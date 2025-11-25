Разделы

Смильгевич Александр


СОБЫТИЯ


25.11.2025 Магистральные линии связи в России близки к предельному сроку эксплуатации 1
15.11.2024 «Инкаб» получил патент на кабель-датчик для мониторинга деформации конструкций 1
21.10.2024 «Инкаб» выходит на рынок коммерческих дата-центров 1
20.05.2024 Российские производители оптоволоконных кабелей сократили выпуск на 11%. Китайское дешевле 1
07.11.2014 Завод «Инкаб» открыл новую производственную площадку в Перми 1
15.01.2010 Производитель оптоволокна наказал двойника 1

Публикаций - 6, упоминаний - 6

Смильгевич Александр и организации, системы, технологии, персоны:

Инкаб 21 5
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9183 2
МегаФон 9847 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14118 1
ОВС - Оптиковолоконные системы АО 16 1
Ростелеком - Связьинвест 1714 1
Ростелеком - Центел - Центральный телеграф 414 1
Ростелеком Урал - Уралсвязьинформ 618 1
ПНППК - Пермская научно-производственная приборостроительная компания 19 1
Эликс-Кабель 9 1
Гипрокон Проектная организация 1 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 533 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 278 1
МКМ - Москабель-Фуджикура 9 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3396 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1071 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6251 1
Электрокабель 12 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11168 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 72731 3
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4834 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 22938 2
HRM - СЗП - Система зарплатных проектов - ФОТ - Фонд оплаты труда 1464 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14799 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11931 1
Маркировка - Marking 1221 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22933 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12296 1
Фотоника - Photonics - Фотонная компонентная база, ФКБ - Нанофотоника - Nanophotonics - дисциплина, занимающаяся фундаментальными и прикладными аспектами работы с оптическими сигналами, созданием на их базе устройств 519 1
FreePik 1412 1
Инкаб Тектон 1 1
Мантуров Денис 119 1
Антонян Алина 1 1
Гладких Сергей 1 1
Путин Владимир 3336 1
Голодец Ольга 23 1
Басаргин Виктор 9 1
Россия - РФ - Российская федерация 156163 5
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1642 3
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1588 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18142 1
Беларусь - Белоруссия 6013 1
Россия - ПФО - Мордовия - Саранск 313 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45571 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3239 1
Россия - ЦФО - Московская область - Реутов 83 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3685 1
ОКР - Опытно-конструкторские работы 206 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5294 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7540 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54822 1
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 806 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17357 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31718 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2140 1
