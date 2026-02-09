Первое российское решение для взаимодействия «1С» с электронными таблицами в среде Linux пополнило экосистему «МойОфис» Экосистема ведущей российской продуктовой ИТ-компании «МойОфис» пополнилась новым решением для программного взаимодействия табличных редакторов с «1С:Предприятие 8.3» в среде Linux. Теперь предприятия могут сохранить непрерывность бизнес-процессов при переходе на российские операционные системы. Об этом CNews сообщили представители «МойОф

Handy Backup: обновленный сертификат совместимости с «1С:Предприятие» Компания ООО «Новософт развитие» сообщает о продлении и обновлении сертификата совместимости Handy Backup с программой «1С:Предприятие 8.3». Сертификация подтверждает корректность работы решения на уровне обмена данными в режиме управляемого приложения и возможность использования Handy Backup для регламентного р

В аэропорту Пулково внедрена ERP-система на платформе «1С:Предприятие 8» Столицы» (оператор аэропорта Пулково) комплексную систему управления ресурсами (ERP) на платформе «1С:Предприятие 8». Реализация проекта стала завершающим шагом Пулково к технологической незав

«Атол» Optima 8 получил сертификат совместимости с «1С:Предприятие 8» истами фирмы «1С» и подтвердила стабильную и корректную работу терминала в составе решений на базе «1С:Предприятия 8». Это особенно важно для предприятий розничной торговли, HoReCa и сервисных

IBS внедрила в Пулково отечественную ERP-систему на платформе "1С:Предприятие 8" с модулем EAM собственной разработки и «Воздушные Ворота Северной Столицы» (оператор аэропорта Пулково) комплексное ERP-решение на базе «1С:Предприятие 8». Реализация проекта стала завершающим шагом Пулково к полной технологическо

POS-терминалы «Атол Нео» и «Макс» получили сертификат совместимости с «1С:Предприятием 8» стами фирмы «1С» и подтвердила стабильную и корректную работу терминалов в составе решений на базе «1С:Предприятия 8». Тестирование охватывало ключевые бизнес-сценарии: подключение контрольно-к

«Норбит» создал отдельную практику для «1С:Предприятие.Элемент» «Норбит» запускает новое направление для внедрения платформы «1С:Предприятие.Элемент». Компания планомерно расширяет портфолио вендорских ИТ-решений и нара

«1С:ТОИР Корп» получил сертификат «Совместимо! Система программ "1С:Предприятие"» родукт «Деснола» «1С:ТОИР Корп» редакции 3.0 снова получил сертификат «Совместимо! Система программ 1С:Предприятие». Он подтверждает, что программа прошла тщательное тестирование и гарантирует

«1С-Рарус:Управление аптекой» успешно прошло тестирование на совместимость с «1С:Предприятие» «1С-Рарус:Управление аптекой редакции 3.0» успешно прошло тестирование фирмы «1С» и получило сертификат «Совместимо! Система программ 1С:Предприятие». Сертификация подтвердила эффективность взаимодействия решения для автоматизации аптек с другими продуктами системы «1С:Предприятие». Об этом CNews сообщили представители

«1С-Рарус» получил сертификат «Совместимо» для решения «1С:Турагентство» «1С:Предприятие 8. Турагентство» редакции 3.0 успешно прошло очередную сертификацию на получен

Разработчики получили тестовый доступ к дистрибутиву СУБД «СберТеха» для работы с «1С:Предприятие» V Pangolin. Его можно скачать, заполнив форму на сайте разработчика. Об этом CNews сообщили представители «СберТеха». Триальная версия предназначена для организации хранилища данных и их обработки в «1С:Предприятие». Для разработчиков доступна лицензия Standard для ERP (Enterprise Resource Planning) — это автоматизированная система управления предприятием) — под использование СУБД совместно

CorpSoft24 перевела информационные системы ВДНХ на платформу «1С: Предприятие 8» онных систем управления финансово-хозяйственной деятельностью ВДНХ. Общее количество пользователей «1С:Предприятие 8» превышает 1000 сотрудников выставочного комплекса. Об этом CNews сообщили п

Sunrise BPM от BIA Technologies получил сертификат «Совместимо! Система программ "1С:Предприятие"» 0, ядро Sunrise BPM (движок), редактор произвольных форм для пользовательских задач, а также среда «1С:Предприятие 8.3». В версии 2.0 стали доступны новые функциональные блоки: запуск исполнени

«1С:RCM» получил сертификат «Совместимо! Система программ 1С:Предприятие» ию надежностью оборудования «1С:RCM», прошел сертификацию фирмы «1С» на совместимость с платформой «1С:Предприятие». Статус «Совместимо! Система программ 1С:Предприятие» официально подтв

«СберТех» и «1С» помогут бизнесу заменить зарубежные решения для управления бизнес-процессами естовые испытания по взаимодействию своих флагманских продуктов Platform V Pangolin SE и платформы «1С:Предприятие». Об этом CNews сообщили представители Сбербанка. Все версии Platform V Pangol

Кассы самообслуживания АТОЛ совместимы с «1С:Предприятие» Линейка касс самообслуживания АТОЛ успешно прошла тестирование с системой программ «1С:Предприятие» и получила сертификат, подтверждающий совместимость работы устройств с программой и его возможность использования в торговой сфере. Сертификационное тестирование проводилось на

Начал наполняться каталог цифровых продуктов «Гостеха». Первым ПО стало «1С:Предприятие» «1С:Предприятие» попало в каталог «Гостеха» первым Защищенный программный комплекс «1С:Пред

Защищенный программный комплекс «1С:Предприятие 8.3z» включен в каталог цифровых продуктов платформы «ГосТех» аталог цифровых продуктов платформы «ГосТех» в качестве дополнительного, стал программный комплекс «1С:Предприятие 8.3z». Об этом CNews сообщил представитель фирмы «1С». Перед включением в ката

Bi.Zone: группировка Rare Wolf маскирует вредоносные письма под накладные «1С:Предприятие» м CNews сообщили представители BI.Zone. Злоумышленники рассылали фишинговые письма, замаскированные под уведомления об оплате. К каждому письму прилагался архив, в котором якобы находились накладная «1С:Предприятие» и электронный ключ для доступа к ней. На самом деле внутри архива был файл с расширением .scr. После открытия файла на компьютер жертвы загружалось несколько архивов с инструмен

Импортозамещение дорожает. Цены на ПО «1C» подскочат на десятки тысяч рублей Компания «1C» сообщила на своем сайте о приближающемся удорожании ее программных продуктов системы «1С:Предприятие 8». Цены вырастут на несколько сотен различных их модификаций, и платить за ни

Решение EAM на платформе «1С: предприятие» от IBS включено в реестр российского ПО электронных вычислительных машин и баз данных. Об этом CNews сообщили представители IBS. Решение о регистрации программного обеспечения «Система управления промышленными активами (EAM) на платформе «1С: предприятие 8» было принято экспертным советом при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России (запись в реестре №14864 от 12.09.2022). Разработка также вошла в ка

«1С:Предприятие» научилось работать на ARM-процессорах «1С» на ARM «1С:Предприятие» в версии 8.3.22 обзавелось поддержкой систем, в основе которых лежит архитект

Названы лучшие 1С-студенты СПО по итогам 2022 учебного года ие весны в регионах страны проводились отборочные и итоговые этапы национального чемпионата «Молодые профессионалы» («Ворлдскиллс Россия»). В этом году технологическая платформа и прикладные решения «1С:Предприятие» стали инструментами для выполнения профессиональных задач для целого ряда компетенций – и на предшествующих, региональных этапах, и на завершающих учебный год соревнованиях. Луч

PT Maxpatrol SIEM научилась выявлять атаки на «1С:Предприятие» инцидентов Maxpatrol SIEM компании Positive Technologies получила новый пакет экспертизы. Добавленные в систему правила выявляют подозрительную активность пользователей в любых конфигурациях системы «1С:Предприятие» («1С:Бухгалтерия», «1С:ERP Управление предприятием» и других) начиная с версии 8.3 и позволяют предотвратить доступ злоумышленников к критически важным активам компании и конфид

«1С:Фастфуд. Фронт‑офис» получил сертификат «Совместимо! Система программ 1С:Предприятие» Программный продукт «1С:Предприятие 8. Фастфуд. Фронт-офис», ред. 2.3 компании «1С-Рарус» прошел сертификацию на п

