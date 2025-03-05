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Дамате Damate ТМФ, Тюменские молочные фермы
Группа компаний «Дамате» (ГК «Дамате») – российский сельскохозяйственный холдинг, категорийный эксперт на нишевых рынках мяса. В портфеле компании проекты по производству индейки, утки и баранины. «Дамате» также развивает молочное животноводство и собственные генетические проекты. Компания владеет торговыми марками «Индилайт», «Озёрка», BazarCo, «Карачаевская черная», Salima, «Только!», продукция которых реализуется по всей стране и продается за рубеж.
География деятельности «Дамате» охватывает несколько регионов: Пензенскую, Тюменскую, Ростовскую области и Северо-Кавказский федеральный округ. Продукция компании реализуется по всей стране и экспортируется за рубеж.
В Пензенской области расположен крупнейший в России комплекс полного цикла по производству индейки. Здесь же запущен высокотехнологичный завод глубокой переработки индейки.
В Тюменской области развивается один из самых современных молочных комплексов в Сибири, на базе которого реализуются проекты в области генетики и племенного дела. Здесь же запущен племенной репродуктор индейки второго порядка. В планах «Дамате» – построить в регионе селекционно-генетический овцеводческий центр.
В Ростовской области «Дамате» перезапустила комплексы по производству индейки и промышленному производству мяса утки.
В Северо-Кавказском федеральном округе «Дамате» развивает производство баранины. Проект включает в себя откормочные площадки, современный завод по убою и переработке баранины в г.Черкесск (КЧР) и сервисную компанию, которая оказывает консультационную и ресурсную поддержку хозяйствам фермеров-партнеров проекта.
Банк сельскохозяйственных земель компании насчитывает более 100 тысяч га.
Ольга Чебунина, Вице-президент по инновациям, Группа компаний "Дамате" "Цифровое импортозамещение в животноводстве"- Конференция "Импортозамещение ИТ 2024" 19.03.2024, Москва
Дамате и организации, системы, технологии, персоны:
|Чебунина Ольга 21 18
|Ульянов Николай 112 14
|Павлов Александр 90 14
|Гребеник Геннадий 38 14
|Петров Артем 24 14
|Бурченко Евгений 16 14
|Ежов Василий 42 13
|Прохоров Юрий 64 13
|Демидов Сергей 127 13
|Натрусов Артем 284 13
|Трофимова Людмила 50 13
|Каюмов Шамиль 53 13
|Прохорова Алла 65 13
|Шадаев Максут 1018 13
|Чаркин Евгений 296 13
|Дьяченко Валерий 95 13
|Абакумов Евгений 206 13
|Халматов Максим 64 13
|Урьяс Вадим 98 13
|Клепиков Алексей 117 13
|Сотин Денис 205 13
|Слышкин Василий 129 13
|Егоров Владимир 82 13
|Карпов Иван 78 13
|Семенихин Игорь 56 13
|Нестеров Алексей 144 13
|Степченков Максим 65 13
|Сыкулев Андрей 84 13
|Соловьев Алексей 89 13
|Васильев Владислав 58 13
|Мискевич Евгений 50 13
|Ямщиков Владимир 51 13
|Генкина Екатерина 43 13
|Лебедев Антон 51 13
|Рубин Адар 47 13
|Смык Виталий 46 13
|Емелин Александр 45 13
|Меденцев Константин 98 13
|Портной Михаил 42 13
|Козак Николай 163 13
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