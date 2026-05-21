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НТЦ ИТ Роса Научно-технический центр информационных технологий РОСА Российские операционные системы
«Научно-технический центр информационных технологий РОСА», входит в состав холдинга АО «Рутек», создан Леонидом Рейманом в 2010 году. Программная платформа НТЦ ИТ Роса включает разнообразные операционные системы на базе собственного Linux-дистрибутива, среду виртуализации, инфраструктурные и облачные сервисы, защищенные приложения, которые соответствуют требованиям отечественного законодательства.
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СОБЫТИЯ
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|21.05.2026
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НТЦ ИТ «Роса» выпустил обновление для защиты от уязвимости PinTheft в ядре Linux
яет пользователю без административных прав получить права root. Об этом CNews сообщил представитель НТЦ ИТ «Роса». PinTheft стала очередной уязвимостью класса Copy Fail, связанной с возможность
|12.05.2026
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НТЦ ИТ «Роса» выпустил обновление для закрытия уязвимости Dirtyfrag в ядре Linux
ьзована без доступа к выполнению кода или команд на устройстве. Об этом CNews сообщил представитель НТЦ ИТ «Роса». Dirtyfrag относится к классу уязвимостей локального повышения привилегий, то е
|24.04.2026
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НТЦ ИТ РОСА и ЗАО «Норси-Транс» подтвердили совместимость оборудования на «Байкал-М» с «РОСА Хром»
Разработчик системного и инфраструктурного ПО НТЦ ИТ РОСА и производитель серверного оборудования и систем хранения данных ЗАО «Норси-Транс
|20.04.2026
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Процессор «Иртыш» будет работать на ОС «РОСА Хром»
Чипмейкер «Трамплин Электроникс» и разработчик системного и инфраструктурного ПО НТЦ ИТ РОСА подписали соглашение о сотрудничестве. Соглашение было подписано генеральным дире
|09.04.2026
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В России найдена суверенная замена Android, и это не «Аврора». Ее собрали на Linux и будут встраивать не только в смартфоны
Российский мобильный Linux каждому Отечественная компания НТЦ ИТ РОСА намерена расширить сферу использования своей мобильной операционной системы «РОСА
|05.03.2026
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НТЦ ИТ «Роса» и Колледж связи № 54 имени П.М. Вострухина договорились о сотрудничестве в сфере подготовки ИТ-специалистов
Российский разработчик инфраструктурного и системного программного обеспечения НТЦ ИТ «Роса» и Колледж связи № 54 имени П.М. Вострухина заключили соглашение о сотрудничеств
|14.01.2026
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НТЦ ИТ «Роса» представил бета-версию корпоративного дистрибутива «Роса Хром 13.0»
Компания «НТЦ ИТ Роса» объявила о выпуске бета-версии корпоративного дистрибутива «Роса Хром 13.0», основанного на новой платформе «Роса 13». Релиз ориентирован на корпоративных заказчиков и продолжает р
|29.12.2025
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НТЦ ИТ РОСА выпустила платформу виртуализации ROSA Virtualization 4.0 с поддержкой Disaster Recovery
Разработчик инфраструктурного и системного ПО компания НТЦ ИТ РОСА представила ROSA Virtualization 4.0 — платформу, которая переводит ИТ-инфраструктуру заказчиков на новую технологическую основу. Новая версия позволяет организациям бесшовно переход
|25.12.2025
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ВИВТ получит 300 лицензий ОС «РОСА Хром» в рамках сотрудничества с НТЦ ИТ РОСА
Воронежский институт высоких технологий (ВИВТ) и НТЦ ИТ РОСА заключили стратегическое соглашение, которое предусматривает внедрение 300 лицензий операционной системы «РОСА Хром» в учебный процесс. Развертывание отечественной платформы позволи
|22.12.2025
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Innostage и НТЦ ИТ РОСА завершили импортозамещение технологий виртуализации в дивизионе предприятия энергетической отрасли
Компания Innostage совместно с НТЦ ИТ РОСА завершила проект по импортозамещению технологий виртуализации в научном дивизионе предприятия энергетической отрасли. Перед Innostage стояла задача модернизировать комплекс виртуали
|25.11.2025
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НТЦ ИТ РОСА объявляет о выпуске ОС «РОСА Фреш» 13.1
Российский разработчик НТЦ ИТ РОСА объявляет о выпуске операционной системы «РОСА Фреш» 13.1. Если предыдущий релиз
|09.10.2025
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МГУ им. Н.П. Огарева и НТЦ ИТ РОСА заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве
Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева и НТЦ ИТ РОСА, российский разработчик системного и инфраструктурного программного обеспечения,
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Как перейти на отечественную платформу виртуализации и сократить издержки?
но конкурирует с международными аналогами», — говорит Олег Карпицкий, генеральный директор компании НТЦ ИТ РОСА. Российское решение на open source В реестре отечественного ПО зарегистрировано б
|Российские операционные системы 2023
|27.08.2025
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НТЦ ИТ «Роса» запустил новый сайт rosa.ru с акцентом на экосистемный подход и удобство пользователей
информацию по тематическим направлениям, такими как безопасность, технические аспекты, миграция, поддержка. Все стало короче, яснее и понятнее для целевой аудитории», — сказала директор по маркетингу НТЦ ИТ «Роса» Светлана Полянина. Особое внимание уделили целостности ресурса: ранее продуктовые страницы находились на разных доменах, что затрудняло восприятие и мешало индексации. Теперь весь
|21.08.2025
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Подтверждена технологическая совместимость платформы «Кауч» и операционной системы «Роса Хром»
омпания «Кауч», российский разработчик решений для управления уязвимостями и соответствием, подтвердила технологическую совместимость своей платформы с операционной системой «Роса Хром 12», созданной НТЦ ИТ «Роса» — разработчиком отечественных операционных систем и инфраструктурного программного обеспечения. В ходе тестирования проверялась корректность функционирования платформы «Кауч» для
|02.07.2025
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Разработчик СХД Atlas и АО «НТЦ ИТ РОСА» подтвердили совместимость своих решений
отечественный разработчик и производитель решений для хранения, передачи и обработки данных, и АО «НТЦ ИТ РОСА», российский разработчик операционных систем и инфраструктурного ПО, сообщили о п
|06.06.2025
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«Лаборатория Числитель» и «НТЦ ИТ Роса» объявили о начале стратегического сотрудничества
ление позиций компаний на российском рынке ИТ-инфраструктуры. Об этом CNews сообщили представители «НТЦ ИТ Роса». Компании уже имеют подтвержденные технологические интеграции собственных продук
|29.04.2025
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Представлено новое устройство, работающее на «РОСА Мобайл» — планшет «Р-Таб»
тройство нового поколения, работающее на базе операционной системы «РОСА Мобайл», разработанной АО «НТЦ ИТ РОСА». Об этом CNews сообщили представители АО «НТЦ ИТ РОСА». Планшет «Р-Таб» д
|29.04.2025
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Россияне создали суверенный планшет «Р-Таб» с отечественной ОС на замену Android
усски Российская компания «Рутек» выпустила планшетный компьютер «Р-Таб», сообщили CNews в компании НТЦ ИТ РОСА. В нем нет Android – вместо американской ОС на него установлена отечественная пла
|28.04.2025
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ИТ-интегратор Innostage и НТЦ ИТ РОСА модернизировали систему виртуализации и настроили удаленные рабочие места для государственного заказчика
Компания Innostage, интегратор ИТ-решений, совместно с НТЦ ИТ РОСА завершили проект для крупного государственного заказчика. В рамках проекта специа
|18.04.2025
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Компания РОСА начинает оказывать мультиканальную поддержку для клиентов и партнеров
Компания НТЦ ИТ РОСА объявляет о запуске нового мультиканального сервиса поддержки клиентов и партнеро
|04.04.2025
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Разработчик мобильной ОС, основанный экс-министром связи России, увеличил прибыль на 2500%
