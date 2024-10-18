Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V

«СберТех» объявил о старте партнерской программы Platform V Российский разработчик программного обеспечения «СберТех» принял для себя партнерскую модель бизнеса в качестве основной и приглашает компании к сотрудничеству. Партнерская программа Platform V призвана объединить усилия компании с партнерами, чтобы удовлетворить растущие потребности заказчиков в российских решениях и открыть новые возможности для бизнеса. В «СберТехе» отме

«СберТех» и «Аскон» обеспечат технологическую независимость промышленных компаний бласти импортозамещения и создания совместных высокотехнологичных решений для усиления российской промышленности. Партнерство подразумевает разработку инженерного ПО на базе технологической платформы Platform V и решений компании «Аскон». Со стороны «СберТеха» документ подписал генеральный директор Максим Тятюшев, а от «Аскон» — генеральный директор компании Максим Богданов. Об этом CNews с

Разработчики получили тестовый доступ к дистрибутиву СУБД «СберТеха» для работы с «1С:Предприятие» «СберТех», российский разработчик ПО, открыл тестовый доступ к дистрибутиву системы управления базами данных (СУБД) Platform V Pangolin. Его можно скачать, заполнив форму на сайте разработчика. Об этом CNews сообщили представители «СберТеха». Триальная версия предназначена для организации хранилища данных и

Сбербанк планирует полностью импортозаместить зарубежные СУБД в значимых объектах критической инфраструктуры к концу 2024 года замещения к концу 2024 г. планирует полностью завершить перевод своих автоматизированных систем в значимых объектах критической информационной инфраструктуры с иностранных СУБД на собственное решение Platform V Pangolin. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка. Реляционная СУБД Platform V Pangolin входит в состав цифровой облачной платформы Platform V от «СберТеха». Реш

Сбербанк перевел выпуск и обслуживание карт на собственную платформу Банковское импортозамещение Сбербанк полностью перевел выпуск и обслуживание банковских карт клиентов на собственную платформу процессинга на базе Platform V DataGrid, запатентованную и внесенную в реестр отечественного ПО. Об этом в начале сентября 2024 г. говорится в сообщении пресс-службы кредитной организации. В 2023 г. завершился пил

«СберТех» и «Рускомтехнологии» обеспечат бизнесу эффективную и отказоустойчивую работу веб-сервисов Российские разработчики «СберТех» и «Рускомтехнологии» объявили о совместимости своих продуктов: сервера для балансировки нагрузки сайтов с высоким трафиком Platform V SynGX и программно-интеллектуальной платформы мониторинга «Ключ-Астром». Это позволит использовать единое окно системы мониторинга для отслеживания производительности серверов Pla

Platform V Pangolin и RuBackup помогут бизнесу обеспечить сохранность данных и их оперативное восстановление Астра») сообщают об успешном тестировании своих продуктов — системы управления базами данных (СУБД) Platform V Pangolin с системой резервного копирования и восстановления данных RuBackup. Об эт

Подтверждена совместимость ОС от «СберТеха» с платформой для обеспечения безопасности информационных систем R-Vision ссийские разработчики «СберТех» и R-Vision сообщили об успешном завершении испытаний на совместимость платформы для обеспечения безопасности информационных систем R-Vision ЦКИБ и операционной системы Platform V SberLinux OS Server. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка. Platform V SberLinux OS Server — операционная система (ОС), которая предназначена для управления инфрастру

Решение компании Content AI для интеллектуальной обработки документов совместимо с серверной ОС «СберТеха» ъявили о совместимости своих продуктов: универсальной платформы для распознавания и извлечения данных из документов с помощью искусственного интеллекта ContentCapture и серверной операционной системы Platform V SberLinux OS Server. Об этом CNews сообщили представители «СберТеха». Компании провели двустороннее тестирование, по итогам которого подтверждено, что версия ContentCapture 14.2 корр

Сбербанк полностью импортозаместил Nginx Plus решением «СберТеха» Сбербанк полностью заменил зарубежный продукт Nginx Plus на высокопроизводительный веб- и обратный прокси-сервер Platform V SynGX от «СберТеха». В настоящий момент в Сбербанке развернуто более четырех тыс. инсталляций Platform V SynGX, обеспечивающих в том числе работу систем c высоким уровнем крит

СУБД Platform V Pangоlin — основа для работы высоконагруженных систем, согласно тестированию компании «ИТ-Экспертиза» х корпораций, провела нагрузочное тестирование отечественных СУБД. Согласно полученным результатам, Platform V Pangolin от «СберТеха» выдержала стрессовую нагрузку в виде одновременного подключ

СберТех проведет вебинар о том, как упростить сопровождение СУБД 26 июня в 11:00 СберТех приглашает на бесплатный вебинар «Современный подход к сопровождению СУБД: воркшоп по основным функциям Platform V Kintsugi». Platform V Kintsugi – графическая консоль для сопровождения Platform V Pangolin (целевая СУБД в Сбере и других крупных российских компаниях), а также любой Б

