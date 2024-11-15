«Инкаб» получил патент на кабель-датчик для мониторинга деформации конструкций

Патент на оптоволоконный кабель для распределенного мониторинга изменения формы протяженных объектов получил завод «Инкаб» 19 августа 2024 г. Кабель-датчик предназначен для передачи информационного сигнала при деформации конструкций в пространстве: просадка грунта, движение опор моста и т. д. Об этом CNews сообщили представители «Инкаб».

Компактный и легкий четырехгранный кабель позволяет одновременно измерять различные параметры, реализуя различные функции распределенного мониторинга (температура, деформация) в одной конструкции.

По граням кабеля размещены оптические волокна, в центре – свободно уложенное волокно. Одной из четырех граней кабель крепится к конструкции, при деформации волокна сжимаются и растягиваются. Благодаря этому можно рассчитать, как именно изменил форму исследуемый объект.

«В России практика использования кабелей-датчиков пока не распространена, но технология успешно осваивается за рубежом, – сказал генеральный директор завода «Инкаб» Александр Смильгевич. – Текущие строительные стандарты и правила требуют наличия точечных датчиков. Однако это существенно дороже и не обеспечивает сплошного покрытия, в отличие от технологии кабеля-датчика. Уверен, и в России такая продукция со временем станет более востребованной».

Перспективой применения технологии в России может быть строительство газопроводов. Это позволит предотвращать аварии на газопроводе, возникающие, например, в местах карстовых провалов грунта. Также кабель-датчик можно размещать на опорах переходов через реки.

При использовании кабеля-датчика у собственников объектов не возникают дополнительные затраты на ФОТ для отправки специалистов в труднодоступные территории, непроходимую местность для контроля состояния объектов. Кабель поможет контролировать состояние конструкций удаленно в режиме реального времени.

Фактические поставки кабеля начались уже в 2022 г., в августе 2024 г. получен патент. Поскольку интерес к данной продукции в России только начинает формироваться, объемы пока небольшие. В 2024 г. запланированы поставки 16,5 км кабеля. Кроме того, подписан эксклюзивный контракт на поставку 24 км в 2025 г. и 40 км в 2026 г.

В данный момент «Инкаб» – единственный завод, изготавливающий данный кабель в России.