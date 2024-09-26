АйТи Бастион - IT Bastion

Компания «АйТи Бастион» объявила о старте программы конкурентного перехода Компания «АйТи Бастион» объявила о старте программы конкурентного перехода. Программа конкурентного перехода позволит компаниям, использующим системы контроля привилегированного доступа (PAM), перейти на

ГК InfoWatch и «АйТи Бастион» заключили соглашение о сотрудничестве Российские разработчики в области информационной безопасности InfoWatch и «АйТи Бастион» подписали соглашение о стратегическом партнерстве, которое станет основой для совместного развития технологий и внедрения передовых решений ИБ для корпоративного сектора. Об этом

ГК InfoWatch и «АйТи Бастион» заключили соглашение о сотрудничестве Российские разработчики в области информационной безопасности InfoWatch и «АйТи Бастион» подписали соглашение о стратегическом партнерстве, которое станет основой для совместного развития технологий и внедрения передовых решений ИБ для корпоративного сектора. Об этом

На базе протокола ICAP: «АйТи Бастион» и InfoWatch объединили решения Компании «АйТи Бастион» и InfoWatch завершили интеграцию продуктов «Синоникс» и InfoWatch Traffic Monitor. Совместное решение позволяет более гибко реагировать на запросы бизнеса в обеспечении информацио

«АйТи Бастион» и «Лаборатория Касперского» успешно интегрировали решения по протоколу ICAP Компании «АйТи Бастион» и «Лаборатория Касперского» завершили испытания по интеграции продуктов «Синоникс» и Kaspersky Scan Engine по протоколу ICAP, что позволяет обеспечить безопасную передачу данных в

«АйТи Бастион» подвела итоги 2023 года Разработчик систем защиты привилегированного доступа и безопасной передачи данных «АйТи Бастион» опубликовал финансовые итоги за прошедший год. Компания нарастила базу заказчик

Дмитрий Михеев, «АйТи Бастион» — Как обеспечить безопасность обмена данными вия ИТ-систем друг с другом грозит потенциальным «пробелом» в безопасности. Полностью отказаться от него не получится, но можно сделать это взаимодействие более-менее опосредованным. Дмитрий Михеев, «АйТи Бастион» После реализации нескольких подобных проектов мы стали задумываться о том, как с технической точки зрения максимально конструктивно решать такие проблемы. Поэтому обновить «Синони

«АйТи Бастион» и «Газинформсервис» интегрировали решения по кибербезопасности для крупного бизнеса Российские разработчики «АйТи Бастион» и «Газинформсервис» в рамках партнерства в области мониторинга информационной безопасности провели успешную интеграцию продуктов: системы контроля доступа привилегированных пользо

Крупный бизнес сможет управлять удаленным доступом сотрудников и подрядчиков в филиалах Компании «АйТи Бастион» и «С-Терра СиЭсПи» в рамках технологического партнерства создали решение для обеспечения безопасного управления удаленными узлами геораспределенной инфраструктуры бизнеса. Это поз

Компания «АйТи Бастион» обновила продукт «Синоникс» Российский разработчик «АйТи Бастион» объявляет о новом релизе решения «Синоникс» — программно-аппаратного шлюза безопасного объединения сетей. Продукт обновился с точки зрения технической реализации, аппаратной платф

Аэропорт «Пулково» внедрил «СКДПУ НТ Шлюз доступа» Компания «АйТи Бастион» и международный аэропорт Санкт-Петербурга «Пулково» сообщают об успешном внедрении отечественного продукта «СКДПУ НТ Шлюз доступа» в корпоративную ИТ-систему. Решение развернули д

«Айти бастион» обучил свыше ста ИТ и ИБ-специалистов. И поиграл с ними в «кибердетектив» Разработчик «Айти бастион» завершил трехмесячный цикл вебинаров «РАМ в коробке», организованный совместно с компанией Merlion для сотрудников ИТ и ИБ-служб. На онлайн-встречах специалисты разобрали функцион

ИТ-компания «Айти бастион» и московский Политех заключили соглашение о долгосрочном сотрудничестве Со стороны «Айти бастион» документ подписал генеральный директор Сергей Бочкарев, со стороны вуза — проре

