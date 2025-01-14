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Индексная книга (каталог) CNews*
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Богдашов Валерий



14.01.2025 «1С» успешно испытала замену SAP на Linux на 15 тыс. одновременно работающих пользователей 1
28.12.2024 Минцифры отметило наградой главного редактора CNews 1
03.12.2024 Импортозамещение: знакомимся с разными аспектами большого тренда 1
02.12.2024 Управление торговлей: от Excel до искусственного интеллекта 1
29.11.2024 Как развивается процесс цифровизации промышленности 1
29.11.2024 ИТ-директор «Алроса»: как выжить бизнесу без российских GPU-серверов 1
29.11.2024 Open source в банках превращается из лекарства в обезболивающее 1
29.11.2024 Как правильно воспитать искусственный интеллект 1
28.11.2024 Цифровая трансформация немыслима без искусственного интеллекта 1
27.11.2024 CNews FORUM 2024: каким будет будущее цифровой трансформации России 1
25.11.2024 Объявлены лауреаты CNews Awards 2024 2
20.11.2024 Почему ИТ-директор крупной компании разгромила красивые презентации российских поставщиков 1
19.11.2024 CNews FORUM 2024 установил новый рекорд: более 1800 участников. ФОТО 1
13.11.2024 Глава Минцифры Максут Шадаев на CNews FORUM — о том, нужна ли ИТ-отрасли «сильная рука» государства, и о новых сроках импортозамещения 1
11.11.2024 R-Vision стала победителем CNews Awards 2024 в номинации «Автоматизация управления уязвимостями: проект года» 1
09.10.2024 R-Vision планирует провести дебютный выпуск облигаций на «Московской бирже» 1
25.09.2024 R-EVOLUTION CONFERENCE. Конференция по кибербезопасности от R-Vision состоится 11 октября 1
12.08.2024 Подтверждена совместимость ОС от «СберТеха» с платформой для обеспечения безопасности информационных систем R-Vision 1
13.06.2024 Компания R-Vision объявила о расширении бизнеса и изменениях в команде топ-менеджмента 2
25.12.2020 «Центр контроля информационной безопасности Р-Вижн» сертифицирован ФСТЭК России по 4 уровню доверия 1

Публикаций - 20, упоминаний - 22

Богдашов Валерий и организации, системы, технологии, персоны:

R-Vision - Р-Вижн 153 18
Ланит - Lansoft - Лансофт 39 14
Скала^р - ранее InterLab IBS 195 14
Ростелеком 9700 14
Ростелеком - TData - ТДата 24 13
Diasoft - Диасофт 870 12
8213 12
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1876 12
Базальт СПО - BaseALT 655 12
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост 209 12
CoWork - Коворкинг Платформ 17 12
SAP SE 5276 7
WSS Consulting - ВСС Консалтинг 50 4
МСК Групп - Даком М 61 4
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 503 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12551 3
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 314 3
Telegram Group 1983 3
Microsoft Corporation 24624 3
Softline - Софтлайн 2810 2
Газпром ГПМ - RuTube - Рутьюб - Руформ - видеохостинг 268 2
Oracle Corporation 6687 2
ИАС Диджитал 7 2
Информзащита 756 1
ФСБ РФ - НКЦКИ - Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам Федеральной службы безопасности 138 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1131 1
Crosstech - Cross Technologies - Кросс Технолоджис 45 1
Adobe Systems 1549 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - Ростелеком Центры обработки данных - Ростелеком-ЦОД 194 1
Астрал ГК - Калуга Астрал - Астрал-Софт 98 1
Т1 Сервионика - Servionica 258 1
Прогноз 1650 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1463 1
NGR Softlab - Энджиар Софтлаб 46 1
Т1 Иннотех 178 1
Некст ЦТР - Центр технологий роботизации 36 1
Газпромнефть Снабжение - Isource - Айсорс - Isource Inspector - ранее ЦЗС - Цифровые Закупочные Сервисы 44 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Тантор Лабс 231 1
Сбер - СберБизнес Софт 56 1
AutoFAQ - ДипХакЛаб 28 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 15
Кофемания 51 14
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 13
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 455 12
Алроса АК - Алмазы России — Саха 202 12
ФСК ГК - Финансово-строительная компания - Лидер 44 12
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 140 10
ФосАгро - Апатит - Балаковские минудобрения, БМУ - Череповецкий Азот 64 4
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 461 4
Илим ГК - Ilim Group - Илим Палп - Илим Тимбер Индастри - Илим Эксим - Илим Инновации 71 4
Альфа-Банк 1769 3
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 507 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2343 2
ГПБ - Газпромбанк 1084 2
Русагро Группа Компаний 277 2
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1025 2
Sokolov - Лакса Трейдинг 61 2
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 579 2
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 658 2
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 452 2
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1629 1
Главстрой 17 1
ОСК - Объединённая судостроительная корпорация 82 1
РусГидро ПАО - ГидроОГК 308 1
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 246 1
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 211 1
ФосАгро 126 1
Альфа-Капитал УК 102 1
LEGO 244 1
ВТБ - Единый ЦУПИС - ЕЦУПИС - Первый ЦУПИС - Мобильная карта НКО ИТИС 75 1
Северсталь ПАО - Severstal 478 1
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 329 1
Лента - Сеть розничной торговли 2080 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 265 1
Росатом АСЭ ИК - Атомстройэкспорт - Атомэнергопроект НИАЭП (Нижегородская инжиниринговая компания) - Инжиниринговый дивизион Госкорпорации Росатом - ИСК Росатомстрой - НИКИМТ-Атомстрой 190 1
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 253 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1329 1
Цементум - Holcim - Холсим - LafargeHolcim - ЛафаржХолсим - Лафарж Цемент - Воскресенскцемент - Воскресенский цементный завод - Уралцемент - Щуровский цементный завод - Щуровоцемент 35 1
Savina Legal - Савина Лигал 15 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ 652 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1902 14
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4077 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11624 4
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 2
Мосгордума - Московская городская Дума 142 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1392 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3331 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2991 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1085 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 311 1
Федеральная служба по оборонному заказу - Гособоронзаказ - Рособоронзаказ 244 1
Правительство Москвы - ДГП Москва - Департамент градостроительной политики и строительства города Москвы - Мосстройинформ ГБУ - Департамент городского заказа капитального строительства города Москвы 86 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5435 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2802 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 1
ЦСР - Центр стратегических разработок 137 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 661 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 242 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65952 19
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2185 18
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Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем 303 12
Новые облачные технологии - МойОфис - Squadus 71 12
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 685 12
Новые облачные технологии - МойОфис 778 12
СалютДевайсы - СберДевайсы - SaluteJazz - Jazz by Sber - SberJazz 64 12
R-Vision VM 12 5
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V Pangolin 59 4
Т1 Клауд - T1 Cloud - Т1 Облако - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 364 4
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1242 4
R-Vision SIEM 15 3
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4434 3
Linux OS 9936 3
R-Vision SGRC - R-Vision Security Governance, Risk Management and Compliance - Р-Вижн ЦКИБ - Р-Вижн Центр контроля информационной безопасности  22 2
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 188 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5168 2
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 378 2
СалютДевайсы - GigaChat 190 2
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1553 2
R-Vision IRP - R-Vision Incident Response Platform - R-Vision SOAR - R-Vision Security Orchestration, Automation and Response 37 1
R-Vision EVO 7 1
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V SberLinux OS Server 11 1
Google Android 13994 1
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 830 1
Mango Cloud Systems - Mango Office 225 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2030 1
Microsoft Teams - MS Teams 547 1
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 621 1
Microsoft Office PowerPoint - ppt-pptx-pptm 758 1
Google AOSP - Android Open Source Project - Android Open Source Platform 114 1
Slack - Мессенджер - Searchable Log of All Conversation and Knowledge - Журнал бесед и данных с функцией поиска 202 1
НКТ - Р7-Офис 380 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт Сервер 184 1
SAP PM - SAP Plant Maintenance - SAP ТОРО 31 1
SAP IBP - SAP Integrated Business Planning 49 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3216 1
SAP TMS - SAP Transportation Management and Logistics System 32 1
Google Meet 45 1
WSS Docs 25 1
Бизнес Технологии - Global-ERP 45 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост - RuPost - RuPost Desktop X - почтовый клиент 280 1
Самойленко Дмитрий 16 15
Шадаев Максут 1008 14
Геллерман Михаил 34 14
Ермаков Валерий 124 14
Кирьянова Александра 135 14
Семенов Михаил 22 14
Масляный Константин 18 14
Давиденко Алексей 15 14
Глухов Иван 27 14
Урусов Виктор 127 13
Анпилов Антон 17 13
Суровец Дмитрий 76 12
Глазков Александр 137 12
Мельникова Алиса 90 12
Козырев Алексей 321 12
Кубарев Алексей 52 12
Панченко Иван 138 10
Пирогова Ирина 28 5
Лазуков Станислав 29 5
Желтухин Вадим 31 4
Галкин Николай 104 4
Шустрова Наталья 14 4
Нестеров Алексей 143 4
Шарак Андрей 62 4
Закоржевский Вячеслав 30 4
Ермаков Иван 27 4
Трандин Сергей 91 4
Ларин Андрей 22 4
Аникин Дмитрий 44 4
Бондаренко Александр 39 1
Сметанев Игорь 9 1
Тятюшев Максим 97 1
Мишустин Михаил 676 1
Апалькова Наталья 1 1
Немудрая Наталья 1 1
Путин Владимир 3171 1
Белоусов Андрей 140 1
Иванов Дмитрий 88 1
Биккужин Рамиль 42 1
Шаповалов Александр 16 1
Россия - РФ - Российская федерация 144195 18
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43156 15
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14110 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17025 2
Германия - Федеративная Республика 12682 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14191 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52100 2
Америка Южная 850 1
Африка - Африканский регион 3478 1
Ближний Восток 2943 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1116 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2667 1
Россия - СКФО - Северо-Кавказский федеральный округ 674 1
Москва - СВАО - Медведково - Южное Медведково - Северное Медведково 31 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17365 1
Индия - Bharat 5432 1
Индонезия - Республика 956 1
Азия - Азиатский регион 5528 1
Америка - Американский регион 2160 1
Нидерланды 3517 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2331 15
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 679 15
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5760 14
Цифровая трансформация - Экономика данных цифровая трансформация государства - Data economy 251 14
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4661 12
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51002 10
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47984 10
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8368 9
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14315 8
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13487 7
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24080 5
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18452 5
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3140 5
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1189 4
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5764 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29014 4
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6170 3
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2916 3
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8036 2
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7489 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16300 2
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Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6958 2
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1584 2
Импортозамещение - параллельный импорт 481 2
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 1946 2
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4874 2
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3106 2
HRM - Корпоративная культура - Corporate culture 305 2
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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