Индексная книга CNews*
Калькулятор Calculator
Публикаций - 231, упоминаний - 247
Калькулятор упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Jobs Steve - Джобс Стив 1000 3
|Наумов Станислав 27 3
|Комиссаров Дмитрий 205 2
|Кожевников Алексей 65 1
|Фуассар Евгения 1 1
|Смирнов Александр 60 1
|Борушевский Денис 37 1
|Stallman Richard - Столлман Ричард Мэттью 66 1
|Филиппов Денис 26 1
|Белов Александр 73 1
|Любимов Олег 28 1
|Рубцов Юрий 3 1
|Якушева Светлана 1 1
|Дергилёв Никита 44 1
|Курдюмов Константин 4 1
|Трифонов Владимир 11 1
|Фурсин Алексей 155 1
|Щеглов Петр 41 1
|Тарасенко Владимир 25 1
|Касперский Евгений 310 1
|Коло Григорий 1 1
|Кропалева Елизавета 1 1
|Коржавин Максим 3 1
|Фролов Валерий 5 1
|Гераськин Павел 2 1
|Шарапов Владимир 1 1
|Скшидлевский Кирилл 1 1
|Моваев Борис 4 1
|Gibson Mel - Гибсон Мел 9 1
|Алексеева Валентина 1 1
|Кононов Михаил 4 1
|Акимушкин Виталий 1 1
|Комарова Алена 1 1
|Грачева Ирина 1 1
|Джуманиязов Тимур 1 1
|Шагин Артем 1 1
|Гусев Константин 3 1
|Бутаев Девлет 1 1
|Коптелов Андрей 105 1
|Лебедев Артемий 98 1
|CNews - ZOOM.CNews 1762 15
|Wikipedia - Википедия 444 5
|The Verge - Издание 509 3
|Thomson Reuters - Рейтер 5789 2
|91Mobiles 1725 2
|The Register 1433 1
|Ведомости 619 1
|Business Insider 212 1
|Газпром ГПМ НТВ - Телекомпания 461 1
|Правительство Москвы - ДИТ Москва - ICT.Moscow 74 1
|MacRumors 131 1
|AT&T - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 632 1
|Neowin 79 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1235323, в очереди разбора - 859559.
Создано именных указателей - 119065.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1235323, в очереди разбора - 859559.
Создано именных указателей - 119065.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.