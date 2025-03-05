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Дамате Damate ТМФ, Тюменские молочные фермы

Дамате - Damate - ТМФ, Тюменские молочные фермы

Группа компаний «Дамате» (ГК «Дамате») – российский сельскохозяйственный холдинг, категорийный эксперт на нишевых рынках мяса. В портфеле компании проекты по производству индейки, утки и баранины. «Дамате» также развивает молочное животноводство и собственные генетические проекты. Компания владеет торговыми марками «Индилайт», «Озёрка», BazarCo, «Карачаевская черная», Salima, «Только!», продукция которых реализуется по всей стране и продается за рубеж.

География деятельности «Дамате» охватывает несколько регионов: Пензенскую, Тюменскую, Ростовскую области и Северо-Кавказский федеральный округ. Продукция компании реализуется по всей стране и экспортируется за рубеж.

В Пензенской области расположен крупнейший в России комплекс полного цикла по производству индейки. Здесь же запущен высокотехнологичный завод глубокой переработки индейки.

В Тюменской области развивается один из самых современных молочных комплексов в Сибири, на базе которого реализуются  проекты в области генетики и племенного дела. Здесь же запущен  племенной репродуктор индейки второго порядка. В планах «Дамате» – построить в регионе селекционно-генетический овцеводческий центр.

В Ростовской области «Дамате» перезапустила комплексы по производству индейки и промышленному производству мяса утки.

В Северо-Кавказском федеральном округе «Дамате» развивает производство баранины. Проект включает в себя откормочные площадки, современный завод по убою и переработке баранины в г.Черкесск (КЧР) и сервисную компанию, которая оказывает консультационную и ресурсную поддержку хозяйствам фермеров-партнеров проекта.

Банк сельскохозяйственных земель компании насчитывает более 100 тысяч га.

 

 

Ольга Чебунина, Вице-президент по инновациям, Группа компаний "Дамате" "Цифровое импортозамещение в животноводстве"-  Конференция "Импортозамещение ИТ 2024" 19.03.2024, Москва

 


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12.11.2024 Конференция CNews «Ситуационные центры 2024» состоится 27 ноября 1
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24.09.2024 Конференция CNews «Импортозамещение цифровых решений 2024» состоится 3 октября 2
16.09.2024 Конференция CNews «Импортозамещение цифровых решений 2024» состоится 3 октября 2
03.09.2024 Конференция CNews «Импортозамещение цифровых решений 2024» состоится 3 октября 2
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10.07.2024 Какого эффекта можно добиться благодаря цифровизации промышленности 3
20.06.2024 В России пишут ПО для управления крупным рогатым скотом на замену иностранному софту 1
31.03.2024 У заказчиков наконец-то появился выбор отечественных решений 1
28.02.2024 Развитие ИИ в некоторых отраслях достигло потолка 3
26.01.2024 «Сколково»: импортозамещение в сфере техники и оборудования для АПК — одна из приоритетных задач для развития отрасли 2
30.10.2023 Завершается прием заявок на участие в ИТ-событии года. Успейте зарегистрироваться 1
26.10.2023 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
24.10.2023 Осталась неделя до главного ИТ-события года. Успейте зарегистрироваться 1
18.10.2023 Осталось две недели до главного ИТ-события года. Успейте зарегистрироваться 1
10.10.2023 Звезды импортозамещения в ИТ выступят на CNews FORUM 2023 1
05.10.2023 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
28.09.2023 «Акулы» банковского ИТ выступят на CNews FORUM 2023 1
20.09.2023 Знающие люди расскажут на CNews FORUM 2023, как выстроить информационную безопасность в наше непростое время 1
14.09.2023 Лидеры цифровизации розничной торговли выступят на CNews FORUM 2023 1
05.09.2023 Глава Минцифры России Максут Шадаев ответит на вопросы участников ИТ-отрасли на CNews FORUM 2023 1
31.08.2023 Отличники цифровой трансформации выступят на CNews FORUM 2023 1
23.08.2023 Первые лица РЖД, Россельхозбанка, «Уралсиба», ИТ-директоры «Полюса», Мосбиржи и других мегакомпаний выступят на CNews FORUM 2023 1
08.08.2023 CNews FORUM 2023: Определились первые докладчики, список ежедневно пополняется 1
15.06.2023 «Дамате» начала внедрение проекта по управлению стадом КРС на молочном комплексе в Тюменской области 2
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30.01.2023 Больше 1,6 млрд рублей «Сколково» выделил на ИТ-проекты особой значимости 4
01.11.2022 Россельхозбанк купил R-Style Softlab 1
21.09.2022 Конференция CNews «E-commerce: новые подходы к ведению бизнеса» состоится 11 октября 1
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17.06.2015 Softline развернула частное «облако» для «Дамате» 3

Публикаций - 35, упоминаний - 56

Дамате и организации, системы, технологии, персоны:

8288 17
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12836 15
Русагро Тех - Русагро Технологии 49 15
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 449 14
РСХБ Интех - RSHB Intech 50 14
Сибур Холдинг - Сибур Диджитал - Сибур ИТ - Sibur Digital 86 14
Schneider Electric Secure Power 65 13
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2165 13
Schneider Electric 575 13
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 322 13
Cinimex - Синимекс - Синимекс-Информатика 210 13
Первый ОФД - Первый Оператор фискальных данных 115 13
Rimini Street 58 13
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 432 13
Такском - Taxcom 241 13
Ланит Интеграция 190 13
Центр2М - Center2М 67 13
АйТи Бастион - IT Bastion 103 13
Ситилабс 44 13
Норникель ОЦО - Общий центр обслуживания - НН-Инфоком - Норникель Спутник - Нортех - Норникель Технические сервисы 62 13
Hoff Tech - Хофф Тех 41 7
Слайдер Презентации 10 6
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 223 5
Diasoft - Диасофт 887 4
Microsoft Corporation 24692 3
РСХБ - R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 655 3
R-Style - Эр-Стайл ГК 722 3
Плинор РЦ - Региональный центр информационного обеспечения племенного животноводства Ленинградской области 4 3
Asseco 23 3
SAP SE 5293 3
Auchan Holding - Ашан Тех - Auchan Tech 9 3
РТС-тендер - B2B-Center - Центр развития экономики - Единая система электронной торговли 228 3
Терн ГК - Tern Group 77 3
Ростелеком 9777 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3227 2
X5 Group - X5 Tech - X5 Технологии - X5 Digital - ИКС 5 Технологии 74 2
МКМ - Москабельмет ГК - Завод Москабель - МосИТЛаб 34 2
Ростех - Автоматика Концерн 1649 2
Oracle Corporation 6719 2
ССТ - Специальные системы и технологии 8 2
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 458 18
РЖД - Российские железные дороги 1916 16
ОМК - Объединенная металлургическая компания 202 15
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 496 15
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 802 14
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1038 14
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 197 14
ФосАгро - Апатит - Балаковские минудобрения, БМУ - Череповецкий Азот 65 14
Фора Банк 58 14
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 457 14
OKS Group 51 13
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 661 13
ГПБ - Газпромбанк 1090 13
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1646 13
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 927 13
Ингосстрах СПАО 422 13
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 680 13
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 157 13
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 468 13
Агрокомплекс имени Н.И. Ткачева 60 13
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 198 13
БКС ФГ - Финансовая группа - БКС банк 155 13
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 236 13
Автотор - Калининградский автомобилестроительный завод 28 13
Фармимэкс АО - Фармацевтический импорт, экспорт 34 13
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 441 13
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк - МТС Финтех 486 12
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 341 12
36,6 - аптечная сеть 90 12
ВТБ СД - ВТБ Специализированный депозитарий 37 12
Агропромкомплектация ГК - АПК-Центр 71 12
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 518 8
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 508 8
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 331 7
Синара ГК - Sinara Group 102 7
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7400 6
Абсолют Банк 234 6
Альфа-Капитал УК 103 6
Сургутнефтегаз - СНГ 269 6
Комус 94 6
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 332 16
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1970 15
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11772 14
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2730 13
Минцифры РФ - Департамент инфраструктурных проектов 64 13
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации - Департамент развития отрасли информационных технологий 178 13
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 325 5
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1914 5
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1666 5
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3357 5
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2532 5
Госдума РФ - Комитет Госдумы по по кредитным организациям и финансовым рынкам 123 5
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3068 4
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 291 3
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 342 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4805 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2900 2
ФРИИ Акселератор 50 1
