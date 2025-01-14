Трандин Сергей
Трандин Сергей и организации, системы, технологии, персоны:
|Шадаев Максут 1008 16
|Геллерман Михаил 34 14
|Ермаков Валерий 124 14
|Самойленко Дмитрий 16 14
|Масляный Константин 18 14
|Семенов Михаил 22 14
|Кирьянова Александра 135 14
|Глухов Иван 27 14
|Давиденко Алексей 15 14
|Урусов Виктор 127 13
|Анпилов Антон 17 13
|Суровец Дмитрий 76 12
|Глазков Александр 137 12
|Кубарев Алексей 52 12
|Мельникова Алиса 90 12
|Козырев Алексей 321 12
|Панченко Иван 138 10
|Пирогова Ирина 28 5
|Лазуков Станислав 29 5
|Галкин Николай 104 4
|Шустрова Наталья 14 4
|Богдашов Валерий 20 4
|Макаров Валентин 220 3
|Желтухин Вадим 31 3
|Одинцов Дмитрий 113 2
|Путин Владимир 3171 2
|Чернышев Андрей 69 2
|Шибанов Илья 13 2
|Анфимов Павел 48 2
|Бугрецов Антон 22 2
|Рустамов Рустам 412 2
|Шпак Виталий 26 2
|Смирнов Алексей 243 2
|Валиуллин Алмаз 9 2
|Мальков Антон 44 2
|Мишустин Михаил 676 2
|Яценко Вадим 56 2
|Кравцов Роман 83 1
|Ципорин Павел 102 1
|Дюбанов Анатолий 95 1
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|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 5
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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