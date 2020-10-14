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«Тионикс» и «Роса» завершили испытания облачной платформы Tionix Cloud Platform

Интеграция Инфраструктура Системное ПО Облака

Специалисты компаний «Тионикс» и «Роса» успешно завершили испытания совместимости облачной платформы Tionix Cloud Platform, программного обеспечения Tionix VDI для построения инфраструктуры виртуальных рабочих столов и операционных систем «Роса» «Кобальт», «Rosa Enterprise Desktop (RED)» и «Rosa Enterprise Linux Desktop (RELD)». Согласно результатам тестирования, все компоненты и модули облачной платформы Tionix корректно работают на базе ОС «Роса», получен сертификат совместимости программных продуктов двух отечественных компаний.

Используя технологические решения «Тионикс», пользователи операционных систем «Роса» смогут организовать отказоустойчивую и масштабируемую облачную платформу, создавать рабочие столы (VDI) с гибкими настройками и вести мониторинг ключевых процессов и инфраструктуры внутри облака. Совместимые программные продукты будут доступны не только корпоративным клиентам, но и представителям госорганов, поскольку в случае необходимости защиты сред виртуализации Tionix Cloud Platform и Tionix VDI могут интегрироваться в операционную систему «Роса» «Кобальт», которая сертифицирована ФСТЭК России. Данная ОС имеет в своем составе встроенные механизмы защиты информации от несанкционированного доступа, реализующие идентификацию и аутентификацию, управление доступом, регистрацию событий безопасности, ограничение программной среды, изоляцию процессов, защиту памяти, контроль целостности, обеспечение надежного функционирования и фильтрацию сетевого потока. Использование продуктов Tionix Cloud Platform и Tionix VDI с ОС «Роса» «Кобальт» соответствуют требованиям по безопасности информации ФСТЭК России.

«У нас появился еще один технологический партнер, альянс с которым позволит снизить трудозатраты заказчика при внедрении совместных комплексных решений. При этом мы уверены, что эффективность работы у клиентов при использовании продуктов наших компаний существенно повысится», – отметил Евгений Кудрявцев, руководитель отдела продаж компании «Тионикс».

«Такое сотрудничество открывает еще больше возможностей для бизнеса в рамках развития цифровой экономики», – сказала Владислава Васильева, генеральный директор «НТЦ ИТ Роса».

Программные продукты Tionix Cloud Platform, Tionix VDI и операционные системы «Роса» («НТЦ ИТ Роса») входят в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных.



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