«Газпром ЦПС» оптимизировал процесс управления разработкой ПО с помощью решений СберТеха Компания использует инструменты для эффективной разработки и управления производственным процессом Platform V Works от СберТеха. Проект получил премию CNews «Импортозамещение года» в номинации «Импортозамещение платформы для разработки ПО». «Газпром ЦПС» — российская ИТ-компания, входящая в

Команда СберТеха расскажет, как с помощью Platform V Works делать больше за то же время 4 июня в 11:00 команда СберТеха проведет вебинар, посвященный эффективному менеджменту проектов с помощью инструментов Platform V Works. Platform V Works оптимизирует работу на всех этапах производства IT-продуктов за счет автоматизации, сквозной интеграции решений и применения AI-ассистентов. Решения по

СберТех расскажет о том, как Platform V Works повышает эффективность каждого ИТ-специалиста Команда СберТеха 4 июня в 11:00 проведет вебинар, посвященный эффективному менеджменту проектов с помощью инструментов Platform V Works. Platform V Works оптимизирует работу на всех этапах производства IT-продуктов за счет автоматизации, сквозной интеграции решений и применения AI-ассистентов. Решения по

СберТех обновил Platform V Kintsugi – графический инструмент для сопровождения СУБД 16 мая, в 11:00, пройдет бесплатный вебинар «Кольцо всевластия СУБД: Platform V Kintsugi. Релиз 1.4.0 с новыми функциями для вашего бизнеса» от СберТеха. Platform V Kintsugi – графическая консоль для сопровождения и разработки СУБД. Инструмент позволяет у

Как управлять различными базами данных в одном окне – вебинар СберТеха Этой весной СберТех выпустил обновление Platform V Kintsugi – графического инструмента для сопровождения СУБД Platform V Pangolin, а также любой реляционной БД, основанной на PostgreSQL и сохраняющей принципы обратной совмести

«CберТех» расширил возможности СУБД Platform V Pangolin «СберТех», российский разработчик программного обеспечения, продолжает расширять функциональность флагманского продукта Platform V Pangolin — системы управления базами данных (СУБД) корпоративного уровня. В версии 6.1 появились обновления для работы с большим объемом данных, а также утилита, которая позволяет бы

«СберТех» и Comindware стали технологическими партнерами рство, направленное на обеспечение технологической независимости российских компаний. В рамках сотрудничества Comindware будет использовать технологический стек российской цифровой облачной платформы Platform V от «СберТеха» для создания надежных программных продуктов. Об этом CNews сообщили представители Comindware. В настоящий момент реализована версия платформы Comindware Business Applic

«СберТех» и «1С» помогут бизнесу заменить зарубежные решения для управления бизнес-процессами Российский разработчик программного обеспечения «СберТех» и фирма «1С» завершили тестовые испытания по взаимодействию своих флагманских продуктов Platform V Pangolin SE и платформы «1С:Предприятие». Об этом CNews сообщили представители Сбербанка. Все версии Platform V Pangolin SE (начиная с 5.3.2) полностью совместимы с платформой

«1С» и Platform V Pangolin для бизнеса – вебинар «СберТеха» 14 марта 2024 г. «СберТех» проведет вебинар, посвященный обновлениям СУБД «СберТеха» – Platform V Pangolin SE. Одной из главных тем вебинара станет интеграция решений «СберТеха» и крупнейшего ERP-разработчика «1С». «СберТех» и «1С» успешно завершили тесты по интеграции Platfor

Как импортозаместить зарубежные решения с 1С и Platform V Pangolin – вебинар СберТеха Российский разработчик ПО приглашает на вебинар, посвященный импортозамещению СУБД в компаниях, использующих продукты «1С». СберТех и «1С» завершили тесты по интеграции Platform V Pangolin SE и платформы «1С:Предприятие». Результаты доказали эффективное совместное использование двух решений. 14 марта СберТех расскажет, как максимально эффективно использовать д

«СберТех» рассказал об эффективном управлении разработкой программного обеспечения на CNews FORUM 2023 Директор дивизиона Platform V Works «СберТеха» Сергей Артюхов принял участие в конференции CNews FORUM, которая прошла 1 ноября 2023 г. в Москве. Он рассказал о Platform V Works — семействе инструментов дл

Бизнесу стал доступен инструмент технического сопровождения баз данных от «Сбера» «Сбертех», дочерняя компания «Сбера», представила Platform V Kintsugi — инструмент для технического сопровождения и обслуживания реляционных систем управления базами данных (СУБД). Продукт позволяет бизнесу администрировать, управлять и произв

«Сбертех» расскажет об импортозамещении инструментов для управления разработкой на CNews Forum 2023 Директор дивизиона Platform V Works «Сбертеха» Сергей Артюхов примет участие в конференции CNews Forum, которая пройдет 1 ноября 2023 г. в Москве. Он выступит с темой «Platform V Works: больше чем импортоз

