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«Точка» первой среди банков запустила таможенный калькулятор для предпринимателей

Предприниматели, работающие с зарубежными поставщиками, смогут заранее рассчитать все таможенные платежи за товар, который планируется к импорту. Для этого «Точка» запустила таможенный калькулятор, доступный для всех импортеров. Об этом CNews сообщили представители банка «Точка».

Чтобы рассчитать таможенные платежи, предпринимателю нужно просто ввести название товара и его характеристики. Калькулятор подберет подходящие код ТН ВЭД, рассчитает суммы таможенных сборов, пошлину и НДС.

Калькулятор страхует предпринимателя от ситуаций, когда в открытых источниках указана одна сумма таможенной пошлины, а на самом деле — она в 1,5–2 раза выше.

Например, если предприниматель хочет ввезти замороженную клубнику из Турции — ставка ввозной пошлины на нее будет 10%. Но в открытых источниках есть информация, что клубника облагается пошлиной в размере 5% (для свежей клубники), либо 3,75% в случае импорта из Ирана или Египта. Все эти случаи не подходят под товар, который нужен предпринимателю. Из-за некорректной информации, у него есть риск подать декларацию с неверной суммой.

«В таких случаях в таможне начинают дозапрашивать информацию, либо сразу отправляют на переподачу декларации с правильными данными. Предпринимателю нужно отвечать на эти запросы, а также доплачивать таможенные платежи. За это время большинство партии может испортиться — тогда предприниматель понесет убытки за хранение, порчу товара и вдобавок получит административное правонарушение. Таможенный калькулятор поможет избежать таких проблем: при выборе товара и страны он покажет точную ставку налоговой пошлины и НДС, с учетом всех особенностей. Однако перед подачей декларации мы все равно рекомендуем проконсультироваться с экспертом в области декларирования. В «Точке» это можно сделать бесплатно», — сказала лидер направления «ВЭД Импорт» в «Точке» Анна Давыдова.

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