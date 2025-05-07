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Linux KDE Plasma

Linux KDE Plasma

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


07.05.2025 «Альт Рабочая станция К» 11.0: кастомизация интерфейса, электронная подпись, управление жестами и мультитач на сенсорных экранах

ла операционную систему «Альт Рабочая станция К» 11.0. Среди ключевых изменений — графическая среда KDE Plasma 6 с расширенными настройками интерфейса, усиленная безопасность, поддержка новых м
13.05.2024 Вышло обновление операционной системы «Альт Рабочая станция К 10.3»

н погодный виджет, дополнена линейка драйверов для видеокарт NVidia, обновлена среда рабочего стола KDE Plasma. Теперь на панели задач отображаются температура, облачность и осадки. Открыть про
22.03.2024 Тема оформления для легендарного рабочего стола Linux сносит пользовательские файлы подчистую

KDE предупреждает Разработчики окружения рабочего стола для Linux и других Unix-подобных ОС KDE Plasma предупредили пользователей о необходимости подходить к установке глобальных тем оф
12.05.2022 Новая версия российской ОС «Альт рабочая станция К» 10 встраивается в имеющуюся ИТ-инфраструктуру и обеспечивает ее безопасность

операционной системы «Альт рабочая станция К» 10. Эта российская ОС построена на графической среде KDE Plasma, наиболее близкой по стилю к привычной большинству пользователей ОС Windows. ОС «А
27.12.2021 Создана замена GNOME и KDE для Linux. Она сама подстраивается под устройство и работает на ПК, планшетах и смартфонах

планшета или смартфона. Оболочка, получившая название Maui Shell, подобно популярным средам GNOME, KDE Plasma и Xfce, предлагает пользователям Linux полноценный графический интерфейс, а также

16.08.2021 Производитель «ноутбуков для параноиков» выпустил самую мощную в мире электронную книгу. Она работает на KDE

которые сегодня представлены на рынке. В настоящее время PineNote находится на стадии готовящегося к производству прототипа. Разработчики ведут консультации с командой популярной среды рабочего стола KDE Plasma для Unix-подобных операционных систем по поводу того, какой именно из вариантов графического окружения выбрать – мобильный или обычный. На какой бы из версий Plasma ни остановили сво
05.08.2020 Компьютер под Linux можно захватить с помощью популярного архиватора

Другого нет у нас пути? В архивационной утилите ARK, распространяемой вместе со средой рабочего стола KDE под Linux, выявлена серьёзная уязвимость, позволяющая перезаписывать файлы или выполнять код на компьютерах потенциальных жертв, сообщает издание Bleeping Computer. Для этого достаточно буд
15.09.2017 Создается смартфон на Linux с рабочим столом KDE

Заключение партнерстваКомпания Purism и некоммерческое сообщество разработчиков KDE объявили о заключении партнерства, целью которого является создание смартфона Purism Librem 5 с операционной системой GNU/Linux и полностью свободным ПО. Его ОС, предположительно, будет баз
26.12.2014 Вышел дистрибутив Rosa Desktop Fresh KDE R5

Российский разработчик «НТЦ ИТ Роса» представил Rosa Desktop Fresh KDE R5 — операционную систему семейства Rosa Desktop Fresh с рабочим столом KDE. Как с
09.10.2014 «НТЦ ИТ Роса» представила новый дистрибутив с рабочим столом KDE — Rosa Desktop Fresh R4

Российская компания-разработчик «НТЦ ИТ Роса» представила Rosa Desktop Fresh R4 — дистрибутив популярного семейства Rosa Desktop Fresh с рабочим столом KDE. Новый дистрибутив рассчитан как на домашних пользователей для повседневной коммуникации и развлечений, так и на пользователей с особыми требованиями, способных самостоятельно позаботиться

31.08.2011 Российский Linux получил современный дизайн

венной компании ALT Linux - ALT Linux Kdesktop 6.0 – один из первых случаев штатной установки среды KDE 4.6 на профессиональный дистрибутив. KDE — это одна из двух основных, наряду с Gno
22.12.2010 Проект KDE присоединяется к Open Invention Network

