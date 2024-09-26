АйТи Бастион IT Bastion
|26.09.2024
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Компания «АйТи Бастион» объявила о старте программы конкурентного перехода
Компания «АйТи Бастион» объявила о старте программы конкурентного перехода. Программа конкурентного перехода позволит компаниям, использующим системы контроля привилегированного доступа (PAM), перейти на
|20.09.2024
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ГК InfoWatch и «АйТи Бастион» заключили соглашение о сотрудничестве
Российские разработчики в области информационной безопасности InfoWatch и «АйТи Бастион» подписали соглашение о стратегическом партнерстве, которое станет основой для совместного развития технологий и внедрения передовых решений ИБ для корпоративного сектора. Об этом
|19.09.2024
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ГК InfoWatch и «АйТи Бастион» заключили соглашение о сотрудничестве
Российские разработчики в области информационной безопасности InfoWatch и «АйТи Бастион» подписали соглашение о стратегическом партнерстве, которое станет основой для совместного развития технологий и внедрения передовых решений ИБ для корпоративного сектора. Об этом
|24.04.2024
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На базе протокола ICAP: «АйТи Бастион» и InfoWatch объединили решения
Компании «АйТи Бастион» и InfoWatch завершили интеграцию продуктов «Синоникс» и InfoWatch Traffic Monitor. Совместное решение позволяет более гибко реагировать на запросы бизнеса в обеспечении информацио
|18.04.2024
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«АйТи Бастион» и «Лаборатория Касперского» успешно интегрировали решения по протоколу ICAP
Компании «АйТи Бастион» и «Лаборатория Касперского» завершили испытания по интеграции продуктов «Синоникс» и Kaspersky Scan Engine по протоколу ICAP, что позволяет обеспечить безопасную передачу данных в
|19.03.2024
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«АйТи Бастион» подвела итоги 2023 года
Разработчик систем защиты привилегированного доступа и безопасной передачи данных «АйТи Бастион» опубликовал финансовые итоги за прошедший год. Компания нарастила базу заказчик
|22.02.2024
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Дмитрий Михеев, «АйТи Бастион» — Как обеспечить безопасность обмена данными
вия ИТ-систем друг с другом грозит потенциальным «пробелом» в безопасности. Полностью отказаться от него не получится, но можно сделать это взаимодействие более-менее опосредованным. Дмитрий Михеев, «АйТи Бастион» После реализации нескольких подобных проектов мы стали задумываться о том, как с технической точки зрения максимально конструктивно решать такие проблемы. Поэтому обновить «Синони
|19.02.2024
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«АйТи Бастион» и «Газинформсервис» интегрировали решения по кибербезопасности для крупного бизнеса
Российские разработчики «АйТи Бастион» и «Газинформсервис» в рамках партнерства в области мониторинга информационной безопасности провели успешную интеграцию продуктов: системы контроля доступа привилегированных пользо
|08.02.2024
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Крупный бизнес сможет управлять удаленным доступом сотрудников и подрядчиков в филиалах
Компании «АйТи Бастион» и «С-Терра СиЭсПи» в рамках технологического партнерства создали решение для обеспечения безопасного управления удаленными узлами геораспределенной инфраструктуры бизнеса. Это поз
|01.02.2024
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Компания «АйТи Бастион» обновила продукт «Синоникс»
Российский разработчик «АйТи Бастион» объявляет о новом релизе решения «Синоникс» — программно-аппаратного шлюза безопасного объединения сетей. Продукт обновился с точки зрения технической реализации, аппаратной платф
|25.01.2024
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Аэропорт «Пулково» внедрил «СКДПУ НТ Шлюз доступа»
Компания «АйТи Бастион» и международный аэропорт Санкт-Петербурга «Пулково» сообщают об успешном внедрении отечественного продукта «СКДПУ НТ Шлюз доступа» в корпоративную ИТ-систему. Решение развернули д
|21.12.2023
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«Айти бастион» обучил свыше ста ИТ и ИБ-специалистов. И поиграл с ними в «кибердетектив»
