ASPLinux Application Service Provider Linux
|16.04.2009
Коробочные версии ПО Acronis и ASPLinux появятся на рынках Украины и Казахстана
Aflex software, официальный представитель в России и СНГ компаний Acronis, Parallels и ASPLinux, объявила о расширении присутствия коробочных версий решений ее вендоров, издаваемых компанией «1С-Дистрибуция», на рынках Украины и Казахстана. Как отмечается, до недавнего времени в
|17.02.2009
«СимСитиТранс» построил КИС на базе ASPLinux Server V
Компания Aflex software, официальный представитель в России и СНГ компаний Acronis, Parallels и ASPLinux, объявила о том, что серверная платформа ASPLinux Server V стала программной основой корпоративной информационной системы компании «СимСитиТранс» - пассажирского перевозчика авт
|12.02.2009
Aflex: продажи ПО Acronis, Parallels и ASPLinux в 2008 г. выросли на 35%
Компания Aflex software, официальный представитель в России и СНГ компаний Acronis, Parallels и ASPLinux, объявила итоги работы в 2008 г. Несмотря на продолжающийся кризис мировой финансовой системы, в прошлом году компания расширила штат, привлекла к сотрудничеству ряд новых партнеров, о
|16.12.2008
Вышел ASPLinux Cobalt
Компания Aflex Software объявила о начале продаж продуктовой линейки дистрибутива ASPLinux Cobalt. Cobalt включает новые версии популярных свободных приложений, в том числе OpenOffice.org 3.0, Firefox 3.0. В качестве графической среды используется GNOME 2.22 с оптимизированн
|02.12.2008
Открылся новый учебный центр по решениям ASPLinux
Aflex software, официальный представитель в России и СНГ компании ASPLinux, поставщика услуг на базе операционной системы Linux, объявил об открытии на базе Донецкого национального университета авторизованного учебного центра по подготовке администраторов реш
|28.11.2008
Дистрибутив ASPLinux Cobalt доступен для предзаказа
Компании «1С» и Aflex software, официальный представитель в России и СНГ компании ASPLinux, сообщили о возможности предварительного заказа коробочных версий дистрибутива ASPLinux Cobalt Delux и ASPLinux Cobalt Standard издания «1С: Дистрибуция» до 4 декабря 200
|10.01.2007
Обновления дистрибутива ASPLinux 11.2 можно приобрести на DVD
Компания Aflex software, официальный представитель компании ASPLinux в России, странах СНГ и Балтии, объявляет о поступлении в продажу специального DVD диска с последними обновлениями для дистрибутива ASPLinux 11.2. Обновления дистрибутива ASP
|11.08.2006
ASPLinux выпустила ConfPoint
Компания ASPLinux — разработчик дистрибутивов операционной системы Linux в России - объявляет о выходе и начале продаж ASPLinux ConfPoint. Новый продукт позволяет осуществлять локальное и удаленн
|19.06.2006
ASPLinux выпустила серверный продукт под "1С"
ASPLinux поддержала подготовку версии «1С: Предприятие» под Linux. Компания подготовила к выпуску в линейке «1С Дистрибьюция» новый продукт — ASPLinux Server ConfPoint Edition 1.0, предназначенный для создания домена предприятия и запуска сетевой версии «1С: Предприятие» под Linux. По оценке экспертов ASPLinux, развертывание с
|27.04.2006
K-Trade начинает выпуск ПК с ASPLinux
Компания ASPLinux, разработчик дистрибутивов Linux на постсоветском пространстве, и один из украинских производителей компьютеров, компания K-Trade, заключили соглашение, согласно которому тысячи украин
|14.03.2006
ASPLinux: 64-разрядный вариант серверного дистрибутива
Компания ASPLinux и фирма «1С» представляют 64-разрядный коробочный вариант дистрибутива ASPLinux Server IV. Набор компонентов и возможности нового дистрибутива аналогичны текущей 32-разрядной ве
|10.03.2006
ASPLinux 11: новая коробочная версия
Компания ASPLinux, российский разработчик дистрибутивов операционной системы Linux, совместно с фирмой "1С" — эксклюзивным издателем продуктов ASPLinux в России, сообщают о выходе нового дистрибу
|31.10.2005
ASPLinux и InfoWatch заключили OEM-соглашение
