Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы

«АЛМИ Партнер» откроет Центр Компетенций на базе Мининского университета омпетенций «АЛМИ Партнер» на базе Мининского университета. В рамках центра в вузе будет организован Инженерный Центр, а также авторизованный Учебный Центр по продуктам компании. Кроме того, сту

Инженеры-робототехники из Подмосковья создали робота-феникса установка обеспечивает подбрасывающее усилие до 9 тонн, а интегрированная гироскопическая система позволяет роботу восстанавливать положение после выполнения атакующих маневров. фото: «Битва роботов» Инженеры-робототехники из Подмосковья создали робота-феникса Техническая реализация проекта основана на собственных разработках команды. Управляющая плата с оригинальным алгоритмом контролирует

Инженер Microsoft устал от глюков Windows и создал ее замену на базе Linux Ubuntu Как Windows, только Linux Инженер Microsoft Андуин Сюэ (Anduin Xue) из Китая разработал новую операционную систему AnduinOS, вобравшую в себя составные части Linux и Windows, пишет The Register. Технически это модифицир

Российские радиоинженеры толпами уходят в торговлю. Виноваты вузы и жадные работодатели облему с утечкой инженерных кадров признают на уровне государства. На том факте, что новоиспеченные инженеры предпочитают продавать радиоэлектронику, а не создавать ее, заострил внимание замест

Зарплаты ведущих инженеров и ученых в области ИИ-технологий уже сравнимы с гонорарами спортивных звезд Конкуренция за кадры В компаниях OpenAI, Google и xAI предлагают многомиллионные пакеты для лучших инженеров и ученых в области искусственного интеллекта (ИИ), пишет Reuters. Хотя борьба за привлечение лучших сотрудников и поддержание их удовлетворенности всегда была отличительной чертой тех

Пылесос с аккумулятором от производителя электрокаров: российские инженеры усовершенствовали технологию китайского BYD Отечественный инженерный проект и производитель бытовой техники Remez доработал технологию легендарного про

Инженеры Oracle спровоцировали многодневный сбой ПО в десятках больниц. Врачи экстренно перешли на бумажные документы ричиной возвращения 45 больниц США на десятилетия назад в своем развитии. Как пишет CNBC, им пришлось экстренно переходить на бумажные карты посетителей из-за сбоя в ПО Oracle, который устроили ее же инженеры. Специалисты Oracle спровоцировали поломку софта и не могли устранить ее в течение долгих пяти дней. Речь о системе электронных медкарт Oracle Health. Система Oracle Health контролируе

В Лаборатории Servicepipe более 40 инженеров прошли освоение курса противодействию сетевым угрозам ванную защиту на L3–L7, гибкость фильтрации. Высокая производительность каждой аппаратной платформы (до 400 Gbps и 400 Mpps) обеспечивает стабильность работы при крупных DDoS-атаках. В итоге более 40 инженеров из разных компаний прослушали обучающий курс, большинство из них успешно прошли финальное тестирование и получили сертификаты о прохождении курса. В частности, сертифицированные специ

Axoft стал первым сервисным дистрибьютором «Ред Софт» в России имости – внедрить решение», – сказала Юлия Хвостова, руководитель отдела технического консалтинга и инженерной поддержки направления «Инфраструктура» компании Axoft. «Присвоение статуса «Сервис

В России в начале 2025 г. упал спрос на инженеров ры исследования проанализировали ситуацию с наймом обладателей 13 инженерных специальностей: DevOps-инженер, главный инженер проекта, инженер ПНР, инженер по качеству, и

«РТК-Сервис» разработал единый стандарт работ для инженеров, обслуживающих КИИ операторов связи К-Сервис» Андрей Кононенко. «В РТК-Сервис работает более 750 человек, и около 60% сотрудников – это инженеры и технические специалисты. Люди – самая большая ценность для нас. Поэтому необходима

«Газинформсервис» усиливает киберзащиту России: обучили инженеров еще четырех ключевых регионов ичный темп работы, продолжая серию обучающих курсов по продуктам Efros Defence Operations и Jatoba. Новые интенсивы прошли во Владивостоке, Новосибирске, Москве и Санкт-Петербурге, собрав порядка 100 инженеров компаний-партнеров. Об этом CNews сообщили представители «Газинформсервиса». Постоянное повышение квалификации в области кибербезопасности — критически важный фактор для обеспечения н

Чуть живой после ночных смен инженер случайно обрушил телефонную сеть по всей стране, но удачно смог избежать наказания Ночью нужно спать Инженер телефонной компании на собственном опыте понял, что долговременная работа по ночам никогда не заканчивается ничем хорошим. Вследствие многонедельного труда в темное время суток его орга

Дефицит программистов и инженеров в России искоренят завозом иностранных ИТ-шников. Власти радикально упрощают им получение вида на жительство Первый – это «аналитик больших данных (в сфере астрофизики, в сфере генетики)», второй – «квантовый инженер‑программист (в сфере квантовой физики; в сфере методик уменьшения либо исправления ош

Инженер Пентагона пытался вывезти совершенно секретные документы из США в Мексику Попытка шпионажа Гражданский инженер-электрик Министерства обороны признал 20 марта 2025 г. в федеральном суде свою вину в несанкционированном вывозе и хранении секретных материалов, об этом пишет Министерство юстиции США.

В парке профессий «Кидзания» открылся первый в мире детский инженерный центр ли смогут в игровой форме приобщиться к инженерному делу, развить творческое мышление и узнать, что инженеры – это люди, которые меняют мир. Какие профессии можно освоить? В Инженерном центре Y

В России стремительно растет спрос на инженеров-электронщиков. Компании нанимают даже студентов % по итогам 2024 г., пишут «Ведомости». Штат ГК почти наполовину (на 42%) состоит из специалистов с инженерной специальностью, а это несколько тысяч человек при том факте, что общая численность

Самые высокие зарплаты ИТР в производстве — у инженеров АСУ ТП и промышленных программистов енерные кадры и динамику заработных плат в промышленности. В топ-3 отраслей, где больше всего нужны инженеры — пищевая промышленность, машиностроение и металлообрабатывающие производства. Самые

«Авито Работа»: средние зарплатные предложения для соискателей на инженерные и научные специальности за год выросли на 15% Эксперты «Авито Работы» проанализировали, как изменились средние зарплатные предложения для соискателей на вакансии инженеров и научных сотрудников с января прошлого года по январь 2025 г. По данным аналитики, за год предлагаемые зарплаты специалистов выросли на 15%. В 2025 г. соискатели на эти должности мог

Рынок ИТ-услуг 2024 чественных решений. В ИТ-аутсорсинге наибольшим спросом пользуются мониторинг и аутсорсинг СУБД, а также услуги поддержки DevOps-решений. Правда, для поддержки последних по-прежнему не хватает DevOps-инженеров, поэтому спрос на них сейчас очень высокий. .support-logos { min-width: 340px; text-align: center; margin-left: 30px; } .support-logos .d-flex { display: flex; align-items: center; ju

Рынок инженерной и ИТ-инфраструктуры 2024 ор департамента развития новых продуктов Energon предлагает рассмотреть ключевые тенденции на рынке инженерного оборудования для дата-центров в России, а также спрогнозировать его будущее. Чита

В Сеченовском университете разработали VR-тренажер для обучения работе с первым российским аппаратом для гемодиализа лий. «Чтобы к моменту внедрения в клиническую практику российского аппарата для гемодиализа врачи и инженеры уже умели с ним работать, команда студентов нашей Передовой инженерной школы разрабо

МТС разработала единое мобильное приложение для работы монтажников и полевых инженеров приложения будут расширены – им смогут пользоваться монтажники Московского региона, а также полевые инженеры и бригадиры, монтирующие и обслуживающие базовые станции, оборудование транспортной

В России вырос престиж инженерного образования В 2024 г. университет открыл Центр развития инженерных компетенций «Квант», где занимаются будущие инженеры старше четырех лет. МИФИ выступил организатором первой Всероссийской олимпиады для у