OCS и «Айти бастион» объединяют усилия для продвижения СКДПУ НТ «Компакт» Дистрибьютор проектных решений и ритейл-продуктов в области ИТ OCS и компания-разработчик «Айти бастион» объявляют о совместном продвижении решения СКДПУ НТ «Компакт» на региональных рынках России и в странах СНГ. Совместная работа компаний позволит предлагать решение по защите инфра

«Айти бастион» и R-Vision развивают технологическое партнерство «Айти бастион» и R-Vision заключили соглашение о сотрудничестве, в рамках которого успешно провели работы по интеграции системы контроля действий привилегированных пользователей (PAM — Privilege

Решения «СКДПУ НТ» и «Паладин-Х14» прошли технологическую совместимость Компании «Айти бастион» и «Норси-транс» объявили о завершении испытаний на совместимость своих ключевых продуктов — комплексной системы контроля действий привилегированных пользователей «СКДПУ НТ» и серв

«Айти бастион» и MFAsoft подтвердили совместимость своих продуктов Разработчики протестировали техническую совместимость собственных решений: комплексная система контроля действий привилегированных пользователей «СКДПУ НТ» от компании «Айти бастион» и программный комплекс Secure Authentication Server (SAS) от компании «СИС разработка» (MFAsoft) функционируют корректно и без ошибок. Об этом CNews сообщили представители «Айт

СКДПУ НТ и ЦУП 2.0 прошли интеграцию «Айти бастион» наращивает функциональность своих продуктов и повышает производительность системы контроля действий поставщиков ИТ-услуг. Вместе с AT Consulting компания завершила автоматизацию п

«Айти бастион» и НТЦ ИТ РОСА подтвердили технологическую совместимость своих решений Отечественный разработчик системы контроля действий поставщиков ИТ-услуг «Айти бастион» и НТЦ ИТ РОСА провели работу по совместимости своих решений. Первым этапом компании-разработчики протестировали совместную работу системы контроля действия поставщиков ИТ-услуг (С

Merlion и российская компания-разработчик «Айти бастион» объявили о сотрудничестве Merlion и российская компания-разработчик «Айти бастион» подписали дистрибьюторское соглашение, в рамках которого будут совместно продвигать PAM-решение вендора. Об этом CNews сообщили представители Merlion. «СКДПУ НТ Компакт» - решение

Устройства »Рутокен ЭЦП» 3.0 совместимы с системой контроля действий привилегированных пользователей «Айти бастион» российский производитель и разработчик программно-аппаратных средств защиты информации, и компания «Айти бастион», российский разработчик системы контроля действий поставщиков ИТ-услуг СКДПУ НТ

«Айти бастион» выпустила новую версию комплекса СКДПУ НТ Компания «Айти бастион» обновила комплека СКДПУ НТ. В версии 2.2.8 добавлено несколько функциональных возможностей. Теперь пользователям доступен новый модуль «СКДПУ НТ портал доступа» – сервис, который

СКДПУ НТ совместима с российской платформой виртуализации HOSTVM HOSTVM и «Айти бастион» подтверждают совместимость и корректность работы системы контроля действий прив

«СКДПУ НТ» компании «Айти бастион» теперь может реагировать на инциденты безопасности В продукте «СКДПУ НТ мониторинг и аналитика», который входит в комплекс «СКДПУ НТ», появилась функция реагирования на инциденты. Об этом CNews сообщил представитель компании «Айти бастион». С расширением линейки продуктов компания «Айти бастион» реализовала возможности по аналитике событий внутри сессий удаленного доступа и определению инцидентов информационн

«Айти бастион» подвел итоги 2022 года Эти обстоятельства в целом обусловили повышение спроса на отечественные ИБ-продукты со стороны заказчиков практически из всех отраслей экономики и определили рост востребованности продуктов компании «Айти бастион» в частности. Об этом CNews сообщили представители «Айти бастион». Проекты и выручка В 2022 г. выручка компании выросла на 77%, оборот превысил 1,3 млрд руб. Таким образом,

Axoft объявила о сотрудничестве с компанией «Айти бастион» Axoft объявила о сотрудничестве с российским вендором в области информационной безопасности «Айти бастион». Компании сосредоточатся на продвижении решений класса PAM для малого и среднег

