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1С:Предприятие
1C:Enterprise


27.07.2021 Разработчики «1С» выступили на международном чемпионате The Digital and Hybrid Eurasian Competition 2021 1
23.12.2020 Анатолий Безрядин, ОТР: Трудозатраты на создание и обслуживание ИТ-ландшафта можно снизить в 2 раза 1
30.11.2020 Что такое RPA, кому и зачем нужны эти технологии и что получит компания, которая внедрит RPA 1
19.11.2020 Технологии «1С» успешно представлены на международном чемпионате BRICS Future Skills Challenge 1
09.11.2020 «1C:Enterprise» в числе лидеров среди решений для управления бизнес-процессами по версии Software Advice 1
12.10.2020 «Первый бит» обеспечил переход ТПХ «Русклимат» на новую систему управленческого учета на базе «1С:ERP» 2
12.10.2020 Россия на фоне пандемии смогла провести чемпионат рабочих профессий в пику всему миру 1
01.10.2020 Разработчики «1С» из 36 регионов приняли участие в финале чемпионата «Молодые профессионалы» 2
23.09.2020 Brother сертифицирует свои устройства на совместимость с ПО российских разработчиков 1
11.09.2020 Правительство Оренбургской области и фирма «1С» заключили соглашение о сотрудничестве в области ИТ 1
31.08.2020 Мебельный холдинг «Ангстрем» внедряет отечественную MES-систему для управления «умными тележками» 1
06.04.2020 Neti запустила модуль интеграции Microsoft Dynamics AX и «1С» 1
03.04.2020 Wiseadvice автоматизировал расчет зарплаты в «Полюсе» на базе «1С:ЗУП 8 КОРП» 1
13.03.2020 ТМХ и «1С» реализовали проект цифровой трансформации бизнеса 1
06.03.2020 «1С-Рарус» и «1С» выпустили новое решение для автоматизации общепита 1
13.02.2020 «1С» представила решения для цифровизации образования и подготовки ИТ-кадров 5
17.12.2019 Развитие программ и сервисов 1С делает работу бухгалтеров проще 1
28.11.2019 «1С» в 2018 г. внедрили на 843 тыс. рабочих мест. Топ-50 проектов 1
16.10.2019 Как менялась популярность языков программирования год от года 2
07.10.2019 Информационные системы для управления предприятиями обсудят на шестом «Бизнес-форуме 1C:ERP» 1
30.09.2019 Правительство Дагестана и фирма «1С» договорились о сотрудничестве в области ИТ 1
08.08.2019 «Первый бит» повысил эффективность работы с клиентами в «Выборе» 2
23.07.2019 «1C» представила инновации на «Иннопроме 2019» 1
07.06.2019 Правительство Тверской области и фирма «1С» заключили соглашение о сотрудничестве в сфере ИТ 1
07.06.2019 Администрация Курской области и фирма «1С» подписали соглашение о сотрудничестве в области ИТ 1
07.06.2019 Правительство Якутии и фирма «1С» договорились о сотрудничестве в сфере ИТ 1
06.06.2019 Ивановская область расширит сотрудничество с «1С» 2
06.06.2019 «Магнит» ускорит внедрение новых сервисов на базе платформы «1С» 3
06.06.2019 «Россети» и фирма «1С» договорились о сотрудничестве в области ИТ 1
06.06.2019 «Восток-Сервис» расширит сферу применения продуктов «1С» 2
23.05.2019 «1С-ижтиси» автоматизировала работу с ФГИС «Меркурий» на Саратовском молочном комбинате 2
30.04.2019 Роскосмос и «1С» займутся цифровизацией ракетно-космической промышленности 1
22.03.2019 Банк «Авангард» интегрировал интернет-банк с бухгалтерскими сервисами СКБ «Контур» 1
20.02.2019 ФТО автоматизировала процессы управления транспортом «Дикси» 2
01.08.2018 «Желдорэкспедиция» снизила топливные издержки на 11% с помощью Omnicomm 1
25.05.2018 1С поможет властям Архангельской области повысить эффективность госуправления 1
25.05.2018 «Ленполиграфмаш» и 1С расширяют стратегическое партнерство 1
25.05.2018 «Уралхим» и 1С заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве 1
25.05.2018 Сбербанк и «1С» заключили соглашение о сотрудничестве 1
24.05.2018 «Деловые Линии» расширят сотрудничество с 1C 1

Публикаций - 181, упоминаний - 216

1С:Предприятие упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

3733 38
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 593 12
Microsoft Corporation 11060 10
SAP SE 3211 8
Хомнет Консалтинг 125 4
1С-Рарус 536 3
Google LLC 7144 3
Docsvision - ДоксВижн 772 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5323 2
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6856 2
