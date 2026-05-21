НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы

НТЦ ИТ «Роса» выпустил обновление для защиты от уязвимости PinTheft в ядре Linux яет пользователю без административных прав получить права root. Об этом CNews сообщил представитель НТЦ ИТ «Роса». PinTheft стала очередной уязвимостью класса Copy Fail, связанной с возможность

НТЦ ИТ «Роса» выпустил обновление для закрытия уязвимости Dirtyfrag в ядре Linux ьзована без доступа к выполнению кода или команд на устройстве. Об этом CNews сообщил представитель НТЦ ИТ «Роса». Dirtyfrag относится к классу уязвимостей локального повышения привилегий, то е

НТЦ ИТ РОСА и ЗАО «Норси-Транс» подтвердили совместимость оборудования на «Байкал-М» с «РОСА Хром» Разработчик системного и инфраструктурного ПО НТЦ ИТ РОСА и производитель серверного оборудования и систем хранения данных ЗАО «Норси-Транс

Процессор «Иртыш» будет работать на ОС «РОСА Хром» Чипмейкер «Трамплин Электроникс» и разработчик системного и инфраструктурного ПО НТЦ ИТ РОСА подписали соглашение о сотрудничестве. Соглашение было подписано генеральным дире

В России найдена суверенная замена Android, и это не «Аврора». Ее собрали на Linux и будут встраивать не только в смартфоны Российский мобильный Linux каждому Отечественная компания НТЦ ИТ РОСА намерена расширить сферу использования своей мобильной операционной системы «РОСА

НТЦ ИТ «Роса» и Колледж связи № 54 имени П.М. Вострухина договорились о сотрудничестве в сфере подготовки ИТ-специалистов Российский разработчик инфраструктурного и системного программного обеспечения НТЦ ИТ «Роса» и Колледж связи № 54 имени П.М. Вострухина заключили соглашение о сотрудничеств

НТЦ ИТ «Роса» представил бета-версию корпоративного дистрибутива «Роса Хром 13.0» Компания «НТЦ ИТ Роса» объявила о выпуске бета-версии корпоративного дистрибутива «Роса Хром 13.0», основанного на новой платформе «Роса 13». Релиз ориентирован на корпоративных заказчиков и продолжает р

НТЦ ИТ РОСА выпустила платформу виртуализации ROSA Virtualization 4.0 с поддержкой Disaster Recovery Разработчик инфраструктурного и системного ПО компания НТЦ ИТ РОСА представила ROSA Virtualization 4.0 — платформу, которая переводит ИТ-инфраструктуру заказчиков на новую технологическую основу. Новая версия позволяет организациям бесшовно переход

ВИВТ получит 300 лицензий ОС «РОСА Хром» в рамках сотрудничества с НТЦ ИТ РОСА Воронежский институт высоких технологий (ВИВТ) и НТЦ ИТ РОСА заключили стратегическое соглашение, которое предусматривает внедрение 300 лицензий операционной системы «РОСА Хром» в учебный процесс. Развертывание отечественной платформы позволи

Innostage и НТЦ ИТ РОСА завершили импортозамещение технологий виртуализации в дивизионе предприятия энергетической отрасли Компания Innostage совместно с НТЦ ИТ РОСА завершила проект по импортозамещению технологий виртуализации в научном дивизионе предприятия энергетической отрасли. Перед Innostage стояла задача модернизировать комплекс виртуали

НТЦ ИТ РОСА объявляет о выпуске ОС «РОСА Фреш» 13.1 Российский разработчик НТЦ ИТ РОСА объявляет о выпуске операционной системы «РОСА Фреш» 13.1. Если предыдущий релиз

МГУ им. Н.П. Огарева и НТЦ ИТ РОСА заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева и НТЦ ИТ РОСА, российский разработчик системного и инфраструктурного программного обеспечения,

Как перейти на отечественную платформу виртуализации и сократить издержки? но конкурирует с международными аналогами», — говорит Олег Карпицкий, генеральный директор компании НТЦ ИТ РОСА. Российское решение на open source В реестре отечественного ПО зарегистрировано б

