Сбер Сбербанк Технологии Sber Platform V -
«Сбербанк-Технологии» («СберТех») — российский разработчик программного обеспечения для бизнеса и государства, основной поставщик решений для Сбера. Флагманское решение компании — цифровая облачная платформа Platform V для создания бизнес-решений и промышленных приложений любого масштаба и сложности. Она включает более 60 продуктов, которые закрывают потребности разработки на всех уровнях архитектуры предприятия, — бэкенд и фронтенд, интеграцию, хранение и аналитику данных, а также предоставляют набор инструментов для управления производственным процессом и реализации моделей искусственного интеллекта.
Продукты Platform V помогают компаниям достичь технологической независимости на уровне программного обеспечения. Переход на платформу в Сбере позволил провести цифровую трансформацию, ускорить и удешевить разработку, сократить время ввода сервисов в эксплуатацию, снизить количество IT-инцидентов. C 2021 года продукты Platform V доступны для внешнего рынка. Решения платформы подходят для задач импортозамещения и входят в Единый реестр российских программ для ЭВМ и БД (ЕРРПО).
|18.10.2024
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«СберТех» объявил о старте партнерской программы Platform V
Российский разработчик программного обеспечения «СберТех» принял для себя партнерскую модель бизнеса в качестве основной и приглашает компании к сотрудничеству. Партнерская программа Platform V призвана объединить усилия компании с партнерами, чтобы удовлетворить растущие потребности заказчиков в российских решениях и открыть новые возможности для бизнеса. В «СберТехе» отме
|15.10.2024
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«СберТех» и «Аскон» обеспечат технологическую независимость промышленных компаний
бласти импортозамещения и создания совместных высокотехнологичных решений для усиления российской промышленности. Партнерство подразумевает разработку инженерного ПО на базе технологической платформы Platform V и решений компании «Аскон». Со стороны «СберТеха» документ подписал генеральный директор Максим Тятюшев, а от «Аскон» — генеральный директор компании Максим Богданов. Об этом CNews с
|30.09.2024
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Разработчики получили тестовый доступ к дистрибутиву СУБД «СберТеха» для работы с «1С:Предприятие»
«СберТех», российский разработчик ПО, открыл тестовый доступ к дистрибутиву системы управления базами данных (СУБД) Platform V Pangolin. Его можно скачать, заполнив форму на сайте разработчика. Об этом CNews сообщили представители «СберТеха». Триальная версия предназначена для организации хранилища данных и
|12.09.2024
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Сбербанк планирует полностью импортозаместить зарубежные СУБД в значимых объектах критической инфраструктуры к концу 2024 года
замещения к концу 2024 г. планирует полностью завершить перевод своих автоматизированных систем в значимых объектах критической информационной инфраструктуры с иностранных СУБД на собственное решение Platform V Pangolin. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка. Реляционная СУБД Platform V Pangolin входит в состав цифровой облачной платформы Platform V от «СберТеха». Реш
|03.09.2024
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Сбербанк перевел выпуск и обслуживание карт на собственную платформу
Банковское импортозамещение Сбербанк полностью перевел выпуск и обслуживание банковских карт клиентов на собственную платформу процессинга на базе Platform V DataGrid, запатентованную и внесенную в реестр отечественного ПО. Об этом в начале сентября 2024 г. говорится в сообщении пресс-службы кредитной организации. В 2023 г. завершился пил
|30.08.2024
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«СберТех» и «Рускомтехнологии» обеспечат бизнесу эффективную и отказоустойчивую работу веб-сервисов
Российские разработчики «СберТех» и «Рускомтехнологии» объявили о совместимости своих продуктов: сервера для балансировки нагрузки сайтов с высоким трафиком Platform V SynGX и программно-интеллектуальной платформы мониторинга «Ключ-Астром». Это позволит использовать единое окно системы мониторинга для отслеживания производительности серверов Pla
|22.08.2024
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Platform V Pangolin и RuBackup помогут бизнесу обеспечить сохранность данных и их оперативное восстановление
Астра») сообщают об успешном тестировании своих продуктов — системы управления базами данных (СУБД) Platform V Pangolin с системой резервного копирования и восстановления данных RuBackup. Об эт
|12.08.2024
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Подтверждена совместимость ОС от «СберТеха» с платформой для обеспечения безопасности информационных систем R-Vision
ссийские разработчики «СберТех» и R-Vision сообщили об успешном завершении испытаний на совместимость платформы для обеспечения безопасности информационных систем R-Vision ЦКИБ и операционной системы Platform V SberLinux OS Server. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка. Platform V SberLinux OS Server — операционная система (ОС), которая предназначена для управления инфрастру
