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Головкин Андрей
УПОМИНАНИЯ
Головкин Андрей и организации, системы, технологии, персоны:
|Fix Price - Бэст Прайс - сеть магазинов 91 4
|Магнит - Тандер - сеть магазинов 898 1
|X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1077 1
|Лента - Сеть розничной торговли 2157 1
|X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 491 1
|Avito - Авито работа - Авито подработка 289 1
|FreePik 1152 1
|Softline Digital - RozniTech - Retailix.Ai - платформа сетевого ритейла 7 1
|Лексин Олег 21 2
|Смолин Иван 3 1
|Лазаренко Дмитрий 59 1
|Казахстан - Республика 5659 1
|Узбекистан - Республика 1789 1
|Россия - РФ - Российская федерация 149647 1
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