Цены на программы «1С» остаются прежними. Отмена решения от 5 марта 2022 г. о повышении цен на продукты "1С:Предприятие" с устаревшей аппаратной защитой USB. Компания «1С» благодарит партнеров и пол

«1C‑Рарус» получили сертификат «Совместимо! Система программ 1С:Предприятие» режиме управляемого приложения успешно прошли сертификацию на статус «Совместимо! Система программ 1С:Предприятие». Об этом CNews сообщили представители «1C‑Рарус». Программы «1С:Управление то

1С:CRM. Модуль для 1С:ERP и 1С:Комплексная автоматизация, ред. 3.1 получил сертификат «Совместимо! Система программ 1С:Предприятие» .1, разработанный «1С-Рарус» прошел сертификацию на получение статуса «Совместимо! Система программ 1С: Предприятие». Об этом CNews сообщили представители «1С-Рарус». Продукт может использовать

«1С:Ресторан. Фронт-офис» получил сертификат «Совместимо! Система программ 1С:Предприятие» Программный продукт «1С:Предприятие 8. Ресторан. Фронт-офис», ред. 2.3 успешно прошел сертификацию на получение ст

Севергазбанк внедрил систему учета и отчетности на базе платформы «1С:Предприятие 8» зированной системы АХД банка. Было выбрано современное флагманское решение для банков на платформе «1С:Предприятие 8». Тендер на исполнение проекта выиграла компания «Айти капитал» – партнер фи

«1С:Предприятие» внедрено в подразделениях «Вэлбор интегрити сервис» в России и Казахстане Автоматизируя свою деятельность с помощью облачных решений на платформе «1С:Предприятие», компания «ВИС» смогла открыть 16 региональных офисов в России и Казахстане.

РТИ внедрит решения на платформе «1С:Предприятие» лючили генеральное соглашение о сотрудничестве. Сотрудничество в рамках соглашения будет способствовать созданию эффективных систем управления предприятиями РТИ с использованием решений на платформе «1С:Предприятие», позволит сократить затраты и технологические риски РТИ на внедрение таких систем за счет использования опыта и методик 1С. Также в рамках этого соглашения РТИ и «1С» договорили

«Облакотека» запускает платформу для нагруженных систем «1С» иализированную технологическую платформу «Мощные 1С» для размещения нагруженных программных систем «1С: Предприятие 8», требующих повышенной стабильной производительности от ИТ-инфраструктуры.

«1C:Enterprise» в числе лидеров среди решений для управления бизнес-процессами по версии Software Advice Платформа «1C:Enterprise» («1С:Предприятие») вошла в число FrontRunners (лидеров) в категории программного обеспечения дл

«1С:Предприятие» перешло на российскую Java berica JDK компании Bellsoft в качестве стандартного средства запуска компонентов программ системы «1С:Предприятие», написанных на языке программирования Java. Кроме того, Bellsoft будет оказыв

Palfinger Rus перенесла кластер «1С Предприятие» в облако Lancloud е наличие глубоких компетенций по развертыванию и технической поддержке высоконагруженных серверов «1С: Предприятие». Проведя исследование рынка, «Палфингер» остановилась на облачном провайдере

Подтверждена совместимость ПО «Wiseadvice:Финансист» и «1С:Предприятие 8.3» тверждает прохождение тестирования в «1С» на корректность совместной работы «WA:Финансист» в среде «1С:Предприятие», а также возможность простой интеграции и настройки обмена информацией между

«1С» представила антикризисные электронные лицензии «1С:Предприятия 8» по льготной цене рудников в период проведения мероприятий по борьбе с коронавирусной инфекцией. Стоимость лицензий: «1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на одно рабочее место на 90 дней. Антикризисная эл

ЗПК «1С:Предприятие 8s» сертифицирован для работы с информацией, составляющей гостайну Фирма «1С» выпустила защищенный программный комплекс «1С:Предприятие 8s» (ЗПК «1С:Предприятие 8s»), который может использоваться в информационных системах, обрабатывающих информацию, составляющую государственную тайну. ЗПК «1С:Предприяти