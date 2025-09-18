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Калькулятор Calculator

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18.09.2025 IBS разработала калькулятор по расчету эффективности автоматизации тестирования

ции тестирования, которая учитывает специфику бизнеса и позволяет еще на этапе сравнения подходов оценить требуемое количество ресурсов и примерные сроки окупаемости проекта. С помощью универсального калькулятора IBS можно рассчитать стоимость автотестов на основе информации о типе приложения для автоматизации (десктоп, мобайл, веб, АПИ, база данных) и параметрах тестирования (количество те
05.08.2025 Bercut разработал открытый TCO-калькулятор для расчета стоимости интеграционных решений

— без «черных ящиков» и скрытых лимитов. Универсальный TCO-калькулятор Bercut позволит бизнесу еще на этапе рассмотрения разных интеграционных решений оценить их потенциальную окупаемость. С помощью калькулятора Bercut компания может делать расчеты стоимости лицензии ESB на основе данных о количестве маршрутов, их типов, трафика и времени обработки, а также оценивать число необходимых уста
14.07.2025 Калькулятор расчета сроков закупок по закону № 44-ФЗ появился в системе «КонсультантПлюс»

В систему «КонсультантПлюс» включен новый калькулятор «Калькулятор расчета сроков закупок по 44-ФЗ». С помощью него специалисты

15.05.2025 «Кросс технолоджис» запустила калькулятор расчета финансовых потерь при утечке персональных данных

егратор решений и поставщик сервисов для информационной безопасности «Кросс технолоджис» разработал калькулятор, который рассчитывает возможные финансовые потери, которые понесет компания, допу
12.05.2025 Новые калькуляторы по госзакупкам в «КонсультантПлюс»

В систему «КонсультантПлюс» включены новые калькуляторы: калькулятор лимитов от СГОЗ по 44-ФЗ; калькулятор обеспечения исполнения контракта по 44-ФЗ; калькулятор обеспечения заявок по 44-ФЗ. Об этом CNews сообщили представители «Консуль
11.12.2024 «Ренессанс страхование» разработала онлайн-калькулятор для расчета стоимости ДМС

На сайте «Ренессанс страхование» заработал новый функционал — онлайн-калькулятор для расчета стоимости программ добровольного медицинского страхования (ДМС). Об этом CNews сообщили представители «Ренессанс страхования». Для многих компаний, впервые рассма
29.11.2024 УК «Альфа-Капитал» запустила интерактивный калькулятор для инвесторов

ение, ЛДВ. Калькулятор доступен не только клиентам и представлен на сайте УК. Чтобы воспользоваться калькулятором, необходимо ввести сумму первоначальных инвестиций, предполагаемый срок и ожида
24.10.2024 Сбербанк запустил налоговый калькулятор в мобильном приложении

есяц около 35 тыс. клиентов, которые могут получить налоговый вычет, но пока не сделали этого. За 2024 г. мы уже помогли вернуть на счета клиентов в совокупности 18 млрд руб. Запуск умного налогового калькулятора — это лишь первый шаг на пути к созданию полноценного клиентского опыта по работе с налогами и вычетами с применением ИИ-технологий».
13.09.2024 Искусственный интеллект поможет «Перекрестку» рассчитать нагрузку сотрудников

зирование ресурсов на базе искусственного интеллекта (ИИ) в магазинах торговой сети «Перекресток». «Калькулятор ресурсной потребности» с модулем ИИ – система собственной разработки X5 Tech, кот
28.08.2024 Новые калькуляторы «КонсультантПлюс» помогут планировать финансы

В систему «КонсультантПлюс» включены четыре новых калькулятора – калькулятор вкладов, ипотеки, кредитный калькулятор, а также калькулятор расчет
14.06.2024 МТС запустила калькулятор цифрового экологического следа

сервисами влияют на окружающую среду, и что необходимо делать, чтобы снизить негативные последствия для планеты. Рассчитать свой экологический след цифровой жизни можно с помощью специального онлайн калькулятора МТС, который посчитает сколько углекислого газа появляется на планете в результате цифровой жизни конкретного пользователя за один год. Для точного расчета пользователю нужно ответ
24.04.2024 Закончен 14-летний кошмар владельцев iPad. В него наконец-то встроят «фишку», которая есть даже в звонилках за 700 рублей

11 г. На тот момент вышло уже три поколения iPhone (2G, 3G и 3GS), и в каждом из них был встроенный калькулятор. Что до первого iPad, то Apple его этой «роскоши» лишила. В дальнейшем абсолютно

05.02.2024 Microsoft по ошибке подняла системные требования Windows 10. Хозяева старых ПК остались без «Почты» и «Калькулятора»

