калькулятора — это лишь первый шаг на пути к созданию полноценного клиентского опыта по работе с налогами и вычетами с применением ИИ-технологий».

Искусственный интеллект поможет «Перекрестку» рассчитать нагрузку сотрудников зирование ресурсов на базе искусственного интеллекта (ИИ) в магазинах торговой сети «Перекресток». «Калькулятор ресурсной потребности» с модулем ИИ – система собственной разработки X5 Tech, кот

Новые калькуляторы «КонсультантПлюс» помогут планировать финансы В систему «КонсультантПлюс» включены четыре новых калькулятора – калькулятор вкладов, ипотеки, кредитный калькулятор, а также калькулятор расчет

МТС запустила калькулятор цифрового экологического следа сервисами влияют на окружающую среду, и что необходимо делать, чтобы снизить негативные последствия для планеты. Рассчитать свой экологический след цифровой жизни можно с помощью специального онлайн калькулятора МТС, который посчитает сколько углекислого газа появляется на планете в результате цифровой жизни конкретного пользователя за один год. Для точного расчета пользователю нужно ответ

Закончен 14-летний кошмар владельцев iPad. В него наконец-то встроят «фишку», которая есть даже в звонилках за 700 рублей 11 г. На тот момент вышло уже три поколения iPhone (2G, 3G и 3GS), и в каждом из них был встроенный калькулятор. Что до первого iPad, то Apple его этой «роскоши» лишила. В дальнейшем абсолютно

Microsoft по ошибке подняла системные требования Windows 10. Хозяева старых ПК остались без «Почты» и «Калькулятора» 024 г. Microsoft автоматически обновила ряд базовых приложений, входящих в состав ОС Windows 10, через фирменный магазин Microsoft Store. После этого привычные для пользователей программы, такие как «Калькулятор», «Почта и календарь», «Фотографии» и даже «Центр отзывов» (Feedback Hub), позволяющий уведомлять разработчиков Windows о проблемах в работе ОС, утратили работоспособность. Попытка

«Точка» запустила онлайн-калькулятор для расчета налогов ИП на АУСН и УСН Команда «Справочной» (медиа о бизнесе банка «Точка») запустила онлайн-калькулятор для расчета налогов ИП на АУСН (автоматизированная упрощенная система нало

hh.ru запустил калькулятор навыков для определения реальной «стоимости» компетенций соискателей на рынке труда Российская платформа онлайн-рекрутинга hh.ru запустила калькулятор навыков. С его помощью ИТ-специалисты могут понять свою реальную «стоимость» на р

«Точка» первой среди банков запустила таможенный калькулятор для предпринимателей Предприниматели, работающие с зарубежными поставщиками, смогут заранее рассчитать все таможенные платежи за товар, который планируется к импорту. Для этого «Точка» запустила таможенный калькулятор, доступный для всех импортеров. Об этом CNews сообщили представители банка «Точка». Чтобы рассчитать таможенные платежи, предпринимателю нужно просто ввести название товара и его ха

КНАУФ запустил сервис «Калькулятор» ой инновационно-производственной компании «КНАУФ» запущен полностью локализованный в России сервис «Калькулятор». Он дает возможность рассчитать количество необходимых для ремонта материалов и

Древний троян пробудился и заражает Windows через «Калькулятор» нако пароль содержится в первоначальном HTML-файле: Образ ISO содержит файл .LNK, копию приложения «Калькулятор» под Windows и два DLL-файла: WindowsCodecs.dll и вредоносную библиотеку 7533.dll

Московские компании могут рассчитать сумму господдержки с помощью онлайн-калькулятора те «Московского инновационного кластера» (МИК) запущен новый сервис, позволяющий рассчитать размер государственной поддержки, на которую могут претендовать столичные компании. Он работает по принципу калькулятора на сайтах банков. «Рассчитать поддержку можно по четырем видам субсидий: для социальных предприятий, гостиничного бизнеса, для спортивных, культурных, досуговых и детских образоват

В России создана нейросеть для диагностики COVID-19 циента, проведении КТ-диагностику или рентгена с последующим интенсивным лечением. Как пользоваться калькулятором «КТ-калькулятор», сказано в блоге Сергея Собянина, в настоящее время встроен в

«Системный софт» разработал калькулятор стоимости оборудования для VMware «Системный софт» выпустил калькулятор расчетов стоимости оборудования для виртуальных машин VMware. Разработка «Системн

E-Com запустил «Калькулятор экономии» для оценки выгоды от EDI ц. Расчет по параметрам уже требует от пользователя больше деталей: стоимость отправки курьером, количество времени на обработку, количество листов и т.д., рассказали в E-Com. Таким образом, варианты калькулятора позволяют в полной мере оценить выгоду от EDI, получить конкретные цифры (затраты на расход бумаги, затраты на печать, затраты на конверты и их отправку (без затрат на услуги курье

Калькулятор поможет рассчитать экономию на электронных торгах поставщиков государственных и коммерческих закупок, руководитель Департамента перспективных проектов компании «Единая электронная торговая площадка» Наталья Курабцева. По ее словам, используя данные «Калькулятора экономии» на портале Roseltorg.ru можно подсчитать точную экономию любой компании. «За основу расчетов была взята средняя цифра в 40 тыс. счетов, которые рассылает компания энергет

