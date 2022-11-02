Готовое российское решение для образовательной сферы: ОС «Альт образование» 10 на ПК «Бобер» и «Ворон»

Компании Delta Computers и «Базальт СПО» провели тесты на совместимость продуктов. Испытания подтвердили, что операционная система «Альт образование» 10 функционирует на персональных компьютерах «Бобер» и «Ворон». Об этом CNews сообщили представители Delta Computers.

«Чтобы плодотворно решать актуальные задачи в сфере образования, нужна уверенность в корректном и эффективном взаимодействии составляющих ИТ-системы, – сказал Андрей Чернышев, генеральный директор Delta Computers. – На рабочем месте, построенном на основе продуктов Delta Computers и “Базальт СПО”, можно заниматься робототехникой, обмениваться почтовыми сообщениями, осваивать Интернет, создавать презентации и текстовые документы».

«Бобер»

«Операционные системы “Альт” сегодня используют органы власти, государственные и коммерческие организации, вузы, колледжи и школы, поскольку они разрабатываются с ориентиром на потребности пользователей, – отметил Сергей Трандин, генеральный директор «Базальт СПО». – На основе наших ОС можно развернуть рабочие места офисных сотрудников, педагогов и учеников любой ступени образования, а также построить мощную серверную инфраструктуру. Чтобы предоставить потребителям возможность выбрать наиболее подходящее оборудование, наша компания ведет большую работу по обеспечению совместимости с максимально широким спектром компьютеров. Заметное место среди них занимают решения Delta Computers».

Доказанная совместимость расширяет возможности заказчиков по использованию отечественного комплекса программного и аппаратного обеспечения в образовательных целях.

«Альт Образование» – это специализированная ОС для образовательных организаций с большим набором русифицированных прикладных программ для учеников и педагогов. Она развивается в соответствии с потребностями российских учебных заведений, с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС) и задачами федерального проекта «Цифровая образовательная среда» (ЦОС).

«Ворон»

Персональные компьютеры «Бобер» и «Ворон» производятся в России и входят в Реестр радиоэлектронной продукции России. Устройства предназначены как для решения стандартных офисных задач, так и для ресурсоемких проектов, связанных с выполнением сложных вычислений и обработкой большого объема данных (видеопотоки, САПР и т.д.).

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В число продуктов «Базальт СПО» также входят ОС «Альт рабочая станция» для оснащения рабочих мест в офисе и дома и ОС «Альт сервер» с широкой функциональностью для корпоративной ИТ-инфраструктуры любого масштаба. Все упомянутые операционные системы включены в Единый реестр российского ПО. Операционные системы «Альт» полностью совместимы с оборудованием производства Delta Computers. В частности, соответствующими сертификатами подтверждена совместимость сервера Delta Tioga Pass и ОС «Альт 8 СП», сервера Delta Tioga Pass и ОС «Альт сервер» 10, ПК «Бобер» и ОС «Альт рабочая станция» 10, ПК «Ворон» и ОС «Альт рабочая станция» 10, «Альт рабочая станция К» 10. Операционные системы «Альт», которые созданы на девятой платформе, также корректно функционируют на оборудовании Delta Computers.

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«Базальт СПО» – разработчик российских операционных систем «Альт». Опыт разработки программного обеспечения составляет более 20 лет. В штате компании – более 120 разработчиков, программистов и технических специалистов.

Delta Computers – российский разработчик и производитель ИТ-оборудования, МПО и ПО. Производственная площадка Delta Computers объединяет разработчиков серверного оборудования, клиентских устройств и специалистов по разработке микроконтроллерного программного обеспечения.