Разработчик «Айти бастион» завершил трехмесячный цикл вебинаров «РАМ в коробке», организованный совместно с компанией Merlion для сотрудников ИТ и ИБ-служб. На онлайн-встречах специалисты разобрали функцион
|10.10.2023
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ИТ-компания «Айти бастион» и московский Политех заключили соглашение о долгосрочном сотрудничестве
Со стороны «Айти бастион» документ подписал генеральный директор Сергей Бочкарев, со стороны вуза — проре
|02.10.2023
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OCS и «Айти бастион» объединяют усилия для продвижения СКДПУ НТ «Компакт»
Дистрибьютор проектных решений и ритейл-продуктов в области ИТ OCS и компания-разработчик «Айти бастион» объявляют о совместном продвижении решения СКДПУ НТ «Компакт» на региональных рынках России и в странах СНГ. Совместная работа компаний позволит предлагать решение по защите инфра
|07.09.2023
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«Айти бастион» и R-Vision развивают технологическое партнерство
«Айти бастион» и R-Vision заключили соглашение о сотрудничестве, в рамках которого успешно провели работы по интеграции системы контроля действий привилегированных пользователей (PAM — Privilege
|05.09.2023
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Решения «СКДПУ НТ» и «Паладин-Х14» прошли технологическую совместимость
Компании «Айти бастион» и «Норси-транс» объявили о завершении испытаний на совместимость своих ключевых продуктов — комплексной системы контроля действий привилегированных пользователей «СКДПУ НТ» и серв
|30.08.2023
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«Айти бастион» и MFAsoft подтвердили совместимость своих продуктов
Разработчики протестировали техническую совместимость собственных решений: комплексная система контроля действий привилегированных пользователей «СКДПУ НТ» от компании «Айти бастион» и программный комплекс Secure Authentication Server (SAS) от компании «СИС разработка» (MFAsoft) функционируют корректно и без ошибок. Об этом CNews сообщили представители «Айт
|09.08.2023
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СКДПУ НТ и ЦУП 2.0 прошли интеграцию
«Айти бастион» наращивает функциональность своих продуктов и повышает производительность системы контроля действий поставщиков ИТ-услуг. Вместе с AT Consulting компания завершила автоматизацию п
|01.06.2023
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«Айти бастион» и НТЦ ИТ РОСА подтвердили технологическую совместимость своих решений
Отечественный разработчик системы контроля действий поставщиков ИТ-услуг «Айти бастион» и НТЦ ИТ РОСА провели работу по совместимости своих решений. Первым этапом компании-разработчики протестировали совместную работу системы контроля действия поставщиков ИТ-услуг (С
|25.05.2023
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Merlion и российская компания-разработчик «Айти бастион» объявили о сотрудничестве
Merlion и российская компания-разработчик «Айти бастион» подписали дистрибьюторское соглашение, в рамках которого будут совместно продвигать PAM-решение вендора. Об этом CNews сообщили представители Merlion. «СКДПУ НТ Компакт» - решение
|17.05.2023
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Устройства »Рутокен ЭЦП» 3.0 совместимы с системой контроля действий привилегированных пользователей «Айти бастион»
российский производитель и разработчик программно-аппаратных средств защиты информации, и компания «Айти бастион», российский разработчик системы контроля действий поставщиков ИТ-услуг СКДПУ НТ
|27.04.2023
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«Айти бастион» выпустила новую версию комплекса СКДПУ НТ
Компания «Айти бастион» обновила комплека СКДПУ НТ. В версии 2.2.8 добавлено несколько функциональных возможностей. Теперь пользователям доступен новый модуль «СКДПУ НТ портал доступа» – сервис, который
|28.03.2023
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СКДПУ НТ совместима с российской платформой виртуализации HOSTVM
HOSTVM и «Айти бастион» подтверждают совместимость и корректность работы системы контроля действий прив
|23.03.2023
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«СКДПУ НТ» компании «Айти бастион» теперь может реагировать на инциденты безопасности
