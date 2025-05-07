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Щавелев Олег


УПОМИНАНИЯ


07.05.2025 «Альт Рабочая станция К» 11.0: кастомизация интерфейса, электронная подпись, управление жестами и мультитач на сенсорных экранах 1
30.04.2025 Вышла «Альт Рабочая станция» 11.0 с новой графической средой GNOME 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Щавелев Олег и организации, системы, технологии, персоны:

Nvidia Corp 3576 2
Базальт СПО - BaseALT 707 2
Telegram Group 2234 2
VK - Много приложений 5 1
Nextcloud 29 1
Intel Corporation 12322 1
КриптоПРО - Крипто-ПРО 415 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1453 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24904 2
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4676 2
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6137 2
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9440 2
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7692 2
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 3912 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53157 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26080 2
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи 10272 2
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3007 2
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3734 1
BIOS UEFI - Unified Extensible Firmware Interface - UEFI Secure Boot - UEFI Trusted Boot - интерфейс между операционной системой и микропрограммами 217 1
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 1931 1
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 5974 1
Управление заданиями, поручениями, задачами - Task management - Task tracker - Трекер задач - Контроль исполнения - Execution control 931 1
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2604 1
Контрастность 2880 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4176 1
Офисные приложения - Офисные пакеты ПО - Office Applications - Office Software packages - Текстовый редактор - Text Editor - Специализированные программы для работы с документами 2067 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17407 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5608 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14639 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68435 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15106 1
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10132 1
RDP - Remote Desktop Protocol - Протокол удалённого рабочего стола - RDG - Remote Desktop Gateway - Шлюз удаленных рабочих столов 302 1
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21234 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 3985 1
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2788 1
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 4011 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4397 1
ARMv8 - Архитектура процессора 100 1
LTS - Long-Term Support - LTSC - Long-Term Servicing Channel - LTSB - Long-Term Servicing Branch - Долгосрочная поддержка программного обеспечения 145 1
Thunderbolt - аппаратный интерфейс, ранее известный как Light Peak 463 1
HDR - High Dynamic Range - Расширенный динамический диапазон экрана 1084 1
Базальт СПО - Сургуч - Приложение для работы со встроенными электронными подписями в ОС Альт 3 2
Базальт СПО - BaseALT - Альт Рабочая станция 208 2
Linux Wayland - протокол для организации графического сервера в UNIX-подобных операционных системах 29 2
Microsoft Windows 15923 2
Linux KDE Plasma 231 2
Lansweeper 5 1
GNU GNOME Cinnamon 16 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 951 1
Linux OS 10264 1
Intel Atom - Intel Centrino Atom - серия микропроцессоров архитектур x86 и x86-64 948 1
Huawei Mate - серия смартфонов 368 1
Google Chromium Authors - Chromium - браузер 261 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2115 1
КриптоПро CSP СКЗИ 218 1
GNU GNOME - Свободная среда рабочего стола для UNIX-подобных ОС 213 1
Фомченков Семен 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 149539 2
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2785 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14174 1
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1646 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9103 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1364797, в очереди разбора - 752354.
Создано именных указателей - 176432.
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