НТЦ ИТ «Роса» запустил новый сайт rosa.ru с акцентом на экосистемный подход и удобство пользователей информацию по тематическим направлениям, такими как безопасность, технические аспекты, миграция, поддержка. Все стало короче, яснее и понятнее для целевой аудитории», — сказала директор по маркетингу НТЦ ИТ «Роса» Светлана Полянина. Особое внимание уделили целостности ресурса: ранее продуктовые страницы находились на разных доменах, что затрудняло восприятие и мешало индексации. Теперь весь

Подтверждена технологическая совместимость платформы «Кауч» и операционной системы «Роса Хром» омпания «Кауч», российский разработчик решений для управления уязвимостями и соответствием, подтвердила технологическую совместимость своей платформы с операционной системой «Роса Хром 12», созданной НТЦ ИТ «Роса» — разработчиком отечественных операционных систем и инфраструктурного программного обеспечения. В ходе тестирования проверялась корректность функционирования платформы «Кауч» для

Разработчик СХД Atlas и АО «НТЦ ИТ РОСА» подтвердили совместимость своих решений отечественный разработчик и производитель решений для хранения, передачи и обработки данных, и АО «НТЦ ИТ РОСА», российский разработчик операционных систем и инфраструктурного ПО, сообщили о п

«Лаборатория Числитель» и «НТЦ ИТ Роса» объявили о начале стратегического сотрудничества ление позиций компаний на российском рынке ИТ-инфраструктуры. Об этом CNews сообщили представители «НТЦ ИТ Роса». Компании уже имеют подтвержденные технологические интеграции собственных продук

Представлено новое устройство, работающее на «РОСА Мобайл» — планшет «Р-Таб» тройство нового поколения, работающее на базе операционной системы «РОСА Мобайл», разработанной АО «НТЦ ИТ РОСА». Об этом CNews сообщили представители АО «НТЦ ИТ РОСА». Планшет «Р-Таб» д

Россияне создали суверенный планшет «Р-Таб» с отечественной ОС на замену Android усски Российская компания «Рутек» выпустила планшетный компьютер «Р-Таб», сообщили CNews в компании НТЦ ИТ РОСА. В нем нет Android – вместо американской ОС на него установлена отечественная пла

ИТ-интегратор Innostage и НТЦ ИТ РОСА модернизировали систему виртуализации и настроили удаленные рабочие места для государственного заказчика Компания Innostage, интегратор ИТ-решений, совместно с НТЦ ИТ РОСА завершили проект для крупного государственного заказчика. В рамках проекта специа

Компания РОСА начинает оказывать мультиканальную поддержку для клиентов и партнеров Компания НТЦ ИТ РОСА объявляет о запуске нового мультиканального сервиса поддержки клиентов и партнеро

Разработчик мобильной ОС, основанный экс-министром связи России, увеличил прибыль на 2500% Рост прибыли на 2529% Как выяснил CNews, разработчик российской мобильной ОС «РОСА Мобайл» — АО «НТЦ ИТ РОСА» по итогам 2024 г. увеличила выручку на 80% до 396,1 млн руб. При этом прибыль ко

Подтверждена совместимость оборудования «Аэродиск» с ПО НТЦ ИТ «Роса» Компания «Аэродиск», российский разработчик и производитель решений в области хранения данных и виртуализации и компания НТЦ ИТ «Роса», российский разработчик системного и инфраструктурного ПО, подтвердили совместимость своих решений. В течение двух месяцев эксперты НТЦ ИТ «Роса» и «Аэродиска» проводили те

НТЦ ИТ «Роса» и Staffcop подтвердили совместимость решений для импортозамещения «Атом Безопасность» (бренд Staffcop) и НТЦ ИТ «Роса» подтвердили корректность совместного функционирования системы расследования инцидентов Staffcop Enterprise и операционной системы «Роса Хром». Это стало возможным на основании сов

