Яндекс - Маркет Деливери - Delivery Club - Деливери Клаб

Экс-коммерческий директор Delivery Club Максим Терешков перешел в сервис «Плавно» Бывший коммерческий директор Delivery Club Максим Терешков возглавил отделы коммерции, поддержки и маркетинга сервиса безн

В «Маркет деливери» теперь можно округлить сумму чека в пользу благотворительных фондов трой доставкой, они отмечены значком черного страуса. До 5 июня 2023 г. «Маркет деливери» назывался Delivery Club и вошел в экосистему «Яндекса» в сентябре 2022 г. Благотворительный фонд «Помощ

Fix Price запустил доставку товаров через сервисы «Яндекса» трой доставкой, они отмечены значком черного страуса. До 5 июня 2023 г. «Маркет деливери» назывался Delivery Club и вошел в экосистему «Яндекса» в сентябре 2022 г. Fix Price – сеть магазинов ни

Delivery Club теперь называется «Маркет деливери» и доставляет электронику, товары для дома и многое другое от 25 минут сообщили представители «Яндекс Go». «Маркет деливери» сохранил основные элементы визуального стиля Delivery Club — зеленый цвет и образ бегущего страуса. Так людям будет проще привыкнуть к обн

«Яндекс» меняет название убыточного Delivery Club «Маркет деливери» Компания «Яндекс», которая приобрела 10 месяцев назад сервис доставки Delivery Club, намерена провести ребрендинг. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на источни

Торговую марку и домен Delivery Club оценили в 9,6 миллиардов у «Дзен». Одновременно «Яндекс» передал под управление VK свою заглавную страницу – yandex.ru. Заглавной страница «Яндекса» стала ya.ru. Взамен VK передал Yandex агрегатора доставки еды из ресторанов Delivery Club, благодаря чему сделка была безденежной. Во сколько оценили Delivery Club Согласно годовому отчету Yandex, в рамках данной сделки Delivery Club был оценен в 38,6 млр

Роботизация документооборота Delivery Club на базе ROBIN RPA тно с партнером, ИТ-провайдером «Konica Minolta». Цель проекта: роботизировать цикл обработки первичной бухгалтерской документации. Об этом CNews сообщили представители ROBIN. Служба документооборота Delivery Club ежегодно обрабатывает значительный объем первичной бухгалтерской документации. Операторы загружены рутинными задачами, а все возрастающий поток входящей информации повышает риск о

Рекламный кабинет и «Яндекс плюс»: Delivery Club дал ресторанам новые инструменты для продвижения Рестораны-партнеры Delivery Club теперь могут пользоваться новыми инструментами для развития бизнеса. Среди них — подписка с полезными услугами для заведений и рекламные кампании в Delivery Club. В апреле

«Яндекс еда» и Delivery Club запустили доставку из «Вкусно — и точка» В «Яндекс еде» и Delivery Club теперь можно делать заказы в сети «Вкусно — и точка». В сервисах доступно больше 150 блюд, напитков и многого другого из меню этих предприятий — например, бургеры, стартеры, карто

Подписчики «Яндекс плюса» смогут тратить баллы в Delivery Club Подписчики «Яндекс плюса» смогут тратить баллы в Delivery Club — рассчитываться ими за платную доставку заказов. Баллами можно оплатить до 99% стоимости этой услуги. Уже сейчас часть пользователей может тратить баллы «Плюса» на сервисе, а к к

Konica Minolta автоматизировала обработку документации в Delivery Club ИТ-провайдер полного цикла Konica Minolta Business Solutions Russia автоматизировал обработку первичной документации в компании Delivery Club. Процесс стал удобнее, а временные затраты снизились в три раза. Delivery Club – сервис доставки готовой еды, продуктов, медикаментов и различных потребительских товаров. Е

Рестораны-партнёры Delivery Club смогут запускать рекламу на платформе Рестораны, сотрудничающие с сервисом доставки еды Delivery Club, смогут пользоваться инструментами «Яндекса» для бизнеса. Такая возможность появится у них благодаря переходу на технологическую платформу «Яндекса». Например, это позволит заведе

«Яндекс» бесплатно застрахует курьеров-партнёров Delivery Club Курьеры-партнёры Delivery Club теперь могут начать пользоваться программой заботы «Яндекса». Об этом CNews сообщил представитель компании. Программа даёт самые разные преимущества. Среди них бесплатная страховк

В Delivery Club появилась «Яндекс лавка» В Delivery Club появилась возможность заказывать продукты, готовую еду и горячие напитки из «Яндекс лавки». Экспресс-доставка за 15 минут с ближайшего склада сервиса уже доступна в некоторых райо

Количество подключенных к Delivery Club аптек превысило 5000 Сервис доставки готовой еды и продуктов питания Delivery Club подключил к своей платформе уже свыше 5000 аптек. Услуга доставки лекарств и самовывоза доступна в более 150 городах, включая населенные пункты численностью менее 50 тыс. человек.

«Яндекс» закрыл сделку по продаже «Дзена» и «Новостей» и покупке Delivery Club ов стала компания VK. Все изменения в сервисах «Яндекса», связанные с продажей «Дзена» и «Новостей», будут появляться у пользователей постепенно, начиная с сегодняшнего дня. Также в результате сделки Delivery Club стал частью бизнеса «Яндекса». Компания продолжит развивать бренд Delivery Club, его приложение и сайт будут работать. При этом сервис перейдёт на единую технологическую пл

Власти запретили «Яндексу» обижать Delivery Club Предписание от ФАС для «Яндекса» Федеральная антимонопольная служба (ФАС) сообщила об одобрении ходатайства «Яндекса» о приобретении сервиса доставки готовой еды из ресторанов Delivery Club. При этом «Яндексу» было выдано предписание о запрете определенного рода действий. Мегасделка «Яндекса» и VK Напомним, 23 августа 2022 г. «Яндекс» и холдинг VK сообщили о заключен

«Магнит» и Delivery Club запустили самовывоз из аптек сети «Магнит аптека» впервые вышла на площадку сервиса доставки готовой еды, продуктов и товаров повседневного спроса. Услуга бронирования в приложении Delivery Club, при которой пользователи делают онлайн-заказ и затем забирают покупку в физической точке, сейчас доступна в 45 регионах. Планируется, что в сентябре сервис охватит все аптеки роз

«Яндекс» меняет «Дзен» и «Новости» на Delivery Club. Страница yandex.ru уходит под управление VK в обмен на один Интернет-гигант «Яндекс» сообщил CNews о продаже сервисов «Дзен» и «Новости» холдингу VK, ранее известному как Mail.ru Group. Одновременно с этим VK купил 100% сервиса по доставке еды Delivery Club и вышел из совместного со Сбербанком предприятия «О2О холдинг». В дальнейшем Delivery Club будет передан «Яндексу». Реализовано это будет в рамках сделки по переходу права

«Яндекс» купит у VK Delivery Club «Яндекс» объявил о покупке у VK сервиса доставки еды и продуктов Delivery Club. Компания продолжит развивать бренд Delivery Club, приложение и сайт будут работать как раньше. После закрытия сделки Delivery Club и «Яндекс еда» перейдут на единую

Delivery Club запустил ночную 30-минутную доставку лекарств Cервис Delivery Club запустил ночную экспресс-доставку лекарств. На первом этапе новая услуга доступна в 20 районах Москвы и Санкт-Петербурга, к доставке подключено более 80 аптек. Среднее время доста

Курьеры Delivery Club доставят бытовую технику й доставки. Сервис выступает в роли логистического оператора и предоставляет своих курьеров-партнеров для доставки заказов, сделанных пользователями на сайте DNS. Об этом CNews сообщили представители Delivery Club. Пока доставка работает только в Сочи и Казани — к ней подключено 30 точек ритейлера. После оформления заказа на доставку назначается курьер Delivery Club — он забирает пок

«Магнит» и Delivery Club расширили географию 30-минутной доставки до 66 городов «Магнит» и Delivery Club запустили гарантированную 30-минутную доставку из магазинов ритейлера уже в 66 городах России, включая населенные пункты численностью 100+ тыс. человек. Это половина городов от вс

Выручка Delivery Club по итогам 2021 года выросла на 60% и составила 16,2 млрд рублей Сервис доставки готовой еды Delivery Club подвел итоги 2021 г. Выручка сервиса выросла на 60% и составила 16,2 млрд руб. Delivery Club выполнил 87 млн заказов, что на 45% превысило результат 2020 г. По итогам четве

«Салют, хочу пиццу!»: виртуальные ассистенты Салют научились заказывать готовую еду из ассортимента Delivery Club на умных устройствах Sber С помощью виртуальных ассистентов Салют пользователи теперь могут заказывать готовую еду из ассортимента Delivery Club на умных устройствах Sber. Для того, чтобы сделать заказ, достаточно сказать: «Салют, хочу есть!», а затем по конкретному запросу, например, «хочу пиццу Маргарита», ассистенты Сал

В Delivery Club появилась возможность оплачивать заказы с помощью SberPay Сервис доставки готовой еды в России Delivery Club добавил возможность оплачивать заказы с помощью SberPay. Чтобы воспользоваться новым платежным инструментом, нужно выбрать его на экране оплаты. Таким образом, сейчас пользователи

Delivery Club снизил комиссию за вывод оставляемых официантам безналичных чаевых Российский сервис доставки готовой еды Delivery Club снизил комиссию за вывод безналичных чаевых, оставляемых официантам. До 1 июля 2022 г. комиссия составит 1 руб. с транзакции вместо общепринятых на рынке безналичных чаевых 5% ран

В приложении Delivery Club появились отзывы о ресторанах от локальных медиа Сервис доставки готовой еды Delivery Club начал размещать рецензии на рестораны от профильных экспертов в регионах. Первым партнером сервиса в этом направлении стало лайфстайл-издание «Инде» из Казани. Сейчас в подборке р

Delivery Club запустил доставку цветов в регионах Российский сервис доставки готовой еды Delivery Club запустил доставку цветов в регионах. Теперь услуга доступна во всех городах-миллионерах и еще в более чем 30 городах. В каждом городе для доставки будет доступно до 140 видов цвет

Delivery Club запустил сервис безналичных чаевых Delivery Club запустил сервис безналичных чаевых Delivery Club Tips, с помощью которого гости ресторанов смогут за несколько кликов поблагодар

Delivery Club и КБ «Стрелка» запустили образовательную программу для велокурьеров Сервис доставки еды Delivery Club при экспертной поддержке консалтинговой компании КБ «Стрелка» подготовил програ

Delivery Club и r_keeper запустили программу поддержки для открывающихся в 2021 году ресторанов Российский сервис доставки еды Delivery Club и платформа автоматизации r_keeper (обе компании входят в совместное предприятие Mail.ru Group и Сбербанка) разработали программу поддержки для новых ресторанов. Общий объем финан

Delivery Club запустил доставку из дарксторов с продуктами Сервис доставки готовой еды Delivery Club и сеть магазинов «Вкусвилл» запустили доставку продуктов из дарксторов ритейлера, специальных складов, работающих только на доставку. На первом этапе доставка из дарксторов доступ

Delivery Club запустил доставку из сети зоомагазинов «Бетховен» ют товары из торговых точек «Бетховен» в Москве. До конца 2021 г. услуга также станет доступна в Московской области, Санкт-Петербурге, Самаре, Тольятти и других городах присутствия сети. Пользователи Delivery Club могут заказать более 4,5 тыс. товарных наименований из сети зоомагазинов «Бетховен»: корма для животных, игрушки, косметику, аксессуары и многое другое. Минимальной стоимости зака

Delivery Club запустил доставку продуктов из региональных сетей магазинов «Радеж» стал первой региональной сетью магазинов среди партнеров Delivery Club в сфере доставки продуктов питания и товаров повседневного спроса. На первом этапе курьеры Delivery Club будут доставлять продукты из четырех магазинов сети в Волгограде, д

«Магнит» и Delivery Club запустили экспресс-доставку косметики «Магнит» и Delivery Club запустили сервис экспресс-доставки из сети магазинов «Магнит косметик». Курьеры Delivery Club уже доставляют товары из магазинов «Магнит косметик» в Краснодаре и Екатеринбу

«O2O холдинг» перевел на SAP «Ситимобил» и Delivery Club «O2O холдинг», совместное предприятие Mail.ru Group и Сбербанка, завершил внедрение SAP ERP в головной компании и двух своих активах – «Ситимобиле» и Delivery Club. Новая система позволит компаниям централизовать и унифицировать основные финансовые функции, процессы расчета заработной платы и HR. В будущем планируется тираж системы на другие

«Магнит» и Delivery Club запустили экспресс-доставку из магазинов ритейлера в регионах «Магнит», один из ведущих российских ритейлеров, и Delivery Club объявили о запуске сервиса экспресс-доставки из торговых точек ритейлера в регионах. Если на первом этапе доставка из магазинов «Магнит» была доступна пользователям Delivery Cl

«Магнит» и Delivery Club запустили экспресс-доставку продуктов Курьеры Delivery Club уже начали доставлять товары из магазинов сети в Москве. Пользователям приложения Delivery Club доступны около 5000 товарных позиций магазинов «Магнит» у дома, включая непр