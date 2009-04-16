ASPLinux Application Service Provider Linux

16.04.2009 Коробочные версии ПО Acronis и ASPLinux появятся на рынках Украины и Казахстана

Aflex software, официальный представитель в России и СНГ компаний Acronis, Parallels и ASPLinux, объявила о расширении присутствия коробочных версий решений ее вендоров, издаваемых компанией «1С-Дистрибуция», на рынках Украины и Казахстана. Как отмечается, до недавнего времени в

17.02.2009 «СимСитиТранс» построил КИС на базе ASPLinux Server V

Компания Aflex software, официальный представитель в России и СНГ компаний Acronis, Parallels и ASPLinux, объявила о том, что серверная платформа ASPLinux Server V стала программной основой корпоративной информационной системы компании «СимСитиТранс» - пассажирского перевозчика авт
12.02.2009 Aflex: продажи ПО Acronis, Parallels и ASPLinux в 2008 г. выросли на 35%

Компания Aflex software, официальный представитель в России и СНГ компаний Acronis, Parallels и ASPLinux, объявила итоги работы в 2008 г. Несмотря на продолжающийся кризис мировой финансовой системы, в прошлом году компания расширила штат, привлекла к сотрудничеству ряд новых партнеров, о
16.12.2008 Вышел ASPLinux Cobalt

Компания Aflex Software объявила о начале продаж продуктовой линейки дистрибутива ASPLinux Cobalt. Cobalt включает новые версии популярных свободных приложений, в том числе OpenOffice.org 3.0, Firefox 3.0. В качестве графической среды используется GNOME 2.22 с оптимизированн
02.12.2008 Открылся новый учебный центр по решениям ASPLinux

Aflex software, официальный представитель в России и СНГ компании ASPLinux, поставщика услуг на базе операционной системы Linux, объявил об открытии на базе Донецкого национального университета авторизованного учебного центра по подготовке администраторов реш
28.11.2008 Дистрибутив ASPLinux Cobalt доступен для предзаказа

Компании «1С» и Aflex software, официальный представитель в России и СНГ компании ASPLinux, сообщили о возможности предварительного заказа коробочных версий дистрибутива ASPLinux Cobalt Delux и ASPLinux Cobalt Standard издания «1С: Дистрибуция» до 4 декабря 200
10.01.2007 Обновления дистрибутива ASPLinux 11.2 можно приобрести на DVD

Компания Aflex software, официальный представитель компании ASPLinux в России, странах СНГ и Балтии, объявляет о поступлении в продажу специального DVD диска с последними обновлениями для дистрибутива ASPLinux 11.2. Обновления дистрибутива ASP
11.08.2006 ASPLinux выпустила ConfPoint

Компания ASPLinux — разработчик дистрибутивов операционной системы Linux в России - объявляет о выходе и начале продаж ASPLinux ConfPoint. Новый продукт позволяет осуществлять локальное и удаленн
19.06.2006 ASPLinux выпустила серверный продукт под "1С"

ASPLinux поддержала подготовку версии «1С: Предприятие» под Linux. Компания подготовила к выпуску в линейке «1С Дистрибьюция» новый продукт — ASPLinux Server ConfPoint Edition 1.0, предназначенный для создания домена предприятия и запуска сетевой версии «1С: Предприятие» под Linux. По оценке экспертов ASPLinux, развертывание с
27.04.2006 K-Trade начинает выпуск ПК с ASPLinux

Компания ASPLinux, разработчик дистрибутивов Linux на постсоветском пространстве, и один из украинских производителей компьютеров, компания K-Trade, заключили соглашение, согласно которому тысячи украин
14.03.2006 ASPLinux: 64-разрядный вариант серверного дистрибутива

Компания ASPLinux и фирма «1С» представляют 64-разрядный коробочный вариант дистрибутива ASPLinux Server IV. Набор компонентов и возможности нового дистрибутива аналогичны текущей 32-разрядной ве
10.03.2006 ASPLinux 11: новая коробочная версия

Компания ASPLinux, российский разработчик дистрибутивов операционной системы Linux, совместно с фирмой "1С" — эксклюзивным издателем продуктов ASPLinux в России, сообщают о выходе нового дистрибу
31.10.2005 ASPLinux и InfoWatch заключили OEM-соглашение

Компания InfoWatch, разработчик систем защиты предприятий от внутренних ИТ-угроз, и ASPLinux, поставщик ПО и услуг для ОС Linux, объявляют о заключении стратегического OEM-соглашения на поставку ASPLinux Server IV в качестве базовой операционной системы для серверных пр
24.12.2004 ASPLinux анонсировала выход нового дистрибутива

Компания ASPLinux совместно с фирмой «1С» объявили о выходе нового дистрибутива ASPLinux под издательской маркой «1С:Дистрибьюция». Новая версия получила название «v10». При разработке ASPLinu
15.11.2004 ASPLinux начали печатать в Казахстане

Компания ASPLinux, разработчик дистрибутивов Linux в России, и казахстанский поставщик программного и аппаратного обеспечения компания "Логос" подписали соглашение, по которому "Логос" становится издате
24.08.2004 1С и ASPLinux выпустили ASPLinux Server II

Компания ASPLinux, cовместно с «1С» выпустили новую версию специализированного дистрибутива ASPLinux Server II в линейке издания «1С:Дистрибьюция». ASPLinux Server II продолжает линейку се
20.04.2004 ASPLinux улучшает качество обслуживания абонентов "Би Лайн"

Компания ASPLinux и ОАО «ВымпелКом» объявили о начале сотрудничества. В рамках подписанного соглашения, компания ASPLinux по заказу ОАО "ВымпелКом" провела разработку и внедрение технологического
26.02.2004 1C, ASPLinux и Acronis начали работать вместе

Компании ASPLinux, Acronis и фирма «1С» объявили о начале совместной работы. В рамках соглашения фирма «1С», крупнейший в России дистрибьютор программного обеспечения, начинает издание новой версии дист
10.12.2003 "Ниеншанц" и ASPLinux повышают безопасность серверов приложений

Сегодня, 10 декабря, в Москве и Санкт-Петербурге компании ”Ниеншанц” и ASPLinux объявили о начале продаж нового совместного решения на основе тонких клиентов Favourite TC, терминальных серверов приложений и электронных USB-ключей eToken. Решение представляет собой
04.12.2003 Acronis выводит ASPLinux на мировой рынок

Российские компании Acronis, разработчик решений для управления системами хранения данных и другого системного ПО, и ASPLinux, производитель дистрибутива Linux, объявили о начале нового этапа сотрудничества. По достигнутому компаниями соглашению компания Acronis займется локализацией и продвижением дистрибути
25.09.2003 ASPLinux 7.3 Server Edition сертифицирован Гостехкомиссией

Гостехкомиссия России сертифицировала дистрибутив ASPLinux 7.3 Server Edition. Согласно сертификату номер 775 от 29 августа 2003 года, дистрибутив ASPLinux 7.3 Server Edition с файловой системой XFS сертифицирован Гостехкомиссией РФ по

15.08.2003 "Софтпром" стал дистрибьютором ASPLinux в Украине

Компания ”Софтпром”, один из крупнейших в Украине дистрибьюторов программного обеспечения, и компания ASPLinux заключили соглашение о партнерстве, согласно условиям которого украинская компания становится дистрибьютором коробочных вариантов и ОЕМ-версий дистрибутива ASPLinux. Как сообщил
01.08.2003 ASPLinux начинает поставки кластерных систем на основе ПО LifeKeeper

Компания ASPLinux сообщила сегодня о получении статуса партнера компании SteelEye, производителя программного обеспечения для создания отказоустойчивых кластерных систем, и таким образом стала первым ро
15.07.2003 ASPLinux 9 пришел в Украину

Компания ASPLinux начала выпуск коробочных и ОЕМ-версий дистрибутива ASPLinux 9 на территории Украины. На диск дополнительных приложений для Linux включен сборник нормативных актов Украины “НАУ-L
04.07.2003 ASPLinux сертифицировал программные решения компании "АСофт"

Компания ASPLinux сертифицировала программные решения компании ”АСофт” для автоматизации банковской деятельности ASoft Retail и систем электронной коммерции ASoft eCommerce. ПО было протестировано с дис
12.05.2003 Вышел первый продукт из новой серии дистрибутивов ASPLinux

Компания ASPLinux объявляет о выходе нового дистрибутива ASPLinux 9 Ural. ASPLinux 9 - первый из новой серии дистрибутивов, существенно отличающихся от ASPLinux 7.x. Большинство ком
07.04.2003 Легализация ПО: Linux или платный Windows?

тив стал стандартом, с которым сравниваются практически все другие предложения на рынке. Red Hat широко применяется как в США, так и в Европе и Азии; многие известные дистрибутивы, включая российский ASP Linux, созданы на основе Red Hat. Благодаря широкой распространённости и известности дистрибутива Red Hat именно он был выбран компанией Oracle для специального предложения Unbreakable Linu
19.03.2003 ASPLinux 7.3 Server Edition – новое решение для построения корпоративной сети

  Компания ASPLinux объявила сегодня, 19 марта, о выходе специализированного дистрибутива ASPLinux 7.3 Server Edition, полнофункционального решения для построения надежно защищенной сети предприяти
11.02.2003 ASPLinux выпустил обновления для ОС ASPLinux

Компания ASPLinux выпустила сборник обновлений для ASPLinux 7.3. Диск содержит официальные обновления ASPLinux, выпущенные на момент выхода сборника, а также новые версии ряда пакетов. В ч
28.01.2003 Вышла новая версия рабочей среды для Linux KDE 3.1

сии популярной интерактивной рабочей среды для UNIX/Linux - KDE 3.1. KDE 3.1 в виде исходных кодов и бинарных пакетов доступен на ftp-сервере группы разработчиков KDE, а также на ftp-сервере компании ASPLinux. Основные заметные пользователю функциональные изменения в KDE 3.1 - это прозрачная поддержка любых шрифтов, удобная система печати, отличные почтовый клиент KMail и текстовый редактор
20.12.2002 ASPLinux и SecurIT представили решение по безопасности бизнеса

Компании ASPLinux и SecurIT подписали соглашение о совместной деятельности. Специалистами ASPLinux было проведено тестирование системы защиты, разработанной компанией SecurIT, в результате которо
11.11.2002 ASPLinux получил лицензию Гостехкомиссии

Государственная Техническая комиссия при Президенте РФ лицензировала деятельность компании ASPLinux в области защиты информации (лицензия от 31 октября 2002 года, регистрационный номер 1127, серия КИ 0003, номер 000145.) Полученная лицензия свидетельствует о соответствии ООО "АСПЛину
17.10.2002 ASPLinux и "1С-Рарус" представили возможность работы пакета "1С: Предприятие" с использованием ОС Linux

Объединение усилий российских компаний ASPLinux и "1С-Рарус" по созданию готового решения для работы системы программ "1С: Предприятие" под ОС Linux позволяет удовлетворить потребности предприятий малого и среднего бизнеса в оптимиз
03.09.2002 Серверы компании "Рибок Россия" теперь работают на ОС ASPLinux

Сегодня компания ASPLinux объявила о результатах сотрудничества с компанией "Рибок Россия", являющейся российским представительством компании Reebok International, производителем товаров и аксессуаров для спорт
16.08.2002 ASPLinux представила ASPLinux 7.3 "Восток"

Компания ASPLinux провела в Москве пресс-конференцию, где объявила о выходе новой версии дистрибутива ASPLinux 7.3 "Восток". Коробочные версии этого продукта будут распространяться в таких регион
30.07.2002 В августе выйдет новая версия дистрибутива ASPLinux

15 августа 2002 увидит свет новая версия дистрибутива ASPLinux 7.3 "Восток" от компании ASPlinux. Разработчики сосредоточили основное внимание на удобстве дистрибутива для начинающих пользователей - в новой версии улучшена программа установ
30.05.2002 ASPLinux сертифицировала под Linux серверы Kraftway

Компания Kraftway, российский производитель компьютерной техики получила сертификацию серверов серии GEG Express на полную совместимость с операционной системой ASPLinux. Компанией ASPLinux были протестированы и сертифицированы для работы под управлением ОС ASPLinux две модели серии GEG Express - двухпроцессорный сервер GEG Express 200 и

08.02.2002 Пользователи ASPLinux получат бесплатный хостинг

Провайдер хостинга компания Rusonyx и разработчик популярной ОС ASPLinux объявили о начале рекламной акции "Купи ASPLinux - получи хостинг бесплатно!" В ходе этой акции каждому покупателю дистрибутива ASPLinux версий 7.1 или 7.2 при предъявлен
04.02.2002 "Бука" стал дистрибьютором коробочных вариантов ОС ASPLinux

Компания "Бука", производитель компьютерных игр и дистрибьютор мультимедийных продуктов в России, и компания ASPLinux, российский разработчик системного программного обеспечения, заключили договор о сотрудничестве. Согласно условиям договора, "Бука" стала дистрибьютором коробочных вариантов операционн

