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Сбер Сбербанк Технологии Sber Platform V SberLinux OS Server


Platform V SberLinux OS Server предназначена для управления корпоративными серверами архитектуры х86 и х64, а также для создания эффективной и безопасной среды исполнения рабочих нагрузок: серверных приложений, баз данных, распределенных вычислений, контейнеризации и виртуализации, искусственного интеллекта и других задач.


18.12.2024 Серверная ОС и система управления контейнерами «СберТеха» сертификацированы по 4 уровню доверия ФСТЭК 2
02.12.2024 Inline Technologies и «АНТ-ЦС» объединили компетенции для автоматизации процессов производства 1
28.11.2024 В реестр российского ПО внесли сразу две новых ОС Сбербанка 3
17.10.2024 «ФлексСофт» и «СберТех» заключили соглашение о технологическом партнерстве 1
12.08.2024 Подтверждена совместимость ОС от «СберТеха» с платформой для обеспечения безопасности информационных систем R-Vision 2
23.07.2024 Решение компании Content AI для интеллектуальной обработки документов совместимо с серверной ОС «СберТеха» 2
18.06.2024 Сбербанк перевел 43 тысячи серверов с Red Hat Linux на собственную ОС 2
06.06.2024 «СберТех» и Fplus договорились о совместной разработке ПАКов 1
06.05.2024 «СберТех» и DIS Group объявили о завершении тестовых испытаний на совместимость своих флагманских продуктов 1
16.10.2023 Российским компаниям теперь доступна серверная операционная система «Сбера» 1
10.05.2023 Сбербанк создал собственную ОС 1

Публикаций - 11, упоминаний - 17

Сбер и организации, системы, технологии, персоны:

Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 503 9
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1877 3
DатаРу - DataRu - ДатаРу - ДатаRu 112 2
Softline - Софтлайн 2811 1
Ростелеком 9701 1
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Базальт СПО - BaseALT 655 1
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DIS Group - Data Инновации - Дата инновации 19 1
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Фплюс - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Ф-Плюс Мобайл - Fplusmobile - F+ tech - F+ data 263 1
DIS Group - Data Integration Software - Дата Интегрэйшн Софтвер 143 1
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Ф-Плюс Оборудование и разработки - СК-СХД 10 1
R-Vision - Р-Вижн 153 1
Content AI - Контент ИИ 75 1
FlexSoft - ФлексСофт - Флекс Софтваре Системс - Flexible Software Systems - ранее ФОРС-Банковские Системы 127 1
Interos 2 1
Inline Technologies - Инлайн технолоджис 220 1
АНТ-ЦС - АНТ-Цифровые Сервисы 13 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 6
Polylog - Агентство Полилог 22 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 962 1
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Ред Софт - Ред ОС - RedOS 917 2
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ГЕОП РФ - Гособлако - Государственная единая облачная платформа - Управление государственной единой облачной платформой (УГЕОП) 182 1
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем 303 1
Polylog - Polycode - Поликод - программная платформа 11 1
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Госмаркет - государственный маркетплейс ИТ-сервисов и приложений 14 1
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Linux OS 9937 1
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Apache Hadoop 427 1
БПЦ - SmartVista - СмартВиста 91 1
Юниверс дата - Юниверс MDM 28 1
Юниверс дата - Юниверс DG - Юниверс Data Governance 25 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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