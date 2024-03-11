Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech

«1С» и Platform V Pangolin для бизнеса – вебинар «СберТеха» 14 марта 2024 г. «СберТех» проведет вебинар, посвященный обновлениям СУБД «СберТеха» – Platform V Pangolin SE.

Как импортозаместить зарубежные решения с 1С и Platform V Pangolin – вебинар СберТеха О приглашает на вебинар, посвященный импортозамещению СУБД в компаниях, использующих продукты «1С». СберТех и «1С» завершили тесты по интеграции Platform V Pangolin SE и платформы «1С:Предприят

СберТех расскажет, как крупным компаниям масштабировать клиентский сервис клиентских приложений. Эксперты поделятся опытом построения высоконагруженных клиентских сервисов в СберТехе и представят набор продуктов Platform V Service Layer для масштабирования процессов

Low-code для интеграций в крупном бизнесе – вебинар-баттл от СберТеха Российский разработчик ПО СберТех приглашает на вебинар, посвященный возможностям Low-code-инструментов и их использова

СберТех проведет вебинар, посвященный замене зарубежных PIM говых данных. Гостям представят Platform V Product 360 – российский PIM-инструмент, разработанный в СберТехе. Владелец продукта Антон Лисный расскажет: Какие тренды представлены на рынке соврем

Импортозамещение решений для управления продуктовым каталогом: вебинар «СберТеха» бсудят: Что представляет собой Platform V Product 360 – отечественная PIM-система, разработанная в «СберТехе»; Как развиваются современные PIM-системы и как они представлены на российском рынке

Как low-code* помогает автоматизировать бизнес-процессы: вебинар от СберТеха Российский разработчик ПО «СберТех» проведет вебинар об эффективной автоматизации бизнес-процессов. Гости вебинара позна

Импортозамещение решений для управления продуктовым каталогом: вебинар СберТеха обсудят: Что представляет собой Platform V Product 360 – отечественная PIM-система, разработанная в СберТехе; Как развиваются современные PIM-системы и как они представлены на российском рынке;

Как сопровождать СУБД на множестве серверов баз данных Российский разработчик ПО СберТех приглашает на вебинар, посвященный эффективному сопровождению СУБД. По мере роста объ

«СберТех» рассказал об эффективном управлении разработкой программного обеспечения на CNews FORUM 2023 одели, что позволяет использовать решение в компаниях любого масштаба и с различным ИТ-ландшафтом. «СберТех» оказывает поддержку по внедрению и эксплуатации решения.

Бизнесу стал доступен инструмент технического сопровождения баз данных от «Сбера» «Сбертех», дочерняя компания «Сбера», представила Platform V Kintsugi — инструмент для техниче

Как перейти на российскую MDM-систему – вебинар СберТеха продуктов важно правильно подготовиться — перейти на MDM-систему и организовать управление справочной информацией. О том, как это сделать и какие российские MDM-решения доступны компаниям, расскажет СберТех на вебинаре «Platform V Dictionaries: российская система для управления нормативно-справочной информацией». Гости познакомятся с продуктом Platform V Dictionaries и узнают: Что нужно дл

«Сбертех» расскажет об импортозамещении инструментов для управления разработкой на CNews Forum 2023 Директор дивизиона Platform V Works «Сбертеха» Сергей Артюхов примет участие в конференции CNews Forum, которая пройдет 1 ноября 2023 г. в Москве. Он выступит с темой «Platform V Works: больше чем импортозамещение инструментов для

СберТех представит собственный трекер на вебинаре, посвященном организации процессов разработки 28 сентября СберТех – разработчик ПО для бизнеса – расскажет, как эффективно управлять выпуском сервисов

СберТех рассказал о собственном решении для управления DevOps-конвейером о позволяет применять его компаниям с различным ИТ-ландшафтом. Максим Тятюшев, генеральный директор СберТеха: «Цифровизация экономики и бизнеса диктует новые требования к скорости разработки и

СберТех расскажет об эффективной организации операционных процессов в разработке 28 сентября российский разработчик ПО СберТех проведет вебинар, где поделится опытом разработки собственных инструментов для управл

СУБД от СберТеха: рассматриваем отечественный аналог зарубежных решений оответствовало требованиям надежности и имело необходимые сервисы поддержки. Для решения этих задач СберТех создал реляционную СУБД — Platform V Pangolin. О продукте рассказывает Антон Атоян, д

СберТех проведет вебинар об эффективном управлении релизным конвейером 8 августа СберТех – разработчик ПО для бизнеса – расскажет, как эффективно масштабировать процессы разр

СберТех расскажет об эффективном масштабировании процессов разработки 8 августа российский разработчик ПО СберТех проведет вебинар, где поделится опытом управления релизным конвейером и масштабирован

«Сбертех» и ИСП РАН будут сотрудничать в сфере повышения уровня безопасности ПО «Сбертех» и Институт системного программирования им. В.П. Иванникова Российской академии наук подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве в рамках Петербургского международного экономич

СберТех расскажет об эффективном управлении разработкой ПО для управления производственным процессом разработки ПО как эффективная замена Atlassian» эксперты СберТеха расскажут о практических концепциях, позволивших Сберу обеспечить управление большим

СберТех расскажет о комплексном импортозамещении ИT-ландшафта 14 мая разработчик ПО для бизнеса СберТех расскажет, как реализовать эффективное импортозамещение и переход в облако. На вебина

СберТех расскажет о комплексном импортозамещении аре «Platform V Synapse: комплексное импортозамещение ИТ-ландшафта – от теории к практике» эксперты СберТеха ответят на актуальные вопросы – как сделать импортозамещение эффективным и выгодным

Генеральный директор СберТеха Максим Тятюшев возглавил рейтинг Global CIO «Топ-100 ИТ-лидеров 2023 года» в категории «ИТ-компании» ад Сбера в развитие ИТ-индустрии и в обеспечение технологической независимости страны». С 2011 года СберТех занимается созданием программных продуктов для Сбера. В 2021 году решения компании ст

«Сбертех» и «Галактика» предлагают отечественные решения для работы с данными Компания-разработчик «Сбертех» и корпорация «Галактика» завершили тестовые испытания по взаимодействию системы упра

СберТех расскажет об импортозамещении СУБД для бизнеса ил Семенов и Михаил Гелемеев, а также владелец продукта Platform V Kintsugi Иван Пушкарь расскажут, как Platform V Pangolin позволила заместить решение западного поставщика. Гости узнают, чем решение СберТеха отличается от аналогичных систем и какие преимущества открывает для бизнеса и разработчиков. Эксперты также расскажут, как бизнесу эффективно спланировать импортозамещение ключевых ИТ-

«Сбертех» представил веб- и прокси-сервер Platform V SynGX «Сбертех», дочерняя компания «Сбера», выпустила высокопроизводительный веб- и прокси-сервер Pl

СберТех расскажет об импортозамещении СУБД для бизнеса ил Семенов и Михаил Гелемеев, а также владелец продукта Platform V Kintsugi Иван Пушкарь расскажут, как Platform V Pangolin позволила заместить решение западного поставщика. Гости узнают, чем решение СберТеха отличается от аналогичных систем и какие преимущества открывает для бизнеса и разработчиков. Эксперты также расскажут, как бизнесу эффективно спланировать импортозамещение ключевых ИТ-

СберТех проведет вебинар о цифровой трансформации на базе облачной платформы как современные облачные решения помогают бизнесу добиваться технологической независимости и быстро разрабатывать продукты любого масштаба и сложности. На вебинаре «Platform V – облачная платформа от СберТеха для цифровой трансформации и импортозамещения» исполнительный директор Platform V Святослав Павловский расскажет, как компании запустить цифровую трансформацию и преодолеть сложности,

СберТех расскажет о цифровой трансформации и импортозамещении для бизнеса 29 марта СберТех — российский разработчик программного обеспечения для бизнеса и государства и основно

Максим Тятюшев - Максим Тятюшев, СберТех: Наш подход позволил клиентам быстро замещать решения ушедших вендоров , чтобы обеспечить непрерывность бизнеса на фоне ухода зарубежных вендоров с российского рынка. Как СберТех действовал в этих условиях? Максим Тятюшев: Для рынка год был очень сложным: пришлось

Максим Тятюшев - Максим Тятюшев, СберТех: Наш подход позволил клиентам быстро замещать решения ушедших вендоров , чтобы обеспечить непрерывность бизнеса на фоне ухода зарубежных вендоров с российского рынка. Как СберТех действовал в этих условиях? Максим Тятюшев: Для рынка год был очень сложным: пришлось

«Сбертех» представил решение для управления разработкой ПО «Сбертех» представил новый российский программный продукт Platform V Works — семейство облачны

Гендиректор «СберТеха» выступит на CNews FORUM 2022 Генеральный директор «СберТеха» Максим Тятюшев примет участие в конференции CNews FORUM «Импортозамещение 2022: первые итоги», которая пройдет 1 ноября 2022 года в Москве. Он расскажет о вариантах обеспечения непрер

«СберТех» представит российскую цифровую облачную платформу Platform V на конференции CNews «Импортозамещение 2022: первые итоги» Директор по развитию Platform V «СберТеха» Матвей Ульянычев выступит на конференции CNews «Импортозамещение 2022: первые итоги», которая пройдет 6 октября 2022 года в Москве. Выступление будет посвящено разработке компании — ц

«Сбертех» и Digital Design помогут бизнесу перейти на российское ПО ть эффективность российского бизнеса за счет применения передовых ИТ-решений мирового уровня». *** «Сбертех» — основанная в 2011 г. дочерняя компания Сбербанка, основной разработчик программног

Куратор ИТ-блока Сбербанка без предупреждения уехал в США (Президент России Владимир Путин инициировал ее в конце февраля 2022 г.). Другой источник сообщил, что Хасис прибыл в США «за пару дней» до того, как началась спецоперация. Хасис был куратором всего ИТ-блока Сбербанка. Почему Лев Хасис выбрал именно США в качестве нового (временного или постоянного) места жительства, на момент публикации материала оставалось неизвестным. По данным «Ведомос

«Техносерв» готов создать отдельную компанию для больших данных. Развивать их будет выходец из «Сбертеха» озглавил Денис Рыбченко, который до этого девять лет вел тематику управления данными и аналитики в «Сбертехе» — дочерней ИТ-структуре Сбербанка. В «Техносерве» указывают, что на упомянутом пред

Экс-руководитель «Сбертеха» стала главной по цифровым технологиям в СИБУРе гий и т. д. До Центробанка Мельникова четыре года отработала на посту гендиректора АО «Сбертех». В «Сбертехе» она занималась разработкой и внедрением ПО для Сбербанка, а также совершенствование