Компания InfoWatch, разработчик систем защиты предприятий от внутренних ИТ-угроз, и ASPLinux, поставщик ПО и услуг для ОС Linux, объявляют о заключении стратегического OEM-соглашения на поставку ASPLinux Server IV в качестве базовой операционной системы для серверных пр
|24.12.2004
ASPLinux анонсировала выход нового дистрибутива
Компания ASPLinux совместно с фирмой «1С» объявили о выходе нового дистрибутива ASPLinux под издательской маркой «1С:Дистрибьюция». Новая версия получила название «v10». При разработке ASPLinu
|15.11.2004
ASPLinux начали печатать в Казахстане
Компания ASPLinux, разработчик дистрибутивов Linux в России, и казахстанский поставщик программного и аппаратного обеспечения компания "Логос" подписали соглашение, по которому "Логос" становится издате
|24.08.2004
1С и ASPLinux выпустили ASPLinux Server II
Компания ASPLinux, cовместно с «1С» выпустили новую версию специализированного дистрибутива ASPLinux Server II в линейке издания «1С:Дистрибьюция». ASPLinux Server II продолжает линейку се
|20.04.2004
ASPLinux улучшает качество обслуживания абонентов "Би Лайн"
Компания ASPLinux и ОАО «ВымпелКом» объявили о начале сотрудничества. В рамках подписанного соглашения, компания ASPLinux по заказу ОАО "ВымпелКом" провела разработку и внедрение технологического
|26.02.2004
1C, ASPLinux и Acronis начали работать вместе
Компании ASPLinux, Acronis и фирма «1С» объявили о начале совместной работы. В рамках соглашения фирма «1С», крупнейший в России дистрибьютор программного обеспечения, начинает издание новой версии дист
|10.12.2003
"Ниеншанц" и ASPLinux повышают безопасность серверов приложений
Сегодня, 10 декабря, в Москве и Санкт-Петербурге компании ”Ниеншанц” и ASPLinux объявили о начале продаж нового совместного решения на основе тонких клиентов Favourite TC, терминальных серверов приложений и электронных USB-ключей eToken. Решение представляет собой
|04.12.2003
Acronis выводит ASPLinux на мировой рынок
Российские компании Acronis, разработчик решений для управления системами хранения данных и другого системного ПО, и ASPLinux, производитель дистрибутива Linux, объявили о начале нового этапа сотрудничества. По достигнутому компаниями соглашению компания Acronis займется локализацией и продвижением дистрибути
|25.09.2003
ASPLinux 7.3 Server Edition сертифицирован Гостехкомиссией
Гостехкомиссия России сертифицировала дистрибутив ASPLinux 7.3 Server Edition. Согласно сертификату номер 775 от 29 августа 2003 года, дистрибутив ASPLinux 7.3 Server Edition с файловой системой XFS сертифицирован Гостехкомиссией РФ по
|15.08.2003
"Софтпром" стал дистрибьютором ASPLinux в Украине
Компания ”Софтпром”, один из крупнейших в Украине дистрибьюторов программного обеспечения, и компания ASPLinux заключили соглашение о партнерстве, согласно условиям которого украинская компания становится дистрибьютором коробочных вариантов и ОЕМ-версий дистрибутива ASPLinux. Как сообщил
|01.08.2003
ASPLinux начинает поставки кластерных систем на основе ПО LifeKeeper
Компания ASPLinux сообщила сегодня о получении статуса партнера компании SteelEye, производителя программного обеспечения для создания отказоустойчивых кластерных систем, и таким образом стала первым ро
|15.07.2003
ASPLinux 9 пришел в Украину
Компания ASPLinux начала выпуск коробочных и ОЕМ-версий дистрибутива ASPLinux 9 на территории Украины. На диск дополнительных приложений для Linux включен сборник нормативных актов Украины “НАУ-L
|04.07.2003
ASPLinux сертифицировал программные решения компании "АСофт"
Компания ASPLinux сертифицировала программные решения компании ”АСофт” для автоматизации банковской деятельности ASoft Retail и систем электронной коммерции ASoft eCommerce. ПО было протестировано с дис
|12.05.2003
Вышел первый продукт из новой серии дистрибутивов ASPLinux
Компания ASPLinux объявляет о выходе нового дистрибутива ASPLinux 9 Ural. ASPLinux 9 - первый из новой серии дистрибутивов, существенно отличающихся от ASPLinux 7.x. Большинство ком
|07.04.2003
Легализация ПО: Linux или платный Windows?