В продукте «СКДПУ НТ мониторинг и аналитика», который входит в комплекс «СКДПУ НТ», появилась функция реагирования на инциденты. Об этом CNews сообщил представитель компании «Айти бастион». С расширением линейки продуктов компания «Айти бастион» реализовала возможности по аналитике событий внутри сессий удаленного доступа и определению инцидентов информационн
|03.03.2023
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«Айти бастион» подвел итоги 2022 года
Эти обстоятельства в целом обусловили повышение спроса на отечественные ИБ-продукты со стороны заказчиков практически из всех отраслей экономики и определили рост востребованности продуктов компании «Айти бастион» в частности. Об этом CNews сообщили представители «Айти бастион». Проекты и выручка В 2022 г. выручка компании выросла на 77%, оборот превысил 1,3 млрд руб. Таким образом,
|16.02.2023
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Axoft объявила о сотрудничестве с компанией «Айти бастион»
Axoft объявила о сотрудничестве с российским вендором в области информационной безопасности «Айти бастион». Компании сосредоточатся на продвижении решений класса PAM для малого и среднег
|01.02.2023
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Решение «СКДПУ НТ» компании «Айти бастион» сертифицировано в Белоруссии
«Айти бастион» объявила о том, что ее решение «СКДПУ НТ» прошло сертификационные испытания на соответствие требованиям Технического регламента Республики Беларусь «Информационные технологии. Сре
|21.12.2022
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«Айти бастион» и «Аладдин» протестировали техническую совместимость своих продуктов
У НТ легко интегрируется с другими решениями, что расширяет функциональность продукта и дает возможность объединить несколько необходимых заказчикам сервисов», – сказал технический директор компании «Айти бастион» Дмитрий Михеев. «Процесс импортозамещения ставит перед российскими заказчиками вызов, связанный с полной или частичной пересборкой ИТ-ландшафта. Для этих задач будут привлекаться
|20.10.2022
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«Банки.ру» выбрал продукт компании «Айти бастион» для защиты своей облачной инфраструктуры
Финансовый маркетплейс «Банки.ру» для защиты своей облачной инфраструктуры выбрал продукт компании «Айти бастион», а именно комплекс СКДПУ НТ, включающий в себя «СКДПУ НТ шлюз» доступа и «СКДПУ НТ мониторинг и аналитика». Инфраструктура финансового маркетплейса «Банки.ру» должна находиться по
|14.10.2022
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СКДПУ НТ развернут в лаборатории компании iGrids
Компания «Айти бастион» развернула свое решение СКДПУ НТ на стендах испытательной лаборатории компании iGrids в Чебоксарах. «iGrids Интеллектуальные сети» занимаются разработкой и интеграцией систем на п
|12.10.2022
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«Айти бастион» получил сертификат ФСТЭК России
«Айти бастион» получил сертификат ФСТЭК России на соответствие требованиям безопасности информации на «Систему контроля действий поставщиков» (СКДПУ) версии 7.0, сообщили CNews в компании. Как у
|28.09.2022
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«Айти бастион» и «С-Терра сиэспи» представили совместное решение для защиты удалённого доступа
«Айти бастион» и «С-Терра сиэспи» заключили соглашение о технологическом партнерстве с целью интеграции своих решений. Первым шагом сотрудничества стала разработка решения для безопасного контро
|08.09.2022
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«Айти бастион» выпустила обновленную версию СКДПУ НТ «Мониторинг и аналитика»
«Айти бастион» выпустила обновленную версию продукта «СКДПУ НТ Мониторинг и аналитика 2.2». Новый релиз включает в себя несколько принципиально важных обновлений. Главное новшество – реализована
|27.06.2022
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UserGate и «Айти бастион» реализовали интеграцию своих продуктов
нфраструктуре организации не может рассматриваться только в разрезе одного решения. Выстраивание надежного контура ИБ – комплексная задача. В рамках технологической интеграции своих решений компании «Айти бастион» и UserGate разработали и протестировали сценарий безопасного и контролируемого доступа в ИТ-инфраструктуру и своевременного реагирования на потенциальные инциденты безопасности, к
|04.04.2022
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Российские банки активнее других игроков рынка ведут работы по импортозамещению иностранного ПО в сфере кибербезопасности.
