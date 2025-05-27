Инженер Microsoft устал от глюков Windows и создал ее замену на базе Linux Ubuntu

Один из китайских инженеров Microsoft разработал операционную систему AnduinOS – смесь Windows 11 и Linux Ubuntu. От первой ей досталась оболочка, от второй – оставшаяся программная часть. Свое детище разработчик назвал не в честь аппаратной платформы Arduino с созвучным названием, а исключительно в честь себя – его зовут Андуин.

Как Windows, только Linux

Инженер Microsoft Андуин Сюэ (Anduin Xue) из Китая разработал новую операционную систему AnduinOS, вобравшую в себя составные части Linux и Windows, пишет The Register. Технически это модифицированный дистрибутив Linux Ubuntu, поверх которого установлена оболочка, почти на 100% копирующая интерфейс Windows. Однако это графическая среда GNOME, только очень хорошо замаскированная.

К моменту выхода материала система AnduinOS доросла до версии 1.3, дебютировавшей в начале мая 2025 г. Это четвертая по счету стабильная сборка данной ОС.В

В AnduinOS есть несколько необычных аспектов, которые делают его интересным, считают эксперты The Register. В частности, в отличие от многих других модификаций Ubuntu, этот дистрибутив не заменяет стандартный рабочий стол Ubuntu. Вместо этого он изменяет графическую оболочку GNOME от Canonical, чтобы она выглядела максимально похожей на Windows 11.

Интерфейс AnduinOS имеет добротный перевод на многие языки мира и, конечно же, располагает полной поддержкой китайского языка. Для Андуин Сюэ это не главный, но личный проект – основное время он тратит на разработку продуктов Microsoft.

Основная «фишка»

В AnduinOS отсутствует главный недостаток всех без исключения Linux с точки зрения пользователей Windows – в ней нет незнакомого и непонятного им интерфейса. Современные графические среды пытаются копировать облик Windows, но ограничиваются лишь основными особенностями, тогда как AnduinOS интерфейс заимствован почти полностью.

Автор проекта перерисовал даже стартовое меню – оно выглядит точь-в-точь как меню «Пуск» в Windows 11 и даже располагается там же, то есть прямо по центру панели задач.

AnduinOS Система подходит и для работы...

Следовательно, AnduinOS может обеспечить «мягкую посадку» (soft landing) для пользователей, которые знакомы с новейшей версией настольного Windows, но, возможно, хотят попробовать Linux на старом ПК, который не может запустить последнюю версию Windows, пишет The Register.

AnduinOS ...и для развлечений

Автор проекта добился внешнего сходства своей системы с Windows 11 c помощью пользовательской темы, которая очень похожа на эту тему KDE 6, вплоть до обоев и коллекции из 18 различных расширений GNOME. The Register уточняет, что подобный фокус хоть и упрощает переход на новую ОС, но может сыграть злую шутку в будущем. Расширения GNOME известны тем, что склонны ломаться при установке новых версий графической оболочки. Это означает, что со временем скопированный с Windows интерфейс может «посыпаться», то есть начать ломаться, если не отключить обновления. В этом, стоит отметить, можно увидеть дополнительное сходство с Windows, которая на регулярной основе получает ломающие ее обновления.

Избавиться от лишнего

Еще одна особенность AnduinOS заключается в том, что «под капотом» это хоть и ОС Ubuntu, но не классическая. Разработчик вырезал из нее некоторые компоненты, вследствие чего система стала немного более легкой.

Другими словами, AnduinOS имеет не только косметические изменения. В частности, из него удален поддержка спорный формат упаковки Snap от Canonical (разработчик Ubuntu) и все связанные с ним вспомогательные инструменты.

AnduinOS Интерфейс системы

Snap заменен на Flatpak, а встроенный магазин приложений GNOME Software с самого начала настроен на отображение только приложений Flatpak.

Но Андуин Сюэ немного перестарался, очищая систему от лишних, по его мнению, компонентов. В результате AnduinOS поставляется без офисного пакета, почтового клиента, мессенджера и целого ряда других программ. С другой стороны, их легко можно скачать из штатного магазина.

Впрочем, благодаря всем манипуляциям AnduinOS очень сильно «похудела». Дистрибутив системы «Весит» всего 2 ГБ, тогда как минимальный объем дистрибутива Ubuntu составляет 5,9 ГБ, то есть он втрое «тяжелее». Даже ISO-образ минимальной версия Xubuntu 25.04 занимает на диске 3 ГБ.

После установки AnduinOS займет на системном диске 6,9 ГБ, и это уже с учетом файла подкачки объемом 2 ГБ). После запуска она зарезервирует для себя 1,3 ГБ оперативной памяти.