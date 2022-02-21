Разделы

ПО Софт
|

«1С:Ресторан. Фронт-офис» получил сертификат «Совместимо! Система программ 1С:Предприятие»

Программный продукт «1С:Предприятие 8. Ресторан. Фронт-офис», ред. 2.3 успешно прошел сертификацию на получение статуса «Совместимо! Система программ 1С:Предприятие». Программа разработана совместно специалистами компании «1С Рарус» и фирмы «». Об этом CNews сообщили представители « Рарус».

Отраслевое решение «1С:Ресторан. Фронт-офис», ред. 2.3 предназначено для автоматизации процессов обслуживания гостей в независимых и сетевых предприятиях питания любых форматов и концепций, работающих по классической схеме обслуживания с официантом (оформление предварительного заказа на столик).

Функциональные возможности программы

•Схемы обслуживания: классическая с официантом; фастфуд, чек за чеком; смешанная — например, в каждом зале ресторана может быть установлена своя схема обслуживания посетителей.

•Рабочее место метрдотеля помогает координировать работу официантов, управлять планом заведения и рассадкой, бронировать столики, вносить различную информацию о резерве, о депозите, клиенте.

•Рабочее место официанта. Многозальный план заведения. Мобильное приложение для официанта позволяет оперативно принимать и отправлять заказ на кухню и в бар, не отходя от гостя. Повышает скорость и качество обслуживания гостей.

•Рабочее место повара с возможностью управления приготовлением заказа и отдельных блюд. На дисплее повара отображаются все текущие заказы, их состав и статус приготовления

•Рабочее место кассира. Все готовые к оплате заказы от официантов стекаются на это рабочее место, которое позволяет кассиру удобно управлять взаиморасчетами с гостями ресторана.

•Нескольких вариантов меню в зависимости от даты, времени, дня недели. Разные цены на блюда для каждого вида меню. Модификаторы, бизнес-ланчи и комплексные блюда.

•Широкий спектр подключаемого торгового оборудования — ККТ-онлайн, принтеры чеков, дисплеи покупателя, сканеры ШК, считыватели карт и т. д.

•Обмен данными:

- Линейка решений «1С:Общепит»: калькуляция, учет производства и реализации продукции, расчет себестоимости выпуска, складской, бухгалтерский и налоговый учет.

- 1С:Управление предприятием общепита и контроль бизнеса в одной программе: продажи, закупки, склад, производство, финансы, зарплата, отчетность и CRM, удаленная работа при наличии Интернет, контроль бизнеса в режиме онлайн на смартфоне или планшете для владельцев и руководителей.

«Железо как сервис» на площадке заказчика: нюансы выбора
техника

- 1С:Отель — запись стоимости услуг ресторана «на номер» гостя, единая расчетная карта гостя.

- EГАИС: формирование «Актов вскрытия тары алкоголя» со считыванием Акцизной марки.

Что нового

•Управление доставкой и рабочее место Call-центр, интеграция с «Яндекс.доставка», «Яндекс.еда» и Delivery Club: осуществляется полное сопровождение жизненного цикла заказа; мобильное приложение для курьера, электронное меню, работа с картографическими сервисами «Яндекс».

Заменит ли цифровая копия оригинал водительского удостоверения?
ИТ в госсекторе

•Универсальная интеграция с популярными сервисами безналичных чаевых.

•Прием оплаты с помощью системы быстрых платежей (оплата по QR-кодам).

•Курсовая подача блюд, автоматические разделения заказов по гостям, объединение столов.

•Интеграция с решением для киосков «1С-Рарус:Терминал самообслуживания».

***

«1С-Рарус» - совместное предприятие фирм «1С» и «Рарус», создано в 1994 г. Сегодня «1С-Рарус» - холдинг, филиалы которого работают в 17 городах России и за ее пределами.

За 27 лет работы на рынке клиентами «1С-Рарус» стали более 150 тыс. предприятий России и стран СНГ, а также подразделения крупнейших мировых компаний. Специалисты «1С-Рарус» разработали свыше 90 типовых решений для 17 отраслей бизнеса.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Windows 11 оставит без интернета пользователей старых роутеров

В Windows 11 новые ограничения. Всех пользователей заставят регистрироваться через интернет

Возрожден легендарный всеми любимый сервис Google, которого многим не хватало

Адептов Firefox ждет отлучение от интернета

Microsoft выпустил первое крупное обновление Windows 11. Что изменилось

Google создал бесплатную ОС для древних ПК, тормозящих на Windows и macOS

MARKET.CNEWS

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

Лучшая техника в подарок на 23 февраля: выбор ZOOM

Умные напольные весы: хиты продаж

Лучшие машинки для стрижки в 2022 году: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Внеземная алхимия: 5 необычных вещей, которые происходят только в космосе

Изотопный анализ древних слитков раскрыл секреты железного века

Как Бозон Хиггса мог уберечь Вселенную от мультиколлапса
Показать еще
Цифровая трансформация 2022 Цифровая трансформация 2022