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Axoft усилит продуктовый портфель решениями «СберТеха»

Российский разработчик ПО «СберТех» и центр экспертизы и дистрибуции цифровых технологий Axoft подписали дистрибуторский договор с целью расширения партнерской сети. Axoft усилит свой продуктовый портфель решениями цифровой платформы Platform V от «СберТеха» и предложит партнерам первичную предпродажную поддержку в рамках проектов. Об этом CNews сообщили представители Axoft.

Появление нового дистрибутора позволит «СберТеху» расширить охват партнеров и потенциальных заказчиков. Axoft сможет усилить портфель решениями вендора с багажом собственных российских продуктов для решения ИТ-задач любого уровня.

«CберТех предоставляет экосистему продуктов, которые отвечают необходимым требованиям в области безопасности и производительности. Axoft сосредоточится на повышении узнаваемости вендора в партнерском канале, расширении присутствия разработчика в регионах и совместных маркетинговых активностях. В планах – проведение тестирования продуктов разработчика технической командой Axoft», – отметил Сергей Игнатов, директор по развитию продуктовых направлений компании Axoft.

Продукты Platform V помогают компаниям создавать и выводить в промышленную эксплуатацию информационные системы, прикладные продукты и приложения любого масштаба и сложности. Они подходят для задач импортозамещения, входят в Реестр российского ПО, а также соответствуют всем стандартам в области безопасности, надежности и производительности, что позволяет использовать их в масштабах корпораций с самыми строгими требованиями. Продукты платформы помогают не только достичь технологической независимости на уровне ПО, но и провести цифровую трансформацию. Их использование способствует ускорению и снижению стоимости разработки, сокращению времени вывода продуктов и обновлений на рынок.

«Наша платформа содержит все необходимое для построения надежного импортонезависимого техстека и полностью закрывает потребности современных корпораций в технологическом ПО. Кроме того, переход на Platform V открывает перед российскими компаниями возможность провести цифровую трансформацию и получить ряд бизнес-преимуществ, которые позволят успешно конкурировать в разных сегментах бизнеса. Уверен, сотрудничество с Axoft станет еще одним шагом на пути к обеспечению технологической независимости российского бизнеса», – сказал Максим Тятюшев, генеральный директор «СберТеха».

Platform V включает в себя более 80 программных продуктов, инструментов и сервисов из разных технологических областей. Среди них: серверная операционная система, решения для хранения и работы с данными, инструменты для эффективной ИТ-разработки с ИИ-ассистентами, сервисы кибербезопасности и интеграций, low-code инструменты, прикладные продукты.

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