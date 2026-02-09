Получите все материалы CNews по ключевому слову
1С:Предприятие 1C:Enterprise
«1С:Предприятие 8» — технологическая платформа и система программ для автоматизации бизнес-процессов. В систему входят такие популярные программные решения, как 1С:ERP, «1С:Управление холдингом», «1С:Документооборот» и другие программы.
"1С:Предприятие – основа для создания корпоративных информационных систем" Марина Слесаренко, Заместитель директора по работе с корпоративными клиентами, фирма "1С", CNews FORUM 2022
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
|09.02.2026
|
Первое российское решение для взаимодействия «1С» с электронными таблицами в среде Linux пополнило экосистему «МойОфис»
Экосистема ведущей российской продуктовой ИТ-компании «МойОфис» пополнилась новым решением для программного взаимодействия табличных редакторов с «1С:Предприятие 8.3» в среде Linux. Теперь предприятия могут сохранить непрерывность бизнес-процессов при переходе на российские операционные системы. Об этом CNews сообщили представители «МойОф
|11.12.2025
|
Handy Backup: обновленный сертификат совместимости с «1С:Предприятие»
Компания ООО «Новософт развитие» сообщает о продлении и обновлении сертификата совместимости Handy Backup с программой «1С:Предприятие 8.3». Сертификация подтверждает корректность работы решения на уровне обмена данными в режиме управляемого приложения и возможность использования Handy Backup для регламентного р
|15.09.2025
|
В аэропорту Пулково внедрена ERP-система на платформе «1С:Предприятие 8»
Столицы» (оператор аэропорта Пулково) комплексную систему управления ресурсами (ERP) на платформе «1С:Предприятие 8». Реализация проекта стала завершающим шагом Пулково к технологической незав
|05.09.2025
|
«Атол» Optima 8 получил сертификат совместимости с «1С:Предприятие 8»
истами фирмы «1С» и подтвердила стабильную и корректную работу терминала в составе решений на базе «1С:Предприятия 8». Это особенно важно для предприятий розничной торговли, HoReCa и сервисных
|16.07.2025
|
IBS внедрила в Пулково отечественную ERP-систему на платформе "1С:Предприятие 8" с модулем EAM собственной разработки
и «Воздушные Ворота Северной Столицы» (оператор аэропорта Пулково) комплексное ERP-решение на базе «1С:Предприятие 8». Реализация проекта стала завершающим шагом Пулково к полной технологическо
|09.07.2025
|
POS-терминалы «Атол Нео» и «Макс» получили сертификат совместимости с «1С:Предприятием 8»
стами фирмы «1С» и подтвердила стабильную и корректную работу терминалов в составе решений на базе «1С:Предприятия 8». Тестирование охватывало ключевые бизнес-сценарии: подключение контрольно-к
|28.01.2025
|
«Норбит» создал отдельную практику для «1С:Предприятие.Элемент»
«Норбит» запускает новое направление для внедрения платформы «1С:Предприятие.Элемент». Компания планомерно расширяет портфолио вендорских ИТ-решений и нара
|15.01.2025
|
«1С:ТОИР Корп» получил сертификат «Совместимо! Система программ "1С:Предприятие"»
родукт «Деснола» «1С:ТОИР Корп» редакции 3.0 снова получил сертификат «Совместимо! Система программ 1С:Предприятие». Он подтверждает, что программа прошла тщательное тестирование и гарантирует
|19.12.2024
|
«1С-Рарус:Управление аптекой» успешно прошло тестирование на совместимость с «1С:Предприятие»
«1С-Рарус:Управление аптекой редакции 3.0» успешно прошло тестирование фирмы «1С» и получило сертификат «Совместимо! Система программ 1С:Предприятие». Сертификация подтвердила эффективность взаимодействия решения для автоматизации аптек с другими продуктами системы «1С:Предприятие». Об этом CNews сообщили представители
|13.12.2024
|
«1С-Рарус» получил сертификат «Совместимо» для решения «1С:Турагентство»
