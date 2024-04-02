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Базальт СПО BaseALT Альт Образование


«Альт Образование» – интегрированный комплект программных продуктов, в составе которого – операционная система на базе ядра Linux и набор прикладного софта для организации рабочего места и проведения занятий по разным учебным дисциплинам. Решение ориентировано на использование в образовательных учреждениях и совместимо с образовательными веб-сервисами, а также – с отечественным ПО. Дистрибутив «Альт Образование» выпускается для следующих аппаратных платформ: x86 (Intel 32/64 бит), ARM64Байкал-М», Huawei Kunpeng Desktop, Raspberry Pi 4 и другие), e2k («Эльбрус»).

 


02.04.2024 «Базальт СПО» адаптирует ОС «Альт Образование» для проведения ОГЭ

авлением ОС Windows. В соответствии с распоряжением Департамента образования и науки Москвы о технологической апробации в формате ОГЭ с использованием отечественного ПО «Базальт СПО» дорабатывает ОС «Альт Образование» таким образом, чтобы под ее управлением функционировали программы, предназначенные для подготовки и печати экзаменационных материалов и перевода в электронный вид бланков учас
28.02.2024 «Базальт СПО» и ТУСУР бесплатно обучат педагогов школ работе с российской операционной системой «Альт Образование»

ПО», российский разработчик операционных систем «Альт», приглашают педагогов школ бесплатно пройти повышение квалификации по программе «Мастерство преподавания в цифровую эпоху: операционная система «Альт Образование». Обучение пройдет с 4 по 27 марта 2024 г. в авторизованном учебном центре «Базальт СПО» на базе ТУСУР в онлайн-формате. Расписание занятий: понедельник, среда, пятница с 17:00
18.10.2023 Выпущена новая версия операционной системы «Альт образование» 10.2

«Базальт СПО» выпустила новую версию операционной системы для образовательных организаций — «Альт образование» 10.2. ОС предназначена для повседневного использования дошкольными организа
05.10.2023 ОС «Альт образование» совместима с интерактивной панелью EliteBoard — учиться станет еще интереснее

«Базальт СПО» подтвердила совместимость операционной системы «Альт Образование» 10 на платформе х86-64 с интерактивной 75-дюймовой панелью EliteBoard LR-75
14.11.2022 Платформа трехмерного виртуального прототипирования VR Concept работает на российской операционной системе «Альт образование»

Российские компании «ВР концепт» и «Базальт СПО» обеспечили корректную работу программной платформы VR Concept на операционной системе «Альт образование» 10. Специалисты VR Concept протестировали работу платформы в среде российской ОС, в том числе – с использованием шлема HTC VIVE. Положительные результаты подтверждены двусторо
02.11.2022 Готовое российское решение для образовательной сферы: ОС «Альт образование» 10 на ПК «Бобер» и «Ворон»

Компании Delta Computers и «Базальт СПО» провели тесты на совместимость продуктов. Испытания подтвердили, что операционная система «Альт образование» 10 функционирует на персональных компьютерах «Бобер» и «Ворон». Об этом CNews сообщили представители Delta Computers. «Чтобы плодотворно решать актуальные задачи в сфере образ
01.04.2022 Студенты и старшеклассники примут участие в развитии ОС «Альт Образование»

Разработать новые приложения или принять участие в развитии любой программы операционной системы «Альт Образование» предлагает компания «Базальт СПО» участникам Всероссийского конкурса Open Source проектов школьников и студентов. Конкурс проводит Кружковое движение НТИ при поддержке федерал
07.02.2022 «Базальт СПО» и «Мой офис» обучают учителей Московской области работе на отечественном ПО

цифровой трансформации и образования» запустили программу повышения квалификации для преподавателей школ по работе на российском программном обеспечении – «ИКТ-компетентность учителя при работе в ОС «Альт образование». Курс разработали эксперты компаний «Базальт СПО» и «Мой офис», а также преподаватель авторизованного учебного центра «Русньютек». Он рассчитан на пользователей, которым надо

17.12.2021 Вышли обновления трех российских ОС семейства «Альт»

Компания «Базальт СПО» выпустила новые версии российских операционных систем «Альт Рабочая станция» 10.0, «Альт Сервер» 10.0, «Альт Образование» 10.0. Теперь они развиваются на основе десятой платформы (p10 Aronia) — ветке репозитория свободных программ «Сизиф» (Sisyphus). Особое внимание разработчики уделили решениям,
16.12.2021 «Базальт СПО» выпустила новые версии ОС линейки «Альт» на базе десятой платформы

«Базальт СПО» выпустила новые версии российских операционных систем «Альт Рабочая станция» 10.0, «Альт Сервер» 10.0, «Альт Образование» 10.0. Теперь они развиваются на основе десятой платформы (p10 Aronia) – ветке репозитория свободных программ «Сизиф» (Sisyphus). Особое внимание разработчики уделили решениям,
02.06.2021 «Альт Образование» 9.2 – операционная система для тех, кто учится и учит

Компания «Базальт СПО» выпустила новую версию российской операционной системы «Альт Образование» 9.2 для учащихся и педагогов. Разработка ОС «Альт» для образования началась в 2003 г., операционная система постоянно совершенствуется. Согласно статистике внедрения «Базальт


Публикаций - 88, упоминаний - 101

Базальт СПО и организации, системы, технологии, персоны:

Базальт СПО - BaseALT 655 80
Базальт СПО - ALT Linux - Альт Линукс 229 18
Базальт СПО - ALT Linux Team 56 14
Intel Corporation 12197 10
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1876 10
Microsoft Corporation 24624 8
Softline - Софтлайн 2810 7
AMD - Advanced Micro Devices 4231 6
Red Hat 1305 6
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 411 5
Oracle Corporation 6687 5
ИВК - Информационная внедренческая компания 186 4
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SUSE Software Solutions Germany GmbH. 387 4
Yandex - Яндекс 7339 4
Apple Inc 12100 3
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 419 3
Ред Софт - Red Soft 700 3
Новые облачные технологии (НОТ) 444 3
Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 321 3
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 380 3
Галэкс НТЦ - Galex 37 3
Росплатформа - Р-Платформа 83 2
Edelweiss - Эдельвейс 58 2
Tonk - Тонк ГК 49 2
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 486 2
Nvidia Corp 3487 2
Ростелеком 9700 2
Huawei 3933 2
TrueConf - ТруКонф 397 2
Русньютек - Rosnewtech 3 2
Google LLC 11775 2
Delta Computers - Дельта Компьютерс 96 2
ICL ГК 381 2
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 431 2
Киберпротект - Cyberprotect - Акронис-Инфозащита - Acronis-Infoprotect 186 2
МБК лаб - Лаборатория МБК 17 2
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology 896 2
Softline - Polymatica - Полиматика 172 2
Softline - Sl Soft - Сл Софт 231 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 962 4
Газпром ПАО 1342 3
Агентство Финансовой Поддержки 10 2
Сургутнефтегаз - СНГ 269 2
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 373 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 2
ИРКОС 2 1
Скайсофт Виктори 4 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 1
Совкомбанк ПАО 256 1
ПСБ - Промсвязьбанк 851 1
Аскона Лайф Групп - Askona Life Group 101 1
РЖД - Российские железные дороги 1903 1
Ремит МПЗ - Ремит Мясоперерабатывающий завод 5 1
Сбер - Сбербанк Цифровой корпоративный банк 84 1
Роскосмос - Прогресс РКЦ - ЦСКБ-Прогресс - Ракетно-космический центр - Центральное специализированное конструкторское бюро 139 1
Траектория будущего (АТБ) 6 1
ИрНИТУ - Иркутский национальный исследовательский технический университет 23 1
Открытый код АНО - Центр развития экосистемы разработки и использования программного обеспечения 11 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4077 20
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11624 17
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 6
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1392 5
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2991 4
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 3
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 237 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5435 2
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 330 2
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 904 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2802 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 1
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 324 1
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры - Департамент информационных технологий и цифрового развития ХМАО-Югры - Депинформтехнологий Югры 119 1
Кванториум АНО - Детский технопарк 78 1
Правительство Египта - Кабинет Министров Египта 14 1
Федеральное казначейство России 1772 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4955 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3276 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1516 1
Минцифры РФ - Росинфокоминвест - Tech Global 57 1
Информика ФГАУ ГНИИ ИТТ - Государственный научно-исследовательский институт информационных технологий и телекоммуникаций 42 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2886 1
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 158 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 826 1
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 335 1
Правительство РФ - АНО АЦ - Координационный центр Правительства Российской Федерации 10 1
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан - Президент Республики Татарстан - органы государственной власти 287 1
Администрация Новосибирской области - Администрация губернатора Новосибирской области и правительства Новосибирской области 87 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 426 1
Правительство Республики Калмыкия - Народный Хурал Калмыкии - органы государственной власти 25 1
Правительство Москвы - ДОНМ Москва - Департамент образования и науки города Москвы 141 1
СФР - Соцфонд - Социальный фонд России - Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации 112 1
Кабинет Министров Республики Адыгея - Правительство Республики Адыгея - органы государственной власти 15 1
ФСТЭК РФ - ГНИИИ ПТЗИ - ГНИИПТИ - Государственный научно-исследовательский испытательный институт проблем технической защиты информации Федеральной службы по техническому и экспортному контролю - НИИ ТЗИ - ГНИИТЗИ 15 1
Администрация Ростова-на-Дону - Областная дума Ростова-на-Дону - органы государственной власти 16 1
Правительство Оренбургской области - органы государственной власти 38 1
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АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 178 2
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САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3726 4
Базальт СПО - BaseALT - Альт Рабочая станция 193 58
Базальт СПО - BaseALT - Альт Сервер 184 48
Linux OS 9936 35
Microsoft Windows 15656 25
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Baikal Electronics - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 353 9
Новые облачные технологии - МойОфис 778 7
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 915 7
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Baikal Electronics - Байкал-M - Микропроцессор BE-M 127 6
НКТ - Р7-Офис 380 6
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MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4434 5
Raspberry Pi - Одноплатный микрокомпьютер 196 5
Huawei Kunpeng ARM-процессор 67 5
Linux - Debian GNU 463 5
Google Chrome - браузер 1561 4
TDF LibreOffice - пакет офисных программ 235 4
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 526 4
Samba 146 4
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1242 4
Apple iOS 7809 3
Apple macOS 2059 3
Новые облачные технологии - МойОфис Образование 30 3
AMD ARM Cortex A - Серия микропроцессоров 786 3
Microsoft SQL Server - MS SQL 1659 3
Microsoft Exchange 1714 3
Microsoft Skype 2067 3
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 685 3
Python - высокоуровневый язык программирования 927 3
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1553 3
Softline Подписки - Softline Market 3 3
Базальт СПО - BaseALT - Альт Платформа 6 3
Трандин Сергей 91 16
Смирнов Алексей 243 12
Крынина Евгения 16 8
Новодворский Алексей 109 7
Мыскин Роман 37 3
Губина Татьяна 11 3
Сизоненко Григорий 39 2
Фарыгин Владимир 3 2
Фарыгин Антон 5 2
Левин Дмитрий 43 2
Коровин Иван 7 2
Шибанов Илья 13 2
Кашицин Владимир 9 2
Цукарь Сергей 25 2
Ахмеров Тимур 87 1
Рубанов Владимир 75 1
Черный Владимир 5 1
Корсаков Денис 9 1
Ушаков Михаил 33 1
Черевков Алексей 11 1
Савюк Виктор 40 1
Касперская Наталья 291 1
Носков Константин 236 1
Кирсанов Алексей 24 1
Давидан Александр 16 1
Комиссаров Дмитрий 223 1
Евдокимов Андрей 82 1
Мамонов Михаил 24 1
Одинцов Дмитрий 113 1
Ципорин Павел 102 1
Слизень Виталий 242 1
Векшин Евгений 12 1
Кузьмин Максим 9 1
Чеглаков Андрей 57 1
Кривенко Виталий 23 1
Кучин Роман 5 1
Давидович Андрей 10 1
Петрова Екатерина 20 1
Микаберидзе Георгий 7 1
Чепко Владимир 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 144195 76
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43156 10
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1657 8
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52100 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17365 5
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2896 5
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7421 4
Россия - УФО - Екатеринбург 3941 4
Россия - СФО - Новосибирск 4290 4
Россия - ЮФО - Ростовская область 1518 2
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1193 2
Россия - ЦФО - Тульская область 1224 2
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1441 2
Россия - ЦФО - Ивановская область 517 2
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 845 2
Азия - Азиатский регион 5528 2
Россия - УФО - Свердловская область 1491 2
Россия - СФО - Иркутская область 1087 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17025 2
Беларусь - Белоруссия 5638 2
Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбуржье 610 2
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1550 2
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1158 1
Россия - ЮФО - Астраханская область - Астрахань 402 1
Россия - СЗФО - Калининградская область 1282 1
Европа 21767 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1761 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1374 1
Россия - ПФО - Ульяновская область 610 1
Россия - СЗФО - Вологодская область - Вологда 323 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Славянск-на-Кубани - Славянский район 21 1
Египет - Арабская Республика 1004 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Нижневартовск 214 1
Египет - Каир 71 1
Россия - ЦФО - Орловская область - Орёл 424 1
Африка - Африканский регион 3478 1
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1005 1
Украина 7608 1
Франция - Французская Республика 7845 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2720 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8368 55
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29014 47
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51002 39
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13487 17
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14315 15
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10956 13
Образование в России 2190 9
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2331 8
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47984 8
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6121 6
Цифровая экономика России - Федеральный проект - ЦОС - Цифровая образовательная среда 265 6
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2124 6
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1248 6
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1189 6
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 526 5
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3140 5
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18452 5
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10940 4
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6936 4
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4661 4
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9785 4
ОГЭ - Основной государственный экзамен - ГИА - Государственная итоговая аттестация 103 4
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8647 4
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 941 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3930 3
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4970 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24080 2
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5653 2
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1204 2
ЗАГС - Органы записи актов гражданского состояния - Государственная регистрация заключения брака - бракосочетание - брачный союз, супружество - расторжение брака - Marriage - dissolution of marriage 373 2
Энергетика - Energy - Energetically 5082 2
Информатика - computer science - informatique 1053 2
Социоцентр ФГАНУ - Приоритет 2030 - Государственная программа поддержки университетов Российской Федерации - Программа академического стратегического лидерства 171 2
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3106 2
Чипокалипсис - Chipocalypse 34 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2304 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2916 1
ФГОС РФ - Федеральный государственный образовательный стандарт Российской Федерации 18 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3556 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2253 1
The Register - The Register Hardware 1551 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 996 1
Газпром ГПМ РТВ - Пятница! - телеканал 118 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3198 5
Медиалогия 30 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 320 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 287 5
СПбГЭТУ ЛЭТИ - Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет имени В.И. Ульянова (Ленина) 119 4
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 593 4
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1513 3
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1041 2
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 537 2
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 311 2
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 371 2
СибГУТИ - Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики - УрТИСИ - Уральский технический институт связи и информатики 78 2
Softline Education - Академия Softline - Softline Корпоративный Университет - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 170 2
Ростех - Автоматика - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 148 1
НИУ ВШЭ - МИЭМ - Московский институт электроники и математики имени А.Н. Тихонова 62 1
МЭИ - Московский энергетический институт 143 1
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 222 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 924 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 529 1
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 235 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 376 1
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 208 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 335 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 231 1
МГУ ВМК - Факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова 102 1
ЮГУ - Югорский государственный университет 22 1
СВФУ - Северо-Восточный федеральный университет имени М. К. Аммосова - Якутский госуниверситет 67 1
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 162 1
ИКАТ и ДС ГБПОУ ИО - Иркутский колледж автомобильного транспорта и дорожного строительства 1 1
РГАУ-МСХА имени К.А.Тимирязева ВО ФГБОУ - Российский государственный аграрный университет - Московская сельскохозяйственная академия имени К. А. Тимирязева 20 1
РГУ нефти и газа имени Губкина - Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина - Губкинский университет - "Керосинка" 98 1
МНИИ Интеграл - ФГУП Межотраслевой научно-исследовательский институт 23 1
Softline Education - Академия Softline - Академия АйТи 88 1
ТИУ - Тюменский индустриальный университет - Тюменский государственный нефтегазовый университет - Тюменский государственный архитектурно-строительный университет 21 1
НВГУ ВО ФГБОУ - Нижневартовский государственный университет 5 1
Минздрав РФ - НГМУ ФГБОУ ВО - Новосибирский государственный медицинский университет 4 1
МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 99 1
МГПУ - Московский городской педагогический университет 48 1
ТГУ - Томский государственный университет 172 1
ИГУ - Иркутский государственный университет 20 1
СПбГЭУ - Санкт-Петербургский государственный экономический университет - Ленинградский финансово-экономический институт - ФинЭк, ИНЖЭКОН, ГУСЭ 83 1
ТУСУР НИУ - Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники 76 1
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 209 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1214 4
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2421 3
Цифровые Вершины - премия 10 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7650 1
НТИ - НТО - Национальная технологическая олимпиада - всероссийская инженерная олимпиада 19 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 318 1
Россия-Африка - саммит 3 1
День знаний - 1 сентября 35 1
День молодёжи - 27 июня 896 1
БЕСЕДА - конференция по беспроводным технологиям 80 1
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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