Подтверждена совместимость операционной системы «СберТеха» с продуктами PIX Robotics

Решения в области программной роботизации, аналитики данных и управления процессами от PIX Robotics прошли тесты на совместимость с операционной системой (ОС) «СберТеха». В ходе тестирования эксперты отметили удобство эксплуатации и высокую скорость работы продуктов PIX Robotics при использовании Platform V SberLinux OS Server как на программном уровне, так и в графическом режиме. Корректность совместной работы подтверждена двусторонним сертификатом. Об этом CNews сообщили представители «СберТеха».

Результаты тестов на совместимость открывают для PIX Robotics возможность работы с заказчиками, которые уже используют или планируют использовать операционную систему Platform V SberLinux OS Server.

Максим Тятюшев, генеральный директор «СберТеха»: «Для поддержания высоких темпов цифровизации и непрерывности бизнеса крайне важно, чтобы новые решения легко интегрировались в ИТ-ландшафт и корректно работали с уже используемым программным обеспечением. Именно поэтому мы проактивно тестируем наши продукты на совместимость с решениями ведущих разработчиков ПО. В данном случае проведенные тесты подтвердили высокую производительность решений PIX Robotics при совместном использовании с Platform V SberLinux OS Server».

Сергей Белостоцкий, генеральный директор PIX Robotics: «Операционная система «СберТеха» создана с учетом самых строгих корпоративных требований и может применяться на объектах критической инфраструктуры. Заказчикам важна как надежность операционной системы, так и доступность ПО под ее управлением. Партнерство «СберТеха» и PIX Robotics дает уверенность пользователям продуктов PIX RPA, PIX BI, «PIX Процессы» в том, что они получат полностью работающее решение при переходе на новую ОС».

Platform V SberLinux OS Server — операционная система, которая предназначена для управления инфраструктурой, виртуализации оборудования и использования прикладных сервисов и ПО в облаке. Решение позволяет создавать среду исполнения рабочих нагрузок: серверных приложений, баз данных, распределенных вычислений, контейнеризации и виртуализации, искусственного интеллекта и др. Продукт полностью импортозамещает популярные зарубежные серверные ОС корпоративного уровня.