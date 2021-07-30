ОС Rosa Enterprise Desktop X5 адаптирована под процессоры Baikal kal Electronics объявили об успешном проведенном тестировании на совместимость операционной системы Rosa Enterprise Desktop X5 и процессора Baikal-M, созданного на базе архитектуры ARM. Проведё

«Депо компьютерс» представила линейку ПАК на базе семейства отечественных ОС РОСА ена полная совместимость персональных устройств Depo Neos с операционными системами РОСА «Кобальт», ROSA Enterprise Linux Desktop, ROSA Enterprise Desktop и серверов Depo Storm с системой управ

«Тионикс» и «Роса» завершили испытания облачной платформы Tionix Cloud Platform ртуальных рабочих столов и операционных систем «Роса» «Кобальт», «Rosa Enterprise Desktop (RED)» и «Rosa Enterprise Linux Desktop (RELD)». Согласно результатам тестирования, все компоненты и мо

«Мобилитилаб» и «НТЦ ИТ РОСА» создадут комплексные решения на базе ОС Роса Linux и WorksPad «Мобилитилаб» и «РОСА» начинают технологическое сотрудничество, которое позволит предложить заказчикам совместные комплексные решения на базе ОС Роса Linux и WorksPad. Обеспечение безотказной безопасной работы, в том числе на мобильных устройствах государственного аппарата – важнейшая задача цифровой экономики России. Решения WorksPad п

Directum подтвердил совместимость с ОС РОСА Directum провели испытания и подтвердили совместимость системы Directum с операционными системами: ROSA Enterprise Linux Desktop (RELD) и ROSA Enterprise Linux Server (RELS) для коммерческих о

Операционные системы НТЦ ИТ РОСА и продукты КриптоПро официально совместимы P 4.0, КриптоПро CSP 5.0, КриптоПро ЭЦП Browser plug-in 2.0) c операционными системами НТЦ ИТ РОСА (ROSA Enterprise Linux Desktop (RELD), ROSA Enterprise Linux Server (RELS), РОСА КОБАЛЬТ). Сов

ОС «Роса» получила сертификат совместимости с продукцией iRU том RELD на пакетной базе CentOS Linux (7.x) для рабочих станций корпоративных пользователей. RELD (Rosa Enterprise Linux Desktop) – это операционная система для рабочих станций, программное ре

iRu получила сертификат совместимости с системным ПО компании «Роса» том RELD на пакетной базе CentOS Linux (7.x) для рабочих станций корпоративных пользователей. RELD (Rosa Enterprise Linux Desktop) – это операционная система для рабочих станций, программное ре

НТЦ ИТ «Роса» представил новую платформу для ROSA Enterprise Desktop 4). Новая операционная система обладает всеми преимуществами продуктов известной бесплатной линейки ROSA Fresh: совместимостью с огромным количеством аппаратных конфигураций; простотой установк

ОС НТЦ ИТ «Роса» и ПО «Р7-Офис» подтвердили совместимость фис на следующих операционных системах, разработанных в НТЦ ИТ РОСА: ROSA Enterprise Desktop (RED), ROSA Enterprise Linux Desktop (RELD), РОСА «КОБАЛЬТ» (рабочая станция), РОСА «КОБАЛЬТ» (серве

Dr.Web для Linux подтвердил совместимость с ОС ROSA Enterprise для Linux, входящий в Dr.Web Desktop Security Suite может работать на компьютерах со следующими ОС: ROSA Enterprise Linux Desktop (x86_64), ROSA Enterprise Desktop X3 (i586), ROSA Enterprise De

CommuniGate объявила о совместимости СommuniGate Pro и ОС «НТЦ ИТ РОСА» муникационного сервера CommuniGate Pro и ПО, разработки НТЦ ИТ POCА: ROSA Enterprise Desktop (RED); ROSA Enterprise Linux Desktop (RELD); ROSA Enterprise Linux Server (RELS); «РОСА КОБАЛЬТ рабо

Центр коллективного пользования им. Д.И. Менделеева обрабатывает экспериментальные результаты с помощью Rosa Desktop Fresh Российский разработчик «НТЦ ИТ Роса» объявил об успешном замещении ряда проприетарных приложений программным обеспечением собственной разработки. Так, разработанный компанией дистрибутив Rosa Desktop Fresh используется для обработки экспериментальных результатов, получаемых на оборудовании Центра коллективного пользования (ЦКП) им. Д.И. Менделеева. Об этом CNews сообщили в «НТЦ