Рост прибыли на 2529% Как выяснил CNews, разработчик российской мобильной ОС «РОСА Мобайл» — АО «НТЦ ИТ РОСА» по итогам 2024 г. увеличила выручку на 80% до 396,1 млн руб. При этом прибыль ко
|05.12.2024
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Подтверждена совместимость оборудования «Аэродиск» с ПО НТЦ ИТ «Роса»
Компания «Аэродиск», российский разработчик и производитель решений в области хранения данных и виртуализации и компания НТЦ ИТ «Роса», российский разработчик системного и инфраструктурного ПО, подтвердили совместимость своих решений. В течение двух месяцев эксперты НТЦ ИТ «Роса» и «Аэродиска» проводили те
|29.11.2024
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НТЦ ИТ «Роса» и Staffcop подтвердили совместимость решений для импортозамещения
«Атом Безопасность» (бренд Staffcop) и НТЦ ИТ «Роса» подтвердили корректность совместного функционирования системы расследования инцидентов Staffcop Enterprise и операционной системы «Роса Хром». Это стало возможным на основании сов
|25.11.2024
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RuStore и НТЦ ИТ РОСА подписали соглашение о сотрудничестве
ливать и запускать популярные приложения на своих устройствах. Об этом CNews сообщили представители НТЦ ИТ РОСА. Безопасность пользователей обеспечивается на нескольких уровнях: защищенный конт
|22.11.2024
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«Р-Фон» и «РОСА Мобайл» стали частью инициативы «Решения и сервисы для профессионального сообщества»
Проекты «Р-Фон» и «РОСА Мобайл» от АО «НТЦ ИТ РОСА» стали частью инициативы «Решения и сервисы для профессионального сообщества» в р
|07.11.2024
|НТЦ ИТ «Роса» подтвердил совместимость ОС «Роса Хром» и технологий распознавания документов Smart Engines
|16.10.2024
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R-Vision и НТЦ ИТ РОСА подтвердили совместимость продуктов
Компании R-Vision и НТЦ ИТ РОСА объявили о завершении тестирования на совместимость продуктов — технологии для ав
|10.10.2024
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АО «НТЦ ИТ РОСА» запускает Академическую программу для образовательных учреждений России и Белоруссии
АО «НТЦ ИТ РОСА», российский разработчик системного и инфраструктурного программного обеспечения,
|19.07.2024
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«Инферит» (ГК Softline) и компания РОСА подтвердили совместимость продуктов ОС «МСВСфера Сервер» 9 и ROSA Virtualization
», специализирующееся на разработке и развитии российских операционных систем на базе ядра Linux, и НТЦ ИТ РОСА обеспечили совместимость операционной системы «МСВСфера Сервер» 9 и платформы вир
|09.07.2024
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«Инферит» (ГК Softline) и компания РОСА подтвердили совместимость продуктов ОС «МСВСфера Сервер» 9 и ROSA Virtualization
», специализирующееся на разработке и развитии российских операционных систем на базе ядра Linux, и НТЦ ИТ РОСА обеспечили совместимость операционной системы «МСВСфера Сервер» 9 и платформы вир
|18.06.2024
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«Т1 Облако» и НТЦ ИТ «Роса» обеспечат переход на новые ИТ-решения
расширять портфель импортонезависимых сервисов, предоставляемых из нашего облака. Сотрудничество с НТЦ ИТ «Роса» позволит нашим клиентам получить суверенные продукты от одного из ведущих разра
|14.06.2024
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ИТ-компания «Бизнес Система Телеком» (БСТ) и НТЦ ИТ РОСА подтвердили совместимость своих решений.
