Получите все материалы CNews по ключевому слову
Инкаб
Пермское предприятие «Инкаб» изготавливает продукцию для телекоммуникационных компаний, нефтегазовой отрасли и энергетики.
УПОМИНАНИЯ
Инкаб и организации, системы, технологии, персоны:
|Электрокабель 10 3
|Смильгевич Александр 5 5
|Третьяков Максим 3 2
|Путин Владимир 3284 1
|Колпаков Антон 57 1
|Котов Иван 11 1
|Рыжов Алексей 19 1
|Голодец Ольга 23 1
|Собянин Сергей 434 1
|Заренин Андрей 47 1
|Ярыгов Константин 3 1
|Шипулин Александр 29 1
|Каминский Павел 13 1
|Здаров Андрей 17 1
|Горянский Павел 29 1
|Петунин Алексей 58 1
|Басаргин Виктор 9 1
|Семериков Андрей 37 1
|Николаев Андрей 17 1
|Антонян Алина 1 1
|Гладких Сергей 1 1
|Мантуров Денис 116 1
|Fortune Global 500 287 1
|Связь-Экспокомм 113 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1378260, в очереди разбора - 741450.
Создано именных указателей - 181065.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.