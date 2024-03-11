Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech

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«Сбербанк-Технологии» («СберТех») — российский разработчик программного обеспечения для бизнеса и государства, основной поставщик решений для Сбера. Флагманское решение компании — цифровая облачная платформа Platform V для создания бизнес-решений и промышленных приложений любого масштаба и сложности. Она включает более 60 продуктов, которые закрывают потребности разработки на всех уровнях архитектуры предприятия, — бэкенд и фронтенд, интеграцию, хранение и аналитику данных, а также предоставляют набор инструментов для управления производственным процессом и реализации моделей искусственного интеллекта.
|11.03.2024
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«1С» и Platform V Pangolin для бизнеса – вебинар «СберТеха»
14 марта 2024 г. «СберТех» проведет вебинар, посвященный обновлениям СУБД «СберТеха» – Platform V Pangolin SE.
|29.02.2024
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Как импортозаместить зарубежные решения с 1С и Platform V Pangolin – вебинар СберТеха
О приглашает на вебинар, посвященный импортозамещению СУБД в компаниях, использующих продукты «1С». СберТех и «1С» завершили тесты по интеграции Platform V Pangolin SE и платформы «1С:Предприят
|15.02.2024
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СберТех расскажет, как крупным компаниям масштабировать клиентский сервис
клиентских приложений. Эксперты поделятся опытом построения высоконагруженных клиентских сервисов в СберТехе и представят набор продуктов Platform V Service Layer для масштабирования процессов
|01.02.2024
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Low-code для интеграций в крупном бизнесе – вебинар-баттл от СберТеха
Российский разработчик ПО СберТех приглашает на вебинар, посвященный возможностям Low-code-инструментов и их использова
|04.12.2023
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СберТех проведет вебинар, посвященный замене зарубежных PIM
говых данных. Гостям представят Platform V Product 360 – российский PIM-инструмент, разработанный в СберТехе. Владелец продукта Антон Лисный расскажет: Какие тренды представлены на рынке соврем
|29.11.2023
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Импортозамещение решений для управления продуктовым каталогом: вебинар «СберТеха»
бсудят: Что представляет собой Platform V Product 360 – отечественная PIM-система, разработанная в «СберТехе»; Как развиваются современные PIM-системы и как они представлены на российском рынке
|27.11.2023
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Как low-code* помогает автоматизировать бизнес-процессы: вебинар от СберТеха
Российский разработчик ПО «СберТех» проведет вебинар об эффективной автоматизации бизнес-процессов. Гости вебинара позна
|22.11.2023
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Импортозамещение решений для управления продуктовым каталогом: вебинар СберТеха
обсудят: Что представляет собой Platform V Product 360 – отечественная PIM-система, разработанная в СберТехе; Как развиваются современные PIM-системы и как они представлены на российском рынке;
|13.11.2023
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Как сопровождать СУБД на множестве серверов баз данных
Российский разработчик ПО СберТех приглашает на вебинар, посвященный эффективному сопровождению СУБД. По мере роста объ
|03.11.2023
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«СберТех» рассказал об эффективном управлении разработкой программного обеспечения на CNews FORUM 2023
одели, что позволяет использовать решение в компаниях любого масштаба и с различным ИТ-ландшафтом. «СберТех» оказывает поддержку по внедрению и эксплуатации решения.
|20.10.2023
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Бизнесу стал доступен инструмент технического сопровождения баз данных от «Сбера»
«Сбертех», дочерняя компания «Сбера», представила Platform V Kintsugi — инструмент для техниче
|18.10.2023
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Как перейти на российскую MDM-систему – вебинар СберТеха
продуктов важно правильно подготовиться — перейти на MDM-систему и организовать управление справочной информацией. О том, как это сделать и какие российские MDM-решения доступны компаниям, расскажет СберТех на вебинаре «Platform V Dictionaries: российская система для управления нормативно-справочной информацией». Гости познакомятся с продуктом Platform V Dictionaries и узнают: Что нужно дл
|17.10.2023
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«Сбертех» расскажет об импортозамещении инструментов для управления разработкой на CNews Forum 2023
Директор дивизиона Platform V Works «Сбертеха» Сергей Артюхов примет участие в конференции CNews Forum, которая пройдет 1 ноября 2023 г. в Москве. Он выступит с темой «Platform V Works: больше чем импортозамещение инструментов для
|26.09.2023
