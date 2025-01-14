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Индексная книга (каталог) CNews*
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Трандин Сергей



14.01.2025 «1С» успешно испытала замену SAP на Linux на 15 тыс. одновременно работающих пользователей 1
28.12.2024 Минцифры отметило наградой главного редактора CNews 1
27.12.2024 «Базальт СПО» и Финансовый университет при Правительстве РФ стали партнерами 1
03.12.2024 Импортозамещение: знакомимся с разными аспектами большого тренда 1
02.12.2024 Управление торговлей: от Excel до искусственного интеллекта 1
29.11.2024 Как развивается процесс цифровизации промышленности 1
29.11.2024 ИТ-директор «Алроса»: как выжить бизнесу без российских GPU-серверов 1
29.11.2024 Open source в банках превращается из лекарства в обезболивающее 1
29.11.2024 Как правильно воспитать искусственный интеллект 1
28.11.2024 Цифровая трансформация немыслима без искусственного интеллекта 1
27.11.2024 CNews FORUM 2024: каким будет будущее цифровой трансформации России 1
25.11.2024 Объявлены лауреаты CNews Awards 2024 2
20.11.2024 Почему ИТ-директор крупной компании разгромила красивые презентации российских поставщиков 1
19.11.2024 CNews FORUM 2024 установил новый рекорд: более 1800 участников. ФОТО 1
13.11.2024 Глава Минцифры Максут Шадаев на CNews FORUM — о том, нужна ли ИТ-отрасли «сильная рука» государства, и о новых сроках импортозамещения 1
07.11.2024 «Альт Домен» получил премию CNews Awards 1
06.11.2024 Топ-7 внедрений российского ПО. Рейтинг CNews Analytics 1
04.09.2024 «Почта России» и «Базальт СПО» стали партнёрами в области ИТ 1
28.08.2024 Как идет трансформация рынка разработки программного обеспечения: мнения участников рынка 1
17.07.2024 Контроллер домена «Базальт СПО» управляет операционными системами разных производителей: подтверждено испытаниями Cloud.ru 1
Рейтинг российских платформ Kubernetes 2024 1
20.06.2024 Сергей Трандин: Высокий финансовый результат «Базальт СПО» — следствие наших профессиональных достижений 1
31.05.2024 Разработчики призывают уменьшить число ОС в Реестре отечественного ПО 1
23.05.2024 «Базальт СПО» заключила соглашение о сотрудничестве с Минцифры Республики Адыгея 1
10.04.2024 «Базальт СПО» заключила соглашение с Министерством цифрового развития и связи Оренбургской области 1
03.04.2024 «Базальт СПО» выпустила технологический комплекс для сборки программного обеспечения 1
04.03.2024 «Базальт СПО» и «Тонк Азия» подписали меморандум и договор о стратегическом партнёрстве 1
15.02.2024 «Базальт СПО» поставила группе «Россети» более 100 тыс. лицензий на операционные системы «Альт» 1
13.02.2024 «Базальт СПО» открыла представительство в Казани 1
08.02.2024 «Базальт СПО» и «ГМК "Норильский никель"» заключили соглашение о сотрудничестве в сфере обеспечения технологического суверенитета 1
30.01.2024 Выручка «Базальт СПО» в 2023 году увеличилась более чем на 50% 1
06.12.2023 Сергей Трандин, «Базальт СПО»: У операционных систем «Альт» одна из крупнейших экосистем совместимого прикладного ПО 1
16.11.2023 Российский Linux впервые научили работать со стратегическими китайскими процессорами, которые не уступают Intel Core и AMD Ryzen 1
16.11.2023 «Альт» — первая и пока единственная российская ОС, работающая на базе китайских процессоров с архитектурой Loongarch64 2
11.10.2023 «Базальт СПО» развивает сотрудничество с Индией 1
15.09.2023 «Базальт СПО» открывает учебно-исследовательскую лабораторию в РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 1
14.09.2023 «Базальт СПО» и ICL Techno заключили договор об ОЕМ-партнерстве 1
Российские операционные системы 2023 1
03.08.2023 «Базальт СПО» выпустила российскую операционную систему «Альт СП» релиз 10 1
10.07.2023 «Базальт СПО» присоединилась к Консорциуму исследования безопасности ядра Linux 1

Публикаций - 91, упоминаний - 93

Трандин Сергей и организации, системы, технологии, персоны:

Базальт СПО - BaseALT 655 85
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1876 22
Ростелеком 9700 18
8213 14
Ланит - Lansoft - Лансофт 39 14
Скала^р - ранее InterLab IBS 195 14
Ростелеком - TData - ТДата 24 13
Базальт СПО - ALT Linux Team 56 12
Diasoft - Диасофт 870 12
R-Vision - Р-Вижн 153 12
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост 209 12
CoWork - Коворкинг Платформ 17 12
Microsoft Corporation 24624 11
SAP SE 5276 11
Базальт СПО - ALT Linux - Альт Линукс 229 8
Intel Corporation 12197 6
Ред Софт - Red Soft 700 6
Oracle Corporation 6687 6
AMD - Advanced Micro Devices 4231 5
Yandex - Яндекс 7339 5
Red Hat 1305 4
ИВК - Информационная внедренческая компания 186 3
IBM - International Business Machines Corp 9441 3
Delta Computers - Дельта Компьютерс 96 3
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 380 3
Киберпротект - Cyberprotect - Акронис-Инфозащита - Acronis-Infoprotect 186 3
SUSE Software Solutions Germany GmbH. 387 3
Softline - Софтлайн 2810 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12551 3
Telegram Group 1983 3
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 314 3
TrueConf - ТруКонф 397 2
Ростелеком Урал - Уральский макрорегиональный филиал Ростелекома 241 2
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken - Aktiv.Consulting 840 2