|23.07.2024
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Решение компании Content AI для интеллектуальной обработки документов совместимо с серверной ОС «СберТеха»
ъявили о совместимости своих продуктов: универсальной платформы для распознавания и извлечения данных из документов с помощью искусственного интеллекта ContentCapture и серверной операционной системы Platform V SberLinux OS Server. Об этом CNews сообщили представители «СберТеха». Компании провели двустороннее тестирование, по итогам которого подтверждено, что версия ContentCapture 14.2 корр
|23.07.2024
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Сбербанк полностью импортозаместил Nginx Plus решением «СберТеха»
Сбербанк полностью заменил зарубежный продукт Nginx Plus на высокопроизводительный веб- и обратный прокси-сервер Platform V SynGX от «СберТеха». В настоящий момент в Сбербанке развернуто более четырех тыс. инсталляций Platform V SynGX, обеспечивающих в том числе работу систем c высоким уровнем крит
|22.07.2024
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СУБД Platform V Pangоlin — основа для работы высоконагруженных систем, согласно тестированию компании «ИТ-Экспертиза»
х корпораций, провела нагрузочное тестирование отечественных СУБД. Согласно полученным результатам, Platform V Pangolin от «СберТеха» выдержала стрессовую нагрузку в виде одновременного подключ
|24.06.2024
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СберТех проведет вебинар о том, как упростить сопровождение СУБД
26 июня в 11:00 СберТех приглашает на бесплатный вебинар «Современный подход к сопровождению СУБД: воркшоп по основным функциям Platform V Kintsugi». Platform V Kintsugi – графическая консоль для сопровождения Platform V Pangolin (целевая СУБД в Сбере и других крупных российских компаниях), а также любой Б
|20.06.2024
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«Газпром ЦПС» оптимизировал процесс управления разработкой ПО с помощью решений СберТеха
Компания использует инструменты для эффективной разработки и управления производственным процессом Platform V Works от СберТеха. Проект получил премию CNews «Импортозамещение года» в номинации «Импортозамещение платформы для разработки ПО». «Газпром ЦПС» — российская ИТ-компания, входящая в
|30.05.2024
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Команда СберТеха расскажет, как с помощью Platform V Works делать больше за то же время
4 июня в 11:00 команда СберТеха проведет вебинар, посвященный эффективному менеджменту проектов с помощью инструментов Platform V Works. Platform V Works оптимизирует работу на всех этапах производства IT-продуктов за счет автоматизации, сквозной интеграции решений и применения AI-ассистентов. Решения по
|24.05.2024
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СберТех расскажет о том, как Platform V Works повышает эффективность каждого ИТ-специалиста
Команда СберТеха 4 июня в 11:00 проведет вебинар, посвященный эффективному менеджменту проектов с помощью инструментов Platform V Works. Platform V Works оптимизирует работу на всех этапах производства IT-продуктов за счет автоматизации, сквозной интеграции решений и применения AI-ассистентов. Решения по
|15.05.2024
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СберТех обновил Platform V Kintsugi – графический инструмент для сопровождения СУБД
16 мая, в 11:00, пройдет бесплатный вебинар «Кольцо всевластия СУБД: Platform V Kintsugi. Релиз 1.4.0 с новыми функциями для вашего бизнеса» от СберТеха. Platform V Kintsugi – графическая консоль для сопровождения и разработки СУБД. Инструмент позволяет у
|26.04.2024
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Как управлять различными базами данных в одном окне – вебинар СберТеха
Этой весной СберТех выпустил обновление Platform V Kintsugi – графического инструмента для сопровождения СУБД Platform V Pangolin, а также любой реляционной БД, основанной на PostgreSQL и сохраняющей принципы обратной совмести
|24.04.2024
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«CберТех» расширил возможности СУБД Platform V Pangolin
«СберТех», российский разработчик программного обеспечения, продолжает расширять функциональность флагманского продукта Platform V Pangolin — системы управления базами данных (СУБД) корпоративного уровня. В версии 6.1 появились обновления для работы с большим объемом данных, а также утилита, которая позволяет бы
|20.03.2024
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«СберТех» и Comindware стали технологическими партнерами
рство, направленное на обеспечение технологической независимости российских компаний. В рамках сотрудничества Comindware будет использовать технологический стек российской цифровой облачной платформы Platform V от «СберТеха» для создания надежных программных продуктов. Об этом CNews сообщили представители Comindware. В настоящий момент реализована версия платформы Comindware Business Applic