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СберТех представит собственный трекер на вебинаре, посвященном организации процессов разработки
28 сентября СберТех – разработчик ПО для бизнеса – расскажет, как эффективно управлять выпуском сервисов
|21.09.2023
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СберТех рассказал о собственном решении для управления DevOps-конвейером
о позволяет применять его компаниям с различным ИТ-ландшафтом. Максим Тятюшев, генеральный директор СберТеха: «Цифровизация экономики и бизнеса диктует новые требования к скорости разработки и
|15.09.2023
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СберТех расскажет об эффективной организации операционных процессов в разработке
28 сентября российский разработчик ПО СберТех проведет вебинар, где поделится опытом разработки собственных инструментов для управл
|01.09.2023
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СУБД от СберТеха: рассматриваем отечественный аналог зарубежных решений
оответствовало требованиям надежности и имело необходимые сервисы поддержки. Для решения этих задач СберТех создал реляционную СУБД — Platform V Pangolin. О продукте рассказывает Антон Атоян, д
|03.08.2023
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СберТех проведет вебинар об эффективном управлении релизным конвейером
8 августа СберТех – разработчик ПО для бизнеса – расскажет, как эффективно масштабировать процессы разр
|27.07.2023
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СберТех расскажет об эффективном масштабировании процессов разработки
8 августа российский разработчик ПО СберТех проведет вебинар, где поделится опытом управления релизным конвейером и масштабирован
|16.06.2023
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«Сбертех» и ИСП РАН будут сотрудничать в сфере повышения уровня безопасности ПО
«Сбертех» и Институт системного программирования им. В.П. Иванникова Российской академии наук подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве в рамках Петербургского международного экономич
|09.06.2023
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СберТех расскажет об эффективном управлении разработкой ПО
для управления производственным процессом разработки ПО как эффективная замена Atlassian» эксперты СберТеха расскажут о практических концепциях, позволивших Сберу обеспечить управление большим
|07.06.2023
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СберТех расскажет о комплексном импортозамещении ИT-ландшафта
14 мая разработчик ПО для бизнеса СберТех расскажет, как реализовать эффективное импортозамещение и переход в облако. На вебина
|01.06.2023
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СберТех расскажет о комплексном импортозамещении
аре «Platform V Synapse: комплексное импортозамещение ИТ-ландшафта – от теории к практике» эксперты СберТеха ответят на актуальные вопросы – как сделать импортозамещение эффективным и выгодным
|29.05.2023
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Генеральный директор СберТеха Максим Тятюшев возглавил рейтинг Global CIO «Топ-100 ИТ-лидеров 2023 года» в категории «ИТ-компании»
ад Сбера в развитие ИТ-индустрии и в обеспечение технологической независимости страны». С 2011 года СберТех занимается созданием программных продуктов для Сбера. В 2021 году решения компании ст
|16.05.2023
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«Сбертех» и «Галактика» предлагают отечественные решения для работы с данными
Компания-разработчик «Сбертех» и корпорация «Галактика» завершили тестовые испытания по взаимодействию системы упра
|11.05.2023
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СберТех расскажет об импортозамещении СУБД для бизнеса
ил Семенов и Михаил Гелемеев, а также владелец продукта Platform V Kintsugi Иван Пушкарь расскажут, как Platform V Pangolin позволила заместить решение западного поставщика. Гости узнают, чем решение СберТеха отличается от аналогичных систем и какие преимущества открывает для бизнеса и разработчиков. Эксперты также расскажут, как бизнесу эффективно спланировать импортозамещение ключевых ИТ-
|10.05.2023
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«Сбертех» представил веб- и прокси-сервер Platform V SynGX
«Сбертех», дочерняя компания «Сбера», выпустила высокопроизводительный веб- и прокси-сервер Pl
|24.04.2023
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СберТех расскажет об импортозамещении СУБД для бизнеса
ил Семенов и Михаил Гелемеев, а также владелец продукта Platform V Kintsugi Иван Пушкарь расскажут, как Platform V Pangolin позволила заместить решение западного поставщика. Гости узнают, чем решение СберТеха отличается от аналогичных систем и какие преимущества открывает для бизнеса и разработчиков. Эксперты также расскажут, как бизнесу эффективно спланировать импортозамещение ключевых ИТ-
|22.03.2023
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СберТех проведет вебинар о цифровой трансформации на базе облачной платформы
