Разделы

Цифровизация ИТ в госсекторе Импортонезависимость Поддержка ИТ-отрасли
|

Михаил Мишустин: Регионы смогут пользоваться ИИ-сервисами из «Гостеха»

Доступ к отечественным ИИ-решениям «под ключ» федеральные, региональные и муниципальные госучреждения получат, благодаря платформе «Гостех». Об этом на форуме Минцифры «Цифровые решения», который прошел в Москве 6 октября 2026 г., заявил председатель Правительства РФ Михаил Мишустин. Для критически значимой инфраструктуры будет определено, когда возможно использование только суверенных или национальных фундаментальных моделей.

Переходный период для суверенных языковых моделей

Масштабное распространение ИИ требует перестройки самих государственных процессов, поэтому важно, чтобы у федеральных, региональных и муниципальных госучреждений был доступ к таким решениям — для этого необходимо задействовать возможности платформы «Гостех». Об этом на форуме Минцифры «Цифровые решения» во время пленарной дискуссии сказал председатель Правительства РФ Михаил Мишустин. Это должны быть своего рода «сервисы под ключ», чтобы властям на местах не приходилось искать доступ к мощностям самостоятельно.

mishustin700.jpg
Михаил Мишустин: Распространение ИИ требует перестройки государственных процессов

«Текущий год — активное время распространения агентов ИИ, следующий этап — формирование из них целых экосистем, объединяющих предприятия, поставщиков, банки, государственные сервисы», — также отметил Михаил Мишустин. Он добавил, что государство и бизнес должны совместно определить границы полномочий и ответственности ИИ-агентов, чтобы обеспечить предсказуемую работу цифровых экосистем и предотвратить сбои.

По словам председателя Правительства РФ, Россия продолжает оставаться в мировой гонке языковых моделей, в то же время, признал он, для создания спроса на отечественные сервисы ИИ нужно время — Правительство РФ продолжит оказывать поддержку разработчикам, меры которой зафиксированы в принятом законе об искусственном интеллекте. А для критически значимой инфраструктуры будет определено, когда станет возможно использование только суверенных или национальных фундаментальных моделей.

«При этом для предприятий будет предусмотрен переходный период для их внедрения», — уточнил Михаил Мишустин.

ЦОДы тоже строят

Развитие искусственного интеллекта невозможно без полноценной инфраструктуры в виде центров обработки данных.«Формирование развитой сети центров обработки данных – совместная задача государства и бизнеса. Доля выручки от продажи облачных решений у профильных провайдеров уже составляет 80-90%. На стадии строительства сейчас 42 ЦОДа с инвестициями, превышающими 280 млрд руб. По поручению Президента формируется генеральная схема размещения таких объектов», - рассказал Михаил Мишустин.

От эксперимента к процессу: как ИИ трансформирует современный бизнес
От эксперимента к процессу: как ИИ трансформирует современный бизнес цифровизация

Ранее CNews писал о том, что земли под ЦОД не будут выделять в отдельную категорию, как просили участники рынка дата-центров, ссылаясь на рост земельных платежей и неопределенность с их размерами.

Напомним, в январе 2026 г. правительству РФ с участием госкорпорации «Росатом» было поручено разработать и утвердить план мероприятий по развитию инфраструктуры центров обработки данных в России на период до 2030 г. и на перспективу до 2036 г. Документ должен коррелировать с учетом необходимости повышения доступности центров обработки данных для развития технологий искусственного интеллекта.

Анжела Патракова

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Антон Рубенчик, ИТ-директор «Сибура»: Драматический скачок в 2026 году случился не столько в моделях, сколько в харнессе

Дмитрий Григоренко: Искусственный интеллект может убить цифровые платформы

Чек-лист: что важно сделать при переходе на российскую ITSM-систему

Власти продолжат поддержку отечественной радиоэлектроники. До 2029 года выделят 35,7 миллиардов субсидий

Михаил Данилов, РБС: Уже сегодня ИТ-решения позволяют бизнесу подключать цифровой рубль за один день

WhatsApp* начал бойкот старых iPhone и смартфонов на Android. Нельзя будет даже зайти в аккаунт

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Обзор водонагревателей Aurus: технологичная эстетика

Лучшие принтеры и МФУ для дома в 2026 году: хиты продаж

Обзор монитора DIGMA PRO 27" Motion L: сбалансированное решение для работы и игр

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще