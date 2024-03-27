ообщили представители «Гарда». Новая версия «Гарда DBF» помогает решать задачи импортозамещения в информационной безопасности. Система адаптирована для установки на серверы под управлением 10 релиза « Альт СП » – российской ОС, сертифицированной ФСТЭК. Обновления системы для защиты баз данных повышают эффективность контроля доступа к чувствительной информации – усовершенствован мониторинг дей

систем семейства «Альт» на платформе х86_64 с сервисом идентификации и аутентификации «Альфа-ID». Эксперты обеих компаний подтвердили корректность работы «Альфа-ID» в ОС «Альт Рабочая станция 10» и « Альт СП Рабочая станция релиз 10» (клиентская часть), «Альт Сервер 10» и « Альт СП Сервер релиз 10» (серверная часть). По итогам проведенных работ подписан двусторонний сертификат. Совмес