|19.03.2024
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«СберТех» и «1С» помогут бизнесу заменить зарубежные решения для управления бизнес-процессами
Российский разработчик программного обеспечения «СберТех» и фирма «1С» завершили тестовые испытания по взаимодействию своих флагманских продуктов Platform V Pangolin SE и платформы «1С:Предприятие». Об этом CNews сообщили представители Сбербанка. Все версии Platform V Pangolin SE (начиная с 5.3.2) полностью совместимы с платформой
|11.03.2024
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«1С» и Platform V Pangolin для бизнеса – вебинар «СберТеха»
14 марта 2024 г. «СберТех» проведет вебинар, посвященный обновлениям СУБД «СберТеха» – Platform V Pangolin SE. Одной из главных тем вебинара станет интеграция решений «СберТеха» и крупнейшего ERP-разработчика «1С». «СберТех» и «1С» успешно завершили тесты по интеграции Platfor
|29.02.2024
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Как импортозаместить зарубежные решения с 1С и Platform V Pangolin – вебинар СберТеха
Российский разработчик ПО приглашает на вебинар, посвященный импортозамещению СУБД в компаниях, использующих продукты «1С». СберТех и «1С» завершили тесты по интеграции Platform V Pangolin SE и платформы «1С:Предприятие». Результаты доказали эффективное совместное использование двух решений. 14 марта СберТех расскажет, как максимально эффективно использовать д
|03.11.2023
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«СберТех» рассказал об эффективном управлении разработкой программного обеспечения на CNews FORUM 2023
Директор дивизиона Platform V Works «СберТеха» Сергей Артюхов принял участие в конференции CNews FORUM, которая прошла 1 ноября 2023 г. в Москве. Он рассказал о Platform V Works — семействе инструментов дл
|20.10.2023
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Бизнесу стал доступен инструмент технического сопровождения баз данных от «Сбера»
«Сбертех», дочерняя компания «Сбера», представила Platform V Kintsugi — инструмент для технического сопровождения и обслуживания реляционных систем управления базами данных (СУБД). Продукт позволяет бизнесу администрировать, управлять и произв
|17.10.2023
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«Сбертех» расскажет об импортозамещении инструментов для управления разработкой на CNews Forum 2023
Директор дивизиона Platform V Works «Сбертеха» Сергей Артюхов примет участие в конференции CNews Forum, которая пройдет 1 ноября 2023 г. в Москве. Он выступит с темой «Platform V Works: больше чем импортоз
|16.10.2023
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Российским компаниям теперь доступна серверная операционная система «Сбера»
дарственные предприятия, госкорпорации и другие российские компании смогут построить высокопроизводительные программно-аппаратные комплексы с помощью отечественной серверной операционной системы (ОС) Platform V SberLinux OS Server. Решение прошло регистрацию в Реестре российского ПО и соответствует требованиям Минцифры России о производстве, распространении и развитии продукта, а также може
|21.09.2023
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СберТех рассказал о собственном решении для управления DevOps-конвейером
Простое решение для сложных задач Platform V Works::Orchestra R — эффективный продукт на рынке российских систем управления конвейерами DevOps. Ключевое преимущество продукта заключается в возможности решения сложных задач ente
|01.09.2023
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СУБД от СберТеха: рассматриваем отечественный аналог зарубежных решений
решение обеспечивало стабильную работу в корпоративном сегменте, соответствовало требованиям надежности и имело необходимые сервисы поддержки. Для решения этих задач СберТех создал реляционную СУБД — Platform V Pangolin. О продукте рассказывает Антон Атоян, директор производства продуктов Platform V «СберТеха». Какие задачи помогает решать Platform V Pangolin Большинство попул
|13.07.2023
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Platform V признана лучшей платформой для импортозамещения в рамках премии CNews «Импортозамещение года»
Технологическая платформа Platform V от Сбера заняла 1 место в номинации «Платформа года для импортозамещения», об этом
|16.06.2023
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«Сбер» представил решение для бизнеса по совместной разработке ПО
На ПМЭФ-2023 старший вице-президент, СТО, руководитель блока «Технологии» Сбербанка Андрей Белевцев рассказал о решении для бизнеса по совместной разработке ПО в облачной среде на базе Platform V Works — специализированного семейства продуктов для эффективного управления производственным процессом. Теперь инструменты Platform V Works можно развернуть не только на инфра
|13.06.2023
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СберТех расскажет о сценариях импортозамещения ПО на CNews Forum
Директор по развитию цифровой облачной платформы Platform V СберТеха Матвей Ульянычев выступит на конференции CNews Forum, которая пройдет 20
|16.05.2023
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«Сбертех» и «Галактика» предлагают отечественные решения для работы с данными
Компания-разработчик «Сбертех» и корпорация «Галактика» завершили тестовые испытания по взаимодействию системы управления реляционными базами данных Platform V Pangolin SE (версия 5.2.1) с продуктом «Галактика ERP». Об этом CNews сообщили представители «Галактики». Интеграция продуктов при создании ИТ-решений позволит компаниям обеспечить н
|10.05.2023
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«Сбертех» представил веб- и прокси-сервер Platform V SynGX
«Сбертех», дочерняя компания «Сбера», выпустила высокопроизводительный веб- и прокси-сервер Platform V SynGX. С помощью него можно обрабатывать запросы пользователей к веб-ресурсам — сайтам и приложениям в интернете, — обеспечивать быструю загрузку страниц и малое время отклика сервис
|10.05.2023
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Сбербанк создал собственную ОС
правила 27 апреля 2023 г. заявку в реестр российского ПО при Минцифры на регистрацию собственной ОС Platform V SberLinux OS Server, пишут «Ведомости». Регистрация позволит использовать эту серв
|22.02.2023
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«Мобиус технологии» предложит клиентам цифровую трансформацию на российской платформе Platform V
ратор «Мобиус технологии» заключили соглашение о сотрудничестве. В рамках партнерства «Мобиус технологии» предложит своим клиентам новые подходы к цифровой трансформации на базе программных продуктов Platform V «Сбертеха». Продукты цифровой облачной платформы Platform V обеспечивают потребности ИТ в различном технологическом ПО, позволяют создавать информационные системы, прикладные
|13.02.2023
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«Сбер» и «1С» помогут бизнесу заменить зарубежные решения для работы с данными
«Сбертех», дочерняя компания «Сбера», и «1С» успешно завершили тестовые испытания по взаимодействию платформы «1С:Предприятие 8» с системой управления реляционными базами данных Platform V Pangolin (версия 5.3.0). Тесты показали совместимость и высокую производительность двух ИТ-решений. Совместное использование Platform V Pangolin и «1С:Предприятие 8» поможет к
|12.12.2022
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«Первый бит» перешла на российскую СУБД
В рамках корпоративной программы импортозамещения специалисты компании «Первый бит» перевели всю внутреннюю инфраструктуру на СУБД Platform V Pangolin от «Сбертеха». «Первый бит» готов переводить 250 тыс. своих клиентов на Platform V Pangolin. Platform V Pangolin — реляционная система управления базами данных
|17.11.2022
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«Сбертех» представил решение для управления разработкой ПО
«Сбертех» представил новый российский программный продукт Platform V Works — семейство облачных инструментов для agile-разработки программных продуктов, командной работы и управления производственным процессом. Входящие в его состав решения полностью
|28.09.2022
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«СберТех» представит российскую цифровую облачную платформу Platform V на конференции CNews «Импортозамещение 2022: первые итоги»
Директор по развитию Platform V «СберТеха» Матвей Ульянычев выступит на конференции CNews «Импортозамещение 2022:
|28.06.2022
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«Сбертех» и Digital Design помогут бизнесу перейти на российское ПО
В рамках сотрудничества со «Сбертехом» ИТ-компания Digital Design предложит клиентам варианты замещения решений иностранных вендоров продуктами цифровой облачной платформы от «Сбера» Platform V, а также технологии платформы в рамках заказной разработки. Об этом CNews сообщили представители Digital Design. Platform V содержит более 60 продуктов, созданных на базе собс
Сбер и организации, системы, технологии, персоны:
|Тятюшев Максим 97 73
|Шадаев Максут 1008 60
|Натрусов Артем 284 57
|Ульянов Николай 112 51
|Ульянычев Матвей 36 36
|Сотин Денис 205 31
|Александров Александр 70 30
|Чурсин Дмитрий 61 30
|Добровинский Александр 35 30
|Стоянов Алексей 41 30
|Лукавенко Олег 35 30
|Урусов Виктор 127 29
|Евдокимов Игорь 50 29
|Рустамов Рустам 412 29
|Семенов Александр 144 29
|Леонов Алексей 79 29
|Гузовский Денис 68 29
|Бурилов Андрей 105 29
|Климов Андрей 72 29
|Сивцев Илья 140 29
|Булгаков Кирилл 104 29
|Спирин Антон 61 29
|Гаврилов Евгений 43 29
|Карпов Роман 59 29
|Маркова Светлана 32 29
|Долгов Александр 33 29
|Сергеева Наталья 39 29
|Сазонов Максим 29 29
|Замаруев Владимир 40 29
|Гуренков Михаил 30 29
|фон Розен Александр 32 29
|Сельдемиров Александр 43 29
|Иванец Евгений 29 29
|Врацкий Андрей 135 27
|Абакумов Евгений 205 27
|Киселев Сергей 59 27
|Артюхов Сергей 42 27
|Солдатенкова Ксения 26 26
|Чаркин Евгений 296 25
|Воронин Павел 136 25
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