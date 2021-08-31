Лоскутная автоматизация "Зоопарк" ИТ-систем Лоскутная цифровизация
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Новые типы атак можно выявлять даже без сигнатур и правил корреляции
шающих локальные задачи. В зависимости от масштаба и возможностей, компании стремятся переходить от лоскутного к системному и даже платформенному подходам к обеспечению ИБ. О плюсах и минусах к
|31.08.2021
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Вице-премьер Дмитрий Чернышенко в интервью CNews: Мы уже экосистема, но пока лоскутная
данными, которые открывает платформа. CNews: Когда будет полностью запущен «Гостех», правомерным ли будет назвать наше государство цифровой экосистемой? Дмитрий Чернышенко: Мы уже экосистема, но пока лоскутная, скомбинированная из различных эволюционно создаваемых систем. Мы перейдем на революционно другую платформу, которая заменит на каком-то этапе все остальные. «Действовать необходимо с
|20.05.2019
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Валерий Дьяченко, ИТ-директор «Мечела»: Мы отказываемся от лоскутной автоматизации
ереход в «цифру», внедрение юридически значимого документооборота. Все эти проекты, на мой взгляд, являются вектором в нашем развитии и в нашем движении в цифровизацию. Фактически, мы отказываемся от лоскутной автоматизации и переходим к единым корпоративным системам. CNews: Как у вас выглядит ИТ-блок? Валерий Дьяченко: У каждого крупного предприятия есть своя ИТ-служба. В классическом вари
|31.03.2004
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Сергей Панферов: Путь "лоскутной" автоматизации больше отвечает целям акционеров
вленческого учета. Это не противоречит тому, что было сказано выше — в любом случае это будет «лоскутным» решением в первые полтора-два года. CNews.ru: Какое место в ИТ-стратегии вашей орг
|29.03.2004
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НОК отказался от лоскутной автоматизации
ы ядра ERP; внедрены модули «Учет в основном производстве» и «Автоматизированное рабочее место директора» (инструмент для анализа данных). Новая информационная система заменила 12 автономных программ лоскутной автоматизации, среди них: управление реализацией в коммерческом отделе; складской учет на складе готовой продукции; интегрированная бухгалтерская система (50% бухгалтерии); автономный
Лоскутная автоматизация и организации, системы, технологии, персоны:
|Шадаев Максут 956 16
|Чернышенко Дмитрий 560 10
|Свинцов Андрей 45 9
|Ноян Ольга 10 8
|Слышкин Василий 129 8
|Шпак Василий 210 7
|Сытник Андрей 21 7
|Разумовский Дмитрий 121 7
|Пугачев Павел 63 7
|Лысенко Эдуард 306 7
|Труненков Сергей 35 7
|Драгунов Алексей 25 6
|Мартынова Елена 86 6
|Савинов Олег 6 6
|Чернышев Александр 10 6
|Петрушин Андрей 110 6
|Ершова Элеонора 67 6
|Албычев Александр 150 6
|Херсонцев Алексей 93 6
|Ципорин Павел 101 6
|Логинов Станислав 30 6
|Хайруллин Айрат 104 6
|Токарева Мария 9 5
|Хасин Евгений 19 5
|Колесов Александр 53 5
|Сушко Андрей 6 5
|Карпачев Александр 24 5
|Кравченко Рано 10 4
|Путин Владимир 3114 4
|Ипатов Вадим 84 4
|Медведев Дмитрий 1653 4
|Фокин Валерий 45 4
|Мишустин Михаил 653 3
|Рудычева Наталья 95 3
|Симаков Олег 113 3
|Кирьянова Александра 115 3
|Курьянов Сергей 162 3
|Белайчук Анатолий 31 3
|Чаркин Евгений 293 3
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