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Лоскутная автоматизация "Зоопарк" ИТ-систем Лоскутная цифровизация



Новые типы атак можно выявлять даже без сигнатур и правил корреляции

шающих локальные задачи. В зависимости от масштаба и возможностей, компании стремятся переходить от лоскутного к системному и даже платформенному подходам к обеспечению ИБ. О плюсах и минусах к
31.08.2021 Вице-премьер Дмитрий Чернышенко в интервью CNews: Мы уже экосистема, но пока лоскутная

данными, которые открывает платформа. CNews: Когда будет полностью запущен «Гостех», правомерным ли будет назвать наше государство цифровой экосистемой? Дмитрий Чернышенко: Мы уже экосистема, но пока лоскутная, скомбинированная из различных эволюционно создаваемых систем. Мы перейдем на революционно другую платформу, которая заменит на каком-то этапе все остальные. «Действовать необходимо с
20.05.2019 Валерий Дьяченко, ИТ-директор «Мечела»: Мы отказываемся от лоскутной автоматизации

ереход в «цифру», внедрение юридически значимого документооборота. Все эти проекты, на мой взгляд, являются вектором в нашем развитии и в нашем движении в цифровизацию. Фактически, мы отказываемся от лоскутной автоматизации и переходим к единым корпоративным системам. CNews: Как у вас выглядит ИТ-блок? Валерий Дьяченко: У каждого крупного предприятия есть своя ИТ-служба. В классическом вари
31.03.2004 Сергей Панферов: Путь "лоскутной" автоматизации больше отвечает целям акционеров

вленческого учета. Это не противоречит тому, что было сказано выше — в любом случае это будет «лоскутным» решением в первые полтора-два года. CNews.ru: Какое место в ИТ-стратегии вашей орг
29.03.2004 НОК отказался от лоскутной автоматизации

ы ядра ERP; внедрены модули «Учет в основном производстве» и «Автоматизированное рабочее место директора» (инструмент для анализа данных). Новая информационная система заменила 12 автономных программ лоскутной автоматизации, среди них: управление реализацией в коммерческом отделе; складской учет на складе готовой продукции; интегрированная бухгалтерская система (50% бухгалтерии); автономный

Публикаций - 269, упоминаний - 300

Лоскутная автоматизация и организации, системы, технологии, персоны:

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Правительство Тюменской области - Тюменская областная дума - Органы государственной власти Тюменской области 149 7
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Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1976 5
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 896 4
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 425 4
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ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3076 4
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ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2165 3
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АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 642 4
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 713 4
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 419 4
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1422 3
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6239 3
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 68 2
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 300 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 325 2
Linux Foundation 183 2
ЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 40 2
RCCPA - Russian Cloud Computing Professional Association - Профессиональная ассоциация в сфере облачных технологий 18 1
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 82 1
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 68 1
ООН МАГАТЭ - Международное агентство по атомной энергии - IAEA - International Atomic Energy Agency 182 1
Российская Ассоциация Телемедицины 22 1
International Red Cross and Red Crescent Movement - Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца - Российский Красный Крест 77 1
CTIA Wireless Association - Cellular Telecommunications Industry Association - Cellular Telecommunications and Internet Association - Cibernet - Ассоциации провайдеров услуг сотовой связи и интернета - Ассоциация изготовителей сотовых телекоммуникационных 56 1
Гильдия Управляющих Документацией РОО - Региональная общественная организация 84 1
НАИРИТ - Национальная ассоциация инноваций и развития информационных технологий 43 1
АСКОНД - Ассоциация предприятий кондитерской промышленности 1 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 252 1
IFIA - International Federation of Inventors' Associations - Международная федерация ассоциаций изобретателей 6 1
ФОСТАС - Фонд поддержки системного проектирования, стандартизации и управления проектами 13 1
РОСЭУ ИНКО Ассоциация - Разработчики и операторы систем электронных услуг 25 1
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 68 1
OSI - Open Source Initiative 73 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 254 1
Опора России - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 61 1
CNCF - Cloud Native Computing Foundation 40 1
Справедливая Россия — За правду - российская политическая партия 100 1
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 99 1
GS1 - Международная организация стандартизации учёта и штрихового кодирования логистических единиц 28 1
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 68 1
Единая Россия - Политическая партия 290 1
ЛДПР 105 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 523 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1014 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64010 214
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 29976 167
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 48919 123
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 18292 115
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Microsoft Office 3690 12
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Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1403 5
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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