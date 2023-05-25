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Калькулятор Calculator



25.05.2023 Банк «Уралсиб» подключился к платформе внебиржевой торговли RuTerminal 1
23.05.2023 Уральский банк реконструкции и развития использует RuTerminal для внебиржевой торговли 1
17.05.2023 ВЭБ.РФ присоединился к платформе RuTerminal 1
12.04.2023 Создан инструмент, который «на лету» и без участия человека исправляет ошибки в коде на Python 1
21.03.2023 Учат не только в школе: лучшие Telegram-боты для учебы 2
16.03.2023 Merlion займётся дистрибуцией платформы Sellty компании «Корус консалтинг» 1
09.03.2023 Лучшие клавиатуры с RGB-подсветкой: выбор ZOOM 1
07.03.2023 КНАУФ запустил сервис «Калькулятор» 4
20.02.2023 Konica Minolta автоматизировала процесс печати в РХТУ им. Д.И. Менделеева 1
22.12.2022 Денис Струков -

Денис Струков, «Геоинтеллект»: Геоинформационные технологии помогают управлять городом и бизнесом

 1
31.10.2022 Умерла создательница первого языка ассемблера 1
19.09.2022 «Армекс» автоматизировала работу типографии «Мастерпринт» с помощью «1С:УНФ 8. Полиграфия 2» 1
16.08.2022 В Москве для предпринимателей разработали новые онлайн-сервисы 1
27.07.2022 Древний троян пробудился и заражает Windows через «Калькулятор» 2
26.07.2022 «Сберкорус» запустил онлайн-сервис по взысканию дебиторской задолженности 1
14.07.2022 «Авито» определит рыночную цену смартфона для пользователей 1
28.04.2022 Ассистенты «Салют» Сбербанка расскажут родителям, как получить детские пособия 1
26.04.2022 Госсектор не намерен отказываться от цифровых проектов 1
20.04.2022 «Егар текнолоджи» подготовила для банков специальное предложение по импортозамещению программных продуктов автоматизации кредитных операций 1
14.04.2022 Россиянам запретили самые популярные в мире шрифты. Times New Roman и Arial им больше недоступны 1
29.03.2022 «Лестэр ИТ» открывает направление по разработке сбытовых систем для железнодорожных операторов 1
28.03.2022 «Биржа грузоперевозок ATI.SU» обновила сервис онлайн-страхования 1
03.02.2022 Хранение данных видеонаблюдения: что важно знать? 1
06.12.2021 Пользователям впервые разрешили самим устанавливать цену сотового тарифа. Это уникальный для России случай 1
17.09.2021 Курсы обмена валют в офисах Сбербанка появились на картах 2ГИС 1
17.09.2021 Умер создатель легендарного ПК ZX Spectrum 1
15.09.2021 Что такое fleeceware-приложения и как они крадут ваши деньги 1
16.07.2021 Банк «Открытие» добавил сервис для работы по УСН в интернет-банк 1
11.06.2021 Как выбрать клавиатуру для ПК: советы ZOOM 1
27.05.2021 На «ТЭК-Торг» заработал сервис по обоснованию НМЦ для закупок медицинских изделий 1
14.04.2021 В знаменитых продуктах Google и Microsoft обнаружили зияющие «дыры» 1
07.04.2021 В России запущен бесплатный ИИ-сервис, который оценивает подержанные авто за 10 секунд с точностью 95% 1
10.03.2021 Московские компании могут рассчитать сумму господдержки с помощью онлайн-калькулятора 1
11.02.2021 Microsoft представила новые периферийные аксессуары для ПК. Фото 1
05.01.2021 Грядет радикальная смена дизайна Windows 10. Подробности 1
23.12.2020 Лучшие ноутбуки 2020 года: выбор ZOOM 1
15.12.2020 В России создана нейросеть для диагностики COVID-19 1
02.11.2020 Ingenix Group представляет первый в России онлайн-магазин профессиональных услуг по оценке производственных и финансовых показателей промышленных объектов IGREC 1
21.10.2020 Microsoft представила октябрьское обновление Windows 10 1
18.10.2020 Обзор ноутбука ASUS ExpertBook B9450: ничего лишнего, просто бизнес 1