Команда KDE объявила о своем присоединении к защитному патентному пулу Open Invention Network (OIN) в качестве лицензиата. Членство в организации позволит KDE застраховать себя от рисков, связан
03.04.2009 Вышел KDE 4.2.2

Разработчики KDE объявили о выходе очередного ежемесячного обновления свободной графической среды KDE 4.2.2. Новый релиз содержит исправления ряда ошибок и улучшения в области производительности. В ч
24.03.2009 KDE приглашает пользователей на «мозговой штурм»

Команда разработчиков KDE объявила о запуске проекта Brainstorm, предназначенного для сбора и обсуждения новых идей по развитию проекта KDE. Как ожидается, «Мозговой штурм» поможет обычным пользователям KD
06.10.2008 Анонсирован релиз KDE 4.1.2

Разработчики популярной свободной графической среду KDE представили очередной сервис-релиз для ветки 4.1. Среди вошедших в KDE 4.1.2 исправлений можно отметить устранение регрессии в производительности библиотеки KIO, которое увеличило ск
04.09.2008 Анонсирован выход KDE 4.1.1

Разработчики KDE представили новый релиз мультиплатформенной графической среды KDE 4.1.1 - первый в серии направленных на исправление ошибок релизов для ветки 4.1. Среди наиболее значимых изменений м
31.07.2008 Вышел релиз KDE 4.1

Разработчики свободной графической среды KDE анонсировали новый релиз своего продукта - KDE 4.1.0. который знаменует собой важную веху в его развитии. Новая версия содержит значительное число улучшений по сравнению с KDE
05.06.2008 KDE 4.0.5: новая версия графической рабочей среды

Анонсирован релиз свободной графической рабочей среды KDE 4.0.5, направленный на повышение стабильности и содержащий обновления переводов и документации. Исправления в релизе сделаны с упором на минимальный риск регрессий, поэтому обновление до

28.05.2008 Вышла первая бета-версия KDE 4.1

Проект KDE анонсировал первую бета-версию KDE 4.1. Основными изменениями по сравнению с KDE 4.0 можно назвать оптимизированную функциональность и конфигурируемость оболочки рабочего стол
30.04.2008 KDE 4.1 будет доступна на Windows, MacOS X и OpenSolaris

Окончательная версия KDE 4.1, помимо GNU/Linux и BSD-систем, будет доступна на Windows, MacOS X и OpenSolaris. Кроме расширенного спектра поддерживаемых ОС, в версию 4.1 будет включен Akonadi - унифицированный меха
07.04.2008 KDE e.V и Wikimedia Deutschland открыли совместный офис во Франкфурте

Некоммерческая организация KDE e.V, выполняющая роль представителя сообщества KDE в финансовых и юридических вопр
03.04.2008 Свободная графическая среда KDE обновлена до версии 4.0.3

Сообщество KDE анонсировало третье ежемесячное обновление для свободной графической рабочей среды KDE 4.0. Основные изменения KDE 4.0.3: оптимизация KHTML, в том числе улучшение поддержки HT
24.03.2008 KDE и OpenUsability запустили свой Summer of Code

группой OpenUsability при поддержке Google, Trolltech и Соросовского Института открытого общества, KDE предоставит три стипендии по $1 тыс. студентам, работающим над Руководством по пользовате
06.03.2008 KDE 4 теперь «понимает» 49 языков: новая версия

Разработчики KDE выпустили новую версию свободной графической среды KDE 4.0.2. Основные изменения: В оболочке Plasma добавлена возможность сконфигурировать размер и позицию панели, внесены интерфейсн
28.02.2008 Анонсирована первая альфа-версия Kubuntu-KDE4 Hardy

