Fix Price запустил доставку товаров через сервисы «Яндекса»

Сеть магазинов низких фиксированных цен Fix Price запустила продажу своих товаров через «Маркет деливери», «Яндекс маркет» и «Еду» с быстрой доставкой. Покупатели этих сервисов могут зайти в виртуальный магазин Fix Price, собрать корзину и получить выбранные товары с доставкой от 30 минут. Об этом CNews сообщили представители Fix Price.

В онлайн-ассортименте представлены более 2000 наименований товаров, которые можно найти на полках магазинов сети по аналогичным ценам, как и в офлайне. Это канцтовары, бытовая химия, игрушки, косметика, декор, а также продукты с длительным сроком хранения.

Сервисы уже начали привозить покупки из около 260 магазинов Fix Price в 72 городах России (Москва, Санкт-Петербург, Казань, Краснодар, Екатеринбург, Волгоград, Ростов-на-Дону и другие), а в будущем география присутствия станет шире.

«Мы расширяем количество онлайн-каналов, чтобы покупатели могли заказывать товары Fix Price удобным для них способом и с быстрой доставкой. Мы продолжим развивать сотрудничество с «Маркет деливери и другими сервисами «Яндекса», будем подключать к ним больше наших магазинов по всей стране», – сказала Виктория Смирнова, директор по маркетингу Fix Price.

«Маркет деливери» — сервис доставки готовой еды, продуктов, электроники, косметики, бытовой химии, лекарств и других товаров на все случаи жизни от 25 минут. Сервис сотрудничает с более чем 50 торговыми сетями непродовольственных товаров. На «Яндекс маркете» тоже можно оформить заказ товаров с «Маркет деливери» — их привезут с быстрой доставкой, они отмечены значком черного страуса. До 5 июня 2023 г. «Маркет деливери» назывался Delivery Club и вошел в экосистему «Яндекса» в сентябре 2022 г.

Fix Price – сеть магазинов низких фиксированных цен. Основана в 2007 г. На 30 июня 2023 г сеть магазинов Fix Price насчитывала 6039 магазинов в России и странах ближнего зарубежья, в каждом из которых представлены порядка 2000 позиций в примерно 20 товарных категориях. Помимо собственных торговых марок, Fix Price реализует продукцию местных производителей и ведущих мировых брендов. На 30 июня 2023 г, компания управляла 12 распределительными центрами и работала в 80 регионах России, а также в восьми зарубежных странах. В 2022 г. выручка компании составила 277,6 млрд руб., EBITDA – 54,2 млрд руб., чистая прибыль – 21,4 млрд руб. (в соответствии с МСФО).