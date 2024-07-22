В России построят уникальный завод компонентов для оптоволоконных кабелей

В России может появиться завод, который займется выпуском компонентов для оптоволоконных кабелей – специальных преформ. На его возведение планируют потратить до 20 млрд руб. Это будет уникальное производственное сооружение ввиду того, что в России в принципе нет ни одной подобной фабрики. Необходимые компоненты закупаются за рубежом – в основном в Китае.

Первый отечественный завод

В обозримом будущем в России может заработать суверенное производство компонентов для оптоволоконных кабелей – преформ для производства оптоволокна, пишет «Коммерсант». Для страны это будет уникальный завод – на 22 июля 2024 г. такие компоненты на территории России производить было негде.

Возвести завод планирует новая компания ООО «ОВС Кварц», основанная 10 июля 2024 г. Но игрок на рынке новый лишь юридически – на деле эта компания принадлежит крупному и единственному российскому производителю оптоволокна – компании «Оптоволоконные системы» или ОВС. Она базируется в Мордовии, но где будет размещено новое производство, к моменту выхода материала известно не было.

Также нет данных и размере бюджета, в который может обойтись строительство полноценного завода. В компании ОВС сообщили «Коммерсанту», что новое дочернее предприятие было открыто «для работы по проекту завода преформ», но вдаваться в подробности не стали.

ОВС основана в 2008 г. в Саранске, с 2015 г. там же функционирует ее завод по производству оптоволокна. Состав акционеров АО ОВС на момент выхода материала был засекречен, как и ее финансовые показатели.

Ростелеком Велика вероятность, что оптические кабели из российских преформ будут дороже иностранных

Последние известные данные датированы 2020 г. – по итогам года компания имела чистый убыток 204 млн руб. при выручке 823 млн руб. Тогда она была поделена между ООО «ГПБ-Высокие технологии» (48,26%), «Роснано» ( 48,26%), фондом «Созидание» (2,04%) и минземимущества Республики Мордовия (1,44%).

Десятки миллиардов рублей

Источник средств для строительства завода не раскрывается. По оценке осведомленного о планах ОВС собеседника издания, возведение фабрики будет стоить от 10 до 20 млрд руб. Такой разлет собеседник объяснил тем, что итоговая смета будет зависеть «от конфигурации производства».

В России подобных фабрик пока нет, хотя непосредственно оптоволокно все же выпускается. Его изготавливают путем вытягивания из специальных кварцевых преформ, которые в России не производятся – их приходится закупать в Китае и Индии.

И делать это придется на протяжении еще как минимум ближайших двух лет. По словам собеседника «Коммерсант», отечественный завод по производству преформ «возможно построить к 2027 г.».

А нужно ли это

Как сообщил изданию президент ассоциации «Электрокабель» Максим Третьяков, строительство российского завода преформ – это «стратегически значимый проект»,— считает президент ассоциации «Электрокабель» Максим Третьяков. Вопрос в том, насколько востребованным будут отечественные преформы в современных реалиях ввиду того, что отечественный рынок как преформ, так и оптоволокна значительно меньше мирового. А себестоимость и готового волокна, и преформ очень сильно зависит от объемов производства, притом зависимость обратная – чем меньше выпуск, тем выше себестоимость.

«Российский рынок волокна небольшой по мировым меркам, примерно 6 млн км в год, и при таком объеме сложно обеспечить себестоимость продукта, сопоставимую с китайским»,— сказал изданию Максим Третьяков.

На нынешнем этапе по уровню качестве отечественное оптоволокно находится на мировом уровне, сообщили «Коммерсанту», представители пермского завода оптического кабеля «Инкаб». Там же отметили, что цена российского волокна все же выше иностранного.

«Отечественный кабель сейчас производится как из зарубежного, так и из российского волокна», – сказал изданию Максим Третьяков.

Кабели, сделанные из российского оптоволокна, чаще всего закупаются госкомпаниями под госпроекты. Например, они применяются в «Устранении цифрового неравенства» и при строительстве Трансъевразийской линии связи (TEA Next). Основной заказчик – «Ростелеком»

В то же время кабелям из иностранного оптоволокна отдают предпочтение другие операторы для строительства собственных сетей. Причина такого выбора – более низкая цена в сравнении с кабелями из российского сырья, пишет «Коммерсант».

МТС и «Билайн» закупают кабели, в основном, российских компаний, но не уточняют, какое у него внутри оптоволокно – отечественное или зарубежное. Как сообщили изданию в «Мегафоне», «основная доля закупки для строительства ВОЛС приходится на отечественных поставщиков». По словам представителей оператора «при выборе в первую очередь ориентируются на собственные технические требования и соотношение цены и качества продукции».

Но источник издания неназванном крупном операторе связи подчеркнул, что «российскость» вообще не является критерием при закупках операторами связи оптоволоконных кабелей. К тому же спрос на оптоволокно на протяжении трех лет непрерывно сокращается. «Это связано со смещением рынка в сторону строительства сетей доступа, где волоконность ниже, чем в магистральных линиях», – сказал собеседник «Коммерсанта» на рынке телеком-кабелей.