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Индексная книга (каталог) CNews*
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Коммерсантъ Издательский дом

Коммерсантъ - Издательский дом

СОБЫТИЯ


17.07.2026 Продал ненужное – нашел жену. Главный российский сервис объявлений превратится в сайт знакомств

се продажи своих ненужных вещей или покупки нужных. Такую опцию им предоставит «Авито» – как пишет «Коммерсант», классифайд намерен запустить сервис знакомств, притом не отдельный, как это реал
02.07.2026 Топливо не бесплатное – давайте деньги. Wildberries повысил комиссии для продавцов из-за роста цен на бензин и дизель

erries, входящий в топ-3 крупнейших российских маркетплейсов, поднял продавцам комиссии. Как пишет «Коммерсант», рост составит в пределах 5-20 процентных пунктов (п. п.), а его причина – это ро
19.06.2026 Считать не умеют? Минфин и Казначейство лихо переплатили за суверенное ИТ-оборудование

ратили лишние 1,9 млрд руб. на закупку российского оборудования в период с 2022 по 2024 гг., пишет «Коммерсант». Отметим, что оба ведомства напрямую связаны с бюджетом страны. Нарушения в закуп
27.05.2026 Приватности не осталось. По приказу властей операторы будут передавать силовикам паспортные данные, адреса и геолокацию россиян

еще больше информации о своих абонентах для последующей ее передачи силовым структурам. Как пишет «Коммерсант», делать это они будут с подачи Минцифры – ведомство существенно расширило перечен
28.04.2026 Денег все меньше. Россияне почти перестали заказывать из-за рубежа дорогую технику и перешли на ширпотреб

орте В России наметилось быстрое сокращение рынка частных заказов техники из-за границы. Как пишет «Коммерсант» со ссылкой на CDEK.Shopping (сервис для заказа товаров из-за рубежа), по итогам I
28.04.2026 Россияне вконец устали от блокировок. Загрузки средств возвращения нормального интернета бьют все рекорды

технических средств, позволяющих россиянам пользоваться интернетом так, как им хочется. Как пишет «Коммерсант», только за март 2026 г. число загрузок таких сервисов выросло до 9,2 млн, а это н
17.04.2026 Антицифровизация. Силовики без предупреждения отключили российские банки от сервиса проверки паспортов

ов, которая работала через Систему межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ). Как пишет «Коммерсант» со ссылкой на руководителя Национального совета финансового рынка Андрея Емелина,
16.04.2026 Зачем платить, если можно не платить. Банки требуют обнулить им расходы на звонки от коллекторов

нопроекту о борьбе с мошенниками, которые обяжут их оплачивать звонки коллекторов россиянам, пишет «Коммерсант». Поправки предлагают делить все массовые звонки на необязательные и платные (к ни
14.04.2026 От создателей нацмессенджера Max: в России построят национальную новостную платформу и обяжут внедрять ее во все популярные сайты

Из блога в новостной сайт Сервис «Дзен» холдинга VK в обозримом будущем может превратиться в национальную новостную платформу, пишет «Коммерсант». Проект существует с 2015 г. – его основал «Яндекс», и это с самого начала была платформа для создания личного или корпоративного блога. В августе 2022 г. «Дзен» стал собственностью
08.04.2026 Программисту заплатите чеканной монетой. Российское ПО подорожало на 20% и останавливаться не намерено

йские разработчики программного обеспечения массово переписывают цены на свою продукцию. Как пишет «Коммерсант» со ссылкой на представителей ИТ-отрасли, их расценки по итогам I квартала 2026 г.
06.04.2026 Да будет связь. В России научили нейросеть выявлять плохой сигнал сотовой сети и улучшать его

ий производитель техники, разработала технологию MDT Vision для тестирования качества связи, пишет «Коммерсант». В ее основе лежит искусственный интеллект, а создавалась она для выявления участ
25.03.2026 В России за миллиарды прокачают систему блокировки сайтов и сервисов. Ее мощность удвоят за четыре года

сё К 2030 г. блокировка и замедление интернет-сервисов в России выйдет на новый уровень. Как пишет «Коммерсант», власти намерены влить в развитие системы блокировок несколько десятков миллиардо
19.01.2026 Россиян оставляют без честно заработанных денег под предлогом борьбы с мошенниками. За считанные дни заблокированы миллионы карт

дения новых поправок к закону 161-ФЗ «О национальной платежной системе» от 27 июня 2011 г.», пишет «Коммерсант». Речь о вдвое выросшем списке признаков того, то тот или иной перевод денег может
26.12.2025 Ожидаются массовые проверки отечественной электроники на российскость. Они будут внеплановыми и внезапными

течественной электроники из реестра Минпромторга могут ждать новые внеплановые проверки. Как пишет «Коммерсант», министерство намерено оценить степень отечественности устройств в своем реестре

12.11.2025 Основателю российского технопарка грозит 10 лет тюрьмы за мошенничество с госсубсидиями

ов технопарка «Волга» в городе Бор Нижегородской области, оказался на скамье подсудимых. Как пишет «Коммерсант», его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере в котором замешаны бюджетны
29.05.2025 В России обвал рынка бытовой техники из-за роста цен. Холодильники и стиральные машины перестают покупать, особенно китайские

Спрос упал Россияне стали покупать бытовую технику в значительно меньших количествах. Как пишет «Коммерсант», по итогам I квартала 2025 г. (1 января – 31 марта) продажи одних только холодиль
23.04.2025 Своим не хватает. Зарубежные компании массово переманивают российских ИТ-шников. Счет пошел на тысячи

мпаниях, несмотря на санкции и другие следствия современной геополитической обстановки. Как пишет» «Коммерсант», всего за год темпы найма таких работников зарубежными фирмами выросли вдвое. Нап
21.04.2025 Выручка гигантской российской ИТ-компании покатилась под откос. Эксперты обвиняют иностранных конкурентов, компания винит реструктуризацию

ания Sitronics Group отчиталась о стремительном падении чистой прибыли по итогам 2024 г. Как пишет «Коммерсант», она упала с 1 млрд руб. в 2023 г. до 5 млн руб. в 2024 г., то есть на 99,5%. Изд
10.04.2025 В России разворачивается мощное производство базовых станций. Они смогут работать и в новых сетях 5G, и в старинных 2G

мерена наладить выпуск универсальных базовых станций с поддержкой технологии Single RAN. Как пишет «Коммерсант», новинки «Иртеи» смогут работать в сотовых сетях второго, четвертого и пятого пок
31.03.2025 Майнеров оставят без денег и начнут гонять по всей России. Власти вводят новый запрет на добычу криптовалюты на долгие годы. Опрос

оссийским майнерам могут полностью запретить добывать криптовалюту на юге Иркутской области, пишет «Коммерсант». Сейчас здесь действуют сезонные ограничения, вызванные дефицитом электроэнергии.
21.02.2025 Российских заводов по выпуску смартфонов стало слишком много, а российских смартфонов по-прежнему слишком мало. Спрос на них тоже невелик. Опрос

выпуску смартфонов – их так много, что загружены они лишь на пятую часть своих возможностей, пишет «Коммерсант» со ссылкой на участников рынка. К примеру, по подсчетам российской компании Fplus
17.02.2025 Пока власти гоняют майнеров по всей России, они спокойно добывают биткоины на государственных ПК

я ситуация с количеством майнеров, внедренных в компьютеры госучреждений по всей стране. Как пишет «Коммерсант» со ссылкой на технического директора центра исследования киберугроз Solar 4RAYS А
16.01.2025 Российские ИТ-компании повально закрывают вакансии программистов. Это новый многолетний тренд

российские ИТ-корпорации начали сокращать количество открытых вакансий для ИТ-специалистов, пишет «Коммерсант». В первую очередь это коснулось разработчиков программного обеспечения – программ
24.12.2024 ИТ-курсы больше не нужны. Теперь на работу хотят брать студентов и выпускников нормальных вузов

числе, и по тому, что с начала 2024 г. предлагаемые джунам зарплаты выросли лишь на 12%, приводит «Коммерсант» статистику «Авито Работы». Другими словами, прирост зарплат начинающих ИТ-специал
19.12.2024 Любимые россиянами китайские ТВ переходят на суверенную ОС «Яндекса»

обозримой перспективе могут «переехать» на операционную YaOS, разработанную «Яндексом». Как пишет «Коммерсант», стороны уже ведут переговоры, и если они завершатся подписанием договора, YaOS з
29.10.2024 ЦОДов на всех не хватит. Гигантская ключевая ставка может привести к дефициту вычислительных мощностей в России

ссии может привести к снижению темпов строительства центров обработки данных (ЦОД) в стране, пишет «Коммерсант» со ссылкой на участников рынка. В конце октября 2024 г. Центробанк поднял ее до 2
04.10.2024 Таксистов услышали. Власти упростят драконовские законы после бегства водителей из агрегаторов

дготовила рекомендации по послаблению законов, регулирующих деятельность таксистов в России, пишет «Коммерсант». Они предлагают скорректировать новый закон «О такси», который действует с осени

30.09.2024 В Россию вернулись нелегальные таксисты. Водители бегут от агрегаторов в «серую» зону и ищут пассажиров в Telegram и «Вконтакте». Опрос

и в групп в социальных сетях, через которые можно вызвать такси, минуя официальные сервисы, пишет «Коммерсант» со ссылкой на аналитическое агентство «Прессиндекс» и АНО «Цифровые платформы». В
10.09.2024 Главная организация, управляющая глобальным интернетом, хочет оставить Россию без новых доменов

которым она будет принимать заявки на домены в следующем раунде, назначенном на 2026 г. Как пишет «Коммерсант», эти правила включают в себя поддержку антироссийских санкций, а это автоматическ
13.08.2024 iPhone и смартфоны Samsung, Huawei на грани исчезновения в России, магазины электроники на пороге массового закрытия. Всему виной один новый закон

ртфонов популярных брендов – они могут полностью исчезнуть из ассортимента многих сетей. Как пишет «Коммерсант», готовится к принятию законопроект, запрещающий продавать смартфоны без предустан
08.08.2024 Банки рискуют провалить импортозамещение. Успехи есть, но сроки на грани срыва

ими банками возникла угроза срыва сроков по импортозамещению используемого ими оборудования, пишет «Коммерсант». Они должны полностью отказаться от иностранного «железа» не позднее 1 января 202
22.07.2024 В России построят уникальный завод компонентов для оптоволоконных кабелей

производство компонентов для оптоволоконных кабелей – преформ для производства оптоволокна, пишет «Коммерсант». Для страны это будет уникальный завод – на 22 июля 2024 г. такие компоненты на т
16.07.2024 В российских телефонах Digma нашли встроенный вирус. Он очень опасен, обнаружить его непросто

ютору Merlion, содержат в себе неприятный сюрприз в виде предустановленного вредоносного ПО, пишет «Коммерсант». При помощи него хакеры получают едва ли не полный доступ к устройству и могут оч
06.06.2024 «Мобильному рабству» россиян наступает полный конец. Номера разрешат переносить в другие регионы. Операторы не рады

лефона в сеть другого оператора не только в пределах домашнего региона, но и по всей стране, пишет «Коммерсант». Иными словами, номер, купленный, например, в Саратовской области и привязанный к
24.05.2024 Российские программисты деградируют? Качество ИТ-образования катится в бездну – вузы решили брать количеством

массовая проблема с качеством образования, которое получают студенты ИТ-специальностей. Как пишет «Коммерсант», желающих иметь соответствующую специальность россиян становится все больше, что

15.09.2021 Visa и MasterCard обложат россиян особой данью

ежей 3D Secure с подтверждением транзакций кодом из SMS или push-сообщения. Первым об этом сообщил «Коммерсант» с ссылкой на копию документов, разосланных российским банкам платежными системами
19.08.2021 Власти хотят отдать уголовные дела в ИТ судам присяжных. Они добрее

ионных технологий», которую уже одобрила правительственная комиссия по цифровому развитию, сообщил «Коммерсант» со ссылкой на копию документа. По мнению авторов проекта, суды присяжных должны п
29.07.2021 МТС предупреждает: Из-за «суверенного Рунета» упадет качество связи

к сети, организации канала связи, а также увеличить пропускную способность оборудования. Как пишет «Коммерсант» со ссылкой на проект постановления, на компании также будет возложена финансовая

02.07.2021 Новые владельцы разработчика «Байкалов» потратят 23 миллиарда на выпуск новых процессоров

оров, а также в период до 2025 г. нарастить объемы их производства до 600 тыс. штук. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на новую продуктовую стратегию АО «Байкал электроникс», утвержденную с
23.06.2021 Господдержка отечественных электромобилей удвоилась за месяц. Теперь это 804 миллиарда

лено из федерального бюджета. Такие инвестиции заложены в последней версией концепции развития электротранспорта, ее обсуждение прошло на экспертном совете в Минэкономразвития 19 июня 2021 г., пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники на рынке. Во второй половине мая 2021 г. CNews рассказал о предыдущей версии концепции, когда Минэкономразвития планировало потратить на эти цели 420 млрд ру

Публикаций - 2399, упоминаний - 3113

Коммерсантъ и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10948 281
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 276
Yandex - Яндекс 9215 259
МегаФон 10742 234
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 207
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 178
Apple Inc 13154 177
Microsoft Corporation 25775 151
Google LLC 12688 143
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 143
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 135
Samsung Electronics 11064 126
Huawei 4675 115
VK - Mail.ru Group 3602 104
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 1084 104
Telegram Group 2940 99
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 98
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 783 94
Intel Corporation 12811 85
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Фплюс - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Ф-Плюс Мобайл - Fplusmobile - F+ tech - F+ data 419 84
Xiaomi - Сяоми 2231 77
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 77
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1271 68
Oracle Corporation 7074 67
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 484 64
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 62
Элемент ГК - Микрон - Micron 1688 60
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 60
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 950 58
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 782 56
Марвел-Дистрибуция - Marvel Distribution Company - Марвел КТ 358 55
SAP SE 5601 55
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology - Worldwide Semiconductor Manufacturing 1101 53
Dell EMC 5180 51
HP Inc. 5883 51
Softline - Софтлайн 3743 48
IBM - International Business Machines Corp 9699 47
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 45
Meta Platforms - Facebook 4621 44
GS Group - General Satellite - Дженерал Сателайт - Инновационные технологии АО Концерн 364 44
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 264
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2948 120
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1755 102
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 94
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 93
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 72
Почта России ПАО 2370 58
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1661 56
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1522 55
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 49
Альфа-Банк 1979 49
РЖД - Российские железные дороги 2096 36
Газпром ПАО 1493 36
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 34
ПСБ - Промсвязьбанк 963 32
ГПБ - Газпромбанк 1273 30
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 493 28
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 27
Visa International 1993 27
Связной ГК 1401 26
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 23
Совкомбанк ПАО 316 22
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 21
Холодильник.ру - Holodilnik.Ru - Эдил-Импорт 88 19
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 18
НСПК - Национальная система платежных карт 948 17
ЭБР ЮК - ЭБР Юридическая компания - EBR Law company 77 16
РВК - Российская венчурная компания 571 16
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 16
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 439 16
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 497 15
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 15
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 14
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 253 14
Роснефть НК - нефтяная компания 562 14
Superjob - Суперджоб 858 13
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 737 13
Интер РАО ЕЭС ПАО 373 13
Россети Ленэнерго 1699 13
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 13
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 634
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3901 308
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6540 272
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 249
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 241
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 196
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 194
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 179
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 178
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 173
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 131
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 120
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 117
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 870 95
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 94
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 754 93
Судебная власть - Judicial power 2500 90
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 85
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 82
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 78
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 69
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 405 57
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 54
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 52
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 49
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 48
Минюст РФ - ФСИН РФ СИЗО - Следственный изолятор 215 38
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 518 34
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 34
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 32
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 31
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 29
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 583 29
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 28
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 276 28
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 27
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 27
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 27
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 26
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 26
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 57
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 181 53
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 47
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 43
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 37
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 126 33
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 28
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 141 27
Единая Россия - Политическая партия 321 25
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 19
АЮР - Ассоциация юристов России 51 18
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 151 18
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 16
Ассоциация менеджеров 107 15
Справедливая Россия — За правду - российская политическая партия 109 11
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 10
РАСПП - Российско-Азиатский Союз промышленников и предпринимателей 13 10
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 106 9
Ассоциация участников отрасли ЦОД - Ассоциация участников отрасли центров обработки данных 40 9
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 78 9
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 61 9
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 8
РосСХД АНО - Консорциум российских разработчиков систем хранения данных (СХД) 21 8
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 8
АКАР - Ассоциация коммуникационных агентств России - РАРА - Российской ассоциации рекламных агентств 104 6
Опора России - ОООМиСП - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 80 6
RISC-V International - RISC-V Foundation - Ассоциация независимых разработчиков программного обеспечения и вычислительной техники на основе микроархитектуры 51 6
КПП АНО - Консорциум печатных плат 19 6
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 6
РосКомСвобода - Общественная организация 86 5
Спецтехника РАА - Российская Акционерная Ассоциация 75 5
Электрокабель 13 5
РВИ АНО - Организация развития видеоигровой индустрии 17 5
АМОР - Ассоциация малых операторов связи России - Ассоциация малых операторов связи регионов 15 5
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 227 5
ЛДПР 116 5
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 132 4
МКС - Медиа-коммуникационный союз 25 4
Информация для всех ОД - Общественное движение 78 4
ОПИ - Общественная потребительская инициатива - Организация по защите прав потребителей 24 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25784 718
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Skyeng - Образовательные технологии - Скаенг ОАНО ДПО 111 6
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 279 5
НИИАА - НИИ автоматической аппаратуры имени В. С. Семенихина - Научно-исследовательский институт 46 5
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 319 5
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 273 5
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 5
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 334 5
НТИ - Университет 2035 - Национальной технологической инициативы 96 4
Элемент ГК - НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 193 4
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Роскосмос - ЦНИИмаш ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт машиностроения 69 4
РГБ - Российская государственная библиотека ФГБУ 114 4
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Минцифры РФ - НИИР ФГУП - ЦНИИС ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт связи 75 3
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Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 172 3
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