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Щавелев Олег
УПОМИНАНИЯ
|07.05.2025
|«Альт Рабочая станция К» 11.0: кастомизация интерфейса, электронная подпись, управление жестами и мультитач на сенсорных экранах 1
|30.04.2025
|Вышла «Альт Рабочая станция» 11.0 с новой графической средой GNOME 1
Щавелев Олег и организации, системы, технологии, персоны:
|Nvidia Corp 3576 2
|Базальт СПО - BaseALT 707 2
|Telegram Group 2234 2
|VK - Много приложений 5 1
|Nextcloud 29 1
|Intel Corporation 12322 1
|КриптоПРО - Крипто-ПРО 415 1
|ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1453 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
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