НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы

«Научно-технический центр информационных технологий РОСА» создан Леонидом Рейманом в 2010 году. Программная платформа НТЦ ИТ Роса включает разнообразные операционные системы на базе собственного Linux-дистрибутива, среду виртуализации, инфраструктурные и облачные сервисы, защищенные приложения, которые соответствуют требованиям отечественного законодательства.