RuStore и НТЦ ИТ РОСА подписали соглашение о сотрудничестве ливать и запускать популярные приложения на своих устройствах. Об этом CNews сообщили представители НТЦ ИТ РОСА. Безопасность пользователей обеспечивается на нескольких уровнях: защищенный конт

«Р-Фон» и «РОСА Мобайл» стали частью инициативы «Решения и сервисы для профессионального сообщества» Проекты «Р-Фон» и «РОСА Мобайл» от АО «НТЦ ИТ РОСА» стали частью инициативы «Решения и сервисы для профессионального сообщества» в р

R-Vision и НТЦ ИТ РОСА подтвердили совместимость продуктов Компании R-Vision и НТЦ ИТ РОСА объявили о завершении тестирования на совместимость продуктов — технологии для ав

АО «НТЦ ИТ РОСА» запускает Академическую программу для образовательных учреждений России и Белоруссии АО «НТЦ ИТ РОСА», российский разработчик системного и инфраструктурного программного обеспечения,

«Инферит» (ГК Softline) и компания РОСА подтвердили совместимость продуктов ОС «МСВСфера Сервер» 9 и ROSA Virtualization », специализирующееся на разработке и развитии российских операционных систем на базе ядра Linux, и НТЦ ИТ РОСА обеспечили совместимость операционной системы «МСВСфера Сервер» 9 и платформы вир

«Инферит» (ГК Softline) и компания РОСА подтвердили совместимость продуктов ОС «МСВСфера Сервер» 9 и ROSA Virtualization », специализирующееся на разработке и развитии российских операционных систем на базе ядра Linux, и НТЦ ИТ РОСА обеспечили совместимость операционной системы «МСВСфера Сервер» 9 и платформы вир

«Т1 Облако» и НТЦ ИТ «Роса» обеспечат переход на новые ИТ-решения расширять портфель импортонезависимых сервисов, предоставляемых из нашего облака. Сотрудничество с НТЦ ИТ «Роса» позволит нашим клиентам получить суверенные продукты от одного из ведущих разра

ИТ-компания «Бизнес Система Телеком» (БСТ) и НТЦ ИТ РОСА подтвердили совместимость своих решений. ИТ-компания «Бизнес Система Телеком» (БСТ), российский производитель вычислительных решений, и компания РОСА, российский разработчик ИТ-платформ, подтвердили совместимость своих решений. Эксперты организаций провели успешное тестирование совместимости серверов «Звезда» серии «Иридиум» с

ИТ-компания «Бизнес Система Телеком» (БСТ) и НТЦ ИТ РОСА подтвердили совместимость своих решений ИТ-компания «Бизнес Система Телеком» (БСТ), российский производитель вычислительных решений, и компания РОСА, российский разработчик ИТ-платформ, подтвердили совместимость своих решений. Эксперты организаций провели успешное тестирование совместимости серверов «Звезда» серии «Иридиум» с

Нижегородское правительство договорилось об использовании 20 тыс. лицензий отечественной ОС «РОСА Хром» а Егор Поляков и генеральный директор компании Олег Карпицкий. Об этом CNews сообщили представители НТЦ ИТ РОСА. Правительство Нижегородской области поддерживает развитие информационных техноло

Компания экс-министра связи создает российскую игровую приставку на Linux Российская игровая приставка НТЦ ИТ «Роса», компания бывшего министра связи Леонида Реймана, разрабатывает портативную игр

Российский смартфон «Р-Фон» на отечественном Linux уже можно купить. За него просят 10 миллионов или один «Р-Фон» В России начались неофициальные продажи отечественного смартфона «Р-Фон» компании НТЦ ИТ РОСА. Премьера устройства, как сообщал CNews, состоялась в середине декабря 2023 г., о

RDW Technology и НТЦ ИТ «Роса» объявили о стратегическом технологическом партнерстве о оборудования RDW Technology и разработчик системного и инфраструктурного программного обеспечения НТЦ ИТ «Роса» объявили о стратегическом технологическом партнерстве. Его цель – цифровизация