024 г. Microsoft автоматически обновила ряд базовых приложений, входящих в состав ОС Windows 10, через фирменный магазин Microsoft Store. После этого привычные для пользователей программы, такие как «Калькулятор», «Почта и календарь», «Фотографии» и даже «Центр отзывов» (Feedback Hub), позволяющий уведомлять разработчиков Windows о проблемах в работе ОС, утратили работоспособность. Попытка

04.12.2023 «Точка» запустила онлайн-калькулятор для расчета налогов ИП на АУСН и УСН

Команда «Справочной» (медиа о бизнесе банка «Точка») запустила онлайн-калькулятор для расчета налогов ИП на АУСН (автоматизированная упрощенная система нало
11.08.2023 hh.ru запустил калькулятор навыков для определения реальной «стоимости» компетенций соискателей на рынке труда

Российская платформа онлайн-рекрутинга hh.ru запустила калькулятор навыков. С его помощью ИТ-специалисты могут понять свою реальную «стоимость» на р
28.06.2023 «Точка» первой среди банков запустила таможенный калькулятор для предпринимателей

Предприниматели, работающие с зарубежными поставщиками, смогут заранее рассчитать все таможенные платежи за товар, который планируется к импорту. Для этого «Точка» запустила таможенный калькулятор, доступный для всех импортеров. Об этом CNews сообщили представители банка «Точка». Чтобы рассчитать таможенные платежи, предпринимателю нужно просто ввести название товара и его ха
07.03.2023 КНАУФ запустил сервис «Калькулятор»

ой инновационно-производственной компании «КНАУФ» запущен полностью локализованный в России сервис «Калькулятор». Он дает возможность рассчитать количество необходимых для ремонта материалов и

27.07.2022 Древний троян пробудился и заражает Windows через «Калькулятор»

нако пароль содержится в первоначальном HTML-файле: Образ ISO содержит файл .LNK, копию приложения «Калькулятор» под Windows и два DLL-файла: WindowsCodecs.dll и вредоносную библиотеку 7533.dll
10.03.2021 Московские компании могут рассчитать сумму господдержки с помощью онлайн-калькулятора

те «Московского инновационного кластера» (МИК) запущен новый сервис, позволяющий рассчитать размер государственной поддержки, на которую могут претендовать столичные компании. Он работает по принципу калькулятора на сайтах банков. «Рассчитать поддержку можно по четырем видам субсидий: для социальных предприятий, гостиничного бизнеса, для спортивных, культурных, досуговых и детских образоват
15.12.2020 В России создана нейросеть для диагностики COVID-19

циента, проведении КТ-диагностику или рентгена с последующим интенсивным лечением. Как пользоваться калькулятором «КТ-калькулятор», сказано в блоге Сергея Собянина, в настоящее время встроен в

10.09.2018 «Системный софт» разработал калькулятор стоимости оборудования для VMware

«Системный софт» выпустил калькулятор расчетов стоимости оборудования для виртуальных машин VMware. Разработка «Системн
28.09.2015 E-Com запустил «Калькулятор экономии» для оценки выгоды от EDI

ц. Расчет по параметрам уже требует от пользователя больше деталей: стоимость отправки курьером, количество времени на обработку, количество листов и т.д., рассказали в E-Com. Таким образом, варианты калькулятора позволяют в полной мере оценить выгоду от EDI, получить конкретные цифры (затраты на расход бумаги, затраты на печать, затраты на конверты и их отправку (без затрат на услуги курье
08.04.2014 Калькулятор поможет рассчитать экономию на электронных торгах

поставщиков государственных и коммерческих закупок, руководитель Департамента перспективных проектов компании «Единая электронная торговая площадка» Наталья Курабцева. По ее словам, используя данные «Калькулятора экономии» на портале Roseltorg.ru можно подсчитать точную экономию любой компании. «За основу расчетов была взята средняя цифра в 40 тыс. счетов, которые рассылает компания энергет
29.05.2013 На сайте «Автоторгбанка» доступны кредитный калькулятор и услуга онлайн-подачи заявки на автокредит

а получение автокредита. Новые опции позволяют клиентам, не выходя из дома, самостоятельно произвести предварительный расчет параметров автокредита и оформить заявку на его получение. «Система работы калькулятора крайне проста. Клиенту необходимо ввести данные о типе автомобиля, выбрать валюту кредита, указать стоимость автомобиля, первоначальный взнос и желаемый срок кредита. По итогам рас
16.05.2013 Создан калькулятор на живых клетках

ующие клеточные механизмы, живой калькулятор работает гораздо эффективнее, чем гибриды, которым пытаются привить чужеродные «неживые» цифровые схемы вычислений. Аналоговые вычисления с помощью живого калькулятора должны быть особенно полезны, например, для создания цифро-аналоговых систем, обнаруживающих пороговую концентрацию определенных молекул. Другими словами, на основе новой технологи
27.07.2012 Google добавляет в калькулятор кнопки и распознавание речи