На сайте «Автоторгбанка» доступны кредитный калькулятор и услуга онлайн-подачи заявки на автокредит а получение автокредита. Новые опции позволяют клиентам, не выходя из дома, самостоятельно произвести предварительный расчет параметров автокредита и оформить заявку на его получение. «Система работы калькулятора крайне проста. Клиенту необходимо ввести данные о типе автомобиля, выбрать валюту кредита, указать стоимость автомобиля, первоначальный взнос и желаемый срок кредита. По итогам рас

Создан калькулятор на живых клетках ующие клеточные механизмы, живой калькулятор работает гораздо эффективнее, чем гибриды, которым пытаются привить чужеродные «неживые» цифровые схемы вычислений. Аналоговые вычисления с помощью живого калькулятора должны быть особенно полезны, например, для создания цифро-аналоговых систем, обнаруживающих пороговую концентрацию определенных молекул. Другими словами, на основе новой технологи

Google добавляет в калькулятор кнопки и распознавание речи Поисковик Google обновил функцию калькулятора в своей строке поиска. Теперь для пользователей Google.com в режиме калькулятора стал доступна 34-кнопочная виртуальная клавиатура с инженерными функциями. Кроме того, к кал

В Омской области более 5,5 тыс. человек воспользовались интернет-сервисом «Налоговый калькулятор по транспортному налогу» ков уплаты транспортного налога в 2012 г. на 1 ноября вместо 1 февраля. Не получив привычных квитанций, автовладельцы решили узнать, когда и сколько придется заплатить за личный автомобиль. Используя онлайн-калькулятор, можно проверить, правильно ли инспекция посчитала налог за определенный год, а также спланировать бюджет тем, кто собирается приобрести транспортные средства с той или иной

Moneymatika запускает калькулятор тарифов мобильных операторов стить приложения для iPhone и Android, которые регулярно будут подсказывать владельцу о возможностях экономии на своем мобильном телефоне. Как сообщают разработчики сервиса, одной из причин появления калькулятора тарифов стала непрозрачность мобильных тарифов операторов «большой тройки», когда акцент делается на наиболее выгодных условиях тарифа, а все ограничивающие факторы прописываются к

eBay запустил калькулятор таможенных пошлин в России Компания eBay объявила о запуске новой функции для российских пользователей сервиса – калькулятора тарифов. Калькулятор тарифов на eBay.ru поможет пользователям принять правильное решение при онлайн-шопинге. «Цена товара и стоимость доставки указаны на странице описания товара,

Мышка-калькулятор представлена компанией Canon выпускающие различную офисную периферию – включая клавиатуры и мыши. Новинкой подразделения стала мышка X Mark I Mouse Lite, сочетающая в себе функции оптической беспроводной (Bluetooth 2.0) мыши и калькулятора. Устройство совместимо со всеми операционными системами Windows и MacOS. Начало продаж X Mark I Mouse Lite намечено на середину августа.

Symantec выпустил калькулятор рисков для малого и среднего бизнеса тор рисков для малого и среднего бизнеса», позволяющее любому желающему подсчитать, какова вероятность потери данных с используемых компьютеров и во сколько это может обойтись его компании. В основу «калькулятора» легли закономерности, обнаруженные в ходе ряда исследований защищённости данных в компаниях среднего и малого бизнеса. Одно из таких исследований было проведено Symantec в 2009 г.

Print Audit разработал калькулятор окупаемости своих решений западных разработчиков программного обеспечения, объявила о том, что на официальном сайте компании Print Audit — разработчика средств управления заданиями и оптимизации расходов на печать — появился калькулятор окупаемости ее решений. Данная разработка, позволяет потенциальным заказчикам оценить сроки окупаемости и возможную экономию от внедрения решений Print Audit, говорится в сообщении

Калькулятор-шпион те есть такое устройство, которое может вести запись в течение 1.5 часов во встроенную 4 Гб память. Калькулятор стоит 40 долларов.

Самый продвинутый инженерный калькулятор дставляет собой нечто среднее между КПК и сканером штрих-кодов по размеру. Основная часть устройства - это монохромный сенсорный экран, который может отображать графики и таблицы. В остальном функции калькулятора идентичны тем, что есть в инженерных и экономических устройствах. Вместе с устройством поставляется специально ПО для компьютера для синхронизации данных. Стоимость - 150 долларов.

Мышь-калькулятор Canon выпустила мышь со встроенным калькулятором. Устройство под названием X Mark I Mouse представляет собой беспроводной манипулятор, на верхней части которого расположен полноценный калькулятор с диплеем. Мышь поддерживает Blu

Разработан онлайновый калькулятор выбросов CO 2 На сайте www.conservation.org/carboncalculator открыт автоматический калькулятор выбросов углекислого газа. Калькулятор создан организацией по защите окружающей среды Conservation International. Он подсчитывает в тоннах в год количество выбросов CO2, связ

TTCalc 0.7.3 – бесплатный инженерный калькулятор TTCalc предназначен для вычисления математических выражений. Калькулятор позволяет вычислять геометрические и логарифмические функции, возводить в степень, выполнять вычисления в десятичной, двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системах счисления,

На российском рынке оргтехники растет спрос на калькуляторы "Canon" 15 августа московское представительство компании Canon North-East Oy сообщило, что по итогам первого полугодия в России зафиксировано заметное увеличение покупательского спроса на калькуляторы Canon.В начале года в российской прессе широко сообщалось о начале реализации комплексной маркетинговой программы компании, направленной на активизацию продаж калькуляторов Canon н