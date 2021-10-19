Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Коммерсантъ
Издательский дом
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 480, упоминаний - 707
Коммерсантъ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Путин Владимир 1820 66
|Чернышенко Дмитрий 234 24
|Медведев Дмитрий 1433 17
|Акимов Максим 167 16
|Мишустин Михаил 302 14
|Шадаев Максут 384 9
|Никифоров Николай 1126 9
|Бокова Людмила 80 6
|Греф Герман 204 6
|Давыдов Александр 36 6
|Носков Константин 201 6
|Абрамов Алексей 27 6
|Карчев Олег 13 5
|Trump Donald J. - Трамп Дональд 322 5
|Покровский Иван 46 5
|Иванов Олег 124 5
|Казарян Карен 31 5
|Чемезов Сергей 121 5
|Паршин Максим 141 5
|Нащекин Алексей 111 5
|Голомолзин Анатолий 52 5
|Шилов Сергей 61 5
|Симоненко Вячеслав 22 4
|Врублевский Павел 75 4
|Левин Леонид 83 4
|Мангутов Владислав 11 4
|Рейман Леонид 407 4
|Нечаев Владимир 10 4
|Яровая Ирина 63 4
|Нечаев Андрей 21 4
|Евтушенков Владимир 130 3
|Усманов Алишер 241 3
|Ротенберг Игорь 35 3
|Кулик Вадим 113 3
|Ротенберг Аркадий 42 3
|Хинштейн Александр 50 3
|Михайлов Сергей 37 3
|Соколов Алексей 121 3
|Титов Борис 27 3
|Касперская Наталья 197 3
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 754755, в очереди разбора - 658445.
Создано именных указателей - 46346.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 754755, в очереди разбора - 658445.
Создано именных указателей - 46346.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru