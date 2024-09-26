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АйТи Бастион IT Bastion

АйТи Бастион - IT Bastion


26.09.2024 Компания «АйТи Бастион» объявила о старте программы конкурентного перехода

Компания «АйТи Бастион» объявила о старте программы конкурентного перехода. Программа конкурентного перехода позволит компаниям, использующим системы контроля привилегированного доступа (PAM), перейти на
20.09.2024 ГК InfoWatch и «АйТи Бастион» заключили соглашение о сотрудничестве

Российские разработчики в области информационной безопасности InfoWatch и «АйТи Бастион» подписали соглашение о стратегическом партнерстве, которое станет основой для совместного развития технологий и внедрения передовых решений ИБ для корпоративного сектора. Об этом

19.09.2024 ГК InfoWatch и «АйТи Бастион» заключили соглашение о сотрудничестве

Российские разработчики в области информационной безопасности InfoWatch и «АйТи Бастион» подписали соглашение о стратегическом партнерстве, которое станет основой для совместного развития технологий и внедрения передовых решений ИБ для корпоративного сектора. Об этом

24.04.2024 На базе протокола ICAP: «АйТи Бастион» и InfoWatch объединили решения

Компании «АйТи Бастион» и InfoWatch завершили интеграцию продуктов «Синоникс» и InfoWatch Traffic Monitor. Совместное решение позволяет более гибко реагировать на запросы бизнеса в обеспечении информацио
18.04.2024 «АйТи Бастион» и «Лаборатория Касперского» успешно интегрировали решения по протоколу ICAP

Компании «АйТи Бастион» и «Лаборатория Касперского» завершили испытания по интеграции продуктов «Синоникс» и Kaspersky Scan Engine по протоколу ICAP, что позволяет обеспечить безопасную передачу данных в
19.03.2024 «АйТи Бастион» подвела итоги 2023 года

Разработчик систем защиты привилегированного доступа и безопасной передачи данных «АйТи Бастион» опубликовал финансовые итоги за прошедший год. Компания нарастила базу заказчик
22.02.2024 Дмитрий Михеев, «АйТи Бастион» — Как обеспечить безопасность обмена данными

вия ИТ-систем друг с другом грозит потенциальным «пробелом» в безопасности. Полностью отказаться от него не получится, но можно сделать это взаимодействие более-менее опосредованным. Дмитрий Михеев, «АйТи Бастион» После реализации нескольких подобных проектов мы стали задумываться о том, как с технической точки зрения максимально конструктивно решать такие проблемы. Поэтому обновить «Синони
19.02.2024 «АйТи Бастион» и «Газинформсервис» интегрировали решения по кибербезопасности для крупного бизнеса

Российские разработчики «АйТи Бастион» и «Газинформсервис» в рамках партнерства в области мониторинга информационной безопасности провели успешную интеграцию продуктов: системы контроля доступа привилегированных пользо
08.02.2024 Крупный бизнес сможет управлять удаленным доступом сотрудников и подрядчиков в филиалах

Компании «АйТи Бастион» и «С-Терра СиЭсПи» в рамках технологического партнерства создали решение для обеспечения безопасного управления удаленными узлами геораспределенной инфраструктуры бизнеса. Это поз
01.02.2024 Компания «АйТи Бастион» обновила продукт «Синоникс»

Российский разработчик «АйТи Бастион» объявляет о новом релизе решения «Синоникс» — программно-аппаратного шлюза безопасного объединения сетей. Продукт обновился с точки зрения технической реализации, аппаратной платф
25.01.2024 Аэропорт «Пулково» внедрил «СКДПУ НТ Шлюз доступа»

Компания «АйТи Бастион» и международный аэропорт Санкт-Петербурга «Пулково» сообщают об успешном внедрении отечественного продукта «СКДПУ НТ Шлюз доступа» в корпоративную ИТ-систему. Решение развернули д
21.12.2023 «Айти бастион» обучил свыше ста ИТ и ИБ-специалистов. И поиграл с ними в «кибердетектив»

