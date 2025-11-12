Разделы

Давыдова Анна


СОБЫТИЯ


12.11.2025 «Точка Банк» запустил ВЭД-калькулятор для расчета стоимости комиссии международных платежей — в формате миниприложения в Telegram 1
20.07.2023 «Точка» поможет предпринимателям «поймать» самый выгодный курс юаней и тенге 1
28.06.2023 «Точка» первой среди банков запустила таможенный калькулятор для предпринимателей 1
12.11.2018 В России поменяли «главных по отечественному ПО». Кого убрали? Кого добавили? 1
10.05.2017 РОСЭУ: Не надо разрушать сложившуюся структуру удостоверяющих центров 1
29.01.2015 DataLine прошла аудит на соответствие стандарту ISAE 3402 1

Публикаций - 6, упоминаний - 6

Давыдова Анна и организации, системы, технологии, персоны:

Панорама КБ - Конструкторское бюро 206 1
Открытые технологии 715 1
Diasoft - Диасофт Платформа 25 1
ЦКИКТ - ЦКИТ АНО - Центр Компетенций по Импортозамещению в сфере ИКТ - ЦРВ ППО - Центр развития и внедрения промышленного программного обеспечения 141 1
InfoWatch - Инфовотч 1084 1
8900 1
ЭОС - Электронные офисные системы 1187 1
Протей НТЦ - Протей Научно-Технический Центр - Протей ТЛ - Протей Технологии 96 1
ElcomSoft - ЭлкомСофт 67 1
Ростелеком - БФТ-Холдинг - ранее Бюджетные и Финансовые Технологии 367 1
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 470 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - DataLine - Даталайн 285 1
Росплатформа - Р-Платформа 91 1
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 690 1
Diasoft - Диасофт 1016 1
РТСофт - RTSoft 93 1
ФТС РФ - ГУИТ - Главное управление информационных технологий - ФТС РФ ЦИТТУ - Центральное информационно-техническое таможенное управление - ГНИВЦ ФТС РФ 168 1
PwC Россия - ПрайсвотерхаусКуперс - Технологии Доверия - ТеДо - TeDo - JSC Technologies of Trust - Audit 80 1
Сбер А - Сбербанк АСТ SberB2B ЭТП - Сбербанк Автоматизированная система торгов - Электронная торговая площадка 97 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12746 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3105 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2246 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5750 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1067 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3368 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3508 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1129 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2070 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3230 1
ЕЭК - Евразийская экономическая комиссия 118 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3343 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1273 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 941 1
Федеральное казначейство России 1871 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 435 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4757 1
ФАС РФ - УФАС - Управления Федеральной антимонопольной службы 203 1
Росреестр - ФКП ФГБУ - Федеральная кадастровая палата - Роскадастр ППК 139 1
ФНС РФ - Управление информационных технологий Федеральной налоговой службы - Центр управления безопасностью информации, ЦУБИ 63 1
РОСЭУ ИНКО Ассоциация - Разработчики и операторы систем электронных услуг 28 1
Международная академия связи - МАС 42 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 739 1
Опора России - ОООМиСП - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 74 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 72375 2
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1842 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13282 1
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями 2238 1
Кибербезопасность - Цифровая среда доверия - Digital trust - Цифровое доверие - Доверенное информационное пространство - TEE - Trusted Execution Environment - доверенная среда исполнения 129 1
ИТ-аудит и мониторинг ИТ-инфраструктуры - Аттестация информационных систем - Technical audit - Технический аудит 347 1
Лоскутная автоматизация - "Зоопарк" ИТ-систем - Лоскутная цифровизация 329 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11466 1
Калькулятор - Calculator 380 1
Электроэнергетика - Электропитание - источник питания - электрическое оборудование 553 1
Электронная доверенность - Electronic power of attorney 21 1
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 863 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4736 1
ЭЦП УКЭП - Усиленная квалифицированная электронная подпись - КЭП - Квалифицированная электронная подпись 353 1
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 1339 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17004 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 56621 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 22786 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11892 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16995 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4134 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13257 1
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3402 1
Кибербезопасность - SAPAS - Safety, Accessibility, Privacy, Authenticity, Security - Векторы киберзащиты: безопасность, доступность, приватность, аутентичность и защищенность данных 1417 1
ЕХД - Единое Хранилище данных - Unified Data Storage 334 1
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4437 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31332 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1043 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1512 1
Минэкономразвития РФ - Федеральный портал проектов нормативных правовых актов РФ 245 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3424 1
Мещерякова Анна 16 1
Гольдштейн Борис 5 1
Новиков Федор 4 1
Романов Кирилл 31 1
Михайлов Владимир 38 1
Бортащенок Татьяна 1 1
Демиденко Альберт 1 1
Попов Евгений 10 1
Лабуцкая Анастасия 4 1
Джураев Эльдар 3 1
Караян Хажак 1 1
Бокова Людмила 82 1
Касперская Наталья 303 1
Соколов Алексей 134 1
Носков Константин 238 1
Нуралиев Борис 294 1
Матвеева Татьяна 107 1
Никифоров Николай 1136 1
Рубанов Владимир 75 1
Дырмовский Дмитрий 141 1
Пущаков Сергей 10 1
Лашин Ренат 83 1
Кудрявцев Максим 42 1
Чернякова Елена 30 1
Массух Илья 235 1
Новиков Павел 106 1
Паршин Константин 64 1
Мигранов Салават 9 1
Хилов Павел 16 1
Василенко Евгения 23 1
Ломоносов Александр 26 1
Каталов Александр 11 1
Варов Константин 24 1
Бец Максим 1 1
Макаревич Николай 13 1
Курочкин Владимир 4 1
Баласанян Владимир 45 1
Синенко Ольга 1 1
Мамлин Сергей 1 1
Кузьменко Иван 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 155607 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45473 1
Турция - Турецкая республика 2477 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18072 1
Казахстан - Республика 5776 1
Евразия - Евразийский континент 626 1
Иран - Исламская Республика Иран 1114 1
Египет - Арабская Республика 1043 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54666 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50977 2
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6320 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11670 2
Федеральный закон 1-ФЗ, 63-ФЗ - Об электронной цифровой подписи (ЭЦП) 426 1
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 940 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 759 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10473 1
FinTech - Денежные переводы - Money transfers 1114 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5272 1
Паспорт - Паспортные данные 2708 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8489 1
Нотариат - Notary Public - Нотариус 90 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1866 1
ЗАГС - Органы записи актов гражданского состояния - Государственная регистрация заключения брака - бракосочетание - брачный союз, супружество, расторжение брака - Marriage, Dissolution of marriage - Бракоразводный процесс, Divorce proceedings 397 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10120 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана - ЕЭП - Единое экономическое пространство 657 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4226 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6191 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6629 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25791 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2261 1
D-Russia - Экспертный центр электронного государства 69 1
