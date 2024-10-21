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«Инкаб» выходит на рынок коммерческих дата-центров

Завод «Инкаб» планирует запустить производство оптических кабельных сборок и коммутационных панелей для дата-центров до конца 2024 г. К ноябрю 2024 г. первые образцы предоставят заказчикам для тестирования. Об этом CNews сообщили представители «Инкаб».

«Инкаб» за 17 лет своей деятельности на рынке оптического кабеля освоил разные сферы: от широко распространенных кабелей для телеком-отрасли до специализированных кабелей-датчиков, применяемых в нефтегазовых решениях. Выход на рынок центров обработки данных (ЦОД) – продолжение политики компании по продуктовой диверсификации производства. Система решений для пассивной инфраструктуры ЦОД будет включать оптические кабельные сборки и коммутационные панели, а также будет иметь возможность адаптации под конкретную проектную задачу заказчика.

В рамках нового проекта команда из 70 инженеров завода работает над созданием высококачественных решений, соответствующих современным требованиям. Новая линейка продукции станет самостоятельным направлением в структуре предприятия и выйдет на рынок под брендом «Инкаб.Тектон». В первый год работы проекта инвестиции составят до 100 млн руб.

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«Во многом из-за геополитических рисков, возникших после 2022 г., мы перешли от географической диверсификации к продуктовой и обратили внимание на быстрорастущий рынок ЦОДов, – сказал генеральный директор завода «Инкаб» Александр Смильгевич. – Сейчас мы видим значительный потенциал в сегменте дата-центров, особенно в свете ухода зарубежных производителей и растущего интереса к облачным технологиям».

Ожидается, что новые продукты помогут удовлетворить потребности быстрорастущего рынка ЦОД в России. В 2025 г. завод намерен начать коммерческие поставки данного оборудования.

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