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Сбер Сбербанк Технологии СберТех SberTech

Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech

«Сбербанк-Технологии» («СберТех») — российский разработчик программного обеспечения для бизнеса и государства, основной поставщик решений для Сбера. Флагманское решение компании — цифровая облачная платформа Platform V для создания бизнес-решений и промышленных приложений любого масштаба и сложности. Она включает более 60 продуктов, которые закрывают потребности разработки на всех уровнях архитектуры предприятия, — бэкенд и фронтенд, интеграцию, хранение и аналитику данных, а также предоставляют набор инструментов для управления производственным процессом и реализации моделей искусственного интеллекта


11.03.2024 «1С» и Platform V Pangolin для бизнеса – вебинар «СберТеха»

14 марта 2024 г. «СберТех» проведет вебинар, посвященный обновлениям СУБД «СберТеха» – Platform V Pangolin SE.

29.02.2024 Как импортозаместить зарубежные решения с 1С и Platform V Pangolin – вебинар СберТеха

О приглашает на вебинар, посвященный импортозамещению СУБД в компаниях, использующих продукты «1С». СберТех и «1С» завершили тесты по интеграции Platform V Pangolin SE и платформы «1С:Предприят
15.02.2024 СберТех расскажет, как крупным компаниям масштабировать клиентский сервис

клиентских приложений. Эксперты поделятся опытом построения высоконагруженных клиентских сервисов в СберТехе и представят набор продуктов Platform V Service Layer для масштабирования процессов

01.02.2024 Low-code для интеграций в крупном бизнесе – вебинар-баттл от СберТеха

Российский разработчик ПО СберТех приглашает на вебинар, посвященный возможностям Low-code-инструментов и их использова
04.12.2023 СберТех проведет вебинар, посвященный замене зарубежных PIM

говых данных. Гостям представят Platform V Product 360 – российский PIM-инструмент, разработанный в СберТехе. Владелец продукта Антон Лисный расскажет: Какие тренды представлены на рынке соврем
29.11.2023 Импортозамещение решений для управления продуктовым каталогом: вебинар «СберТеха»

бсудят: Что представляет собой Platform V Product 360 – отечественная PIM-система, разработанная в «СберТехе»; Как развиваются современные PIM-системы и как они представлены на российском рынке
27.11.2023 Как low-code* помогает автоматизировать бизнес-процессы: вебинар от СберТеха

Российский разработчик ПО «СберТех» проведет вебинар об эффективной автоматизации бизнес-процессов. Гости вебинара позна
22.11.2023 Импортозамещение решений для управления продуктовым каталогом: вебинар СберТеха

обсудят: Что представляет собой Platform V Product 360 – отечественная PIM-система, разработанная в СберТехе; Как развиваются современные PIM-системы и как они представлены на российском рынке;
13.11.2023 Как сопровождать СУБД на множестве серверов баз данных

Российский разработчик ПО СберТех приглашает на вебинар, посвященный эффективному сопровождению СУБД. По мере роста объ
03.11.2023 «СберТех» рассказал об эффективном управлении разработкой программного обеспечения на CNews FORUM 2023

одели, что позволяет использовать решение в компаниях любого масштаба и с различным ИТ-ландшафтом. «СберТех» оказывает поддержку по внедрению и эксплуатации решения.
20.10.2023 Бизнесу стал доступен инструмент технического сопровождения баз данных от «Сбера»

«Сбертех», дочерняя компания «Сбера», представила Platform V Kintsugi — инструмент для техниче
18.10.2023 Как перейти на российскую MDM-систему – вебинар СберТеха

продуктов важно правильно подготовиться — перейти на MDM-систему и организовать управление справочной информацией. О том, как это сделать и какие российские MDM-решения доступны компаниям, расскажет СберТех на вебинаре «Platform V Dictionaries: российская система для управления нормативно-справочной информацией». Гости познакомятся с продуктом Platform V Dictionaries и узнают: Что нужно дл
17.10.2023 «Сбертех» расскажет об импортозамещении инструментов для управления разработкой на CNews Forum 2023

Директор дивизиона Platform V Works «Сбертеха» Сергей Артюхов примет участие в конференции CNews Forum, которая пройдет 1 ноября 2023 г. в Москве. Он выступит с темой «Platform V Works: больше чем импортозамещение инструментов для
26.09.2023 СберТех представит собственный трекер на вебинаре, посвященном организации процессов разработки

28 сентября СберТех – разработчик ПО для бизнеса – расскажет, как эффективно управлять выпуском сервисов

