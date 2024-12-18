Platform V SberLinux OS Server предназначена для управления корпоративными серверами архитектуры х86 и х64, а также для создания эффективной и безопасной среды исполнения рабочих нагрузок: серверных приложений, баз данных, распределенных вычислений, контейнеризации и виртуализации, искусственного интеллекта и других задач.