Российским компаниям теперь доступна серверная операционная система «Сбера» дарственные предприятия, госкорпорации и другие российские компании смогут построить высокопроизводительные программно-аппаратные комплексы с помощью отечественной серверной операционной системы (ОС) Platform V SberLinux OS Server. Решение прошло регистрацию в Реестре российского ПО и соответствует требованиям Минцифры России о производстве, распространении и развитии продукта, а также може

СберТех рассказал о собственном решении для управления DevOps-конвейером Простое решение для сложных задач Platform V Works::Orchestra R — эффективный продукт на рынке российских систем управления конвейерами DevOps. Ключевое преимущество продукта заключается в возможности решения сложных задач ente

СУБД от СберТеха: рассматриваем отечественный аналог зарубежных решений решение обеспечивало стабильную работу в корпоративном сегменте, соответствовало требованиям надежности и имело необходимые сервисы поддержки. Для решения этих задач СберТех создал реляционную СУБД — Platform V Pangolin. О продукте рассказывает Антон Атоян, директор производства продуктов Platform V «СберТеха». Какие задачи помогает решать Platform V Pangolin Большинство попул

Platform V признана лучшей платформой для импортозамещения в рамках премии CNews «Импортозамещение года» Технологическая платформа Platform V от Сбера заняла 1 место в номинации «Платформа года для импортозамещения», об этом

«Сбер» представил решение для бизнеса по совместной разработке ПО На ПМЭФ-2023 старший вице-президент, СТО, руководитель блока «Технологии» Сбербанка Андрей Белевцев рассказал о решении для бизнеса по совместной разработке ПО в облачной среде на базе Platform V Works — специализированного семейства продуктов для эффективного управления производственным процессом. Теперь инструменты Platform V Works можно развернуть не только на инфра

СберТех расскажет о сценариях импортозамещения ПО на CNews Forum Директор по развитию цифровой облачной платформы Platform V СберТеха Матвей Ульянычев выступит на конференции CNews Forum, которая пройдет 20

«Сбертех» и «Галактика» предлагают отечественные решения для работы с данными Компания-разработчик «Сбертех» и корпорация «Галактика» завершили тестовые испытания по взаимодействию системы управления реляционными базами данных Platform V Pangolin SE (версия 5.2.1) с продуктом «Галактика ERP». Об этом CNews сообщили представители «Галактики». Интеграция продуктов при создании ИТ-решений позволит компаниям обеспечить н

«Сбертех» представил веб- и прокси-сервер Platform V SynGX «Сбертех», дочерняя компания «Сбера», выпустила высокопроизводительный веб- и прокси-сервер Platform V SynGX. С помощью него можно обрабатывать запросы пользователей к веб-ресурсам — сайтам и приложениям в интернете, — обеспечивать быструю загрузку страниц и малое время отклика сервис

Сбербанк создал собственную ОС правила 27 апреля 2023 г. заявку в реестр российского ПО при Минцифры на регистрацию собственной ОС Platform V SberLinux OS Server, пишут «Ведомости». Регистрация позволит использовать эту серв

«Мобиус технологии» предложит клиентам цифровую трансформацию на российской платформе Platform V ратор «Мобиус технологии» заключили соглашение о сотрудничестве. В рамках партнерства «Мобиус технологии» предложит своим клиентам новые подходы к цифровой трансформации на базе программных продуктов Platform V «Сбертеха». Продукты цифровой облачной платформы Platform V обеспечивают потребности ИТ в различном технологическом ПО, позволяют создавать информационные системы, прикладные

«Сбер» и «1С» помогут бизнесу заменить зарубежные решения для работы с данными «Сбертех», дочерняя компания «Сбера», и «1С» успешно завершили тестовые испытания по взаимодействию платформы «1С:Предприятие 8» с системой управления реляционными базами данных Platform V Pangolin (версия 5.3.0). Тесты показали совместимость и высокую производительность двух ИТ-решений. Совместное использование Platform V Pangolin и «1С:Предприятие 8» поможет к

«Первый бит» перешла на российскую СУБД В рамках корпоративной программы импортозамещения специалисты компании «Первый бит» перевели всю внутреннюю инфраструктуру на СУБД Platform V Pangolin от «Сбертеха». «Первый бит» готов переводить 250 тыс. своих клиентов на Platform V Pangolin. Platform V Pangolin — реляционная система управления базами данных

«Сбертех» представил решение для управления разработкой ПО «Сбертех» представил новый российский программный продукт Platform V Works — семейство облачных инструментов для agile-разработки программных продуктов, командной работы и управления производственным процессом. Входящие в его состав решения полностью

«СберТех» представит российскую цифровую облачную платформу Platform V на конференции CNews «Импортозамещение 2022: первые итоги» Директор по развитию Platform V «СберТеха» Матвей Ульянычев выступит на конференции CNews «Импортозамещение 2022: