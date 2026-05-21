Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199225
ИКТ 15372
Организации 11762
Ведомства 1510
Ассоциации 1112
Технологии 3583
Системы 27057
Персоны 86987
География 3117
Статьи 1580
Пресса 1318
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 894

НТЦ ИТ Роса Научно-технический центр информационных технологий РОСА Российские операционные системы

НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы

«Научно-технический центр информационных технологий РОСА», входит в состав холдинга АО «Рутек», создан Леонидом Рейманом в 2010 году. Программная платформа НТЦ ИТ Роса включает разнообразные операционные системы на базе собственного Linux-дистрибутива, среду виртуализации, инфраструктурные и облачные сервисы, защищенные приложения, которые соответствуют требованиям отечественного законодательства.

 

 

 

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 4 дела, на cумму 15 027 346 ₽*

Судебные дела (4) на сумму 15 027 346 ₽*
в качестве ответчика (3) на сумму 8 700 314 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


21.05.2026 НТЦ ИТ «Роса» выпустил обновление для защиты от уязвимости PinTheft в ядре Linux

яет пользователю без административных прав получить права root. Об этом CNews сообщил представитель НТЦ ИТ «Роса». PinTheft стала очередной уязвимостью класса Copy Fail, связанной с возможность
12.05.2026 НТЦ ИТ «Роса» выпустил обновление для закрытия уязвимости Dirtyfrag в ядре Linux

ьзована без доступа к выполнению кода или команд на устройстве. Об этом CNews сообщил представитель НТЦ ИТ «Роса». Dirtyfrag относится к классу уязвимостей локального повышения привилегий, то е
24.04.2026 НТЦ ИТ РОСА и ЗАО «Норси-Транс» подтвердили совместимость оборудования на «Байкал-М» с «РОСА Хром»

Разработчик системного и инфраструктурного ПО НТЦ ИТ РОСА и производитель серверного оборудования и систем хранения данных ЗАО «Норси-Транс
20.04.2026 Процессор «Иртыш» будет работать на ОС «РОСА Хром»

Чипмейкер «Трамплин Электроникс» и разработчик системного и инфраструктурного ПО НТЦ ИТ РОСА подписали соглашение о сотрудничестве. Соглашение было подписано генеральным дире
09.04.2026 В России найдена суверенная замена Android, и это не «Аврора». Ее собрали на Linux и будут встраивать не только в смартфоны

Российский мобильный Linux каждому Отечественная компания НТЦ ИТ РОСА намерена расширить сферу использования своей мобильной операционной системы «РОСА
05.03.2026 НТЦ ИТ «Роса» и Колледж связи № 54 имени П.М. Вострухина договорились о сотрудничестве в сфере подготовки ИТ-специалистов

Российский разработчик инфраструктурного и системного программного обеспечения НТЦ ИТ «Роса» и Колледж связи № 54 имени П.М. Вострухина заключили соглашение о сотрудничеств
14.01.2026 НТЦ ИТ «Роса» представил бета-версию корпоративного дистрибутива «Роса Хром 13.0»

Компания «НТЦ ИТ Роса» объявила о выпуске бета-версии корпоративного дистрибутива «Роса Хром 13.0», основанного на новой платформе «Роса 13». Релиз ориентирован на корпоративных заказчиков и продолжает р
29.12.2025 НТЦ ИТ РОСА выпустила платформу виртуализации ROSA Virtualization 4.0 с поддержкой Disaster Recovery

Разработчик инфраструктурного и системного ПО компания НТЦ ИТ РОСА представила ROSA Virtualization 4.0 — платформу, которая переводит ИТ-инфраструктуру заказчиков на новую технологическую основу. Новая версия позволяет организациям бесшовно переход
25.12.2025 ВИВТ получит 300 лицензий ОС «РОСА Хром» в рамках сотрудничества с НТЦ ИТ РОСА

Воронежский институт высоких технологий (ВИВТ) и НТЦ ИТ РОСА заключили стратегическое соглашение, которое предусматривает внедрение 300 лицензий операционной системы «РОСА Хром» в учебный процесс. Развертывание отечественной платформы позволи
22.12.2025 Innostage и НТЦ ИТ РОСА завершили импортозамещение технологий виртуализации в дивизионе предприятия энергетической отрасли

Компания Innostage совместно с НТЦ ИТ РОСА завершила проект по импортозамещению технологий виртуализации в научном дивизионе предприятия энергетической отрасли. Перед Innostage стояла задача модернизировать комплекс виртуали
25.11.2025 НТЦ ИТ РОСА объявляет о выпуске ОС «РОСА Фреш» 13.1

Российский разработчик НТЦ ИТ РОСА объявляет о выпуске операционной системы «РОСА Фреш» 13.1. Если предыдущий релиз

09.10.2025 МГУ им. Н.П. Огарева и НТЦ ИТ РОСА заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве

Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева и НТЦ ИТ РОСА, российский разработчик системного и инфраструктурного программного обеспечения,

Как перейти на отечественную платформу виртуализации и сократить издержки?

но конкурирует с международными аналогами», — говорит Олег Карпицкий, генеральный директор компании НТЦ ИТ РОСА. Российское решение на open source В реестре отечественного ПО зарегистрировано б
Российские операционные системы 2023
27.08.2025 НТЦ ИТ «Роса» запустил новый сайт rosa.ru с акцентом на экосистемный подход и удобство пользователей

информацию по тематическим направлениям, такими как безопасность, технические аспекты, миграция, поддержка. Все стало короче, яснее и понятнее для целевой аудитории», — сказала директор по маркетингу НТЦ ИТ «Роса» Светлана Полянина. Особое внимание уделили целостности ресурса: ранее продуктовые страницы находились на разных доменах, что затрудняло восприятие и мешало индексации. Теперь весь
21.08.2025 Подтверждена технологическая совместимость платформы «Кауч» и операционной системы «Роса Хром»

омпания «Кауч», российский разработчик решений для управления уязвимостями и соответствием, подтвердила технологическую совместимость своей платформы с операционной системой «Роса Хром 12», созданной НТЦ ИТ «Роса» — разработчиком отечественных операционных систем и инфраструктурного программного обеспечения. В ходе тестирования проверялась корректность функционирования платформы «Кауч» для

02.07.2025 Разработчик СХД Atlas и АО «НТЦ ИТ РОСА» подтвердили совместимость своих решений

отечественный разработчик и производитель решений для хранения, передачи и обработки данных, и АО «НТЦ ИТ РОСА», российский разработчик операционных систем и инфраструктурного ПО, сообщили о п
06.06.2025 «Лаборатория Числитель» и «НТЦ ИТ Роса» объявили о начале стратегического сотрудничества

ление позиций компаний на российском рынке ИТ-инфраструктуры. Об этом CNews сообщили представители «НТЦ ИТ Роса». Компании уже имеют подтвержденные технологические интеграции собственных продук
29.04.2025 Представлено новое устройство, работающее на «РОСА Мобайл» — планшет «Р-Таб»

тройство нового поколения, работающее на базе операционной системы «РОСА Мобайл», разработанной АО «НТЦ ИТ РОСА». Об этом CNews сообщили представители АО «НТЦ ИТ РОСА». Планшет «Р-Таб» д
29.04.2025 Россияне создали суверенный планшет «Р-Таб» с отечественной ОС на замену Android

усски Российская компания «Рутек» выпустила планшетный компьютер «Р-Таб», сообщили CNews в компании НТЦ ИТ РОСА. В нем нет Android – вместо американской ОС на него установлена отечественная пла
28.04.2025 ИТ-интегратор Innostage и НТЦ ИТ РОСА модернизировали систему виртуализации и настроили удаленные рабочие места для государственного заказчика

Компания Innostage, интегратор ИТ-решений, совместно с НТЦ ИТ РОСА завершили проект для крупного государственного заказчика. В рамках проекта специа
18.04.2025 Компания РОСА начинает оказывать мультиканальную поддержку для клиентов и партнеров

Компания НТЦ ИТ РОСА объявляет о запуске нового мультиканального сервиса поддержки клиентов и партнеро
04.04.2025 Разработчик мобильной ОС, основанный экс-министром связи России, увеличил прибыль на 2500%

Рост прибыли на 2529% Как выяснил CNews, разработчик российской мобильной ОС «РОСА Мобайл» — АО «НТЦ ИТ РОСА» по итогам 2024 г. увеличила выручку на 80% до 396,1 млн руб. При этом прибыль ко
05.12.2024 Подтверждена совместимость оборудования «Аэродиск» с ПО НТЦ ИТ «Роса»

Компания «Аэродиск», российский разработчик и производитель решений в области хранения данных и виртуализации и компания НТЦ ИТ «Роса», российский разработчик системного и инфраструктурного ПО, подтвердили совместимость своих решений. В течение двух месяцев эксперты НТЦ ИТ «Роса» и «Аэродиска» проводили те
29.11.2024 НТЦ ИТ «Роса» и Staffcop подтвердили совместимость решений для импортозамещения

«Атом Безопасность» (бренд Staffcop) и НТЦ ИТ «Роса» подтвердили корректность совместного функционирования системы расследования инцидентов Staffcop Enterprise и операционной системы «Роса Хром». Это стало возможным на основании сов
25.11.2024 RuStore и НТЦ ИТ РОСА подписали соглашение о сотрудничестве

ливать и запускать популярные приложения на своих устройствах. Об этом CNews сообщили представители НТЦ ИТ РОСА. Безопасность пользователей обеспечивается на нескольких уровнях: защищенный конт
22.11.2024 «Р-Фон» и «РОСА Мобайл» стали частью инициативы «Решения и сервисы для профессионального сообщества»

Проекты «Р-Фон» и «РОСА Мобайл» от АО «НТЦ ИТ РОСА» стали частью инициативы «Решения и сервисы для профессионального сообщества» в р
07.11.2024 НТЦ ИТ «Роса» подтвердил совместимость ОС «Роса Хром» и технологий распознавания документов Smart Engines
16.10.2024 R-Vision и НТЦ ИТ РОСА подтвердили совместимость продуктов

Компании R-Vision и НТЦ ИТ РОСА объявили о завершении тестирования на совместимость продуктов — технологии для ав
10.10.2024 АО «НТЦ ИТ РОСА» запускает Академическую программу для образовательных учреждений России и Белоруссии

АО «НТЦ ИТ РОСА», российский разработчик системного и инфраструктурного программного обеспечения,
19.07.2024 «Инферит» (ГК Softline) и компания РОСА подтвердили совместимость продуктов ОС «МСВСфера Сервер» 9 и ROSA Virtualization

», специализирующееся на разработке и развитии российских операционных систем на базе ядра Linux, и НТЦ ИТ РОСА обеспечили совместимость операционной системы «МСВСфера Сервер» 9 и платформы вир
09.07.2024 «Инферит» (ГК Softline) и компания РОСА подтвердили совместимость продуктов ОС «МСВСфера Сервер» 9 и ROSA Virtualization

», специализирующееся на разработке и развитии российских операционных систем на базе ядра Linux, и НТЦ ИТ РОСА обеспечили совместимость операционной системы «МСВСфера Сервер» 9 и платформы вир
18.06.2024 «Т1 Облако» и НТЦ ИТ «Роса» обеспечат переход на новые ИТ-решения

расширять портфель импортонезависимых сервисов, предоставляемых из нашего облака. Сотрудничество с НТЦ ИТ «Роса» позволит нашим клиентам получить суверенные продукты от одного из ведущих разра
14.06.2024 ИТ-компания «Бизнес Система Телеком» (БСТ) и НТЦ ИТ РОСА подтвердили совместимость своих решений.

ИТ-компания «Бизнес Система Телеком» (БСТ), российский производитель вычислительных решений, и компания РОСА, российский разработчик ИТ-платформ, подтвердили совместимость своих решений. Эксперты организаций провели успешное тестирование совместимости серверов «Звезда» серии «Иридиум» с

11.06.2024 ИТ-компания «Бизнес Система Телеком» (БСТ) и НТЦ ИТ РОСА подтвердили совместимость своих решений

ИТ-компания «Бизнес Система Телеком» (БСТ), российский производитель вычислительных решений, и компания РОСА, российский разработчик ИТ-платформ, подтвердили совместимость своих решений. Эксперты организаций провели успешное тестирование совместимости серверов «Звезда» серии «Иридиум» с

24.05.2024 Нижегородское правительство договорилось об использовании 20 тыс. лицензий отечественной ОС «РОСА Хром»

а Егор Поляков и генеральный директор компании Олег Карпицкий. Об этом CNews сообщили представители НТЦ ИТ РОСА. Правительство Нижегородской области поддерживает развитие информационных техноло
23.05.2024 Компания экс-министра связи создает российскую игровую приставку на Linux

Российская игровая приставка НТЦ ИТ «Роса», компания бывшего министра связи Леонида Реймана, разрабатывает портативную игр
12.04.2024 Российский смартфон «Р-Фон» на отечественном Linux уже можно купить. За него просят 10 миллионов

или один «Р-Фон» В России начались неофициальные продажи отечественного смартфона «Р-Фон» компании НТЦ ИТ РОСА. Премьера устройства, как сообщал CNews, состоялась в середине декабря 2023 г., о
11.04.2024 RDW Technology и НТЦ ИТ «Роса» объявили о стратегическом технологическом партнерстве

о оборудования RDW Technology и разработчик системного и инфраструктурного программного обеспечения НТЦ ИТ «Роса» объявили о стратегическом технологическом партнерстве. Его цель – цифровизация

02.04.2024 РОСА анонсирует новую версию бесплатной ОС для домашнего использования РОСА Фреш 12.5

елают использование компьютера еще более удобным и безопасным. Об этом CNews сообщили представители НТЦ ИТ РОСА. «РОСА Фреш» 12.5 предлагает широкий выбор установочных образов, позволяя пользов

Публикаций - 448, упоминаний - 871

НТЦ ИТ Роса и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 514 73
9594 63
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 59
Ред Софт - Red Soft 1236 50
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 950 47
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 45
Schneider Electric Secure Power 65 44
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 648 44
Schneider Electric 614 44
Rimini Street 77 42
Центр2М - Center2М 67 42
Норникель ОЦО - Общий центр обслуживания - НН-Инфоком - Норникель Спутник - НН-Спутник - Нортех - Норникель Технические сервисы 66 42
Cinimex - Синимекс - Синимекс-Информатика 232 41
ВТБ - Первый ОФД - Первый Оператор фискальных данных - Энергетические системы и коммуникации - ЭСК 124 41
Такском - Taxcom 256 41
Ситилабс 44 41
Ruteq - Рутек 41 32
Microsoft Corporation 25775 32
Ростелеком 10948 25
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 23
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 599 22
Ланит Интеграция 219 21
Yandex - Яндекс 9215 20
Базальт СПО - BaseALT - ALT Linux - Альт Линукс 280 19
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 782 17
Nvidia Corp 4002 17
Google LLC 12688 16
АйТи Бастион - IT Bastion 154 15
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 15
Intel Corporation 12811 15
Softline - Софтлайн 3743 15
Сибур Холдинг - Сибур Диджитал - Сибур ИТ - Sibur Digital - Сибур Цифровой 126 13
Русагро Тех - Русагро Технологии 60 13
ABB Group - Asea Brown Boveri 331 13
РСХБ Интех - RSHB Intech 89 12
КриптоПРО - Крипто-ПРО 488 11
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 11
BSS - Banks Soft Systems - Банк Софт Системс - БСС 740 11
АйТи 1519 11
AMD - Advanced Micro Devices 4641 11
РЖД - Российские железные дороги 2096 47
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 44
ГПБ - Газпромбанк 1273 43
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 42
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 158 42
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 210 42
ОМК - Объединенная металлургическая компания 234 42
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 42
Ингосстрах СПАО 478 42
Агрокомплекс имени Н.И. Ткачева 63 41
OKS Group 51 41
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 41
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 39
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 38
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 34
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 598 33
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 220 27
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 26
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 622 25
PepsiCo - Pepsi Bottling - Пепсико 209 24
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 126 24
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 21
АФК Система - Segezha Group - Сегежа Групп - Сегежский ЦБК - Сегежабумпром - Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат - Segezha Packaging - Сегежская упаковка 154 20
Сургутнефтегаз - СНГ 288 19
Абсолют Банк 249 16
Почта России ПАО 2370 15
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 362 14
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 14
МКБ - Московский кредитный банк 657 14
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 14
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 510 13
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 501 13
Интер РАО ЕЭС ПАО 373 13
БКС ФГ - Финансовая группа - БКС банк 210 13
Петрович СТД - Петрович Строительный торговый дом 104 13
Melon Fashion Group - Мэлон Фэшн Груп - (Zarina, befree, Love Republic, SELA, IDOL) 94 13
Траско - Trasko 32 13
Росатом - ТВЭЛ - Топливный дивизион госкорпорации Росатом 182 13
СДЭК - CDEK - Служба доставки Экспресс-курьер - СДЭК Глобал 244 13
ПЭК - Первая Экспедиционная Компания - Авто-ПЭК - транспортная компания 89 13
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 145
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 138
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 51
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 44
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации - Департамент развития отрасли информационных технологий 179 42
Минцифры РФ - Департамент инфраструктурных проектов 64 41
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3901 39
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 23
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 23
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 364 20
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 20
Госдума РФ - Комитет Госдумы по по кредитным организациям и финансовым рынкам 129 19
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 19
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 19
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 388 15
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 14
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 196 13
МВД РФ - ДИТСиЗИ - Департамент информационных технологий, связи и защиты информации - ГЦСиЗИ - Главный центр связи и защиты информации 44 13
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 12
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 319 11
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6540 10
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 9
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 171 7
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 7
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 7
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Департамент здравоохранения Москвы 224 6
Президент Белоруссии - ОАЦ при Президенте Республики Беларусь - Оперативно-аналитический центр при Президенте Республики Беларусь - Управление делами Президента Белоруссии 144 6
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 6
Правительство Удмуртской Республики - органы государственной власти 121 5
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 5
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 5
Федеральное казначейство России 1949 4
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 4
ФМБА России - Центр Крови ФГБУЗ 100 3
ФФОМС РФ - ТФОМС - Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 129 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 3
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 3
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 402 3
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 2
Правительство Республики Мордовия - Администрация Главы Республики Мордовия 60 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 15
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 5
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 3
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 181 3
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 2
СТК - Союз Технологических Компаний - Союз поддержки и развития технологических компаний 3 2
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 1
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 1
Linux Foundation - Free Standards Group 206 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 1
Apache Software Foundation - ASF 231 1
РАКИБ - Российская ассоциация криптовалют и блокчейна 12 1
НАПИ - Национальная ассоциация участников рынка промышленного интернета 11 1
НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 99 1
АЭТП - Ассоциация Электронных торговых площадки 12 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 306
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53874 272
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25784 250
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 190
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 138
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 124
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 102
ОС Мобильная - Mobile OS - Мобильная операционная система - Mobile Operating System 708 82
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26227 75
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 64
Repository - Репозиторий 1176 63
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 61
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 59
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 55
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6480 50
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 50
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 49
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 49
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 48
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3333 47
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4873 46
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6238 44
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22571 44
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3192 44
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 43
Microservice architecture - Микросервисная архитектура - вариант сервис-ориентированной архитектуры программного обеспечения 765 43
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 42
Smart City - Cognitive City - CityTech - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1587 42
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 41
InsurTech - Insurance Technologies - Цифровые технологии в страховании - Умное страхование - Страховая телематика - Онлайн-страхование - иншуртех 173 41
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12903 38
ОС - Российские операционные системы - Отечественные операционные системы - импортонезависимые ОС 620 35
Системное программное обеспечение - System software - Базовое ПО 1111 34
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2812 33
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22555 33
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 5132 32
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2769 32
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 31
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 3210 31
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7697 30
НТЦ ИТ Роса - Хром 195 147
Linux OS 11533 121
НТЦ ИТ Роса - Rosa Enterprise Linux Desktop - RELD 130 94
НТЦ ИТ Роса - РОСА мобайл - ROSA Mobile - мобильная операционная система 106 84
НТЦ ИТ Роса - ROSA Virtualization - Роса Виртуализация 125 81
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 1034 77
НТЦ ИТ Роса - Кобальт - Linux 188 73
Microsoft Windows 16882 73
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1597 46
Ruteq - Р-фон - серия смартфонов 56 45
1С:ERP Управление предприятием 841 42
RuSIEM - Система сбора информации и событий от ИТ-систем 99 42
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 35
НТЦ ИТ Роса - Фреш - Rosa Fresh 44 33
Google Android 15243 30
НТЦ ИТ Роса - Rosa Enterprise Linux Server - RELS 68 28
НТЦ ИТ Роса - Барий - Linux 36 28
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1045 24
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 686 23
Intel x86 - архитектура процессора 2151 21
НТЦ ИТ Роса - РОСА ЦУ - РОСА центр управления 22 20
Broadcom - VMware vSphere 614 19
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 975 19
НТЦ ИТ Роса - Rosa Dynamic Directory - 31 19
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1684 17
TDF LibreOffice - пакет офисных программ 282 16
Ruteq - Р-таб - серия платшетов 15 14
Linux KDE Plasma 265 14
Новые облачные технологии - МойОфис 958 14
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 13
Google AOSP - Android Open Source Project - Android Open Source Platform 163 13
MediaTek MT - MediaTek Helio - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 433 13
Docker - Платформа распределённых приложений 543 12
Apple iOS 8583 12
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5725 12
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 731 12
Intel Xeon Scalable Family - Intel Xeon Gold - Масштабируемые микропроцессоры 359 11
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 11
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 11
Ред Софт - Ред ОС М - RedOS M 137 11
Кадомский Вячеслав 107 98
Карпицкий Олег 84 75
Васильев Владислав 59 57
Чаркин Евгений 317 42
Дьяченко Валерий 96 42
Абакумов Евгений 227 42
Халматов Максим 64 42
Урьяс Вадим 98 42
Клепиков Алексей 121 42
Сотин Денис 216 42
Слышкин Василий 129 42
Нестеров Алексей 175 42
Соловьев Алексей 97 42
Мискевич Евгений 50 42
Генкина Екатерина 43 42
Рубин Адар 47 42
Трофимова Людмила 50 42
Каюмов Шамиль 53 42
Прохорова Алла 66 42
Карпов Иван 79 41
Семенихин Игорь 56 41
Степченков Максим 65 41
Сыкулев Андрей 85 41
Ямщиков Владимир 51 41
Лебедев Антон 53 41
Смык Виталий 46 41
Емелин Александр 45 41
Портной Михаил 42 41
Москальков Дмитрий 43 41
Сороченков Алексей 42 41
Горчаков Денис 48 41
Юсупов Шамиль 41 41
Шадаев Максут 1210 31
Рейман Леонид 1065 28
Натрусов Артем 313 26
Козак Николай 209 25
Богданов Кирилл 112 24
Платонов Михаил 42 24
Бурилов Андрей 117 24
Казарин Станислав 175 24
Россия - РФ - Российская федерация 166164 401
Европа Восточная 3138 44
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47598 41
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54745 38
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19136 31
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19543 31
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 16
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 16
Россия - ПФО - Мордовия - Саранск 322 15
Украина 7928 10
Бангладеш - Народная Республика Бангладеш 365 9
Финляндия - Финляндская Республика 3697 9
Франция - Французская Республика 8177 9
Азия - Азиатский регион 5920 8
Беларусь - Белоруссия 6289 8
Китай - Тайвань 4245 7
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 927 6
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 6
Россия - ПФО - Мордовия Республика 654 5
Грузия 1332 4
Европа 24963 4
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 4
Япония 13807 4
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 682 4
Россия - ПФО - Нижегородская область 2296 4
Нидерланды 3745 3
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 974 3
Казахстан - Республика 6047 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13819 3
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 3
Индия - Bharat 5869 3
Германия - Федеративная Республика 13221 3
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1823 3
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1668 2
Россия - ПФО - Кировская область - Кировск 746 2
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгород 412 2
Россия - ЦФО - Московская область - Серпуховский район - Серпухов 146 2
Россия - ЦФО - Московская область - Фрязино 140 2
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 1219 2
Южная Корея - Республика 7051 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 230
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 183
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33755 92
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53464 75
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 71
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4428 58
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 50
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 47
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 2117 42
Поколение Z - Generation Z- зумеры - Homelanders, Homeland Generation, Zoomers или New Silent Generation - поколение людей, родившихся со второй половины 1990х по первую половину 2010х (с 1996 по 2010 года) 335 42
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16057 33
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 2254 31
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3821 27
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 26
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 21
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4019 19
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 15
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 15
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5581 14
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6170 14
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 531 14
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18147 12
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11322 12
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4605 10
Энергетика - Energy - Energetically 5855 10
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 1164 10
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 10
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10343 9
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5778 9
Финансовые показатели - Financial indicators 2892 9
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 9
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2481 8
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3863 8
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8838 8
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3791 8
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8072 7
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4992 7
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 7
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5109 7
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 7
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 16
Ведомости 1466 7
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 4
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 3
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 3
РИА Новости 1033 2
Известия ИД 770 2
Mobiltelefon 9 2
TAdviser - Центр выбора технологий 468 2
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 1
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 143 1
ComNews - Медиа-бизнес 142 1
VK - Mail.ru Hi-tech 58 1
Альфа-Банк - RB.RU - РБ.РУ - РБточкаРУ - Русбейс 31 1
iXBT.com 25 1
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 895 1
Forbes - Форбс 1002 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 15
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 15
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 2
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 2
Gartner - Гартнер 3658 2
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 144 1
TIOBE programming community index - Индекс популярности языков программирования 86 1
Grand View Research 25 1
CNews Mobile - рейтинг 23 1
Reports and Data 4 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 1
РБК Исследования рынков - РБК Рейтинг - РБК Мониторинг 91 1
Российский облачный рынок - Российский облачных сервисов (SaaS, IaaS, PaaS) 39 1
IDC - International Data Corporation 4975 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 7
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 219 6
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1726 5
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова - Сеченовка 281 4
Минздрав РФ - НМИЦ онкологии имени Н.Н. Петрова ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр 30 4
НИИ НДХиТ - Научно-исследовательский институт неотложной детской хирургии и травматологии 14 4
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - НИИ СП имени Склифосовского ГБУЗ - Научно-исследовательский институт скорой помощи имени Н.В. Склифосовского 33 4
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 319 4
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1221 4
Роскосмос - ЦНИИмаш ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт машиностроения 69 3
ГПНТБ России - Государственная публичная научно-техническая библиотека России 14 3
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Институт цифровой медицины - Институт бионических технологий и инжиниринга - Институт регенеративной медицины 38 3
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - НИИОЗММ ДЗМ ГБУ - Научно-исследовательский институт организации здравоохранения и медицинского менеджмента 15 3
РАН - Российская академия наук 2122 2
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 2
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 350 2
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 2
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 283 2
НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 304 2
РГУ нефти и газа имени Губкина - Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина - Губкинский университет - "Керосинка" 118 2
Ирбитский политехникум ГАПОУ СО 5 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 2
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 334 1
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 184 1
РУДН - Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы 121 1
Квант ФГУП НИИ - Научно-исследовательский институт 30 1
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 269 1
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности - Палата по патентным спорам 106 1
СПбГЭТУ ЛЭТИ - Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет имени В.И. Ульянова (Ленина) 143 1
КНИТУ-КАИ - Казанский национальный исследовательский технический университет имени А.Н. Туполева - КГТУ имени А.Н. Туполева 100 1
Национальный институт имени Екатерины Великой 1 1
СГОК - Серпуховский городской открытый колледж 1 1
ТУСУР НИУ - Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники 98 1
ОмГУ - ОмскГУ - Омский государственный университет имени Ф. М. Достоевского 19 1
СибГУТИ - Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики - УрТИСИ - Уральский технический институт связи и информатики 103 1
ДГТУ - Донской государственный технический университет - Северо-Кавказский институт сельскохозяйственного машиностроения - Азово-Черноморский институт сельскохозяйственного машиностроения - Ростовский-на-Дону институт сельскохозяйственного машиностроения 46 1
Сбер - Алгоритмика - Международная школа программирования 42 1
ИИИ - Институт исследований интернета 66 1
Роспотребнадзор РФ - ФБУН ЦНИИ эпидемиологии - CMD Центр молекулярной диагностики 17 1
НТЦ ИТ Роса - Учебный центр 1 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 43
CNews Баттл 69 42
CNews AWARDS - награда 571 42
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 5
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 2
AI Journey - Artificial Intelligence Journey 34 1
CNews Женщины года в отрасли ИТ 20 1
Армия - Международный военно-технический форум 68 1
РИФ - Российский инвестиционный форум 83 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 399 1
PRO Движение 1520 - Международный транспортно-логистический форум - Стратегическое партнерство 1520 - бизнес-форум 5 1
itSMF - IT Service Management Forum 40 1
ПТА - Передовые Технологии Автоматизации 39 1
CNews FORUM Кейсы 313 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463228, в очереди разбора - 724339.
Создано именных указателей - 199225.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Обзор пылесоса Dreame Z40 AquaCycle Pro: сухая и влажная уборка без усилий

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще