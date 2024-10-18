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Сбер Сбербанк Технологии Sber Platform V -

Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V -

«Сбербанк-Технологии» («СберТех») — российский разработчик программного обеспечения для бизнеса и государства, основной поставщик решений для Сбера. Флагманское решение компании — цифровая облачная платформа Platform V для создания бизнес-решений и промышленных приложений любого масштаба и сложности. Она включает более 60 продуктов, которые закрывают потребности разработки на всех уровнях архитектуры предприятия, — бэкенд и фронтенд, интеграцию, хранение и аналитику данных, а также предоставляют набор инструментов для управления производственным процессом и реализации моделей искусственного интеллекта

Продукты Platform V помогают компаниям достичь технологической независимости на уровне программного обеспечения. Переход на платформу в Сбере позволил провести цифровую трансформацию, ускорить и удешевить разработку, сократить время ввода сервисов в эксплуатацию, снизить количество IT-инцидентов. C 2021 года продукты Platform V доступны для внешнего рынка. Решения платформы подходят для задач импортозамещения и входят в Единый реестр российских программ для ЭВМ и БД (ЕРРПО). 


18.10.2024 «СберТех» объявил о старте партнерской программы Platform V

Российский разработчик программного обеспечения «СберТех» принял для себя партнерскую модель бизнеса в качестве основной и приглашает компании к сотрудничеству. Партнерская программа Platform V призвана объединить усилия компании с партнерами, чтобы удовлетворить растущие потребности заказчиков в российских решениях и открыть новые возможности для бизнеса. В «СберТехе» отме
15.10.2024 «СберТех» и «Аскон» обеспечат технологическую независимость промышленных компаний

бласти импортозамещения и создания совместных высокотехнологичных решений для усиления российской промышленности. Партнерство подразумевает разработку инженерного ПО на базе технологической платформы Platform V и решений компании «Аскон». Со стороны «СберТеха» документ подписал генеральный директор Максим Тятюшев, а от «Аскон» — генеральный директор компании Максим Богданов. Об этом CNews с
30.09.2024 Разработчики получили тестовый доступ к дистрибутиву СУБД «СберТеха» для работы с «1С:Предприятие»

«СберТех», российский разработчик ПО, открыл тестовый доступ к дистрибутиву системы управления базами данных (СУБД) Platform V Pangolin. Его можно скачать, заполнив форму на сайте разработчика. Об этом CNews сообщили представители «СберТеха». Триальная версия предназначена для организации хранилища данных и

12.09.2024 Сбербанк планирует полностью импортозаместить зарубежные СУБД в значимых объектах критической инфраструктуры к концу 2024 года

замещения к концу 2024 г. планирует полностью завершить перевод своих автоматизированных систем в значимых объектах критической информационной инфраструктуры с иностранных СУБД на собственное решение Platform V Pangolin. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка. Реляционная СУБД Platform V Pangolin входит в состав цифровой облачной платформы Platform V от «СберТеха». Реш
03.09.2024 Сбербанк перевел выпуск и обслуживание карт на собственную платформу

Банковское импортозамещение Сбербанк полностью перевел выпуск и обслуживание банковских карт клиентов на собственную платформу процессинга на базе Platform V DataGrid, запатентованную и внесенную в реестр отечественного ПО. Об этом в начале сентября 2024 г. говорится в сообщении пресс-службы кредитной организации. В 2023 г. завершился пил
30.08.2024 «СберТех» и «Рускомтехнологии» обеспечат бизнесу эффективную и отказоустойчивую работу веб-сервисов

Российские разработчики «СберТех» и «Рускомтехнологии» объявили о совместимости своих продуктов: сервера для балансировки нагрузки сайтов с высоким трафиком Platform V SynGX и программно-интеллектуальной платформы мониторинга «Ключ-Астром». Это позволит использовать единое окно системы мониторинга для отслеживания производительности серверов Pla
22.08.2024 Platform V Pangolin и RuBackup помогут бизнесу обеспечить сохранность данных и их оперативное восстановление

Астра») сообщают об успешном тестировании своих продуктов — системы управления базами данных (СУБД) Platform V Pangolin с системой резервного копирования и восстановления данных RuBackup. Об эт
12.08.2024 Подтверждена совместимость ОС от «СберТеха» с платформой для обеспечения безопасности информационных систем R-Vision

ссийские разработчики «СберТех» и R-Vision сообщили об успешном завершении испытаний на совместимость платформы для обеспечения безопасности информационных систем R-Vision ЦКИБ и операционной системы Platform V SberLinux OS Server. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка. Platform V SberLinux OS Server — операционная система (ОС), которая предназначена для управления инфрастру
23.07.2024 Решение компании Content AI для интеллектуальной обработки документов совместимо с серверной ОС «СберТеха»

ъявили о совместимости своих продуктов: универсальной платформы для распознавания и извлечения данных из документов с помощью искусственного интеллекта ContentCapture и серверной операционной системы Platform V SberLinux OS Server. Об этом CNews сообщили представители «СберТеха». Компании провели двустороннее тестирование, по итогам которого подтверждено, что версия ContentCapture 14.2 корр
23.07.2024 Сбербанк полностью импортозаместил Nginx Plus решением «СберТеха»

Сбербанк полностью заменил зарубежный продукт Nginx Plus на высокопроизводительный веб- и обратный прокси-сервер Platform V SynGX от «СберТеха». В настоящий момент в Сбербанке развернуто более четырех тыс. инсталляций Platform V SynGX, обеспечивающих в том числе работу систем c высоким уровнем крит
22.07.2024 СУБД Platform V Pangоlin — основа для работы высоконагруженных систем, согласно тестированию компании «ИТ-Экспертиза»

х корпораций, провела нагрузочное тестирование отечественных СУБД. Согласно полученным результатам, Platform V Pangolin от «СберТеха» выдержала стрессовую нагрузку в виде одновременного подключ
24.06.2024 СберТех проведет вебинар о том, как упростить сопровождение СУБД

26 июня в 11:00 СберТех приглашает на бесплатный вебинар «Современный подход к сопровождению СУБД: воркшоп по основным функциям Platform V Kintsugi». Platform V Kintsugi – графическая консоль для сопровождения Platform V Pangolin (целевая СУБД в Сбере и других крупных российских компаниях), а также любой Б
20.06.2024 «Газпром ЦПС» оптимизировал процесс управления разработкой ПО с помощью решений СберТеха

Компания использует инструменты для эффективной разработки и управления производственным процессом Platform V Works от СберТеха. Проект получил премию CNews «Импортозамещение года» в номинации «Импортозамещение платформы для разработки ПО». «Газпром ЦПС» — российская ИТ-компания, входящая в

30.05.2024 Команда СберТеха расскажет, как с помощью Platform V Works делать больше за то же время

4 июня в 11:00 команда СберТеха проведет вебинар, посвященный эффективному менеджменту проектов с помощью инструментов Platform V Works. Platform V Works оптимизирует работу на всех этапах производства IT-продуктов за счет автоматизации, сквозной интеграции решений и применения AI-ассистентов. Решения по
24.05.2024 СберТех расскажет о том, как Platform V Works повышает эффективность каждого ИТ-специалиста

Команда СберТеха 4 июня в 11:00 проведет вебинар, посвященный эффективному менеджменту проектов с помощью инструментов Platform V Works. Platform V Works оптимизирует работу на всех этапах производства IT-продуктов за счет автоматизации, сквозной интеграции решений и применения AI-ассистентов. Решения по
15.05.2024 СберТех обновил Platform V Kintsugi – графический инструмент для сопровождения СУБД

16 мая, в 11:00, пройдет бесплатный вебинар «Кольцо всевластия СУБД: Platform V Kintsugi. Релиз 1.4.0 с новыми функциями для вашего бизнеса» от СберТеха. Platform V Kintsugi – графическая консоль для сопровождения и разработки СУБД. Инструмент позволяет у
26.04.2024 Как управлять различными базами данных в одном окне – вебинар СберТеха

Этой весной СберТех выпустил обновление Platform V Kintsugi – графического инструмента для сопровождения СУБД Platform V Pangolin, а также любой реляционной БД, основанной на PostgreSQL и сохраняющей принципы обратной совмести
24.04.2024 «CберТех» расширил возможности СУБД Platform V Pangolin

«СберТех», российский разработчик программного обеспечения, продолжает расширять функциональность флагманского продукта Platform V Pangolin — системы управления базами данных (СУБД) корпоративного уровня. В версии 6.1 появились обновления для работы с большим объемом данных, а также утилита, которая позволяет бы
20.03.2024 «СберТех» и Comindware стали технологическими партнерами

рство, направленное на обеспечение технологической независимости российских компаний. В рамках сотрудничества Comindware будет использовать технологический стек российской цифровой облачной платформы Platform V от «СберТеха» для создания надежных программных продуктов. Об этом CNews сообщили представители Comindware. В настоящий момент реализована версия платформы Comindware Business Applic
19.03.2024 «СберТех» и «1С» помогут бизнесу заменить зарубежные решения для управления бизнес-процессами

Российский разработчик программного обеспечения «СберТех» и фирма «1С» завершили тестовые испытания по взаимодействию своих флагманских продуктов Platform V Pangolin SE и платформы «1С:Предприятие». Об этом CNews сообщили представители Сбербанка. Все версии Platform V Pangolin SE (начиная с 5.3.2) полностью совместимы с платформой
11.03.2024 «1С» и Platform V Pangolin для бизнеса – вебинар «СберТеха»

14 марта 2024 г. «СберТех» проведет вебинар, посвященный обновлениям СУБД «СберТеха» – Platform V Pangolin SE. Одной из главных тем вебинара станет интеграция решений «СберТеха» и крупнейшего ERP-разработчика «1С». «СберТех» и «1С» успешно завершили тесты по интеграции Platfor
29.02.2024 Как импортозаместить зарубежные решения с 1С и Platform V Pangolin – вебинар СберТеха

Российский разработчик ПО приглашает на вебинар, посвященный импортозамещению СУБД в компаниях, использующих продукты «1С». СберТех и «1С» завершили тесты по интеграции Platform V Pangolin SE и платформы «1С:Предприятие». Результаты доказали эффективное совместное использование двух решений. 14 марта СберТех расскажет, как максимально эффективно использовать д
03.11.2023 «СберТех» рассказал об эффективном управлении разработкой программного обеспечения на CNews FORUM 2023

Директор дивизиона Platform V Works «СберТеха» Сергей Артюхов принял участие в конференции CNews FORUM, которая прошла 1 ноября 2023 г. в Москве. Он рассказал о Platform V Works — семействе инструментов дл
20.10.2023 Бизнесу стал доступен инструмент технического сопровождения баз данных от «Сбера»

«Сбертех», дочерняя компания «Сбера», представила Platform V Kintsugi — инструмент для технического сопровождения и обслуживания реляционных систем управления базами данных (СУБД). Продукт позволяет бизнесу администрировать, управлять и произв
17.10.2023 «Сбертех» расскажет об импортозамещении инструментов для управления разработкой на CNews Forum 2023

Директор дивизиона Platform V Works «Сбертеха» Сергей Артюхов примет участие в конференции CNews Forum, которая пройдет 1 ноября 2023 г. в Москве. Он выступит с темой «Platform V Works: больше чем импортоз
16.10.2023 Российским компаниям теперь доступна серверная операционная система «Сбера»

дарственные предприятия, госкорпорации и другие российские компании смогут построить высокопроизводительные программно-аппаратные комплексы с помощью отечественной серверной операционной системы (ОС) Platform V SberLinux OS Server. Решение прошло регистрацию в Реестре российского ПО и соответствует требованиям Минцифры России о производстве, распространении и развитии продукта, а также може
21.09.2023 СберТех рассказал о собственном решении для управления DevOps-конвейером

Простое решение для сложных задач Platform V Works::Orchestra R — эффективный продукт на рынке российских систем управления конвейерами DevOps. Ключевое преимущество продукта заключается в возможности решения сложных задач ente
01.09.2023 СУБД от СберТеха: рассматриваем отечественный аналог зарубежных решений

решение обеспечивало стабильную работу в корпоративном сегменте, соответствовало требованиям надежности и имело необходимые сервисы поддержки. Для решения этих задач СберТех создал реляционную СУБД — Platform V Pangolin. О продукте рассказывает Антон Атоян, директор производства продуктов Platform V «СберТеха». Какие задачи помогает решать Platform V Pangolin Большинство попул
13.07.2023 Platform V признана лучшей платформой для импортозамещения в рамках премии CNews «Импортозамещение года»

Технологическая платформа Platform V от Сбера заняла 1 место в номинации «Платформа года для импортозамещения», об этом
16.06.2023 «Сбер» представил решение для бизнеса по совместной разработке ПО

На ПМЭФ-2023 старший вице-президент, СТО, руководитель блока «Технологии» Сбербанка Андрей Белевцев рассказал о решении для бизнеса по совместной разработке ПО в облачной среде на базе Platform V Works — специализированного семейства продуктов для эффективного управления производственным процессом. Теперь инструменты Platform V Works можно развернуть не только на инфра
13.06.2023 СберТех расскажет о сценариях импортозамещения ПО на CNews Forum

Директор по развитию цифровой облачной платформы Platform V СберТеха Матвей Ульянычев выступит на конференции CNews Forum, которая пройдет 20

16.05.2023 «Сбертех» и «Галактика» предлагают отечественные решения для работы с данными

Компания-разработчик «Сбертех» и корпорация «Галактика» завершили тестовые испытания по взаимодействию системы управления реляционными базами данных Platform V Pangolin SE (версия 5.2.1) с продуктом «Галактика ERP». Об этом CNews сообщили представители «Галактики». Интеграция продуктов при создании ИТ-решений позволит компаниям обеспечить н
10.05.2023 «Сбертех» представил веб- и прокси-сервер Platform V SynGX

«Сбертех», дочерняя компания «Сбера», выпустила высокопроизводительный веб- и прокси-сервер Platform V SynGX. С помощью него можно обрабатывать запросы пользователей к веб-ресурсам — сайтам и приложениям в интернете, — обеспечивать быструю загрузку страниц и малое время отклика сервис
10.05.2023 Сбербанк создал собственную ОС

правила 27 апреля 2023 г. заявку в реестр российского ПО при Минцифры на регистрацию собственной ОС Platform V SberLinux OS Server, пишут «Ведомости». Регистрация позволит использовать эту серв
22.02.2023 «Мобиус технологии» предложит клиентам цифровую трансформацию на российской платформе Platform V

ратор «Мобиус технологии» заключили соглашение о сотрудничестве. В рамках партнерства «Мобиус технологии» предложит своим клиентам новые подходы к цифровой трансформации на базе программных продуктов Platform V «Сбертеха». Продукты цифровой облачной платформы Platform V обеспечивают потребности ИТ в различном технологическом ПО, позволяют создавать информационные системы, прикладные

13.02.2023 «Сбер» и «1С» помогут бизнесу заменить зарубежные решения для работы с данными

«Сбертех», дочерняя компания «Сбера», и «1С» успешно завершили тестовые испытания по взаимодействию платформы «1С:Предприятие 8» с системой управления реляционными базами данных Platform V Pangolin (версия 5.3.0). Тесты показали совместимость и высокую производительность двух ИТ-решений. Совместное использование Platform V Pangolin и «1С:Предприятие 8» поможет к
12.12.2022 «Первый бит» перешла на российскую СУБД

В рамках корпоративной программы импортозамещения специалисты компании «Первый бит» перевели всю внутреннюю инфраструктуру на СУБД Platform V Pangolin от «Сбертеха». «Первый бит» готов переводить 250 тыс. своих клиентов на Platform V Pangolin. Platform V Pangolin — реляционная система управления базами данных
17.11.2022 «Сбертех» представил решение для управления разработкой ПО

«Сбертех» представил новый российский программный продукт Platform V Works — семейство облачных инструментов для agile-разработки программных продуктов, командной работы и управления производственным процессом. Входящие в его состав решения полностью

28.09.2022 «СберТех» представит российскую цифровую облачную платформу Platform V на конференции CNews «Импортозамещение 2022: первые итоги»

Директор по развитию Platform V «СберТеха» Матвей Ульянычев выступит на конференции CNews «Импортозамещение 2022:

28.06.2022 «Сбертех» и Digital Design помогут бизнесу перейти на российское ПО

В рамках сотрудничества со «Сбертехом» ИТ-компания Digital Design предложит клиентам варианты замещения решений иностранных вендоров продуктами цифровой облачной платформы от «Сбера» Platform V, а также технологии платформы в рамках заказной разработки. Об этом CNews сообщили представители Digital Design. Platform V содержит более 60 продуктов, созданных на базе собс

Публикаций - 188, упоминаний - 218

Сбер и организации, системы, технологии, персоны:

Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 503 153
8213 72
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1874 38
Т1 Холдинг - Т1 Группа 244 37
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12550 35
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 445 33
Ред Софт - Red Soft 700 31
DатаРу - DataRu - ДатаРу - ДатаRu 112 30
Скала^р - ранее InterLab IBS 195 30
Газинформсервис - ГИС 272 29
Корус Консалтинг ГК 1216 29
Neoflex - Неофлекс 220 29
Kaspersky - ForPeople - Фопипл 43 29
R-Vision - Р-Вижн 153 29
БИС - ITQuick - Айтиквик 47 29
Сбер - СберБизнес Софт 56 27
Дом.РФ Технологии - Дом.РФ Цифровые технологии 69 27
Ланит Интеграция 190 26
Polymedia - Полимедиа 138 23
Innovative People - Инновейтив Пипл 36 22
ФинГрад - FinGrad 33 22
Аусферр ИТЦ 28 22
Diasoft - Диасофт 870 20
Biocad - Биокад 78 17
РКЦ - Российский квантовый центр - RQC - Russian Quantum Center - МЦКТ 120 17
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2039 16
Ростелеком 9699 15
Microsoft Corporation 24623 15
Oracle Corporation 6687 12
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1178 12
Северсталь Инфоком 63 12
1520 ГК - Нацпроектстрой - НПС ГК - Дивизион ЖАТ - Элтеза, Elteza - 1520 Сигнал - Стальэнерго - Кибертех-сигнал - Бамстроймеханизация (БСМ УК) 77 12
МегаФон 8803 10
SAP SE 5276 10
Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 1256 10
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 296 9
К2Тех - K2 Cloud - К2 Автомотив Клауд 33 9
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2159 8
AutoFAQ - ДипХакЛаб 28 8
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 314 7
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7300 111
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 452 56
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 461 54
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 43
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 514 39
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1629 38
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 489 32
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 455 32
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 140 32
РЖД - Российские железные дороги 1903 31
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 198 30
Шереметьево Хэндлинг 36 30
ВТБ - Единый ЦУПИС - ЕЦУПИС - Первый ЦУПИС - Мобильная карта НКО ИТИС 75 29
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах 349 29
ЦППК - Центральная пригородная пассажирская компания 131 29
Силовые машины 111 29
Агропромкомплектация ГК - АПК-Центр 70 29
ВТБ - Почта Банк 466 27
Ростех - ОДК УЗГА - Уральский Завод Гражданской Авиации - Завод № 404 48 26
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 329 25
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 233 25
Hoff - Мебель Хофф - Домашний интерьер - гипермаркет мебели и товаров для дома 124 24
Восток-Сервис ГК 52 23
ГПБ Лизинг - Каркаде Лизинг - Carcade Leasing 59 23
Гулливер и Ко Торговый дом - Gulliver - Люкс трейд - торговая сеть 62 22
lady & gentleman CITY - Леди и Джентльмен СИТИ 32 22
ТехноНИКОЛЬ - ТСТН - Торговая Сеть ТехноНИКОЛЬ - УТС ТехноНИКОЛЬ 87 22
Sokolov - Лакса Трейдинг 61 22
Лента - Сеть розничной торговли 2080 21
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2342 21
Кофемания 51 16
ФСК ГК - Финансово-строительная компания - Лидер 44 16
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 507 15
Дом.РФ - ЩЛЗ - Щербинский лифтостроительный завод - Московский электромеханический завод №9 - Московский лифтостроительный завод - Московский опытно-экспериментальный лифтостроительный завод 51 15
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 253 15
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 793 15
Агроэко ГК 22 15
Газпром бурение 30 15
Доставка морем - Дейлсфорд Мёрчант - Агрохолдинг 18 15
Карат МЗПС - Московский завод плавленых сыров 16 15
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11622 71
Федеральное казначейство России 1772 48
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 34
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1902 29
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1854 28
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4076 13
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3331 12
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Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2715 10
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 324 8
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2499 8
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1665 8
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4743 7
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4955 6
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 5
Госдума РФ - Комитет Госдумы по по кредитным организациям и финансовым рынкам 123 5
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 308 4
Мосгортранс ГУП 120 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1995 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2991 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2886 3
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 291 2
ФРЦЭ - Фонд развития цифровой экономики 7 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 255 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 663 1
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 769 1
Правительство Калининградской области - Калининградская областная Дума - органы государственной власти 83 1
CoCom - Coordinating Committee for Multilateral Export Controls - Координационный комитет по экспортному контролю 5 1
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 374 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1085 1
Роскачество - Российская система качества 36 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 256 1
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 335 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 730 1
Минприроды РФ - Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации 139 1
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 212 1
Минприроды РФ РФИ - ФГБУ Российский фонд информации по природным ресурсам и охране окружающей среды Минприроды России 17 1
Администрация Псковской области - Губернатор Псковской области - органы государственной власти 62 1
АФТ - Ассоциация Финтех 164 4
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1019 2
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 253 2
OWASP - Open Web Application Security Project 98 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 242 1
Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 50 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1433 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 720 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 256 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 219 1
АКППОО - Ассоциация КП ПОО - Ассоциация крупнейших потребителей программного обеспечения и оборудования 13 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 661 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 343 1
Альянс по защите детей в цифровой среде 15 1
ГосИнформСистемы 126 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65946 138
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19275 136
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50392 134
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21131 98
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30683 83
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27356 70
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13357 68
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11345 66
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 7983 51
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6665 46
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5249 45
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4401 44
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6766 41
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4670 39
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29675 38
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12009 38
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15713 34
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3064 32
Цифровая стратегия - ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 941 32
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6218 32
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1736 32
Системное программное обеспечение - System software - Базовое ПО 876 32
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 2930 31
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4172 31
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7357 30
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды 6082 30
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 4861 30
Digital Workplace - Smart Workplace - Modern Workplace - Digital Workspace - Цифровое рабочее место сотрудника - Цифровизация рабочих мест - Концепция цифрового рабочего пространства - Цифровой офис - Smart Office - Умный офис 754 30
Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1156 29
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10155 29
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 1604 29
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 1289 29
Скрининг 150 29
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5340 28
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25331 28
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2016 28
Речевые технологии - ASR - Automatic Speech Recognition - Автоматическое распознавание речи - Speech Analytics - Речевая аналитика - Инструменты анализа речи - Аудиоаналитика 831 28
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) - Situation, Dispatch Center - Информационно-аналитическая система ситуационного центра (АС СЦ) - Системы ситуационного управления - Situational management systems 1064 28
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 2781 26
CMDB - Configuration Management Data Base - Управление уровнем услуг и конфигурациями баз данных 146 26
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V Works - Sber Platform V Workspace 57 50
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V Pangolin 59 38
БИС - ITQuick - Jumse 39 34
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем 302 33
НКТ - Р7-Офис 380 29
Bellsoft - Axiom JDK СЗИ 82 29
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1242 28
Новые облачные технологии - МойОфис 777 28
Новые облачные технологии - МойОфис - Squadus 71 28
Т1 Клауд - T1 Cloud - Т1 Облако - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 363 27
Бизнес Технологии - Global-ERP 45 26
Газинформсервис - Efros ПАК - Efros CI - Efros Config Inspector - Efros ACS - Efros Access Control Server - Efros DefOps - Efros Defence Operations 55 26
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 881 24
Сбер - СберБизнес Софт - SberCRM 43 23
НКТ - Р7-графика 31 23
Linux OS 9936 14
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 685 14
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V Synapse 20 14
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V Kintsugi 13 12
Протек - Здравсити 26 12
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2271 10
Apple iPhone 6 4862 9
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 621 9
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1553 9
Microsoft Windows 15656 8
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V SOWA 10 8
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V SberLinux OS Server 11 8
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V DataGrid - Sber Platform V Grid Center 10 8
СалютДевайсы - GigaChat 190 8
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1096 7
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5168 7
Microsoft Teams - MS Teams 547 7
JavaScript - JS - язык программирования 1187 6
Atlassian - Jira Service Management - Система отслеживания ошибок 238 6
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 915 6
Oracle Java - язык программирования 3075 6
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1323 5
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V Dataspace 5 5
ВБЦ - TenChat - ТЕНЧАТ - социальная сеть 54 5
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3216 4
Тятюшев Максим 97 73
Шадаев Максут 1008 60
Натрусов Артем 284 57
Ульянов Николай 112 51
Ульянычев Матвей 36 36
Сотин Денис 205 31
Александров Александр 70 30
Чурсин Дмитрий 61 30
Добровинский Александр 35 30
Стоянов Алексей 41 30
Лукавенко Олег 35 30
Урусов Виктор 127 29
Евдокимов Игорь 50 29
Рустамов Рустам 412 29
Семенов Александр 144 29
Леонов Алексей 79 29
Гузовский Денис 68 29
Бурилов Андрей 105 29
Климов Андрей 72 29
Сивцев Илья 140 29
Булгаков Кирилл 104 29
Спирин Антон 61 29
Гаврилов Евгений 43 29
Карпов Роман 59 29
Маркова Светлана 32 29
Долгов Александр 33 29
Сергеева Наталья 39 29
Сазонов Максим 29 29
Замаруев Владимир 40 29
Гуренков Михаил 30 29
фон Розен Александр 32 29
Сельдемиров Александр 43 29
Иванец Евгений 29 29
Врацкий Андрей 135 27
Абакумов Евгений 205 27
Киселев Сергей 59 27
Артюхов Сергей 42 27
Солдатенкова Ксения 26 26
Чаркин Евгений 296 25
Воронин Павел 136 25
Россия - РФ - Российская федерация 144186 164
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43154 48
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17364 11
Европа 21767 8
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14110 7
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52100 6
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14191 4
Европа Восточная 3075 3
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2938 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17025 3
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2875 2
Украина 7608 2
Россия - СЗФО - Калининградская область 1282 2
Грузия 1240 2
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1466 2
Земля - планета Солнечной системы 10374 2
Германия - Федеративная Республика 12681 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7420 2
Россия - УФО - Екатеринбург 3941 2
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион 904 2
Индия - Bharat 5431 2
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1574 2
Франция - Французская Республика 7845 2
Монголия 347 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1868 1
Россия - ЦФО - Ивановская область - Иваново 317 1
Россия - ЦФО - Московская область - Балашиха 351 1
Турция - Турецкая республика 2351 1
Россия - УФО - Свердловская область 1491 1
Россия - ПФО - Самарская область - Тольятти 414 1
Египет - Арабская Республика 1004 1
Россия - ЦФО - Московская область - Реутов 81 1
Россия - ПФО - Нижегородская область - Арзамасский район - Арзамас 107 1
ДНР - Мариуполь 27 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13317 1
Австрия - Вена 253 1
Австрия - Австрийская Республика 1309 1
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 910 1
Узбекистан - Республика 1726 1
Иран - Исламская Республика Иран 1083 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14314 95
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8365 82
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 50998 76
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5760 74
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47980 72
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18450 55
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4810 52
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10939 44
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24078 41
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29013 40
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6169 32
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5962 30
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1623 30
Экономический эффект 1067 29
Цифровая трансформация - Экономика данных цифровая трансформация государства - Data economy 249 28
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13485 26
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1327 23
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2916 22
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 679 20
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5410 19
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 359 18
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6936 12
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6958 12
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2330 12
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4654 12
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 6048 11
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16299 11
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2164 11
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1189 11
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3138 10
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5653 10
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3106 9
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5072 8
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2303 8
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2400 8
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3486 8
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3928 7
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6121 7
Кредитование - Сrediting - Заём 6697 7
Страхование - Страховое дело - Insurance 5826 7
Ведомости 996 2
TAdviser - Центр выбора технологий 394 2
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 110 1
ComNews - Медиа-бизнес 107 1
Vc.ru - Виси.ру 36 1
Мобильные системы 115 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11241 1
Альфа-Банк - RB.RU - РБ.РУ 22 1
CNews IaaS рейтинг - CNews Мишень IaaS Enterprise 58 26
CNews Инновация года - награда 111 23
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 19
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IDC - International Data Corporation 4910 2
Gartner - Гартнер 3556 2
Juniper Research 522 1
S&P 500 558 1
Медиалогия 30 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 319 1
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МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 371 16
РАН - Российская академия наук 1870 13
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НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1041 2
РГАИС - Российская государственная академия интеллектуальной собственности - Российский государственный институт интеллектуальной собственности 11 2
МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 99 1
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 235 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 335 1
МЭСИ - Московский государственный университет экономики, статистики и информатики 69 1
University of Potsdam - Universität Potsdam - Потсдамский университет 1 1
Альфа-Банк - Alfa Factory 2 1
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 246 1
Сбер - СберУниверситет - Корпоративный университет Сбербанка АНО ДПО 40 1
НИУ ВШЭ - ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 77 1
Военмех БГТУ - Балтийский государственный технический университет им. Д. Ф. Устинова 32 1
МИРБИС - Московская международная высшая школа бизнеса 65 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 593 1
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 159 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1116 68
CNews FORUM Кейсы 225 44
CNews AWARDS - награда 519 30
Рейтинг Рунета - Всероссийский конкурс сайтов и приложений 63 26
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2006 21
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 562 5
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2421 5
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7650 2
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 318 2
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 134 1
ISE - Integrated Systems Europe 46 1
1С:ERP Бизнес-форум 18 1
Microsoft Ignite 42 1
CNews Женщины года в отрасли ИТ 16 1
Международный женский день - 8 марта 325 1
ИнфоКом 102 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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