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НТЦ ИТ Роса Научно-технический центр информационных технологий РОСА Российские операционные системы

НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы

«Научно-технический центр информационных технологий РОСА» создан Леонидом Рейманом в 2010 году. Программная платформа НТЦ ИТ Роса включает разнообразные операционные системы на базе собственного Linux-дистрибутива, среду виртуализации, инфраструктурные и облачные сервисы, защищенные приложения, которые соответствуют требованиям отечественного законодательства.


Российские операционные системы 2023
26.04.2023 НТЦ ИТ РОСА выпустила обновленную версию своей операционной системы РОСА «Хром» 12.4
21.04.2023 В России нашли нового национального «убийцу» Android. Готовятся к выходу первые смартфоны на ОС РОСА
20.04.2023 ИТ-компания НТЦ ИТ РОСА выводит на рынок новый продукт для управления виртуальной средой
13.04.2023 «Окуляр ГОСТ» теперь совместим с операционными системами РОСА
30.03.2023 Преимущества российских операционных систем
14.03.2023 Компания НТЦ ИТ РОСА подтвердила совместимость операционных систем РОСА с оборудованием F+ tech
03.03.2023 Подтверждена совместимость операционных систем РОСА с серверными платформами Qtech
21.02.2023 НТЦ ИТ РОСА включил «Яндекс браузер» в свой репозиторий
09.02.2023 Операционная система РОСА «Барий» вошла в реестр российского программного обеспечения
30.01.2023 НТЦ ИТ РОСА и i-Sys Labs подтвердили совместимость своих продуктов
08.12.2022 Подтверждена совместимость устройств «Рутокен ЭЦП 3.0» с ОС «РОСА «ХРОМ» 12 и ROSA Virtualization 2.1
24.11.2022 Вышел новый релиз российской операционной системы РОСА «ХРОМ»
14.11.2022 Операционная система РОСА успешно прошла проверку ФСТЭК России
07.11.2022 ROSA Virtualization получила сертификат соответствия ФСТЭК
28.10.2022 РОСА «БАРИЙ» зарегистрирована в Роспатенте
19.10.2022 Графический редактор «Автограф» совместим с операционными системами РОСА
17.10.2022 Sitronics Group начнет поставлять российские операционные системы и сервисы НТЦ ИТ РОСА
23.09.2022 НТЦ ИТ РОСА вошел в «Союз поддержки и развития технологических компаний»
22.09.2022 НТЦ ИТ РОСА подтверждает совместимость решений группы «ТЕРМИКА» с собственными операционными системами
22.09.2022 НТЦ ИТ РОСА стал членом «Ассоциации документальной электросвязи»
16.08.2022 Treolan стала официальным дистрибьютором НТЦ ИТ РОСА
22.07.2022 Компания экс-министра связи создаст «убийцу» Android и конкурента российской мобильной ОС «Аврора»
19.07.2022 Axiom JDK Pro и Libercat совместимы с ОС «Роса»
06.07.2022 НТЦ ИТ РОСА подтверждает совместимость решений группы «Термика» с собственными операционными системами
10.06.2022 НТЦ ИТ РОСА и «Диджитал маркетс» объявляют о партнерстве и технологическом сотрудничестве
17.05.2022 В топ-5 разработчиков российских ОС серьезные перестановки
12.05.2022 Выручка российского Linux-разработчика, созданного бывшим министром связи, рухнула в три раза
21.04.2022 Подтверждена совместимость СУБД «Ред база данных» с операционными системами «РОСА»
17.01.2022 Операционные системы линейки РОСА «ХРОМ» совместимы с процессорами Baikal-М
25.11.2021 НТЦ ИТ РОСА и «Роббо» оснастят школы образовательной робототехникой и операционными системами российского производства
23.09.2021 У разработчика российского Linux появился новый гендиректор
23.09.2021 Назначен новый генеральный директор НТЦ ИТ «Роса»
25.08.2021 Подтверждена совместимость ОС НТЦ ИТ «Роса» с ПК Raskat
18.08.2021 НТЦ «ИТ Роса» и «Смарт-Софт» подтвердили совместимость своих продуктов
30.07.2021 ОС Rosa Enterprise Desktop X5 адаптирована под процессоры Baikal
27.07.2021 Подтверждена совместимость продуктов НТЦ ИТ «Роса» и «ICL Техно»
22.06.2021 Система управления виртуализацией ROSA Virtualization доступна на серверах Softline
19.05.2021 Операционная система ROSA Enterprise Server X5 стала доступна на серверах Huawei
01.04.2021 «Национальный киберполигон» оборудован отечественной операционной системой

Публикаций - 385, упоминаний - 696

НТЦ ИТ Роса упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра 931 75
Intel Corporation 11736 64
7178 59
1С-ИжТиСи 6487 58
Microsoft Corporation 23713 48
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 294 39
Nvidia Corp 3241 37
Базальт СПО - BaseALT 409 32
Schneider Electric 522 29
Schneider Electric Secure Power 50 29
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 9800 28
Сбер - Cloud.ru - SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 324 28
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 6388 27
Норникель ОЦО - Общий центр обслуживания - НН-Инфоком - Норникель Спутник - Норникель Технические сервисы 31 27
Центр2М - Center2М 51 27
Rimini Street 43 27
Ситилабс 29 26
Такском - Taxcom 212 26
Первый ОФД - Оператор фискальных данных 97 26
Cinimex - Синимекс - Синимекс-Информатика 182 26
Sony 6492 25
AMD - Advanced Micro Devices 3907 25
Apple Inc 11351 24
Ред Софт - Red Soft 436 23
ASUS - AsusTek Computer Inc 1963 23
Базальт СПО - ALT Linux - Альт Линукс 164 22
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 215 21
Oracle Corporation 6375 21
Mandriva - Mandrake - Mandrakesoft 161 20
Yandex - Яндекс 5912 19
Google LLC 11097 19
HP Inc. 5581 19
Dell EMC 4947 19
IBM - International Business Machines Corp 9242 18
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 404 18
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2434 17
Samsung Electronics 9816 17
AMD Graphics Product Group - ATI 923 16
Fujitsu 2048 16
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10245 15
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6043 33
РЖД - Российские железные дороги 1660 32
X5 Group 855 29
ГПБ - Газпромбанк 960 28
Ингосстрах СПАО 349 27
Societe Generale - Росбанк АКБ 529 27
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 141 27
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 853 27
ОМК - Объединенная металлургическая компания 162 27
ПГК - Первая грузовая компания 141 27
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 723 26
OKS Group 36 26
Агрокомплекс имени Н.И. Ткачева 40 26
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 87 24
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 590 24
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк - МТС Финтех 375 23
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2469 22
АФК Система - Segezha Group - Сегежа Групп - Сегежский ЦБК - Сегежабумпром - Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат - Segezha Packaging - Сегежская упаковка 125 20
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа 1240 19
Почта России ПАО 2030 19
Альфа-Банк 1618 18
Интер РАО ЕЭС ПАО 308 14
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 452 14
PepsiCo - Pepsi Bottling - Пепсико 164 14
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6293 14
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 344 13
СДЭК - CDEK - Служба доставки Экспресс-курьер 92 13
Melon Fashion Group - Мэлон Фэшн Груп - (Zarina, befree, Love Republic) 46 13
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 129 13
Сургутнефтегаз - СНГ 247 13
Петрович СТД - Строительный торговый дом 72 13
Траско - Trasko 30 13
ПЭК - Первая Экспедиционная Компания - Транспортная компания 45 13
МКБ - Московский кредитный банк 452 13
Росатом - ТВЭЛ - Топливный дивизион госкорпорации Росатом 140 13
Победа - Кондитерская фабрика 15 13
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 267 12
ТМК - Трубная металлургическая компания 106 11
NGI Fund 35 11
Казахмыс - Kazakhmys 51 11
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9487 107
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 3018 80
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 18404 63
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10580 35
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2463 32
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1602 30
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации 75 27
Минцифры РФ - Департамент инфраструктурных проектов 35 26
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3045 23
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2765 22
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1457 20
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1219 19
Правительство Москвы 2083 16
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1612 14
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1943 14
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 275 14
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2892 13
МВД РФ - ДИТСиЗИ - Департамент информационных технологий, связи и защиты информации - ГЦСиЗИ - Главный центр связи и защиты информации 40 13
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 711 13
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 174 13
Президент Российской Федерации 3801 13
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2499 9
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4653 8
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 972 7
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 3839 7
Франция - Правительство Франции - Министерство обороны и внутренних дел Франции - Вооружённые силы Французской Республики - Ministère des Armées 39 7
Федеральное казначейство России 1593 5
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 683 5
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1068 5
Счётная палата РФ - ФКУ ЦЭАИТ СП - Федеральный центр информатизации Счетной палаты Российской Федерации 29 5
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2513 5
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1697 4
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3099 4
Минцифры РФ - Экспертный совет по программному обеспечению при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 78 4
Правительство Удмуртской Республики 94 4
ФМБА России - Центр Крови ФГБУЗ 77 3
ФНС РФ - ФКУ Налог-Сервис 16 3
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 554 3
ФФОМС РФ - ТФОМС - Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 103 3
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Департамент здравоохранения Москвы 131 3
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 460 19
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 571 12
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 252 5
Linux Foundation 174 5
РАСПО - Российская ассоциация свободного программного обеспечения 34 5
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 250 4
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1373 3
ASF - Apache Software Foundation 106 3
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 96 3
НАИРИТ - Национальная ассоциация инноваций и развития информационных технологий 43 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6146 2
4CIO 731 1
СТК - Союз поддержки и развития технологических компаний 2 1
АПЭАП - Ассоциация производителей электронной аппаратуры и приборов 22 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 89 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 165 1
РАКИБ - Российская ассоциация криптовалют и блокчейна 7 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 195 1
Гуманитарный фонд поддержки социальных инициатив и проектов 1 1
FSC - Forest Stewardship Council - Лесной попечительский совет 40 1
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 105 1
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 117 1
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 95 1
РосКомСвобода - Общественная организация 86 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 983 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 22442 227
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 54919 172
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 12946 164
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 26391 105
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 17824 91
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 17630 88
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 40443 86
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство 19455 84
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды 4992 83
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 13405 79
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 6112 74
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 80314 67
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 26633 67
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 20720 63
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 9409 56
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 13560 55
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Computer equipment 15237 54
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 12917 46
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 10283 45
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 11698 44
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 8561 43
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 11140 39
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 5278 36
Мобильная ОС - Mobile OS - Мобильная операционная система - Mobile Operating System 494 36
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9415 35
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2544 34
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 9724 34
Дисплей - Монитор - Display - Monitor 11984 34
Collaboration - Совместная работа - Командная работа 4987 33
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 4474 33
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 3278 33
IAM - Identity and Access Management - Authentication Management Systems - Identity management, IDM - Аутентификация - Управление учётными данными, идентификацией и доступом - Customer Identity and Access Management, CIAM - Управление идентификационными 9410 33
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Системное программное обеспечение - System software 596 32
