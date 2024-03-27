Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 166467
ИКТ 12988
Организации 10197
Ведомства 1440
Ассоциации 967
Технологии 3382
Системы 24919
Персоны 70601
География 2716
Статьи 1506
Пресса 1175
ИАА 682
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2547
Мероприятия 842

Базальт СПО BaseALT Альт СП


«Альт СП» — операционная система, сертифицированная ФСТЭК, со встроенными средствами защиты, включает в себя виртуализацию, контейнеризацию, серверы и рабочие станции.

 


27.03.2024 Гарда ускоряет реагирование на инциденты в СУБД на «Альт СП»

ообщили представители «Гарда». Новая версия «Гарда DBF» помогает решать задачи импортозамещения в информационной безопасности. Система адаптирована для установки на серверы под управлением 10 релиза «Альт СП» – российской ОС, сертифицированной ФСТЭК. Обновления системы для защиты баз данных повышают эффективность контроля доступа к чувствительной информации – усовершенствован мониторинг дей
04.03.2024 Сервис «Альфа-ID» совместим с операционными системами «Альт СП»

систем семейства «Альт» на платформе х86_64 с сервисом идентификации и аутентификации «Альфа-ID». Эксперты обеих компаний подтвердили корректность работы «Альфа-ID» в ОС «Альт Рабочая станция 10» и «Альт СП Рабочая станция релиз 10» (клиентская часть), «Альт Сервер 10» и «Альт СП Сервер релиз 10» (серверная часть). По итогам проведенных работ подписан двусторонний сертификат. Совмес
23.01.2024 «СберБизнес» совместим и с ОС «Альт»

систем «Альт» российского разработчика «Базальт СПО», включая сертифицированный ФСТЭК дистрибутив «Альт СП». «СберБизнес» получил сертификат о полной совместимости с ОС: весь функционал интерн
23.10.2023 ОС «Альт СП релиз 10» совместимы с ключевыми носителями Esmart

«Базальт СПО» подтвердила совместимость сертифицированных ФСТЭК России операционных систем «Альт СП сервер релиз 10» и «Альт СП рабочая станция релиз 10» с ключевыми носителями E
03.10.2023 Подтверждена совместимость ОС «Альт» с устройствами «Рутокен» — «Базальт СПО» и «Актив» наращивают экосистему для защиты КИИ

ьт СПО», разработчик российских операционных систем «Альт», и компания «Актив», разработчик и производитель продуктов и решений для обеспечения информационной безопасности, завершили тестирование ОС «Альт СП» релиз 10 в исполнении на архитектурах x86_64 и ааrch64 с USB-токенами, смарт-картами «Рутокен» и ПО «Рутокен плагин». Об этом CNews cообщили представители «Базальт СПО». Обновленный пр
03.08.2023 «Базальт СПО» выпустила российскую операционную систему «Альт СП» релиз 10

Компания «Базальт СПО» выпустила российскую операционную систему «Альт СП» релиз 10. Номер релиза указан в формуляре на программные изделия и означает выпуск на 10 платформе стабильной ветки независимого репозитория «Сизиф». «Альт СП» релиз 10 выпущен

01.12.2022 Платформа данных Arenadata теперь совместима с российской ОС «Альт 8 СП»

естимость всех компонентов платформы Arenadata EDP с сертифицированной ФСТЭК операционной системой «Альт СП» («Альт 8 СП»). Результаты тестирования показали, что все продукты Arenadata корректн
06.10.2022 ОС «Альт» обеспечивает безопасность дорожного движения в Татарстане

Проект интеграции защищенной операционной системы «Альт СП сервер» в систему мониторинга дорожно-транспортной обстановки Республики Татарстан вышел на финишную стадию, завершен второй этап. Проектные работы на площадке заказчика выполняет госуд
24.08.2022 Система оптического распознавания текста SETERE OCR совместима с ОС «Альт СП рабочая станция»

Российские компании «Базальт СПО» и SETERE («ТБИ») обеспечили совместимость системы оптического распознавания текста SETERE OCR версии 1.0 с операционной системой «Альт СП рабочая станция». Результаты испытаний, проведенных специалистами компании SETERE, показали, что OCR-система корректно работает в среде этой российской ОС. Работоспособность совместного
16.03.2022 ОС «Альт СП» прошла сертификационные испытания ФСТЭК России

