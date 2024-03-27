Базальт СПО BaseALT Альт СП
«Альт СП» — операционная система, сертифицированная ФСТЭК, со встроенными средствами защиты, включает в себя виртуализацию, контейнеризацию, серверы и рабочие станции.
|27.03.2024
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Гарда ускоряет реагирование на инциденты в СУБД на «Альт СП»
ообщили представители «Гарда». Новая версия «Гарда DBF» помогает решать задачи импортозамещения в информационной безопасности. Система адаптирована для установки на серверы под управлением 10 релиза «Альт СП» – российской ОС, сертифицированной ФСТЭК. Обновления системы для защиты баз данных повышают эффективность контроля доступа к чувствительной информации – усовершенствован мониторинг дей
|04.03.2024
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Сервис «Альфа-ID» совместим с операционными системами «Альт СП»
систем семейства «Альт» на платформе х86_64 с сервисом идентификации и аутентификации «Альфа-ID». Эксперты обеих компаний подтвердили корректность работы «Альфа-ID» в ОС «Альт Рабочая станция 10» и «Альт СП Рабочая станция релиз 10» (клиентская часть), «Альт Сервер 10» и «Альт СП Сервер релиз 10» (серверная часть). По итогам проведенных работ подписан двусторонний сертификат. Совмес
|23.01.2024
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«СберБизнес» совместим и с ОС «Альт»
систем «Альт» российского разработчика «Базальт СПО», включая сертифицированный ФСТЭК дистрибутив «Альт СП». «СберБизнес» получил сертификат о полной совместимости с ОС: весь функционал интерн
|23.10.2023
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ОС «Альт СП релиз 10» совместимы с ключевыми носителями Esmart
«Базальт СПО» подтвердила совместимость сертифицированных ФСТЭК России операционных систем «Альт СП сервер релиз 10» и «Альт СП рабочая станция релиз 10» с ключевыми носителями E
|03.10.2023
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Подтверждена совместимость ОС «Альт» с устройствами «Рутокен» — «Базальт СПО» и «Актив» наращивают экосистему для защиты КИИ
ьт СПО», разработчик российских операционных систем «Альт», и компания «Актив», разработчик и производитель продуктов и решений для обеспечения информационной безопасности, завершили тестирование ОС «Альт СП» релиз 10 в исполнении на архитектурах x86_64 и ааrch64 с USB-токенами, смарт-картами «Рутокен» и ПО «Рутокен плагин». Об этом CNews cообщили представители «Базальт СПО». Обновленный пр
|03.08.2023
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«Базальт СПО» выпустила российскую операционную систему «Альт СП» релиз 10
Компания «Базальт СПО» выпустила российскую операционную систему «Альт СП» релиз 10. Номер релиза указан в формуляре на программные изделия и означает выпуск на 10 платформе стабильной ветки независимого репозитория «Сизиф». «Альт СП» релиз 10 выпущен
|01.12.2022
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Платформа данных Arenadata теперь совместима с российской ОС «Альт 8 СП»
естимость всех компонентов платформы Arenadata EDP с сертифицированной ФСТЭК операционной системой «Альт СП» («Альт 8 СП»). Результаты тестирования показали, что все продукты Arenadata корректн
|06.10.2022
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ОС «Альт» обеспечивает безопасность дорожного движения в Татарстане
Проект интеграции защищенной операционной системы «Альт СП сервер» в систему мониторинга дорожно-транспортной обстановки Республики Татарстан вышел на финишную стадию, завершен второй этап. Проектные работы на площадке заказчика выполняет госуд
|24.08.2022
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Система оптического распознавания текста SETERE OCR совместима с ОС «Альт СП рабочая станция»
Российские компании «Базальт СПО» и SETERE («ТБИ») обеспечили совместимость системы оптического распознавания текста SETERE OCR версии 1.0 с операционной системой «Альт СП рабочая станция». Результаты испытаний, проведенных специалистами компании SETERE, показали, что OCR-система корректно работает в среде этой российской ОС. Работоспособность совместного
|16.03.2022
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ОС «Альт СП» прошла сертификационные испытания ФСТЭК России
Российская операционная система «Альт СП» для серверов и рабочих станций подтвердила соответствие требованиям ФСТЭК России. Альтернативное название этой ОС – «Альт 8 СП». В новую версию известной операционной системы внесены и
Базальт СПО и организации, системы, технологии, персоны:
|Трандин Сергей 91 20
|Крынина Евгения 16 8
|Сизоненко Григорий 39 6
|Мыскин Роман 37 5
|Смирнов Алексей 243 3
|Новодворский Алексей 109 3
|Ларин Дмитрий 23 2
|Анфимов Павел 48 2
|Благоразумов Андрей 17 2
|Луковкин Николай 4 2
|Абасмирзоев Заур 16 2
|Ефремов Максим 9 2
|Володкович Вячеслав 97 1
|Дюбанов Анатолий 95 1
|Путин Владимир 3172 1
|Лоевская Анна 49 1
|Рустамов Рустам 412 1
|Эйгес Павел 97 1
|Евдокимов Андрей 82 1
|Востриков Юрий 70 1
|Арефьев Андрей 51 1
|Козлов Андрей 28 1
|Кузнецова Ирина 24 1
|Буравцов Александр 15 1
|Крючков Андрей 21 1
|Девянин Петр 10 1
|Кочепасов Сергей 13 1
|Васильев Григорий 40 1
|Ведехин Игорь 28 1
|Прескарьян Артем 10 1
|Вагизов Ильдар 23 1
|Цукарь Сергей 25 1
|Романов Илья 31 1
|Тутаев Михаил 47 1
|Андреев Валерий 25 1
|Крымский Михаил 11 1
|Герасимов Михаил 9 1
|Ивченков Олег 17 1
|Ледовской Валерий 10 1
|Зрячих Дмитрий 5 1
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