«НТЦ ИТ Роса» выпустил легковесную версию Rosa Desktop Fresh R5 с LXDE ки и дизайна: в частности, реализована привычная для пользователя «точка входа» для настройки системы, «центр управления». Все базовые компоненты системы — такие же, как в дистрибутивах «НТЦ ИТ Роса» Rosa Fresh KDE и Rosa Fresh GNOME. Соответственно, все доработки системного плана автоматически вошли и в LXDE-дистрибутив, указали в компании. По сравнению с прошлым релизом, появились:

Вышел дистрибутив Rosa Desktop Fresh KDE R5 Российский разработчик «НТЦ ИТ Роса» представил Rosa Desktop Fresh KDE R5 — операционную систему семейства Rosa Desktop Fresh с рабочим столом KDE. Как сообщили CNews в «НТЦ ИТ Роса», дистрибутив Rosa Desktop Fresh KDE R5 подой

«НТЦ ИТ Роса» представила облегченную версию Rosa Desktop Fresh R4 на базе LXDE Российская компания-разработчик «НТЦ ИТ Роса» представила дистрибутив линейки Rosa Desktop Fresh R4 на базе легкого рабочего окружения LXDE. Данный дистрибутив базируется на кодовой базе Rosa Desktop Fresh R4, в поставку по умолчанию входят только наиболее необход

«НТЦ ИТ Роса» представила новый дистрибутив с рабочим столом KDE — Rosa Desktop Fresh R4 Российская компания-разработчик «НТЦ ИТ Роса» представила Rosa Desktop Fresh R4 — дистрибутив популярного семейства Rosa Desktop Fresh с рабочим столом KDE. Новый дистрибутив рассчитан как на домашних пользователей для повседневной коммуникации

Вышел Rosa Desktop Fresh R3 Компания «Роса» выпустила новый релиз дистрибутива для Linux-сообщества Rosa Desktop Fresh R3. Как говорится в заявлении «Росы», поступившем в редакцию CNews, Rosa Desktop Fresh R3 — плановое обновление дистрибутива в линейке Rosa Desktop Fresh, включ

«Роса» выпустила Rosa Desktop Fresh R2 GNOME и LXDE. Как пояснили CNews в «Росе», «Rosa Desktop Fresh R2 — плановый апдейт-релиз платформы Rosa Fresh. Линейка “R” предназначается для технически грамотных пользователей, желающих полу

Вышла публичная бета официальной сборки дистрибутива Rosa Fresh R1 на базе GNOME 3.8 Компания «Роса» представила публичную бету официальной сборки своего дистрибутива Rosa Fresh R1 на базе рабочего стола GNOME версии 3.8. Сборка основана на тех же репозиториях, что ранее представленные версии Rosa Desktop Fresh R1 на базе KDE и LXDE, сообщили CNews в компани

Вышел Rosa Desktop Fresh R1 с поддержкой Microsoft Hyper-V и Steam есь. По словам разработчиков, Rosa Desktop Fresh R1 — новое имя для дистрибутивов на базе платформы Rosa Fresh. «Линейка “R” предназначена для технически грамотных пользователей и энтузиастов,

YouMagic интегрирован в ОС Rosa Desktop.Fresh 2012 одной и международной связи РФ, объявил о выпуске программного софтфона для сервиса IP-телефонии YouMagic на платформе Linux. Софтфон включен в новую операционную систему для персональных компьютеров Rosa Desktop.Fresh 2012, разработанную российской компанией «Роса». Встроенное в Rosa Desktop.Fresh 2012 приложение YouMagic позволяет зарегистрировать международный номер (в коде +883-1

«Роса» представила некоммерческую ОС для опытных Linux-пользователей Компания «Роса» представила новую некоммерческую операционную систему для персональных компьютеров Rosa Desktop.Fresh 2012. Продукт ориентирован на энтузиастов и опытных пользователей Linux. Как рассказали CNews в компании, в ходе создания Rosa Desktop.Fresh 2012 команда «Росы», в кот