«1С:Предприятие 8. Турагентство» редакции 3.0 успешно прошло очередную сертификацию на получен
|30.09.2024
|
Разработчики получили тестовый доступ к дистрибутиву СУБД «СберТеха» для работы с «1С:Предприятие»
V Pangolin. Его можно скачать, заполнив форму на сайте разработчика. Об этом CNews сообщили представители «СберТеха». Триальная версия предназначена для организации хранилища данных и их обработки в «1С:Предприятие». Для разработчиков доступна лицензия Standard для ERP (Enterprise Resource Planning) — это автоматизированная система управления предприятием) — под использование СУБД совместно
|27.06.2024
|
CorpSoft24 перевела информационные системы ВДНХ на платформу «1С: Предприятие 8»
онных систем управления финансово-хозяйственной деятельностью ВДНХ. Общее количество пользователей «1С:Предприятие 8» превышает 1000 сотрудников выставочного комплекса. Об этом CNews сообщили п
|27.05.2024
|
Sunrise BPM от BIA Technologies получил сертификат «Совместимо! Система программ "1С:Предприятие"»
0, ядро Sunrise BPM (движок), редактор произвольных форм для пользовательских задач, а также среда «1С:Предприятие 8.3». В версии 2.0 стали доступны новые функциональные блоки: запуск исполнени
|28.03.2024
|
«1С:RCM» получил сертификат «Совместимо! Система программ 1С:Предприятие»
ию надежностью оборудования «1С:RCM», прошел сертификацию фирмы «1С» на совместимость с платформой «1С:Предприятие». Статус «Совместимо! Система программ 1С:Предприятие» официально подтв
|19.03.2024
|
«СберТех» и «1С» помогут бизнесу заменить зарубежные решения для управления бизнес-процессами
естовые испытания по взаимодействию своих флагманских продуктов Platform V Pangolin SE и платформы «1С:Предприятие». Об этом CNews сообщили представители Сбербанка. Все версии Platform V Pangol
|16.02.2024
|
Кассы самообслуживания АТОЛ совместимы с «1С:Предприятие»
Линейка касс самообслуживания АТОЛ успешно прошла тестирование с системой программ «1С:Предприятие» и получила сертификат, подтверждающий совместимость работы устройств с программой и его возможность использования в торговой сфере. Сертификационное тестирование проводилось на
|19.01.2024
|
Начал наполняться каталог цифровых продуктов «Гостеха». Первым ПО стало «1С:Предприятие»
«1С:Предприятие» попало в каталог «Гостеха» первым Защищенный программный комплекс «1С:Пред
|18.01.2024
|
Защищенный программный комплекс «1С:Предприятие 8.3z» включен в каталог цифровых продуктов платформы «ГосТех»
аталог цифровых продуктов платформы «ГосТех» в качестве дополнительного, стал программный комплекс «1С:Предприятие 8.3z». Об этом CNews сообщил представитель фирмы «1С». Перед включением в ката
|29.11.2023
|
Bi.Zone: группировка Rare Wolf маскирует вредоносные письма под накладные «1С:Предприятие»
м CNews сообщили представители BI.Zone. Злоумышленники рассылали фишинговые письма, замаскированные под уведомления об оплате. К каждому письму прилагался архив, в котором якобы находились накладная «1С:Предприятие» и электронный ключ для доступа к ней. На самом деле внутри архива был файл с расширением .scr. После открытия файла на компьютер жертвы загружалось несколько архивов с инструмен
|09.11.2023
|
Импортозамещение дорожает. Цены на ПО «1C» подскочат на десятки тысяч рублей
Компания «1C» сообщила на своем сайте о приближающемся удорожании ее программных продуктов системы «1С:Предприятие 8». Цены вырастут на несколько сотен различных их модификаций, и платить за ни
|10.10.2022
|
Решение EAM на платформе «1С: предприятие» от IBS включено в реестр российского ПО
электронных вычислительных машин и баз данных. Об этом CNews сообщили представители IBS. Решение о регистрации программного обеспечения «Система управления промышленными активами (EAM) на платформе «1С: предприятие 8» было принято экспертным советом при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России (запись в реестре №14864 от 12.09.2022). Разработка также вошла в ка