ИТ-компания «Бизнес Система Телеком» (БСТ), российский производитель вычислительных решений, и компания РОСА, российский разработчик ИТ-платформ, подтвердили совместимость своих решений. Эксперты организаций провели успешное тестирование совместимости серверов «Звезда» серии «Иридиум» с
|11.06.2024
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ИТ-компания «Бизнес Система Телеком» (БСТ) и НТЦ ИТ РОСА подтвердили совместимость своих решений
ИТ-компания «Бизнес Система Телеком» (БСТ), российский производитель вычислительных решений, и компания РОСА, российский разработчик ИТ-платформ, подтвердили совместимость своих решений. Эксперты организаций провели успешное тестирование совместимости серверов «Звезда» серии «Иридиум» с
|24.05.2024
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Нижегородское правительство договорилось об использовании 20 тыс. лицензий отечественной ОС «РОСА Хром»
а Егор Поляков и генеральный директор компании Олег Карпицкий. Об этом CNews сообщили представители НТЦ ИТ РОСА. Правительство Нижегородской области поддерживает развитие информационных техноло
|23.05.2024
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Компания экс-министра связи создает российскую игровую приставку на Linux
Российская игровая приставка НТЦ ИТ «Роса», компания бывшего министра связи Леонида Реймана, разрабатывает портативную игр
|12.04.2024
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Российский смартфон «Р-Фон» на отечественном Linux уже можно купить. За него просят 10 миллионов
или один «Р-Фон» В России начались неофициальные продажи отечественного смартфона «Р-Фон» компании НТЦ ИТ РОСА. Премьера устройства, как сообщал CNews, состоялась в середине декабря 2023 г., о
|11.04.2024
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RDW Technology и НТЦ ИТ «Роса» объявили о стратегическом технологическом партнерстве
о оборудования RDW Technology и разработчик системного и инфраструктурного программного обеспечения НТЦ ИТ «Роса» объявили о стратегическом технологическом партнерстве. Его цель – цифровизация
|02.04.2024
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РОСА анонсирует новую версию бесплатной ОС для домашнего использования РОСА Фреш 12.5
елают использование компьютера еще более удобным и безопасным. Об этом CNews сообщили представители НТЦ ИТ РОСА. «РОСА Фреш» 12.5 предлагает широкий выбор установочных образов, позволяя пользов
НТЦ ИТ Роса и организации, системы, технологии, персоны:
|Кадомский Вячеслав 107 98
|Карпицкий Олег 84 75
|Васильев Владислав 59 57
|Чаркин Евгений 317 42
|Дьяченко Валерий 96 42
|Абакумов Евгений 227 42
|Халматов Максим 64 42
|Урьяс Вадим 98 42
|Клепиков Алексей 121 42
|Сотин Денис 216 42
|Слышкин Василий 129 42
|Нестеров Алексей 175 42
|Соловьев Алексей 97 42
|Мискевич Евгений 50 42
|Генкина Екатерина 43 42
|Рубин Адар 47 42
|Трофимова Людмила 50 42
|Каюмов Шамиль 53 42
|Прохорова Алла 66 42
|Карпов Иван 79 41
|Семенихин Игорь 56 41
|Степченков Максим 65 41
|Сыкулев Андрей 85 41
|Ямщиков Владимир 51 41
|Лебедев Антон 53 41
|Смык Виталий 46 41
|Емелин Александр 45 41
|Портной Михаил 42 41
|Москальков Дмитрий 43 41
|Сороченков Алексей 42 41
|Горчаков Денис 48 41
|Юсупов Шамиль 41 41
|Шадаев Максут 1210 31
|Рейман Леонид 1065 28
|Натрусов Артем 313 26
|Козак Николай 209 25
|Богданов Кирилл 112 24
|Платонов Михаил 42 24
|Бурилов Андрей 117 24
|Казарин Станислав 175 24
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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