Вышла первая альфа-версия Kubuntu-KDE4 Hardy. Альфа-версия базируется на KDE 4.0.1 и содержит некоторые недостающие в KDE 4 приложения из KDE 3. Напомним, что, в связи с выходом KDE 4, было принято решение о выпуске двух редакций Kubuntu 8.04: с
20.02.2008 Анонсирован выпуск KDE 3.5.9

Сообщество KDE объявило о выходе релиза KDE 3.5.9 - свободной графической оболочки для GNU/Linux

18.02.2008 Fedora 9 будет включать KDE4

ее время готовящийся к выпуску, будет содержать KDE4, несмотря на отсутствие части функциональности KDE 3.5. Пользователям, которые сочтут KDE4 недостаточно стабильным на момент выхода нового р
08.02.2008 Вышла новая версия свободной графической среды KDE

Сообщество KDE объявило о выходе новой версии свободной графической среды - KDE 4.0.1. Новая версия содержит большое количество исправлений, касающихся, в том числе, веб-браузера Konqueror. Напомни
14.01.2008 KDE 4.0: новая версия свободной графической среды

Сообщество KDE выпустило новую версию свободной графической среды - KDE 4.0. В состав KDE входит большое количество программ для повседневных задач, а также специализированные пакеты. Новая

14.12.2007 KDE 4.0 RC 2: первый взгляд

На днях вышел новый кандидатский релиз KDE 4.0, бесплатной графической оболочки для операционных систем Linux и Unix. Процесс разработки нового продукта вот-вот завершится – финальный релиз KDE 4.0 запланирован сообществом на
23.01.2006 В KDE найдена опасная уязвимость

Эксперты по информационной безопасности обнаружили уязвимость в KDE, графической среде для рабочих станций UNIX, которая позволяет удаленному пользователю вызвать отказ в обслуживании или выполнить произвольный код на целевой системе. Уязвимость существует

04.02.2004 Вышла новая версия KDE

K Desktop Environment Project представил третью версию графическойоболочки KDE - KDE 3.2, доступную для ОС Linux и Unix. Среди новых приложений для KDE 3.2 можно отметить Kopete для мгновенной передачи сообщений, который поддерживает аналогичные конкурен
22.12.2003 Debian и KDE создадут недорогую Linux-ОС

Команды разработчиков Debian и KDE планируют создать некоммерческую недорогую ОС Linux для крупных предприятий и правительственных структур. Подобное решение было принято из-за боязни поглощения Linux крупным бизнесом. KD
28.01.2003 Вышла новая версия рабочей среды для Linux KDE 3.1

аря объявлен официальный релиз новой версии популярной интерактивной рабочей среды для UNIX/Linux - KDE 3.1. KDE 3.1 в виде исходных кодов и бинарных пакетов доступен на ftp-сервере груп
21.08.2001 KDE выпустила новую версию графической оболочки для Unix

KDE Project, содружество сотен разработчиков графической оболочки KDE с открытым исходным кодом для Linux и других Unix-подобных ОС, объявило о выпуске новой в