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13734 31
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 8526 31
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 5997 31
Беспроводные технологии - Wireless technologies 9518 31
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 6802 30
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 2529 29
Linux OS 8479 133
Microsoft Windows 14641 62
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 6718 58
НТЦ ИТ Роса - Кобальт - Linux 126 55
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 901 51
Ред ОС 496 49
Intel Core 2 Duo - Intel Penryn - Intel Yonah 951 48
Ростелеком ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 564 42
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 411 35
НТЦ ИТ Роса - Rosa Enterprise Linux Desktop - RELD 35 34
НТЦ ИТ Роса - Rosa Enterprise Linux Server - RELS 45 32
НТЦ ИТ Роса - Хром 32 31
Intel Centrino - Intel Sonoma 625 27
Microsoft Windows Vista Longhorn 1594 26
1С:ERP Управление предприятием 356 26
RuSIEM - Система сбора информации и событий от ИТ-систем 57 26
НТЦ ИТ Роса - ROSA Virtualization 29 24
Новые облачные технологии - МойОфис 538 22
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 728 21
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 834 20
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 2956 20
Apple macOS 1772 19
TDF LibreOffice - пакет офисных программ 202 17
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 799 16
Oracle Java - язык программирования 2798 16
Intel x86 - архитектура процессора 1639 16
Intel Centrino Duo 108 15
НТЦ ИТ Роса - Rosa Fresh 16 15
Nvidia GeForce GT 203 14
Red Hat - CentOS Project Linux - Community ENTerprise Operating System 243 14
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional 374 14
Intel Core - Семейство процессоров 1772 13
РЕЛЭКС Линтер - Linter - СУБД 53 13
Intel Core Solo 86 13
Fujitsu LifeBook 167 13
Lenovo ThinkPad - серия ноутбуков 476 13
Apple MacBook - серия ноутбуков 865 12
MITRE CVE - Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 3384 12
Linux KDE Plasma 194 12
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4386 12
Васильев Владислав 43 42
Рейман Леонид 1033 29
Соловьев Алексей 69 28
Сотин Денис 159 27
Нестеров Алексей 86 27
Мискевич Евгений 33 27
Дьяченко Валерий 80 27
Егоров Владимир 65 27
Рубин Адар 32 27
Урьяс Вадим 83 27
Клепиков Алексей 93 27
Слышкин Василий 86 27
Халматов Максим 49 27
Прохорова Алла 50 27
Каюмов Шамиль 38 27
Трофимова Людмила 35 27
Чаркин Евгений 242 27
Генкина Екатерина 28 27
Москальков Дмитрий 27 26
Семенихин Игорь 41 26
Сыкулев Андрей 69 26
Сороченков Алексей 27 26
Карпов Иван 54 26
Степченков Максим 46 26
Горчаков Денис 31 26
Смык Виталий 31 26
Емелин Александр 30 26
Лебедев Антон 36 26
Ямщиков Владимир 36 26
Абакумов Евгений 143 26
Рубанов Владимир 74 26
Юсупов Шамиль 26 26
Портной Михаил 27 26
Карпицкий Олег 32 25
Валчев Стоян 48 24
Платонов Михаил 42 24
Казарин Станислав 135 24
Богданов Кирилл 112 24
Ксенин Алекс 314 21
Вахнин Павел 53 20
Россия - РФ - Российская федерация 125807 288
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 40035 50
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50574 38
Европа Восточная 3010 28
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 15495 23
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15369 21
Франция - Французская Республика 7613 17
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 6515 16
Украина 7366 15
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13346 15
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 17231 14
Япония 13025 13
Азия - Азиатский регион 5150 11
Финляндия - Финляндская Республика 3489 10
Китай - Тайвань 3804 8
Россия - ПФО - Нижегородская область 1593 8
Беларусь - Белоруссия 4482 7
Европа 21482 7
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Россия - ПФО - Татарстан Республика 2371 6
Южная Корея - Республика 6331 6
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Россия - СФО - Новосибирск 3789 5
Германия - Федеративная Республика 12170 5
Бразилия - Федеративная Республика 2252 5
Индия - Республика 5133 4
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 2579 4
Италия - Итальянская Республика 4243 4
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 438 4
Грузия 1150 4
Ближний Восток 2686 4
Африка - Африканский регион 3303 4
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Израиль 2626 3
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Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 10899 52
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