Решение «СКДПУ НТ» компании «Айти бастион» сертифицировано в Белоруссии «Айти бастион» объявила о том, что ее решение «СКДПУ НТ» прошло сертификационные испытания на соответствие требованиям Технического регламента Республики Беларусь «Информационные технологии. Сре

«Айти бастион» и «Аладдин» протестировали техническую совместимость своих продуктов У НТ легко интегрируется с другими решениями, что расширяет функциональность продукта и дает возможность объединить несколько необходимых заказчикам сервисов», – сказал технический директор компании «Айти бастион» Дмитрий Михеев. «Процесс импортозамещения ставит перед российскими заказчиками вызов, связанный с полной или частичной пересборкой ИТ-ландшафта. Для этих задач будут привлекаться

«Банки.ру» выбрал продукт компании «Айти бастион» для защиты своей облачной инфраструктуры Финансовый маркетплейс «Банки.ру» для защиты своей облачной инфраструктуры выбрал продукт компании «Айти бастион», а именно комплекс СКДПУ НТ, включающий в себя «СКДПУ НТ шлюз» доступа и «СКДПУ НТ мониторинг и аналитика». Инфраструктура финансового маркетплейса «Банки.ру» должна находиться по

СКДПУ НТ развернут в лаборатории компании iGrids Компания «Айти бастион» развернула свое решение СКДПУ НТ на стендах испытательной лаборатории компании iGrids в Чебоксарах. «iGrids Интеллектуальные сети» занимаются разработкой и интеграцией систем на п

«Айти бастион» получил сертификат ФСТЭК России «Айти бастион» получил сертификат ФСТЭК России на соответствие требованиям безопасности информации на «Систему контроля действий поставщиков» (СКДПУ) версии 7.0, сообщили CNews в компании. Как у

«Айти бастион» и «С-Терра сиэспи» представили совместное решение для защиты удалённого доступа «Айти бастион» и «С-Терра сиэспи» заключили соглашение о технологическом партнерстве с целью интеграции своих решений. Первым шагом сотрудничества стала разработка решения для безопасного контро

«Айти бастион» выпустила обновленную версию СКДПУ НТ «Мониторинг и аналитика» «Айти бастион» выпустила обновленную версию продукта «СКДПУ НТ Мониторинг и аналитика 2.2». Новый релиз включает в себя несколько принципиально важных обновлений. Главное новшество – реализована

UserGate и «Айти бастион» реализовали интеграцию своих продуктов нфраструктуре организации не может рассматриваться только в разрезе одного решения. Выстраивание надежного контура ИБ – комплексная задача. В рамках технологической интеграции своих решений компании «Айти бастион» и UserGate разработали и протестировали сценарий безопасного и контролируемого доступа в ИТ-инфраструктуру и своевременного реагирования на потенциальные инциденты безопасности, к

Российские банки активнее других игроков рынка ведут работы по импортозамещению иностранного ПО в сфере кибербезопасности. Таковы выводы компании «АйТи Бастион», которая проанализировала запросы на свой продукт СКДПУ НТ (система контроля действий привилегированных пользователей) в период с 24 февраля по 24 марта 2022 г. За этот период зап

«Айти бастион» предоставит лицензии СКДПУ НТ для ключевых предприятий российской промышленности Компания «Айти бастион» объявила о готовности предоставлять лицензии на свой продукт СКДПУ НТ российским промышленным предприятиям и другим объектам, обладающим критической информационной инфраструктурой

«АйТи бастион» и «СайберЛимфа» договорились об интеграции решений в интересах объектов КИИ Компании «СайберЛимфа» и «АйТи бастион» договорились о технологическом партнерстве в области защиты инфраструктуры критически важных объектов. Компании планируют интеграцию своих решений: программного комплекса CyberLym

«Доктор веб» и «АйТи бастион» начали работу по технологической совместимости своих продуктов Компании «Доктор веб» и «АйТи бастион» приступили к разработке технологической совместимости своих продуктов — антивир

Подтверждена совместимость zVirt и СКДПУ НТ Российские разработчики программного обеспечения «Инфолэнд» и «Айти бастион» провели успешное тестирование на совместимость и корректность работы системы контроля действий поставщиков ИТ-услуг «Новые технологии» (СКДПУ НТ) и системы безопасного управления