«1С:Ресторан. Фронт-офис» получил сертификат «Совместимо! Система программ 1С:Предприятие»

Программный продукт «1С:Предприятие 8. Ресторан. Фронт-офис», ред. 2.3 успешно прошел сертификацию на получение статуса «Совместимо! Система программ 1С:Предприятие». Программа разработана совместно специалистами компании «1С Рарус» и фирмы «1С». Об этом CNews сообщили представители «1С Рарус».

Отраслевое решение «1С:Ресторан. Фронт-офис», ред. 2.3 предназначено для автоматизации процессов обслуживания гостей в независимых и сетевых предприятиях питания любых форматов и концепций, работающих по классической схеме обслуживания с официантом (оформление предварительного заказа на столик).

Функциональные возможности программы

•Схемы обслуживания: классическая с официантом; фастфуд, чек за чеком; смешанная — например, в каждом зале ресторана может быть установлена своя схема обслуживания посетителей.

•Рабочее место метрдотеля помогает координировать работу официантов, управлять планом заведения и рассадкой, бронировать столики, вносить различную информацию о резерве, о депозите, клиенте.

•Рабочее место официанта. Многозальный план заведения. Мобильное приложение для официанта позволяет оперативно принимать и отправлять заказ на кухню и в бар, не отходя от гостя. Повышает скорость и качество обслуживания гостей.

•Рабочее место повара с возможностью управления приготовлением заказа и отдельных блюд. На дисплее повара отображаются все текущие заказы, их состав и статус приготовления

•Рабочее место кассира. Все готовые к оплате заказы от официантов стекаются на это рабочее место, которое позволяет кассиру удобно управлять взаиморасчетами с гостями ресторана.

•Нескольких вариантов меню в зависимости от даты, времени, дня недели. Разные цены на блюда для каждого вида меню. Модификаторы, бизнес-ланчи и комплексные блюда.

•Широкий спектр подключаемого торгового оборудования — ККТ-онлайн, принтеры чеков, дисплеи покупателя, сканеры ШК, считыватели карт и т. д.

•Обмен данными:

- Линейка решений «1С:Общепит»: калькуляция, учет производства и реализации продукции, расчет себестоимости выпуска, складской, бухгалтерский и налоговый учет.

- 1С:Управление предприятием общепита и контроль бизнеса в одной программе: продажи, закупки, склад, производство, финансы, зарплата, отчетность и CRM, удаленная работа при наличии Интернет, контроль бизнеса в режиме онлайн на смартфоне или планшете для владельцев и руководителей.

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- 1С:Отель — запись стоимости услуг ресторана «на номер» гостя, единая расчетная карта гостя.

- EГАИС: формирование «Актов вскрытия тары алкоголя» со считыванием Акцизной марки.

Что нового

•Управление доставкой и рабочее место Call-центр, интеграция с «Яндекс.доставка», «Яндекс.еда» и Delivery Club: осуществляется полное сопровождение жизненного цикла заказа; мобильное приложение для курьера, электронное меню, работа с картографическими сервисами «Яндекс».

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•Универсальная интеграция с популярными сервисами безналичных чаевых.

•Прием оплаты с помощью системы быстрых платежей (оплата по QR-кодам).

•Курсовая подача блюд, автоматические разделения заказов по гостям, объединение столов.

•Интеграция с решением для киосков «1С-Рарус:Терминал самообслуживания».

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«1С-Рарус» - совместное предприятие фирм «1С» и «Рарус», создано в 1994 г. Сегодня «1С-Рарус» - холдинг, филиалы которого работают в 17 городах России и за ее пределами.

За 27 лет работы на рынке клиентами «1С-Рарус» стали более 150 тыс. предприятий России и стран СНГ, а также подразделения крупнейших мировых компаний. Специалисты «1С-Рарус» разработали свыше 90 типовых решений для 17 отраслей бизнеса.