Дамате - Damate - ТМФ, Тюменские молочные фермы

Группа компаний «Дамате» (ГК «Дамате») – российский сельскохозяйственный холдинг, категорийный эксперт на нишевых рынках мяса. В портфеле компании проекты по производству индейки, утки и баранины. «Дамате» также развивает молочное животноводство и собственные генетические проекты. Компания владеет торговыми марками «Индилайт», «Озёрка», BazarCo, «Карачаевская черная», Salima, «Только!», продукция которых реализуется по всей стране и продается за рубеж.

География деятельности «Дамате» охватывает несколько регионов: Пензенскую, Тюменскую, Ростовскую области и Северо-Кавказский федеральный округ. Продукция компании реализуется по всей стране и экспортируется за рубеж.

В Пензенской области расположен крупнейший в России комплекс полного цикла по производству индейки. Здесь же запущен высокотехнологичный завод глубокой переработки индейки.

В Тюменской области развивается один из самых современных молочных комплексов в Сибири, на базе которого реализуются проекты в области генетики и племенного дела. Здесь же запущен племенной репродуктор индейки второго порядка. В планах «Дамате» – построить в регионе селекционно-генетический овцеводческий центр.

В Ростовской области «Дамате» перезапустила комплексы по производству индейки и промышленному производству мяса утки.

В Северо-Кавказском федеральном округе «Дамате» развивает производство баранины. Проект включает в себя откормочные площадки, современный завод по убою и переработке баранины в г.Черкесск (КЧР) и сервисную компанию, которая оказывает консультационную и ресурсную поддержку хозяйствам фермеров-партнеров проекта.

Банк сельскохозяйственных земель компании насчитывает более 100 тысяч га.

Ольга Чебунина, Вице-президент по инновациям, Группа компаний "Дамате" "Цифровое импортозамещение в животноводстве"- Конференция "Импортозамещение ИТ 2024" 19.03.2024, Москва