Публикаций - 265, упоминаний - 327

Linux KDE Plasma и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 39
openSUSE - SUSE Linux - SUSE Software Solutions Germany GmbH 580 38
Red Hat 1378 37
Nvidia Corp 4002 36
Intel Corporation 12811 28
Mandriva - Mandrake - Mandrakesoft 192 25
Ред Софт - Red Soft 1236 20
AMD - Advanced Micro Devices 4641 20
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 950 20
Canonical 221 17
OpenText - Micro Focus - Novell 880 17
IBM - International Business Machines Corp 9699 15
Apple Inc 13154 15
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 448 14
Google LLC 12688 14
Базальт СПО - BaseALT - ALT Linux - Альт Линукс 280 10
HP Inc. 5883 9
Microsoft Corporation - GitHub 1075 9
9594 7
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 6
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 6
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 6
Pine64 - Pine Store - Pine Microsystems 19 6
Adobe Systems 1597 6
AMD Graphics Product Group - ATI 973 6
ASPLinux - Application Service Provider Linux 93 6
Samsung Electronics 11064 6
Telegram Group 2940 5
КриптоПРО - Крипто-ПРО 488 5
HP - Hewlett-Packard 3662 5
Базальт СПО - BaseALT - ALT Linux Team 59 5
Открытые технологии 732 5
OpenText - Micro Focus - Novell - Ximian - Helix Code - International Gnome Support 27 5
ГНУ Линуксцентр - Мезон.ру - Mezon.ru - Мандрива.ру - Mandriva.ru 53 5
Dell EMC 5180 5
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 4
Acer Group - Acer Inc 2776 4
AOL Inc - America Online 1883 4
Netscape Communications Corporation 426 4
Tuxedo Computers 16 4
Royal Dutch Shell - Шелл 233 5
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 2
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 1
Спортмастер - Sportmaster 201 1
RPI - Rothschild Patent Imaging 35 1
Яндекс.Лавка 315 1
Sequoia Capital 115 1
Tata Motors - Jaguar Cars 126 1
КонсультантПлюс 161 1
Wikimedia Foundation - Фонд Викимедиа 92 1
Резонанс НПП 407 1
NGI Fund 36 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 1
Уралалмаз 3 1
Magnatune 1 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 14
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 14
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 8
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 4
U.S. GAO - Government Accountability Office - Счётная палата США - GAO - General Accounting Office - Главная счетная комиссия - контрольно-ревизионная служба Конгресса США 73 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 2
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 497 2
Минобрнауки РФ - Рособразование - Федеральное агентство по образованию 222 2
Правительство Республики Узбекистан - Минцифры Узбекистана - Министерство цифровых технологий Республики Узбекистан - Узбекское агентство связи и информации - УзАСИ - Узбекское агентство почты и телекоммуникаций 45 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 787 1
ЦСР - Центр стратегических разработок 184 1
Россотрудничество - Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом 45 1
Правительство Свердловской области - Губернатор Свердловской области - органы государственной власти 91 1
U.S. Department of Labor - Министерство труда США 70 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по образованию и науке 30 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 1
Linux Foundation - Free Standards Group 206 4
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 3
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 3
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 2
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 2
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 113 2
DLC - Desktop Linux Consortium - Консорциум поставщиков Linux-решений 5 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 1
OpenPOWER Foundation - Consortium 48 1
OIN - Open Invention Network 24 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
Apache Software Foundation - ASF 231 1
РГО ВОО - Русское географическое общество Всероссийская общественная организация 54 1
РАСПО - Российская ассоциация свободного программного обеспечения 44 1
OLPC - One Laptop per Child 82 1
НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 99 1
ЦеСТ - Центр свободных технологий 35 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 152
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 82
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 76
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 60
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 47
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 40
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 37
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта 4613 31
GNU General Public License - GNU GPL - Открытое Лицензионное Соглашение 681 28
Repository - Репозиторий 1176 28
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 27
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4851 25
Офисные приложения - Офисные пакеты ПО - Office Applications - Office Software packages - Текстовый редактор - Text Editor - Специализированные программы для работы с документами 2230 25
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 24
LTS - Long-Term Support - LTSC - Long-Term Servicing Channel - LTSB - Long-Term Servicing Branch - Долгосрочная поддержка программного обеспечения 185 21
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 20
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 20
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 19
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 18
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 17
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6408 17
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск - DVD+RW Alliance - Recordable DVD Council - VOB - DVD-Video Object - Versioned Object Base - формат файлов, используемый для хранения DVD-Video 5711 17
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2812 17
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 17
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 15
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 15
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 15
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 15
WINE - Wine Is Not an Emulator - Альтернативная реализация Windows API 146 14
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 14
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5787 13
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 5194 13
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6216 13
Email - Почтовый шлюз - Почтовый сервер - сервер электронной почты - почтовый сервис - почтовый клиент - почтовые решения - Mail Transfer Agent, MTA 2051 13
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7937 13
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 13
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4455 12
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7599 12
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 2843 12
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5920 12
Linux OS 11533 190
GNU GNOME - Свободная среда рабочего стола для UNIX-подобных ОС 280 133
Microsoft Windows 16882 79
Mozilla Firefox - браузер 1951 65
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 1011 53
Apache OpenOffice 490 45
Fedora Project - Linux Fedora - Fedora Core - Fedora Foundation 252 32
Linux - Debian GNU 567 32
TDF LibreOffice - пакет офисных программ 282 27
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1672 26
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1597 23
Huawei Mate - серия смартфонов 453 19
Базальт СПО - BaseALT - Альт Рабочая станция 297 18
Apple macOS 2419 18
Google Chromium Authors - Chromium - браузер 295 17
Базальт СПО - BaseALT - Альт Платформа - Альт ОС 658 17
Linux - Debian GNU - Ubuntu - Kubuntu Focus 24 16
Mozilla Thunderbird - почтовая программа 230 16
Mandriva Linux 87 16
Linux Wayland - протокол для организации графического сервера в UNIX-подобных операционных системах 45 16
Microsoft Office 4170 15
Intel Atom - Intel Centrino Atom - Intel Denverton Atom - Intel Atom Clover Trail - серия микропроцессоров архитектур x86 и x86-64 994 15
Samba DC - Samba AD - Служба каталогов 237 15
Python - высокоуровневый язык программирования 1286 15
Red Hat Enterprise Linux - Linux RHEL 573 14
Qt Company - Trolltech - Quasar Technologies - Qt Framework - фреймворк для разработки кроссплатформенного ПО 148 14
Apache HTTP Server - Apache Web Server 631 14
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks - OS X Leopard - OS X Mountain Lion - OS X Yosemite - OS X Jaguar 1708 13
Google Chrome - браузер 1701 13
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 673 12
FreeBSD UNIX - свободная операционная система 315 12
НТЦ ИТ Роса - Rosa Enterprise Linux Desktop - RELD 130 12
C/C++ - Язык программирования 894 12
Google Android 15243 12
Red Hat Linux 205 11
Konqueror - браузер и файловый менеджер 23 11
Linux Systemd - Подсистема инициализации и управления службами 47 11
Intel x86 - архитектура процессора 2151 10
Oracle Java - язык программирования 3469 10
Opera Browser - Браузер 1050 10
Рустамов Рустам 548 12
Новодворский Алексей 114 8
Linus Benedict Torvalds - Торвальдс Линус Бенедикт 236 7
Shuttleworth Mark - Шаттлворт Марк 75 6
Смирнов Алексей 269 4
Stallman Richard - Столлман Ричард 76 3
Гребнев Егор 41 3
Кадомский Вячеслав 107 3
Kroah-Hartman Greg - Кроа-Хартман Грег 31 2
Шмакотина Юлия 3 2
White Jeremy - Уайт Джереми 3 2
Zemlin Jim - Землин Джим 26 2
Tiemann Michael - Тайманн Майкл 13 2
Щавелев Олег 3 2
Мылицын Роман 111 1
Jobs Steve - Джобс Стив 1031 1
Satya Nadella - Сатья Наделла 227 1
Комиссаров Дмитрий 248 1
Залманов Дмитрий 22 1
Калинин Алексей 77 1
Калинин Александр 189 1
Rothschild Leigh M. - Ротшильд Ли 9 1
Иванов Борис 64 1
Андреев Андрей 33 1
Friedman Nat - Friedman Nathan - Фридман Нэт - Фридман Натан 23 1
Ballmer Steve - Баллмер Стивен 579 1
Киселёв Алексей 90 1
Cormier Paul - Пол Кормье 24 1
Nightingale Johnathan - Найтингейл Джонатан 9 1
Прянишников Николай 316 1
Крюков Владимир 4 1
Степанов Владимир 91 1
Фарыгин Антон 5 1
Пуцин Сергей 27 1
Аносов Сергей 16 1
Медведев Дмитрий 1665 1
Peterson Chris - Петерсон Крис 4 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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