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19.10.2021 Власти России автоматизируют борьбу с надоевшими телефонными мошенниками 2
19.10.2021 «Транснефти» запретили потратить 600 миллионов на ПО Microsoft 2
18.10.2021 Сотни серверов на «Эльбрусах» будут искать для МВД угнанные авто по всей России 1
15.10.2021 В России хотят запретить Facebook, Instagram и «Вконтакте» навязывать контент по секретным алгоритмам 3
14.10.2021 В России заработает государственный интернет-магазин отечественного ПО 3
13.10.2021 Столичное ГИБДД получит ИИ для поиска авто с «мертвыми» водителями 2
13.10.2021 Москва отдаст фото пользователей своих госуслуг в систему распознавания лиц 3
11.10.2021 Власти задумались о введении «крепостного права» для разработчиков российских чипов 1
08.10.2021 Алишер Усманов продаст «ИКС Холдинг» 1
07.10.2021 «Ростех» строит сервис «пробива» людей по открытым источникам 1
05.10.2021 США создают «киберНАТО» 1
29.09.2021 Цены на российское ПО выросли на 20%, хотя налоги стали меньше 1
28.09.2021 Власти Москвы строят систему распознавания лиц на Linux Ubuntu и СУБД Tarantool 1
28.09.2021 В России предложили построить открытую базу знаний для антивирусных компаний 1
27.09.2021 Хулиганы поплатились за порчу самокатов «Яндекса», Whoosh и Urent. Их наказали суммой с шестью нулями 1
27.09.2021 В России создан суверенный TikTok 3
24.09.2021 Как в России потратят 54 млрд рублей на изучение мозга и его связь с компьютером 1
24.09.2021 Ozon врывается на рынок онлайн-кинотеатров 2
23.09.2021 Отменен штраф за превышение «средней скорости», придуманный бывшей женой экс-министра связи России 1
21.09.2021 Власти пообещали российским ИТ-шникам «суверенный» GitHub 1
20.09.2021 Борцы за права в интернете наказали ДИТ Москвы 1
20.09.2021 МИД приобретает российские СУБД вместо ПО Microsoft 1
20.09.2021 Десятки тайваньских спецов с семьями едут выручать российскую электронику 1
17.09.2021 «Яндекс.маркет» будет продавать еду и электронику под собственным брендом 1
16.09.2021 Минцифры разрешило внештатникам работать над российским ПО 1
16.09.2021 Как МТС зарабатывает на своем первом мюзикле 1
15.09.2021 Visa и MasterCard обложат россиян особой данью 3
09.09.2021 Всероссийская блокировка VPN поломала World of Tanks и Twitch 2
09.09.2021 У арестованного создателя Открытого правительства России изымают миллиарды незаконных доходов 1
07.09.2021 С бывших директоров «Ангстрем-Т» хотят взыскать миллионы за пропавшее оборудование 2
06.09.2021 МВД не дали закупить российские СХД на чипах IBM, а теперь мешают поставке на «Эльбрусах» 1
06.09.2021 Минцифры подготовило для ИТ-компаний инструкцию, как получить налоговые льготы 1
06.09.2021 В России учатся вживлять в мозг нейрочипы, чтобы бороться с болезнью Альцгеймера 1
03.09.2021 МТС поднимает цены на архивных тарифах 1
31.08.2021 Банки просят МВД не закрывать сервис проверки паспортов. Аналог на Госуслугах им не нравится 1
31.08.2021 Чтобы ставить в смарт-карты импортные чипы, власти переведут их на балльную систему 2
30.08.2021 «Т1» нацелилась подключить органы власти к бесплатной ВКС 1
30.08.2021 Власти пишут закон, который перевернет кверху дном Facebook, «Вконтакте» и YouTube 1
27.08.2021 В Реестр российского ПО пустят продукты компаний с головными офисами за рубежом 1
27.08.2021 Власти России выписали Booking.com штраф космических размеров 1

Публикаций - 480, упоминаний - 707

Коммерсантъ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6851 81
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6441 68
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5302 51
Google LLC 7124 46
Yandex - Яндекс 4098 43
Apple Inc - Эппл Рус 7669 39
VK - Mail.ru Group 2482 38
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4659 37
Ростех - Ростехнологии 2230 30
Microsoft Corporation 10997 25
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1906 20
Samsung Electronics 5627 18
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2751 17
Huawei 2723 17
АФК Система ПАО 990 15
Восход ФГБУ НИИ 365 13
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 12
Xiaomi 904 11
Telegram Group 702 10
IBM 3524 10
SAP SE 3207 10
Cisco Systems 2035 9
Facebook 3764 9
Rambler Group - Рамблер ГК 483 9
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 556 8
Крок 1219 7
Intel Corporation 4143 7
Merlion - Мерлион 273 7
Amazon Inc - Amazon.com 1467 7
InfoWatch - Инфовотч 600 6
Норси-Транс (НТ) 49 6
РусБИТех - ГК Astra Linux 426 6
Merlion Tegrus - Тегрус - Merlion Projects - Интегрус 76 5
Oracle Corporation 3331 5
МегаФон МегаЛабс - MegaLabs 93 5
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 5
Базальт СПО 206 5
Ситроникс - Sitronics 556 5
КНС Групп - Yadro 124 4
AT Consulting - Группа ЭйТи 274 4
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 57
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 36
РЖД - Российские железные дороги 1081 16
Почта России ПАО 1570 13
Газпромбанк - ГПБ 692 12
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1271 7
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 720 6
Альфа-Банк 1122 6
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 6
Okko - Онлайн-кинотеатр 123 5
Яндекс.Такси 271 5
Связной ГК 875 5
Почта Банк 289 5
РВК - Российская венчурная компания 476 5
Сбербанк Уральский территориальный банк 18 4
Avito - Авито 171 4
Qiwi 783 4
ЦИАН - CIAN 39 4
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 428 4
Wildberries 128 4
Роснефть НК 367 4
AliExpress 275 3
ВТБ24 583 3
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1427 3
Assist - Ассист 123 3
Фонд Бортника - ФСР - Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд содействия инновациям 52 3
HeadHunter Group - HH Group 336 3
Платежный Центр РНКО 26 3
Газпром нефть 380 3
ivi - Онлайн-кинотеатр 163 3
ПСБ - Промсвязьбанк 613 3
Аэрофлот 492 3
Газпром ПАО 518 3
Газпром-Медиа Холдинг 120 3
Gett 60 2
X5 Group 599 2
Альфа-Групп 318 2
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп 178 2
Уралсиб Банк 389 2
Uber Technologies 258 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5789 123
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1952 55
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1582 52
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1426 49
Правительство РФ 2198 42
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1323 38
Президент Российской Федерации 1439 38
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1684 30
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1365 24
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 20
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2231 19
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 875 18
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 694 16
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1717 15
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 503 13
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1235 12
Арбитражный суд города Москвы 339 10
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 286 9
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 9
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 415 9
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 324 9
Мосгорсуд - Московский городской суд 293 9
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 162 8
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 8
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 446 8
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 7
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 7
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 995 7
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 349 7
Федеральное казначейство России 766 7
ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 155 6
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 6
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 910 6
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 6
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 353 5
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 617 5
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности 92 5
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 5
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 112 4
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 506 4
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 122 13
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 8
Руссофт - Russoft 250 8
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 44 8
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 179 6
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 153 5
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники - Ассоциация производителей электронной аппаратуры и приборов 52 5
Единая Россия - Политическая партия 171 5
Справедливая Россия - Российская политическая партия 69 4
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 174 4
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 628 4
АЮР - Ассоциация юристов России 16 4
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 36 4
АППСИМ - Ассоциация профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров 2 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 148 2
Союз машиностроителей России 26 2
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 76 2
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 442 2
Gen-Z Consortium 11 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 12 1
АЗАПИ - Ассоциация по защите авторских прав в интернете 17 1
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 18 1
Демократический выбор России - политическая партия 2 1
АКТР - Ассоциация кабельного телевидения России 30 1
ICC - International Chamber of Commerce - МТП - Международная торговая палата 33 1
РСП - Российский союз правообладателей 8 1
РосСХД АНО - Консорциум российских разработчиков систем хранения данных (СХД) 7 1
OpenCAPI Consortium 13 1
PCI-SIG - Peripheral Component Interconnect Special Interest Group 17 1
Академии военных наук - Межрегиональная общественная организация 6 1
SNIA - Storage Networking Industry Association 19 1
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 38 1
LTE Union - Союз операторов мобильной связи ЛТЕ - Некоммерческое объединение операторов связи 14 1
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 56 1
АКАР - Ассоциация коммуникационных агентств России 49 1
Демократическая политическая партия США 36 1
ВОИС - Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности 29 1
OpenPOWER Foundation - Consortium 37 1
РСА - Российский союз автостраховщиков 61 1
Российская ассоциация интернета вещей (АИВ) 15 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10367 23
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3001 17
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4474 16
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1026 15
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 12
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1172 9
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2875 9
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3967 9
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2438 8
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 8
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1141 8
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2231 7
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 7
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2037 5
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 5
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 486 5
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 5
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7220 5
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) 202 5
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 249 5
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 282 4
Big Data - Большие данные 1136 4
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 437 4
ИТ-аутсорсинг 669 4
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1327 4
Smartphone - Смартфон 771 4
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 945 4
3G - Стандарт мобильной связи 3699 4
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1092 4
IMEI - International Mobile Equipment Identity - Международный идентификатор мобильного оборудования 72 4
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 547 3
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1237 3
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 131 3
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 481 3
Google Android-смартфон - Android-устройства - Android-смартфон 1212 3
Удаленная работа сотрудников (удаленка) - Мониторинг удаленно работающего персонала 112 3
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 525 3
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1249 3
ТСПУ - технические средства противодействия угрозам 12 3
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5254 3
Google Android 10750 23
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 17
Apple iOS 5741 17
Google Play - Google Store - Android Market 2515 16
VK - Mail.ru Одноклассники 848 14
Apple - App Store 2198 12
WhatsApp Messenger 654 10
Microsoft Windows 10 6602 10
Google YouTube - Видеохостинг 1702 8
Apple iPhone - Серия смартфонов 5115 8
ГЕОП РФ - Государственная единая облачная платформа - Гособлако - УГЕОП - Управление государственной единой облачной платформой 80 8
ЦГУ - Цифровое государственное управление - Федеральный проект 116 8
Apple macOS 921 5
ICQ 493 5
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 5
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сдело 121 5
Apple iPad 3263 5
Linux OS 4236 5
Модернизация ИБД 6 5
Rakuten Viber 429 4
СПАРК-Интерфакс 104 4
Дневник.ру - Dnevnik.ru 68 4
VK - Mail.ru Мой мир - социальная сеть 100 4
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1353 4
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 4
ФСБ РФ ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 96 4
ИСОД МВД РФ - Единая система информационно-аналитического обеспечения деятельности 27 4
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 151 4
Новые облачные технологии - МойОфис 311 4
Baikal Electronics - Байкал-Т - Микропроцессор BE-T 139 4
Гостех - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем 21 4
VK - Mail.Ru Почта 164 3
Java - Язык программирования 1166 3
СКБ Контур - Контур.Фокус 289 3
СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 263 3
Turkcell Bip - Мессенджер 13 3
Везёт ГК - Fasten Russia - Агрегатор такси - Red Taxi, Такси Сатурн, Rutaxi (Рутакси) 39 3
AWS - Amazon Web Services 568 3
Nvidia Tesla GPU 117 3
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 508 3
Путин Владимир 1820 66
Чернышенко Дмитрий 234 24
Медведев Дмитрий 1433 17
Акимов Максим 167 16
Мишустин Михаил 302 14
Шадаев Максут 384 9
Никифоров Николай 1126 9
Бокова Людмила 80 6
Греф Герман 204 6
Давыдов Александр 36 6
Носков Константин 201 6
Абрамов Алексей 27 6
Карчев Олег 13 5
Trump Donald J. - Трамп Дональд 322 5
Покровский Иван 46 5
Иванов Олег 124 5
Казарян Карен 31 5
Чемезов Сергей 121 5
Паршин Максим 141 5
Нащекин Алексей 111 5
Голомолзин Анатолий 52 5
Шилов Сергей 61 5
Симоненко Вячеслав 22 4
Врублевский Павел 75 4
Левин Леонид 83 4
Мангутов Владислав 11 4
Рейман Леонид 407 4
Нечаев Владимир 10 4
Яровая Ирина 63 4
Нечаев Андрей 21 4
Евтушенков Владимир 130 3
Усманов Алишер 241 3
Ротенберг Игорь 35 3
Кулик Вадим 113 3
Ротенберг Аркадий 42 3
Хинштейн Александр 50 3
Михайлов Сергей 37 3
Соколов Алексей 121 3
Титов Борис 27 3
Касперская Наталья 197 3
Россия - Российская федерация - РФ 57124 349
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17285 118
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14000 68
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5696 35
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7056 31
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5592 23
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2453 20
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7903 19
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3895 14
Германия - Федеративная Республика 3606 10
Беларусь - Белоруссия 2079 10
Россия - ПФО - Казань 1507 9
Россия - УФО - Екатеринбург 2054 9
Украина 3344 9
Казахстан - Республика 2618 9
Индия - Республика 2156 8
Европа 3725 7
Восточная Европа 1667 7
Япония 2752 5
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1613 5
Азия - Азиатский регион 1510 4
Армения - Республика 684 4
Россия - Севастополь 419 4
Великобритания - Виргинские Острова 110 4
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 593 4
Россия - СФО - Новосибирск 1954 4
Франция - Французская Республика 2109 4
Кипр - Республика 247 4
Канада 1290 4
Израиль 716 3
Россия - Рязанская область 313 3
Россия - Республика Крым 625 3
Ближний Восток 1466 3
Земля - планета Солнечной системы 854 3
Великобритания - Лондон 815 3
Россия - ПФО - Самара 1285 2
Ирландия - Республика 362 2
Южная Корея - Республика 1448 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1460 2
Россия - СФО - Ленинградская область 1099 2
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 808 36
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 29
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3212 25
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1420 18
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 16
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 345 12
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 12
Федеральный закон 90-ФЗ - Суверенный интернет - Автономный интернет - О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ - Закон об автономном-суверенном Рунете - Автономный Рунет 90 11
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 10
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Цифровой суверенитет 173 9
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