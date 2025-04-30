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Фомченков Семен



30.04.2025 Вышла «Альт Рабочая станция» 11.0 с новой графической средой GNOME 1
14.10.2024 20 лет свободного обмена идеями и кодом: юбилейная конференция разработчиков СПО 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Фомченков Семен и организации, системы, технологии, персоны:

Марвел-Дистрибуция - Fplus - Фплюс - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Ф-Плюс Мобайл - Fplusmobile - F+ tech - F+ data 286 1
ASPLinux - Application Service Provider Linux 91 1
Этерсофт - Etersoft 22 1
Telegram Group 2158 1
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 519 1
Базальт СПО - BaseALT 688 1
Toshiba Corporation 2934 1
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АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 179 1
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Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28187 1
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Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 943 1
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GNU GNOME - Свободная среда рабочего стола для UNIX-подобных ОС 211 1
Git Repository - Git-репозитории - Распределённая система управления версиями 167 1
Linux OS 10183 1
Базальт СПО - BaseALT - Sisyphus - Репозиторий Linux Сизиф 131 1
Базальт СПО - BaseALT - Simply Linux - Симпли Линукс 42 1
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