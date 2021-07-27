Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
1С:Предприятие
1C:Enterprise
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 181, упоминаний - 216
1С:Предприятие упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Нуралиев Борис 204 19
|Нестеров Алексей 79 4
|Попов Анатолий 98 2
|Мякишева Марина 84 2
|Харитонов Александр 46 2
|Павкин Кирилл 5 2
|Котова Любовь 1 1
|Валеев Ренат 1 1
|Уальд Оскар 1 1
|Богданов Максим 15 1
|Арипов Никита 1 1
|Соловейчик Кирилл 5 1
|Липа Кирилл 3 1
|Здунов Артем 1 1
|Харитонов Василий 1 1
|Зельднер Людмила 1 1
|Ходосова Надежда 1 1
|Урличич Юрий 30 1
|Каика Зоя 1 1
|Маева Влада 1 1
|Сухарев Игорь 1 1
|Руденя Игорь 3 1
|Орлов Игорь 4 1
|Карпова Екатерина 1 1
|Иммоева Марина 1 1
|Самойленко Максим 65 1
|Даниленко Александр 1 1
|Чекулаев Александр 1 1
|Кириллов Алексей 1 1
|Кислов Алексей 1 1
|Рахманов Алексей 4 1
|Останина Мария 3 1
|Воскресенский Станислав 10 1
|Мануева Екатерина 1 1
|Серкова Екатерина 1 1
|Черепков Андрей 1 1
|Мурадян Артур 17 1
|Богдашев Дмитрий 18 1
|Ширяев Сергей 2 1
|Мадани Фарид 11 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 759972, в очереди разбора - 663662.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 759972, в очереди разбора - 663662.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru