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«Айти бастион» обучил свыше ста ИТ и ИБ-специалистов. И поиграл с ними в «кибердетектив»

Разработчик «Айти бастион» завершил трехмесячный цикл вебинаров «РАМ в коробке», организованный совместно с компанией Merlion для сотрудников ИТ и ИБ-служб. На онлайн-встречах специалисты разобрали функциональные возможности решения «СКДПУ НТ Компакт», предназначенного для организации доступа и контроля действий привилегированных пользователей: внутренних и внешних сотрудников, поставщиков услуг, подрядчиков. А также приняли участие в розыгрыше сценариев по «поимке» киберпреступников. Об этом CNews сообщили представители «Айти бастион» .

Все цифровые уроки проходили бесплатно. Суммарно их прослушали более ста представителей ИТ и ИБ-сферы: руководители и сотрудники подразделений по обеспечению информационной безопасности, технические директоры, сетевые инженеры, системные администраторы компаний малого и среднего бизнеса разных сфер деятельности и отраслей.

Эксперты «Айти бастион» рассказали участникам о работе своего РАМ-решения «СКДПУ НТ Компакт». Вместе с ними проработали сценарии его использования в реальных условиях на реальной инфраструктуре, определили неочевидные выгоды для бизнеса после внедрения системы в ИТ-периметр, наглядно продемонстрировали ее технические возможности. Кроме того, специалисты вместе со слушателями смоделировали потенциально вероятные ИБ-кейсы с участием «кибернарушителя» и «офицера» информационной безопасности и подробно проанализировали нежелательную сессию, разобрав действия «злоумышленника» и «офицера безопасности».

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безопасность

На глазах участников вебинаров развернулся своеобразный «кибердетектив». В режиме реального времени «нарушитель» подключался к серверу и совершал злоумышленные действия. А «офицер ИБ», включив режим «четыре глаза», наблюдал за ним, фиксировал его активность и «неожиданно» принудительно завершал несанкционированный сеанс в информационной системе.

«Мы довольны подобным форматом взаимодействия с нашими заказчиками. Он показал себя с лучшей стороны: практически все они были вовлечены в образовательный процесс. Чтобы разнообразить стандартный формат вебинаров, мы построили его с элементами геймификации. Наша система работает наглядно и эффективно, почему бы не показать это на практике. В «боевых» условиях мы познакомили специалистов со сценариями работы РАМ-решения. И ожидаемо получили от них положительные отзывы. Благодарим дистрибьютора Merlion за совместную работу: было здорово и интересно», — сказал Артемий Борисов, менеджер продукта «СКДПУ НТ Компакт» компании «Айти бастион».

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