Разработчик «Айти бастион» завершил трехмесячный цикл вебинаров «РАМ в коробке», организованный совместно с компанией Merlion для сотрудников ИТ и ИБ-служб. На онлайн-встречах специалисты разобрали функцион
10.10.2023 ИТ-компания «Айти бастион» и московский Политех заключили соглашение о долгосрочном сотрудничестве

Со стороны «Айти бастион» документ подписал генеральный директор Сергей Бочкарев, со стороны вуза — проре
02.10.2023 OCS и «Айти бастион» объединяют усилия для продвижения СКДПУ НТ «Компакт»

Дистрибьютор проектных решений и ритейл-продуктов в области ИТ OCS и компания-разработчик «Айти бастион» объявляют о совместном продвижении решения СКДПУ НТ «Компакт» на региональных рынках России и в странах СНГ. Совместная работа компаний позволит предлагать решение по защите инфра
07.09.2023 «Айти бастион» и R-Vision развивают технологическое партнерство

«Айти бастион» и R-Vision заключили соглашение о сотрудничестве, в рамках которого успешно провели работы по интеграции системы контроля действий привилегированных пользователей (PAM — Privilege
05.09.2023 Решения «СКДПУ НТ» и «Паладин-Х14» прошли технологическую совместимость

Компании «Айти бастион» и «Норси-транс» объявили о завершении испытаний на совместимость своих ключевых продуктов — комплексной системы контроля действий привилегированных пользователей «СКДПУ НТ» и серв
30.08.2023 «Айти бастион» и MFAsoft подтвердили совместимость своих продуктов

Разработчики протестировали техническую совместимость собственных решений: комплексная система контроля действий привилегированных пользователей «СКДПУ НТ» от компании «Айти бастион» и программный комплекс Secure Authentication Server (SAS) от компании «СИС разработка» (MFAsoft) функционируют корректно и без ошибок. Об этом CNews сообщили представители «Айт
09.08.2023 СКДПУ НТ и ЦУП 2.0 прошли интеграцию

«Айти бастион» наращивает функциональность своих продуктов и повышает производительность системы контроля действий поставщиков ИТ-услуг. Вместе с AT Consulting компания завершила автоматизацию п
01.06.2023 «Айти бастион» и НТЦ ИТ РОСА подтвердили технологическую совместимость своих решений

Отечественный разработчик системы контроля действий поставщиков ИТ-услуг «Айти бастион» и НТЦ ИТ РОСА провели работу по совместимости своих решений. Первым этапом компании-разработчики протестировали совместную работу системы контроля действия поставщиков ИТ-услуг (С
25.05.2023 Merlion и российская компания-разработчик «Айти бастион» объявили о сотрудничестве

Merlion и российская компания-разработчик «Айти бастион» подписали дистрибьюторское соглашение, в рамках которого будут совместно продвигать PAM-решение вендора. Об этом CNews сообщили представители Merlion. «СКДПУ НТ Компакт» - решение
17.05.2023 Устройства »Рутокен ЭЦП» 3.0 совместимы с системой контроля действий привилегированных пользователей «Айти бастион»

российский производитель и разработчик программно-аппаратных средств защиты информации, и компания «Айти бастион», российский разработчик системы контроля действий поставщиков ИТ-услуг СКДПУ НТ
27.04.2023 «Айти бастион» выпустила новую версию комплекса СКДПУ НТ

Компания «Айти бастион» обновила комплека СКДПУ НТ. В версии 2.2.8 добавлено несколько функциональных возможностей. Теперь пользователям доступен новый модуль «СКДПУ НТ портал доступа» – сервис, который

28.03.2023 СКДПУ НТ совместима с российской платформой виртуализации HOSTVM 

HOSTVM и «Айти бастион» подтверждают совместимость и корректность работы системы контроля действий прив
23.03.2023 «СКДПУ НТ» компании «Айти бастион» теперь может реагировать на инциденты безопасности

В продукте «СКДПУ НТ мониторинг и аналитика», который входит в комплекс «СКДПУ НТ», появилась функция реагирования на инциденты. Об этом CNews сообщил представитель компании «Айти бастион». С расширением линейки продуктов компания «Айти бастион» реализовала возможности по аналитике событий внутри сессий удаленного доступа и определению инцидентов информационн
03.03.2023 «Айти бастион» подвел итоги 2022 года

Эти обстоятельства в целом обусловили повышение спроса на отечественные ИБ-продукты со стороны заказчиков практически из всех отраслей экономики и определили рост востребованности продуктов компании «Айти бастион» в частности. Об этом CNews сообщили представители «Айти бастион». Проекты и выручка В 2022 г. выручка компании выросла на 77%, оборот превысил 1,3 млрд руб. Таким образом,

16.02.2023 Axoft объявила о сотрудничестве с компанией «Айти бастион»

Axoft объявила о сотрудничестве с российским вендором в области информационной безопасности «Айти бастион». Компании сосредоточатся на продвижении решений класса PAM для малого и среднег
01.02.2023 Решение «СКДПУ НТ» компании «Айти бастион» сертифицировано в Белоруссии

«Айти бастион» объявила о том, что ее решение «СКДПУ НТ» прошло сертификационные испытания на соответствие требованиям Технического регламента Республики Беларусь «Информационные технологии. Сре
21.12.2022 «Айти бастион» и «Аладдин» протестировали техническую совместимость своих продуктов

У НТ легко интегрируется с другими решениями, что расширяет функциональность продукта и дает возможность объединить несколько необходимых заказчикам сервисов», – сказал технический директор компании «Айти бастион» Дмитрий Михеев. «Процесс импортозамещения ставит перед российскими заказчиками вызов, связанный с полной или частичной пересборкой ИТ-ландшафта. Для этих задач будут привлекаться

20.10.2022 «Банки.ру» выбрал продукт компании «Айти бастион» для защиты своей облачной инфраструктуры

Финансовый маркетплейс «Банки.ру» для защиты своей облачной инфраструктуры выбрал продукт компании «Айти бастион», а именно комплекс СКДПУ НТ, включающий в себя «СКДПУ НТ шлюз» доступа и «СКДПУ НТ мониторинг и аналитика». Инфраструктура финансового маркетплейса «Банки.ру» должна находиться по
14.10.2022 СКДПУ НТ развернут в лаборатории компании iGrids

Компания «Айти бастион» развернула свое решение СКДПУ НТ на стендах испытательной лаборатории компании iGrids в Чебоксарах. «iGrids Интеллектуальные сети» занимаются разработкой и интеграцией систем на п
12.10.2022 «Айти бастион» получил сертификат ФСТЭК России

«Айти бастион» получил сертификат ФСТЭК России на соответствие требованиям безопасности информации на «Систему контроля действий поставщиков» (СКДПУ) версии 7.0, сообщили CNews в компании. Как у
28.09.2022 «Айти бастион» и «С-Терра сиэспи» представили совместное решение для защиты удалённого доступа

«Айти бастион» и «С-Терра сиэспи» заключили соглашение о технологическом партнерстве с целью интеграции своих решений. Первым шагом сотрудничества стала разработка решения для безопасного контро
08.09.2022 «Айти бастион» выпустила обновленную версию СКДПУ НТ «Мониторинг и аналитика»

«Айти бастион» выпустила обновленную версию продукта «СКДПУ НТ Мониторинг и аналитика 2.2». Новый релиз включает в себя несколько принципиально важных обновлений. Главное новшество – реализована
27.06.2022 UserGate и «Айти бастион» реализовали интеграцию своих продуктов

нфраструктуре организации не может рассматриваться только в разрезе одного решения. Выстраивание надежного контура ИБ – комплексная задача. В рамках технологической интеграции своих решений компании «Айти бастион» и UserGate разработали и протестировали сценарий безопасного и контролируемого доступа в ИТ-инфраструктуру и своевременного реагирования на потенциальные инциденты безопасности, к
04.04.2022 Российские банки активнее других игроков рынка ведут работы по импортозамещению иностранного ПО в сфере кибербезопасности.

