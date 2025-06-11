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Головкин Андрей


УПОМИНАНИЯ


11.06.2025 Fix Price масштабировала систему видеоаналитики на все магазины сети. Общее число нарушений сократилось в 2 раза 1
18.11.2024 «Яндекс» разрабатывает ИИ-камеры для слежения за товарами и ценниками на полках магазинов 1
08.11.2024 Fix Price расширяет функциональность системы видеоаналитики для мониторинга торговых залов 1
25.09.2024 Fix Price расширяет использование облачных решений VK Cloud 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Головкин Андрей и организации, системы, технологии, персоны:

Ventra - Вентра 37 1
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 365 1
VK Tech - ВК Технологии - VK Цифровые технологии - ВК Цифровые технологии - Mail.ru Цифровые технологии 292 1
VK - Mail.ru Group 3486 1
Yandex - Яндекс 7789 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4172 1
Fix Price - Бэст Прайс - сеть магазинов 91 4
Магнит - Тандер - сеть магазинов 898 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1077 1
Лента - Сеть розничной торговли 2157 1
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 491 1
Искусственный интеллект - Генеративный ИИ - ГенИИ - Gen AI - Generative AI - «Креативный» искусственный интеллект - Генеративный искусственный интеллект - Generative artificial intelligence 483 3
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1677 2
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3002 1
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3058 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12366 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4664 1
MVP - Minimum Viable Product - Продукт с минимально необходимым набором возможностей 569 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3850 1
Торговля - RetailTech - Умный магазин - SmartStore - автоматизация и информатизация розничных торговых сетей 29 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16276 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2902 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5369 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12426 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30668 1
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2237 1
Data Lake - Data Lakehouse - Озеро данных 294 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21909 1
Управляемость - Manageability 1792 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68509 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3397 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15138 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11594 1
Avito - Авито работа - Авито подработка 289 1
FreePik 1152 1
Softline Digital - RozniTech - Retailix.Ai - платформа сетевого ритейла 7 1
Лексин Олег 21 2
Смолин Иван 3 1
Лазаренко Дмитрий 59 1
Казахстан - Республика 5659 1
Узбекистан - Республика 1789 1
Россия - РФ - Российская федерация 149647 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24858 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19303 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5263 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2541 1
Зоология - наука о животных 2705 1
Оптимизация затрат - Cost optimization 867 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14190 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1991 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1365309, в очереди разбора - 751231.
Создано именных указателей - 176764.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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