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2160 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4875 2
Google LLC 11775 2
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1298 2
Comindware - Колловэар 154 2
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер 223 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 16
Кофемания 51 14
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 13
Алроса АК - Алмазы России — Саха 202 12
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 455 12
ФСК ГК - Финансово-строительная компания - Лидер 44 12
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 140 10
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 579 5
Газпром ПАО 1342 4
Сургутнефтегаз - СНГ 269 3
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 507 3
ФосАгро - Апатит - Балаковские минудобрения, БМУ - Череповецкий Азот 64 3
Альфа-Банк 1769 3
КонсультантПлюс 134 2
РЖД - Российские железные дороги 1903 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 962 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2343 2
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 658 2
ГПБ - Газпромбанк 1084 2
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 452 2
РусГидро ПАО - ГидроОГК 308 2
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1025 2
Sokolov - Лакса Трейдинг 61 2
Русагро Группа Компаний 277 2
Совкомбанк ПАО 256 1
ПСБ - Промсвязьбанк 851 1
Зазеркалье - детский музыкальный театр 6 1
Ремит МПЗ - Ремит Мясоперерабатывающий завод 5 1
Роскосмос - Прогресс РКЦ - ЦСКБ-Прогресс - Ракетно-космический центр - Центральное специализированное конструкторское бюро 139 1
ЦКР - Центр корпоративных решений - 79 1
Почта России ПАО 2112 1
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 433 1
Главстрой 17 1
ОСК - Объединённая судостроительная корпорация 82 1
Северсталь ПАО - Severstal 478 1
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 329 1
Лента - Сеть розничной торговли 2080 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 265 1
ВТБ - Единый ЦУПИС - ЕЦУПИС - Первый ЦУПИС - Мобильная карта НКО ИТИС 75 1
Росатом АСЭ ИК - Атомстройэкспорт - Атомэнергопроект НИАЭП (Нижегородская инжиниринговая компания) - Инжиниринговый дивизион Госкорпорации Росатом - ИСК Росатомстрой - НИКИМТ-Атомстрой 190 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11624 22
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4077 18
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1902 15
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 330 6
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 5
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 5
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1392 4
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2886 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 3
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 335 3
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 904 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4955 2
Правительство Красноярского края - органы государственной власти 86 2
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан - Президент Республики Татарстан - органы государственной власти 287 2
Правительство Республики Калмыкия - Народный Хурал Калмыкии - органы государственной власти 25 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 2
Администрация Ростова-на-Дону - Областная дума Ростова-на-Дону - органы государственной власти 16 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 2
Мосгордума - Московская городская Дума 142 2
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры - Департамент информационных технологий и цифрового развития ХМАО-Югры - Депинформтехнологий Югры 119 1
Правительство Челябинской области 63 1
Правительство КЧР - Правительство Карачаево-Черкесской Республики - Народное Собрание Парламент Карачаево-Черкесской Республики - органы государственной власти 16 1
Минтруд РФ - Федеральная служба по труду и занятости - Роструд 153 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1372 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1361 1
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 158 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 826 1
Правительство РФ - АНО АЦ - Координационный центр Правительства Российской Федерации 10 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 426 1
Администрация Новосибирской области - Администрация губернатора Новосибирской области и правительства Новосибирской области 87 1
СФР - Соцфонд - Социальный фонд России - Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации 112 1
Кабинет Министров Республики Адыгея - Правительство Республики Адыгея - органы государственной власти 15 1
ФСТЭК РФ - ГНИИИ ПТЗИ - ГНИИПТИ - Государственный научно-исследовательский испытательный институт проблем технической защиты информации Федеральной службы по техническому и экспортному контролю - НИИ ТЗИ - ГНИИТЗИ 15 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 990 1
Правительство Оренбургской области - органы государственной власти 38 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1995 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3331 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2802 1
ЦСР - Центр стратегических разработок 137 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2991 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 661 14
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 721 12
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 178 9
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 209 1
OpenPOWER Foundation - Consortium 47 1
RISC-V International - RISC-V Foundation - Ассоциация независимых разработчиков программного обеспечения и вычислительной техники на основе микроархитектуры 43 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 344 1
АФТ - Ассоциация Финтех 164 1
АСЦР - Ассоциация содействия цифровому развитию Республики Татарстан 3 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 242 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65952 82
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7357 79
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VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1429 13
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HRM - КЭДО - Кадровый электронный документооборот - HR document management - кадровое делопроизводство 807 12
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ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11053 10
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 9
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9181 9
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5294 9
ОС - Российские операционные системы - Отечественные операционные системы - импортонезависимые ОС 316 9
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20791 8
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6111 8
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10155 8
Групповая политика - Group Policy - набор правил или настроек, в соответствии с которыми производится настройка рабочей среды приёма и передачи 890 8
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13100 7
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7547 7
Виртуализация - Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды 1526 7
Linux OS 9936 32
Базальт СПО - BaseALT - Альт Сервер 184 28
Базальт СПО - BaseALT - Sisyphus - Репозиторий Linux Сизиф 130 26
Базальт СПО - BaseALT - Альт Рабочая станция 193 23
Базальт СПО - BaseALT - Альт СП 77 20
Microsoft Windows 15656 18
Базальт СПО - BaseALT - Альт Образование 88 16
Новые облачные технологии - МойОфис 778 16
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем 303 12
Новые облачные технологии - МойОфис - Squadus 71 12
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 685 12
СалютДевайсы - СберДевайсы - SaluteJazz - Jazz by Sber - SberJazz 64 12
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 484 11
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1323 9
Базальт СПО - BaseALT - Simply Linux - Симпли Линукс 42 9
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 915 8
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 918 7
Intel Atom - Intel Centrino Atom - серия микропроцессоров архитектур x86 и x86-64 939 7
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5168 6
Yandex.Browser - Яндекс.Браузер 416 6
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1553 6
Linux - Debian GNU 463 5
Intel x86 - архитектура процессора 1856 5
Samba 146 5
Базальт СПО - BaseALT - Альт домен 21 5
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 830 4
CNews - Market.CNews - ИТ-маркетплейс 495 4
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1242 4
Baikal Electronics - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 353 3
Актив - Рутокен ЭЦП PKI 162 3
Google Android 13994 3
Актив - Рутокен Плагин 17 3
Актив - Рутокен SCR смарт-карт 14 3
КриптоПро CSP СКЗИ 211 3
Comindware Platform - Comindware Business Application Platform - BMPS-платформа 69 3
Базальт СПО - BaseALT - Альт Сервер Виртуализации - Альт Виртуализация 36 3
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V Pangolin 59 3
Red Hat - Linux Fedora 221 2
Apple macOS 2059 2
Microsoft Teams - MS Teams 547 2
Шадаев Максут 1008 16
Геллерман Михаил 34 14
Ермаков Валерий 124 14
Самойленко Дмитрий 16 14
Масляный Константин 18 14
Семенов Михаил 22 14
Кирьянова Александра 135 14
Глухов Иван 27 14
Давиденко Алексей 15 14
Урусов Виктор 127 13
Анпилов Антон 17 13
Суровец Дмитрий 76 12
Глазков Александр 137 12
Кубарев Алексей 52 12
Мельникова Алиса 90 12
Козырев Алексей 321 12
Панченко Иван 138 10
Пирогова Ирина 28 5
Лазуков Станислав 29 5
Галкин Николай 104 4
Шустрова Наталья 14 4
Богдашов Валерий 20 4
Макаров Валентин 220 3
Желтухин Вадим 31 3
Одинцов Дмитрий 113 2
Путин Владимир 3171 2
Чернышев Андрей 69 2
Шибанов Илья 13 2
Анфимов Павел 48 2
Бугрецов Антон 22 2
Рустамов Рустам 412 2
Шпак Виталий 26 2
Смирнов Алексей 243 2
Валиуллин Алмаз 9 2
Мальков Антон 44 2
Мишустин Михаил 676 2
Яценко Вадим 56 2
Кравцов Роман 83 1
Ципорин Павел 102 1
Дюбанов Анатолий 95 1
Россия - РФ - Российская федерация 144195 82
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43156 17
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17365 6
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1657 5
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2896 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17025 5
Россия - УФО - Челябинская область 1210 4
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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