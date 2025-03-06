Рост выручки «Базальт СПО» в 2024 году выше роста российского ИТ-рынка — 33%

В 2024 г. «Базальт СПО», разработчик системного программного обеспечения, увеличила выручку на 33% по отношению к 2023 г. Компания превысила собственные плановые показатели по выручке, что составило 1,840 млрд. руб, и опередила темпы роста российского ИТ-рынка ИТ. Чистая прибыль — более 850 млн рублей. Об этом CNews сообщили представители «Базальт СПО».

Объем российского ИТ-рынка по итогам 2024 г. составил 3,3 трлн руб., что на 22% больше аналогичного показателя 2023 г. (2,7 трлн руб.), говорится в исследовании «Перспективы ИТ-рынка 2024», подготовленном компанией МТС Web Services (MWS, входит в группу МТС).

Сергей Трандин, генеральный директор «Базальт СПО», подчеркнул, что высокий результат обусловлен развитием линейки программных продуктов и сервисов компании: «Мы анализируем тренды и запросы рынка, и уже сегодня включаем в наши продукты функциональность, которая завтра будет пользоваться повышенным спросом. Наличие собственной инфраструктуры разработки позволяет нам максимально полно и точно учитывать потребности заказчиков госсектора и разных отраслей экономики.

Отметим, что динамика выручки компании отражает не только востребованность ее продуктов, но и подход к ценообразованию. «Базальт СПО» продолжает выполнять обязательства по инициативному сдерживанию роста цен на свои программные продукты в рамках подписанной в 2023 г. хартии. Таким образом, мы помогаем заказчикам снизить финансовую нагрузку при реализации масштабных проектов миграции на российский софт».

В 2025 г. «Базальт СПО» планирует рост выручки примерно 25−30% в стоимостном выражении по отношению к 2024 г.

Качество программных продуктов «Базальт СПО» поддерживает система безопасной разработки, что обеспечивает полноценный жизненный цикл программных продуктов и дает заказчикам уверенность в использовании действительно безопасного ПО.

Лидером 2024 г. по числу внедрений в стала защищенная операционная система «Альт СП», сертифицированная ФСТЭК России. Представители организаций, владеющих КИИ, отмечают, что ОС служит производительной и удобной платформой для оснащения всех сегментов доверенного контура инфраструктуры: рабочих мест, серверов и виртуальных пространств. В начале 2025 г. компания вывела на рынок новую версию «Альт СП», подготовленную в 2024 г. В ОС впервые включена система управления базами данных PostgreSQL, сертифицированная на соответствие приказу № 64 ФСТЭК России по четвертому классу защиты, сборка v6 для «Эльбрус-2С3», а также инструменты, позволяющие мониторить уязвимости в файловой системе в локальном хранилище, в контейнерах и в отдельных виртуальных машинах, даже в изолированных от сети интернет. В составе «Альт СП» — программный комплекс для централизованного управления компьютерами и учетными записями пользователей «Альт Домен», который обеспечивает удобное централизованное управление компьютерами и пользователями в смешанной сети с ОС на ядре Linux и Windows.

Росту выручки способствовал и выпуск нового продукта «Альт Платформа» — технологического комплекса для сборки программного обеспечения. Крупные компании заинтересовались возможностью создать и развивать на основе «Альт Платформы» собственные системные и прикладные программные продукты. На основе «Альт Платформы» уже создана национальная операционная система Узбекистана.

На лояльность пользователей повлияло также оформление в отдельный продукт программного комплекса «Альт Домен» для централизованного управления компьютерами и пользователями в смешанной (гетерогенной) сети с ОС «Альт», ОС Windows, а также других ОС, построенных на ядре Linux. Теперь кодовая и инструментальная база, на которой развивается линейка ОС «Альт», доступна заказчикам. Применение «Альт Домена» позволяет избежать затрат на развертывание и поддержку дублирующих контроллеров домена, комплексу можно передать функции системных инструментов Microsoft и затем планомерно заменить их на российские. типовые сценарии миграции опубликованы в документации. Групповые политики доступны для широкого спектра аппаратных архитектур, в том числе «Байкал-М» и «Эльбрус».

В 2024 г. продолжилось полномасштабное внедрение операционных систем «Альт» в инфраструктуру крупных организаций и предприятий.

«Почта России» начала проект по замене иностранной операционной системы на ОС «Альт» на 130 тыс. рабочих местах. В рамках проекта под управлением ОС «Альт» успешно апробирована работа компьютеров и большой номенклатуры специализированного оборудования: сканеров, принтеров, весов. Правительство Новосибирской области провело масштабную модернизацию государственной информационной системы «Система электронного документооборота и делопроизводства» (СЭДД). В рамках проведенной модернизации часть состава серверного сегмента СЭДД была адаптирована для работы с операционными системами «Альт».