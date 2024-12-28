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Fix Price Бэст Прайс сеть магазинов

Fix Price - Бэст Прайс - сеть магазинов

Fix Price сеть магазинов низких фиксированных цен. По состоянию на 31 декабря 2021 г. сеть магазинов Fix Price насчитывает 4 904 магазина в России и странах ближнего зарубежья, в каждом из которых представлены порядка 2 000 позиций в примерно 20 товарных категориях. Помимо собственных торговых марок, Fix Price реализует продукцию местных производителей и  мировых брендов. По данным на 2022 год компания управляет 8 распределительными центрами и работает в 79 регионах России, а также в 6 зарубежных странах. В 2021 году выручка Компании составила 230,5 млрд руб., EBITDA – 44,2 млрд руб., чистая прибыль – 21,4 млрд руб. (в соответствии с МСФО).


28.12.2024 Fix Price внедрил более 3 тысяч касс самообслуживания в 2024 году

В 2024 г. Fix Price установил свыше 3,2 тыс. касс самообслуживания (КСО) в более чем 1,6 тыс. магазинов сети под управлением компании в России. Таким образом, общее количество касс самообслуживания дости
17.12.2024 Fix Price запускает доставку товаров в Белоруссии

Fix Price объявила о запуске доставки товаров в Белоруссии. Теперь покупатели могут заказывать продукцию сети онлайн, оформлять самовывоз через приложение Fix Price или сайт, а также воспользоваться доставкой через приложение «Яндекс Go» в разделе «Яндекс Еда», в категории «Магазины». Ассортимент для доставки включает основные категории, представ
08.11.2024 Fix Price расширяет функциональность системы видеоаналитики для мониторинга торговых залов

вая персонал в повышении качества обслуживания. Своевременное выявление и устранение недочетов способствует увеличению удовлетворенности покупателей и росту продаж», — сказал Олег Лексин, ИТ-директор Fix Price. «В основе технологии лежит генеративный искусственный интеллект, анализирующий фото, и на основе запроса формирует текстовое описание проблемы, которое, в свою очередь, передается на
29.10.2024 Fix Price автоматизирует работу с командировками: более 9000 поездок в год

— на одной платформе, а во-вторых ― оплата всех услуг будет производиться с корпоративного «кошелька», что исключает необходимость авансирования и хранения чеков. Об этом CNews сообщили представители Fix Price. Решение будет интегрировано с внутренними сервисами компании, что позволит автоматически загружать все отчетные документы для бэк-офиса. Это освободит сотрудников от необходимости са
11.10.2024 Fix Price запустил пилотный проект по автоматизации подбора офисного персонала

ии рекрутинга (ATS) «Хантфлоу» для подбора офисного персонала. Система позволит оптимизировать процессы как поиска, так и оформления сотрудников в офисы компании. Об этом CNews сообщили представители Fix Price. Инструмент представляет собой комплексное ПО для управления подбором персонала, объединяющее функции CRM и ATS. ATS автоматизирует весь цикл рекрутинга: от публикации вакансий на пла
25.09.2024 Fix Price расширяет использование облачных решений VK Cloud

внутренним серверным мощностям, что позволяет оптимизировать затраты на ИT-инфраструктуру и повысить ее управляемость. Ключевым фактором при выборе VK Cloud стало соответствие технологическому стеку Fix Price, что позволило без сложностей интегрировать облачные сервисы. Также на решение повлияла экономическая составляющая — облако позволяет экономить ресурсы, потому что компании не нужно з
23.07.2024 Число установленных LED-экранов в магазинах Fix Price по итогам 2024 года превысит 550

Сеть магазинов фиксированных цен Fix Price с начала 2024 г. оснастила свои магазины более чем 350 LED-экранами. На этих экранах транслируются рекламные и информационные сообщения об ассортименте, ценах и возможностях трудоустр
12.07.2024 Олег Лексин, начальник ИТ-службы Fix Price в интервью CNews: В первую очередь ритейлерам не хватает российской ERP-системы

