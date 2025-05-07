Linux KDE Plasma

«Альт Рабочая станция К» 11.0: кастомизация интерфейса, электронная подпись, управление жестами и мультитач на сенсорных экранах ла операционную систему «Альт Рабочая станция К» 11.0. Среди ключевых изменений — графическая среда KDE Plasma 6 с расширенными настройками интерфейса, усиленная безопасность, поддержка новых м

Вышло обновление операционной системы «Альт Рабочая станция К 10.3» н погодный виджет, дополнена линейка драйверов для видеокарт NVidia, обновлена среда рабочего стола KDE Plasma. Теперь на панели задач отображаются температура, облачность и осадки. Открыть про

Тема оформления для легендарного рабочего стола Linux сносит пользовательские файлы подчистую KDE предупреждает Разработчики окружения рабочего стола для Linux и других Unix-подобных ОС KDE Plasma предупредили пользователей о необходимости подходить к установке глобальных тем оф

Новая версия российской ОС «Альт рабочая станция К» 10 встраивается в имеющуюся ИТ-инфраструктуру и обеспечивает ее безопасность операционной системы «Альт рабочая станция К» 10. Эта российская ОС построена на графической среде KDE Plasma, наиболее близкой по стилю к привычной большинству пользователей ОС Windows. ОС «А

Создана замена GNOME и KDE для Linux. Она сама подстраивается под устройство и работает на ПК, планшетах и смартфонах планшета или смартфона. Оболочка, получившая название Maui Shell, подобно популярным средам GNOME, KDE Plasma и Xfce, предлагает пользователям Linux полноценный графический интерфейс, а также

Производитель «ноутбуков для параноиков» выпустил самую мощную в мире электронную книгу. Она работает на KDE которые сегодня представлены на рынке. В настоящее время PineNote находится на стадии готовящегося к производству прототипа. Разработчики ведут консультации с командой популярной среды рабочего стола KDE Plasma для Unix-подобных операционных систем по поводу того, какой именно из вариантов графического окружения выбрать – мобильный или обычный. На какой бы из версий Plasma ни остановили сво

Компьютер под Linux можно захватить с помощью популярного архиватора Другого нет у нас пути? В архивационной утилите ARK, распространяемой вместе со средой рабочего стола KDE под Linux, выявлена серьёзная уязвимость, позволяющая перезаписывать файлы или выполнять код на компьютерах потенциальных жертв, сообщает издание Bleeping Computer. Для этого достаточно буд

Создается смартфон на Linux с рабочим столом KDE Заключение партнерстваКомпания Purism и некоммерческое сообщество разработчиков KDE объявили о заключении партнерства, целью которого является создание смартфона Purism Librem 5 с операционной системой GNU/Linux и полностью свободным ПО. Его ОС, предположительно, будет баз

Вышел дистрибутив Rosa Desktop Fresh KDE R5 Российский разработчик «НТЦ ИТ Роса» представил Rosa Desktop Fresh KDE R5 — операционную систему семейства Rosa Desktop Fresh с рабочим столом KDE. Как с

«НТЦ ИТ Роса» представила новый дистрибутив с рабочим столом KDE — Rosa Desktop Fresh R4 Российская компания-разработчик «НТЦ ИТ Роса» представила Rosa Desktop Fresh R4 — дистрибутив популярного семейства Rosa Desktop Fresh с рабочим столом KDE. Новый дистрибутив рассчитан как на домашних пользователей для повседневной коммуникации и развлечений, так и на пользователей с особыми требованиями, способных самостоятельно позаботиться

Российский Linux получил современный дизайн венной компании ALT Linux - ALT Linux Kdesktop 6.0 – один из первых случаев штатной установки среды KDE 4.6 на профессиональный дистрибутив. KDE — это одна из двух основных, наряду с Gno

Проект KDE присоединяется к Open Invention Network Команда KDE объявила о своем присоединении к защитному патентному пулу Open Invention Network (OIN) в качестве лицензиата. Членство в организации позволит KDE застраховать себя от рисков, связан

Вышел KDE 4.2.2 Разработчики KDE объявили о выходе очередного ежемесячного обновления свободной графической среды KDE 4.2.2. Новый релиз содержит исправления ряда ошибок и улучшения в области производительности. В ч

KDE приглашает пользователей на «мозговой штурм» Команда разработчиков KDE объявила о запуске проекта Brainstorm, предназначенного для сбора и обсуждения новых идей по развитию проекта KDE. Как ожидается, «Мозговой штурм» поможет обычным пользователям KD

Анонсирован релиз KDE 4.1.2 Разработчики популярной свободной графической среду KDE представили очередной сервис-релиз для ветки 4.1. Среди вошедших в KDE 4.1.2 исправлений можно отметить устранение регрессии в производительности библиотеки KIO, которое увеличило ск