как современные облачные решения помогают бизнесу добиваться технологической независимости и быстро разрабатывать продукты любого масштаба и сложности. На вебинаре «Platform V – облачная платформа от СберТеха для цифровой трансформации и импортозамещения» исполнительный директор Platform V Святослав Павловский расскажет, как компании запустить цифровую трансформацию и преодолеть сложности,
|15.03.2023
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СберТех расскажет о цифровой трансформации и импортозамещении для бизнеса
29 марта СберТех — российский разработчик программного обеспечения для бизнеса и государства и основно
|30.12.2022
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Максим Тятюшев -
Максим Тятюшев, СберТех: Наш подход позволил клиентам быстро замещать решения ушедших вендоров
, чтобы обеспечить непрерывность бизнеса на фоне ухода зарубежных вендоров с российского рынка. Как СберТех действовал в этих условиях? Максим Тятюшев: Для рынка год был очень сложным: пришлось
|30.12.2022
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Максим Тятюшев -
Максим Тятюшев, СберТех: Наш подход позволил клиентам быстро замещать решения ушедших вендоров
, чтобы обеспечить непрерывность бизнеса на фоне ухода зарубежных вендоров с российского рынка. Как СберТех действовал в этих условиях? Максим Тятюшев: Для рынка год был очень сложным: пришлось
|17.11.2022
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«Сбертех» представил решение для управления разработкой ПО
«Сбертех» представил новый российский программный продукт Platform V Works — семейство облачны
|27.10.2022
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Гендиректор «СберТеха» выступит на CNews FORUM 2022
Генеральный директор «СберТеха» Максим Тятюшев примет участие в конференции CNews FORUM «Импортозамещение 2022: первые итоги», которая пройдет 1 ноября 2022 года в Москве. Он расскажет о вариантах обеспечения непрер
|28.09.2022
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«СберТех» представит российскую цифровую облачную платформу Platform V на конференции CNews «Импортозамещение 2022: первые итоги»
Директор по развитию Platform V «СберТеха» Матвей Ульянычев выступит на конференции CNews «Импортозамещение 2022: первые итоги», которая пройдет 6 октября 2022 года в Москве. Выступление будет посвящено разработке компании — ц
|28.06.2022
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«Сбертех» и Digital Design помогут бизнесу перейти на российское ПО
ть эффективность российского бизнеса за счет применения передовых ИТ-решений мирового уровня». *** «Сбертех» — основанная в 2011 г. дочерняя компания Сбербанка, основной разработчик программног
|18.04.2022
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Куратор ИТ-блока Сбербанка без предупреждения уехал в США
(Президент России Владимир Путин инициировал ее в конце февраля 2022 г.). Другой источник сообщил, что Хасис прибыл в США «за пару дней» до того, как началась спецоперация. Хасис был куратором всего ИТ-блока Сбербанка. Почему Лев Хасис выбрал именно США в качестве нового (временного или постоянного) места жительства, на момент публикации материала оставалось неизвестным. По данным «Ведомос
|07.10.2020
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«Техносерв» готов создать отдельную компанию для больших данных. Развивать их будет выходец из «Сбертеха»
озглавил Денис Рыбченко, который до этого девять лет вел тематику управления данными и аналитики в «Сбертехе» — дочерней ИТ-структуре Сбербанка. В «Техносерве» указывают, что на упомянутом пред
|21.05.2019
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Экс-руководитель «Сбертеха» стала главной по цифровым технологиям в СИБУРе
гий и т. д. До Центробанка Мельникова четыре года отработала на посту гендиректора АО «Сбертех». В «Сбертехе» она занималась разработкой и внедрением ПО для Сбербанка, а также совершенствование
|26.04.2018
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«Алтимета» завершила внедрение системы управления закупками для «СберТеха»
закупок до фактической оплаты счетов и сопровождения договоров, все "как на ладони", – сообщили в «СберТехе». При этом обеспечивается бюджетный контроль в течение всего процесса закупки. Затра
Сбер и организации, системы, технологии, персоны:
|Орловский Виктор 363 52
|Натрусов Артем 257 50
|Тятюшев Максим 58 50
|Шадаев Максут 845 49
|Чаркин Евгений 276 43
|Сотин Денис 194 37
|Калинин Денис 70 35
|Александров Александр 56 29
|Чурсин Дмитрий 50 29
|Абакумов Евгений 183 28
|Шаев Виталий 27 26
|Теплицкий Дмитрий 57 26
|Кулик Вадим 173 26
|Мельникова Алиса 43 26
|Солопов Вячеслав 37 25
|Ульянов Николай 82 24
|Греф Герман 393 23
|Мушаков Игорь 36 19
|Сергеев Сергей 109 18
|Спирин Антон 35 18
|Ульянычев Матвей 24 18
|Волков Никита 71 18
|Семенов Александр 131 17
|Свинцов Андрей 43 17
|Хлызов Андрей 20 17
|Щепалин Олег 22 17
|Кубарев Алексей 32 17
|Пшиченко Дмитрий 45 16
|Трофимов Дмитрий 38 16
|Чаркин Владимир 16 16
|Тихонова Божена 16 16
|Бабкин Николай 24 16
|Свиридов Владимир 28 16
|Слесаренко Марина 23 16
|Порошин Тимур 28 16
|Богданов Андрей 40 16
|Меденцев Константин 95 16
|Пустарнаков Роман 36 16
|Харитонов Дмитрий 31 16
|Ильина Наталья 18 16
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