Росрыболовство - Федеральное агентство по рыболовству - Госкомрыболовство - Государственный комитет Российской Федерации по рыболовству 74 1
Правительство РФ - ФРТ - Фонд развития территорий - Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства - Фонд развития территорий муниципальных образований 8 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 318 1
Росгеология - объединение государственных геологоразведочных предприятий РФ 20 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 984 1
Федеральное казначейство России 1787 1
НАДТ - Национальная Ассоциация Дистанционной Торговли 18 1
АИВ - Ассоциация интернета вещей - Российская ассоциация интернета вещей - Ассоциация участников рынка интернета вещей 38 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 296 1
АФТ - Ассоциация Финтех 171 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 152 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66990 27
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51199 27
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19748 25
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21357 20
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6668 19
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27953 19
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Плинор РЦ - Молоко 2.0 6 5
Microsoft Office 3760 3
МТС Cloud - CloudMTS - Облако МТС 320 2
Microsoft Windows 15751 2
Linux OS 10047 2
Google Android 14089 2
НКТ - Р7-Офис 385 2
SAP EWM (WMS) - SAP Extended Warehouse Management - Управление складской логистикой 61 2
Передовые технологии - RuDesktop 27 2
Think Cell 6 2
ФГИС Меркурий - Федеральная государственная информационная система электронной сертификации грузов, за которыми установлен государственный ветеринарный контроль на территории РФ 216 2
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 624 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1083 1
Microsoft Windows Server 2012 197 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1339 1
СДЭК Шоппинг - CDEK Shopping 29 1
Microsoft SQL Server - MS SQL 1664 1
Промтех ГК - Цифровая мануфактура - Макс САПР 236 1
Microsoft Exchange 1745 1
Яндекс.Едадил 21 1
Сбер - СберЗвук - Zvooq.ru (Звук) - Muzlab - Музлаб 88 1
Сбер - СберПрайм 45 1
HPE ProLiant 399 1
ЦФ РФ - СПФС - Система передачи финансовых сообщений Банка России 26 1
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 329 1
Нанософт - nanoCAD 95 1
Сател - РТУ ПАК VoIP Платформа - Российский телефонный узел - Платформа унифицированных коммуникаций - Программно-аппаратный комплекс российского телефонного узла - РТУ-Коннект - РТУ-Атмосфера 129 1
Aspen aspenONE 27 1
Siemens Teamcenter 67 1
Siemens Digital Industries Software - Siemens NX Software 18 1
Top Systems T-Flex PLM 19 1
Ростех - Росэлектроника - Исток НПП им. Шокина - IIoT.Istok - IIoT.Istok SCADA 14 1
OSIsoft PI System 14 1
Мобильный обходчик 18 1
Росатом РИР - Цифровой водоканал 24 1
Цифра ГК - ЦИП - Zyfra IIoT Platform - Zyfra Industrial IoT Platform - Zyfra Industrial Internet of Things Platform - ZIIoT 41 1
Unicorn - Ujin - MySmartFlat и Sapfir - Цифровая инфраструктура экосистемы жилого комплекса 47 1
Чебунина Ольга 21 18
Ульянов Николай 112 14
Павлов Александр 90 14
Гребеник Геннадий 38 14
Петров Артем 24 14
Бурченко Евгений 16 14
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Прохоров Юрий 64 13
Демидов Сергей 127 13
Натрусов Артем 284 13
Трофимова Людмила 50 13
Каюмов Шамиль 53 13
Прохорова Алла 65 13
Шадаев Максут 1018 13
Чаркин Евгений 296 13
Дьяченко Валерий 95 13
Абакумов Евгений 206 13
Халматов Максим 64 13
Урьяс Вадим 98 13
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Сотин Денис 205 13
Слышкин Василий 129 13
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Степченков Максим 65 13
Сыкулев Андрей 84 13
Соловьев Алексей 89 13
Васильев Владислав 58 13
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Ямщиков Владимир 51 13
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Рубин Адар 47 13
Смык Виталий 46 13
Емелин Александр 45 13
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Россия - РФ - Российская федерация 145810 34
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43485 15
Европа Восточная 3080 14
Россия - УФО - Тюменская область 1168 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17520 4
Россия - ПФО - Пензенская область 596 3
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1581 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52280 2
Польша - Республика 1964 2
Россия - СКФО - Северо-Кавказский федеральный округ 681 2
Россия - ЮФО - Ростовская область 1540 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2966 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17169 2
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1480 1
Россия - ЦФО - Брянская область - Брянск 276 1
Беларусь - Белоруссия 5730 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14231 1