Таковы выводы компании «АйТи Бастион», которая проанализировала запросы на свой продукт СКДПУ НТ (система контроля действий привилегированных пользователей) в период с 24 февраля по 24 марта 2022 г. За этот период зап
04.03.2022 «Айти бастион» предоставит лицензии СКДПУ НТ для ключевых предприятий российской промышленности

Компания «Айти бастион» объявила о готовности предоставлять лицензии на свой продукт СКДПУ НТ российским промышленным предприятиям и другим объектам, обладающим критической информационной инфраструктурой
07.02.2022 «АйТи бастион» и «СайберЛимфа» договорились об интеграции решений в интересах объектов КИИ

Компании «СайберЛимфа» и «АйТи бастион» договорились о технологическом партнерстве в области защиты инфраструктуры критически важных объектов. Компании планируют интеграцию своих решений: программного комплекса CyberLym
02.02.2022 «Доктор веб» и «АйТи бастион» начали работу по технологической совместимости своих продуктов

Компании «Доктор веб» и «АйТи бастион» приступили к разработке технологической совместимости своих продуктов — антивир
03.11.2021 Подтверждена совместимость zVirt и СКДПУ НТ

Российские разработчики программного обеспечения «Инфолэнд» и «Айти бастион» провели успешное тестирование на совместимость и корректность работы системы контроля действий поставщиков ИТ-услуг «Новые технологии» (СКДПУ НТ) и системы безопасного управления

19.10.2021 «Айти бастион» получила сертификат ФСТЭК на СКДПУ версии 5.0

«Айти бастион» получила сертификат ФСТЭК России на соответствие требованиям безопасности информации на свой продукт СКДПУ версии 5.0. Как указано в экспертном заключении органа по сертификации Г

Публикаций - 100, упоминаний - 117

АйТи Бастион и организации, системы, технологии, персоны:

АйТи 1365 70
8213 18
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 317 15
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12551 15
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2160 15
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4875 14
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 445 14
Ланит Интеграция 190 14
InfoWatch - Инфовотч 1014 13
Schneider Electric Secure Power 65 13
Schneider Electric 575 13
Cinimex - Синимекс - Синимекс-Информатика 208 13
Первый ОФД - Первый Оператор фискальных данных 115 13
Rimini Street 58 13
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 431 13
Сибур Холдинг - Сибур Диджитал - Сибур ИТ - Sibur Digital 86 13
Такском - Taxcom 240 13
Центр2М - Center2М 66 13
Ситилабс 44 13
Норникель ОЦО - Общий центр обслуживания - НН-Инфоком - Норникель Спутник - Нортех - Норникель Технические сервисы 62 13
Русагро Тех - Русагро Технологии 48 13
РСХБ Интех - RSHB Intech 49 12
Газинформсервис - ГИС 272 11
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1178 10
Hoff Tech - Хофф Тех 39 7
UserGate - Юзергейт - Entensys - eSafeLine 310 6
Kaspersky OT CyberSecurity - Kaspersky Industrial CyberSecurity - KICS CERT - Kaspersky Industrial Control Systems Cyber Emergency Response Team - Центр исследования безопасности промышленных систем «Лаборатории Касперского» 133 5
S-Terra CSP - С-Терра СиЭсПи 95 5
R-Vision - Р-Вижн 153 5
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 220 5
Microsoft Corporation 24624 4
UDV group - CyberLympha - СайберЛимфа 13 4
Код Безопасности 616 4
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1131 3
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken - Aktiv.Consulting 840 3
Dr.Web - Доктор Веб 1254 3
Softline - Софтлайн 2810 3
Cisco Systems 5114 3
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 419 3
КриптоПРО - Крипто-ПРО 400 3
ГПБ - Газпромбанк 1084 15
РЖД - Российские железные дороги 1903 15
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1629 14
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1025 14
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 461 14
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 452 14
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 489 14
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 233 14
OKS Group 51 13
Дамате - Damate - ТМФ, Тюменские молочные фермы 34 13
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 926 13
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 658 13
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 800 13
ОМК - Объединенная металлургическая компания 201 13
Ингосстрах СПАО 421 13
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ 652 13
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 157 13
Агрокомплекс имени Н.И. Ткачева 58 13
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 198 13
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 197 13
БКС ФГ - Финансовая группа - БКС банк 152 13
ФосАгро - Апатит - Балаковские минудобрения, БМУ - Череповецкий Азот 64 13
Фора Банк 55 13
Автотор - Калининградский автомобилестроительный завод 28 13
Фармимэкс АО - Фармацевтический импорт, экспорт 34 13
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 455 13
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 437 13
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк - МТС Финтех 480 12
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 338 12
36,6 - аптечная сеть 90 12
ВТБ СД - ВТБ Специализированный депозитарий 37 12
Агропромкомплектация ГК - АПК-Центр 70 12
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 514 9
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 507 7
Абсолют Банк 230 7
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 6
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 329 6
Комус 94 6
Синара ГК - Sinara Group 100 6
Kept - Knowledge Performance Excellence and Technology - Кэпт - ранее КПМГ - KPMG Russia 114 6
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11624 23
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4077 22
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 14
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2715 13
Минцифры РФ - Департамент инфраструктурных проектов 60 13
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 330 13
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации - Департамент развития отрасли информационных технологий 178 13
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1902 7
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3331 7
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 324 5
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2499 5
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1665 5
Госдума РФ - Комитет Госдумы по по кредитным организациям и финансовым рынкам 123 5
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 305 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 3
ФСТЭК РФ - ГНИИИ ПТЗИ - ГНИИПТИ - Государственный научно-исследовательский испытательный институт проблем технической защиты информации Федеральной службы по техническому и экспортному контролю - НИИ ТЗИ - ГНИИТЗИ 15 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2736 2
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 184 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 342 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2182 1
Главгосэкспертиза России ФАУ - Главное управление государственной экспертизы 93 1
ЦМС Попова - Федеральное государственное бюджетное учреждение Центральный музей связи имени А.С. Попова 9 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 730 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 255 1
ФФОМС РФ - ТФОМС - Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 111 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2802 1
ФРИИ Акселератор 50 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 340 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1854 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 1
Федеральное казначейство России 1772 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1159 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 219 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27359 80
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65952 78
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19279 52
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12517 32
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50398 30
Кибербезопасность - PAM - Privileged Access Manager - Контроль и управление привилегированным доступом пользователей - DAG - Data Access Governance - DACL - Discretionary Access Control List - список избирательного управления доступом, контролируемый влад 311 27
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 22
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21134 21
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6643 19
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29676 19
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30684 19
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25335 18
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10961 17
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2773 16
СКУД - Системы контроля и управления доступом - Access control and management systems 1242 16
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6665 15
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2709 15
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5249 15
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2016 15
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1224 14
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6218 14
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12009 14
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4401 14
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5778 14
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Linux OS 9936 4
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Kaspersky Security Center - KCS 66 1
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Informatica DDM - Informatica Dynamic Data Masking 2 1
Актив - Рутокен Лайт - Rutoken Lite 40 1
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UserGate SUMMA 25 1
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Базальт СПО - BaseALT - Альт Рабочая станция 193 1
Kaspersky Anti Targeted Attack Platform - KATA 117 1
Eternalblue - Эксплойт, эксплуатирующий компьютерную уязвимость Windows 298 1
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Новожилов Александр 21 20
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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