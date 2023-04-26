НТЦ ИТ Роса Научно-технический центр информационных технологий РОСА Российские операционные системы
«Научно-технический центр информационных технологий РОСА» создан Леонидом Рейманом в 2010 году. Программная платформа НТЦ ИТ Роса включает разнообразные операционные системы на базе собственного Linux-дистрибутива, среду виртуализации, инфраструктурные и облачные сервисы, защищенные приложения, которые соответствуют требованиям отечественного законодательства.
НТЦ ИТ Роса упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Васильев Владислав 43 42
|Рейман Леонид 1033 29
|Соловьев Алексей 69 28
|Сотин Денис 159 27
|Нестеров Алексей 86 27
|Мискевич Евгений 33 27
|Дьяченко Валерий 80 27
|Егоров Владимир 65 27
|Рубин Адар 32 27
|Урьяс Вадим 83 27
|Клепиков Алексей 93 27
|Слышкин Василий 86 27
|Халматов Максим 49 27
|Прохорова Алла 50 27
|Каюмов Шамиль 38 27
|Трофимова Людмила 35 27
|Чаркин Евгений 242 27
|Генкина Екатерина 28 27
|Москальков Дмитрий 27 26
|Семенихин Игорь 41 26
|Сыкулев Андрей 69 26
|Сороченков Алексей 27 26
|Карпов Иван 54 26
|Степченков Максим 46 26
|Горчаков Денис 31 26
|Смык Виталий 31 26
|Емелин Александр 30 26
|Лебедев Антон 36 26
|Ямщиков Владимир 36 26
|Абакумов Евгений 143 26
|Рубанов Владимир 74 26
|Юсупов Шамиль 26 26
|Портной Михаил 27 26
|Карпицкий Олег 32 25
|Валчев Стоян 48 24
|Платонов Михаил 42 24
|Казарин Станислав 135 24
|Богданов Кирилл 112 24
|Ксенин Алекс 314 21
|Вахнин Павел 53 20
|Коммерсантъ - Издательский дом 1329 14
|CNews - ZOOM.CNews 1762 5
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11032 3
|TAdviser - Центр выбора технологий 315 3
|DigiTimes - Издание 1297 3
|Reg Hardware 91 3
|РИА Новости 814 3
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 829 3
|91Mobiles 1725 2
|MacWorld 136 2
|Ведомости 614 2
|DailyTech 96 1
|Inquirer 463 1
|Компьютерра 41 1
|ScienceDaily 400 1
|Медуза - Meduza 48 1
|The Washington Post 310 1
|Ars Technica 392 1
|Прайм - Агентство экономической информации 860 1
|Из рук в руки - irr.ru 63 1
|Вечерняя Москва - газета 5 1
|Business Insider 212 1
|D-Russia - Экспертный центр электронного государства 65 1
|TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 73 1
|Bloomberg 1136 1
|Forbes - Форбс 655 1
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