21.09.2023 СберТех рассказал о собственном решении для управления DevOps-конвейером

о позволяет применять его компаниям с различным ИТ-ландшафтом. Максим Тятюшев, генеральный директор СберТеха: «Цифровизация экономики и бизнеса диктует новые требования к скорости разработки и

15.09.2023 СберТех расскажет об эффективной организации операционных процессов в разработке

28 сентября российский разработчик ПО СберТех проведет вебинар, где поделится опытом разработки собственных инструментов для управл
01.09.2023 СУБД от СберТеха: рассматриваем отечественный аналог зарубежных решений

оответствовало требованиям надежности и имело необходимые сервисы поддержки. Для решения этих задач СберТех создал реляционную СУБД — Platform V Pangolin. О продукте рассказывает Антон Атоян, д
03.08.2023 СберТех проведет вебинар об эффективном управлении релизным конвейером

8 августа СберТех – разработчик ПО для бизнеса – расскажет, как эффективно масштабировать процессы разр
27.07.2023 СберТех расскажет об эффективном масштабировании процессов разработки

8 августа российский разработчик ПО СберТех проведет вебинар, где поделится опытом управления релизным конвейером и масштабирован
16.06.2023 «Сбертех» и ИСП РАН будут сотрудничать в сфере повышения уровня безопасности ПО

«Сбертех» и Институт системного программирования им. В.П. Иванникова Российской академии наук подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве в рамках Петербургского международного экономич
09.06.2023 СберТех расскажет об эффективном управлении разработкой ПО

для управления производственным процессом разработки ПО как эффективная замена Atlassian» эксперты СберТеха расскажут о практических концепциях, позволивших Сберу обеспечить управление большим
07.06.2023 СберТех расскажет о комплексном импортозамещении ИT-ландшафта

14 мая разработчик ПО для бизнеса СберТех расскажет, как реализовать эффективное импортозамещение и переход в облако. На вебина
01.06.2023 СберТех расскажет о комплексном импортозамещении

аре «Platform V Synapse: комплексное импортозамещение ИТ-ландшафта – от теории к практике» эксперты СберТеха ответят на актуальные вопросы – как сделать импортозамещение эффективным и выгодным

29.05.2023 Генеральный директор СберТеха Максим Тятюшев возглавил рейтинг Global CIO «Топ-100 ИТ-лидеров 2023 года» в категории «ИТ-компании»

ад Сбера в развитие ИТ-индустрии и в обеспечение технологической независимости страны». С 2011 года СберТех занимается созданием программных продуктов для Сбера. В 2021 году решения компании ст
16.05.2023 «Сбертех» и «Галактика» предлагают отечественные решения для работы с данными

Компания-разработчик «Сбертех» и корпорация «Галактика» завершили тестовые испытания по взаимодействию системы упра
11.05.2023 СберТех расскажет об импортозамещении СУБД для бизнеса

ил Семенов и Михаил Гелемеев, а также владелец продукта Platform V Kintsugi Иван Пушкарь расскажут, как Platform V Pangolin позволила заместить решение западного поставщика. Гости узнают, чем решение СберТеха отличается от аналогичных систем и какие преимущества открывает для бизнеса и разработчиков. Эксперты также расскажут, как бизнесу эффективно спланировать импортозамещение ключевых ИТ-
10.05.2023 «Сбертех» представил веб- и прокси-сервер Platform V SynGX

«Сбертех», дочерняя компания «Сбера», выпустила высокопроизводительный веб- и прокси-сервер Pl
24.04.2023 СберТех расскажет об импортозамещении СУБД для бизнеса

ил Семенов и Михаил Гелемеев, а также владелец продукта Platform V Kintsugi Иван Пушкарь расскажут, как Platform V Pangolin позволила заместить решение западного поставщика. Гости узнают, чем решение СберТеха отличается от аналогичных систем и какие преимущества открывает для бизнеса и разработчиков. Эксперты также расскажут, как бизнесу эффективно спланировать импортозамещение ключевых ИТ-
22.03.2023 СберТех проведет вебинар о цифровой трансформации на базе облачной платформы

как современные облачные решения помогают бизнесу добиваться технологической независимости и быстро разрабатывать продукты любого масштаба и сложности. На вебинаре «Platform V – облачная платформа от СберТеха для цифровой трансформации и импортозамещения» исполнительный директор Platform V Святослав Павловский расскажет, как компании запустить цифровую трансформацию и преодолеть сложности,

15.03.2023 СберТех расскажет о цифровой трансформации и импортозамещении для бизнеса

29 марта СберТех — российский разработчик программного обеспечения для бизнеса и государства и основно
30.12.2022 Максим Тятюшев -

Максим Тятюшев, СберТех: Наш подход позволил клиентам быстро замещать решения ушедших вендоров

, чтобы обеспечить непрерывность бизнеса на фоне ухода зарубежных вендоров с российского рынка. Как СберТех действовал в этих условиях? Максим Тятюшев: Для рынка год был очень сложным: пришлось
30.12.2022 Максим Тятюшев -

Максим Тятюшев, СберТех: Наш подход позволил клиентам быстро замещать решения ушедших вендоров

, чтобы обеспечить непрерывность бизнеса на фоне ухода зарубежных вендоров с российского рынка. Как СберТех действовал в этих условиях? Максим Тятюшев: Для рынка год был очень сложным: пришлось
17.11.2022 «Сбертех» представил решение для управления разработкой ПО

«Сбертех» представил новый российский программный продукт Platform V Works — семейство облачны
27.10.2022 Гендиректор «СберТеха» выступит на CNews FORUM 2022

Генеральный директор «СберТеха» Максим Тятюшев примет участие в конференции CNews FORUM «Импортозамещение 2022: первые итоги», которая пройдет 1 ноября 2022 года в Москве. Он расскажет о вариантах обеспечения непрер
28.09.2022 «СберТех» представит российскую цифровую облачную платформу Platform V на конференции CNews «Импортозамещение 2022: первые итоги»

Директор по развитию Platform V «СберТеха» Матвей Ульянычев выступит на конференции CNews «Импортозамещение 2022: первые итоги», которая пройдет 6 октября 2022 года в Москве. Выступление будет посвящено разработке компании — ц
28.06.2022 «Сбертех» и Digital Design помогут бизнесу перейти на российское ПО

ть эффективность российского бизнеса за счет применения передовых ИТ-решений мирового уровня». *** «Сбертех» — основанная в 2011 г. дочерняя компания Сбербанка, основной разработчик программног
18.04.2022 Куратор ИТ-блока Сбербанка без предупреждения уехал в США

(Президент России Владимир Путин инициировал ее в конце февраля 2022 г.). Другой источник сообщил, что Хасис прибыл в США «за пару дней» до того, как началась спецоперация. Хасис был куратором всего ИТ-блока Сбербанка. Почему Лев Хасис выбрал именно США в качестве нового (временного или постоянного) места жительства, на момент публикации материала оставалось неизвестным. По данным «Ведомос
07.10.2020 «Техносерв» готов создать отдельную компанию для больших данных. Развивать их будет выходец из «Сбертеха»

озглавил Денис Рыбченко, который до этого девять лет вел тематику управления данными и аналитики в «Сбертехе» — дочерней ИТ-структуре Сбербанка. В «Техносерве» указывают, что на упомянутом пред
21.05.2019 Экс-руководитель «Сбертеха» стала главной по цифровым технологиям в СИБУРе

гий и т. д. До Центробанка Мельникова четыре года отработала на посту гендиректора АО «Сбертех». В «Сбертехе» она занималась разработкой и внедрением ПО для Сбербанка, а также совершенствование
26.04.2018 «Алтимета» завершила внедрение системы управления закупками для «СберТеха»

закупок до фактической оплаты счетов и сопровождения договоров, все "как на ладони", – сообщили в «СберТехе». При этом обеспечивается бюджетный контроль в течение всего процесса закупки. Затра

Публикаций - 377, упоминаний - 688

Сбер и организации, системы, технологии, персоны:

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Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2089 51
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ММК Информсервис 51 16
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РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 392 30
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ПСБ - Промсвязьбанк 803 24
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Шереметьево Хэндлинг 25 19
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Почта Банк 428 16
Почта России ПАО 2020 16
ЦППК - Центральная пригородная пассажирская компания 108 15
Газпром ПАО 1263 14
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ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 335 2
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Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 245 1
Профсоюз работников связи России 9 1
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АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 176 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 247 1
Интерспутник МОКС - Международная организация космической связи - Intersputnik Holding 56 1
Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 46 1
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ИТС-Россия - Ассоциация Интеллектуальные транспортные системы России 7 1
ФБА ЕАС - Финансово-банковская ассоциация ЕвроАзиатского сотрудничества 8 1
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FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Телебанкинг - Remote Banking 4047 62
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CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6228 60
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ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 10438 55
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СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 11930 46
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OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 6784 41
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 10196 40
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA 4705 40
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Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11151 35
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СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 8841 34
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 11767 34
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды 5580 31
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Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12309 30
MLOps - Machine learning operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 4275 30
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 23555 30
Цифровая стратегия - ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 904 29
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20629 29
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок 7201 28
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 106 79
НКТ - Р7-Офис 292 26
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V Works 28 24
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2197 21
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V Pangolin 23 20
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1173 17
ВТБ Онлайн - Интернет-банк ВТБ 212 17
Microsoft Windows 15154 17
Linux OS 9251 16
Т1 НОТА МОДУС - Т1 CRM 65 16
Mango Cloud Systems - Mango Office 189 16
Bellsoft - Axiom JDK СЗИ 50 16
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем 221 15
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3045 15
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 842 15
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 4711 15
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 522 14
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1048 13
Google Android 13513 13
Microsoft Windows 2000 8661 12
Т1 Клауд - T1 Cloud - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 295 12
Сбер - Сбербанк ЦОД - Сбербанк МегаЦОД 76 12
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V Synaps 13 11
Новые облачные технологии - МойОфис 669 11
Oracle Java - язык программирования 2917 11
Бизнес Технологии - Global-ERP 24 10
Новые облачные технологии - МойОфис - Squadus 29 10
Сбер - СберБизнес Софт - SberCRM 20 10
Apple iPhone 6 4862 10
Газинформсервис - Efros ПАК - Efros CI - Efros Config Inspector - Efros ACS - Efros Access Control Server - Efros DefOps - Efros Defence Operations 25 10
Сбер - Сбербанк Онлайн - СБОЛ - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 704 9
Apple iOS 7424 8
СБК - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 211 8
Microsoft Office 3589 7
HCL WebSphere - IBM WebSphere 536 6
MITRE CVE - Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 3928 6
ВГТРК - Смотрим 587 6
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V Kintsugi 6 6
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1213 6
Intel x86 - архитектура процессора 1753 6
Орловский Виктор 363 52
Натрусов Артем 257 50
Тятюшев Максим 58 50
Шадаев Максут 845 49
Чаркин Евгений 276 43
Сотин Денис 194 37
Калинин Денис 70 35
Александров Александр 56 29
Чурсин Дмитрий 50 29
Абакумов Евгений 183 28
Шаев Виталий 27 26
Теплицкий Дмитрий 57 26
Кулик Вадим 173 26
Мельникова Алиса 43 26
Солопов Вячеслав 37 25
Ульянов Николай 82 24
Греф Герман 393 23
Мушаков Игорь 36 19
Сергеев Сергей 109 18
Спирин Антон 35 18
Ульянычев Матвей 24 18
Волков Никита 71 18
Семенов Александр 131 17
Свинцов Андрей 43 17
Хлызов Андрей 20 17
Щепалин Олег 22 17
Кубарев Алексей 32 17
Пшиченко Дмитрий 45 16
Трофимов Дмитрий 38 16
Чаркин Владимир 16 16
Тихонова Божена 16 16
Бабкин Николай 24 16
Свиридов Владимир 28 16
Слесаренко Марина 23 16
Порошин Тимур 28 16
Богданов Андрей 40 16
Меденцев Константин 95 16
Пустарнаков Роман 36 16
Харитонов Дмитрий 31 16
Ильина Наталья 18 16
Россия - РФ - Российская федерация 135313 312
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 41270 111
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 16492 57
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 51164 56
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13841 52
Европа 21461 24
Россия - УФО - Екатеринбург 3684 21
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 6977 21
Россия - СФО - Новосибирск 4031 19
Германия - Федеративная Республика 12435 19
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13968 17
Беларусь - Минск 604 16
Европа Восточная 3043 15
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 16232 14
Беларусь - Белоруссия 5348 14
Казахстан - Республика 5330 14
Азия - Азиатский регион 5321 12
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2657 11
Россия - ЦФО - Ярославская область 798 9
Европа Центральная и Восточная - CEE - Central and Eastern Europe 207 9
Украина 7465 9
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2697 9
Россия - УФО - Челябинская область 1110 9
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13151 8
Россия - ЦФО - Рязанская область - Рязань 605 7
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2557 7
Азия Центральная - Центрально-Азиатский регион 464 7
Россия - ЮФО - Ростовская область 1425 6
Япония 13144 6
Турция - Турецкая республика 2254 5
Индия - Bharat 5290 5
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2779 5
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1363 5
Франция - Французская Республика 7710 5
Россия - ЦФО - Калужская область 920 5
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2083 4
Финляндия - Финляндская Республика 3554 4
Россия - СФО - Омская область - Омск 1062 4
Земля - планета Солнечной системы 10189 4
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1064 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 45753 248
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 48126 142
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5343 142
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 12343 111
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 22638 99
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 12741 83
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5126 63
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 26966 62
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 17160 61
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 6716 57
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2758 53
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 15600 51
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 2956 43
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10410 43
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6583 35
Страхование - Страховое дело - Insurance 5502 31
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7533 30
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4450 30
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 4769 24
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4470 24
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Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4772 19
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ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 378 3
Сбер - СберУниверситет - Корпоративный университет Сбербанка АНО ДПО 34 3
INSEAD - L'Institut europeen d'administration des affaires - Европейский институт управления бизнесом 74 3
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 743 3
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 317 3
РАН - Российская академия наук 1783 3
Росатом - ВНИИА - ФГУП Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н. Л. Духова 30 2
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 130 2
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 334 2
ЮУрГУ - Южно-Уральский государственный университет 88 2
СГАУ имени Королёва - Самарский государственный аэрокосмический университет имени С.П. Королёва - Куйбышевский авиационный институт - КуАИ им. С. П. Королёва 58 1
БГУИР - Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники - Минский радиотехнический институт, МРТИ 15 1
Минобороны РФ - ЦНИИ - Центральный научно-исследовательский институт Минобороны России 4 1
Синергия Университет - Московский финансово-промышленный университет НОЧУ ВО МФПУ 40 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 943 1
Минобороны РФ - ВКС РФ - ВВС РФ - ВУНЦ ВВС ВВА - Военно-воздушная академия имени профессора Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина 25 1
Columbia University - Колумбийский университет 154 1
U.S. Congress Library - Библиотека конгресса США 70 1
МФЮА - Московский финансово-юридический университет 21 1
Яндекс.Академия - Яндекс.Образование - Школа анализа данных - Школа разработки интерфейсов - Школа мобильной разработки - Школа бэкенд-разработки 61 1
БГЭУ - Белорусский государственный экономический университет - Беларускi дзяржаўны эканамічны ўніверсітэт 1 1
РАНХиГС - ИЭМИТ - Институт экономики, математики и информационных технологий - Школа ИТ-менеджмента АНХ при правительстве РФ 26 1
МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 91 1
РАН СО ННЦ - Новосибирский научный центр - Академгородок Новосибирск 146 1
МосгортрансНИИпроект ГУП - Научно-исследовательский и проектный институт городского транспорта города Москвы 4 1
Ланит Сетевая академия - учебный центр 45 1
РЖД НИИАС - Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт информатизации, автоматизации и связи на железнодорожном транспорте 39 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 306 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 492 1
ИРИ - Институт развития интернета АНО 116 1
МЭСИ - Московский государственный университет экономики, статистики и информатики 68 1
МПГУ - Московский педагогический государственный университет 33 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1002 83
CNews AWARDS - награда 456 50
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1924 38
CNews FORUM Кейсы 174 30
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7653 14
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2290 14
Рейтинг Рунета - Всероссийский конкурс сайтов и приложений 40 11
CNews APPWards 36 9
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1171 5
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 523 4
CNews Мисс ИТ России 12 4
Гайдаровский форум 9 2
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 115 2
ISE - Integrated Systems Europe 46 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 273 1
ВКСС - Ведомственные и корпоративные информационные системы, сети и средства связи - выставка 87 1
БЕСЕДА - конференция по беспроводным технологиям 74 1
1С:ERP Бизнес-форум 16 1
Docflow 146 1
IT-Лидер - премия 3 1
Международный женский день - 8 марта 319 1
TopCoder Open 14 1
Открытые инновации - Международный форум инновационного развития 72 1
Russian DC Awards - Russian Data Center Awards 7 1
Digital October - конференционное пространство 90 1
Урок цифры - всероссийский образовательный проект 18 1
CNews Большие данные 4 1
CNews Женщины года в отрасли ИТ 16 1
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 221 1
AI Journey - Artificial Intelligence Journey 19 1
Finopolis - Форум инновационных финансовых технологий 40 1
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 121 1
ICPC - The International Collegiate Programming Contest - Международная студенческая олимпиада по программированию 78 1
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 556 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 700 1
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 173 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2024 годы.
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Создано именных указателей - 145482.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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Техника

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Наука

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