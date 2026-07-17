Продал ненужное – нашел жену. Главный российский сервис объявлений превратится в сайт знакомств се продажи своих ненужных вещей или покупки нужных. Такую опцию им предоставит «Авито» – как пишет «Коммерсант», классифайд намерен запустить сервис знакомств, притом не отдельный, как это реал

Топливо не бесплатное – давайте деньги. Wildberries повысил комиссии для продавцов из-за роста цен на бензин и дизель erries, входящий в топ-3 крупнейших российских маркетплейсов, поднял продавцам комиссии. Как пишет «Коммерсант», рост составит в пределах 5-20 процентных пунктов (п. п.), а его причина – это ро

Считать не умеют? Минфин и Казначейство лихо переплатили за суверенное ИТ-оборудование ратили лишние 1,9 млрд руб. на закупку российского оборудования в период с 2022 по 2024 гг., пишет «Коммерсант». Отметим, что оба ведомства напрямую связаны с бюджетом страны. Нарушения в закуп

Приватности не осталось. По приказу властей операторы будут передавать силовикам паспортные данные, адреса и геолокацию россиян еще больше информации о своих абонентах для последующей ее передачи силовым структурам. Как пишет «Коммерсант», делать это они будут с подачи Минцифры – ведомство существенно расширило перечен

Денег все меньше. Россияне почти перестали заказывать из-за рубежа дорогую технику и перешли на ширпотреб орте В России наметилось быстрое сокращение рынка частных заказов техники из-за границы. Как пишет «Коммерсант» со ссылкой на CDEK.Shopping (сервис для заказа товаров из-за рубежа), по итогам I

Россияне вконец устали от блокировок. Загрузки средств возвращения нормального интернета бьют все рекорды технических средств, позволяющих россиянам пользоваться интернетом так, как им хочется. Как пишет «Коммерсант», только за март 2026 г. число загрузок таких сервисов выросло до 9,2 млн, а это н

Антицифровизация. Силовики без предупреждения отключили российские банки от сервиса проверки паспортов ов, которая работала через Систему межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ). Как пишет «Коммерсант» со ссылкой на руководителя Национального совета финансового рынка Андрея Емелина,

Зачем платить, если можно не платить. Банки требуют обнулить им расходы на звонки от коллекторов нопроекту о борьбе с мошенниками, которые обяжут их оплачивать звонки коллекторов россиянам, пишет «Коммерсант». Поправки предлагают делить все массовые звонки на необязательные и платные (к ни

От создателей нацмессенджера Max: в России построят национальную новостную платформу и обяжут внедрять ее во все популярные сайты Из блога в новостной сайт Сервис «Дзен» холдинга VK в обозримом будущем может превратиться в национальную новостную платформу, пишет «Коммерсант». Проект существует с 2015 г. – его основал «Яндекс», и это с самого начала была платформа для создания личного или корпоративного блога. В августе 2022 г. «Дзен» стал собственностью

Программисту заплатите чеканной монетой. Российское ПО подорожало на 20% и останавливаться не намерено йские разработчики программного обеспечения массово переписывают цены на свою продукцию. Как пишет «Коммерсант» со ссылкой на представителей ИТ-отрасли, их расценки по итогам I квартала 2026 г.

Да будет связь. В России научили нейросеть выявлять плохой сигнал сотовой сети и улучшать его ий производитель техники, разработала технологию MDT Vision для тестирования качества связи, пишет «Коммерсант». В ее основе лежит искусственный интеллект, а создавалась она для выявления участ

В России за миллиарды прокачают систему блокировки сайтов и сервисов. Ее мощность удвоят за четыре года сё К 2030 г. блокировка и замедление интернет-сервисов в России выйдет на новый уровень. Как пишет «Коммерсант», власти намерены влить в развитие системы блокировок несколько десятков миллиардо

Россиян оставляют без честно заработанных денег под предлогом борьбы с мошенниками. За считанные дни заблокированы миллионы карт дения новых поправок к закону 161-ФЗ «О национальной платежной системе» от 27 июня 2011 г.», пишет «Коммерсант». Речь о вдвое выросшем списке признаков того, то тот или иной перевод денег может

Ожидаются массовые проверки отечественной электроники на российскость. Они будут внеплановыми и внезапными течественной электроники из реестра Минпромторга могут ждать новые внеплановые проверки. Как пишет «Коммерсант», министерство намерено оценить степень отечественности устройств в своем реестре

Основателю российского технопарка грозит 10 лет тюрьмы за мошенничество с госсубсидиями ов технопарка «Волга» в городе Бор Нижегородской области, оказался на скамье подсудимых. Как пишет «Коммерсант», его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере в котором замешаны бюджетны

В России обвал рынка бытовой техники из-за роста цен. Холодильники и стиральные машины перестают покупать, особенно китайские Спрос упал Россияне стали покупать бытовую технику в значительно меньших количествах. Как пишет «Коммерсант», по итогам I квартала 2025 г. (1 января – 31 марта) продажи одних только холодиль

Своим не хватает. Зарубежные компании массово переманивают российских ИТ-шников. Счет пошел на тысячи мпаниях, несмотря на санкции и другие следствия современной геополитической обстановки. Как пишет» «Коммерсант», всего за год темпы найма таких работников зарубежными фирмами выросли вдвое. Нап

Выручка гигантской российской ИТ-компании покатилась под откос. Эксперты обвиняют иностранных конкурентов, компания винит реструктуризацию ания Sitronics Group отчиталась о стремительном падении чистой прибыли по итогам 2024 г. Как пишет «Коммерсант», она упала с 1 млрд руб. в 2023 г. до 5 млн руб. в 2024 г., то есть на 99,5%. Изд

В России разворачивается мощное производство базовых станций. Они смогут работать и в новых сетях 5G, и в старинных 2G мерена наладить выпуск универсальных базовых станций с поддержкой технологии Single RAN. Как пишет «Коммерсант», новинки «Иртеи» смогут работать в сотовых сетях второго, четвертого и пятого пок

Майнеров оставят без денег и начнут гонять по всей России. Власти вводят новый запрет на добычу криптовалюты на долгие годы. Опрос оссийским майнерам могут полностью запретить добывать криптовалюту на юге Иркутской области, пишет «Коммерсант». Сейчас здесь действуют сезонные ограничения, вызванные дефицитом электроэнергии.

Российских заводов по выпуску смартфонов стало слишком много, а российских смартфонов по-прежнему слишком мало. Спрос на них тоже невелик. Опрос выпуску смартфонов – их так много, что загружены они лишь на пятую часть своих возможностей, пишет «Коммерсант» со ссылкой на участников рынка. К примеру, по подсчетам российской компании Fplus

Пока власти гоняют майнеров по всей России, они спокойно добывают биткоины на государственных ПК я ситуация с количеством майнеров, внедренных в компьютеры госучреждений по всей стране. Как пишет «Коммерсант» со ссылкой на технического директора центра исследования киберугроз Solar 4RAYS А

Российские ИТ-компании повально закрывают вакансии программистов. Это новый многолетний тренд российские ИТ-корпорации начали сокращать количество открытых вакансий для ИТ-специалистов, пишет «Коммерсант». В первую очередь это коснулось разработчиков программного обеспечения – программ

ИТ-курсы больше не нужны. Теперь на работу хотят брать студентов и выпускников нормальных вузов числе, и по тому, что с начала 2024 г. предлагаемые джунам зарплаты выросли лишь на 12%, приводит «Коммерсант» статистику «Авито Работы». Другими словами, прирост зарплат начинающих ИТ-специал

Любимые россиянами китайские ТВ переходят на суверенную ОС «Яндекса» обозримой перспективе могут «переехать» на операционную YaOS, разработанную «Яндексом». Как пишет «Коммерсант», стороны уже ведут переговоры, и если они завершатся подписанием договора, YaOS з

ЦОДов на всех не хватит. Гигантская ключевая ставка может привести к дефициту вычислительных мощностей в России ссии может привести к снижению темпов строительства центров обработки данных (ЦОД) в стране, пишет «Коммерсант» со ссылкой на участников рынка. В конце октября 2024 г. Центробанк поднял ее до 2

Таксистов услышали. Власти упростят драконовские законы после бегства водителей из агрегаторов дготовила рекомендации по послаблению законов, регулирующих деятельность таксистов в России, пишет «Коммерсант». Они предлагают скорректировать новый закон «О такси», который действует с осени

В Россию вернулись нелегальные таксисты. Водители бегут от агрегаторов в «серую» зону и ищут пассажиров в Telegram и «Вконтакте». Опрос и в групп в социальных сетях, через которые можно вызвать такси, минуя официальные сервисы, пишет «Коммерсант» со ссылкой на аналитическое агентство «Прессиндекс» и АНО «Цифровые платформы». В

Главная организация, управляющая глобальным интернетом, хочет оставить Россию без новых доменов которым она будет принимать заявки на домены в следующем раунде, назначенном на 2026 г. Как пишет «Коммерсант», эти правила включают в себя поддержку антироссийских санкций, а это автоматическ

iPhone и смартфоны Samsung, Huawei на грани исчезновения в России, магазины электроники на пороге массового закрытия. Всему виной один новый закон ртфонов популярных брендов – они могут полностью исчезнуть из ассортимента многих сетей. Как пишет «Коммерсант», готовится к принятию законопроект, запрещающий продавать смартфоны без предустан

Банки рискуют провалить импортозамещение. Успехи есть, но сроки на грани срыва ими банками возникла угроза срыва сроков по импортозамещению используемого ими оборудования, пишет «Коммерсант». Они должны полностью отказаться от иностранного «железа» не позднее 1 января 202

В России построят уникальный завод компонентов для оптоволоконных кабелей производство компонентов для оптоволоконных кабелей – преформ для производства оптоволокна, пишет «Коммерсант». Для страны это будет уникальный завод – на 22 июля 2024 г. такие компоненты на т

В российских телефонах Digma нашли встроенный вирус. Он очень опасен, обнаружить его непросто ютору Merlion, содержат в себе неприятный сюрприз в виде предустановленного вредоносного ПО, пишет «Коммерсант». При помощи него хакеры получают едва ли не полный доступ к устройству и могут оч

«Мобильному рабству» россиян наступает полный конец. Номера разрешат переносить в другие регионы. Операторы не рады лефона в сеть другого оператора не только в пределах домашнего региона, но и по всей стране, пишет «Коммерсант». Иными словами, номер, купленный, например, в Саратовской области и привязанный к

Российские программисты деградируют? Качество ИТ-образования катится в бездну – вузы решили брать количеством массовая проблема с качеством образования, которое получают студенты ИТ-специальностей. Как пишет «Коммерсант», желающих иметь соответствующую специальность россиян становится все больше, что

Visa и MasterCard обложат россиян особой данью ежей 3D Secure с подтверждением транзакций кодом из SMS или push-сообщения. Первым об этом сообщил «Коммерсант» с ссылкой на копию документов, разосланных российским банкам платежными системами

Власти хотят отдать уголовные дела в ИТ судам присяжных. Они добрее ионных технологий», которую уже одобрила правительственная комиссия по цифровому развитию, сообщил «Коммерсант» со ссылкой на копию документа. По мнению авторов проекта, суды присяжных должны п

МТС предупреждает: Из-за «суверенного Рунета» упадет качество связи к сети, организации канала связи, а также увеличить пропускную способность оборудования. Как пишет «Коммерсант» со ссылкой на проект постановления, на компании также будет возложена финансовая

Новые владельцы разработчика «Байкалов» потратят 23 миллиарда на выпуск новых процессоров оров, а также в период до 2025 г. нарастить объемы их производства до 600 тыс. штук. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на новую продуктовую стратегию АО «Байкал электроникс», утвержденную с