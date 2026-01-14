Разделы

Flatpak xdg-app

Flatpak - xdg-app

СОБЫТИЯ

Опубликовать описание системы — book@cnews.ru


14.01.2026 НТЦ ИТ «Роса» представил бета-версию корпоративного дистрибутива «Роса Хром 13.0» 1
21.07.2025 Intel убила «самый быстрый» в мире Linux. Разработка и поддержка прекращены, программисты уволены 1
27.05.2025 Инженер Microsoft устал от глюков Windows и создал ее замену на базе Linux Ubuntu 1
30.04.2025 Вышла «Альт Рабочая станция» 11.0 с новой графической средой GNOME 1
01.04.2025 Три слабых места: Найдены способы обойти авторизацию в Ubuntu Linux 1
17.12.2024 Создан суперлегкий Linux с поддержкой секретных китайских процессоров, которые запрещено продавать даже в Россию 1
28.11.2024 Вышел безопасный Linux-дистрибутив, основанный на Ubuntu, с дизайном как у Windows и macOS. Видео 1
07.11.2024 Бесплатный «убийца» Photoshop крупно обновляется впервые более чем за 10 лет 1
16.08.2024 «Ситилинк» начинает продажи ОС Uncom OS для бизнеса 1
19.09.2023 «Альт рабочая станция К» 10.2: новый менеджер входа в систему, автоматическое резервное копирование, обновленная графика и многое другое 1
27.02.2023 В «клонах» Linux Ubuntu быстрый менеджер пакетов принудительно заменят на неповоротливого конкурента 1
02.02.2023 «Базальт СПО» выпустила новую версию ОС «Альт Рабочая станция» 1
26.08.2022 «Импортонезависимый» китайский Linux отлучают от Debian 1
05.07.2022 Новая версия бесплатной российской ОС Simply Linux 1
05.07.2022 Вышла новая версия бесплатной российской ОС Simply Linux 1
12.05.2022 Новая версия российской ОС «Альт рабочая станция К» 10 встраивается в имеющуюся ИТ-инфраструктуру и обеспечивает ее безопасность 1
17.12.2021 Вышли обновления трех российских ОС семейства «Альт» 1
16.12.2021 «Базальт СПО» выпустила новые версии ОС линейки «Альт» на базе десятой платформы 1
08.04.2020 Firefox научился навязчиво мешать пользоваться другими браузерами 1
11.11.2016 Релиз популярного Linux-дистрибутива отложен «из-за проблем с качеством» 1

Публикаций - 20, упоминаний - 20

Flatpak и организации, системы, технологии, персоны:

Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 794 8
Intel Corporation 12561 4
Snap Inc 102 4
Microsoft Corporation 25285 3
AMD - Advanced Micro Devices 4481 3
Canonical 211 3
Nvidia Corp 3754 3
OKI - ОКИ Системс Рус 172 2
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1604 1
Yandex - Яндекс 8530 1
Apple Inc 12673 1
GitHub 980 1
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken - Aktiv.Consulting 340 1
SAS Institute 1038 1
Telegram Group 2605 1
КриптоПРО - Крипто-ПРО 437 1
Adobe Systems 1573 1
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 720 1
Brother - Brother Industries - Бразер 205 1
Zhaoxin - Shanghai Zhaoxin Semiconductor 37 1
Qualys 70 1
Loongson Technology 68 1
Seiko Epson Corporation 902 1
Mozilla Foundation 205 1
UnionTech 10 1
Nextcloud 36 1
VK - Много приложений 6 1
КонсультантПлюс 149 2
RPI - Rothschild Patent Imaging 35 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1504 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12936 3
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 742 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 781 2
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1485 1
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 111 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27173 17
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8183 13
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9721 8
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73540 7
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26102 7
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21807 6
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31983 6
ARM64 - AArch64 - Архитектура процессора 583 5
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7032 5
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16677 4
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12339 4
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 4201 4
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 2274 4
Application store - магазин приложений 1370 4
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1709 3
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4844 3
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9869 3
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6696 3
LTS - Long-Term Support - LTSC - Long-Term Servicing Channel - LTSB - Long-Term Servicing Branch - Долгосрочная поддержка программного обеспечения 159 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23211 3
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8473 3
BIOS UEFI - Unified Extensible Firmware Interface - UEFI Secure Boot - UEFI Trusted Boot - интерфейс между операционной системой и микропрограммами 244 3
Linux Btrfs - Файловая система 44 3
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2971 3
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6101 3
Repository - Репозиторий 1053 3
File Manager - Файловый менеджер - Управление файлами 473 3
GPU - 3D-ускоритель 48 3
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4687 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17167 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31873 2
U.S. Department of Defense - MIL-STD, MIL-SPEC - United States Military Standard - Система стандартов министерства обороны США 337 2
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14991 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9786 2
OpenStack 533 2
Кибербезопасность - SSL - Secure Sockets Layer - Слой защищённых сокетов 1036 2
SDK - Software development kit - Комплект средств разработки ПО 1045 2
GNU General Public License - GNU GPL - Открытое Лицензионное Соглашение 644 2
Firmware - Прошивка - Встроенное программное обеспечение 2644 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12357 2
Linux OS 10962 18
Microsoft Windows 16384 10
Linux KDE Plasma 251 7
Google Chrome - браузер 1653 6
Intel Atom - Intel Centrino Atom - Intel Denverton Atom - серия микропроцессоров архитектур x86 и x86-64 967 6
Huawei Mate - серия смартфонов 407 6
GNU GNOME - Свободная среда рабочего стола для UNIX-подобных ОС 251 6
Базальт СПО - BaseALT - Альт Рабочая станция 257 6
Linux Wayland - протокол для организации графического сервера в UNIX-подобных операционных системах 36 6
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 945 5
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1540 5
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 989 4
Apple macOS 2263 4
Базальт СПО - BaseALT - Simply Linux - Симпли Линукс 45 4
Yandex.Browser - Яндекс.Браузер 475 4
Python - высокоуровневый язык программирования 1157 3
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 650 3
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2105 3
Базальт СПО - BaseALT - Sisyphus - Репозиторий Linux Сизиф 133 3
Mozilla Firefox - браузер 1920 3
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2455 3
Perl - Язык программирования 152 3
VK - Цифровое Образование - Сферум - "Сфера ума" - Сервис видеоконференций - видеосервис обучения и общения российских школьников 77 3
Microsoft Windows 11 727 3
Intel x86 - архитектура процессора 1987 2
Baikal Electronics - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 331 2
Opera Browser - Браузер 1036 2
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус 8C-ядерные микропроцессоры 203 2
КриптоПро CSP СКЗИ 248 2
Huawei TaiShan - Серия серверов 38 2
OpenCL - Open Computing Language - Фреймворк для написания компьютерных программ 84 2
Zoom Int - Zoom Rooms - ВКС 20 2
Базальт СПО - BaseALT - ALT Linux Server - Альт Сервер 229 2
Базальт СПО - BaseALT - Альт Образование 99 2
C/C++ - Язык программирования 849 2
Samba 154 2
Raspberry Pi 4, 5, 3 Model 58 2
GNU Compiler Collection - GCC - Linux-компилятор 57 2
GIMP - GNU Image Manipulation Program - графический редактор 63 2
Steam VR - Платформа цифровой дистрибуции 430 2
Новодворский Алексей 110 2
Трандин Сергей 104 2
Мельникова Анастасия 431 1
Shuttleworth Mark - Шаттлворт Марк 74 1
Фарыгин Антон 5 1
Жовнер Павел 12 1
Kewisch Philipp - Кевиш Филипп 1 1
Фомченков Семен 2 1
Щавелев Олег 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 157671 9
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18295 3
Москва - ЮЗАО - Воробьёвы горы 80 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10371 7
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6678 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11779 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55058 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31952 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3700 2
Пищевая промышленность - Чай 139 2
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1540 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3773 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7795 1
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 369 1
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 1166 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9687 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5293 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4939 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11440 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15195 1
Спин - собственный момент импульса элементарных частиц, имеющий как квантовую, так и классическую природу 120 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8539 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3188 1
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1628 1
Здравоохранение - Косметология - Cosmetology - косметика и парфюмерия - парфюмерно-косметическая продукция 1053 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10758 1
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1468 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2970 1
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2328 1
Человеческие ресурсы - Увольнение персонала - Сокращение кадров 1311 1
The Register - The Register Hardware 1707 4
Wikipedia - Википедия 591 1
Reddit 362 1
Tom’s Hardware 527 1
Phoronix 49 1