Российская операционная система «Альт СП» для серверов и рабочих станций подтвердила соответствие требованиям ФСТЭК России. Альтернативное название этой ОС – «Альт 8 СП». В новую версию известной операционной системы внесены и

Публикаций - 78, упоминаний - 84

Базальт СПО и организации, системы, технологии, персоны:

Базальт СПО - BaseALT 656 60
Базальт СПО - ALT Linux Team 56 13
Базальт СПО - ALT Linux - Альт Линукс 229 10
ИВК - Информационная внедренческая компания 186 9
Nginx - Энджайникс 165 8
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1882 7
Softline - Софтлайн 2814 6
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken - Aktiv.Consulting 840 4
Red Hat 1305 4
SUSE Software Solutions Germany GmbH. 387 4
Киберпротект - Cyberprotect - Акронис-Инфозащита - Acronis-Infoprotect 187 4
РАН ИСП - Технологический центр исследования безопасности ядра Linux - Технологический центр исследования безопасности российских ОС 14 4
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 486 3
8218 3
Ростелеком 9706 3
Microsoft Corporation 24630 3
Intel Corporation 12197 3
AMD - Advanced Micro Devices 4231 3
IBM - International Business Machines Corp 9442 2
Элвис НПЦ - Электронные вычислительно-информационные системы 277 2
Yandex - Яндекс 7347 2
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 445 2
Ред Софт - Red Soft 703 2
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2161 2
ЭОС - Электронные офисные системы 1181 2
Скала^р - ранее InterLab IBS 195 2
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 337 2
Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 323 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3908 2
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 847 2
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 419 2
Код Безопасности 616 2
ICL ГК 381 2
ГЛОНАСС-БДД - ГЛОНАСС-Безопасность дорожного движения 42 2
ИТ-Экспертиза - IT Expertise 43 2
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 381 2
Smart Technologies - Aquarius - Aerodisk - Аэродиск НИЦ - Научно-исследовательский центр 156 1
Эшелон НПО 129 1
ИКС - Гарда ГК - Гарда Технологии 125 1
SAP SE 5279 1
РЖД - Российские железные дороги 1904 3
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 965 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7308 2
Газпром ПАО 1342 2
Сургутнефтегаз - СНГ 269 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2804 1
Сбер - Сбербанк Цифровой корпоративный банк 84 1
ПСБ - Промсвязьбанк 851 1
Совкомбанк ПАО 256 1
Роскосмос - Прогресс РКЦ - ЦСКБ-Прогресс - Ракетно-космический центр - Центральное специализированное конструкторское бюро 139 1
Траектория будущего (АТБ) 6 1
Зазеркалье - детский музыкальный театр 6 1
ИрНИТУ - Иркутский национальный исследовательский технический университет 23 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 579 1
Ремит МПЗ - Ремит Мясоперерабатывающий завод 5 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4087 56
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11637 7
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2888 6
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5914 4
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 330 4
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4513 3
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 904 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3137 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2993 2
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 335 2
Администрация Ростова-на-Дону - Областная дума Ростова-на-Дону - органы государственной власти 16 2
СФР - Соцфонд - Социальный фонд России - Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации 112 2
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 665 1
Минтруд РФ - Федеральная служба по труду и занятости - Роструд 153 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4963 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1375 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 826 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 426 1
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан - Президент Республики Татарстан - органы государственной власти 287 1
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 158 1
Правительство Республики Калмыкия - Народный Хурал Калмыкии - органы государственной власти 25 1
ФНС РФ - ФКУ Налог-Сервис 22 1
ФСТЭК РФ - ГНИИИ ПТЗИ - ГНИИПТИ - Государственный научно-исследовательский испытательный институт проблем технической защиты информации Федеральной службы по техническому и экспортному контролю - НИИ ТЗИ - ГНИИТЗИ 15 1
Правительство РФ - АНО АЦ - Координационный центр Правительства Российской Федерации 10 1
АСЦР - Ассоциация содействия цифровому развитию Республики Татарстан 3 2
ГосИнформСистемы 126 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 662 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 721 1
OpenPOWER Foundation - Consortium 47 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 178 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25354 64
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66026 61
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7380 59
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29696 53
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19311 38
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50456 26
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27406 25
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды 6090 22
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10085 19
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16140 18
Repository - Репозиторий 854 16
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1431 15
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21145 15
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11618 14
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7563 12
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20801 12
Виртуализация - Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды 1529 12
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6224 11
ОС - Российские операционные системы - Отечественные операционные системы - импортонезависимые ОС 316 11
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10971 10
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15723 9
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 3823 9
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6117 9
Web-server - WEB-сервер - Веб-сервер - HTTP-сервер 834 9
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11358 8
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2122 8
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12519 8
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24136 8
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13117 7
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3782 7
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 4863 7
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2650 7
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9381 6
Групповая политика - Group Policy - набор правил или настроек, в соответствии с которыми производится настройка рабочей среды приёма и передачи 891 6
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 2219 6
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30701 6
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14390 5
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9186 5
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11057 5
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 1890 5
Базальт СПО - BaseALT - Альт Сервер 184 36
Базальт СПО - BaseALT - Альт Рабочая станция 193 35
Linux OS 9948 23
Базальт СПО - BaseALT - Sisyphus - Репозиторий Linux Сизиф 130 21
Базальт СПО - BaseALT - Альт Образование 88 18
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 920 16
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 528 14
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 484 13
Microsoft Windows 15663 13
Базальт СПО - BaseALT - Альт Сервер Виртуализации - Альт Виртуализация 36 12
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1326 11
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4442 10
Веб-Сервер - Angie PRO - Angie ADC - Angie Application Delivery Controller - Angie ANIC - Angie Ingress Controller 24 9
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 919 8
Базальт СПО - BaseALT - Simply Linux - Симпли Линукс 42 8
НТЦ ИТ Роса - Хром 118 7
Базальт СПО - BaseALT - Альт домен 22 7
Intel Atom - Intel Centrino Atom - серия микропроцессоров архитектур x86 и x86-64 940 6
Baikal Electronics - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 353 5
Linux - Debian GNU 466 5
Intel x86 - архитектура процессора 1856 4
Новые облачные технологии - МойОфис 779 4
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5179 4
НКТ - Р7-Офис 380 4
НТЦ ИТ Роса - Кобальт - Linux 177 4
Актив - Рутокен Плагин 17 4
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус 8C-ядерные микропроцессоры 196 3
libvirt 21 3
Google Android 13997 3
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1419 3
Актив - Рутокен ЭЦП PKI 162 3
Yandex.Browser - Яндекс.Браузер 416 3
Samba 146 3
Microsoft Stream - Сервис потоковой передачи видео 131 3
АТ Бюро - ESMART - серия считывателей 41 3
Softline Подписки - Softline Market 3 3
Базальт СПО - BaseALT - Альт Платформа 6 3
QEMU 52 2
IBM Power9 22 2
IBM Power8 30 2
Трандин Сергей 91 20
Крынина Евгения 16 8
Сизоненко Григорий 39 6
Мыскин Роман 37 5
Смирнов Алексей 243 3
Новодворский Алексей 109 3
Ларин Дмитрий 23 2
Анфимов Павел 48 2
Благоразумов Андрей 17 2
Луковкин Николай 4 2
Абасмирзоев Заур 16 2
Ефремов Максим 9 2
Володкович Вячеслав 97 1
Дюбанов Анатолий 95 1
Путин Владимир 3172 1
Лоевская Анна 49 1
Рустамов Рустам 412 1
Эйгес Павел 97 1
Евдокимов Андрей 82 1
Востриков Юрий 70 1
Арефьев Андрей 51 1
Козлов Андрей 28 1
Кузнецова Ирина 24 1
Буравцов Александр 15 1
Крючков Андрей 21 1
Девянин Петр 10 1
Кочепасов Сергей 13 1
Васильев Григорий 40 1
Ведехин Игорь 28 1
Прескарьян Артем 10 1
Вагизов Ильдар 23 1
Цукарь Сергей 25 1
Романов Илья 31 1
Тутаев Михаил 47 1
Андреев Валерий 25 1
Крымский Михаил 11 1
Герасимов Михаил 9 1
Ивченков Олег 17 1
Ледовской Валерий 10 1
Зрячих Дмитрий 5 1
Россия - РФ - Российская федерация 144302 68
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1658 6
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2898 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17381 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43179 3
Россия - СФО - Новосибирск 4293 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7427 2
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2959 2
Россия - УФО - Екатеринбург 3942 2
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 1264 2
Россия - ЦФО - Ивановская область 517 2
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимирская агломерация 807 2
Россия - СФО - Иркутская область 1092 2
Россия - ЮФО - Ростовская область 1520 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52116 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2248 1
Азия - Азиатский регион 5531 1
Россия - СЗФО - Вологодская область 682 1
Россия - УФО - Свердловская область 1495 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3526 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14116 1
Россия - ЦФО - Курская область 651 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 1875 1
Азия Центральная - Центрально-Азиатский регион 478 1
Украина 7609 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1766 1
Россия - СФО - Омская область 666 1
Россия - УФО - Челябинская область 1210 1
Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбуржье 611 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1196 1
Россия - СФО - Томская область - Томск 934 1
Россия - ЦФО - Московская область - Дубна 411 1
Россия - ЦФО - Орловская область - Орёл 425 1
Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбург 449 1
Россия - ПФО - Марий Эл Республика 404 1
Россия - ЮФО - Калмыкия Республика 328 1
Россия - СКФО - Дагестан Республика - Махачкала - Махачкалинская городская агломерация 227 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8390 53
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51039 38
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2338 19
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29038 19
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48016 14
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14326 14
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1196 13
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 6056 8
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13499 7
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9798 7
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10945 7
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18470 5
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24094 5
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3144 4
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8639 4
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1248 4
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2305 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3946 3
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1209 3
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 942 3
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6946 3
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4664 3
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1204 3
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1384 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4815 2
ОГЭ - Основной государственный экзамен - ГИА - Государственная итоговая аттестация 103 2
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2128 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - ЦОС - Цифровая образовательная среда 265 2
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5969 2
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2439 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16303 2
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 5976 2
Оптимизация затрат - Cost optimization 813 2
Аудит - аудиторский услуги 2662 2
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 686 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8657 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5767 1
Образование в России 2193 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6123 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5761 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3201 4
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8132 1
Медиалогия 30 1
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 162 6
РАН - Российская академия наук 1871 2
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 312 2
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 594 2
МНИИ Интеграл - ФГУП Межотраслевой научно-исследовательский институт 23 1
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 209 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 287 1
МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 99 1
МГПУ - Московский городской педагогический университет 48 1
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 158 1
СПбГЭТУ ЛЭТИ - Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет имени В.И. Ульянова (Ленина) 119 1
СВФУ - Северо-Восточный федеральный университет имени М. К. Аммосова - Якутский госуниверситет 67 1
ИГУ - Иркутский государственный университет 20 1
РГАУ-МСХА имени К.А.Тимирязева ВО ФГБОУ - Российский государственный аграрный университет - Московская сельскохозяйственная академия имени К. А. Тимирязева 20 1
СПбГЭУ - Санкт-Петербургский государственный экономический университет - Ленинградский финансово-экономический институт - ФинЭк, ИНЖЭКОН, ГУСЭ 83 1
Softline Education - Академия Softline - Softline Корпоративный Университет - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 170 1
МИИТ - АВИШ - Академия Высшая инженерная школа 7 1
Минздрав РФ - НГМУ ФГБОУ ВО - Новосибирский государственный медицинский университет 4 1
ИКАТ и ДС ГБПОУ ИО - Иркутский колледж автомобильного транспорта и дорожного строительства 1 1
Т1 Цифровая академия 44 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2422 3
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1215 2
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1116 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7650 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 318 1
Микроэлектроника - международный форум 17 1
День знаний - 1 сентября 35 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1336060, в очереди разбора - 772809.
Создано именных указателей - 166467.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Лучшие портативные мониторы OLED 4K: хиты продаж

Где легально слушать музыку: стриминговые сервисы, которые работают в России в 2025 году

Как изучать звездное небо при помощи смартфона: лучшие приложения

Показать еще

Наука

Излучение Хокинга может стирать черные дыры по всей Вселенной — это старт эры новой физики

Загадочные камни возрастом 12 000 лет — предшественники колеса?

Самое холодное место во Вселенной раскрывает тайны антиматерии
Показать еще