среди трендов можно назвать видеоаналитику. С помощью камер мы планируем максимально улучшить контроль за магазинами сети. Так, в прошлом году мы запустили пилот по контролю за очередями в магазинах Fix Price. В этом планируем продолжить внедрение. В том числе для того, чтобы обеспечить контроль за полочным пространством и соблюдением стандартов чистоты в магазинах. Также еще со времен пан
03.07.2024 Fix Price при поддержке Neoflex подключил к системе видеоаналитики 6 тысяч магазинов сети

трафик в более чем шесть тыс. магазинах сети. Об этом CNews сообщили представители Neoflex. Ранее в Fix Price не было системы, которая анализирует видеопоток, поступающий из уже оборудованных к
25.06.2024 78% интернет-покупателей Fix Price считают самовывоз удобным способом получения заказов

Из трех основных способов доставки товаров ― самовывоз из магазина, доставка до пункта выдачи и курьерская доставка до двери, ― покупателям Fix Price больше всего удобен самовывоз, следует из весенней волны исследования компании Vector, проведенном для Fix Price. «Самовывоз» выбирают 78% опрошенных интернет-покупателей сети

13.06.2024 Роботы на базе речевых технологий Yandex Cloud помогли Fix Priсe пригласить на собеседования почти 15 тыс. кандидатов за полтора года

Сеть магазинов Fix Price автоматизировала процессы рекрутинга с помощью виртуальных ассистентов с применение
25.04.2024 В Fix Price робот-рекрутер за год отобрал 23% кандидатов на линейные позиции

Спустя год с начала использования голосового робота-рекрутера 23% от общего числа кандидатов на линейные позиции Fix Price были отобраны роботом и отправлены на следующие этапы собеседований. Об этом CNews сообщили представители Fix Price. Самым популярным способом коммуникации оказались чаты — 62,
20.03.2024 Fix Price внедрил ИИ в процесс обработки внутренних заявок от сотрудников

Сеть низких фиксированных цен Fix Price запустила пилотный проект на основе искусственного интеллекта (ИИ), цель которого – категоризация внутренних заявок в компании для последующей обработки специалистами группы поддержки
20.02.2024 Fix Price в 2024 г. установит кассы самообслуживания в более чем 1 тыс. своих магазинов

Сеть магазинов низких фиксированных Fix Price на 2024 г. поставила план оборудовать еще более чем 1 тыс. своих магазинов в России кассами самообслуживания (КСО) – по две в каждой торговой точке. Точная цифра будет зависеть от тех
15.02.2024 Объем онлайн-продаж Fix Price в 2023 году вырос на 18% по сравнению с 2022 годом

Сеть магазинов низких фиксированных цен Fix Price в 2023 го. увеличила объем онлайн-продаж на 18% по сравнению с предыдущим годом. При этом только через собственные сервисы – веб-витрину и мобильное приложение Fix Price – обор
06.02.2024 Начал работу новый распределительный центр Fix Price в Екатеринбурге под управлением системы Lead WMS

LogistiX помогает сети Fix Price расширять бизнес на Урале, в Сибири и Казахстане. Новый распределительный центр Fix Price в Екатеринбурге заменит прежний склад, который уже работает на полную мощность. Расшир
27.11.2023 Fix Price оборудует свои магазины LED-экранами

Сеть магазинов низких фиксированных цен Fix Price оборудует свои магазины светодиодными LED-экранами, на которых будет транслироваться информация об ассортименте и выгодных акциях сети. Тем самым сеть сможет заинтересовать новых поку
20.11.2023 Fix price завершил пилотный проект по внедрению платформы Customer Data Platform

Сеть магазинов низких фиксированных цен Fix Price провела пилотное тестирование (MVP) Customer Data Platform (CDP) Loymax Smart Communications. Она позволит автоматизировать сбор и анализ данных о покупателях сети за счет создания ед
31.10.2023 Fix Price объявляет ключевые операционные и финансовые результаты за III квартал и девять месяцев 2023 года

Fix Price объявляет ключевые операционные и финансовые результаты за III квартал и 9 месяцев 2023 г. Об этом CNews сообщили представители Fix Price. Показатели за III квартал 2023 г. Выручка увеличилась на 6,3% год к году до 74,5 млрд руб. В отчетном квартале компания открыла 123 магазина (с учетом закрытий, а также включая 19 фр
31.10.2023 70% россиян предпочтут сходить в офлайн-магазин, если в нем низкие цены

Сеть магазинов низких фиксированных цен Fix Price совместно с исследовательским холдингом «Ромир» провела исследование на тему того, какие факторы влияют на выбор россиянами места совершения повседневных покупок. Об этом CNews сообщи
22.09.2023 Fix Price запустил доставку товаров через сервисы «Яндекса»

Сеть магазинов низких фиксированных цен Fix Price запустила продажу своих товаров через «Маркет деливери», «Яндекс маркет» и «Еду» с быстрой доставкой. Покупатели этих сервисов могут зайти в виртуальный магазин Fix Price, собр
04.09.2023 Для работы над проектами Fix Price запущена школа для стажировки тестировщиков

Сеть магазинов низких фиксированных цен Fix Price инициировала набор ассистентов тестировщика, благодаря которому начинающие ИТ-специ
29.08.2023 Сеть Fix Price защитилась от более чем 6 тыс. сайтов-подделок

Сеть магазинов низких фиксированных цен Fix Price в России совместно с компанией по управлению цифровыми рисками BI.ZONE за последние 10 месяцев (с сентября 2022 г. по июль 2023 г.) выявила и отправила на блокировку более 6 тыс. подд
03.07.2023 Fix Price внедряет централизованное управление процессами складской логистики

ость централизованного мониторинга, контроля и управления изменениями на распределительных центрах (РЦ) сети, площадь которых составляет более 400 тыс. кв метров. Об этом CNews сообщили представители Fix Price. «На базе нового решения были запущены РЦ в Домодедово, Внуково и Екатеринбурге. До конца 2023 г. оно будет внедрено в остальных РЦ компании. Реализация проекта – большой шаг в направ
11.05.2023 Fix Price при поддержке Neoflex внедрила систему аналитики продаж на базе платформы Yandex Cloud

Торговая сеть Fix Price построила новую систему аналитики продаж на базе платформы Yandex Cloud. Компания в
13.03.2023 Fix Price упростила обмен кадровыми документами с сотрудниками

Сеть магазинов фиксированных цен Fix Price отказалась от бумаги в кадровом делопроизводстве. Ежемесячно в Fix Price нан
14.02.2023 Fix Price в России внедрила систему финансового планирования и бюджетирования на платформе Optimacros

Сеть магазинов низких фиксированных цен Fix Price в России (ООО «Бэст прайс») в декабре 2022 г. завершила основной этап разработки и

09.02.2023 Сеть Fix Price начала нанимать персонал с помощью голосового робота

Сеть магазинов низких фиксированных цен Fix Price запустила пилотный проект по использованию голосового робота-помощника, который будет заниматься подбором персонала на массовые вакансии — продавцов, администраторов, мерчандайзеров,

31.01.2023 Fix Price в 2022 г. усилил меры по защите своей системы данных

ированы стандарты и регламенты по информационной безопасности. Об этом CNews сообщили представители Fix Price. Уже несколько лет в компании используется DLP-система, нацеленная на обнаружение и
06.12.2022 StormWall обеспечила защиту электронных сервисов сети магазинов Fix Price от DDoS-атак

Сеть магазинов низких фиксированных цен Fix Price с помощью сервисов StormWall обеспечила защиту своей системы электронной коммерции от DDoS-атак. В результате сотрудничества повысилась ее доступность, снизились бизнес-риски упущенно
22.11.2022 Сбербанк и сеть магазинов Fix Price запустили SberPay QR

Сбербанк и сеть магазинов Fix Price запустили SberPay QR — сервис приема бесконтактной оплаты с помощью QR-кода в мобил
08.09.2022 Fix Price подключился к маркетплейсу «Сбермегамаркет»

анцтовары, бытовая химия, игрушки, косметика, декор, а также продукты с длительным сроком хранения. В ближайшее время ассортимент увеличится до 1300 наименований. Об этом CNews сообщили представители Fix Price Продажа товаров от Fix Price на «Сбермегамаркет» осуществляется по системе «Закажи и забери»: сформировав заказ на сайте или через мобильное приложение «Сбермегамаркета», покуп
24.06.2022 Сеть Fix Price за шесть месяцев 2022 г. установила 500 касс самообслуживания

ивания приходилось 12% всех чеков, тогда как в июне – уже 16%. Об этом CNews сообщили представители Fix Price. Кроме магазинов в Москве и Московской области, где в общей сложности было установл
20.05.2022 Сеть Fix Price перешла на электронные чеки

м в России получать электронные чеки вместо бумажных. Нововведение касается и собственных, и франчайзинговых точек сети. В случае выбора электронного способа получения чека обладатели карт лояльности Fix Price после оплаты товаров будут получать чек на свою электронную почту, указанную при регистрации в системе лояльности, а покупатели без карты лояльности ― по номеру телефона. При этом у к
13.04.2022 Fix Price автоматизирует процесс найма персонала с помощью HR-сервиса Skillaz

нистраторов, заведующих магазинов, комплектовщиков, а также специалистов и менеджеров. Ее применение позволяет сократить время на поиск и отбор новых сотрудников. Об этом CNews сообщили представители Fix Price. Skillaz упрощает работу рекрутеров за счет работы в «режиме одного окна» (все вкладки с сайтами объединены в одну), автопубликации объявлений о вакансиях на различных площадках и авт
18.01.2022 Fix Price будет оснащать кассами самообслуживания все новые магазины в России

в развития сети в России, всего в течение 2022 г. планируется ввести в работу более 1,2 тыс. касс самообслуживания. Среди магазинов, где будут установлены первые кассы самообслуживания, ― новые точки Fix Price в Карелии (Костомукша), Челябинской области (Магнитогорск), Краснодарском крае (Гулькевичи), республике Башкирия (Сибай) и Московской области (Воскресенск). Всего в каждом новом магаз
25.08.2021 Райффайзенбанк подключил к СБП сеть магазинов Fix Price

Райффайзенбанк подключил к Системе быстрых платежей сеть магазинов низких фиксированных цен Fix Price. Теперь клиенты смогут оплачивать покупки с помощью QR-кода в собственных магазинах Fix Price, расположенных на территории России (по состоянию на конец первого полугодия 2021

25.06.2021 «Дочка» Fix Price заменила зарубежный сервис управления мониторами на российский Liqvid Live

Сеть кофеен Fix Price Coffee (дочерний проект федеральной сети Fix Price) стала пользователем российского приложения Liqvid Live, предназначенного для управления контентом на экранах в несколько кли
22.06.2021 Fix Price внедряет систему учета и контроля оборота маркированного товара

Сеть магазинов низких фиксированных цен Fix Price запустила пилотное внедрение модуля Set Mark Centrum для автоматизации учета и обязательного контроля оборота маркированного товара, согласно законодательству России. Модуль позволяет
20.04.2021 Fix Price запустила новое мобильное приложение

ресов магазинов, возможность добавления избранных товаров и пр. Для участников программы лояльности Fix Price будут доступны дополнительные опции. Возможность просмотра истории совершенных поку

Публикаций - 82, упоминаний - 100

Fix Price и организации, системы, технологии, персоны:

LogistiX - Логистикс-Тех 71 7
Yandex - Яндекс 7339 7
SAP SE 5276 5
МегаФон 8804 4
Pirit - Пирит 84 3
CSI - Crystal Service Integration - Кристалл Сервис Интеграция - КристаллСервис 43 3
Maykor - Мэйкор - Сервисная Холдинговая Компания 301 3
МСН Телеком - MCN Telecom - MVNO-оператор мобильной связи 98 3
Neoflex - Неофлекс 220 3
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 323 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12551 2
Ростелеком 9700 2
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2893 2
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1038 2
Amazon Inc - Amazon.com 2998 2
HeadHunter Group - Skillaz - Скилаз - Новые Эйчар-Технологии 51 2
ДатаКрат - DataKrat 19 2
HeadHunter Group - HRlink - Инновации в управлении кадрами 131 2
Корус Консалтинг ГК 1217 2
ФИТ - FIT - ранее France Informatique & Technologie 23 2
8213 2
Prof IT - Проф ИТ 12 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3901 2
Первый ОФД - Первый Оператор фискальных данных 115 1
PIM Solutions - PimPay - ПИМ - Помощь Интернет-Магазинам 10 1
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1480 1
Qlik - QlikTech 160 1
МегаФон Ритейл 79 1
Maykor GMCS 44 1
Maykor BTE 16 1
MD - Mobile Dimension - Мобильное Измерение 7 1
Qlever Solutions - Клевер Солюшнс 6 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4875 1
Такском - Taxcom 240 1
СКБ Контур - Atom Security - Атом Безопасность - ранее AtomPark Software - АтомПарк Софтваре 51 1
ФОРС - Центр разработки 636 1
StormWall - Сторм системс 67 1
Максима ГК - GMCS 359 1
МТС Розничная сеть - РТК - РусТелКом - Русская Телефонная Компания 463 1
Лента - Сеть розничной торговли 2080 14
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 7
Auchan Holding - Ашан Ритейл 282 5
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1025 5
Магнит - Тандер - сеть магазинов 851 5
SPAR - EuroSpar - InterSpar - Спар - Евроспар - Продуктовые супермаркеты и гипермаркеты 65 5
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2343 4
ВкусВилл - Избёнка 156 4
Окей - О'Кей - Гипермаркет 206 4
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 465 3
Альфа-Банк 1769 3
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 457 3
НСПК - Национальная система платежных карт 813 3
Лента - Монетка - торговая сеть 55 3
Бристоль - сеть магазинов 30 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 2
Почта России ПАО 2112 2
Спортмастер - Sportmaster 176 2
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 216 2
Desport - Decathlon - Декатлон 35 2
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 926 2
Магнит - Дикси - Сеть магазинов 155 2
Kari - Кари - сеть магазинов 72 2
Wildberries - Вайлдберриз - Ягодки 642 2
Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 187 2
Подружка - Табер Трейд - сеть магазинов косметики 51 2
Силовые машины 111 2
Яндекс.Еда - Yandex Eats - Яндекс.Курьер 233 2
Гиппо - FMCG-ритейлер 4 2
DPD Group - Dynamic Parcel Distribution - ДПД Рус - Армадилло бизнес-посылка 121 1
Pony Express - Фрейт линк 67 1
Сбер - СберЛогистика 63 1
Hermes - PickPoint - Сеть автоматизированных пунктов выдачи - сеть постаматов 48 1
Yves Rocher - Ив Роше 34 1
Billa - Билла - Сеть супермаркетов 172 1
Boxberry - Боксберри - российская служба доставки 48 1
Gloria Jeans - Глория Джинс 39 1
ЦФТ КартСтандарт - процессинговый центр 49 1
СДЭК - CDEK - Служба доставки Экспресс-курьер - СДЭК Глобал 140 1
Мария РА ТС - торговая сеть 22 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2886 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11624 3
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 751 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4955 2
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 340 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 977 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1001 1
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 315 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 124 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65952 27
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30684 24
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4401 15
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2305 14
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11944 14
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5029 14
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50398 12
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12009 11
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24120 10
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11121 10
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 2781 10
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24113 9
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 9
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7093 8
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6766 7
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21134 7
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27359 7
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10155 7
Торговля - RetailTech - Касса самообслуживания - Самостоятельная оплата товаров - Цифровые кассиры - Доверительная торговля - выручай-касса - self-checkout, self-shopping, self-cash module, self pay-service, self-scanning, scan&go 165 7
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2364 7
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 1700 6
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3312 6
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12510 6
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29676 6
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NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 2953 5
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6665 5
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19279 5
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8457 5
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4095 5
FinTech - Эквайринг - Acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 1533 5
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20598 5
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3837 5
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7357 5
Desktop computer - Системный блок - системник 435 5
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5031 5
Автоматизация склада - Warehouse automation - Автоматизация складской деятельности, распределительного центра - Складская техника - Automation of warehouse activities 434 5
LogistiX LEAD WMS 52 7
CSI Set Retail - CSI Set Retail SCO 89 6
Microsoft Windows 2000 8661 5
Сбер - Купер - СберМаркет - Sberbank Markets - Instamart - Инстамарт Сервис 182 5
Сбер - SberPay - Плати QR - Оплата одним взглядом - Оплата улыбкой 167 5
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 560 3
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 662 3
МТС Мобильные сотрудники 111 3
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 466 3
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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