Публикаций - 231, упоминаний - 247

Калькулятор упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 23721 19
Google LLC 11102 19
Samsung Electronics 9819 18
1С-ИжТиСи 6507 16
7198 16
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5616 15
Apple Inc 11356 14
Sony 6493 9
IBM - International Business Machines Corp 9245 9
Zoom Int - Zoom Video Communications 1348 9
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson 1265 7
ASUS - AsusTek Computer Inc 1965 7
Lenovo Motorola 3506 7
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 9825 7
Twitter 2752 6
Intel Corporation 11737 6
HTC Corporation 1493 6
Oracle Corporation 6380 6
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2436 5
LG Electronics 3552 5
1С-Рарус 815 5
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8170 4
Цифра ГК 2181 4
Toshiba Corporation 2900 4
Siemens AG - Siemens Group 2553 4
Nvidia Corp 3242 4
Amazon Inc - Amazon.com 2832 4
PocketBook International 89 4
Yandex - Яндекс 5930 4
Softline - Софтлайн 2177 4
Хомнет Консалтинг 173 4
Philips 2055 3
Lenovo Group 2196 3
РТИ Микрон - Micron 1276 3
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1547 3
HP Inc. 5582 3
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 7173 3
Huawei 3573 3
Aros SEQ - SEC Consult Services 1711 3
AMD - Advanced Micro Devices 3910 3
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6699 10
Открытие ФК - Банк Открытие 2842 8
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6075 6
Совкомбанк Совесть 269 4
РЖД - Российские железные дороги 1665 3
УЭК - Универсальная электронная карта - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 633 3
РЖД Логистика 13 3
Композит 85 3
Лента - Сеть розничной торговли 1775 3
Carl Zeiss AG 299 2
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 925 2
АльфаСтрахование СГ 276 2
ГПБ - Газпромбанк 961 2
ВТБ - ВТБ24 661 2
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 452 2
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк - МТС Финтех 376 2
Газпром ПАО 1182 2
Volkswagen Group - VW 260 2
Россети Ленэнерго 2384 2
eBay Inc 1603 2
ГПБ Автолизинг - Газпромбанк Автолизинг 8 2
ГПБ Лизинг - Газпромбанк Лизинг 12 2
UCS - United Card Services - Компания объединенных кредитных карточек (КОКК) - процессинговая компания 101 1
ТКБ - ТрансКапиталБанк 84 1
Block - Square 198 1
Assist - Ассист 203 1
Студия Артемия Лебедева 93 1
Эра HD - Эра ХД 54 1
KFC - Сеть ресторанов общественного питания 44 1
АФК Система - Медси - российская сеть частных медицинских клиник 128 1
Май - Майский чай - российская торговая компания 1056 1
Jaguar Cars 124 1
КТРВ - Корпорация Тактическое Ракетное Вооружение 37 1
Связной Банк 102 1
Мастер-Банк 35 1
Societe Generale - Росбанк Дом - ранее DeltaCredit (ДельтаКредит) 81 1
Будь Здоров - Клиника ЛМС 19 1
OneTwoTrip Travel Agency LLP 41 1
МБРР - Московский банк реконструкции и развития 136 1
МДМ Банк - Московский Деловой Мир АКБ 270 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 18420 7
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9513 4
Президент Российской Федерации 3812 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 3849 3
Правительство Москвы 2089 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10595 3
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1265 3
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1614 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1221 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2525 2
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2421 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2506 2
Рособрнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 142 1
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 118 1
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 204 1
МИК - Московский инновационный кластер 113 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы 264 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1071 1
Правительство Забайкальского края - Губернатор Забайкальского края 132 1
Правительство Нижегородской области - Губернатор Нижегородской области 60 1
Администрация Ленинградской области - Губернатор Ленинградской области - органы государственной власти 86 1
Администрация Волгоградской области - Губернатор Волгоградской области 51 1
Правительство Пермского края - Администрация губернатора Пермского края - органы государственной власти 59 1
Правительство Астраханской области - Губернатор Астраханской области - органы государственной власти 35 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1086 1
Судебная власть - Judicial power 2135 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1345 1
Главгосэкспертиза России ФАУ - Главное управление государственной экспертизы 69 1
Росфинмониторинг - ФСФМ - Федеральная служба по финансовому мониторингу 159 1
Минюст РФ - ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 248 1
Федеральное казначейство России 1597 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 337 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 733 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1699 1
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 620 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2893 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1461 1
РФФИ - Российский фонд фундаментальных исследований 140 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 555 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 192 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6146 9
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1805 4
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 983 2
4CIO 731 2
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 58 1
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 58 1
CIS - Center for Internet Security 6 1
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 105 1
Интерспутник МОКС - Международная организация космической связи - Intersputnik Holding 56 1
НАИЗ - Национальная ассоциация институтов закупок 7 1
ФРиО - Федерация Рестораторов и Отельеров России 4 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 80404 85
Дисплей - Монитор - Display - Monitor 11991 66
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 40586 60
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 17645 59
Аккумулятор электрический - системы хранения электроэнергии - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 8808 47
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9419 46
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QWERTY-клавиатура - ЙЦУКЕН-клавиатура 3266 40
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) 5739 37
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Microsoft Windows 2000 12808 11
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Adobe Acrobat Reader 299 4
Sony Memory Stick - MemStick, M2 - носитель информации на основе технологии флеш-памяти 596 4
Jobs Steve - Джобс Стив 1000 3
Наумов Станислав 27 3
Комиссаров Дмитрий 205 2
Кожевников Алексей 65 1
Фуассар Евгения 1 1
Смирнов Александр 60 1
Борушевский Денис 37 1
Stallman Richard - Столлман Ричард Мэттью 66 1
Филиппов Денис 26 1
Белов Александр 73 1
Любимов Олег 28 1
Рубцов Юрий 3 1
Якушева Светлана 1 1
Дергилёв Никита 44 1
Курдюмов Константин 4 1
Трифонов Владимир 11 1
Фурсин Алексей 155 1
Щеглов Петр 41 1
Тарасенко Владимир 25 1
Касперский Евгений 310 1
Коло Григорий 1 1
Кропалева Елизавета 1 1
Коржавин Максим 3 1
Фролов Валерий 5 1
Гераськин Павел 2 1
Шарапов Владимир 1 1
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Моваев Борис 4 1
Gibson Mel - Гибсон Мел 9 1
Алексеева Валентина 1 1
Кононов Михаил 4 1
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Грачева Ирина 1 1
Джуманиязов Тимур 1 1
Шагин Артем 1 1
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Бутаев Девлет 1 1
Коптелов Андрей 105 1
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Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 6520 2
Китай - Шанхай 752 2
Россия - ПФО - Нижегородская область 1596 2
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СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2699 2
Казахстан - Республика 5059 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 43038 31
Русский язык - День русского языка - 6 июня 10165 30
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4348 27
Английский язык 6228 25
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 24916 21
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 21193 20
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 42887 17
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5310 16
Ergonomics - Эргономика 1506 16
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1509 15
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 5860 12
Страхование - Страховое дело - Insurance 5274 12
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2495 12
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