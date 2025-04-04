Разработчик мобильной ОС, основанный экс-министром связи России, увеличил прибыль на 2500%

Разработчик ОС «НТЦ ИТ РОСА», основанная экс-министром связи Леонидом Рейманом, по итогам 2024 г. увеличила прибыль на 2529% до 103,1 млн руб. Большая ее часть составила доход от продаж лицензий.

Рост прибыли на 2529%

Как выяснил CNews, разработчик российской мобильной ОС «РОСА Мобайл» — АО «НТЦ ИТ РОСА» по итогам 2024 г. увеличила выручку на 80% до 396,1 млн руб. При этом прибыль компании подскочила на 2529% до 103,1 млн руб. Информация об этом опубликована на государственном информационном ресурсе бухгалтерской отчетности.

Большая часть выручки пришлась на доход от предоставления прав использования своих программ. Руководство компании считает, что сможет обеспечить в будущем поступление значительных потоков денежных средств за счет ускорения процессов импортозамещения, роста требований к ИБ, а также ухода с рынка иностранных разработчиков.

Средняя численность работников компании выросла с 69 в 2023 г. до 96 в 2024 г.

Согласно пояснениям к бухгалтерскому отчету, АО «НТЦ ИТ РОСА» на 90% принадлежит ООО «Альтернатива капитал», остальные 10% сосредоточены в руках Аллы Федуловой. В 2015-2024 гг. для финансирования расходов компания привлекала заемные средства. Согласно документу, сейчас «НТЦ ИТ РСА» брала 157 млн руб. до 2027 г. под 17% у Леонида Реймана, основателя компании. Он был министром связи России (с 1999 г. по 2008 г.). Во времена президентства Дмитрия Медведева, два года Рейман также был советником премьер-министра Владимира Путина.

CNews задал компании вопрос о причинах роста выручки и прибыли и ожидает ответа.

Чем занимается «НТЦ ИТ РОСА»

«НТЦ ИТ РОСА» известна амбициозными проектами. Так в июле 2022 г. стало известно о планах разработки мобильной операционной системы. В декабре 2023 г. «Роса» анонсировала отечественный смартфон «Р-фон» на базе операционной системы «РОСА мобайл», основанной на ядре Linux. В том же месяце появилась информация о подготовке релиза планшетного компьютера «Р-таб» в дополнение к смартфону.

По данным базы «Контур фокус», выручка предприятия по итогам 2022 г. составила 85,9 млн руб. и выросла на 104% по сравнению с показателями 2021 г. Возглавляет компанию Олег Карпицкий.

«НТЦ ИТ РОСА» занимается разработкой системного ПО. В линейке продуктов компании — настольные и серверные ОС на основе Linux, а также системы разворачивания облачных и инфраструктурных сервисов.

«С учетом планов и направлений развития, Общество считает целесообразным дистанцироваться от предприятий оборонно-промышленного комплекса, размещенных на площадке Зеленограда. Решение р возможной смене юридического адреса компания обсуждала на совете директоров», — следует из пояснений к бухгалтерскому отчету.



Выручка разработчиков ОС

В начале марта 2024 г. о своей выручке в один день отчитались сразу два разработчика операционных систем «Астра» (разрабатывает AstraLinux) и «Базальт СПО» (Alt Linux). Так, выручка ПАО «Группа Астра» по итогам 2024 г. выросла до 17,2 млрд руб., что на 80% больше показателя 2023 г., говорилось в сообщении компании. Чистая прибыль выросла на 66%, до 6 млрд руб.

В 2024 г. «Базальт СПО» увеличила выручку на 33% по отношению к 2023 г. до 1,8 млрд. руб. Чистая прибыль составила 848,6 млн руб. Об этом CNews сообщили представители «Базальт СПО».

Объем российского ИТ-рынка по итогам 2024 г. составил 3,3 трлн руб., что на 22% больше аналогичного показателя 2023 г. (2,7 трлн руб.), говорится в исследовании «Перспективы ИТ-рынка 2024», подготовленном компанией МТС Web Services (MWS, входит в группу МТС).