Новые типы атак можно выявлять даже без сигнатур и правил корреляции шающих локальные задачи. В зависимости от масштаба и возможностей, компании стремятся переходить от лоскутного к системному и даже платформенному подходам к обеспечению ИБ. О плюсах и минусах к

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко в интервью CNews: Мы уже экосистема, но пока лоскутная данными, которые открывает платформа. CNews: Когда будет полностью запущен «Гостех», правомерным ли будет назвать наше государство цифровой экосистемой? Дмитрий Чернышенко: Мы уже экосистема, но пока лоскутная, скомбинированная из различных эволюционно создаваемых систем. Мы перейдем на революционно другую платформу, которая заменит на каком-то этапе все остальные. «Действовать необходимо с

Валерий Дьяченко, ИТ-директор «Мечела»: Мы отказываемся от лоскутной автоматизации ереход в «цифру», внедрение юридически значимого документооборота. Все эти проекты, на мой взгляд, являются вектором в нашем развитии и в нашем движении в цифровизацию. Фактически, мы отказываемся от лоскутной автоматизации и переходим к единым корпоративным системам. CNews: Как у вас выглядит ИТ-блок? Валерий Дьяченко: У каждого крупного предприятия есть своя ИТ-служба. В классическом вари

Сергей Панферов: Путь "лоскутной" автоматизации больше отвечает целям акционеров вленческого учета. Это не противоречит тому, что было сказано выше — в любом случае это будет «лоскутным» решением в первые полтора-два года. CNews.ru: Какое место в ИТ-стратегии вашей орг