Россия - УФО - Екатеринбург 3982 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2765 1
Украина 7637 1
Россия - СФО - Новосибирск 4339 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13353 1
Россия - ПФО - Самарская область - Тольятти 417 1
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1243 1
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 1386 1
Россия - СЗФО - Вологодская область - Череповец 252 1
Россия - СЗФО - Вологодская область - Вологда 326 1
Земля - планета Солнечной системы 10411 1
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 564 1
Россия - СФО - Красноярский край - Железногорск - Красноярск-26 121 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2513 1
Россия - СФО - Омская область - Омск 1127 1
Россия - ЦФО - Московская область - Одинцовский район - Одинцово 193 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1798 1
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 759 1
Африка - Африканский регион 3491 1
Россия - ЦФО - Костромская область - Кострома 255 1
Россия - ЦФО - Московская область - Раменский район - Раменское 91 1
Россия - СКФО - Карачаево-Черкесская Республика (КЧР) - Карачаево-Черкесия 295 1
Россия - СКФО - Ставропольский край 876 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5804 23
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51531 22
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48418 20
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24311 17
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3980 16
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1661 16
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2945 15
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5691 15
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 381 13
Поколение Z - Generation Z- зумеры - Homelanders, Homeland Generation, Zoomers или New Silent Generation - поколение людей, родившихся со второй половины 1990х по первую половину 2010х 154 13
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4877 8
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14550 8
Пищевая промышленность - Молочная промышленность - Молочные продукты - Молочная продукция - 1 июня - День молока 401 7
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8621 6
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16438 6
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18728 5
Сельское хозяйство - Животноводство - Скотоводство - Animal husbandry - Мясная промышленность 514 5
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2410 4
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6191 4
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7062 4
Здравоохранение - Генетика - Genetics - Геном человека - The human genome - генетическая информация - наследственный ген - Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий - Национальная база генетической информации 1627 4
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3229 4
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2410 4
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2862 4
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1340 4
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13704 3
Кредитование - Сrediting - Заём 6758 3
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 132 3
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4030 3
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1224 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29398 3
Энергетика - Energy - Energetically 5137 3
Зоология - наука о животных 2651 3
Lising - Лизинг - Долгосрочная финансовая аренда оборудования или недвижимости 702 3
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5477 2
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7549 2
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1381 2
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2435 2
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Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry 807 2
АиФ - Аргументы и факты 47 2
TAdviser - Центр выбора технологий 395 1
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INFOLine-Аналитика 58 1
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 187 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 445 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 313 1
Роскосмос - ЦНИИмаш ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт машиностроения 67 1
ПГУ - Пензенский государственный университет - ППИ - Педагогический институт имени В. Г. Белинского Пензенского государственного университета 54 1
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н. Е. Жуковского 123 1
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КГНЦ ФГУП - Крыловский ГНЦ - Крыловский государственный научный центр - Федеральное государственное унитарное предприятие 17 1
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РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 171 1
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