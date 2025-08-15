Разделы

Пермское предприятие «Инкаб» изготавливает продукцию для телекоммуникационных компаний, нефтегазовой отрасли и энергетики.

УПОМИНАНИЯ


15.08.2025 Евгений Крюков возглавил департамент продаж компании «Электрорешения» 1
15.11.2024 «Инкаб» получил патент на кабель-датчик для мониторинга деформации конструкций 1
21.10.2024 «Инкаб» выходит на рынок коммерческих дата-центров 2
22.07.2024 В России построят уникальный завод компонентов для оптоволоконных кабелей 1
20.05.2024 Российские производители оптоволоконных кабелей сократили выпуск на 11%. Китайское дешевле 1
20.03.2023 Российские производители просят ввести пошлины на оптоволокно, чтобы защититься от китайских конкурентов 2
26.08.2021 Что такое интеллектуальное предприятие и почему все хотят его построить 1
21.06.2021 «Инкаб» построит интеллектуальное предприятие с помощью облака SAP 1
03.03.2021 «Оптиковолоконные системы» поставила первую партию оптического волокна нового типа для проекта ТЕА NEXT 1
12.09.2019 Российские власти накажут американцев за демпинг на рынке оптоволокна 1
05.07.2017 Dassault Systèmes и TOPS Consulting будут развивать российский рынок инновационных решений для промышленности 1
21.02.2017 Портфельная компания «Роснано» готова поставлять отечественное оптоволокно 1
08.02.2016 «Энвижн Груп» завершила строительство ВОЛС для «Ростелекома» в Забайкалье 1
26.03.2015 «Энвижн Груп» строит высокоскоростную сеть в Чите 1
27.01.2015 «Ростелеком» на Урале сделал ставку на отечественного производителя 1
14.01.2015 «Ростелеком» в ЮФО и СКФО развивает инфраструктуру связи с помощью оборудования отечественного производства 1
07.11.2014 Завод «Инкаб» открыл новую производственную площадку в Перми 1
16.04.2013 В Москве пройдет выставка телеком-оборудования, систем управления, ИТ и услуг связи «Связь-Экспокомм-2013» 1
23.04.2012 «ЭР-Телеком» подал заявку в Минэкономразвития на создание телеком и ИТ-кластера 1
15.01.2010 Производитель оптоволокна наказал двойника 2

