Сбер Сбербанк Технологии Sber Platform V SberLinux OS Server
Platform V SberLinux OS Server предназначена для управления корпоративными серверами архитектуры х86 и х64, а также для создания эффективной и безопасной среды исполнения рабочих нагрузок: серверных приложений, баз данных, распределенных вычислений, контейнеризации и виртуализации, искусственного интеллекта и других задач.
Сбер и организации, системы, технологии, персоны:
|Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 6
|Polylog - Агентство Полилог 22 1
|Фотодженика - Photogenica - фотобанк 962 1
|ГосИнформСистемы 126 1
|Тятюшев Максим 97 7
|Коваленя Алексей 13 2
|Белевцев Андрей 63 1
|Кудряшов Сергей 15 1
|Петров Виктор 13 1
|Богатырева Людмила 22 1
|Залманова Александра 8 1
|Лихницкий Павел 55 1
|Мельников Алексей 61 1
|Богдашов Валерий 20 1
|Дергачева Светлана 41 1
|Лобас Аркадий 33 1
|Рассказчиков Роман 5 1
|Россия - РФ - Российская федерация 144215 10
|США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52102 1
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