ELMA 106 2
Wiseadvice - Вайзэдвайс - Интелис-Автоматизация 10 2
Yandex - Яндекс 4101 2
IBM 3537 2
Omnicomm - Омникомм 148 1
Крок 1219 1
Смартфин - 2can&ibox 43 1
BSS Engineering - БСС Инжиниринг 69 1
АйТи 751 1
VideoMost - ВидеоМост 191 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6461 1
BioLink Solutions 73 1
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 421 1
Аскон - Ascon 174 1
Digital Design - Диджитал Дизайн 371 1
Ротек 11 1
Brother 106 1
Appian Corporation 7 1
ФТО 7 1
Columbus - Колумбус 125 1
Neti - Нэти 18 1
SmartWay - Смартвэй 4 1
Хомнет Лизинг 25 1
Mendix 5 1
Микротест 177 1
ГКС TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - АНД проджект 240 1
UWT GmbH 1 1
ISS - Intelligent Security Systems - Интеллектуальные системы безопасности 37 1
BIA Technologies - БиАйЭй Технолоджиз 20 1
DEPO Computers - Депо Электроникс 349 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4327 5
Локотех - Локомотивные технологии 40 3
РЖД - Российские железные дороги 1081 3
ТМХ - Трансмашхолдинг 51 2
Альфа-Банк 1123 2
Ленполиграфмаш - Ленинградский завод полиграфических машин 9 2
МФЦ Полюс 3 1
Sevalo Engineering Machinery Kazakhstan - Севало Инжиниринг Машинери Казахстан 1 1
УК Полюс 3 1
Синара ГК 11 1
Деловые Линии ГК 36 1
Восток-Сервис ГК 11 1
Соллерс - Sollers 17 1
ЖелДорЭкспедиция ГК 3 1
Локотех-Сервис 2 1
Русклимат ТПХ 6 1
Домашние Деньги - Микрофинансовая организация 39 1
Восток-Сервис - Восток-Сервис-Спецкомплект 3 1
Бухгалтерфон Сервис 2 1
Новард Управляющая компания - Novard 67 1
УАЗ - Ульяновский автомобильный завод 68 1
HeadHunter Group - HH Group 336 1
Почта России ПАО 1572 1
Сбербанк - Цифровой корпоративный банк 47 1
МКБ - Московский кредитный банк 268 1
Магнит - Сеть магазинов 269 1
Дикси - Сеть магазинов 79 1
Татнефть 112 1
Газпром нефть 382 1
Полюс ПАО - Полюс Золото - Polyus Gold 71 1
СМП банк - Северный морской путь 71 1
Уралхим ОХК АО 43 1
Россети ПАО 168 1
Открытие ФК 538 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 1
Транснефть 159 1
Международный аэропорт Внуково им. А.Н. Туполева 91 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1240 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5796 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1718 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 1
Правительство РФ 2201 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 916 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 526 1
ФРП РФ - Фонд развитие промышленности 86 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 311 1
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 504 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 877 1
Россвязь - Федеральное агентство связи 485 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 751 1
World Bank Group - Всемирный банк 129 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1449 6
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 617 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10378 5
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 3
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 173 2
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1145 2
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 558 2
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-aided design - Цифровое проектирование 61 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 2
Agile software development - Гибкая методология разработки 222 2
FTP - File Transfer Protocol - Протокол передачи файлов 379 1
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 922 1
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 444 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 1
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5316 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место 25 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3669 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1029 1
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo 323 1
СЗИ - Средства защиты информации 140 1
USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель 602 1
Low-code - специальная платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 55 1
OLAP - Analytical processing - Интерактивная аналитическая обработка данных 82 1
AIOps - input/output operations per second - Количество операций ввода-вывода в секунду 18 1
SCRUM - Методология совместной работы 58 1
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных 113 1
ITIL - Information Technology Infrastructure Library - Руководство по управлению ИТ-услугами - Библиотека инфраструктуры информационных технологий 156 1
SOAP - Simple Object Access Protocol - протокол обмена структурированными сообщениями в распределённой вычислительной среде 48 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4505 1
YMS - Yard Management System - Управление складским двором 5 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7271 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 694 1
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1172 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 723 1
СКУД - Системы контроля и управления доступом 160 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 328 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов 184 1
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 209 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2889 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3006 1
Google Android 10750 6
1С:Бухгалтерия 395 5
1С:ERP Управление предприятием 203 4
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом 86 4
SQL - Язык программирования 432 3
Сбербанк Сбербизнес - Бизнес Онлайн - СББОЛ - ДБО Сбербанка 170 3
ФГИС Меркурий - Федеральная государственная информационная система электронной сертификации грузов, за которыми установлен государственный ветеринарный контроль на территории РФ 68 2
Google YouTube - Видеохостинг 1713 2
Java - Язык программирования 1175 2
PHP - Язык программирования 303 2
Apple iOS 5741 2
1С:Документооборот КОРП 35 2
1С:Розница 55 2
1С:TMS Логистика. Управление перевозками 4 2
1С:Fresh - 1CFresh.com - 1С:Предприятие через интернет 4 2
1С:DirectBank - 1С:ДиректБанк 14 2
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 592 1
Red Hat Ansible 57 1
Python - Высокоуровневый язык программирования 389 1
Elasticsearch - Тиражируемая свободная программная поисковая система 60 1
Microsoft Office 1934 1
Fortinet FortiGate Enterprise Firewall 88 1
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 145 1
Microsoft Skype 1467 1
Microsoft Visual Basic - VBScript (VBS) - Microsoft Visual Basic Script Edition - Язык программирования 80 1
Discord 32 1
Microsoft Bing 320 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD 788 1
ЮKassa - Яндекс.Касса 96 1
VK - Mail.ru Tarantool - СУБД 101 1
C++ - Язык программирования 284 1
Red Hat OpenShift 75 1
Slack - Мессенджер - Searchable Log of All Conversation and Knowledge - Журнал бесед и данных с функцией поиска 95 1
MongoDB - Документоориентированная система управления базами данных с открытым исходным кодом 99 1
Cisco Webex 107 1
Atlassian Jira - Система отслеживания ошибок 48 1
ФГИС МДЛП - Федеральная государственная информационная система мониторинга движения лекарственных препаратов 31 1
C# - C Sharp - Язык программирования 145 1
1С:Документооборот 78 1
Fortinet FortiClient 18 1
Нуралиев Борис 204 19
Нестеров Алексей 79 4
Попов Анатолий 98 2
Мякишева Марина 84 2
Харитонов Александр 46 2
Павкин Кирилл 5 2
Котова Любовь 1 1
Валеев Ренат 1 1
Уальд Оскар 1 1
Богданов Максим 15 1
Арипов Никита 1 1
Соловейчик Кирилл 5 1
Липа Кирилл 3 1
Здунов Артем 1 1
Харитонов Василий 1 1
Зельднер Людмила 1 1
Ходосова Надежда 1 1
Урличич Юрий 30 1
Каика Зоя 1 1
Маева Влада 1 1
Сухарев Игорь 1 1
Руденя Игорь 3 1
Орлов Игорь 4 1
Карпова Екатерина 1 1
Иммоева Марина 1 1
Самойленко Максим 65 1
Даниленко Александр 1 1
Чекулаев Александр 1 1
Кириллов Алексей 1 1
Кислов Алексей 1 1
Рахманов Алексей 4 1
Останина Мария 3 1
Воскресенский Станислав 10 1
Мануева Екатерина 1 1
Серкова Екатерина 1 1
Черепков Андрей 1 1
Мурадян Артур 17 1
Богдашев Дмитрий 18 1
Ширяев Сергей 2 1
Мадани Фарид 11 1
Россия - Российская федерация - РФ 57309 61
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17344 18
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7931 9
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7114 8
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14055 7
Казахстан - Республика 2627 6
Украина 3361 6
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5715 5
Европа 3745 5
Россия - УФО - Екатеринбург 2060 3
Беларусь - Белоруссия 2087 3
Индия - Республика 2169 3
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1288 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 661 2
Россия - Смоленск 234 2
Германия - Федеративная Республика 3624 2
Россия - Омск 627 2
Россия - СФО - Новосибирск 1965 2
Россия - Воронеж 689 2
Россия - Кемеровская область 467 2
Россия - Оренбургская область 293 2
Россия - Владивосток 864 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1149 2
Россия - Новокузнецк 175 2
Россия - ПФО - Казань 1513 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1618 2
Европа Северная - Скандинавия 274 2
Россия - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 436 1
Россия - Архангельская область 336 1
Россия - Удмуртская Республика - Удмуртия 412 1
Россия - Воронежская область 395 1
Россия - Якутск 246 1
Россия - Рязань 353 1
Россия - Кемерово 309 1
Словакия - Словацкая Республика 212 1
ЮАР - Южно-Африканская Республика 239 1
Центральная Америка 13 1
Россия - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - ХМАО-Югры 632 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 187 1
Россия - Республика Дагестан 262 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3216 7
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2230 6
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1203 5
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4017 5
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики 111 2
ТК РФ - Трудовой кодекс Российской Федерации 77 2
ЕНВД - Единый налог на вмененный доход 65 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 1
УСН - Упрощенная система налогообложения 52 1
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 251 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 221 1
CPO - Chief People Officer - HR-директор - Директор по персоналу 60 1
СНТ - Садоводческие, огороднические некоммерческие товарищества 6 1
НДФЛ - Налог на Доходы Физических Лиц - Подоходный налог 105 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 122 1
НДС - Налог на добавленную стоимость 535 1
Wikipedia - Википедия 276 1
CNews Analytics 1988 6
Gartner 2190 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 382 1
TIOBE programming community index - Индекс популярности языков программирования 17 1
Software Advice Frontrunners 2 1
World Bank’s Doing Business Index - рейтинг Всемирного банка 9 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 429 2
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет 79 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 653 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 405 1
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 83 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 105 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 90 1
МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 18 1
МЭИ - Московский энергетический институт 38 1
МГТУ им. Н. Э. Баумана - Московский государственный технический университет 192 1
СибАДИ - Сибирский государственный автомобильно-дорожный университет 5 1
ФУМО - Федеральное учебно-методическое объединение 5 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 322 8
Worldskills - Ворлдскиллс 72 4
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 114 1
Иннопром - Международная промышленная выставка 48 1
Всероссийская олимпиада школьников по информатике 10 1
Открытая олимпиада по программированию 1 1
1С:ERP Бизнес-форум 11 1
Worldskills - IT Software Solutions for Business 3 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 759972, в очереди разбора - 663662.
Создано именных указателей - 46354.
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