тив стал стандартом, с которым сравниваются практически все другие предложения на рынке. Red Hat широко применяется как в США, так и в Европе и Азии; многие известные дистрибутивы, включая российский ASP Linux, созданы на основе Red Hat. Благодаря широкой распространённости и известности дистрибутива Red Hat именно он был выбран компанией Oracle для специального предложения Unbreakable Linu
|19.03.2003
ASPLinux 7.3 Server Edition – новое решение для построения корпоративной сети
Компания ASPLinux объявила сегодня, 19 марта, о выходе специализированного дистрибутива ASPLinux 7.3 Server Edition, полнофункционального решения для построения надежно защищенной сети предприяти
|11.02.2003
ASPLinux выпустил обновления для ОС ASPLinux
Компания ASPLinux выпустила сборник обновлений для ASPLinux 7.3. Диск содержит официальные обновления ASPLinux, выпущенные на момент выхода сборника, а также новые версии ряда пакетов. В ч
|28.01.2003
Вышла новая версия рабочей среды для Linux KDE 3.1
сии популярной интерактивной рабочей среды для UNIX/Linux - KDE 3.1. KDE 3.1 в виде исходных кодов и бинарных пакетов доступен на ftp-сервере группы разработчиков KDE, а также на ftp-сервере компании ASPLinux. Основные заметные пользователю функциональные изменения в KDE 3.1 - это прозрачная поддержка любых шрифтов, удобная система печати, отличные почтовый клиент KMail и текстовый редактор
|20.12.2002
ASPLinux и SecurIT представили решение по безопасности бизнеса
Компании ASPLinux и SecurIT подписали соглашение о совместной деятельности. Специалистами ASPLinux было проведено тестирование системы защиты, разработанной компанией SecurIT, в результате которо
|11.11.2002
ASPLinux получил лицензию Гостехкомиссии
Государственная Техническая комиссия при Президенте РФ лицензировала деятельность компании ASPLinux в области защиты информации (лицензия от 31 октября 2002 года, регистрационный номер 1127, серия КИ 0003, номер 000145.) Полученная лицензия свидетельствует о соответствии ООО "АСПЛину
|17.10.2002
ASPLinux и "1С-Рарус" представили возможность работы пакета "1С: Предприятие" с использованием ОС Linux
Объединение усилий российских компаний ASPLinux и "1С-Рарус" по созданию готового решения для работы системы программ "1С: Предприятие" под ОС Linux позволяет удовлетворить потребности предприятий малого и среднего бизнеса в оптимиз
|03.09.2002
Серверы компании "Рибок Россия" теперь работают на ОС ASPLinux
Сегодня компания ASPLinux объявила о результатах сотрудничества с компанией "Рибок Россия", являющейся российским представительством компании Reebok International, производителем товаров и аксессуаров для спорт
|16.08.2002
ASPLinux представила ASPLinux 7.3 "Восток"
Компания ASPLinux провела в Москве пресс-конференцию, где объявила о выходе новой версии дистрибутива ASPLinux 7.3 "Восток". Коробочные версии этого продукта будут распространяться в таких регион
|30.07.2002
В августе выйдет новая версия дистрибутива ASPLinux
15 августа 2002 увидит свет новая версия дистрибутива ASPLinux 7.3 "Восток" от компании ASPlinux. Разработчики сосредоточили основное внимание на удобстве дистрибутива для начинающих пользователей - в новой версии улучшена программа установ
|30.05.2002
ASPLinux сертифицировала под Linux серверы Kraftway
Компания Kraftway, российский производитель компьютерной техики получила сертификацию серверов серии GEG Express на полную совместимость с операционной системой ASPLinux. Компанией ASPLinux были протестированы и сертифицированы для работы под управлением ОС ASPLinux две модели серии GEG Express - двухпроцессорный сервер GEG Express 200 и
|08.02.2002
Пользователи ASPLinux получат бесплатный хостинг
Провайдер хостинга компания Rusonyx и разработчик популярной ОС ASPLinux объявили о начале рекламной акции "Купи ASPLinux - получи хостинг бесплатно!" В ходе этой акции каждому покупателю дистрибутива ASPLinux версий 7.1 или 7.2 при предъявлен
|04.02.2002
"Бука" стал дистрибьютором коробочных вариантов ОС ASPLinux
Компания "Бука", производитель компьютерных игр и дистрибьютор мультимедийных продуктов в России, и компания ASPLinux, российский разработчик системного программного обеспечения, заключили договор о сотрудничестве. Согласно условиям договора, "Бука" стала дистрибьютором коробочных вариантов операционн
