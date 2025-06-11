Fix Price масштабировала систему видеоаналитики на все магазины сети. Общее число нарушений сократилось в 2 раза

Сеть Fix Price завершила масштабный проект по внедрению многофункциональной системы видеоаналитики во всех магазинах сети. Сейчас решение применяется более чем в 7 тыс. торговых точек, включая франчайзинговые, на всех рынках присутствия сети.

Система позволяет быстро выявлять и решать проблемы в торговых залах. Спустя всего две недели после старта проекта общее количество нарушений (возникновение преград в проходах, повреждение пола и т.д.) сократилось более чем в 2 раза. Кроме того, удалось систематизировать проблемы, которые могут возникать в торговых залах и, соответственно, решать их еще быстрее в том числе превентивно.

«Система видеоаналитики стала важным элементом операционной модели Fix Price, обеспечивающим высокий стандарт качества обслуживания и бесперебойную работу магазинов. Интеграция генеративного искусственного интеллекта позволила нам минимизировать человеческий фактор, повысить скорость обработки данных и быстро реагировать на возникающие отклонения», – сказал Олег Лексин, ИТ-директор Fix Price.

«Помимо масштабирования проекта на более чем 7 тыс. магазинов сети, мы постоянно дорабатываем систему, в ее основе – генеративный искусственный интеллект. Например, в некоторых магазинах система неверно интерпретировала находящихся на полу домашних животных, которые пришли с хозяевами, как препятствия. Мы доработали алгоритм таким образом, чтобы скорректировать этот момент», – отметил Андрей Головкин, директор «Смарт Ритейл Тех», генерального ИТ-подрядчика Fix Price.