|09.09.2022
|
«1С:Предприятие» научилось работать на ARM-процессорах
«1С» на ARM «1С:Предприятие» в версии 8.3.22 обзавелось поддержкой систем, в основе которых лежит архитект
|06.06.2022
|
Названы лучшие 1С-студенты СПО по итогам 2022 учебного года
ие весны в регионах страны проводились отборочные и итоговые этапы национального чемпионата «Молодые профессионалы» («Ворлдскиллс Россия»). В этом году технологическая платформа и прикладные решения «1С:Предприятие» стали инструментами для выполнения профессиональных задач для целого ряда компетенций – и на предшествующих, региональных этапах, и на завершающих учебный год соревнованиях. Луч
|24.03.2022
|
PT Maxpatrol SIEM научилась выявлять атаки на «1С:Предприятие»
инцидентов Maxpatrol SIEM компании Positive Technologies получила новый пакет экспертизы. Добавленные в систему правила выявляют подозрительную активность пользователей в любых конфигурациях системы «1С:Предприятие» («1С:Бухгалтерия», «1С:ERP Управление предприятием» и других) начиная с версии 8.3 и позволяют предотвратить доступ злоумышленников к критически важным активам компании и конфид
|10.03.2022
|
«1С:Фастфуд. Фронт‑офис» получил сертификат «Совместимо! Система программ 1С:Предприятие»
Программный продукт «1С:Предприятие 8. Фастфуд. Фронт-офис», ред. 2.3 компании «1С-Рарус» прошел сертификацию на п
|09.03.2022
|
Цены на программы «1С» остаются прежними.
Отмена решения от 5 марта 2022 г. о повышении цен на продукты "1С:Предприятие" с устаревшей аппаратной защитой USB. Компания «1С» благодарит партнеров и пол
|01.03.2022
|
«1C‑Рарус» получили сертификат «Совместимо! Система программ 1С:Предприятие»
режиме управляемого приложения успешно прошли сертификацию на статус «Совместимо! Система программ 1С:Предприятие». Об этом CNews сообщили представители «1C‑Рарус». Программы «1С:Управление то
|25.02.2022
|
1С:CRM. Модуль для 1С:ERP и 1С:Комплексная автоматизация, ред. 3.1 получил сертификат «Совместимо! Система программ 1С:Предприятие»
.1, разработанный «1С-Рарус» прошел сертификацию на получение статуса «Совместимо! Система программ 1С: Предприятие». Об этом CNews сообщили представители «1С-Рарус». Продукт может использовать
|21.02.2022
|
«1С:Ресторан. Фронт-офис» получил сертификат «Совместимо! Система программ 1С:Предприятие»
Программный продукт «1С:Предприятие 8. Ресторан. Фронт-офис», ред. 2.3 успешно прошел сертификацию на получение ст
|13.12.2021
|
Севергазбанк внедрил систему учета и отчетности на базе платформы «1С:Предприятие 8»
зированной системы АХД банка. Было выбрано современное флагманское решение для банков на платформе «1С:Предприятие 8». Тендер на исполнение проекта выиграла компания «Айти капитал» – партнер фи
|12.04.2021
|
«1С:Предприятие» внедрено в подразделениях «Вэлбор интегрити сервис» в России и Казахстане
Автоматизируя свою деятельность с помощью облачных решений на платформе «1С:Предприятие», компания «ВИС» смогла открыть 16 региональных офисов в России и Казахстане.
|02.03.2021
|
РТИ внедрит решения на платформе «1С:Предприятие»
лючили генеральное соглашение о сотрудничестве. Сотрудничество в рамках соглашения будет способствовать созданию эффективных систем управления предприятиями РТИ с использованием решений на платформе «1С:Предприятие», позволит сократить затраты и технологические риски РТИ на внедрение таких систем за счет использования опыта и методик 1С. Также в рамках этого соглашения РТИ и «1С» договорили
|01.12.2020
|
«Облакотека» запускает платформу для нагруженных систем «1С»
иализированную технологическую платформу «Мощные 1С» для размещения нагруженных программных систем «1С: Предприятие 8», требующих повышенной стабильной производительности от ИТ-инфраструктуры.