Публикаций - 20, упоминаний - 23

Инкаб и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10074 8
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13574 4
Eltex - Предприятие Элтекс 171 4
ОВС - Оптиковолоконные системы АО 16 4
Сарансккабель - Сарансккабель-Оптика - Саранский кабельный завод 12 4
ССД - Связьстройдеталь 10 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9006 3
Искра Технологии - ИскраУралТел - Iskratel - Искрател - Iskrateling - Искрателинг - ИскраТех 120 3
Т8 НТЦ 101 2
SAP SE 5368 2
NVision Group - Энвижн Груп 679 2
Оптоволоконные системы 12 2
Samsung Display - Corning Inc - Corning Cable Systems - Corning Glass Inc - Corning Microoptics Co - Corning Optical Technologies 214 2
Алтай-кабель 2 2
МегаФон 9502 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5109 1
Emerson 85 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 860 1
Qtech - Кьютэк 178 1
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп 163 1
Росатом - Атомэнергомаш - АЭМ-технологии 15 1
Huawei Technologies 399 1
Merlion Бюрократ 45 1
Иркутсккабель 7 1
Nvision Group - Энвижн Сибирь 22 1
НКК - ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS Business Integrator - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 599 1
Рыбинсккабель - Рыбинский кабельный завод 9 1
ESG - Enterprise Strategy Group 248 1
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1760 1
ITPS - Information Technology Professional Solutions - Парма-Телеком 43 1
ПНППК - Пермская научно-производственная приборостроительная компания 19 1
АСАП Консалтинг - ASAP Consulting - АСАП разработка 24 1
Ростелеком - Связьинвест 1708 1
ZyXEL Communications 299 1
Dassault Systemes 222 1
Infinera 36 1
Ortems 16 1
Ростелеком Урал - Уралсвязьинформ 617 1
Натекс НТЦ - Натекс интегро - Натекстелеком - Натекс телекомсервис - Натекс нефтегазсвязьпоставка - Натекс спецсвязь - Региональный центр поддержки Натекс Дальний Восток - Натекс спецтелеком - Натекс связьнефтегаз - Натекс-транссвязь - Натекс нетворкс 35 1
Ростелеком Дальний Восток - Дальневосточный макрорегиональный филиал Ростелекома 94 1
ГПБ - Газпромбанк 1133 3
МКМ - Москабель-Фуджикура 9 3
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 477 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 275 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
Tesla Motors 415 1
Энергомера Концерн - Электротехнические заводы - Монокристалл ГК 53 1
Raimbek Bottlers 5 1
Shopping Live - Директ Трейд 9 1
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 323 1
Сеспель 2 1
Теплант - Teplant 2 1
Нордпласт 1 1
Росатом - Атомэнергомаш - АЭМ-технологии - Петрозаводскмаш - Тяжбуммаш 10 1
Регионстрой 8 1
ТФП - Тверская фабрика печати 2 1
Гипрокон Проектная организация 1 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 759 4
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3222 3
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2639 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6166 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12359 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2782 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4687 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1037 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2220 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 332 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 431 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1059 1
ЕЭК - Евразийская экономическая комиссия 117 1
Электрокабель 10 3
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11025 17
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4774 9
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21666 9
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70028 6
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21457 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54601 4
Сеть передачи данных - Data transmission network 3869 4
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 22246 3
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1557 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32722 3
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8356 2
Сетевое оборудование - GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolita 2132 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16517 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7034 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14195 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10979 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12062 2
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 2151 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12595 2
Компьютеризация - компьютерные комплектующие - аксессуары - accessories 1344 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 10793 2
Private Cloud - Частные облака - Приватные облака - Корпоративные облака - Защищенное корпоративное облако, ЗКО 1201 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12626 1
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность - Assisted Reality - Вспомогательная реальность 1445 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7272 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 16078 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16677 1
5G - пятое поколение мобильной связи 2288 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6010 1
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1743 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2959 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3406 1
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1463 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5980 1
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13266 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9441 1
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3150 1
ISO 9000, 9001, 9002 - Quality management systems (Requirements) - стандарты системы менеджмента качества 879 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 5701 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5546 1
Ростелеком - ТЕА Транзит Европа-Азия ВОЛС - Ростелеком TEA NEXT Транзит Европа-Азия нового поколения - Новая ТрансЕврАзийская магистральная волоконно-оптическая линия связи 32 2
FreePik 1248 2
SAP Ariba 298 1
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 562 1
Depositphotos - фотобанк 422 1
SAP Business Suite - mySAP Business Suite 204 1
SAP Digital Manufacturing Cloud - SAP Digital Manufacturing Insights 3 1
SAP Qualtrics Employee Experience (EX) 2 1
Dassault Systemes - Delmia 28 1
Инкаб Тектон 1 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1903 1
Смильгевич Александр 5 5
Третьяков Максим 3 2
Путин Владимир 3284 1
Колпаков Антон 57 1
Котов Иван 11 1
Рыжов Алексей 19 1
Голодец Ольга 23 1
Собянин Сергей 434 1
Заренин Андрей 47 1
Ярыгов Константин 3 1
Шипулин Александр 29 1
Каминский Павел 13 1
Здаров Андрей 17 1
Горянский Павел 29 1
Петунин Алексей 58 1
Басаргин Виктор 9 1
Семериков Андрей 37 1
Николаев Андрей 17 1
Антонян Алина 1 1
Гладких Сергей 1 1
Мантуров Денис 116 1
Россия - РФ - Российская федерация 152036 18
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1582 6
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1552 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17735 5
Япония 13413 4
Россия - ПФО - Мордовия - Саранск 309 4
Беларусь - Белоруссия 5922 3
Индия - Bharat 5596 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44770 3
Россия - ПФО - Мордовия Республика 623 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4036 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52888 2
Азия - Азиатский регион 5662 2
Россия - ДФО - Бурятия Республика 644 2
Россия - ДФО - Забайкальский край - Забайкалье 624 2
Россия - ДФО - Забайкальский край - Читинский район - Чита 374 2
Россия - ДФО - Забайкальский край - Чернышевск 15 2
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1533 1
Россия - ПФО - Кировская область - Киров 480 1
Китай - Тайвань 4078 1
Нидерланды 3580 1
Германия - Федеративная Республика 12838 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14336 1
Италия - Итальянская Республика 4402 1
Узбекистан - Республика 1816 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2511 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2598 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7876 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4161 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2856 1
Швеция - Королевство 3654 1
Украина 7714 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 18143 1
Россия - СФО - Новосибирск 4521 1
Франция - Французская Республика 7934 1
Казахстан - Республика 5708 1
Европа 24478 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3099 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3163 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13457 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53573 5
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5169 3
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5848 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16982 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30858 2
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана - ЕЭП - Единое экономическое пространство 640 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3732 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50022 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6138 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25218 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6229 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7684 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7184 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2216 1
Здравоохранение - Нервная система - Nervous system - Неврология - Мозг - Brain - центральный отдел нервной системы - Инсульт и черепно-мозговые травмы - Stroke and traumatic brain injuries - Острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) 1274 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4211 1
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1385 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8079 1
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1320 1
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1519 1
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1544 1
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2228 1
Федеральный закон 135-ФЗ - О защите конкуренции - Об оценочной деятельности в Российской Федерации 303 1
Нефтегазовый сектор экономики - Бензин - Gasoline - горючая смесь лёгких углеводородов с температурой кипения от +33 до +205 °C (в зависимости от примесей) 421 1
Know how - Ноу-хау - Секрет производства 724 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4148 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6634 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3283 1
Экология и охрана окружающей среды - Парниковый эффект - оранжерейный или тепличный эффект - Киотский протокол - Greenhouse effect - Парниковый газ - Greenhouse gas - Углеродный след - Carbon footprint - Декарбонизация 861 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2017 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3588 1
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 736 1
ОКР - Опытно-конструкторские работы 193 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2317 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7690 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2618 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3493 1
ММБ - малый бизнес и микробизнес 1017 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2043 3
Fortune Global 500 287 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1199 1
ПНИПУ - Пермский Политех - Пермский политехнический университет - Пермский национальный исследовательский политехнический университет 143 1
ПГНИУ - Пермский государственный национальный исследовательский университет 54 1
Связь-Экспокомм 113 1