Студенты Оренбургского государственного университета могут стать сотрудниками «Группы Астра» еще на этапе обучения в вузе . С декабря 2024 г. в Оренбурге функционирует офис «Группы Астра», в настоящее время в нем работают инженеры, аналитики и ИБ-специалисты. И сейчас для нас актуален вопрос привлечения в команду

«РТК-Сервис» перевел сети связи Томского филиала «Ростелекома» на российское IP/MPLS-оборудование Eltex оптимизации инфраструктуры телеком-оператора успешно реализовал проект по модернизации сети связи. Инженеры установили новое оборудование в четырех опорных узлах в Томске. Впервые на сети «Рос

Сломала Windows и переключилась на другие ОС. Кривой патч Microsoft едва не уничтожил ядро Linux Превратить Linux в Windows Инженер Intel в последний момент успел вмешаться в процесс разработки ядра Linux 6.13 и остан

Российские инженеры усовершенствовали поиск лесных пожаров с помощью беспилотников ешение позволит обнаружить лесные пожары на ранней стадии в радиусе свыше 30 км и оперативно передать информацию в Рослесхоз и МЧС России. Об этом CNews сообщили представители университета Иннополис. Инженеры российского ИТ-вуза установили на беспилотник InnoVtol-3s интеллектуальную камеру компании «Делидрон» для фиксирования задымлений при помощи нейросети — ИИ реагирует на белый, черный д

Обычный инженер за 10 минут починил программу на Fortran, над которой программисты бились месяцами, и стал лучшим другом жестокого ИТ-директора и и об утилизации мэйнфрейма. В отчаянии руководство Бориса поручило ему разобраться в ситуации, но он не был в восторге от этого. Во-первых, он знал о характере ИТ-директора, во-вторых, его навыки – инженерные и научные – явно не были применимы к ситуации с неработающим программным кодом. К тому же он ровным счетом ничего не знал о планировании сборочных линий на автомобильном заводе. И вс

Система подбора пилотов и инженеров для авиакомпаний на базе Amber Staff Компания «Эмбер», разработчик систем и приложений на базе собственной платформы Amber BPM, сообщает о завершении проекта по разработке системы для подбора пилотов и инженеров авиакомпаний для авиационного учебного центра «УЦ «Авиатор». НОЧУ ДПО «УЦ «Авиатор» – авиационный учебный центр, одобренный Росавиацией, предоставляет услуги по обучению инженерно-тех

Инженеры запустили нейросеть на российском виртуальном сервере за 5 тыс. рублей На виртуальном сервере российского хостинг-провайдера RUVDS был проведен эксперимент по развертыванию нейросети. Инженеры смогли реализовать стоящие перед ними задачи, задействовав минимальный объём вычислительных мощностей, соответствующих уровню современного смартфона. Конфигурация, стоимость которой не

В России экстренно повышают зарплаты электронщикам и DevOps, лишь бы кто-то пришел работать желающих занять соответствующую должность. В число самых востребованных специальностей также входят инженеры-технологи и инженеры-проектировщики. Дефицит первых составляет около 20,4 тыс

В Алтайском ГАУ изготовили и провели первое испытание ремкомплекта для агродрона XAG P100 зработана молодежной инженерной командой Алтайского ГАУ под руководством Дмитрия Пирожкова. Студент Инженерного факультета Владислав Холкин тщательно снял размеры с оригинальной детали и сделал

Energon представляет новый продукт на рынке инженерного оборудования для ЦОД: блоки распределения питания Smartwatt Компания Energon представила новый продукт в линейке инженерного оборудования для дата-центров – блоки распределения питания Smartwatt PDU P-Series. БРП предназначены для надежного электропитания, мониторинга и управления ИТ-оборудованием в серве

На форуме «Сила платформы» разработчики представили новые решения в области инженерного ПО нозы Согласно прогнозу консалтинговой компании Strategy Partners, в 2024 г. объем российского рынка инженерного ПО вырастет на 20% и составит 50 млрд рублей. Основными факторами роста выступают

Эксперты Swordfish Security назвали самые востребованные и дорогие профессии в сфере безопасной разработки ПО Инженер по защите контейнерных сред или Application Security инженер (Container Security), Инженер машинного обучения (ML инженер), Специали