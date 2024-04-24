«CберТех» расширил возможности СУБД Platform V Pangolin

«СберТех», российский разработчик программного обеспечения, продолжает расширять функциональность флагманского продукта Platform V Pangolin — системы управления базами данных (СУБД) корпоративного уровня. В версии 6.1 появились обновления для работы с большим объемом данных, а также утилита, которая позволяет быстро и легко мигрировать с оригинального PostgreSQL на Platform V Pangolin.

Добавлена возможность создавать глобальные индексы.

При работе с большим объемом данных существует необходимость в секционированных таблицах. В новой версии добавлены глобальные индексы, позволяющие легко переходить на них, используя методы работы с обычными таблицами. Таким образом, при миграции на Platform V Pangolin не потребуется реализация дополнительной логики. Еще один эффект от использования глобальных индексов в версии 6.1 — увеличение быстродействия до 4 раз в зависимости от количества используемых секций (эффект увеличивается при использовании подготовленных выражений). Функциональность также будет актуальна, если перед компанией стоит задача миграции с высоконагруженных зарубежных СУБД или масштабирования уже существующих решений.

Увеличена битность идентификаторов транзакций (XID) с 32 до 64 бит.

Новый режим помогает обеспечить стабильную работу при интенсивной транзакционной нагрузке за счет настройки более редкого запуска процедуры заморозки и ее планирования на период с меньшей нагрузкой.

Оптимизация под «1С: Предприятие».

Новая версия Platform V Pangolin содержит расширения и доработки в ядре, которые учитывают специфику платформы «1С: Предприятие» и обеспечивают высокие показатели производительности и доступности. Для определенных сценариев быстродействие и производительность увеличены на 15% относительно аналогов СУБД. Такая конфигурация позволяет использовать решения для построения высоконагруженных систем.

Добавлена функция трассировки сессии.

Новая функциональность делает процесс диагностики удобнее: у администратора появляется еще один инструмент, который позволяет легко выявить причины ошибок и сложных проблем при тестировании ПО. Также в новой версии появилась опция по контролю потребления ресурсов системой управления базами данных. Кроме того, добавлена возможность бесшовного обновления оригинального PostgreSQL на Platform V Pangolin без остановки сервиса.

Platform V Pangolin 6.1 представлена в различных вариантах лицензий: Enterprise и Standard, а также Trial (временная лицензия уровня Enterprise). Отдельно доступны специальные лицензии Enterprise для ERP и Standard для ERP — под целевое использование СУБД совместно с платформой «1С: Предприятие». Это позволит компаниям более гибко формировать закупки и платить только за необходимую функциональность. Команда «СберТеха» поможет выбрать оптимальную программу миграции на СУБД Platform V Pangolin.