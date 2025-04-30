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Фомченков Семен
|30.04.2025
|Вышла «Альт Рабочая станция» 11.0 с новой графической средой GNOME 1
|14.10.2024
|20 лет свободного обмена идеями и кодом: юбилейная конференция разработчиков СПО 1
Фомченков Семен и организации, системы, технологии, персоны:
|Липатов Виталий 10 1
|Соколов Валентин 8 1
|Исакевич Даниил 1 1
|Чернигин Михаил 1 1
|Непейвода Николай 1 1
|Быстров Артем 1 1
|Изместьев Кирилл 1 1
|Баканов Валерий 1 1
|Лапшин Дмитрий 1 1
|Савченко Андрей 7 1
|Шигорин Михаил 3 1
|Харин Владимир 2 1
|Якушин Анатолий 5 1
|Богатырев Станислав 2 1
|Смирнов Алексей 243 1
|Россия - Ярославская область - Переславль-Залесский 42 1
|СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2913 1
|Россия - РФ - Российская федерация 148009 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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