Поисковик Google обновил функцию калькулятора в своей строке поиска. Теперь для пользователей Google.com в режиме калькулятора стал доступна 34-кнопочная виртуальная клавиатура с инженерными функциями. Кроме того, к кал
27.04.2012 В Омской области более 5,5 тыс. человек воспользовались интернет-сервисом «Налоговый калькулятор по транспортному налогу»

ков уплаты транспортного налога в 2012 г. на 1 ноября вместо 1 февраля. Не получив привычных квитанций, автовладельцы решили узнать, когда и сколько придется заплатить за личный автомобиль. Используя онлайн-калькулятор, можно проверить, правильно ли инспекция посчитала налог за определенный год, а также спланировать бюджет тем, кто собирается приобрести транспортные средства с той или иной

11.10.2011 Moneymatika запускает калькулятор тарифов мобильных операторов

стить приложения для iPhone и Android, которые регулярно будут подсказывать владельцу о возможностях экономии на своем мобильном телефоне. Как сообщают разработчики сервиса, одной из причин появления калькулятора тарифов стала непрозрачность мобильных тарифов операторов «большой тройки», когда акцент делается на наиболее выгодных условиях тарифа, а все ограничивающие факторы прописываются к
26.09.2011 eBay запустил калькулятор таможенных пошлин в России

Компания eBay объявила о запуске новой функции для российских пользователей сервиса – калькулятора тарифов. Калькулятор тарифов на eBay.ru поможет пользователям принять правильное решение при онлайн-шопинге. «Цена товара и стоимость доставки указаны на странице описания товара,

29.07.2011 Мышка-калькулятор представлена компанией Canon

выпускающие различную офисную периферию – включая клавиатуры и мыши.  Новинкой подразделения стала мышка X Mark I Mouse Lite, сочетающая в себе функции оптической беспроводной (Bluetooth 2.0) мыши и калькулятора. Устройство совместимо со всеми операционными системами Windows и MacOS. Начало продаж X Mark I Mouse Lite намечено на середину августа.
27.09.2010 Symantec выпустил калькулятор рисков для малого и среднего бизнеса

тор рисков для малого и среднего бизнеса», позволяющее любому желающему подсчитать, какова вероятность потери данных с используемых компьютеров и во сколько это может обойтись его компании. В основу «калькулятора» легли закономерности, обнаруженные в ходе ряда исследований защищённости данных в компаниях среднего и малого бизнеса. Одно из таких исследований было проведено Symantec в 2009 г.
26.08.2010 Print Audit разработал калькулятор окупаемости своих решений

западных разработчиков программного обеспечения, объявила о том, что на официальном сайте компании Print Audit — разработчика средств управления заданиями и оптимизации расходов на печать — появился калькулятор окупаемости ее решений. Данная разработка, позволяет потенциальным заказчикам оценить сроки окупаемости и возможную экономию от внедрения решений Print Audit, говорится в сообщении

23.08.2010 Калькулятор-шпион

те есть такое устройство, которое может вести запись в течение 1.5 часов во встроенную 4 Гб память. Калькулятор стоит 40 долларов.
11.08.2010 Самый продвинутый инженерный калькулятор

дставляет собой нечто среднее между КПК и сканером штрих-кодов по размеру. Основная часть устройства - это монохромный сенсорный экран, который может отображать графики и таблицы. В остальном функции калькулятора идентичны тем, что есть в инженерных и экономических устройствах. Вместе с устройством поставляется специально ПО для компьютера для синхронизации данных. Стоимость - 150 долларов.
05.08.2010 Мышь-калькулятор

Canon выпустила мышь со встроенным калькулятором. Устройство под названием X Mark I Mouse представляет собой беспроводной манипулятор, на верхней части которого расположен полноценный калькулятор с диплеем. Мышь поддерживает Blu
12.12.2007 Разработан онлайновый калькулятор выбросов CO2

На сайте www.conservation.org/carboncalculator открыт автоматический калькулятор выбросов углекислого газа. Калькулятор создан организацией по защите окружающей среды Conservation International. Он подсчитывает в тоннах в год количество выбросов CO2, связ
22.03.2007 TTCalc 0.7.3 – бесплатный инженерный калькулятор

TTCalc предназначен для вычисления математических выражений. Калькулятор позволяет вычислять геометрические и логарифмические функции, возводить в степень, выполнять вычисления в десятичной, двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системах счисления,

26.07.2002 Казнь мобильника, кукла с небольшими мозгами и надутый динамик
16.08.2001 На российском рынке оргтехники растет спрос на калькуляторы "Canon"

15 августа московское представительство компании Canon North-East Oy сообщило, что по итогам первого полугодия в России зафиксировано заметное увеличение покупательского спроса на калькуляторы Canon.В начале года в российской прессе широко сообщалось о начале реализации комплексной маркетинговой программы компании, направленной на активизацию продаж калькуляторов Canon н
02.10.2000 Что вы знаете об URL'ах? (продолжение)

В любой версии Windows имеется калькулятор, расположенный Пуск/Программы/Стандартные/Калькулятор. Первым делом необхо

Публикаций - 400, упоминаний - 424

Калькулятор и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 35
Samsung Electronics 11064 29
9594 29
Google LLC 12688 29
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 23
Apple Inc 13154 22
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 14
Intel Corporation 12811 14
IBM - International Business Machines Corp 9699 14
Sony 6739 13
Lenovo Motorola 3566 12
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 11
Casio 338 10
Yandex - Яндекс 9215 9
Oracle Corporation 7074 9
HTC Corporation 1512 9
Siemens AG - Siemens Group 2673 9
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 8
AMD - Advanced Micro Devices 4641 8
Telegram Group 2940 8
X Corp - Twitter 2938 7
LG Electronics 3735 7
Softline - Софтлайн 3743 7
Philips 2099 7
1С-Рарус 982 7
МегаФон 10742 6
Huawei 4675 6
HP Inc. 5883 6
Toshiba Corporation 2980 6
Acer Group - Acer Inc 2776 6
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 6
TI - Texas Instruments Incorporated 848 6
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson - Сони Мобайл Коммюникейшнз Рус 1268 6
Nvidia Corp 4002 6
Broadcom - VMware 2610 5
Amazon Inc - Amazon.com 3277 5
Meta Platforms - Facebook 4621 5
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1731 5
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 5
Microsoft Corporation - GitHub 1075 5
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 16
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 11
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 5
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1522 5
КонсультантПлюс 161 5
Россети Ленэнерго 1699 5
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1755 4
РЖД - Российские железные дороги 2096 4
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 431 4
ГПБ - Газпромбанк 1273 4
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2948 4
МКБ - Московский кредитный банк 657 4
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 4
Совкомбанк - Хоум банк - БКИ Эквифакс - Бюро кредитных историй - Эквифакс Кредит Сервис 256 4
Совкомбанк Совесть 279 4
eBay Inc 1640 3
Альфа-Банк 1979 3
Северсталь ПАО - Severstal 629 3
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 598 3
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1661 3
Carl Zeiss AG 307 3
ВТБ - ВТБ24 671 3
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк Дом - ранее DeltaCredit (ДельтаКредит) 87 3
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 3
Ингосстрах СПАО - Будь Здоров - Клиника ЛМС 59 3
РЖД Логистика 21 3
Композит 99 3
Rietumu Banka 19 3
Юнирест - Rostcic’s - Ростикс - KFC - Ям! Ресторантс Интернэшнл Раша Си Ай Эс - Сеть ресторанов общественного питания 90 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 2
Газпром ПАО 1493 2
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 2
UPS 216 2
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 2
Volkswagen Group - VW 308 2
АльфаСтрахование СГ 394 2
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 2
ГПБ Автолизинг - Газпромбанк Автолизинг 9 2
X5 Group - Виктория - Сеть супермаркетов 228 2
Альфа-Капитал УК 155 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 11
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 11
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6540 6
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 6
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 5
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 5
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 4
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 4
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 4
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 4
Федеральное казначейство России 1949 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 3
МВД РФ - БСТМ - Бюро специальных технических мероприятий - Бюро спецтехнических мероприятий - МВД РФ Управление К - Управление информационного и оперативно-технического обеспечения - УСТМ 292 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 3
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 3
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 225 3
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 2
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 2
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 441 2
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы 282 2
Правительство Пензенской области - Губернатор Пензенской области - органы государственной власти 44 2
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 737 2
ФСТ РФ - Федеральная служба по тарифам 188 2
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 2
Судебная власть - Judicial power 2500 1
UK Monarchy of the United Kingdom - Монархи Британских островов 4 1
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - Военно-морские силы США - United States Marine Corps, USMC - Корпус морской пехоты США 666 1
Фонд ЖКХ ГК - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства ГК - Госкорпорация ЖКХ 45 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 292 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3901 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 382 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 246 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 614 1
РФФИ - Российский фонд фундаментальных исследований 155 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 19
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 8
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 4
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 2
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 132 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 2
МСМС - Межрегиональный Союз Медицинских Страховщиков 3 1
НАИЗ - Национальная ассоциация институтов закупок 8 1
ФРиО - Федерация Рестораторов и Отельеров России 5 1
AI-Russia Alliance - Альянс в сфере ИИ - Альянс в сфере искусственного интеллекта 79 1
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 75 1
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 1
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Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 78 1
Опора России - ОООМиСП - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 80 1
WIT - Women in Tech 4 1
CIS - Center for Internet Security 10 1
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 113 1
Интерспутник МОКС - Международная организация космической связи - Intersputnik Holding 58 1
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Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13246 86
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