Анонсирован выход KDE 4.1.1 Разработчики KDE представили новый релиз мультиплатформенной графической среды KDE 4.1.1 - первый в серии направленных на исправление ошибок релизов для ветки 4.1. Среди наиболее значимых изменений м

Вышел релиз KDE 4.1 Разработчики свободной графической среды KDE анонсировали новый релиз своего продукта - KDE 4.1.0. который знаменует собой важную веху в его развитии. Новая версия содержит значительное число улучшений по сравнению с KDE

KDE 4.0.5: новая версия графической рабочей среды Анонсирован релиз свободной графической рабочей среды KDE 4.0.5, направленный на повышение стабильности и содержащий обновления переводов и документации. Исправления в релизе сделаны с упором на минимальный риск регрессий, поэтому обновление до

Вышла первая бета-версия KDE 4.1 Проект KDE анонсировал первую бета-версию KDE 4.1. Основными изменениями по сравнению с KDE 4.0 можно назвать оптимизированную функциональность и конфигурируемость оболочки рабочего стол

KDE 4.1 будет доступна на Windows, MacOS X и OpenSolaris Окончательная версия KDE 4.1, помимо GNU/Linux и BSD-систем, будет доступна на Windows, MacOS X и OpenSolaris. Кроме расширенного спектра поддерживаемых ОС, в версию 4.1 будет включен Akonadi - унифицированный меха

KDE e.V и Wikimedia Deutschland открыли совместный офис во Франкфурте Некоммерческая организация KDE e.V, выполняющая роль представителя сообщества KDE в финансовых и юридических вопр

Свободная графическая среда KDE обновлена до версии 4.0.3 Сообщество KDE анонсировало третье ежемесячное обновление для свободной графической рабочей среды KDE 4.0. Основные изменения KDE 4.0.3: оптимизация KHTML, в том числе улучшение поддержки HT

KDE и OpenUsability запустили свой Summer of Code группой OpenUsability при поддержке Google, Trolltech и Соросовского Института открытого общества, KDE предоставит три стипендии по $1 тыс. студентам, работающим над Руководством по пользовате

KDE 4 теперь «понимает» 49 языков: новая версия Разработчики KDE выпустили новую версию свободной графической среды KDE 4.0.2. Основные изменения: В оболочке Plasma добавлена возможность сконфигурировать размер и позицию панели, внесены интерфейсн

Анонсирована первая альфа-версия Kubuntu-KDE4 Hardy Вышла первая альфа-версия Kubuntu-KDE4 Hardy. Альфа-версия базируется на KDE 4.0.1 и содержит некоторые недостающие в KDE 4 приложения из KDE 3. Напомним, что, в связи с выходом KDE 4, было принято решение о выпуске двух редакций Kubuntu 8.04: с

Анонсирован выпуск KDE 3.5.9 Сообщество KDE объявило о выходе релиза KDE 3.5.9 - свободной графической оболочки для GNU/Linux

Fedora 9 будет включать KDE4 ее время готовящийся к выпуску, будет содержать KDE4, несмотря на отсутствие части функциональности KDE 3.5. Пользователям, которые сочтут KDE4 недостаточно стабильным на момент выхода нового р

Вышла новая версия свободной графической среды KDE Сообщество KDE объявило о выходе новой версии свободной графической среды - KDE 4.0.1. Новая версия содержит большое количество исправлений, касающихся, в том числе, веб-браузера Konqueror. Напомни

KDE 4.0: новая версия свободной графической среды Сообщество KDE выпустило новую версию свободной графической среды - KDE 4.0. В состав KDE входит большое количество программ для повседневных задач, а также специализированные пакеты. Новая

KDE 4.0 RC 2: первый взгляд На днях вышел новый кандидатский релиз KDE 4.0, бесплатной графической оболочки для операционных систем Linux и Unix. Процесс разработки нового продукта вот-вот завершится – финальный релиз KDE 4.0 запланирован сообществом на

В KDE найдена опасная уязвимость Эксперты по информационной безопасности обнаружили уязвимость в KDE, графической среде для рабочих станций UNIX, которая позволяет удаленному пользователю вызвать отказ в обслуживании или выполнить произвольный код на целевой системе. Уязвимость существует

Вышла новая версия KDE K Desktop Environment Project представил третью версию графическойоболочки KDE - KDE 3.2, доступную для ОС Linux и Unix. Среди новых приложений для KDE 3.2 можно отметить Kopete для мгновенной передачи сообщений, который поддерживает аналогичные конкурен

Debian и KDE создадут недорогую Linux-ОС Команды разработчиков Debian и KDE планируют создать некоммерческую недорогую ОС Linux для крупных предприятий и правительственных структур. Подобное решение было принято из-за боязни поглощения Linux крупным бизнесом. KD

Вышла новая версия рабочей среды для Linux KDE 3.1 аря объявлен официальный релиз новой версии популярной интерактивной рабочей среды для UNIX/Linux - KDE 3.1. KDE 3.1 в виде исходных кодов и бинарных пакетов доступен на ftp-сервере груп