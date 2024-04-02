Базальт СПО BaseALT Альт Образование
«Альт Образование» – интегрированный комплект программных продуктов, в составе которого – операционная система на базе ядра Linux и набор прикладного софта для организации рабочего места и проведения занятий по разным учебным дисциплинам. Решение ориентировано на использование в образовательных учреждениях и совместимо с образовательными веб-сервисами, а также – с отечественным ПО. Дистрибутив «Альт Образование» выпускается для следующих аппаратных платформ: x86 (Intel 32/64 бит), ARM64 («Байкал-М», Huawei Kunpeng Desktop, Raspberry Pi 4 и другие), e2k («Эльбрус»).
|02.04.2024
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«Базальт СПО» адаптирует ОС «Альт Образование» для проведения ОГЭ
авлением ОС Windows. В соответствии с распоряжением Департамента образования и науки Москвы о технологической апробации в формате ОГЭ с использованием отечественного ПО «Базальт СПО» дорабатывает ОС «Альт Образование» таким образом, чтобы под ее управлением функционировали программы, предназначенные для подготовки и печати экзаменационных материалов и перевода в электронный вид бланков учас
|28.02.2024
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«Базальт СПО» и ТУСУР бесплатно обучат педагогов школ работе с российской операционной системой «Альт Образование»
ПО», российский разработчик операционных систем «Альт», приглашают педагогов школ бесплатно пройти повышение квалификации по программе «Мастерство преподавания в цифровую эпоху: операционная система «Альт Образование». Обучение пройдет с 4 по 27 марта 2024 г. в авторизованном учебном центре «Базальт СПО» на базе ТУСУР в онлайн-формате. Расписание занятий: понедельник, среда, пятница с 17:00
|18.10.2023
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Выпущена новая версия операционной системы «Альт образование» 10.2
«Базальт СПО» выпустила новую версию операционной системы для образовательных организаций — «Альт образование» 10.2. ОС предназначена для повседневного использования дошкольными организа
|05.10.2023
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ОС «Альт образование» совместима с интерактивной панелью EliteBoard — учиться станет еще интереснее
«Базальт СПО» подтвердила совместимость операционной системы «Альт Образование» 10 на платформе х86-64 с интерактивной 75-дюймовой панелью EliteBoard LR-75
|14.11.2022
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Платформа трехмерного виртуального прототипирования VR Concept работает на российской операционной системе «Альт образование»
Российские компании «ВР концепт» и «Базальт СПО» обеспечили корректную работу программной платформы VR Concept на операционной системе «Альт образование» 10. Специалисты VR Concept протестировали работу платформы в среде российской ОС, в том числе – с использованием шлема HTC VIVE. Положительные результаты подтверждены двусторо
|02.11.2022
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Готовое российское решение для образовательной сферы: ОС «Альт образование» 10 на ПК «Бобер» и «Ворон»
Компании Delta Computers и «Базальт СПО» провели тесты на совместимость продуктов. Испытания подтвердили, что операционная система «Альт образование» 10 функционирует на персональных компьютерах «Бобер» и «Ворон». Об этом CNews сообщили представители Delta Computers. «Чтобы плодотворно решать актуальные задачи в сфере образ
|01.04.2022
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Студенты и старшеклассники примут участие в развитии ОС «Альт Образование»
Разработать новые приложения или принять участие в развитии любой программы операционной системы «Альт Образование» предлагает компания «Базальт СПО» участникам Всероссийского конкурса Open Source проектов школьников и студентов. Конкурс проводит Кружковое движение НТИ при поддержке федерал
|07.02.2022
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«Базальт СПО» и «Мой офис» обучают учителей Московской области работе на отечественном ПО
цифровой трансформации и образования» запустили программу повышения квалификации для преподавателей школ по работе на российском программном обеспечении – «ИКТ-компетентность учителя при работе в ОС «Альт образование». Курс разработали эксперты компаний «Базальт СПО» и «Мой офис», а также преподаватель авторизованного учебного центра «Русньютек». Он рассчитан на пользователей, которым надо
|17.12.2021
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Вышли обновления трех российских ОС семейства «Альт»
Компания «Базальт СПО» выпустила новые версии российских операционных систем «Альт Рабочая станция» 10.0, «Альт Сервер» 10.0, «Альт Образование» 10.0. Теперь они развиваются на основе десятой платформы (p10 Aronia) — ветке репозитория свободных программ «Сизиф» (Sisyphus). Особое внимание разработчики уделили решениям,
|16.12.2021
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«Базальт СПО» выпустила новые версии ОС линейки «Альт» на базе десятой платформы
«Базальт СПО» выпустила новые версии российских операционных систем «Альт Рабочая станция» 10.0, «Альт Сервер» 10.0, «Альт Образование» 10.0. Теперь они развиваются на основе десятой платформы (p10 Aronia) – ветке репозитория свободных программ «Сизиф» (Sisyphus). Особое внимание разработчики уделили решениям,
|02.06.2021
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«Альт Образование» 9.2 – операционная система для тех, кто учится и учит
Компания «Базальт СПО» выпустила новую версию российской операционной системы «Альт Образование» 9.2 для учащихся и педагогов. Разработка ОС «Альт» для образования началась в 2003 г., операционная система постоянно совершенствуется. Согласно статистике внедрения «Базальт
Базальт СПО и организации, системы, технологии, персоны:
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