Таковы выводы компании «АйТи Бастион», которая проанализировала запросы на свой продукт СКДПУ НТ (система контроля действий привилегированных пользователей) в период с 24 февраля по 24 марта 2022 г. За этот период зап
|04.03.2022
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«Айти бастион» предоставит лицензии СКДПУ НТ для ключевых предприятий российской промышленности
Компания «Айти бастион» объявила о готовности предоставлять лицензии на свой продукт СКДПУ НТ российским промышленным предприятиям и другим объектам, обладающим критической информационной инфраструктурой
|07.02.2022
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«АйТи бастион» и «СайберЛимфа» договорились об интеграции решений в интересах объектов КИИ
Компании «СайберЛимфа» и «АйТи бастион» договорились о технологическом партнерстве в области защиты инфраструктуры критически важных объектов. Компании планируют интеграцию своих решений: программного комплекса CyberLym
|02.02.2022
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«Доктор веб» и «АйТи бастион» начали работу по технологической совместимости своих продуктов
Компании «Доктор веб» и «АйТи бастион» приступили к разработке технологической совместимости своих продуктов — антивир
|03.11.2021
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Подтверждена совместимость zVirt и СКДПУ НТ
Российские разработчики программного обеспечения «Инфолэнд» и «Айти бастион» провели успешное тестирование на совместимость и корректность работы системы контроля действий поставщиков ИТ-услуг «Новые технологии» (СКДПУ НТ) и системы безопасного управления
|19.10.2021
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«Айти бастион» получила сертификат ФСТЭК на СКДПУ версии 5.0
«Айти бастион» получила сертификат ФСТЭК России на соответствие требованиям безопасности информации на свой продукт СКДПУ версии 5.0. Как указано в экспертном заключении органа по сертификации Г
АйТи Бастион и организации, системы, технологии, персоны:
|Михеев Дмитрий 40 25
|Родин Константин 26 23
|Новожилов Александр 21 20
|Бочкарев Сергей 48 19
|Плешков Алексей 67 14
|Степченков Максим 65 14
|Демидов Сергей 127 14
|Натрусов Артем 284 14
|Шадаев Максут 1008 14
|Чаркин Евгений 296 14
|Абакумов Евгений 205 14
|Нестеров Алексей 143 14
|Ульянов Николай 112 14
|Аксенов Олег 44 14
|Прохоров Юрий 64 13
|Трофимова Людмила 50 13
|Каюмов Шамиль 53 13
|Прохорова Алла 65 13
|Дьяченко Валерий 95 13
|Халматов Максим 64 13
|Урьяс Вадим 98 13
|Клепиков Алексей 117 13
|Сотин Денис 205 13
|Слышкин Василий 129 13
|Егоров Владимир 82 13
|Карпов Иван 78 13
|Семенихин Игорь 56 13
|Сыкулев Андрей 84 13
|Соловьев Алексей 88 13
|Васильев Владислав 58 13
|Мискевич Евгений 49 13
|Ямщиков Владимир 51 13
|Генкина Екатерина 43 13
|Лебедев Антон 51 13
|Рубин Адар 47 13
|Смык Виталий 46 13
|Емелин Александр 45 13
|Меденцев Константин 97 13
|Портной Михаил 42 13
|Козак Николай 161 13
|Банки.ру - Banki.ru - Цифровые технологии АО 73 2
|Коммерсантъ - Издательский дом 1859 1
|Phreaker.Pro 2 1
|Anti-Malware - информационно-аналитический центр по информационной безопасности 76 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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