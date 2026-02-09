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1С:Предприятие 1C:Enterprise

1С:Предприятие - 1C:Enterprise

«1С:Предприятие 8» — технологическая платформа и система программ для автоматизации бизнес-процессов. В систему входят такие популярные программные решения, как 1С:ERP, «1С:Управление холдингом», «1С:Документооборот» и другие программы.

 

"1С:Предприятие – основа для создания корпоративных информационных систем" Марина Слесаренко, Заместитель директора по работе с корпоративными клиентами, фирма "", CNews FORUM 2022

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09.02.2026 Первое российское решение для взаимодействия «1С» с электронными таблицами в среде Linux пополнило экосистему «МойОфис»

Экосистема ведущей российской продуктовой ИТ-компании «МойОфис» пополнилась новым решением для программного взаимодействия табличных редакторов с «1С:Предприятие 8.3» в среде Linux. Теперь предприятия могут сохранить непрерывность бизнес-процессов при переходе на российские операционные системы. Об этом CNews сообщили представители «МойОф
11.12.2025 Handy Backup: обновленный сертификат совместимости с «1С:Предприятие»

Компания ООО «Новософт развитие» сообщает о продлении и обновлении сертификата совместимости Handy Backup с программой «1С:Предприятие 8.3». Сертификация подтверждает корректность работы решения на уровне обмена данными в режиме управляемого приложения и возможность использования Handy Backup для регламентного р
15.09.2025 В аэропорту Пулково внедрена ERP-система на платформе «1С:Предприятие 8»

Столицы» (оператор аэропорта Пулково) комплексную систему управления ресурсами (ERP) на платформе «1С:Предприятие 8». Реализация проекта стала завершающим шагом Пулково к технологической незав
05.09.2025 «Атол» Optima 8 получил сертификат совместимости с «1С:Предприятие 8»

истами фирмы «1С» и подтвердила стабильную и корректную работу терминала в составе решений на базе «1С:Предприятия 8». Это особенно важно для предприятий розничной торговли, HoReCa и сервисных

16.07.2025 IBS внедрила в Пулково отечественную ERP-систему на платформе "1С:Предприятие 8" с модулем EAM собственной разработки

и «Воздушные Ворота Северной Столицы» (оператор аэропорта Пулково) комплексное ERP-решение на базе «1С:Предприятие 8». Реализация проекта стала завершающим шагом Пулково к полной технологическо
09.07.2025 POS-терминалы «Атол Нео» и «Макс» получили сертификат совместимости с «1С:Предприятием 8»

стами фирмы «1С» и подтвердила стабильную и корректную работу терминалов в составе решений на базе «1С:Предприятия 8». Тестирование охватывало ключевые бизнес-сценарии: подключение контрольно-к
28.01.2025 «Норбит» создал отдельную практику для «1С:Предприятие.Элемент»

«Норбит» запускает новое направление для внедрения платформы «1С:Предприятие.Элемент». Компания планомерно расширяет портфолио вендорских ИТ-решений и нара
15.01.2025 «1С:ТОИР Корп» получил сертификат «Совместимо! Система программ "1С:Предприятие"»

родукт «Деснола» «1С:ТОИР Корп» редакции 3.0 снова получил сертификат «Совместимо! Система программ 1С:Предприятие». Он подтверждает, что программа прошла тщательное тестирование и гарантирует

19.12.2024 «1С-Рарус:Управление аптекой» успешно прошло тестирование на совместимость с «1С:Предприятие»

«1С-Рарус:Управление аптекой редакции 3.0» успешно прошло тестирование фирмы «1С» и получило сертификат «Совместимо! Система программ 1С:Предприятие». Сертификация подтвердила эффективность взаимодействия решения для автоматизации аптек с другими продуктами системы «1С:Предприятие». Об этом CNews сообщили представители
13.12.2024 «1С-Рарус» получил сертификат «Совместимо» для решения «1С:Турагентство»

«1С:Предприятие 8. Турагентство» редакции 3.0 успешно прошло очередную сертификацию на получен
30.09.2024 Разработчики получили тестовый доступ к дистрибутиву СУБД «СберТеха» для работы с «1С:Предприятие»

V Pangolin. Его можно скачать, заполнив форму на сайте разработчика. Об этом CNews сообщили представители «СберТеха». Триальная версия предназначена для организации хранилища данных и их обработки в «1С:Предприятие». Для разработчиков доступна лицензия Standard для ERP (Enterprise Resource Planning) — это автоматизированная система управления предприятием) — под использование СУБД совместно
27.06.2024 CorpSoft24 перевела информационные системы ВДНХ на платформу «1С: Предприятие 8»

онных систем управления финансово-хозяйственной деятельностью ВДНХ. Общее количество пользователей «1С:Предприятие 8» превышает 1000 сотрудников выставочного комплекса. Об этом CNews сообщили п
27.05.2024 Sunrise BPM от BIA Technologies получил сертификат «Совместимо! Система программ "1С:Предприятие"»

0, ядро Sunrise BPM (движок), редактор произвольных форм для пользовательских задач, а также среда «1С:Предприятие 8.3». В версии 2.0 стали доступны новые функциональные блоки: запуск исполнени
28.03.2024 «1С:RCM» получил сертификат «Совместимо! Система программ 1С:Предприятие»

ию надежностью оборудования «1С:RCM», прошел сертификацию фирмы «1С» на совместимость с платформой «1С:Предприятие». Статус «Совместимо! Система программ 1С:Предприятие» официально подтв
19.03.2024 «СберТех» и «1С» помогут бизнесу заменить зарубежные решения для управления бизнес-процессами

естовые испытания по взаимодействию своих флагманских продуктов Platform V Pangolin SE и платформы «1С:Предприятие». Об этом CNews сообщили представители Сбербанка. Все версии Platform V Pangol
16.02.2024 Кассы самообслуживания АТОЛ совместимы с «1С:Предприятие»

Линейка касс самообслуживания АТОЛ успешно прошла тестирование с системой программ «1С:Предприятие» и получила сертификат, подтверждающий совместимость работы устройств с программой и его возможность использования в торговой сфере. Сертификационное тестирование проводилось на

19.01.2024 Начал наполняться каталог цифровых продуктов «Гостеха». Первым ПО стало «1С:Предприятие»

«1С:Предприятие» попало в каталог «Гостеха» первым Защищенный программный комплекс «1С:Пред
18.01.2024 Защищенный программный комплекс «1С:Предприятие 8.3z» включен в каталог цифровых продуктов платформы «ГосТех»

аталог цифровых продуктов платформы «ГосТех» в качестве дополнительного, стал программный комплекс «1С:Предприятие 8.3z». Об этом CNews сообщил представитель фирмы «1С». Перед включением в ката
29.11.2023 Bi.Zone: группировка Rare Wolf маскирует вредоносные письма под накладные «1С:Предприятие»

м CNews сообщили представители BI.Zone. Злоумышленники рассылали фишинговые письма, замаскированные под уведомления об оплате. К каждому письму прилагался архив, в котором якобы находились накладная «1С:Предприятие» и электронный ключ для доступа к ней. На самом деле внутри архива был файл с расширением .scr. После открытия файла на компьютер жертвы загружалось несколько архивов с инструмен
09.11.2023 Импортозамещение дорожает. Цены на ПО «1C» подскочат на десятки тысяч рублей

Компания «1C» сообщила на своем сайте о приближающемся удорожании ее программных продуктов системы «1С:Предприятие 8». Цены вырастут на несколько сотен различных их модификаций, и платить за ни
10.10.2022 Решение EAM на платформе «1С: предприятие» от IBS включено в реестр российского ПО

электронных вычислительных машин и баз данных. Об этом CNews сообщили представители IBS. Решение о регистрации программного обеспечения «Система управления промышленными активами (EAM) на платформе «1С: предприятие 8» было принято экспертным советом при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России (запись в реестре №14864 от 12.09.2022). Разработка также вошла в ка
09.09.2022 «1С:Предприятие» научилось работать на ARM-процессорах

«1С» на ARM «1С:Предприятие» в версии 8.3.22 обзавелось поддержкой систем, в основе которых лежит архитект
06.06.2022 Названы лучшие 1С-студенты СПО по итогам 2022 учебного года

ие весны в регионах страны проводились отборочные и итоговые этапы национального чемпионата «Молодые профессионалы» («Ворлдскиллс Россия»). В этом году технологическая платформа и прикладные решения «1С:Предприятие» стали инструментами для выполнения профессиональных задач для целого ряда компетенций – и на предшествующих, региональных этапах, и на завершающих учебный год соревнованиях. Луч
24.03.2022 PT Maxpatrol SIEM научилась выявлять атаки на «1С:Предприятие»

инцидентов Maxpatrol SIEM компании Positive Technologies получила новый пакет экспертизы. Добавленные в систему правила выявляют подозрительную активность пользователей в любых конфигурациях системы «1С:Предприятие» («1С:Бухгалтерия», «1С:ERP Управление предприятием» и других) начиная с версии 8.3 и позволяют предотвратить доступ злоумышленников к критически важным активам компании и конфид
10.03.2022 «1С:Фастфуд. Фронт‑офис» получил сертификат «Совместимо! Система программ 1С:Предприятие»

Программный продукт «1С:Предприятие 8. Фастфуд. Фронт-офис», ред. 2.3 компании «1С-Рарус» прошел сертификацию на п
09.03.2022 Цены на программы «1С» остаются прежними.

Отмена решения от 5 марта 2022 г. о повышении цен на продукты "1С:Предприятие" с устаревшей аппаратной защитой USB. Компания «1С» благодарит партнеров и пол
01.03.2022 «1C‑Рарус» получили сертификат «Совместимо! Система программ 1С:Предприятие»

режиме управляемого приложения успешно прошли сертификацию на статус «Совместимо! Система программ 1С:Предприятие». Об этом CNews сообщили представители «1C‑Рарус». Программы «1С:Управление то
25.02.2022 1С:CRM. Модуль для 1С:ERP и 1С:Комплексная автоматизация, ред. 3.1 получил сертификат «Совместимо! Система программ 1С:Предприятие»

.1, разработанный «1С-Рарус» прошел сертификацию на получение статуса «Совместимо! Система программ 1С: Предприятие». Об этом CNews сообщили представители «1С-Рарус». Продукт может использовать
21.02.2022 «1С:Ресторан. Фронт-офис» получил сертификат «Совместимо! Система программ 1С:Предприятие»

Программный продукт «1С:Предприятие 8. Ресторан. Фронт-офис», ред. 2.3 успешно прошел сертификацию на получение ст
13.12.2021 Севергазбанк внедрил систему учета и отчетности на базе платформы «1С:Предприятие 8»

зированной системы АХД банка. Было выбрано современное флагманское решение для банков на платформе «1С:Предприятие 8». Тендер на исполнение проекта выиграла компания «Айти капитал» – партнер фи
12.04.2021 «1С:Предприятие» внедрено в подразделениях «Вэлбор интегрити сервис» в России и Казахстане

Автоматизируя свою деятельность с помощью облачных решений на платформе «1С:Предприятие», компания «ВИС» смогла открыть 16 региональных офисов в России и Казахстане.

02.03.2021 РТИ внедрит решения на платформе «1С:Предприятие»

лючили генеральное соглашение о сотрудничестве. Сотрудничество в рамках соглашения будет способствовать созданию эффективных систем управления предприятиями РТИ с использованием решений на платформе «1С:Предприятие», позволит сократить затраты и технологические риски РТИ на внедрение таких систем за счет использования опыта и методик 1С. Также в рамках этого соглашения РТИ и «1С» договорили
01.12.2020 «Облакотека» запускает платформу для нагруженных систем «1С»

иализированную технологическую платформу «Мощные 1С» для размещения нагруженных программных систем «1С: Предприятие 8», требующих повышенной стабильной производительности от ИТ-инфраструктуры.

09.11.2020 «1C:Enterprise» в числе лидеров среди решений для управления бизнес-процессами по версии Software Advice

Платформа «1C:Enterprise» («1С:Предприятие») вошла в число FrontRunners (лидеров) в категории программного обеспечения дл
20.10.2020 «1С:Предприятие» перешло на российскую Java

berica JDK компании Bellsoft в качестве стандартного средства запуска компонентов программ системы «1С:Предприятие», написанных на языке программирования Java. Кроме того, Bellsoft будет оказыв
03.07.2020 Palfinger Rus перенесла кластер «1С Предприятие» в облако Lancloud

е наличие глубоких компетенций по развертыванию и технической поддержке высоконагруженных серверов «1С: Предприятие». Проведя исследование рынка, «Палфингер» остановилась на облачном провайдере
15.04.2020 Подтверждена совместимость ПО «Wiseadvice:Финансист» и «1С:Предприятие 8.3»

тверждает прохождение тестирования в «1С» на корректность совместной работы «WA:Финансист» в среде «1С:Предприятие», а также возможность простой интеграции и настройки обмена информацией между

06.04.2020 «1С» представила антикризисные электронные лицензии «1С:Предприятия 8» по льготной цене

рудников в период проведения мероприятий по борьбе с коронавирусной инфекцией. Стоимость лицензий: «1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на одно рабочее место на 90 дней. Антикризисная эл
20.01.2020 ЗПК «1С:Предприятие 8s» сертифицирован для работы с информацией, составляющей гостайну

Фирма «1С» выпустила защищенный программный комплекс «1С:Предприятие 8s» (ЗПК «1С:Предприятие 8s»), который может использоваться в информационных системах, обрабатывающих информацию, составляющую государственную тайну. ЗПК «1С:Предприяти
08.07.2019 «Синара» и фирма «1С» усилят взаимодействие по внедрению систем на основе «1С:Предприятия»

а", позволит получить ценный опыт, который будет применен для дальнейшего развития решений системы "1С:Предприятие", — отметил Алексей Нестеров.

Публикаций - 2554, упоминаний - 4314

1С:Предприятие и организации, системы, технологии, персоны:

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Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 2
GS1 - Международная организация стандартизации учёта и штрихового кодирования логистических единиц 34 1
ОНФ - Общероссийский народный фронт 46 1
OIN - Open Invention Network 24 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 1
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 120 1
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 53 1
Apache Software Foundation - ASF 231 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 1
OSI - Open Source Initiative 80 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 1
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - МСЭ-Т - Сектор стандартизации электросвязи Международного союза электросвязи, МСЭ 99 1
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 113 1
Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 64 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 1548
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 972
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 576
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 484
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 449
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 404
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 393
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 321
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 290
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2916 266
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 253
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 251
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 231
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 216
Бюджетирование - Бюджетный процесс - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль 2023 199
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 192
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4873 190
HRM - СЗП - Система зарплатных проектов - ФОТ - Фонд оплаты труда - Расчет заработной платы - Payroll calculation - Учет труда и заработной платы 2698 181
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 173
Бухгалтерия - GAAP - Generally Accepted Accounting Principles - ОПБУ - Общепринятые принципы бухгалтерского учёта - Национальные стандарты бухгалтерского учёта 1407 137
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 129
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 117
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 4280 114
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями - Конкурентная разведка - Competitive Intelligence 2414 113
MarTech - Sales management - SalesTech - Управление продажами - Управление циклом продаж 834 113
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3583 109
MarTech - Прогнозирование и планирование продаж - Прогнозирование спроса - Demand forecasting - S&OP - Sales&Operations Planning - анализ, планирование продаж и операций - Sales planning and forecasting - Оптимизация запасов 2047 106
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6684 106
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 99
SRM - Supplier Relationship Management - Управление взаимоотношениями с поставщиками - Система управления и планирования закупками 1168 91
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7697 89
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 89
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 89
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 88
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6027 87
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 83
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 82
Auto-ID - Штриховой код - штрихкод - штрихкодирование - barcode 1540 81
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5638 81
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 79
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 1011 390
1С:УТ - 1С:Управление торговлей 488 221
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 702 218
1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием 509 199
1С:ERP Управление предприятием 841 188
1С:Франчайзи - 1С Certified - 1С Partner Network - 1С:Совместимо - 1С:ЦКТП, Центр корпоративной технологической поддержки - артнёрские статусы, сертификаты и программы 261 171
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1044 115
1С:Документооборот - 1С:ДО - 1C:Document Management 318 112
Linux OS 11533 111
Microsoft Windows 16882 100
1С:ERP УХ - 1С:ERP Управление Холдингом 228 89
Microsoft Office 4170 86
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 85
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 81
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 64
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1402 62
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 951 51
Microsoft Windows 2000 8678 47
1С:Торговля и Склад 91 44
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1210 44
Microsoft Dynamics 1197 41
Softline - Sl Soft - БОСС Кадровые системы - БОСС-HCM - БОСС Кадровик HRMS 262 41
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1518 40
1С:УАТ - 1С:Управление автотранспортом 106 38
1С:Корпорация 57 38
Google Android 15243 37
1С:CRM 80 35
1С:Бухгалтерия государственного учреждения - 1С:Бухгалтерия бюджетного учреждения - 1С:БГУ 71 35
1С:Розница 110 34
1С:ИТС - 1С Информационно-технологическое сопровождение 51 33
Oracle Java - язык программирования 3469 33
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1684 33
1С:Документооборот КОРП 90 32
1С:WMS Логистика. Управление складом 94 30
Apple iOS 8583 30
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1316 29
1С-Рарус Альфа-Авто 64 28
Microsoft Dynamics NAV - Microsoft Business Solutions Navision - Attain 563 27
Desnol soft - Desnol Service Desk Itilium - Итилиум - 1С:ITILIUM 64 26
1С:Предприятие через интернет - 1С:Фреш - 1С:Fresh - 1С:Облако - 1С:Online 54 25
Нуралиев Борис 298 161
Харитонов Александр 69 27
Тятюшев Максим 215 23
Шадаев Максут 1210 21
Чаркин Евгений 317 21
Кубарев Алексей 59 19
Натрусов Артем 313 19
Абакумов Евгений 227 19
Сотин Денис 216 18
Чурсин Дмитрий 87 18
Трофимов Дмитрий 43 18
Слесаренко Марина 23 18
Пустарнаков Роман 54 17
Феоктистов Вадим 36 17
Сергеев Сергей 179 16
Свиридов Владимир 28 16
Солопов Вячеслав 37 16
Богданов Андрей 47 16
Свинцов Андрей 55 16
Меденцев Константин 106 16
Теплицкий Дмитрий 88 16
Александров Александр 86 16
Шойтов Александр 116 16
Верисов Михаил 25 16
Харитонов Дмитрий 79 16
Бабкин Николай 24 16
Королёв Дмитрий 70 16
Ильина Наталья 18 16
Тихонова Божена 16 16
Чаркин Владимир 16 16
Порошин Тимур 32 16
Шаев Виталий 59 16
Жигалов Олег 21 16
Щепалин Олег 23 16
Хуснутдинов Ильяс 16 16
Ивницкий Дмитрий 16 16
Скачков Дмитрий 18 16
Нестеров Алексей 175 15
Путин Владимир 3454 15
Панченко Иван 197 13
Россия - РФ - Российская федерация 166168 1289
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 371
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 216
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 153
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 108
Украина 7928 95
Европа 24964 81
Германия - Федеративная Республика 13221 76
Казахстан - Республика 6048 74
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 56
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 51
Беларусь - Белоруссия 6289 47
Россия - СФО - Новосибирск 4876 45
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 43
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 42
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 39
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 32
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3047 30
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2530 28
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3354 27
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 27
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 26
Украина - Киев 1151 24
Франция - Французская Республика 8177 23
Япония 13807 22
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 22
Финляндия - Финляндская Республика 3697 22
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2364 21
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2282 21
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1420 21
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3178 20
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1778 20
Европа Восточная 3138 19
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1377 19
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 2058 19
Россия - ПФО - Нижегородская область 2296 19
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2831 19
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1775 19
Азия - Азиатский регион 5920 18
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1724 18
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6583 769
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 583
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 396
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 370
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 241
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3477 216
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 214
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 206
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 197
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 189
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 180
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 179
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8969 156
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 154
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1501 148
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 137
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 115
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 111
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1768 109
Управленческая отчётность - Внутренняя отчетность - Управленческий учёт - Management Reporting - Management Accounting 806 105
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 104
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2327 104
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18148 89
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 79
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 3032 75
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2430 75
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 74
Торговля оптовая - Wholesale trade 1265 70
Аренда 2687 65
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 64
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 64
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 63
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4605 61
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3585 61
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5770 61
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2541 59
Логистика сбытовая - Сбыт 2566 58
Бухгалтерия - Первичка - Первичный документ - бумажный или электронный документ свидетельствующий о каких-либо деловых или финансовых транзакциях 429 55
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8838 54
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2481 53
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 16
Ведомости 1466 15
TAdviser - Центр выбора технологий 468 14
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 5
Финансовая газета 24 4
Forbes - Форбс 1002 3
23ABC News 183 3
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 3
Nature 832 2
РИА Новости 1033 2
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 2
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 2
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 317 1
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News - Телеком Дейли 313 1
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 143 1
D-Russia - Экспертный центр электронного государства 70 1
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 128 1
New Scientist 1448 1
Из рук в руки - irr.ru 73 1
АнтиЗапрет - AntiZapret.info - Реестр запрещенных сайтов 31 1
PhysicsWorld 90 1
PNAS - Proceedings of the National Academy of Sciences 97 1
Nature Geoscience 22 1
Nonlinearity 1 1
ЭнергоРынок 11 1
Аналитический банковский журнал 14 1
Science Express 5 1
Nature Nanotechnology 24 1
ИФСИ - Kanobu - Канобу - Игромания 21 1
Wikipedia - Википедия 650 1
Bloomberg 1627 1
ZDnet 663 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 1
НМГ - СТС Медиа - Сеть телевизионных станций - телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 109 1
Rambler Group - Lenta.ru - Лента.ру - онлайн-издание 131 1
The Washington Post 350 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 64
IDC - International Data Corporation 4975 46
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 38
Gartner - Гартнер 3658 18
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 12
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 9
Dator - Дейтор - Агентство маркетинговых исследований 11 4
Российский рынок ERP 24 4
TIOBE programming community index - Индекс популярности языков программирования 86 3
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 2
Fortune Global 500 295 2
Forrester Wave 45 1
Discovery Research Group 22 1
ARC Advisory Group 20 1
Ipsos Group - Ipsos Comcon - Ipsos MORI - Ipsos Public Affairs - Ipsos Healthcare - Ipsos Reid - Angus Reid Group 136 1
Software Advice Frontrunners 2 1
Market Research Future 10 1
Dimensional Research 16 1
CNews Рынок ИТ-услуг 171 1
World Bank’s Doing Business Index - рейтинг Всемирного банка 21 1
CPI - Consumer Price Index - Индекс потребительских цен 62 1
CNews IaaS рейтинг - CNews Мишень IaaS Enterprise 76 1
Coleman Parkes 11 1
Gartner Magic Quadrant Contact Center Infrastructure - Gartner Magic Quadrant Contact Center as a Service 11 1
Gartner Magic Quadrant Application Servers 1 1
РБК Исследования рынков - РБК Рейтинг - РБК Мониторинг 91 1
DSS Consulting - ДиЭсЭс Консалтинг 22 1
Gartner - Marketvisio Consulting - Market-Visio Consulting - Маркет Визио Консалтинг/Гартнер - ExactData Company, EDC 84 1
Standish Group International - Standish Group 11 1
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ в рознице, ритейле 12 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 1
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 262 1
Markets&Markets Research 113 1
BCG - Boston Consulting Group 117 1
Forrester Research 834 1
Эксперт РА - Рейтинговое агентство 145 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 7
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 269 6
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 6
РУДН - Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы 121 6
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 5
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 5
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова - Сеченовка 281 5
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 4
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 319 4
РАН - Российская академия наук 2122 4
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 353 4
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 280 3
Генпрокуратура РФ - Университет прокуратуры Российской Федерации 9 3
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 212 3
МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 118 3
Элемент ГК - НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 193 2
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 2
УГГУ - Уральский государственный горный университет 6 2
БГУ - Белорусский государственный университет 37 2
РАМН - Российская академия медицинских наук 131 2
СГЭУ - Самарский государственный экономический университет 11 2
БГУИР - Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники - Минский радиотехнический институт, МРТИ 22 2
University of Rochester - Рочестерский университет 57 2
Ногинский колледж ГБПОУ МО 7 2
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 2
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 527 2
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 294 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 2
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 255 2
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 2
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 334 2
МЭСИ - Московский государственный университет экономики, статистики и информатики 71 2
АГУ - АлтГУ - Алтайский государственный университет 48 1
НТИ - Университет 2035 - Национальной технологической инициативы 96 1
University of Oxford - Оксфордский университет 211 1
ПГУ - Пензенский государственный университет - ППИ - Педагогический институт имени В. Г. Белинского Пензенского государственного университета 60 1
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 172 1
ЮУрГУ - Южно-Уральский государственный университет 109 1
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