|09.11.2020
|
«1C:Enterprise» в числе лидеров среди решений для управления бизнес-процессами по версии Software Advice
Платформа «1C:Enterprise» («1С:Предприятие») вошла в число FrontRunners (лидеров) в категории программного обеспечения дл
|20.10.2020
|
«1С:Предприятие» перешло на российскую Java
berica JDK компании Bellsoft в качестве стандартного средства запуска компонентов программ системы «1С:Предприятие», написанных на языке программирования Java. Кроме того, Bellsoft будет оказыв
|03.07.2020
|
Palfinger Rus перенесла кластер «1С Предприятие» в облако Lancloud
е наличие глубоких компетенций по развертыванию и технической поддержке высоконагруженных серверов «1С: Предприятие». Проведя исследование рынка, «Палфингер» остановилась на облачном провайдере
|15.04.2020
|
Подтверждена совместимость ПО «Wiseadvice:Финансист» и «1С:Предприятие 8.3»
тверждает прохождение тестирования в «1С» на корректность совместной работы «WA:Финансист» в среде «1С:Предприятие», а также возможность простой интеграции и настройки обмена информацией между
|06.04.2020
|
«1С» представила антикризисные электронные лицензии «1С:Предприятия 8» по льготной цене
рудников в период проведения мероприятий по борьбе с коронавирусной инфекцией. Стоимость лицензий: «1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на одно рабочее место на 90 дней. Антикризисная эл
|20.01.2020
|
ЗПК «1С:Предприятие 8s» сертифицирован для работы с информацией, составляющей гостайну
Фирма «1С» выпустила защищенный программный комплекс «1С:Предприятие 8s» (ЗПК «1С:Предприятие 8s»), который может использоваться в информационных системах, обрабатывающих информацию, составляющую государственную тайну. ЗПК «1С:Предприяти
|08.07.2019
|
«Синара» и фирма «1С» усилят взаимодействие по внедрению систем на основе «1С:Предприятия»
а", позволит получить ценный опыт, который будет применен для дальнейшего развития решений системы "1С:Предприятие", — отметил Алексей Нестеров.
1С:Предприятие и организации, системы, технологии, персоны:
|Нуралиев Борис 298 161
|Харитонов Александр 69 27
|Тятюшев Максим 215 23
|Шадаев Максут 1210 21
|Чаркин Евгений 317 21
|Кубарев Алексей 59 19
|Натрусов Артем 313 19
|Абакумов Евгений 227 19
|Сотин Денис 216 18
|Чурсин Дмитрий 87 18
|Трофимов Дмитрий 43 18
|Слесаренко Марина 23 18
|Пустарнаков Роман 54 17
|Феоктистов Вадим 36 17
|Сергеев Сергей 179 16
|Свиридов Владимир 28 16
|Солопов Вячеслав 37 16
|Богданов Андрей 47 16
|Свинцов Андрей 55 16
|Меденцев Константин 106 16
|Теплицкий Дмитрий 88 16
|Александров Александр 86 16
|Шойтов Александр 116 16
|Верисов Михаил 25 16
|Харитонов Дмитрий 79 16
|Бабкин Николай 24 16
|Королёв Дмитрий 70 16
|Ильина Наталья 18 16
|Тихонова Божена 16 16
|Чаркин Владимир 16 16
|Порошин Тимур 32 16
|Шаев Виталий 59 16
|Жигалов Олег 21 16
|Щепалин Олег 23 16
|Хуснутдинов Ильяс 16 16
|Ивницкий Дмитрий 16 16
|Скачков Дмитрий 18 16
|Нестеров Алексей 175 15
|Путин Владимир 3454 15
|Панченко Иван 197 13
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463271, в очереди разбора - 724356.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.